Privacy & data governance

Data retention policy 허밍버즈(이하 “회사”)는 아기고래 서비스 이용자의 개인정보 보호를 최우선으로 하며, 개인정보보호법을 비롯한 모든 관련 법령과 개인정보보호위원회의 가이드라인을 철저히 준수합니다. - 회사는 법령에 따른 개인정보 보유∙이용기간 또는 사용자가 서비스 이용 계약을 해지하거나 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 철회하기 전까지 개인정보를 처리∙보유합니다. - 회사는 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다. - 회사가 원칙적으로 회원이 개인정보의 수집 및 이용에 대한 동의를 철회하는 경우 회원의 개인정보를 지체없이 파기합니다. - 보유기간을 미리 공지하고 그 보유기간이 경과하지 아니한 경우와 개별적으로 동의를 받은 경우에는 약정한 기간 동안 보유합니다.

Data archiving and removal policy 허밍버즈(이하 “회사”)는 아기고래 서비스 이용자의 개인정보 보호를 최우선으로 하며, 개인정보보호법을 비롯한 모든 관련 법령과 개인정보보호위원회의 가이드라인을 철저히 준수합니다. 회사는 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다. 다만 "개인정보 유효기간제"에 따라 1년간 서비스를 이용하지 않은 회원의 개인정보 및 다음 법령에 따라 일정기간 보관을 규정하는 경우에는 개인정보를 별도로 분리 보관하며, 본 정보를 다른 목적으로는 절대 이용하지 않습니다. - 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록: 5년(전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률) - 대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록: 5년(전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률) - 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록: 3년(전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률) - 본인확인에 관한 기록: 6개월(전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률) - 웹사이트 및 서비스 방문에 관한 기록: 3개월(통신비밀보호법) - 세법이 규정하는 모든 거래에 관한 장부 및 증빙서류: 5년(국세기본법) 회사의 개인정보 파기절차 및 파기방법은 다음과 같습니다. 이용자의 개인정보는 목적이 달성된 후 파기방법에 의하여 즉시 파기합니다. 다른 법령에 의해 보존이 필요할 경우 별도의 DB로 옮겨져(종이의 경우 별도의 서류함) 일정 기간 저장된 후 파기됩니다. 전자적 파일형태로 저장된 개인정보는 기록을 재생할 수 없는 기술적 방법을 사용하여 삭제하며, 출력물 등의 개인정보는 재조합이 불가능하도록 물리적으로 파쇄하거나 소각하는 등의 방법으로 완전 파기합니다.

Data storage policy 허밍버즈(이하 “회사”)는 아기고래 서비스 이용자의 개인정보 보호를 최우선으로 하며, 개인정보보호법을 비롯한 모든 관련 법령과 개인정보보호위원회의 가이드라인을 철저히 준수합니다. 첫째, 회사는 서비스 제공 및 운영, 서비스 상담 및 마케팅 정보 요청을 위해 아래와 같은 최소한의 개인정보를 필수 항목으로 수집합니다. - 서비스 신청 시(아기고래 설치 시): 이메일, 이름, 비밀번호 - 도입 문의(서비스 상담) 및 마케팅 정보 요청 시: 이름, 이메일, 휴대폰 번호, 회사/소속기관 - 서비스 제공 시: 고객이 아기고래의 기능을 활용해 자발적으로 입력한 데이터, 서비스 이용 기록 - 아기고래 서비스의 Slack 워크스페이스 관리자가 지정한 아기고래 운영 관련 설정 값 데이터 - 아기고래 서비스를 이용하는 회원이 ‘인정’ 기능을 활용해 칭찬고래 이모지와 함께 작성한 메시지 (회사는 인정 메시지가 아닌 사용자 슬랙 워크스페이스의 메시지를 읽거나 수집하지 않습니다.) - 아기고래 서비스를 이용하는 회원이 ‘프로필 카드’ 기능의 문항에 대한 응답으로 직접 입력한 이름, 직무/소속, 전화번호, 이메일, 생일, 입사 기념일 및 해당 Slack 워크스페이스에서 관리자가 지정한 커스터마이징 항목에 대한 응답 둘째, 아기고래 서비스 내 ‘의견 남기기’를 통한 문의 대응을 위해 아래 항목을 선택 항목으로 수집합니다. - 연락처(전화번호 혹은 이메일 주소) 셋째, 서비스 이용과정이나 사업제공 과정에서 아래의 정보가 자동으로 생성되어 수집될 수 있습니다. - 서비스 이용 기록, 접속 로그, 결제 기록, 쿠키 정보, IP, 접속 환경 넷째, 유료 서비스 환불 과정에서 아래와 같은 결제 정보들이 수집될 수 있습니다. - 은행명, 계좌번호, 예금주명 위와 같은 정보는 AWS에서 제공하는 Ap-Northeast Region(South Korea) 데이터센터에 저장되며, 회사는 해킹이나 컴퓨터 바이러스 등으로부터 사용자의 개인정보를 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 사용자의 정보 보호를 위해 다음과 같은 보안 조치를 시행하고 있습니다: - SSL 보안 인증서 적용: 웹사이트 및 아기고래 이용 과정에서의 모든 통신은 SSL 보안 인증서를 통해 암호화되어 진행됩니다. 이는 네트워크 상에서 개인정보가 안전하게 전송될 수 있도록 보장합니다. - 쿠키의 암호화 적용: 사용자의 웹사이트 이용 시 쿠키에 자체 암호화를 추가 적용하여, 사용자 정보의 보안성을 한층 강화했습니다. - 데이터 백업 및 네트워크 보안: 개인정보의 훼손에 대비하여 정기적으로 데이터를 백업하고 있으며, 침입차단 시스템을 이용해 외부로부터의 무단 접근을 엄격히 통제하고 있습니다. 또한, 가능한 모든 기술적 장치를 갖추어 시스템적으로 보안성을 확보하려는 노력을 지속하고 있습니다.

Data center location(s) Republic of Korea

Data hosting details Cloud hosted

Data hosting company AWS

App/service has sub-processors no

App/service uses large language models (LLM) yes

LLM model(s) used gpt-4o-mini

LLM retention settings Azure OpenAI retains prompts and completions for up to 30 days for abuse monitoring. Data is stored securely within our Azure region and is not used for model training. We do not permanently store LLM conversations in our own systems.

LLM data tenancy policy Babywhale's LLM uses Azure OpenAI's API directly. Data is processed with logical isolation between tenants. All API calls are authenticated per workspace.