Slack para Linux (Beta) — Notas de versão

Slack 4.47.69

11 de dezembro de 2025

Correções de bugs

  • Faça de conta que não estamos aqui. Alguns pequenos ajustes estão sendo feitos para deixar o app tinindo. Teremos mais novidades em breve. Até logo!

Slack 4.46.104

21 de outubro de 2025

Correções de bugs

  • Todos os bugs corrigidos nesta versão eram muito pequenos para serem notados ou complicados demais para serem descritos em palavras. De qualquer forma, o trabalho foi realizado, os problemas foram corrigidos e o app ficou ainda melhor.

Em breve

  • A partir da versão 4.47, vamos usar uma nova chave de assinatura de código para verificar as assinaturas de pacote do Slack para Linux. (Acesse https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)

Slack 4.46.101

6 de outubro de 2025

Correções de bugs

  • Agora, uma breve mensagem para alegrar seu dia: o mundo é um lugar mais especial porque você faz parte dele e faz diferença na vida de outras pessoas de formas que você nem imagina. Ah, e dessa vez, não há nenhuma alteração de peso no app. Seja feliz mandando mensagens!

Slack 4.46.99

22 de setembro de 2025

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.46.96

10 de setembro de 2025

Correções de bugs

  • Limpamos o código para garantir que tudo está funcionando bem. Slack: agora mais brilhante e sem marcas.

Slack 4.45.69

19 de agosto de 2025

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.45.64

18 de julho de 2025

Correções de bugs

  • Para esta semana não temos uma super atualização, mas não deixa de ser importante. Nem todos os dias (ou atualizações) são especiais, mas cada dia em que estamos aqui é um bom dia. Esta também é uma boa atualização.

Slack 4.45.60

14 de julho de 2025

Correções de bugs

  • Agora, uma breve mensagem para alegrar seu dia: o mundo é um lugar mais especial porque você faz parte dele e faz diferença na vida de outras pessoas de formas que você nem imagina. Ah, e dessa vez, não há nenhuma alteração de peso no app. Seja feliz mandando mensagens!

Slack 4.43.52

17 de abril de 2025

Correções de bugs

  • Faça de conta que não estamos aqui. Alguns pequenos ajustes estão sendo feitos para deixar o app tinindo. Teremos mais novidades em breve. Até logo!

Slack 4.43.51

31 de março de 2025

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.43.49

24 de março de 2025

Correções de bugs

  • Resolvemos alguns problemas no app para evitar detritos digitais. Você sabia que existiam “detritos digitais”? Eles ainda existem, mas não são algo com que você precisa se preocupar.

Slack 4.43.43

10 de março de 2025

Correções de bugs

  • Organizamos as prateleiras, limpamos as janelas e fizemos uma faxina geral. Foi apenas uma manutenção de rotina para garantir que tudo está em ordem. Agora, vamos continuar a todo vapor!

Slack 4.41.105

9 de dezembro de 2024

Correções de bugs

  • Não há nenhuma correção de bug a ser divulgada esta semana, mas com certeza teremos mais no futuro. Claro que falar sobre bugs não é nosso principal objetivo. No entanto, errar, adaptar, corrigir e consertar são o custo do amadurecimento. Esperamos que você esteja gostando desta aventura, onde quer que esteja.

Slack 4.41.104

2 de dezembro de 2024

Correções de bugs

  • Trabalhamos muito nesta semana, e não é fácil descrever isso. Imagine um pato nadando em um lago. Debaixo d’água, ele está mexendo os pés freneticamente, mas na superfície tudo o que se pode ver é um pássaro se movendo delicadamente pela água. Nesta semana, o Slack é esse pato.

Slack 4.41.98

21 de novembro de 2024

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.41.97

7 de novembro de 2024

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.41.96

22 de outubro de 2024

Novidades

  • A partir da versão 4.41 do Slack para Linux, uma nova chave de assinatura de código será usada. Nossa Central de Ajuda tem as novas instruções sobre a verificação de assinaturas: https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures

Slack 4.40.133

10 de outubro de 2024

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Em breve

  • Nós usaremos uma nova chave de assinatura de código a partir da versão 4.41 para verificar as assinaturas de pacote do Slack para Linux. Veja mais detalhes em https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures.

Slack 4.40.128

12 de setembro de 2024

Correções de bugs

  • Não há nada importante para comunicar nesta semana. E também nada banal, pelo jeito. O trabalho segue a todo vapor, só que está acontecendo nos bastidores, como em uma peça de teatro. Nós estamos preparando o palco para o próximo ato.

Slack 4.40.126

5 de setembro de 2024

Correções de bugs

  • Todos os bugs corrigidos nesta versão eram muito pequenos para serem notados ou complicados demais para serem descritos em palavras. De qualquer forma, o trabalho foi realizado, os problemas foram corrigidos e o app ficou ainda melhor.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.40.120

27 de agosto de 2024

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.39.95

29 de julho de 2024

Correções de bugs

  • Todos os bugs corrigidos nesta versão eram muito pequenos para serem notados ou complicados demais para serem descritos em palavras. De qualquer forma, o trabalho foi realizado, os problemas foram corrigidos e o app ficou ainda melhor.

Slack 4.39.90

8 de julho de 2024

Correções de bugs

  • O app está muito melhor hoje do que ontem. É um fato científico, ninguém pode refutar. Que bom saber que você está por dentro de tudo!

Slack 4.39.88

17 de junho de 2024

Correções de bugs

  • Os bugs foram corrigidos; o desempenho, aprimorado; o trabalho, feito; e o resultado, satisfatório. Aproveite o Slack com responsabilidade.

Slack 4.38.125

15 de maio de 2024

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.38.121

9 de maio de 2024

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.38.115

23 de abril de 2024

Novidades

  • Conheça a IA do Slack! Nosso novíssimo conjunto de ferramentas de IA generativa permite que você pesquise de forma mais inteligente, resuma conversas instantaneamente e muito mais. Vá para a Central de Ajuda e saiba como colocar a IA do Slack para trabalhar para você: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 4.37.101

8 de abril de 2024

Correções de bugs

  • Dessa vez, não há nada a ser comunicado. Bom, nada que dê para ver, mas há muita coisa acontecendo nos bastidores. Estamos trabalhando duro para aprimorar o Slack, só que dessa vez as coisas não são tão visíveis.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.37.94

18 de março de 2024

Correções de bugs

  • Não há nada importante para comunicar nesta semana. E também nada banal, pelo jeito. O trabalho segue a todo vapor, só que está acontecendo nos bastidores, como em uma peça de teatro. Nós estamos preparando o palco para o próximo ato.

Slack 4.36.140

29 de janeiro de 2024

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.36.138

16 de janeiro de 2024

Correções de bugs

  • Todos os bugs corrigidos nesta versão eram muito pequenos para serem notados ou complicados demais para serem descritos em palavras. De qualquer forma, o trabalho foi realizado, os problemas foram corrigidos e o app ficou ainda melhor.

Slack 4.36.136

21 de dezembro de 2023

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.35.132

21 de dezembro de 2023

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.36.134

11 de dezembro de 2023

Correções de bugs

  • Não temos nada de específico para destacar nesse lançamento, mas agradecemos a você por sempre acompanhar as atualizações.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.35.131

30 de novembro de 2023

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.35.130

27 de novembro de 2023

Novidades

  • As atualizações do app do Linux estão em andamento. Se você tiver algum problema, confira nosso artigo da Central de Ajuda: https://slack.com/help/articles/360048367814-Update-the-Slack-desktop-app#linux-3.

Slack 4.35.126

6 de novembro de 2023

Novidades

  • As atualizações do app do Linux estão em andamento. Se você tiver algum problema, confira nosso artigo da Central de Ajuda: https://slack.com/help/articles/360048367814-Update-the-Slack-desktop-app#linux-3.

Slack 4.35.121

24 de outubro de 2023

Correções de bugs

  • Todos os bugs corrigidos nesta versão eram muito pequenos para serem notados ou complicados demais para serem descritos em palavras. De qualquer forma, o trabalho foi realizado, os problemas foram corrigidos e o app ficou ainda melhor.

Slack 4.34.121

28 de setembro de 2023

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.34.120

13 de setembro de 2023

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.34.115

5 de setembro de 2023

Novidades

  • Após o Slack para Linux versão 4.34, uma nova chave de assinatura de código será usada. Nossa Central de Ajuda tem as novas instruções sobre a verificação de assinaturas: https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures

Correções de bugs

  • Os usuários do Linux no Wayland perceberam que o compartilhamento de tela nos círculos, assim que era encerrado, fazia o app travar. Há um ditado que diz “Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”, mas estamos trabalhando a fim de mudá-lo para “Bug novo é uma loucura, o Slack se esforça até achar uma cura”. E agora você pode voltar a compartilhar sem nenhuma preocupação.

Slack 4.33.90

14 de agosto de 2023

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.33.84

31 de julho de 2023

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Em breve

  • We’ll be using a new code signing key starting from release 4.34 to verify Slack for Linux package signatures. (See https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)
  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

28 de junho de 2023

Novidades

  • Usuários do Slack no Snap: caso tenham interesse em testar nossos mais recentes builds beta, acessem o canal “latest/beta” e confiram os últimos lançamentos para desktop.

Correções de bugs

  • Frases inteligentes costumam ter profundidade, mas não era isso que queríamos dizer quando informamos que as aspas inteligentes estavam apresentando um problema em links profundos. A pontuação não vai mais afetar a pontualidade das atualizações de seus links profundos.
  • Uma boa governança envolve, acima de tudo, remover bloqueios, e é por isso que reformulamos o fluxo de login no GovSlack. Agora, quando você entrar em um workspace do governo pela primeira vez, vamos automaticamente reiniciar o app no modo Gov (em vez de levar você de volta para a página de login). É o seu investimento no Slack dando resultados!

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.32.127

12 de junho de 2023

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.32.122

10 de maio de 2023

Correções de bugs

  • Para alguns usuários, era impossível trabalhar no Slack usando uma conexão com a VPN. No entanto, o problema já foi corrigido e você pode usar o Slack normalmente de novo.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.31.155

12 de abril de 2023

Novidades

  • As organizações poderão gerenciar as configurações dos clientes do Slack que usam computador durante as operações contínuas e de distribuição. As configurações podem ser implementadas com ferramentas padrão do setor: Políticas de Grupo no Windows, perfis de preferências no Mac e com arquivos de configuração no Linux. Consulte https://slack.com/help/articles/11906214948755

Correções de bugs

  • Quem ama realizar reuniões com o mesmo mistério de um encontro às cegas com certeza gostou do bug recente que fez com que convites de círculos não informassem de qual workspace ou canal eles foram enviados. As outras pessoas, no entanto, acharam estranho ou confuso. Por isso corrigimos o bug.
  • Agora, usar o atalho Ctrl + Shift + F ativa o modo de Tela cheia, o que permite que você realmente tenha uma visão completa (ou só um pouco mais de foco).

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.29.149

28 de novembro de 2022

Correções de bugs

  • “O que é isso, um leitor de vídeos para formigas?” Agora, é possível expandir os vídeos do YouTube incorporados no Slack para reproduzi-los em tela cheia. Correm boatos de que eles ficam pelo menos três vezes maiores!

Slack 4.28.182

26 de setembro de 2022

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.28.171

31 de agosto de 2022

Novidades

  • Em 1º de setembro, vamos desativar o suporte para alguns sistemas operacionais mais antigos e versões desatualizadas do Slack. Visite a Central de Ajuda para saber mais: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.
  • Após o Slack para Linux versão 4.28, uma nova chave de assinatura de código será usada. Nossa Central de Ajuda tem as novas instruções sobre a verificação de assinaturas: (https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)

Correções de bugs

  • Você se lembra daquele dia em que tentou capturar a tela com um app de terceiros e compartilhar a tela no Slack? Então também deve se lembrar que o tal app travou. Bem que gostaríamos de dizer que isso aconteceu porque "capturar" e "compartilhar" são duas ações opostas, que não têm nada a ver; mas na verdade era só um "bug".

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.27.156

5 de julho de 2022

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.27.154

27 de junho de 2022

Novidades

  • Você pode ter reparado que, com esta versão, há um número novo maior no final da cadeia de caracteres da versão. Mais adiante, você vai ver que, embora os números estejam em uma sequência <MAJOR.MINOR.BUILD>, os números de “Compilação” agora vão corresponder às nossas compilações específicas, à diferença de um número sequencial curto. Resumindo: uns números a mais para você, um pouco mais de especificidade para todo mundo.
  • Adicionamos as extensões de arquivo mais comuns da Apple e da Microsoft à nossa lista aprovada, para que você não precise confirmar toda vez que abre um documento do Word ou uma apresentação do Keynote. Tem certeza de que você quer uma aprovação a menos? SIM/NÃO

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Em breve

  • A partir da versão 4.28, vamos usar uma nova chave de assinatura de código para verificar as assinaturas de pacote do Slack para Linux. (Confira https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)

Slack 4.26.1

16 de maio de 2022

Correções de bugs

  • Se você tentasse baixar novamente um arquivo que já estava presente na sua pasta Downloads, o app fingiria baixá-lo novamente sem realmente incluir um novo arquivo. Esse comportamento não estava previsto e pedimos desculpas por esse erro.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.25.1

4 de abril de 2022

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.25.0

4 de abril de 2022

Novidades

  • A partir de hoje, você verá um pop-up de confirmação quando um link no Slack solicitar que outro programa seja aberto. Se você tiver espírito aventureiro e não quiser ver esse pop-up toda vez, marque a caixa “Sempre abrir arquivos deste tipo”.

Correções de bugs

  • Descobrimos que, em circunstâncias muito específicas (como o alinhamento de estrelas, pressão atmosférica, falar “Slackbot” três vezes de frente para o espelho), o diretório da Página inicial dos usuários do Active Directory ficava com uma barra invertida, o que impedia o app de ser iniciado. Não sabemos como isso aconteceu, mas agora todos os tipos de barra funcionam e o Slack funcionará conforme o esperado.

Slack 4.24.1

17 de março de 2022

Novidades

  • Atualizamos o nosso pacote Snap para usar métodos de confinamento rigoroso em áreas restritas de segurança adicionais e tempos de carregamento mais curtos. Nós chamamos isso um “Win/Win” (ou Linux-Linux), ou seja, todos saem ganhando.

Correções de bugs

  • Quem usa o cliente instalado pelo Snap no Fedora observou que a caixa de diálogo de atualização de arquivos não apresentava nenhum texto, o que gerava um monte de caixas vazias, como no mais desafiante jogo de Wordle. A solução para a questão: FOI CORRIGIDO.

Slack 4.24.0

14 de março de 2022

Correções de bugs

  • Pode ser que você queira saber qual é a versão do app que tem instalada. Nós oferecemos uma opção para copiar o número da versão para a área de transferência. Mas é possível que o botão “Copiar” simplesmente não funcionasse. Agora podemos dizer que isso já está corrigido.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.23.0

13 de dezembro de 2021

Correções de bugs

  • Se você moveu o diretório de dados do seu app e esteve usando um symlink (link simbólico), deve ter notado problemas na abertura do Slack após a inicialização. Bem, isso não acontecerá mais. Você verá que nós resolvemos o problema.
  • Algumas URLs externas estavam ocasionalmente sendo inicializadas dentro da janela do app Slack, mas agora serão carregadas em seu navegador da web padrão, como deve ser. A página web do Slack não pode ser pequena, nem mesmo para demonstração.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Em breve

  • As instruções de instalação mudarão para os usuários de pacotes Snap, a partir da versão 4.24.0. Fique de olhos abertos.

Slack 4.22.0

16 de novembro de 2021

Novidades

  • Após o Slack para Linux versão 4.22.0, uma nova chave de assinatura de código será usada. Acesse o artigo da Central de Ajuda e veja novas instruções sobre a verificação de assinaturas (https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures).

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.21.1

4 de novembro de 2021

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Em breve

  • Uma nova forma de verificar assinaturas do pacote para Linux. Em breve vamos usar uma nova chave de assinatura de código para verificar as assinaturas do pacote Slack para Linux. (Veja https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)

Slack 4.20.0

29 de setembro de 2021

Novidades

  • A partir de agora, ao abrir links SSH, FTP, SFTP ou SMB, será exibida a opção para permitir todas as URLs futuras do mesmo domínio, em vez de todas as URLs. Um pouco mais de segurança para nós, um pouco mais de tranquilidade para você.

Correções de bugs

  • Corrigimos uma falha que estava ocorrendo com alguns clientes do Linux, após estudos terem demonstrado que o Slack funciona melhor quando você não sai esporadicamente sem avisar.
  • Algumas versões do app não estavam alterando devidamente o status da disponibilidade para “Ausente” depois de 10 minutos de inatividade. Embora o problema já tenha sido resolvido, queremos lembrar que é possível usar o status personalizado para informar os seus colegas de equipe sobre o seu paradeiro, fornecendo mais detalhes do que as opções Ativo ou Ausente. Por exemplo: passeando com o cachorro, colocando tudo em dia depois de um período de licença, arejando a cabeça ou postando tuítes legais para a equipe de redes sociais do Slack.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.19.2

23 de agosto de 2021

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança significativas. A atualização é altamente recomendada.

Slack 4.18.0

27 de julho de 2021

Correções de bugs

  • Alguns menus não estavam sendo traduzidos corretamente quando você trocava de idioma no app. Mas sabe como é: os menus são mais úteis quando legíveis.

Slack 4.17.0

16 de junho de 2021

Novidades

  • Quanto mais fácil for a leitura, melhor é a experiência para o usuário. Agora oferecemos suporte a níveis adicionais de zoom de até 200%, o que ajuda a reduzir a pressão na sua visão.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.16.0

11 de maio de 2021

Correções de bugs

  • As imagens e notificações estavam, por vezes, entrando em conflito na tela, ocupando o espaço umas das outras. Fizemos uma correção para que elas passassem a ser exibidas de forma adequada na tela.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.15.0

23 de abril de 2021

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.14.0

17 de março de 2021

Correções de bugs

  • Nós aprimoramos a experiência de reinicialização quando você fica off-line ou está enfrentando problemas para carregar os conteúdos.
  • Isso é normal: às vezes todos nós precisamos fazer uma pausa e desconectar da rede. Se você sair de todos os seus workspaces, será mais fácil fazer login novamente.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.13.0

17 de fevereiro de 2021

Correções de bugs

  • Quando você move ou redimensiona o Slack, nós presumimos que você está de fato tentando movê-lo ou redimensioná-lo. Então, o erro que estava acontecendo com frequência não era para acontecer. Isso foi corrigido. Um brinde a telas dimensionadas corretamente!
  • Nós corrigimos vários problemas de acessibilidade. Tornar o Slack mais acessível é uma jornada constante, e estamos muitos gratos de ter você nessa caminhada!

Slack 4.12.2

8 de janeiro de 2021

Correções de bugs

  • Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.

Slack 4.12.1

7 de janeiro de 2021

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.12.0

14 de dezembro de 2020

Novidades

  • È pronto! O suporte em italiano agora já está disponível.

Correções de bugs

  • Caso ocorram falhas de rede, o app será recarregado para que volte a funcionar corretamente.

Slack 4.11.3

25 de novembro de 2020

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.11.1

11 de novembro de 2020

Correções de bugs

  • Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.

Slack 4.11.0

9 de novembro de 2020

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.10.3

15 de outubro de 2020

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.10.0

8 de outubro de 2020

Correções de bugs

  • Corrigimos alguns problemas que dificultavam o redimensionamento da janela do Slack. Buscamos sempre facilitar o seu trabalho.
  • Alguns problemas ocorriam ao alternar rapidamente entre workspaces. Esse problema foi corrigido e agora você pode aproveitar todas as vantagens de alternar entre workspaces.
  • Alguns pequenos bugs estavam causando falhas. Corrigimos esses bugs e estamos atentos e prontos para corrigir quaisquer outros bugs no futuro.

Slack 4.9.1

17 de setembro de 2020

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.8.0

20 de julho de 2020

Correções de bugs

  • Em alguns casos raros, o Slack falhava totalmente durante a inicialização. Embora esse tempo inativo possa ser usado para outras atividades, sabemos que você prefere usar um app que funciona. Por isso, corrigimos esse problema.
  • Tornamos mais útil a tela exibida quando você tem problemas de conexão. Também demos uma repaginada no visual das cores.
  • O sistema de notificações estava apresentando algumas falhas, por isso fizemos todos os ajustes necessários. Todos os recursos devem estar funcionando de maneira mais fácil agora.

Slack 4.7.0

3 de julho de 2020

Novidades

  • Uma opção de preferência que permite escolher uma localização para salvar exclusiva por download, em vez de escolher uma pasta para todos os downloads. Para pessoas exigentes.
  • Atualizamos todos os itens de backend nos quais os apps são executados, o que resulta em melhor desempenho e um número menor de bugs.
  • Trocamos nosso verificador ortográfico por um novo modelo que é mais rápido, mais leve e capaz de corrigir seus erros de digitação em… espera aí, será que isso está certo? "vários idiomas ao mesmo tempo"! Abra a seção de preferências "Idioma e região" para escolher seus idiomas. E parabéns para aqueles que precisam desse recurso! Nós mal digitamos em um idioma.

Correções de bugs

  • Após restaurar a janela do app, algumas partes podem não aparecer disponíveis para clicar. Estas partes vão recuperar a sua disponibilidade para clicar. Um clique. Clique aqui.
  • Se em um passado distante, você se viu na situação em que tentou iniciar uma música no Spotify com o botão play do teclado e não houve resposta ao comando enquanto o Slack estava em destaque, o problema acontecia devido às teclas de mídia de hardware. E esta versão corrige essa falha.
  • O app deve ser menos exigente para a sua CPU quando você estiver visualizando certas páginas de erro de rede.
  • Quando um download for concluído, mostraremos um aviso no app, em vez de uma inconveniente notificação do sistema.

Slack 4.4.3

18 de maio de 2020

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.4.2

31 de março de 2020

Correções de bugs

  • Estamos sempre trabalhando em melhorias de desempenho. Esta versão corrige falhas de uma ferramenta de diagnóstico de desempenho que não funcionava corretamente. As mudanças serão imperceptíveis ao usuário, mas ajudarão a melhorar ainda mais o Slack.

Slack 4.4.0

4 de fevereiro de 2020

Correções de bugs

  • Corrigido: ao usar o zoom e abrir a janela Sobre o Slack, o zoom também era aplicado a essa janela, que era ampliada ou reduzida.

Slack 4.3.2

30 de janeiro de 2020

Novidades

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Correções de bugs

  • Às vezes o Slack travava quando o usuário clicava com o botão direito do mouse para ver o menu de contexto. Não era legal. Então agora isso não acontece mais.
  • O app costumava tremer quando era maximizado. Isso não acontece mais.
  • Ocasionalmente, reiniciar o Slack causava problemas de conectividade. Agora, você fica on-line e volta a trabalhar rapidinho.

Slack 4.2.0

5 de dezembro de 2019

Novidades

  • Nossa nova versão, mais rápida, com desempenho aprimorado, ainda mais brilhante, nutritiva e deliciosa do Slack foi totalmente lançada para você começar a usar agora. Genial.
  • Gosta de aumentar e diminuir o zoom? Usa um teclado numérico? Temos ótimas notícias. Agora, você pode usar tudo isso.

Correções de bugs

  • As notificações pareciam estranhas se o nome do seu workspace fosse longo. Agora, independentemente do nome da sua equipe, as notificações ficam perfeitas.
  • Algumas mensagens eram marcadas como lidas quando o Slack ficava oculto atrás de apps ou não estava visível na tela. Agora, não faremos mais essa marcação até que você realmente tenha visualizado a mensagem. É assim que deve ser.
  • No Linux, alguns componentes do app exibiam menus quando eles não eram necessários. Esses itens agora estão oficialmente fora do menu. Ou melhor, o menu agora está oficialmente fora deles.
  • Devido a pedidos (e porque era um bug), a opção --silent agora está disponível para silenciar a saída do terminal.

Slack 4.1.2

18 de outubro de 2019

Correções de bugs

  • Receber um GIF em uma notificação pode afetar suas notificações.
  • Workspaces com nomes grandes já não aparecem mais tão grandes nos menus.
  • Os menus do Slack agora precisam aparecer no idioma correto, ou seja, no seu idioma.
  • O corretor ortográfico parou de funcionar para um pequeno número de usuários, o que provocou um aumento repentino de errosos evitibles. Agora que o corretor ortográfico voltou a funcionar para esses usuários, os erros de digitação não são mais culpa nossa.
  • Reiniciar ao limpar o cache agora voltou a funcionar.

Slack 4.1.1

8 de outubro de 2019

Novidades

  • Graças a alguns ajustes no motor, polimento dos pistões e recalibragem das válvulas, o app deve estar funcionando melhor e mais rápido do que antes.
  • A correção ortográfica, agora em nova versão reprojetada, está muito melhor (e de volta ao Linux, para inicializar). Além disso, agora ela oferece suporte ao grego, ao inglês britânico e ao português. Escrever apropriadamente será mais natural para todos nós (ainda bem, porque ninguém quer ficar pensando em como se soletra "apropriadamente").

Correções de bugs

  • Para ter uma conexão mais rápida e menos frustração, a verificação de conectividade de rede nunca foi tão confiável.
  • Depois de fazer o upload de um vídeo no Slack, algumas pessoas reportaram que viam o círculo infinito do carregamento, mas a reprodução não iniciava. Agora esse problema acabou! O vídeo é reproduzido, e o círculo do carregamento já era! Parece que andar em círculos realmente não leva a nada.

Slack 4.0.2

7 de agosto de 2019

Correções de bugs

  • Descobrimos que os vídeos nos canais eram a causa de um pequeno (mas chato) vazamento de memória que agora foi totalmente solucionado.
  • Renovamos a aparência das notificações e agora, além de aparecerem sempre que você precisar, elas exibirão também o tema que você usa na sua barra lateral. Legal.
  • Felizmente, agora há mais probabilidade do app sempre iniciar apropriadamente quando você iniciar o computador.
  • Se você costumava abrir o Slack usando um atalho na sua área de trabalho ou menu, já deve saber que estragamos isso recentemente. Desculpe! O recurso agora voltou a funcionar.

Slack 4.0.1

25 de julho de 2019

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.0.0

8 de julho de 2019

Novidades

  • Agora o Slack está mais rápido graças a algumas alterações pequenas, mas importantes.

Correções de bugs

  • Arrastar e soltar arquivos no Slack agora é muito mais estável.
  • Se você precisar redefinir os dados do app, agora funciona bem melhor. Ou ao menos um pouco melhor.
  • Melhoramos o alinhamento dos ícones de equipe na barra lateral para quem participa de vários workspaces. É uma mudança pequena, mas que fica bem melhor esteticamente.
  • Em um ambiente de computador Cinnamon, o ícone do dock do app Snap Slack tinha desaparecido. Nós o encontramos e colocamos de volta no lugar. No dock.
  • Agora é possível desativar a aceleração de hardware sem precisar executar o Slack em primeiro plano. Se você sabe o que isso significa, sabe que é bem prático. Se você não sabe, também! É isso. Agradecemos sua atenção.

Slack 3.4.2

23 de maio de 2019

Novidades

  • Assim como o dia segue a noite e após o inverno chega a primavera, atualizamos o Electron para a versão 4.2.1

Correções de bugs

  • O tempo entre as notificações push em computadores e dispositivos móveis foi aprimorado.
  • Você gosta de estabilidade? Nós também. Fizemos alguns ajustes para que tudo fique mais estável. No nosso app.
  • Atualizamos a dependência do ícone RPM para aumentar a disponibilidade e melhorar a experiência com o ícone. Porque você vale a pena.

Slack 3.4.0

18 de abril de 2019

Correções de bugs

  • O processo de iniciar e ocultar o Slack foi aprimorado e está simplesmente… melhor.
  • Ao pressionar "Ctrl+Shift+V", o texto copiado era colado duas vezes. Isso foi corrigido.
  • Ao pressionar "Ctrl+Shift+V", o texto copiado era colado duas vezes. Isso foi corrigido. No Slack.
  • Algumas equipes tinham um problema em que se mostrava os ícones de outras equipes conectadas, em vez do ícone da própria equipe. Isso era muito confuso. Desculpe!
  • Felizmente, algumas ações de cursor e teclado que não eram muito úteis e afetavam alguns usuários foram corrigidas.

Slack 3.3.8

12 de março de 2019

Novidades

  • Agora, ao se conectar ao Slack, você entrará pelo navegador, e não pelo app.

Correções de bugs

  • A nova animação exibida ao iniciar o Slack ficava esticada ou achatada, dependendo do seu ângulo de visão. Agora está praticamente perfeita.
  • Algumas vezes, o botão do navegador "Abrir app Slack" não abria o workspace no app para computadores. Que bobo. Agora está tudo certo.
  • Se você usa o logon único (SSO) para entrar, agora ele sempre funcionará perfeitamente.