Data retention policy
1. 3ヶ月間、本サービスに１度もアクセスが行われない場合、無料ユーザーの会員情報や勤怠データ等（以下、「データ等」と言います。）の登録情報は抹消されることがあります。
2. 本サービスのデータベースに保存されている無料ユーザーの勤怠情報のうち、一定の期間を超えるものは、本サービスのデータベース・メンテナンスの際に抹消されます。詳細は、IEYASU WEBサイトをご確認ください。
3. 有料ユーザーについては、本サービスのアクセスの有無にかかわらず、データは保管されます。ただし、当社が破産申立をしたり、第三者に買収される等、当社の判断でデータ管理ができない状況となった場合には、この限りではありません。
Data archiving and removal policy
IEYASU上で、会員情報及び勤怠データなどを削除した場合、即時もしくは非同期処理による削除処理が行われます。お客様・IEYASU社ともに削除した、データを復活させることはできませんので十分ご注意ください。
IEYASUの退会処理を行った場合は、本サービスのデータベース・メンテナンスの際に抹消されます。
Data storage policy
当社ではシステム障害時の復旧のために定期的にデータのバックアップを行なっております。個別企業様からのご要望に対応するためではございません。またバックアップデータに障害が発生し全てのデータが復旧できない場合もございます。こちらをあらかじめご了承いただき、本サービスをご利用ください
Data center location(s)
Japan
App/service has sub-processors
no
App/service uses large language models (LLM)
no