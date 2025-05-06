The Dust App for Slack enables interaction with agents created on Dust directly from Slack. :gear: What is Dust?

Dust is the platform to build and operate AI agents, connected to your company knowledge and tools, powered by the best AI models. Think of it as your team's AI toolkit enabling you to create agents tailored to specific workflows—from content creation to data analysis to code review. This Slack integration brings those powerful agents directly into your team conversations. :rocket: How Dust Works in Slack

Once installed, Dust transforms your Slack workspace with intelligent agents that work alongside your team: • @dust - Access your default AI agent for general assistance, reasoning, and quick questions

• @dust +agent_name - Call any custom agent your team has built (like @dust +sales_writer or @dust +code_reviewer)

• Thread-aware conversations - Agents understand context from previous messages in the thread

• Channel integration - Link specific agents to channels for automatic responses when mentioned

• Multi-agent workflows - Use multiple specialized agents in the same conversation for complex tasks Example workflow: Ask @dust +data_analyst to review your quarterly metrics, then have @dust +report_writer create a summary for leadership—all without leaving your Slack conversation. :lock: Enterprise Ready

Built for business with zero data retention policy, SOC2 Type II certification, role-based access controls, and enterprise-grade security. Deploy new agents in minutes without coding—just describe what you need and your team can access it instantly from Slack.