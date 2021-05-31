Flow Designer Connector

Data Hosting xMatters SaaS resides in Google Cloud Platform (GCP). The GCP IaaS is a robust network infrastructure that provides many privacy and security features in alignment with privacy regulations and certified against recognized standards and frameworks. xMatters cloud-based SaaS operates within different economic regions with data centers located at European Union, Asia-Pacific and North America. The best GCP safety and security tools are applied to xMatters clients’ data. GCP data center operations comply with a set of standards and regulations including ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 1/2/3, PCI DDS, and CSA Star, among others. Data Security Data in Transit: Our cryptography controls use Hyper-Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) over Transport Layer Security (TLS) version 1.2 and higher using 2048-bit key length, and Internet Protocol Secure (IPSec). Data at Rest: xMatters uses Data at Rest Encryption using GCP Key Management Service (KMS). All data is encrypted using 256-bit Advanced Encryption Standard (AES-256), and each encryption key is itself encrypted with a regularly rotated set of master keys. Client Data Protection (Classification and Handling) Data as an Asset: Our data strategy treats data as a valuable asset, provides direction to organize activities, and directs us towards our goal of supplying better business value to our customers. All client data is confidential and only accessible to the owner of the data and limited xMatters Support personnel (based on strict role-based access control). The level of security is identified based on the information classification performed and customer data is always classified at the highest level. xMatters is also fully GDPR compliant. For the latest information of our data storage policy, please visit

and