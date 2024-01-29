TellYaは生成AIを利用した高精度の翻訳を行うSlackのためのアプリです。多言語間で自然なコミュニケーションをサポートします。 使い方

アプリケーションインストール後、翻訳するSlackチャンネルで /invite @TellYa と入力してTellYaを招待します。TellYaがチャンネルに参加したら、チャンネル内で @TellYa へメンションを送ってみましょう。TellYaが翻訳設定をご案内します。 翻訳対象言語

日本語と英語を正式にサポートしております。その他の言語（下記参照）については、実験的に対応をおこなっておりますが、翻訳品質に関してはまだ十分なチェックができておりません。ご利用の際には、無料トライアルで事前に検証をお願いします。 なお、翻訳は LLM (OpenAI) を用いており、その性質上誤った内容を投稿する可能性がありますのでご了承ください。 4つの翻訳スタイル TellYaでは、翻訳された内容を投稿するスタイルが複数存在します。チャンネルの特性に合わせてご利用ください。 1. Post a new message（新規にメッセージを投稿する）: 投稿文を自動的に翻訳し、翻訳文をチャンネルへ新規投稿します。ただし、スレッド内のメッセージを翻訳した場合はスレッド内に投稿します。

2. Reply in the thread（スレッドに返信する）: 投稿文を自動的に翻訳し、翻訳文をスレッドに投稿します。

3. Append to the message（メッセージに追記する）: メッセージを投稿すると、TellYaがその発言を直接編集して翻訳を追加します。この翻訳方法を使うには、ユーザー本人によるアプリ権限の承認が必要となります。

4. Display in ephemeral message（一時的なメッセージとして表示する）: これは投稿文を自動的に翻訳しません。投稿文に国旗の絵文字リアクションが付きますので、そのリアクションを押したひとにだけ見える一時的なメッセージとして翻訳文を表示します。Closeボタンを押すと翻訳文を閉じることができます。 (実験的サポート言語一覧)

アラビア語、ベンガル語、ドイツ語、スペイン語、ペルシャ語、フランス語、ヒンディ語、インドネシア語、イタリア語、韓国語、マレー語、ネパール語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、タイ語、フィリピン語、トルコ語、ウクライナ語、ウルドゥー語、ベトナム語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）