Newshound AI

Newshound AIは、世界中の信頼できるメディアを横断して記事を収集し、生成AIで要点だけを日本語にクイック要約。

さらに「競合ニュース」機能では、あなたが気になる企業・サービスの動向もキャッチしてチームに配信することができます :sparkles: パーソナライズされたニュースフィード

AIやプロダクト開発に関連するトピックを登録するだけで、海外の主要メディアの記事の日本語要約が届き、わざわざSNSを見なくても情報を集めることができます。 :dart: 競合ニュースレーダー

動きを追いたい企業名・サービス名を設定しておくこと、世界中の関連ニュースをAIがスキャン → 翻訳 → 要点抽出するあなた専用ニュースを自動収集できます。 :warning: ディスクレーマー

このアプリの要約や生成結果は生成AIによって作成されており、誤情報や不正確な内容が含まれる可能性があります。重要な判断には原文や一次情報での確認をおすすめします。