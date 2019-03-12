Slack for Linux (beta) – release notes

Slack 4.47.69
11 December 2025
Bug fixes
- Don’t mind us – just making a few small adjustments to keep the app in tip-top shape. More to come soon. Cheerio!
11 December 2025
21 October 2025
6 October 2025
22 September 2025
10 September 2025
19 August 2025
18 July 2025
14 July 2025
17 April 2025
31 March 2025
24 March 2025
10 March 2025
9 December 2024
2 December 2024
21 November 2024
7 November 2024
22 October 2024
10 October 2024
12 September 2024
5 September 2024
27 August 2024
29 July 2024
8 July 2024
17 June 2024
15 May 2024
9 May 2024
23 April 2024
8 April 2024
18 March 2024
29 January 2024
16 January 2024
21 December 2023
21 December 2023
11 December 2023
30 November 2023
27 November 2023
6 November 2023
24 October 2023
28 September 2023
13 September 2023
5 September 2023
14 August 2023
31 July 2023
28 June 2023
12 June 2023
10 May 2023
12 April 2023
28 November 2022
26 September 2022
31 August 2022
5 July 2022
27 June 2022
16 May 2022
4 April 2022
4 April 2022
17 March 2022
14 March 2022
13 December 2021
16 November 2021
4 November 2021
29 September 2021
23 August 2021
27 July 2021
16 June 2021
11 May 2021
23 April 2021
17 March 2021
17 February 2021
8 January 2021
7 January 2021
14 December 2020
25 November 2020
11 November 2020
9 November 2020
15 October 2020
8 October 2020
17 September 2020
20 July 2020
3 July 2020
18 May 2020
31 March 2020
4 February 2020
30 January 2020
5 December 2019
18 October 2019
8 October 2019
7 August 2019
25 July 2019
8 July 2019
23 May 2019
18 April 2019
12 March 2019