Microsoft Teams Calls

Política de retención de datos
Customers can choose their retention settings directly through their workspace. The default retention setting for Customer Data is to keep everything for as long as the workspace exists.
Política de archivo y eliminación de datos
Upon customer deletion, Slack deletes customer data from our production environments within 24 hours and backups are deleted within 14 days.
Política de almacenamiento de datos
Customer Data is stored redundantly at multiple locations in our hosting provider’s data centers to ensure availability. We have well-tested backup and restoration procedures, which allow recovery from a major disaster. Customer Data and our source code are automatically backed up nightly. The Operations team is alerted in case of a failure with this system. Backups are fully tested at least every 90 days to confirm that our processes and tools work as expected.
Ubicaciones de los centros de datos
Australia, Canadá, Francia, Japón, Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud Storage
Empresa de alojamiento de datos
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no