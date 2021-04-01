Date of latest pen test
2021-04-01
Executive summary is available to potential customers upon request
yes
Supports Single Sign On (SSO) with the following providers
Okta, Ping, Microsoft, Google
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Has a dedicated security team
yes
Contact for security issues
help@shamaym.com
Has a vulnerability disclosure program
no
Vulnerability disclosure program covers Slack app
yes
Has a bug bounty program
no
Requires third party authorization/connections
no
Third party services used by this app
N/A