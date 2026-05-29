Date of latest pen test
2026-05-29
Executive summary is available to potential customers upon request
no
Supports Single Sign On (SSO) with the following providers
Google, Microsoft
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Has a dedicated security team
no
Contact for security issues
security@fulfil.io
Has a vulnerability disclosure program
yes
Vulnerability disclosure program URL
Vulnerability disclosure program covers Slack app
yes
Has a bug bounty program
no
Requires third party authorization/connections
no
Third party services used by this app
AWS, GCP, Auth0 (Okta), Claude, CloudFlare, Datadog, Github, Heroku, Labelary, openAI, Rippling, Shortcut, Slack, SmartyStrets, Tailscale, Vanta, Zendesk