Los propietarios y administradores de un espacio de trabajo de Slack u organización Enterprise pueden asignar un rol a cualquier miembro e, incluso, cambiarlo más adelante.

Advertencia: Ten cuidado al ascender a miembros a roles de propietarios o administradores. Según tu rol, es posible que no puedas degradarlos más tarde.



¿Quién puede administrar los roles?

Solo las personas que tengan roles administrativos pueden administrar roles para otras. A continuación, se incluye una descripción general de las acciones que puede realizar cada rol administrativo:

Nota: Los propietarios de la organización solo pueden degradar a los propietarios del espacio de trabajo, no a los propietarios principales del espacio de trabajo. Si tienes que ascender a otra persona, pídele al propietario principal del espacio de trabajo que transfiera la propiedad.



Administrar los roles de propietario y administrador

Revisa los permisos de tu rol y, luego, sigue los pasos que se enumeran a continuación para ascender o degradar a los propietarios y administradores.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Personas. Haz clic en el ícono de tres puntos junto al miembro cuyo rol deseas cambiar y selecciona Cambiar tipo de cuenta. Para ascender a alguien, selecciona Propietario del espacio de trabajo o Administrador del espacio de trabajo. Para degradarlo, haz clic en Administrador del espacio de trabajo o Miembro regular. Haz clic en Guardar. A nivel de la organización Los propietarios y administradores de la organización pueden administrar los roles administrativos a nivel de la organización en el panel de administración. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y selecciona Miembros. Busca a un miembro y, luego , haz clic en su nombre para ver el perfil. Haz clic en Administrar en la esquina superior derecha. Para ascender a alguien, elige Designar como propietario de la organización o Designar como administrador de la organización . Para degradar una cuenta, elige Quitar de administradores de la organización.

A nivel del espacio de trabajo Además, los propietarios y administradores de la organización pueden administrar los roles administrativos a nivel del espacio de trabajo en el panel de administración. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Espacios de trabajo. Luego, selecciona Todos los espacios de trabajo y elige un espacio de trabajo. Haz clic en Personas y luego en Miembros e invitados. Haz clic en el ícono de tres puntos junto al miembro cuyo rol deseas cambiar y selecciona Cambiar tipo de cuenta. Para ascender a alguien, selecciona Propietario del espacio de trabajo o Administrador del espacio de trabajo. Para degradar a alguien, selecciona Administrador del espacio de trabajo o Miembro regular. Los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden administrar los roles administrativos de su espacio de trabajo. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Administrar miembros. Si administras más de un espacio de trabajo, elige uno del menú desplegable. Haz clic en el ícono de tres puntos junto al miembro cuyo rol deseas cambiar y selecciona Cambiar tipo de cuenta. Para ascender a alguien, selecciona Propietario del espacio de trabajo o Administrador del espacio de trabajo. Para degradarlo, haz clic en Administrador del espacio de trabajo o Miembro. Haz clic en Guardar.

Consejo: Los propietarios de organizaciones y espacios de trabajo pueden asignar miembros a roles del sistema para ayudar con tareas administrativas específicas.

Nota: Si no ves Administración en la barra lateral, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo para acceder a los ajustes del espacio de trabajo.



Administrar los roles de invitado

En los planes Pro, Business+ y Enterprise, puedes agregar a invitados a tus espacios de trabajo. Sigue los pasos a continuación para administrar los roles de invitado.

Cómo cambiar el rol de un invitado

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Personas. Haz clic en el ícono de tres puntos que se encuentra junto al invitado cuyo rol deseas cambiar y selecciona Cambiar tipo de cuenta. Selecciona Miembro regular, Invitado multicanal o Invitado monocanal. Luego, haz clic en Guardar o en Siguiente. Si seleccionas Invitado multicanal o Invitado monocanal, ingresa los canales a los que el invitado tendrá acceso y define un límite de tiempo si lo deseas. Luego, haz clic en Designar como invitado multicanal o Designar como invitado monocanal. Nota: Los miembros pueden solicitar agregar invitados monocanal a canales adicionales. Los propietarios y administradores del espacio de trabajo recibirán un mensaje para aprobar o rechazar las solicitudes de ascenso. A nivel de la organización Si un invitado pertenece a varios espacios de trabajo, los propietarios y administradores de la organización pueden convertirlo en miembro regular. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y selecciona Miembros. Busca a un invitado y haz clic en su nombre para ver el perfil. Haz clic en Administrar en la esquina superior derecha y selecciona Designar como miembro de la organización. Nota: Un usuario no puede ser un invitado en algunos espacios de trabajo, pero un miembro en otros.

A nivel del espacio de trabajo Los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden convertir a un invitado en miembro regular si el invitado perteneces solo a un espacio de trabajo. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Administrar miembros. Si administras más de un espacio de trabajo, elige uno del menú desplegable. Haz clic en el ícono de tres puntos que se encuentra junto al invitado cuyo rol deseas cambiar y selecciona Cambiar tipo de cuenta. Selecciona Miembro regular, Invitado multicanal o Invitado monocanal. Luego, haz clic en Guardar o en Siguiente. Si seleccionaste Invitado multicanal o Invitado monocanal, ingresa los canales a los que el invitado tendrá acceso y define un límite de tiempo si lo deseas. Luego, haz clic en Designar como invitado multicanal o Designar como invitado monocanal.

Nota: Para ascender a los invitados a administrador o propietario de un espacio de trabajo, primero deberás designarlo como miembro regular y, después, ascenderlo.



Cambiar un miembro regular a invitado

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Personas. Haz clic en el ícono de tres puntos junto al miembro cuyo rol deseas cambiar y selecciona Cambiar tipo de cuenta. Selecciona Invitado multicanal o Invitado monocanal y haz clic en Siguiente. Ingresa los canales a los que el invitado podrá acceder y define un límite de tiempo si lo deseas. Haz clic en Designar como invitado multicanal o Designar como invitado monocanal. A nivel de la organización Si un miembro regular pertenece a varios espacios de trabajo, los propietarios de la organización y los administradores pueden convertirlo en invitado al desactivar su cuenta y reactivarla como invitado. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y selecciona Miembros. Haz clic en el ícono de tres puntos junto al miembro que deseas cambiar y selecciona Desactivar esta cuenta. Para reactivar al miembro como invitado, haz clic en Ver miembros desactivados. Haz clic en el ícono de tres puntos junto al miembro que deseas cambiar y selecciona Reactivar como invitado multicanal o Reactivar como invitado monocanal. Cuando hayas reactivado al invitado, agrégalo a un espacio de trabajo para elegir su pertenencia del canal.

A nivel del espacio de trabajo Los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden convertir a un miembro regular en invitado si el miembro pertenece solo a un espacio de trabajo. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Administrar miembros. Si administras más de un espacio de trabajo, elige uno del menú desplegable. Haz clic en el ícono de tres puntos junto al miembro cuyo rol deseas cambiar y selecciona Cambiar tipo de cuenta. Selecciona Invitado multicanal o Invitado monocanal y haz clic en Siguiente. Ingresa los canales a los que el invitado podrá acceder y define un límite de tiempo si lo deseas. Haz clic en Designar como invitado multicanal o Designar como invitado monocanal.

Nota: Para convertir a los propietarios y administradores del espacio de trabajo en invitados, primero deberás cambiarlos a miembros regulares.



Administrar roles de miembros de primera línea

Para cambiar el rol de un miembro de primera línea, debes desactivarlo y luego volver a activarlo. Cuando vuelves a activar una cuenta, se conservarán los mensajes directos de esa persona, pero no su pertenencia a canales.

Nota: El rol de miembro de primera línea solo está disponible en planes Enterprise con el complemento Primera línea.



Cambiar a un miembro de acceso completo o invitado a un miembro de primera línea

En la computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y selecciona Miembros. Haz clic en el ícono de tres puntos junto a la persona cuyo rol deseas cambiar y selecciona Desactivar esta cuenta. Para reactivar al miembro como miembro de primera línea, haz clic en Ver miembros desactivados. Haz clic en el ícono de tres puntos junto a la persona que deseas modificar y selecciona Reactivar como miembro de primera línea. Cuando hayas reactivado a la persona, agrégala a un espacio de trabajo de primera línea para elegir su pertenencia a canales.



Cambiar el rol de un miembro de primera línea

En la computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y selecciona Miembros. Haz clic en el ícono de tres puntos junto al miembro de primera línea que deseas modificar y selecciona Desactivar esta cuenta. Para reactivar a la persona con otro rol, haz clic en Ver miembros desactivados. Haz clic en el ícono de tres puntos junto a la persona cuyo rol deseas cambiar y selecciona el rol que quieres asignarle.

Nota: A los miembros de primera línea se les factura de manera diferente que a los miembros de acceso completo. Consulta Información sobre la facturación para miembros de primera línea para obtener más información.