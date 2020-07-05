Date of latest pen test
2020-07-05
Executive summary is available to potential customers upon request
yes
Supports Single Sign On (SSO) with the following providers
Okta, OneLogin
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Has a dedicated security team
yes
Contact for security issues
security-privacy@testim.io
Has a vulnerability disclosure program
yes
Vulnerability disclosure program URL
Vulnerability disclosure program covers Slack app
yes
Has a bug bounty program
no
Requires third party authorization/connections
no
Third party services used by this app
● Amazon.com Inc.
● Cloudinary Inc.
● Coralogix Ltd.
● Microsoft Corporation
● MongoDB Inc.
● Segment.io Inc.
● Mixpanel Inc.