Round Robin

Supports Single Sign On (SSO) with the following providers
Slack OpenID (via Auth0)
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Has a dedicated security team
yes
Contact for security issues
support@roundrobinbot.eu
Has a vulnerability disclosure program
yes
Vulnerability disclosure program URL
Vulnerability disclosure program covers Slack app
yes
Has a bug bounty program
no
Requires third party authorization/connections
no
Third party services used by this app
Google Analytics, HelpScout, MongoDb Atlas, Cloudflare, LaunchDarkly, CloudAMQP, Sentry, Auth0