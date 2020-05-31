Data retention policy
Our data retention policy is documented in our information security policy which is shared with customers upon request. It is not a public document.
Data archiving and removal policy
Our data archival/removal policy is documented in our information security policy which is shared with customers upon request. It is not a public document.
Data storage policy
Our data storage policy is documented in our information security policy which is shared with customers upon request. It is not a public document.
Data center location(s)
United States, Ireland, Germany, Singapore, Australia, India, Brazil
Data hosting details
We host our data in AWS regions around the world. Not all data is hosted in all regions.
App/service has sub-processors
yes
Guidelines for sub-processors