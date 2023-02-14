Data retention policy

1. ネオジャパンは、お客 様データの滅失 、毀 損 、漏洩 、その他本 来の目 的以 外の使 用等を防止するために合理的と認められる範囲内で、組織的 、人的 、物理的 及び技術的な安全管理のために必要かつ適切な措置を実施します。 2. ネオジャパンは、次の各号のいずれかに該当する場合 、お客様データにアクセスすることができるものとします。 (1) 本サービスの安定的な提供並びに問題の防止及び対応のための作業を実施する場合 (2) バックアップの定めに基づいてバックアップを実施する場合 (3) 法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合 (4) お客様の書面 （電子メールを含みます。）による承諾を得た場合 3. ネオジャパンは、前項各号によりお客様データの内容について全部又は一部を知り得た場合 、当該情報を秘密情報として個人情報の保護 の定めに基づいて取り扱うものとします。 4. 当社は、お客様データの内容 並びにその正確性 及び適法性等について一切の責任を負わないものとします。 ■個人データの保持 1. 当社は、データの収集および処理に必要な期間のみ、お客様の個人データを保管します。保存期間の決定にあたっては、個人データの収集および処理の目的、個人データの性質、法的または業務上の保存の必要性を考慮するものとします。 2. お客様は、いつでも個人データの削除を要求することができます。また、個人データの収集および処理の目的に照らして必要がなくなった場合には、当該個人データを削除します。