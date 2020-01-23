Executive summary is available to potential customers upon request
no
Supports Single Sign On (SSO) with the following providers
Gmail, Okta, OneSign, OneLogin
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Has a dedicated security team
yes
Contact for security issues
data@culturehq.com
Has a vulnerability disclosure program
no
Vulnerability disclosure program covers Slack app
yes
Has a bug bounty program
no
Requires third party authorization/connections
yes
Third party services used by this app
N/A