Shamaym specializes in the adaptation of the debriefing-based learning model and its implementation in companies in various sectors and fields. "Shamaym model" starts an endless learning cycle that drives self-reflection, self-improvement, identifying and avoiding repetition of errors and maximizing potential with fewer resources. This application sends notifications from Shamaym about new debriefs and new comments in the system.

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