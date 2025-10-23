Party on Slack

Data retention policy
ユーザーデータは、ユーザーがアプリをアンインストールするか、手動でデータを削除するまで保持されます。
Data archiving and removal policy
ユーザーデータは、アンインストール時または明示的なユーザーの削除要請時に削除されます。この時点以降、ユーザーデータをアーカイブすることはありません。
Data storage policy
ユーザーデータは、Heroku PostgreSQLに安全に保存されます。
Data center location(s)
United States
Data hosting details
データは、PostgreSQLデータベースを使用してHerokuインフラストラクチャ上でホストされています。
Data hosting company
Heroku
App/service has sub-processors
no
App/service uses large language models (LLM)
yes
LLM model(s) used
gpt, claude, gemini, grok, plamo
LLM retention settings
LLMとのやり取りやプロンプトは、アプリによって保持されません。これらはユーザーのSlackワークスペース環境に直接投稿され、データベースには保存されません。
LLM data tenancy policy
このアプリは、ユーザーが提供するAPIキーを使用してLarge Language Models（LLM）にアクセスします。すべてのやり取りはユーザー環境ごとに分離されており、アプリはLLM処理データを保存しません。
LLM data residency policy
LLMデータの所在地は、ユーザーが提供するAPIキーと設定に依存します。LLMデータはアプリ自体には保存されません。