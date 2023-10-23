Date of latest pen test
2023-10-23
Executive summary is available to potential customers upon request
yes
Supports Single Sign On (SSO) with the following providers
Filestage supports all common identity providers such as OAuth2.0, OpenID Connect, SAML2, LDAP, and many more.
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Has a dedicated security team
yes
Contact for security issues
security@filestage.io
Has a vulnerability disclosure program
no
Has a bug bounty program
no
Requires third party authorization/connections
yes