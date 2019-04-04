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Slack for Outlook

Mehr Möglichkeiten, Microsoft Outlook Email in Slack zu nutzen

Mit Workflow-Builder automatisieren

Verwandle mit dem Workflow-Builder* alltägliche Prozesse in Automatisierungen, ohne auch nur eine Zeile Code zu schreiben. Füge Workflows Drittanbietertools wie Microsoft Outlook Email hinzu, um die Arbeit und Abläufe aus Slack heraus zu organisieren, und nutze Vorlagen für einen schnellen Start. Mehr Infos über Automatisierungen

Für Microsoft Outlook Email verfügbare Vorlagen:

Neue Microsoft Outlook-E-Mail

Formular in Slack ausfüllen, um eine neue Microsoft Outlook-E-Mail zu senden

* Workflow-Builder ist nur in kostenpflichtigen Abonnements verfügbar