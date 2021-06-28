В последние несколько лет мы постепенно делали Slack всё более и более доступным для команд из разных стран. Slack уже переведён на девять языков и два диалекта. Теперь у Slack появилась и русскоязычная версия.

Многие компании, основным рабочим языком которых является русский, уже эффективно используют Slack на английском. Теперь, когда Slack полностью переведен, ещё больше людей в России и в мире смогут использовать Slack для работы над проектами — на удобном им языке.

Как перейти на русский

Чтобы изменить язык, откройте Preferences (Настройки) в верхнем левом углу окна Slack, затем нажмите Language & region (Язык и регион) и выберите русский язык. Если вы используете мобильную версию Slack, перейдите на вкладку You (Вы) в нижней части экрана и выберите меню Preferences (Настройки).

Администраторы рабочего пространства могут задать язык по умолчанию для всей организации. Это значит, что администратор компании, рабочим языком которой является русский, может установить русский язык для общедоступных разделов и функций Slack (например, Slackbot и текст приглашений в рабочее пространство). При этом сотрудники, которые по-русски не говорят, смогут продолжать использовать Slack на других языках.

Slack по-настоящему понимает русский

Переключите Slack на русский — и всё сразу станет родным и понятным: от текстов в приложении до способа ввода сообщений. И Справочный центр тоже полностью переведен, так что если у вас возникнут вопросы, вам будет удобно искать ответ. Не удается изменить язык на русский? Перейти в Slack Справочный центр.

Партнерство Slack и Softline

Компания Softline стала партнером Slack как единственный официальный реселлер Slack в России. Softline является лидирующим поставщиком на рынке ИТ-решений и услуг. Компания поддерживает Slack в сфере продаж в России, делясь накопленным опытом и знанием особенностей местного рынка. Для получения дополнительной информации о партнерских отношениях или консультации непосредственно со специалистами Softline напишите электронное письмо на адрес cloud@softline.com или отправьте запрос на сайте https://cloud.softline.ru/slack.