Date of latest pen test
2020-09-01
Executive summary is available to potential customers upon request
no
Supports Single Sign On (SSO) with the following providers
Gmail
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Has a dedicated security team
yes
Contact for security issues
contact@refiner.io
Has a vulnerability disclosure program
yes
Vulnerability disclosure program URL
Vulnerability disclosure program covers Slack app
no
Has a bug bounty program
yes
Requires third party authorization/connections
yes
Third party services used by this app
Stripe, Chargebee & Customer.io