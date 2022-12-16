Privacy & data governance

Data retention policy We will retain customer data for the duration of the customer's subscription to our service. After the subscription period ends, we will retain customer data for up to 3 years before deleting or anonymizing it. Alternatively, a customer may request deletion of data at any time. We will retain system logs and backups for up to 1 year. We will retain customer data for longer periods if required by law or legal process, such as in response to a court order or subpoena.

Data archiving and removal policy Customers can request that we archive or delete their data at any time. We will promptly comply with such requests, except as required by law or legal process.

Data storage policy We will encrypt all customer data in transit and at rest using industry-standard encryption algorithms. We will implement access controls to ensure that only authorized personnel have access to customer data. We will segregate customer data to ensure that it is not co-mingled with other customer data or test data. We will perform regular backups of customer data to protect against data loss or corruption. We will have a disaster recovery plan in place to ensure that customer data can be recovered in the event of a disaster.

Data center location(s) United States

Data hosting details Cloud hosted

App/service has sub-processors yes