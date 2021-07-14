Date of latest pen test
2021-07-14
Executive summary is available to potential customers upon request
no
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Has a dedicated security team
no
Contact for security issues
help@enchant.com
Has a vulnerability disclosure program
no
Has a bug bounty program
no
Requires third party authorization/connections
no
Third party services used by this app
Our subprocessors are: Amazon Web Services (Cloud Infrastructure), Heroku (Cloud Infrastructure) Redis Labs (Cloud Infrastructure), Mailgun (Email Processing), Postmark (Email Processing)