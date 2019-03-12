Slack para Linux (Beta): notas de la versión

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11 de diciembre de 2025
Correcciones de errores
- No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo pequeños ajustes para mantener la aplicación en buena forma. Pronto habrá más. ¡Chao!
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