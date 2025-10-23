Party on Slack

Party on Slackは、Slack上でChatGPTをはじめとする各種AIを利用できるアプリケーションです。チャンネルにアプリを招待してメンションするか、DMでメッセージを送信するだけで、AIとの会話を開始できます。【主な機能】■ 多様なAIモデルに対応OpenAI（ChatGPT）、Anthropic（Claude）、Google（Gemini）など、複数のLLMプロバイダーに対応しています。お好みのAIモデルを選択してご利用いただけます。■ ファイル処理機能Word、Excel、PowerPoint、PDF、CSVなどのファイルを添付するだけで、AIが内容を要約したり、質問に回答したりできます。■ URL要約WebページのURLを送信すると、AIがページの内容を読み取り、要約や分析を行います。■ 画像認識（マルチモーダル）画像ファイルを添付して、画像の内容について質問したり、説明を生成したりできます。■ 音声文字起こし音声ファイルをアップロードすると、自動的に文字起こしと要約を行います。■ 画像生成・音声生成テキストから画像を生成したり、テキストを音声に変換したりできます。■ Web検索機能最新の情報が必要な質問に対して、Web検索の結果を含めた回答を生成できます。■ スタンプ翻訳投稿に国旗スタンプを付けるだけで、自動的に翻訳されます。■ Google連携Googleカレンダー、Googleスプレッドシートとの連携が可能です。【重要：AI使用に関する免責事項】本アプリケーションはAI技術を使用しています。AIが生成する回答は、不正確または不完全な情報を含む可能性があります。重要な意思決定や業務上の判断を行う際は、AIの回答内容を必ず人間が確認・検証してください。本アプリケーションの使用によって生じたいかなる損害についても、当社は責任を負いかねます。【セキュリティとプライバシー】- ユーザーとAI間でやり取りされるメッセージ内容は、データベースに保存されません- メッセージは処理後、即座に破棄されます- API経由での利用のため、学習データには使用されません【利用方法】1. アプリをSlackワークスペースにインストール2. お使いのAIプロバイダー（OpenAI、Anthropic等）のAPIキーを登録3. チャンネルでアプリをメンション、またはDMを送信して利用開始APIキーはご自身で取得・管理いただくため、使用量とコストを完全にコントロールできます。【サポート】詳細な使い方やよくある質問については、以下をご覧ください：ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。