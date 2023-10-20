DataParser

Date of latest pen test
2023-10-20
Executive summary is available to potential customers upon request
yes
Supports Single Sign On (SSO) with the following providers
Azure
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Has a dedicated security team
no
Contact for security issues
support@17a-4.com
Has a vulnerability disclosure program
no
Has a bug bounty program
no
Requires third party authorization/connections
no
Third party services used by this app
Newtonsoft.json, CefSharp WPF Winforms