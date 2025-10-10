O Adere.IA armazena um conjunto mínimo de dados do Slack: o registro de instalação OAuth de cada workspace (ID e nome do workspace, ID do usuário que instalou, escopos concedidos e o bot token, que é criptografado em repouso com criptografia simétrica). Esse registro é mantido enquanto o app estiver instalado no workspace, pois é necessário para a entrega das notificações. Os registros de notificações e aprovações (solicitações de hora extra, decisões e justificativas) têm origem na plataforma Adere e são retidos conforme o contrato do cliente com a Meeta Solutions, de acordo com nossa política de privacidade (

) e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O app não lê, coleta nem armazena histórico de mensagens, arquivos ou dados de canais do Slack — seus escopos não permitem esse acesso.