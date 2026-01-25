About Commission Factory
Commission Factory is an affiliate marketing network connecting advertisers and affiliates across the Asia-Pacific region. Advertisers use the platform to run performance-based marketing programs, while affiliates earn commissions by promoting advertiser products and services. The problem
Managing an affiliate program means acting on time-sensitive updates: partnership invitations, commission rate changes, new placement opportunities, and compliance alerts. Logging into a separate platform every time a decision is needed slows teams down and leads to missed opportunities. How it works in Slack
Once connected, Commission Factory delivers real-time notifications directly to you in Slack. Depending on your notification settings, you can receive alerts for:
:handshake: Advertiser invitations and application updates
:moneybag: Commission rate changes
:rocket: New placement opportunities
:chart_with_upwards_trend: Program status updates
:warning: Compliance alerts
:receipt: Invoice and payment notifications
Some notifications include action buttons so you can approve or decline directly inside Slack, without switching platforms. Getting started
Connect your Commission Factory account from your notification settings to start receiving updates in Slack.