Esplora le app

Slack for Gmail™

Altri modi di usare Google Mail in Slack

Automatizza con Workflow Builder

Workflow Builder* ti consente di trasformare i processi quotidiani in automazioni, senza scrivere una sola riga di codice. Aggiungi strumenti di terza parti come Google Mail ai workflow per gestire il lavoro e i processi da Slack e usa i modelli per iniziare velocemente.Scopri di più sulle automazioni

Modelli disponibili per Google Mail:

Nuovo messaggio Gmail

Compila un modulo su Slack per inviare un messaggio Gmail

*Workflow Builder è disponibile solo con gli abbonamenti a pagamento