Date of latest pen test
2025-06-01
Executive summary is available to potential customers upon request
yes
Supports Single Sign On (SSO) with the following providers
WorkOS integrates with all SSO service providers
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Has a dedicated security team
yes
Contact for security issues
security@workos.com
Has a vulnerability disclosure program
yes
Vulnerability disclosure program URL
Vulnerability disclosure program covers Slack app
no
Has a bug bounty program
no
Requires third party authorization/connections
no