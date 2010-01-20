Slack para iOS - Notas de la versión

Slack 23.09.30

20 de septiembre de 2023

Se aproximan grandes cambios. ¡Renovaremos nuestra aplicación! Estamos actualizando tanto la versión de computadora como la móvil de Slack para agregar vistas dedicadas completamente nuevas, diseñadas para maximizar la concentración, la organización y la productividad. Según tu plan, es posible que veas estos cambios de inmediato o no. Presta atención durante las próximas semanas. Mientras tanto, puedes ir a nuestro blog para leer acerca de lo que se viene: SlackHQ.com.

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