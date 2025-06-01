WorkOS is an API platform that simplifies implementing crucial enterprise features like User Management, Single Sign-On (SSO), Directory Sync (SCIM), Feature Flags, and more. The WorkOS app for Slack provides your entire team with real-time visibility into feature flag changes. Get notified when key events occur on feature flags: - A flag is created, updated or deleted

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