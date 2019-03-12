Slack for Linux (beta) – release notes

Slack 4.47.69

11 December 2025

Bug fixes

  • Don’t mind us – just making a few small adjustments to keep the app in tip-top shape. More to come soon. Cheerio!

Slack 4.46.104

21 October 2025

Bug fixes

  • All bugs that were fixed in this release were too small for the eye to see or too fiddly for human words to describe. Nevertheless, work was done, things tinkered with and the app became subtly better.

Coming soon

  • We’ll be using a new code signing key starting from release 4.47 to verify Slack for Linux package signatures. (See https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)

Slack 4.46.101

6 October 2025

Bug fixes

  • A little reminder as you go about your day: The world is a more unique place simply because you’re part of it, and you’ve affected others in ways that you can’t imagine. Oh, and no big changes to the app this time. Happy messaging!

Slack 4.46.99

22 September 2025

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.46.96

10 September 2025

Bug fixes

  • We cleaned the code to make sure that everything’s running smoothly. Slack – now with a streak-free shine.

Slack 4.45.69

19 August 2025

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.45.64

18 July 2025

Bug fixes

  • This week’s is not a huge update, but let that not convince you it’s unimportant. They can’t all be red-letter days (or updates), but each day we’re here is a good one. This update is a good one too.

Slack 4.45.60

14 July 2025

Bug fixes

  • A little reminder as you go about your day: The world is a more unique place simply because you’re part of it, and you’ve affected others in ways that you can’t imagine. Oh, and no big changes to the app this time. Happy messaging!

Slack 4.43.52

17 April 2025

Bug fixes

  • Don’t mind us – just making a few small adjustments to keep the app in tip-top shape. More to come soon. Cheerio!

Slack 4.43.51

31 March 2025

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.43.49

24 March 2025

Bug fixes

  • We’ve sanded down some rough patches in the app so as to avoid any digital splinters. Did you know that ‘digital splinters’ were a thing? They are now, but they aren’t anything you’ll need to worry about.

Slack 4.43.43

10 March 2025

Bug fixes

  • We tidied the shelves, cleaned the windows and ran a white-gloved finger over every flat surface. Just a little routine maintenance to ensure that everything is shipshape. Full steam ahead!

Slack 4.41.105

9 December 2024

Bug fixes

  • No big fixes to bring your attention to this week, but rest assured, there will be more in the future. Not that introducing bugs is our aim, of course. But missteps, adjustments, errors and corrections – these are the rhythms of life and the price of growth. We hope that you’re enjoying the ride, no matter where you happen to find yourself at present.

Slack 4.41.104

2 December 2024

Bug fixes

  • Hard work is happening this week, but nothing that we can easily describe. It’s like a duck swimming on a pond. Under the water, the duck is paddling furiously, but on top, all that can be seen is the gentle gliding of a bird on water. This week, Slack is the duck.

Slack 4.41.98

21 November 2024

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.41.97

7 November 2024

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.41.96

22 October 2024

What’s new

  • Starting with Slack for Linux version 4.41, a new code signing key will be used. Our Help Center has the new instructions on signature verification: https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures

Slack 4.40.133

10 October 2024

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Coming soon

  • We’ll be using a new code signing key starting with release 4.41 to verify Slack for Linux package signatures. Please see https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures for more details.

Slack 4.40.128

12 September 2024

Bug fixes

  • Nothing major to report this week. Nothing minor to report either, as it turns out. Work is still happening, mind you – it’s just more the sort that happens behind the curtain in between scenes at a play. We’re quietly setting the stage for what’s to come.

Slack 4.40.126

5 September 2024

Bug fixes

  • All bugs that were fixed in this release were too small for the eye to see or too fiddly for human words to describe. Nevertheless, work was done, things tinkered with and the app became subtly better.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.40.120

27 August 2024

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.39.95

29 July 2024

Bug fixes

  • All bugs that were fixed in this release were too small for the eye to see or too fiddly for human words to describe. Nevertheless, work was done, things tinkered with and the app became subtly better.

Slack 4.39.90

8 July 2024

Bug fixes

  • The app is objectively better today than it was yesterday. This is a scientifically verifiable fact that cannot be challenged or undermined. We appreciate you staying up to date!

Slack 4.39.88

17 June 2024

Bug fixes

  • Bugs were squashed, performance was improved, work was done and the result was good. Please enjoy Slack responsibly.

Slack 4.38.125

15 May 2024

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.38.121

9 May 2024

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.38.115

23 April 2024

What’s new

  • Say hi to Slack AI! Our brand-new set of generative AI tools lets you search smarter, summarize conversations instantly, and much more. Head over to the Help Center to see how you can put Slack AI to work for you: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 4.37.101

8 April 2024

Bug fixes

  • Nothing to report this time. Well, nothing that you can see, but plenty going on under the surface. We’re working hard to make Slack better; this time it’s not so visible.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.37.94

18 March 2024

Bug fixes

  • Nothing major to report this week. Nothing minor to report either, as it turns out. Work is still happening, mind you – it’s just more the sort that happens behind the curtain in between scenes at a play. We’re quietly setting the stage for what’s to come.

Slack 4.36.140

29 January 2024

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.36.138

16 January 2024

Bug fixes

  • All bugs that were fixed in this release were too small for the eye to see or too fiddly for human words to describe. Nevertheless, work was done, things tinkered with and the app became subtly better.

Slack 4.36.136

21 December 2023

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.35.132

21 December 2023

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.36.134

11 December 2023

Bug fixes

  • We don’t have anything in particular to call out for this release, but we thank you for staying up to date all the same.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.35.131

30 November 2023

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.35.130

27 November 2023

What’s new

  • Changes are afoot when it comes to updating the Linux app. Should you run into any problems, our Help Center article is your friend: https://slack.com/help/articles/360048367814-Update-the-Slack-desktop-app#linux-3.

Slack 4.35.126

6 November 2023

What’s new

  • Changes are afoot when it comes to updating the Linux app. Should you run into any problems, our Help Center article is your friend: https://slack.com/help/articles/360048367814-Update-the-Slack-desktop-app#linux-3.

Slack 4.35.121

24 October 2023

Bug fixes

  • All bugs that were fixed in this release were too small for the eye to see or too fiddly for human words to describe. Nevertheless, work was done, things tinkered with and the app became subtly better.

Slack 4.34.121

28 September 2023

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.34.120

13 September 2023

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.34.115

5 September 2023

What’s new

  • Starting with Slack for Linux version 4.34, a new code signing key will be used. Our Help Center has the new instructions on signature verification: https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures

Bug fixes

  • Linux users on Wayland noticed that screensharing in huddles would crash the app as soon as sharing ended. No good deed goes unpunished, they say. We're working to change that to "No bad bug goes unfixed." Please resume sharing with impunity.

Slack 4.33.90

14 August 2023

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.33.84

31 July 2023

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Coming soon

  • We’ll be using a new code signing key starting from release 4.34 to verify Slack for Linux package signatures. (See https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)
  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

28 June 2023

What’s new

  • Slack users on Snap: If you’re interested in trying out our very latest beta builds, head over to the “latest/beta” channel for some piping hot desktop releases.

Bug fixes

  • Intelligent quips often contain depth of thought, but that's not what we mean when we say that smartquotes were presenting a problem for deep links. Punctuation will no longer affect the punctuality of your deep link updates.
  • Good governance is all about removing roadblocks, which is why we've retooled the sign-in flow for GovSlack. Now when you sign in to a government workspace for the first time, we'll automatically restart the app in Gov mode (instead of kicking you back to the login page). Your Slack dollars at work!

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.32.127

12 June 2023

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.32.122

10 May 2023

Bug fixes

  • For some users, a successful connection to VPN resulted in an unsuccessful connection of Slack to the internet, which of course made working in Slack impossible. We’ve set you up for success once again by successfully fixing this issue.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.31.155

12 April 2023

What’s new

  • Organizations will be able to manage Slack desktop client settings during rollout and ongoing operations. Configurations can be deployed with industry standard tooling: Group Policies on Windows, user preferences profiles on Mac and with configuration files on Linux. See https://slack.com/help/articles/11906214948755

Bug fixes

  • Those of you who love approaching meetings with all the mystery of a blind date no doubt enjoyed our recent bug where huddle invitations wouldn’t say which workspace or channel they came from. Everyone else thought this was weird and confusing, so we fixed it.
  • Using the shortcut Ctrl + Shift + F will now toggle to Fullscreen mode, allowing you to really take in the view (or just focus a bit more).

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.29.149

28 November 2022

Bug fixes

  • “What is this—a video player for ants?” YouTube videos embedded in Slack can now be expanded to play in full-screen mode, which we’re told is at least three times bigger.

Slack 4.28.182

26 September 2022

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.28.171

31 August 2022

What’s new

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.
  • Starting with Slack for Linux version 4.28, a new code signing key will be used. Our Help Center has the new instructions on signature verification: https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures

Bug fixes

  • Trying to capture your screen with a third-party app while also sharing your screen in Slack may have resulted in the non-Slack app crashing. We’d like to say that this was because the idea of “capture” is antithetical to “sharing,” but in truth it was just a “bug.”

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.27.156

5 July 2022

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.27.154

27 June 2022

What’s new

  • You may have noticed that with this release there’s a new, larger number at the end of the version string. Going forward, while you’ll still see the numbers laid out in a <MAJOR.MINOR.BUILD> sequence, the “Build” numbers will now correspond to specific builds on our end as opposed to a small sequential number. TL;DR: A few more numbers for you, a bit more specificity for everyone.
  • We’ve added the most common Apple and Microsoft file extensions to our approved list so you won’t be asked to confirm each time you open a Word doc or Keynote presentation. Are you sure you’d like one less approval? YES/NO

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Coming soon

  • We’ll be using a new code signing key starting from release 4.28 to verify Slack for Linux package signatures. (See https://slack.com/intl/en-ca/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)

Slack 4.26.1

16 May 2022

Bug fixes

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.25.1

4 April 2022

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.25.0

4 April 2022

What’s new

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

Bug fixes

  • We discovered that under very specific circumstances (stars being aligned, barometric pressure being just so, looking in a mirror and saying “Slackbot” 3 times), Active Directory users were ending up with a backslash in their Home directory, which was preventing the app from launching. However it happened, all slashes are welcome at the party, so Slack will run as expected now.

Slack 4.24.1

17 March 2022

What’s new

  • We’ve updated our Snap package to use strict confinement for additional security sandboxing and faster loading times. That’s what we call a Win/Win (or a Linux/Linux).

Bug fixes

  • Those using the Snap-installed client on Fedora noted that the file upload dialogue contained no fonts whatsoever, resulting in a bunch of empty boxes like the most challenging Wordle game ever. Today’s solution: FIXED

Slack 4.24.0

14 March 2022

Bug fixes

  • Perhaps you wanted to know which version of the app you had installed. Maybe we gave you an option to copy that version number to your clipboard. It’s possible the “Copy” button did nothing at all. One might say we fixed it.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.23.0

13 December 2021

Bug fixes

  • If you are someone who moved your app data directory and were using a symlink, you may have noticed that Slack would fail to open beyond the initial launch. Well, now it won’t do that anymore. We fixed it, you see.
  • Some external URLs were occasionally launching within the Slack app window, but will now load in your default web browser, as is proper. Slack cannot have a little web page, even as a treat.

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Coming soon

  • Beginning with version 4.24.0, installation instructions will be changed for Snap packages users. Keep your eyes peeled.

Slack 4.22.0

16 November 2021

What’s new

  • Starting with Slack for Linux version 4.22.0, a new code signing key will be used. Please visit this Help Center article for new instructions on signature verification (https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures).

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.21.1

4 November 2021

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Coming soon

  • A new way to verify package signatures for Linux - We’ll soon be using a new code signing key to verify Slack for Linux package signatures. (See https://slack.com/intl/en-ca/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)

Slack 4.20.0

29 September 2021

What’s new

  • When opening SSH, FTP, SFTP or SMB links, you’ll now see the option to allow all future URLs from just that same domain instead of the whole wide world. A little more secure for us, a little more peace of mind for you.

Bug fixes

  • We fixed a crash that was occurring on certain Linux clients, as studies have shown that Slack works better when it doesn’t sporadically quit without warning.
  • Certain versions of the app were not correctly changing availability to “Away” after 10 minutes of inactivity. While this has been fixed, we’d like to remind you that you can use your Custom Status to let your teammates know your whereabouts beyond simply Active or Away. Examples include: walking the dog, catching up after PTO, taking a mental break, or tweeting nice things to the Slack social media team.

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.19.2

23 August 2021

Security guidance

  • This release includes significant security improvements. Updating is strongly recommended.

Slack 4.18.0

27 July 2021

Bug fixes

  • Certain menus were not being properly translated when switching languages in the app. You know what they say about menus — they’re most helpful when you can read them.

Slack 4.17.0

16 June 2021

What’s new

  • Bigger is better, or rather, closer is clearer. We now support additional zoom levels up to 200% to reduce the strain on your precious peepers.

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.16.0

11 May 2021

Bug fixes

  • Images and notifications were sometimes sharing real estate...inelegantly. We have given them both a talking-to, and they have agreed to joint custody of that section of the screen.

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.15.0

23 April 2021

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.14.0

17 March 2021

Bug fixes

  • We improved the restart experience when you’ve gone offline or are having loading issues.
  • We all have to sign out sometimes. If you sign out of all of your workspaces, you should have an easier time signing back in.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.13.0

17 February 2021

Bug fixes

  • When you move or resize Slack, we assume you are indeed trying to move or resize it — and so the crash that was regularly happening, instead, was unwelcome. We’ve fixed this. Here’s to properly-sized screens!
  • We’ve fixed several accessibility issues. Making Slack more accessible is a continuous journey, and we’re quite grateful that you’re along for the ride!

Slack 4.12.2

8 January 2021

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.12.1

7 January 2021

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.12.0

14 December 2020

What’s new

  • È pronto! Italian language support has landed!

Bug fixes

  • As a dancer gracefully recovers from a minor tumble, so shall our app gracefully reload whilst throttled by network failures.

Slack 4.11.3

25 November 2020

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.11.1

11 November 2020

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.11.0

9 November 2020

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.10.3

15 October 2020

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.10.0

8 October 2020

Bug fixes

  • We fixed some issues that caused window resizing of Slack to be difficult. We never want to be difficult.
  • Quickly switching workspaces caused problems. Switching workspaces should only cause opportunities, so we fixed that.
  • There were a few little bugs that caused crashes, like bugs do. We fixed those, and we’ll fix the next ones too.

Slack 4.9.1

17 September 2020

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.8.0

20 July 2020

Bug fixes

  • In rare cases, Slack would simply fail to start altogether. While we’re sure we could all use a coffee break, we know you could also use an application that runs. So we fixed that.
  • We made the screen you see when you have connection problems more useful. We also spruced it up a bit with a fresh coat of paint.
  • Our notifications system sprung a leak, so we brought it in for a tune-up. Everything should be running smoother now.

Slack 4.7.0

3 July 2020

What’s new

  • A preference that allows you to choose a unique save location per download, instead of choosing a folder for all of them. For the choosy types.
  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.
  • Our spell checker has been swapped out for a newer model that’s faster, leaner, and capable of fixing your typos in… wait, can this be right? “Multiple languages at the same time”! Open the “Language & Region” preferences to choose your languages. And for whoever it is out there requires that functionality: our hats are off to you. We can barely type in one language right now.

Bug fixes

  • After restoring the app window, some parts of it could lose their clickiness. Those parts have found their clickiness anew. Click away. Clickety clickety click.
  • If you found yourself, in some distant past, trying to start a song on Spotify with your keyboard’s play button, and it did not respond to your command while Slack was front and center, pesky hardware media keys were the problem. And this version is the cure.
  • The app should be less spicy to your CPU when you’re viewing certain network error pages.
  • When a download completes, we’ll show an in-app prompt rather than a bothersome system notification.

Slack 4.4.3

18 May 2020

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.4.2

31 March 2020

Bug fixes

  • We're always working on performance improvements - and this release repairs a previously broken performance diagnostic tool. You won't notice a difference, but we'll have an easier time improving Slack.

Slack 4.4.0

4 February 2020

Bug fixes

  • Fixed: If you zoom way in or zoom way out, and then open the About Slack window, the About Slack window would also be zoomed way in/out.

Slack 4.3.2

30 January 2020

What’s new

  • We've tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Bug fixes

  • Slack would sometimes crash when the user right-clicked to see the context menu. In context, that was unhelpful. So it no longer does that.
  • When maximized, the app had developed a bit of a distracting flicker. That flicker is now part of Slack history.
  • Occasionally, a restart would result in connectivity issues for Slack… now you should be back online and back to work lickety-split.

Slack 4.2.0

5 December 2019

What’s new

  • Our newest, fastest, best-performing, shiniest, most nutritious and delicious version of Slack is now fully rolled out, so that’s the one you’re now using. Brilliant.
  • Like zooming in and out? Use a numpad? Great news. You can now do these things, on that.

Bug fixes

  • Notifications looked weird if your workspace name was long. Now, no matter your team name, notifications look lovely.
  • Some messages were being marked as read when Slack was hidden behind applications, or not visible on screen. Now we won’t mark it as read until you’ve actually seen it. Which seems fair.
  • In Linux some components of the app were displaying menus when menus were not required. These items are now officially off-menu. Or rather, the menu is now officially off-them.
  • By popular demand (and because it was a bug), the --silent option is now available to silence terminal output.

Slack 4.1.2

18 October 2019

Bug fixes

  • Receiving a gif in a notification could mess with your notifications.
  • Long workspace names now no longer appear as incredibly long in menus.
  • Slack menus should now be showing up at the right language (meaning the one that is right for you).
  • Spellchecker stopped working for a small count of users, leading to a shorp uptick in avoidabull erratz. With spellcheck now fully back online for those users, any remaining typos are officially not our fault.
  • Restarting when clearing cache now works again.

Slack 4.1.1

8 October 2019

What’s new

  • Thanks to a few tweaks to the engine, a polish of the pistons, and recalibrated valves, the app should be running smoother and faster, than before.
  • Spellcheck, revamped, is now a much better version of its old self (and back on Linux, to boot) — now it supports Greek, Portuguese and British English. So now spelling correctly should come more naturally to us all (which is good, because “correctly” can be a difacult word to spell).

Bug fixes

  • For a quicker connection, and less frustration, checking for network connectivity is more reliable than it was before.
  • After uploading a video into Slack some found it would give an infinite circle of loading, but not play, which was never our plan. Now: it works! It plays; no more circle! Because, it turned out, all circ and no play made Slack a null ‘ploy.

Slack 4.0.2

7 August 2019

Bug fixes

  • Videos in channels were found to be the cause of a minor (but pesky) memory leak that has now been well and truly plugged.
  • We spruced up the notifications a little so now they'll not only show up every time you need them to, they'll show up looking like whatever theme you wear proudly on your sidebar. Neat.
  • On opening your computer, the app is now, thankfully, more likely to launch properly every time.
  • If you'd become used to opening Slack from a shortcut on your desktop or menu… you'll know that we broke that recently. Sorry about that. It is now unbroken once more.

Slack 4.0.1

25 July 2019

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.0.0

8 July 2019

What’s new

  • Slack is now a little faster, thanks to a few small but important changes.

Bug fixes

  • Drag and dropping files into Slack is now much more stable.
  • If you ever do need to reset the app's data, it now works better. A bit better, at least.
  • We improved team icons alignment in the side bar for those in a lot of workspaces. It's a small thing, but much more aesthetically pleasing.
  • In a Cinnamon desktop environment, the Snap Slack app was missing a dock icon. We found it and put it back where it belongs. (In the dock.)
  • Hardware acceleration can now be turned off without foregrounding Slack. If you know what that means, you'll know it's handy. If you don't — it still is! Carry on. And thank you for reading.

Slack 3.4.2

23 May 2019

What’s new

  • Just as day follows night and winter gives way to spring, so have we updated Electron to 4.2.1

Bug fixes

  • The push notification time between desktop and mobile has been changed for the better.
  • Like stability? Us too. So we tweaked things, and now everything is more stable. In our app.
  • We've updated the RPM icon dependency for a better availability & icon experience. Because you're worth it.

Slack 3.4.0

18 April 2019

Bug fixes

  • Launch (and Hide) on Login have been improved and are now just … better.
  • Pressing 'Control+Shift+V' would cause copied text to paste twice. We've fixed that.
  • Pressing 'Control+Shift+V' would cause copied text to paste twice. We've fixed that. In Slack.
  • Some teams were experiencing an issue where icons that belonged to other signed-in teams were showing up rather than their own. This was deeply confusing. Sorry about that.
  • Unhelpful keyboard and cursor actions that some people were experiencing have now, thankfully, been fixed.

Slack 3.3.8

12 March 2019

What’s new

  • When you sign in, you'll now sign in through the browser rather than within the app.

Bug fixes

  • The new loading animation was a little stretched, or a little squished, depending on how you looked at it. It's now practically perfect.
  • Occasionally, the "Open the Slack App" browser button was not opening the workspace in the desktop app. Silly, really. It now does.
  • If you use SSO (Single Sign-on) to log in, it should now work perfectly every time.