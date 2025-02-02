Supports Single Sign On (SSO) with the following providers
Okta, Azure, Google, SAML, OneLogin, ADFS, JumpCloud, PingFederate, OpenID, Auth0, CyberArk, Shibboleth, VMware, Duo, and more.
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Has a dedicated security team
no
Contact for security issues
support@screenful.com
Has a vulnerability disclosure program
yes
Vulnerability disclosure program URL
Vulnerability disclosure program covers Slack app
yes
Has a bug bounty program
no
Requires third party authorization/connections
yes
Third party services used by this app