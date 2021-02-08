Churn Buster

Date of latest pen test
2021-02-08
Executive summary is available to potential customers upon request
yes
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Has a dedicated security team
yes
Contact for security issues
support+security@churnbuster.io
Has a vulnerability disclosure program
yes
Vulnerability disclosure program URL
Vulnerability disclosure program covers Slack app
yes
Has a bug bounty program
yes
Requires third party authorization/connections
yes
Third party services used by this app
Stripe for Payment Processing, Postmark for Email Delivery, Intercom for User Management, Sentry for Error Reporting, Logentries for Logging, Twilio for SMS Delivery, Zapier and Slack for Integrations