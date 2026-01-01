Modificare il ruolo di un membro
I proprietari e gli amministratori di un’area di lavoro di Slack o di un’organizzazione Enterprise possono assegnare un ruolo a qualsiasi membro e modificarlo secondo le proprie necessità.
Avviso: usa la massima cautela quando promuovi i membri ai ruoli di proprietari e amministratori. A seconda del tuo ruolo, potresti non essere in grado di declassarli in seguito.
Chi può gestire i ruoli
Solo le persone che svolgono ruoli amministrativi possono gestire i ruoli per gli altri. Di seguito è riportata una panoramica delle azioni disponibili per ogni ruolo amministrativo:
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
|Amministratori dell’area di lavoro
|Proprietari dell’area di lavoro
|Proprietario principale dell’area di lavoro
|Promuovere i proprietari dell’area di lavoro
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|Declassare i proprietari dell’area di lavoro
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|Promuovere gli amministratori dell’area di lavoro
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|Declassare gli amministratori dell’area di lavoro
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|Gestire i ruoli degli ospiti
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Autorizzazioni a livello di organizzazione
|Amministratori org
|Proprietari org
|Proprietario principale org
|Promuovere i proprietari org
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|Declassare i proprietari org
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|Promuovere gli amministratori org
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|Declassare gli amministratori org
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|Gestisci membri operativi
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Autorizzazioni a livello di area di lavoro
|Amministratori dell’area di lavoro
|Proprietari dell’area di lavoro
|Proprietario principale dell’area di lavoro
|Promuovere i proprietari dell’area di lavoro
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|Declassare i proprietari dell’area di lavoro
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|Promuovere gli amministratori dell’area di lavoro
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|Declassare gli amministratori dell’area di lavoro
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|Gestire i ruoli degli ospiti
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Nota: i proprietari org possono solo declassare i proprietari area di lavoro, non un proprietario principale area di lavoro. Se è necessario promuovere qualcun altro, chiedere al proprietario area di lavoro attuale di trasferire la proprietà.
Gestire i ruoli di proprietari e amministratori
Verifica le autorizzazioni previste dal tuo ruolo, quindi segui i passaggi riportati qui sotto per promuovere o declassare i proprietari e gli amministratori.
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Persone.
- Clicca sull’ icona dei tre puntini vicino al membro di cui desideri modificare il ruolo e seleziona Modifica tipologia di account.
- Per promuovere qualcuno, seleziona Proprietario area di lavoro o Amministratore area di lavoro. Per declassare qualcuno, seleziona Amministratore area di lavoro o Membro ordinario.
- Clicca su Salva.
Livello organizzazione
I proprietari e gli amministratori org possono gestire ruoli amministrativi a livello di organizzazione dalla dashboard di amministrazione.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Membri.
- Cerca un membro, poi clicca sul suo nome per visualizzare il profilo.
- Clicca su Gestisci in alto a destra. Per promuovere qualcuno, scegli l’opzione Rendi proprietario org o Rendi amministratore org. Per degradare qualcuno, scegli Rimuovi da amministratori org.
Livello area di lavoro
I proprietari e gli amministratori org possono gestire ruoli amministrativi a livello di area di lavoro dalla dashboard di amministrazione.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Aree di lavoro, quindi seleziona Tutte le aree di lavoro e scegli un’area di lavoro.
- Clicca su Persone, quindi clicca su Membri e ospiti.
- Clicca sull’ icona dei tre puntini vicino al membro di cui desideri modificare il ruolo e seleziona Modifica tipologia di account.
- Per promuovere qualcuno, seleziona Proprietario area di lavoro o Amministratore area di lavoro. Per declassare qualcuno, seleziona Amministratore area di lavoro o Membro ordinario.
I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono gestire i ruoli amministrativi per la propria area di lavoro.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Gestisci membri. Se gestisci più di un'area di lavoro, scegline una dal menu a discesa.
- Clicca sull’ icona dei tre puntini vicino al membro di cui desideri modificare il ruolo e seleziona Modifica tipologia di account.
- Per promuovere qualcuno, seleziona Proprietario area di lavoro o Amministratore area di lavoro. Per declassare qualcuno, seleziona Amministratore area di lavoro o Membro effettivo.
- Clicca su Salva.
Suggerimento: I proprietari org e i proprietari area di lavoro possono assegnare membri ai ruoli di sistema per aiutare con delle attività amministrative specifiche.
Nota: Se non trovi Amministratore nella barra laterale, clicca sul nome della tua area di lavoro per accedere alle impostazioni area di lavoro.
Gestire i ruoli degli ospiti
Con i piani Pro, Business+ ed Enterprise, hai la possibilità di invitare ospiti nelle tue aree di lavoro. Segui i passaggi riportati qui sotto per gestire i ruoli degli ospiti.
Modificare il ruolo di un ospite
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Persone.
- Clicca sull’ icona dei tre puntini a destra dell’ospite di cui desideri modificare il ruolo e seleziona Modifica tipologia di account.
- Seleziona Membro ordinario, Ospite multicanale o Ospite di un canale singolo e clicca su Salva o su Avanti.
- Se selezioni Ospite multicanale o Ospite di un canale singolo, inserisci i canali a cui l’ospite avrà accesso e, se lo desideri, fissa un limite di tempo. Quindi clicca su Rendi ospite multicanale o Rendi ospite di un canale singolo.
Nota: I membri possono richiedere di aggiungere ospiti di un singolo canale ad altri canali. I proprietari di aree di lavoro e gli amministratori riceveranno un messaggio per approvare o rifiutare queste richieste di aggiornamento.
Livello organizzazione
Se un ospite appartiene a più aree di lavoro, i proprietari e gli amministratori org possono renderlo un membro ordinario.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Membri.
- Cerca un ospite, poi clicca sul suo nome per visualizzare il profilo.
- Clicca su Gestisci nell’angolo in alto a destra e seleziona Rendi membro dell’organizzazione.
Nota: un utente non può essere un ospite in determinate aree di lavoro e un membro in altre.
Livello area di lavoro
I proprietari e gli amministratori delle aree di lavoro possono convertire un ospite in membro effettivo se l’ospite fa parte di una sola area di lavoro.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Gestisci membri. Se gestisci più di un'area di lavoro, scegline una dal menu a discesa.
- Clicca sull’ icona dei tre puntini a destra dell’ospite di cui desideri modificare il ruolo e seleziona Modifica tipologia di account.
- Seleziona Membro ordinario, Ospite multicanale o Ospite di un canale singolo e clicca su Salva o su Avanti.
- Se hai selezionato Ospite multicanale o Ospite di un canale singolo, inserisci i canali a cui l’ospite avrà accesso e, se lo desideri, fissa un limite di tempo. Quindi clicca su Rendi ospite multicanale o Rendi ospite di un canale singolo.
Nota: per promuovere gli ospiti a proprietari o amministratori dell’area di lavoro, dovrai innanzitutto renderli membri effettivi e quindi promuoverli.
Cambia un membro ordinario in ospite
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Persone.
- Clicca sull’ icona dei tre puntini vicino al membro di cui desideri modificare il ruolo e seleziona Modifica tipologia di account.
- Seleziona Ospite multicanale o Ospite di un canale singolo e clicca su Avanti.
- Inserisci i canali a cui l’ospite avrà accesso e, se lo desideri, fissa un limite di tempo.
- Clicca su Rendi ospite multicanale o Rendi ospite di un canale singolo.
Livello organizzazione
Se un membro ordinario fa parte di più aree di lavoro, proprietari di organizzazioni e amministratori possono modificarli in ospiti disattivando il loro account, per poi riattivarlo come ospite.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Membri.
- Clicca sull’ icona dei tre puntini vicino al membro di cui desideri modificare il ruolo e seleziona Disattiva questo account.
- Per riattivare il membro come ospite, clicca su Visualizza membri disattivati.
- Clicca sull’ icona dei tre puntini vicino al membro di cui desideri modificare il ruolo e seleziona Riattiva come ospite multicanale o Riattiva come ospite di un canale singolo.
Una volta riattivato l’ospite, aggiungilo all’area di lavoroper scegliere l’iscrizione al canale.
Livello area di lavoro
I proprietari e gli amministratori delle aree di lavoro possono convertire un membro ordinario in ospite solo se il membro fa parte di una sola area di lavoro.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Gestisci membri. Se gestisci più di un'area di lavoro, scegline una dal menu a discesa.
- Clicca sull’ icona dei tre puntini vicino al membro di cui desideri modificare il ruolo e seleziona Modifica tipologia di account.
- Seleziona Ospite multicanale o Ospite di un canale singolo e clicca su Avanti.
- Inserisci i canali a cui l’ospite avrà accesso e, se lo desideri, fissa un limite di tempo.
- Clicca su Rendi ospite multicanale o Rendi ospite di un canale singolo.
Nota: per convertire proprietari e amministratori delle aree di lavoro in ospiti, dovrai innanzitutto renderli membri ordinari.
Gestisci i ruoli dei membri operativi
Per modificare il ruolo di un membro operativo devi disattivarlo e riattivarlo. Quando riattivi un account, verranno mantenuti gli MD di quella persona, ma non le sue iscrizioni ai canali.
Nota: i membri operativi sono disponibili sono nei piani Enterprise con il componente aggiuntivo Operativo.
Modifica il ruolo di un membro effettivo o di un ospite in quello di membro operativo
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Membri.
- Clicca sull’icona dei tre puntini vicino al membro di cui desideri modificare il ruolo e seleziona Disattiva questo account.
- Per riattivarlo come membro operativo, clicca su Visualizza membri disattivati.
- Clicca sull’icona dei tre puntini vicino alla persona a cui desideri apportare modifiche e seleziona Riattiva come membro operativo.
- Una volta riattivato, aggiungilo all’area di lavoro operativa per scegliere l’iscrizione al canale.
Modifica il ruolo di un membro operativo
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Membri.
- Clicca sull’icona dei tre puntini vicino al membro operativo a cui desideri apportare modifiche e seleziona Disattiva questo account.
- Per riattivarlo con un altro ruolo, clicca su Visualizza membri disattivati.
- Clicca sull’icona dei tre puntini vicino al membro di cui desideri modificare il ruolo e seleziona quello che vuoi assegnargli.
Nota: la fatturazione per i membri operativi avviene in modo diverso rispetto ai membri effettivi. Per ulteriori informazioni, consulta Comprendere la fatturazione per i membri operativi.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Proprietari/amministratori org e proprietari/amministratori dell’area di lavoro
- Disponibile per tutti i piani