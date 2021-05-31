Flow Designer Connector

Date of latest pen test
2021-05-31
Executive summary is available to potential customers upon request
yes
Supports Single Sign On (SSO) with the following providers
OneLogin, etc
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Has a dedicated security team
yes
Contact for security issues
security@xmatters.com
Has a vulnerability disclosure program
yes
Vulnerability disclosure program URL
Vulnerability disclosure program covers Slack app
yes
Has a bug bounty program
no
Requires third party authorization/connections
yes