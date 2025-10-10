Data retention policy
O Adere.IA armazena um conjunto mínimo de dados do Slack: o registro de instalação OAuth de cada workspace (ID e nome do workspace, ID do usuário que instalou, escopos concedidos e o bot token, que é criptografado em repouso com criptografia simétrica). Esse registro é mantido enquanto o app estiver instalado no workspace, pois é necessário para a entrega das notificações. Os registros de notificações e aprovações (solicitações de hora extra, decisões e justificativas) têm origem na plataforma Adere e são retidos conforme o contrato do cliente com a Meeta Solutions, de acordo com nossa política de privacidade (https://site.adere.app/privacidade-slack.html) e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O app não lê, coleta nem armazena histórico de mensagens, arquivos ou dados de canais do Slack — seus escopos não permitem esse acesso.
Data archiving and removal policy
Quando o app é desinstalado de um workspace, o Slack revoga o bot token e nosso serviço marca o registro de instalação como revogado ao receber os eventos app_uninstalled/tokens_revoked; o token criptografado torna-se permanentemente inutilizável. Clientes e usuários individuais podem solicitar acesso aos seus dados ou a exclusão deles a qualquer momento pelo e-mail suporte@meeta.com.br
Data storage policy
Os dados de clientes são armazenados na infraestrutura de nuvem Microsoft Azure (serviços gerenciados de aplicação e bancos de dados MongoDB, hospedados nos Estados Unidos) utilizada pela plataforma Adere. Os bot tokens são criptografados em repouso com criptografia simétrica antes do armazenamento; credenciais de banco de dados e chaves de criptografia são gerenciadas por ambiente e não são expostas a usuários finais nem a código client-side. Os dados são segregados logicamente por cliente: cada instalação em workspace do Slack é vinculada a uma única conta de cliente (vínculo em nível de empresa), e as notificações são entregues apenas aos usuários daquele cliente. Todo o tráfego entre o Slack e nossos serviços utiliza TLS 1.2 ou superior, os endpoints públicos são protegidos por Web Application Firewall com mitigação de bots, e todos os endpoints expostos ao Slack verificam as assinaturas de requisição do Slack (signing secret) antes do processamento.
Data center location(s)
United States
Data hosting details
Totalmente hospedado em nuvem. A plataforma Adere roda em serviços gerenciados do Microsoft Azure (App Services) com bancos de dados MongoDB, em data centers nos Estados Unidos. Não há componente on-premise; os clientes acessam o serviço pelo Slack e pela plataforma web do Adere.
Data hosting company
Microsoft Azure
App/service has sub-processors
yes
Guidelines for sub-processors
App/service uses large language models (LLM)
no