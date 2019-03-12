Slack para Linux (Beta): notas de la versión

Slack 4.47.69

11 de diciembre de 2025

Correcciones de errores

  • No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo pequeños ajustes para mantener la aplicación en buena forma. Pronto habrá más. ¡Chao!

Slack 4.46.104

21 de octubre de 2025

Correcciones de errores

  • Todos los errores que se corrigieron en esta versión eran demasiado pequeños para la vista humana o demasiado complicados para describirlos en un lenguaje comprensible. Sin embargo, nos pusimos manos a la obra, reparamos algunas cositas y la aplicación mejoró sutilmente.

Próximamente

  • A partir de la versión 4.47, se empleará una nueva clave de firma de código con el fin de verificar las firmas de paquetes de Slack para Linux. (Consulta https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)

Slack 4.46.101

6 de octubre de 2025

Correcciones de errores

  • Un pequeño recordatorio conforme sigues adelante con tu día: el mundo es un lugar mucho más especial simplemente porque tú formas parte de él, y tu influencia en los demás va más allá de lo que puedas imaginar. Ah, y esta semana no hubo cambios importantes en la aplicación. ¡Felices mensajes!

Slack 4.46.99

22 de septiembre de 2025

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.46.96

10 de septiembre de 2025

Correcciones de errores

  • Limpiamos el código para asegurarnos de que todo funcione correctamente. Slack ahora luce con brillo y sin manchas.

Slack 4.45.69

19 de agosto de 2025

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.45.64

18 de julio de 2025

Correcciones de errores

  • Esta semana, no tenemos una actualización muy grande, pero esto no quiere decir que no sea importante. No todas las semanas (ni actualizaciones) son memorables, pero cada día es invaluable. Esta actualización también importa.

Slack 4.45.60

14 de julio de 2025

Correcciones de errores

  • Un pequeño recordatorio conforme sigues adelante con tu día: el mundo es un lugar mucho más especial simplemente porque tú formas parte de él, y tu influencia en los demás va más allá de lo que puedas imaginar. Ah, y esta semana no hubo cambios importantes en la aplicación. ¡Felices mensajes!

Slack 4.43.52

17 de abril de 2025

Correcciones de errores

  • No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo pequeños ajustes para mantener la aplicación en buena forma. Pronto habrá más. ¡Chao!

Slack 4.43.51

31 de marzo de 2025

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.43.49

24 de marzo de 2025

Correcciones de errores

  • Terminamos de limar algunas asperezas dentro de la aplicación para evitar las astillas digitales. ¿No las conocías? No importa, ya no son algo de lo que debas preocuparte.

Slack 4.43.43

10 de marzo de 2025

Correcciones de errores

  • Los estantes están ordenados, las ventanas están limpias y nos hemos enfundado un guante blanco para pasar el dedo por todas las superficies. Nada, solo un pequeño mantenimiento rutinario para asegurarnos de que todo marcha como debería. ¡Adelante a toda máquina!

Slack 4.41.105

9 de diciembre de 2024

Correcciones de errores

  • No tenemos correcciones importantes que destacar esta semana, pero puedes tener la certeza de que habrá más en el futuro. No es que nos guste la idea de presentar errores, pero los tropiezos, los ajustes, las fallas y las correcciones son parte de la vida y el peaje que hay que pagar para crecer. Estés donde estés en este momento, esperamos que disfrutes el camino.

Slack 4.41.104

2 de diciembre de 2024

Correcciones de errores

  • Esta semana estamos trabajando duro, pero en algo que no se puede describir con facilidad. Es como un pato que nada en un estanque. Debajo del agua, el ave mueve las patas con rapidez, pero sobre el agua solo se ve que se desliza suavemente. Esta semana, Slack es el pato.

Slack 4.41.98

21 de noviembre de 2024

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.41.97

7 de noviembre de 2024

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.41.96

22 de octubre de 2024

Novedades

  • A partir de la versión 4.41 de Slack para Linux, se usará una nueva clave de firma de código. En nuestro Centro de ayuda, encontrarás las nuevas instrucciones para la verificación de la firma: https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures

Slack 4.40.133

10 de octubre de 2024

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Próximamente

  • Usaremos una nueva clave de firma de código a partir de la versión 4.41 para verificar las firmas de paquetes de Slack para Linux. Para más información, consulta https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures.

Slack 4.40.128

12 de septiembre de 2024

Correcciones de errores

  • No hay nada importante que informar esta semana. Tampoco hay nada menor que informar. El trabajo se sigue llevando a cabo, eso sí, pero es más del tipo que sucede detrás de la cortina entre escenas en una obra de teatro. Estamos preparando el escenario para lo que está por venir.

Slack 4.40.126

5 de septiembre de 2024

Correcciones de errores

  • Todos los errores que se corrigieron en esta versión eran demasiado pequeños para la vista humana o demasiado complicados para describirlos en un lenguaje comprensible. Sin embargo, nos pusimos manos a la obra, reparamos algunas cositas y la aplicación mejoró sutilmente.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.40.120

27 de agosto de 2024

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.39.95

29 de julio de 2024

Correcciones de errores

  • Todos los errores que se corrigieron en esta versión eran demasiado pequeños para la vista humana o demasiado complicados para describirlos en un lenguaje comprensible. Sin embargo, nos pusimos manos a la obra, reparamos algunas cositas y la aplicación mejoró sutilmente.

Slack 4.39.90

8 de julio de 2024

Correcciones de errores

  • La aplicación está objetivamente hoy mejor que ayer. Este es un hecho científicamente verificable que no puede ser cuestionado o socavado. Gracias por mantenerte al día.

Slack 4.39.88

17 de junio de 2024

Correcciones de errores

  • Se eliminaron los errores, se mejoró el rendimiento, se hizo el trabajo y el resultado fue bueno. Disfruta de Slack de forma responsable.

Slack 4.38.125

15 de mayo de 2024

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.38.121

9 de mayo de 2024

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.38.115

23 de abril de 2024

Novedades

  • ¡Ya llegó IA de Slack! Con nuestro nuevo conjunto de herramientas de IA generativa, puedes realizar búsquedas más inteligentes, resumir conversaciones al instante y mucho más. Ve al Centro de ayuda y entérate de cómo hacer que IA de Slack trabaje para ti: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 4.37.101

8 de abril de 2024

Correcciones de errores

  • No hay nada que informar en este momento. Bueno, nada que puedas ver, pero hay muchas cosas debajo de la superficie. Estamos trabajando arduamente para mejorar Slack, solo que, esta vez, no será tan evidente.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.37.94

18 de marzo de 2024

Correcciones de errores

  • No hay nada importante que informar esta semana. Tampoco hay nada menor que informar. El trabajo se sigue llevando a cabo, eso sí, pero es más del tipo que sucede detrás de la cortina entre escenas en una obra de teatro. Estamos preparando el escenario para lo que está por venir.

Slack 4.36.140

29 de enero de 2024

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.36.138

16 de enero de 2024

Correcciones de errores

  • Todos los errores que se corrigieron en esta versión eran demasiado pequeños para la vista humana o demasiado complicados para describirlos en un lenguaje comprensible. Sin embargo, nos pusimos manos a la obra, reparamos algunas cositas y la aplicación mejoró sutilmente.

Slack 4.36.136

21 de diciembre de 2023

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.35.132

21 de diciembre de 2023

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.36.134

11 de diciembre de 2023

Correcciones de errores

  • No tenemos nada en particular que destacar para esta versión, pero te agradecemos que te mantengas al día.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.35.131

30 de noviembre de 2023

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.35.130

27 de noviembre de 2023

Novedades

  • Se aproximan cambios para la actualización de la aplicación de Linux. Si tienes algún problema, consulta nuestro artículo del Centro de ayuda: https://slack.com/help/articles/360048367814-Update-the-Slack-desktop-app#linux-3.

Slack 4.35.126

6 de noviembre de 2023

Novedades

  • Se aproximan cambios para la actualización de la aplicación de Linux. Si tienes algún problema, consulta nuestro artículo del Centro de ayuda: https://slack.com/help/articles/360048367814-Update-the-Slack-desktop-app#linux-3.

Slack 4.35.121

24 de octubre de 2023

Correcciones de errores

  • Todos los errores que se corrigieron en esta versión eran demasiado pequeños para la vista humana o demasiado complicados para describirlos en un lenguaje comprensible. Sin embargo, nos pusimos manos a la obra, reparamos algunas cositas y la aplicación mejoró sutilmente.

Slack 4.34.121

28 de septiembre de 2023

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.34.120

13 de septiembre de 2023

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.34.115

5 de septiembre de 2023

Novedades

  • A partir de la versión 4.34 de Slack para Linux, se usará una nueva clave de firma de código. En nuestro Centro de ayuda encontrarás las nuevas instrucciones para la verificación de firma: https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures

Correcciones de errores

  • Los usuarios de Linux en Wayland notaron que la aplicación fallaba cuando se finalizaba el uso compartido de la pantalla de las juntas. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Estamos trabajando para que, en nuestro caso, sea que «no hay error que solución no tenga». Ya puedes seguir compartiendo sin preocupaciones.

Slack 4.33.90

14 de agosto de 2023

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.33.84

31 de julio de 2023

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Próximamente

  • We’ll be using a new code signing key starting from release 4.34 to verify Slack for Linux package signatures. (See https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)
  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

28 de junio de 2023

Novedades

  • Usuarios de Slack en Snap: si te interesa probar nuestras nuevas versiones beta, descubre los lanzamientos recién salidos del horno en el canal de novedades o versiones beta.

Correcciones de errores

  • No confundamos la puntualidad británica con la puntuación inglesa, porque nada tienen que ver. La primera es célebre en el mundo entero y la segunda (en concreto, las comillas inglesas) estaba causando problemas en los enlaces profundos. Por fortuna, esta incidencia ya está solucionada y todo funciona ahora con la precisión del Big Ben.
  • La buena gobernanza se mide por la capacidad de remover obstáculos del camino. Por eso rediseñamos el flujo de inicio de sesión para GovSlack. Ahora, cuando inicies sesión en un espacio de trabajo del gobierno por primera vez, reiniciaremos la aplicación en modo gubernamental (en lugar de llevarte de vuelta a la página de inicio de sesión). ¡Los resultados de Slack hablan por sí mismos!

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.32.127

12 de junio de 2023

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.32.122

10 de mayo de 2023

Correcciones de errores

  • En algunos casos, un usuario se conectaba correctamente a la VPN, pero Slack no se conectaba a la red. Y eso, obviamente, hacía que trabajar en Slack fuera del todo imposible. Una vez más, logramos solucionar este problema para que no encuentres obstáculos en tu camino al éxito.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.31.155

12 de abril de 2023

Novedades

  • Las organizaciones podrán administrar los ajustes de la aplicación para computadora de Slack durante las operaciones en curso y de puesta en marcha. Las configuraciones se pueden implementar con herramientas estándar del sector: directivas de grupo en Windows, perfiles de preferencias del usuario en Mac y archivos de configuración en Linux. Consulta https://slack.com/help/articles/11906214948755

Correcciones de errores

  • Estamos seguros de que, si te gusta que acudir a una reunión tenga el halo de misterio de una cita a ciegas, estabas encantado con un error reciente, que hacía que las invitaciones a las juntas no indicasen de qué canal o espacio de trabajo procedían. Sin embargo, los demás usuarios opinaban que se trataba de algo extraño y confuso, así que ya lo corregimos.
  • Ahora, al usar el acceso directo Ctrl + Mayús + F se activará el modo de pantalla completa, con lo que obtendrás una visualización estupenda (o quizá te podrás concentrar un poco más).

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.29.149

28 de noviembre de 2022

Correcciones de errores

  • «¿Qué es esto, un reproductor de video para hormigas?» Los videos de YouTube incrustados en Slack ahora se pueden expandir para reproducirlos en modo de pantalla completa, que según nos han dicho es al menos tres veces más grande.

Slack 4.28.182

26 de septiembre de 2022

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.28.171

31 de agosto de 2022

Novedades

  • A partir del 1 de septiembre cesará nuestra compatibilidad con algunos sistemas operativos antiguos y versiones desactualizadas de Slack. Visita nuestro Centro de ayuda para obtener toda la información: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.
  • A partir de la versión 4.28 de Slack para Linux, se usará una nueva clave de firma de código. En nuestro Centro de ayuda encontrarás las nuevas instrucciones para la verificación de firma: https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures

Correcciones de errores

  • Tratar de hacer una captura de pantalla con una aplicación de terceros al tiempo que compartías tu pantalla en Slack podía provocar que dicha aplicación se bloqueara. Nos gustaría decirte que esto sucedía porque la idea de «captura» es totalmente opuesta a la de «compartir», pero en realidad se trataba de un error.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.27.156

5 de julio de 2022

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.27.154

27 de junio de 2022

Novedades

  • Puedes haber notado que en esta versión hay un número nuevo y más grande al final de la cadena de versión. En el futuro, aunque seguirás viendo los números dispuestos en una secuencia <MAJOR.MINOR.BUILD>, los números de «Compilación» ahora corresponderán a compilaciones específicas de nuestro lado en lugar de un pequeño número secuencial. En resumen, unos cuantos números más para ti, un poco más de especificidad para todos.
  • Hemos agregado las extensiones de archivo más comunes de Apple y Microsoft a nuestra lista aprobada para que no se te solicite confirmar cada vez que abras un documento de Word o una presentación de Keynote. ¿Estás seguro de que deseas una aprobación menos? SÍ/NO

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Próximamente

  • A partir de la versión 4.28, se empleará una nueva clave de inicio de sesión con el fin de verificar las firmas del paquete de Slack para Linux. (Consulta https://slack.com/intl/es-cl/help/articles/115004809166-Verificar-firmas-del-paquete-de-Slack-para-Linux--versión-beta-)

Slack 4.26.1

16 de mayo de 2022

Correcciones de errores

  • Si intentaste volver a descargar un archivo que ya estaba presente en tu carpeta Descargas, la aplicación simulará la nueva descarga sin realmente obtener ningún archivo nuevo. La falsa duplicación nunca formó parte del plan. Lo sentimos.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.25.1

4 de abril de 2022

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.25.0

4 de abril de 2022

Novedades

  • A partir de hoy, verás una ventana emergente de confirmación cuando un enlace en Slack solicite a otro programa que se abra. Si no quieres verlos cada vez porque prefieres tomar el riesgo, selecciona la casilla "Abrir siempre los archivos de este tipo".

Correcciones de errores

  • Descubrimos que, en circunstancias especiales (una alineación de los astros, una presión barométrica tan solo aceptable, o mirarse en el espejo y decir "Slackbot" tres veces), los usuarios de Active Directory terminaban con una barra diagonal inversa en su directorio principal, lo que impedía que la aplicación se iniciara. Sea como sea que sucediera, todas las barras están invitadas a la fiesta, de modo que Slack ahora se ejecutará como se esperaba.

Slack 4.24.1

17 de marzo de 2022

Novedades

  • Hemos actualizado nuestro paquete de Snap para usar un confinamiento estricto para un espacio aislado de seguridad adicional y tiempos de carga más rápidos. A eso le llamamos Win/Win (o Linux/Linux).

Correcciones de errores

  • Aquellos que usaban el cliente instalado por Snap en Fedora notaron que el diálogo de carga de archivos no contenía ningún tipo de fuente, lo que resultó en un montón de cuadros vacíos como el juego de Wordle más desafiante de la historia. Solución de hoy: SOLUCIONADO

Slack 4.24.0

14 de marzo de 2022

Correcciones de errores

  • Quizás querías saber qué versión de la aplicación tenías instalada. Tal vez te dimos la opción de copiar ese número de versión en tu portapapeles. Es posible que el botón «Copiar» no haya funcionado. Se podría decir que lo solucionamos.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.23.0

13 de diciembre de 2021

Correcciones de errores

  • Si moviste el directorio de los datos de tu aplicación y estabas usando un enlace simbólico, puede que te hayas dado cuenta de que Slack no se abría después del primer inicio. Ahora, esto ya no pasará más. Lo hemos solucionado.
  • Algunas direcciones URL se abrían, en ocasiones, dentro de la ventana de la aplicación de Slack, pero ahora se cargarán en tu navegador web predeterminado, como debe ser. Slack no debe poder abrir una página web, aunque sea pequeñita.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Próximamente

  • A partir de la versión 4.24.0, las instrucciones de instalación se cambiarán para los usuarios de paquetes de Snap. Estate alerta.

Slack 4.22.0

16 de noviembre de 2021

Novedades

  • A partir de la versión 4.22.0 de Slack para Linux, se usará una nueva clave de firma de código. Revisa este artículo del Centro de ayuda para conocer las nuevas instrucciones para la verificación de firma (https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures).

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.21.1

4 de noviembre de 2021

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Próximamente

  • Una nueva forma de verificar firmas del paquete para Linux. Pronto usaremos una nueva clave de firma de código para verificar las firmas de los paquetes de Slack para Linux. (Consulta https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)

Slack 4.20.0

29 de septiembre de 2021

Novedades

  • Al abrir enlaces SSH, FTP, SFTP o SMB, ahora verás la opción de permitir todas las URL futuras de ese mismo dominio en lugar de las direcciones de toda la web. Es un poco más seguro para nosotros y a ti te dará un poco más de tranquilidad.

Correcciones de errores

  • Corregimos un bloqueo que se producía en determinados clientes de Linux, ya que los estudios demostraron que Slack funciona mejor cuando no se cierra esporádicamente sin mostrar ningún aviso.
  • Algunas versiones de la aplicación no cambiaban correctamente la disponibilidad a “Ausente” después de 10 minutos de inactividad. Aunque se corrigió este comportamiento, nos gustaría recordarte que puedes usar la opción Estado personalizado para indicar tu paradero a tus compañeros de equipo en lugar de usar solamente Disponible o Ausente. Algunos ejemplos pueden ser: sacar el perro a pasear, ponerse al día después de un tiempo libre remunerado, tomarse una pausa para despejar la mente o publicar mensajes simpáticos en Twitter para el equipo de la red social de Slack.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.19.2

23 de agosto de 2021

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye importantes mejoras de seguridad. Se recomienda encarecidamente la actualización.

Slack 4.18.0

27 de julio de 2021

Correcciones de errores

  • Algunos menús no se tradujeron correctamente al cambiar de idioma en la aplicación. Ya sabes lo que dicen de los menús... Solo te sirven si los puedes leer.

Slack 4.17.0

16 de junio de 2021

Novedades

  • Cuanto más grande, mejor, o mejor dicho, más cerca es más claro. Ahora admitimos niveles de zoom adicionales de hasta un 200 % para reducir la tensión de tus preciosos ojos.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.16.0

11 de mayo de 2021

Correcciones de errores

  • A veces, las imágenes y notificaciones compartían inmuebles...toscamente. Les hemos llamado al orden y han acordado el resguardo compartido de esa sección de la pantalla.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.15.0

23 de abril de 2021

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.14.0

17 de marzo de 2021

Correcciones de errores

  • Mejoramos la experiencia de reinicio tras perder la conexión o tener problemas de carga.
  • A veces necesitamos cerrar sesión. Si cierras sesión en todos tus espacios de trabajo, ahora debería ser más fácil iniciar sesión nuevamente.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.13.0

17 de febrero de 2021

Correcciones de errores

  • Cuando intentas mover la ventana de Slack o cambiar su tamaño, entendemos que eso es precisamente lo que deseas hacer, así que el bloqueo que se producía habitualmente no era para nada ideal. Ya lo solucionamos. ¡Por las pantallas sin problemas!
  • Solucionamos varios problemas de accesibilidad. Lograr que Slack sea más accesible es algo por lo que trabajamos todos los días, y nos alegra que nos acompañes mientras lo hacemos.

Slack 4.12.2

8 de enero de 2021

Correcciones de errores

  • Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 4.12.1

7 de enero de 2021

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.12.0

14 de diciembre de 2020

Novedades

  • È pronto! ¡Ha llegado la asistencia en italiano!

Correcciones de errores

  • Así como un bailarín se recupera graciosamente de una caída menor, nuestra aplicación también se volverá a cargar graciosamente mientras se encuentre ahogada por fallas en la red.

Slack 4.11.3

25 de noviembre de 2020

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.11.1

11 de noviembre de 2020

Correcciones de errores

  • Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 4.11.0

9 de noviembre de 2020

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.10.3

15 de octubre de 2020

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.10.0

8 de octubre de 2020

Correcciones de errores

  • Corregimos algunos errores que provocaban dificultades para cambiar el tamaño de la ventana de Slack. Todo debería ser muy fácil.
  • El cambio rápido de espacio de trabajo provocaba algunos problemas. Se debería facilitar la tarea en lugar de complicarla, así que lo corregimos.
  • También había algunos pequeños errores que provocaban los típicos bloqueos. Los hemos corregido, y nos encargaremos de corregir todos los que aparezcan.

Slack 4.9.1

17 de septiembre de 2020

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.8.0

20 de julio de 2020

Correcciones de errores

  • En casos excepcionales, Slack simplemente fracasaría. Si bien estamos seguros de que nos vendría bien un descanso, sabemos que también podrías usar una aplicación que funcione. Así que ya lo solucionamos.
  • Hicimos que la pantalla que ves cuando tienes problemas de conexión sea más útil. También la renovamos un poco.
  • Nuestro sistema de notificaciones tuvo una fuga, así que lo trajimos para una puesta a punto. Todo debería funcionar de manera más fluida ahora.

Slack 4.7.0

3 de julio de 2020

Novedades

  • Una preferencia que te permite elegir una ubicación específica para guardar cada descarga, en lugar de elegir una carpeta para todas ellas.Para los más exigentes.
  • Hemos actualizado todas las cosas de segundo plano en las que se ejecutan las aplicaciones, lo que proporciona un mejor rendimiento y menos errores.
  • Hemos cambiado nuestro corrector ortográfico por un modelo más nuevo que es más rápido, más ágil y capaz de corregir tus errores tipográficos en... Espera, ¿está bien esto? "¡Varios idiomas al mismo tiempo!" Abre las preferencias de "Idioma y región" para elegir tus idiomas. Y para quien sea que requiera esa funcionalidad. ¡toda nuestra admiración! La mayoría de nosotros apenas podemos escribir bien en un idioma.

Correcciones de errores

  • Luego de restaurar la ventana de la app, algunas de sus partes podían perder su función de clic.Esas partes ya funcionan otra vez.Disfruta de los clics.Clic, clic, clic.
  • Si te sentiste como en el pasado, tratando de iniciar una canción en Spotify con la tecla Reproducir del teclado y no respondía a tu comando mientras Slack era el protagonista, el problema eran las molestas teclas que controlan el material multimedia de tu hardware.Esta versión es el remedio.
  • La app dará menos problemas a tu CPU cuando veas ciertas páginas con errores de red.
  • Cuando se complete una descarga, te avisaremos mediante un aviso rápido en la app y no mediante una molesta notificación del sistema.

Slack 4.4.3

18 de mayo de 2020

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.4.2

31 de marzo de 2020

Correcciones de errores

  • Trabajamos constantemente en las mejoras del rendimiento. En esta versión reparamos una herramienta de diagnóstico del rendimiento que no funcionaba. No notarás ninguna diferencia, pero a nosotros nos será más fácil mejorar Slack.

Slack 4.4.0

4 de febrero de 2020

Correcciones de errores

  • Solucionado: Si acercabas o alejabas con el zoom y, luego, abrías la ventana Acerca de Slack, esa ventana también se mostraba con el mismo nivel de zoom.

Slack 4.3.2

30 de enero de 2020

Novedades

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación funciona mejor que antes.

Correcciones de errores

  • A veces, Slack se bloqueaba cuando el usuario hacía clic con el botón derecho para ver el menú contextual. En contexto, esta función estaba lejos de ser útil. Ahora ya no ocurre más.
  • Cuando se maximizaba, la aplicación generaba un parpadeo molesto. Por suerte, ese parpadeo ha quedado en el pasado de Slack.
  • En algunas ocasiones, Slack provocaba problemas de conectividad cuando se reiniciaba... Ahora, el reinicio ya no te impedirá volver a conectarte y retomar el trabajo en un santiamén.

Slack 4.2.0

5 de diciembre de 2019

Novedades

  • Nuestra versión más nueva, rápida, brillante, eficiente, nutritiva y deliciosa de Slack ya está totalmente implementada, así que es la versión que estás usando ahora. Fantástico.
  • ¿Te gusta usar la función de acercar y alejar? ¿Y usar el teclado numérico? Tenemos buenas noticias. Ahora puedes hacer ambas cosas sobre la aplicación.

Correcciones de errores

  • Las notificaciones se veían raras cuando el nombre de tu espacio de trabajo era largo. Ahora, sin importar cómo se llame tu equipo, las notificaciones se verán fabulosas.
  • Algunos mensajes se marcaban como leídos cuando Slack estaba oculto tras las aplicaciones o no se veía en la pantalla. Ahora se marcarán como leídos hasta que realmente los veas. Parece lo más justo.
  • En Linux, algunos componentes de la aplicación mostraban menús cuando no se necesitaban. Ahora, estos elementos quedaron oficialmente fuera del menú. O más bien, ahora el menú quedó oficialmente fuera de ellos.
  • Por petición popular (y porque era un error), la opción --silent ahora está disponible para silenciar la salida del terminal.

Slack 4.1.2

18 de octubre de 2019

Correcciones de errores

  • La recepción de un GIF en una notificación podría hacer un poco de lío con tus notificaciones.
  • Los nombres largos de espacios de trabajo ya no aparecen increíblemente largos en los menús.
  • Los menús de Slack ahora deberían aparecer en el idioma correcto (es decir, el que sea adecuado para ti).
  • El corrector ortográfico dejó de funcionar para un pequeño número de usuarios, lo que provocó un aumento repentino de "errorez ebitablez". Ahora que ha vuelto a funcionar como corresponde para esos usuarios, cualquier error tipográfico que quede no es oficialmente culpa nuestra.
  • El reinicio tras borrar la memoria caché ya funciona de nuevo.

Slack 4.1.1

8 de octubre de 2019

Novedades

  • Gracias a que hicimos algunos ajustes en el motor, pulimos los pistones y recalibramos las válvulas, la aplicación debería funcionar de forma más fluida y rápida que antes.
  • El renovado el corrector ortográfico es mucho mejor que el anterior (y funciona de nuevo en Linux). Además, ahora admite griego, portugués e inglés británico. Así que ahora, escribir correctamente debería ser más natural para todos nosotros (menos mal, porque no tendremos que andar pensando cómo se escribe una palabra).

Correcciones de errores

  • Para tener una conexión más rápida y menos frustrante, la comprobación de la conectividad de red ahora es más confiable que antes.
  • Después de subir un video a Slack, algunos usuarios notaron que se atascaba en un círculo infinito de carga y no se reproducía, algo que nunca estuvo en nuestros planes. ¡Ahora funciona perfectamente! Ya se reproduce. ¡Se acabaron los círculos! Porque, al fin y al cabo, dar vueltas en círculos no lleva a nada.

Slack 4.0.2

7 de agosto de 2019

Correcciones de errores

  • Descubrimos que los videos de los canales eran la causa de una fuga de memoria menor (pero molesta) que ya hemos corregido por completo.
  • Hicimos algunos retoques en las notificaciones y ahora, no solo aparecerán cada vez que las necesites, sino que su aspecto coincidirá con el tema de tu barra lateral. Sensacional.
  • Afortunadamente, al encender o reactivar tu computadora, la aplicación ahora tiene más probabilidades de iniciarse correctamente cada vez.
  • Si te habías acostumbrado a abrir Slack desde un acceso directo en tu escritorio o menú..., habrás notado que dejó de funcionar hace poco. Lo sentimos. Ya ha vuelto a funcionar perfectamente.

Slack 4.0.1

25 de julio de 2019

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.0.0

8 de julio de 2019

Novedades

  • Ahora Slack es un poco más rápido, gracias a algunos cambios pequeños pero importantes.

Correcciones de errores

  • Arrastrar y soltar archivos en Slack ahora es mucho más estable.
  • Si alguna vez necesitas restablecer los datos de la aplicación, ahora funciona mejor. O al menos un poco mejor.
  • Mejoramos la alineación de los íconos de equipo en la barra lateral para aquellos que están en muchos espacios de trabajo. Es un cambio pequeño, pero queda mucho más lindo.
  • En un entorno de escritorio de Cinnamon, faltaba un ícono de dock en la aplicación Snap de Slack. Lo encontramos y lo pusimos en su lugar (en el dock).
  • La aceleración de hardware ahora se puede desactivar sin que Slack esté en primer plano. Si entiendes lo que eso significa, sabrás que es muy útil. Y si no lo entiendas, ¡sigue siendo útil! Eso es todo. Gracias por leernos.

Slack 3.4.2

23 de mayo de 2019

Novedades

  • Así como la noche da paso al día y después del invierno llega la primavera, hemos actualizado Electron a la versión 4.2.1.

Correcciones de errores

  • Mejoramos el tiempo de entrega de las notificaciones push entre las aplicaciones para computadora y celular.
  • ¿Te gusta la estabilidad? A nosotros también. Por eso, hicimos algunos ajustes para que todo sea más estable. En nuestra aplicación.
  • Actualizamos la dependencia del ícono de RPM para ofrecerte una mejor disponibilidad y experiencia con este ícono. Porque tú lo vales.

Slack 3.4.0

18 de abril de 2019

Correcciones de errores

  • Se mejoró la función de iniciar (y ocultar) la aplicación al iniciar sesión y, ahora, pues... es mucho mejor.
  • Cuando presionabas "Ctrl+Mayús+V", el texto se pegaba dos veces. Ya lo solucionamos.
  • Cuando presionabas "Ctrl+Mayús+V", el texto se pegaba dos veces. Ya lo solucionamos. En Slack.
  • Algunos equipos experimentaban un problema por el que se mostraban los íconos de otros equipos que habían iniciado sesión, en lugar de los suyos. Esto era muy confuso. Lo sentimos.
  • Afortunadamente, se han corregido las acciones de teclado y cursor poco útiles que estaban provocando problemas a algunas personas.

Slack 3.3.8

12 de marzo de 2019

Novedades

  • Ahora, tu sesión se iniciará en el navegador, no la aplicación.

Correcciones de errores

  • La nueva animación que aparecía al iniciar Slack estaba un poco estirada (o apretujada, según cómo la vieras). Ahora se ve casi perfecta.
  • En ocasiones, el botón del navegador "Abrir la aplicación de Slack" no abría el espacio de trabajo en la aplicación para computadora. Una tontería, la verdad. Pero ya lo hace.
  • Si utilizas el inicio de sesión único (SSO) para conectarte, ahora debería funcionar perfectamente.