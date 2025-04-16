Executive summary is available to potential customers upon request
yes
Supports Single Sign On (SSO) with the following providers
OpenID Connect, Google, Microsoft
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Has a dedicated security team
yes
Contact for security issues
support@immedio.io
Has a vulnerability disclosure program
yes
Vulnerability disclosure program URL
Vulnerability disclosure program covers Slack app
yes
Has a bug bounty program
no
Requires third party authorization/connections
yes
Third party services used by this app
Google OAuth, Google Calendar API, Microsoft OAuth, Microsoft Outlook Calendar API, Zapier, Salesforce API