Float Notifications

Date of latest pen test
2023-07-03
Executive summary is available to potential customers upon request
no
Supports Single Sign On (SSO) with the following providers
Okta, OneLogin, Google Sign In, Azure AD, SAML
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Has a dedicated security team
no
Contact for security issues
support@float.com
Has a vulnerability disclosure program
yes
Vulnerability disclosure program URL
Vulnerability disclosure program covers Slack app
yes
Has a bug bounty program
no
Requires third party authorization/connections
no