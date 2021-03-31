Data retention policy

All data may be downloaded from the Litmus platform before the Retention Policy automatically deletes the data from the system. Please note that our regular backups may contain data after deletion until those backups have been removed by the retention policy. Please see the Backup Data Retention schedule below for more information. Personal Data: Names and email addresses are stored indefinitely until deleted by the account holder. Email Previews: All Email Previews results are deleted after 6 months. Builder: HTML and assets are stored indefinitely until deleted by the user. Proof: Stored indefinitely until deleted by the user. Checklist: All Checklists are deleted after 6 months. Spam Testing: All Spam Tests are deleted after 6 months. Email Analytics: Raw campaign data is deleted after 14 months. All data can be deleted manually. Please see the Manually Deleting Data section for more information. Backup Data Retention Point-In-Time Backups: 10 days Weekly Cross-Region Backups: 1 month Monthly Cross-Region Backups: 4 months