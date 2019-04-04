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Slack for Outlook

Altri modi di usare Microsoft Outlook Email in Slack

Automatizza con Workflow Builder

Workflow Builder* ti consente di trasformare i processi quotidiani in automazioni, senza scrivere una sola riga di codice. Aggiungi strumenti di terza parti come Microsoft Outlook Email ai workflow per gestire il lavoro e i processi da Slack e usa i modelli per iniziare velocemente.Scopri di più sulle automazioni

Modelli disponibili per Microsoft Outlook Email:

Nuova e-mail Microsoft Outlook

Compila un modulo in Slack per inviare una nuova e-mail in Microsoft Outlook.

*Workflow Builder è disponibile solo con gli abbonamenti a pagamento