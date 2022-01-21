Date of latest pen test
2022-01-21
Executive summary is available to potential customers upon request
yes
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Has a dedicated security team
yes
Contact for security issues
hello@mailshake.com
Has a vulnerability disclosure program
yes
Vulnerability disclosure program URL
Vulnerability disclosure program covers Slack app
yes
Has a bug bounty program
no
Requires third party authorization/connections
yes
Third party services used by this app
We require the following auth/connections, depending on the user's setup:
- Google or Microsoft for email integration
- Salesforce, Hubspot, or Pipedrive for CRM integration