Slack para iOS - Notas de la versión

Slack 26.04.10
1 de abril de 2026
Correcciones de errores
- Al pulsar «Ver en navegador» en archivos remotos agregados a través de la API, se incluía una «/» al final de la URL, con lo que el enlace dejaba de funcionar. Esto nos recuerda que nunca debemos subestimar el poder de un pequeño carácter, que puede llegar a derrumbar hasta el más complejo de los sistemas.
- Las cargas de imágenes por lotes no funcionaban en los canvas, de modo que tenías que subirlas de una en una. A veces es muy gratificante elegir el camino más lento y pausado hasta conseguir un objetivo, para conectar con cada elemento individual y saborear la satisfacción. En otras ocasiones, lo que necesitas es subir 20 fotos a la vez. En este caso, la opción correcta era la segunda.
Slack 26.03.40
25 de marzo de 2026
Correcciones de errores
- ¿Sabes qué tiene el poder de leerse y no leerse a la vez? Los mensajes de Slack, que se marcaban como leídos en la computadora pero no en los dispositivos móviles. Ya resolvimos el misterio y arreglamos el error.
Slack 26.03.20
11 de marzo de 2026
Correcciones de errores
- Uno de los menús no respondía a la directiva de activar o desactivar las notificaciones para un hilo individual. De hecho, al pulsar un hilo y seleccionar las opciones adicionales, podía verse aún «Desactivar notificaciones», incluso después de haberlas desactivado. En el futuro, se respetarán todas las solicitudes de cancelar acciones y se actualizarán los registros según corresponda.
Slack 26.03.10
4 de marzo de 2026
Correcciones de errores
- Los emojis específicos para iPhone (como Animoji o Memoji) no se enviaban dentro de Slack. Nos emojiona confirmar que ya funcionan correctamente.
- En ocasiones, los emojis no coincidían en sus versiones de computadora y dispositivos móviles debido a un problema de localización. Los intérpretes de emojis estuvieron trabajando noche y día para garantizar que este problema no vuelva a ocurrir. :ok_hand: :man-bowing:
Slack 26.02.40
25 de febrero de 2026
Correcciones de errores
- La función VoiceOver obviaba ciertos detalles al anunciar los mensajes entregados a través de un webhook. A partir de ahora, su lectura de pantalla será más exhaustiva, útil y, por qué no decirlo, accesible.
- Al volver a la vista del canal principal tras responder a un hilo, a veces se mostraba un rectángulo vacío y de grandes dimensiones en la zona donde solía estar el teclado. En otras palabras, tuvimos un espacio en blanco, y lo resolvimos rápidamente.
Slack 26.02.30
18 de febrero de 2026
Correcciones de errores
- Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.
Slack 26.02.21
13 de febrero de 2026
Correcciones de errores
- Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.
Slack 26.02.20
11 de febrero de 2026
Correcciones de errores
- Terminamos de limar algunas asperezas dentro de la aplicación para evitar las astillas digitales. ¿No las conocías? No importa, ya no son algo de lo que debas preocuparte.
Slack 26.02.10
4 de febrero de 2026
Correcciones de errores
- Los indicadores de conexión de las cuentas de invitados no estaban respetando las formas, es decir, no aparecían como cuadrados o triángulos correctamente, sino como simples círculos. Ya logramos recuperar la precisión geométrica de estos indicadores.
- El selector de emojis no registraba en la computadora tus emojis más usados y te impedía ver rápidamente tus corazones y caras favoritos. Ya no tienes que perder más tiempo buscando tus expresiones características.
- Una vez más, se volverán a agrupar los emojis iguales que tengan el mismo tono de piel y que se usen para reaccionar a los mensajes. Nos encanta representar nuestra diversidad, incluso cuando se trata de íconos digitales.
Slack 26.01.40
28 de enero de 2026
Correcciones de errores
- La opción de filtro dentro de la pestaña de Mensajes directos no respondía en lo absoluto; solo servía como decoración. Afortunadamente, logramos filtrar el código defectuoso y quitarlo. Ahora, además de verse bonito, el filtro funciona a la perfección.
- En Slack, es posible enviar correos electrónicos a un canal. Genial, ¿cierto? Pero notamos que reenviar esos mensajes a otro canal dentro de Slack provocaba que se cambiara el avatar del remitente al de un bot o aplicación. No tan genial, ¿verdad? Pero ya lo solucionamos. Slack: ahora con menos casos de suplantación de identidad.
- A veces, pulsar un banner de notificación para ejecutar la aplicación causaba que los encabezados de canales y el botón «Volver» se ausentaran. Hay caminos por los que no se puede regresar, pero ten la seguridad de que en Slack puedes avanzar y retroceder cuando elijas hacerlo.
- Cuando dos usuarios tenían el mismo nombre de Slack, no se mostraban sus nombres completos lado a lado en los menús autocompletados. Gracias a esto, la acción de etiquetar a alguien podía generar una sensación de incertidumbre y solo un 50 % de posibilidades de hacerlo correctamente. En [Nombre completo: Slack Technologies, LLC] ya solucionamos este problema.
Slack 26.01.30
21 de enero de 2026
Correcciones de errores
- Nos encanta la opción de agregar favoritos dentro de Slack, pero también la de quitarlos. Los usuarios de dispositivos móviles descubrieron que no podían quitar canales o mensajes directos de sus favoritos. Queremos agradecer a nuestros ingenieros móviles favoritos por corregir este error.
- El indicador de «[Nombre] está escribiendo...» no aparecía dentro de los hilos. Este mensaje es un indicador de que se corrigió el error.
Slack 26.01.20
14 de enero de 2026
Correcciones de errores
- Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.
Slack 26.01.10
7 de enero de 2026
Correcciones de errores
- Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.
Slack 25.12.20
10 de diciembre de 2025
Correcciones de errores
- Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.
Slack 25.12.10
3 de diciembre de 2025
Correcciones de errores
- VoiceOver de Apple no podía seleccionar botones en ninguna ubicación de Slack que no fueran los hilos. Como tu jersey favorito, a veces los botones y los hilos necesitan remendarse. Lo bueno es que ya remendamos el error y que ahora todo está bien cosido.
- Cometimos un fallo con las flechas desplegables, que se situaban extrañamente en el centro de la pantalla en lugar de conformarse con estar en los laterales. Pero no te preocupes: la próxima vez que quieras expandir un menú, encontrarás el botón para pulsar justo donde esperas encontrarlo.
- Los menús desplegables no seleccionaban el valor predeterminado si solo presionabas «Enviar» sin nada más. ¿Quizá es un buen recordatorio de que debemos pensar bien lo que elegimos? Bueno, también puede que solo sea un error.
Slack 25.11.30
19 de noviembre de 2025
Correcciones de errores
- Los estantes están ordenados, las ventanas están limpias y nos hemos enfundado un guante blanco para pasar el dedo por todas las superficies. Nada, solo un pequeño mantenimiento rutinario para asegurarnos de que todo marcha como debería. ¡Adelante a toda máquina!
Slack 25.11.20
12 de noviembre de 2025
Correcciones de errores
- Las aplicaciones integradas en Slack que incluían un bloque de entrada de números no permitían que se ingresaran números. Así es; no cumplían con su única función. Afortunadamente, redujimos el número de errores de este elemento de uno a cero.
Slack 25.11.10
5 de noviembre de 2025
Correcciones de errores
- Luego de copiar una lista creada en Slack, las tareas secundarias no siempre aparecían. «No te preocupes por los pequeños detalles sin importancia» es una máxima muy bonita cuando se aplica a los seres humanos, pero es menos apropiada cuando hablamos de aplicaciones que administran información importante. De ahora en adelante, Slack se preocupará de todos y cada uno de los detalles.
Slack 25.10.50
29 de octubre de 2025
Correcciones de errores
- Ahora funciona todo un poquito mejor que antes, créenos.
Slack 25.10.40
22 de octubre de 2025
Correcciones de errores
- No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo pequeños ajustes para mantener la aplicación en buena forma. Pronto habrá más. ¡Chao!
Slack 25.10.30
16 de octubre de 2025
Correcciones de errores
- Todos los errores que se corrigieron en esta versión eran demasiado pequeños para la vista humana o demasiado complicados para describirlos en un lenguaje comprensible. Sin embargo, nos pusimos manos a la obra, reparamos algunas cositas y la aplicación mejoró sutilmente.
Slack 25.10.20
8 de octubre de 2025
Correcciones de errores
- Un pequeño recordatorio conforme sigues adelante con tu día: el mundo es un lugar mucho más especial simplemente porque tú formas parte de él, y tu influencia en los demás va más allá de lo que puedas imaginar. Ah, y esta semana no hubo cambios importantes en la aplicación. ¡Felices mensajes!
Slack 25.10.10
1 de octubre de 2025
Correcciones de errores
- No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo pequeños ajustes para mantener la aplicación en buena forma. Pronto habrá más. ¡Chao!
Slack 25.09.41
26 de septiembre de 2025
Correcciones de errores
- Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.
Slack 25.09.40
24 de septiembre de 2025
Correcciones de errores
- ¿Cuándo fue la última vez que llevaste a cabo el terriblemente lento y enormemente doloroso proceso de llamar a un teléfono escribiendo los números a mano? Aquí en Slack nos encantan los enlaces en los que se puede hacer clic, pero si últimamente trataste de usar el campo de teléfono en una lista, probablemente tuviste que escribir el número dígito a dígito para llamar. Ahora ya está arreglado, lo que significa que el único número que aún deberás seguir recordando es el de tu mamá. (¡Hola, mami!).
Slack 25.09.32
18 de septiembre de 2025
Correcciones de errores
- Se eliminaron los errores, se mejoró el rendimiento, se hizo el trabajo y el resultado fue bueno. Disfruta de Slack de forma responsable.
Slack 25.09.30
15 de septiembre de 2025
Correcciones de errores
- Terminamos de limar algunas asperezas dentro de la aplicación para evitar las astillas digitales. ¿No las conocías? No importa, ya no son algo de lo que debas preocuparte.
Slack 25.09.20
10 de septiembre de 2025
Novedades
- Las respuestas en hilo ahora muestran marcas de tiempo completas (en lugar de mostrar solo la fecha). Un pequeño misterio puede hacer la vida más interesante, pero sin duda ese no era el caso en esta ocasión.
Correcciones de errores
- La preferencia «Contraer todas las imágenes» no desempeñaba su cometido de forma confiable. Es decir, contraía todas las imágenes algunas veces y algunas imágenes todas las veces, pero no todas las imágenes todas las veces. En lugar de agregar un asterisco y escribir un montón de letra pequeña bajo la descripción de la función, pensamos que sería más fácil arreglar el error.
- En la pantalla Notificaciones, el campo «Mis palabras clave» mostraba de manera persistente «Ninguna», incluso cuando, efectivamente, se habían guardado palabras clave. Palabra clave: «mostraba» (en el pasado). El error ya se solucionó (en el presente).
Slack 25.09.11
4 de septiembre de 2025
Correcciones de errores
- ¿Hubo un cambio de estación? ¿Sientes aires nuevos pero no sabes por qué? Salió el sol, los pájaros cantan, suena de fondo una bella música... ¿Qué será? Acabamos de actualizar la aplicación de Slack, pero no sabríamos decirte si somos o no responsables de la sensación de tranquilidad que tienes en este momento.
Slack 25.09.10
3 de septiembre de 2025
Correcciones de errores
- Si tu espacio de trabajo tenía un límite de tiempo para editar los mensajes, esta restricción también se aplicaba por error a tus mensajes directos personales. Siéntete libre de editar los mensajes siempre que quieras. Y no te preocupes: las modificaciones serán un secreto entre tú y Slackbot.
- Hablando de Slackbot, la aplicación móvil no te daba la opción de eliminar los mensajes de Slackbot dentro de los mensajes directos. Aumentamos el ajuste de «sumisión» de Slackbot para que no esté tan presente cuando no se le llama.
Slack 25.08.40
27 de agosto de 2025
Correcciones de errores
- ¿Alguna vez tuviste una de esas semanas en que parece que no pasa nada, pero luego echas la vista atrás y te das cuenta de que pasaron muchas cosas? Pues bien, esta es una de esas semanas para la aplicación.
Slack 25.08.31
22 de agosto de 2025
Correcciones de errores
- Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.
Slack 25.08.30
20 de agosto de 2025
Correcciones de errores
- Llamar a un número de teléfono internacional desde la pantalla del perfil de un compañero de equipo daba lugar a errores abruptos. Si quieres hacer una llamada, actualiza Slack e inténtalo de nuevo.
- Tras eliminar un espacio de trabajo, su ícono se quedaba en la barra lateral, y la opción «Quitar espacio de trabajo» no hacía nada. Sabemos que dejar ir puede ser un proceso difícil. De hecho, en algunos idiomas no tienen ninguna palabra para decir «adiós». Esperamos haber encontrado las palabras adecuadas para informarte de que este asunto ya se ha solucionado.
Slack 25.08.21
14 de agosto de 2025
- Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.
Slack 25.08.20
13 de agosto de 2025
Correcciones de errores
- Al copiar una dirección de correo electrónico desde un mensaje de Slack, se agregaba el prefijo «mailto:», un vestigio de cómo esta estructura existe dentro de la aplicación. Ya sabes cómo funciona el correo electrónico, así que la próxima vez que necesites copiar una dirección, ya nos quedaremos nosotros con ese pequeño prefijo: te liberamos de él.
- Las imágenes recortadas seguían mostrando en las vistas previas la forma original que tenían antes del recorte. ¿Cómo se llama la forma anterior de una vista previa? ¿Vista pre-previa? ¿Vista ante-previa? Aquí tienes una vista previa de cómo lucirán las imágenes en el futuro: con esta actualización, el error en cuestión se recortó y se eliminó.
- Al marcar un mensaje como «no leído» desde el menú Más opciones (tocando «...» luego de ver el mensaje individualmente), no pasaba absolutamente nada. Procedimos a revisar todo el código correspondiente y nos alegra comunicarte que este error ya está «leído y solucionado».
- Cuando alguien intentaba agregar un comentario a un canvas dentro de un mensaje directo, aparecía una pantalla en blanco. Todos hemos oído hablar de la ansiedad que provoca una hoja en blanco, pero este error llevaba esta frase a Slack en el sentido más literal. No teman, amigos: el error está solucionado y la ansiedad se fue por donde vino.
Slack 25.08.10
6 de agosto de 2025
Correcciones de errores
- Los estantes están ordenados, las ventanas están limpias y nos hemos enfundado un guante blanco para pasar el dedo por todas las superficies. Nada, solo un pequeño mantenimiento rutinario para asegurarnos de que todo marcha como debería. ¡Adelante a toda máquina!
Slack 25.07.50
30 de julio de 2025
Correcciones de errores
- Al pegar texto delante de una URL se estropeaba la funcionalidad de la tecla «Intro», por no mencionar el enlace en cuestión. Los mensajes, como la vida misma, no siempre se suceden de forma lineal. Agrega texto a los enlaces siempre que quieras: nosotros ya no romperemos la cadena.
- En el texto corrido, se insertaban espacios adicionales antes y después de los emojis. Siempre queremos darte espacio para que te expreses, pero supongo que lo tomamos en un sentido demasiado literal.
- Agregar un segundo emoji consecutivo mientras trabajabas en el iPad duplicaba el primero, sin importar cuál hubieras elegido. Y no, no se trataba de un vestigio de nuestro proyecto en curso de investigación sobre la clonación. Vaya, ya hemos dicho demasiado. No has leído nada, ¿vale? Por favor, usa los emojis con responsabilidad.
Slack 25.07.40
23 de julio de 2025
Correcciones de errores
- Al igual que una resolución de Año Nuevo, de la que ya no quedan rastros en julio, los cambios en tu programa de notificaciones no se mantenían y se revertían al reiniciar la aplicación. Como no es suficiente con tener buenas intenciones, esta actualización contiene una doble dosis de perseverancia.
- ¿Sentiste confusión al presionar por un rato las reacciones emoji? No te ocurrió solo a ti. El resumen de reacciones emoji que aparecía se comportaba de manera extraña, errática e incoherente. Si tuviéramos que reaccionar con un emoji a la experiencia, usaríamos la cara pensativa. Si tuviéramos que reaccionar con un emoji a esta solución, usaríamos el pulgar arriba.
- Si empezaste a editar un mensaje y decidiste eliminarlo desde el flujo de trabajo de edición, el mensaje eliminado quedaba en el campo de entrada de texto, por lo que tenías que volver a eliminarlo. De aquí en más, si quieres eliminar un mensaje, así será. No tendrás que hacerlo dos veces.
- Pegar texto luego de una cita en bloque creaba una segunda cita en bloque. ¡Dos por el precio de una! ¿Cómo se le llama a una oferta que nadie quiere comprar? No lo sabemos, pero, con esta actualización, la promoción llegó a su fin.
- A continuación, en nuestra serie de duplicaciones no intencionales (y no deseables), la palabra en la que querías insertar un hipervínculo se duplicaba si abrías otra aplicación a mitad del proceso. Duplicamos nuestros esfuerzos y redoblamos las apuestas por la resolución. Te pedimos disculpas si avanzamos a compás doble hacia el próximo asunto.
- Cuando se cerraba una conversación en la barra lateral, solo se la quitaba momentáneamente de la vista, ya que volvía a aparecer al actualizar la pantalla. En ocasiones, las historias o las conversaciones no quieren dejarnos en paz y nos obligan a volver a verlas, replantearlas y resolverlas. A veces solo son errores. Ahora, la decisión de volver a verlas, y cuándo, es toda tuya.
- Para agregar a alguien a un mensaje directo de grupo existente, puedes tocar el encabezado del mensaje directo o ir al submenú Miembros en la ventana emergente. Lamentablemente, solo una de esas estrategias funcionaba. Como bien dice el refrán, cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. Por aquí, cuando el botón Agregar está desactivado, se genera un informe de error. Te damos la bienvenida, por dondequiera que hayas decidido entrar.
Slack 25.07.30
16 de julio de 2025
Correcciones de errores
- Al usar un iPad con un teclado externo, pulsar la tecla Intro hacía que se intentara enviar un mensaje vacío, aunque finalmente ese intento fallara (sin duda debido a la paradoja filosófica que supone entregar un mensaje sin contenido alguno). Aquí tienes un mensaje mucho menos confuso: el error ya está solucionado.
- En el elemento emergente que aparece cuando se programa un mensaje, el texto asociado insistía en que todas las horas estaban en «la hora estándar de [tu huso horario]» a lo largo de todo el año, ignorando por completo los cambios de horario de verano e invierno. Por fortuna, llegó la hora de sacar este error a la luz del día y revisarlo con puntualidad.
- Pulsar sobre los hilos en la vista previa de los mensajes nuevos provocaba que el hilo en cuestión se cargara tras el panel de la vista previa, lo que imposibilitaba su lectura. En palabras de una fuente cercana a la situación, esto «no resultaba especialmente útil». Bueno, desde aquí te queremos tranquilizar: hemos observado una vista previa de la actualización y te aseguramos que la aplicación es ahora mucho más colaboradora.
Slack 25.07.20
10 de julio de 2025
Correcciones de errores
- Cuando pulsabas el ícono grande de «+» para iniciar un nuevo mensaje (en lugar de abrir primero un canal o conversación de mensajes directos existente), el botón para agregar un hipervínculo simplemente… no funcionaba. Quizás se movía ligeramente, como para demostrar su existencia, pero sin poder hacer nada más. Pregúntate: ¿acaso necesito respirar profundo y dejar de pasar tan rápido de una tarea a la que sigue? La conexión que tanto anhelas podría estar frente a tus ojos. Ya arreglamos el error, pero recomendamos que te tomes más momentos de meditación, ya sea dentro o fuera de Slack.
Slack 25.06.40
25 de junio de 2025
Correcciones de errores
- Limpiamos el código para asegurarnos de que todo funcione correctamente. Slack ahora luce con brillo y sin manchas.
Slack 25.06.30
18 de junio de 2025
Correcciones de errores
- Es posible que quienes usan la función «Lectura rápida» se hayan encontrado con un error que hacía que la aplicación se cerrara repentinamente sin motivo aparente. Les informamos que este problema se ha solucionado.
- Al ver un canvas con una imagen de portada en el iPad, no era posible llegar hasta el final. Ya no hay más canvas estirados: ahora los encontrarás enmarcados adecuadamente para tu tableta.
- VoiceOver omitía información importante al navegar por el Selector de espacios de trabajo. Es decir, no leía los nombres de los espacios de trabajo seleccionados, lo cual, en nuestra opinión, es prácticamente su única función. Los anuncios se han reanudado, pero nos disculpamos por no haber informado cuando debíamos.
Slack 25.06.20
11 de junio de 2025
Correcciones de errores
- El texto del interior de los campos de las listas no se indexaba para las búsquedas. No hace falta ser una persona muy lista para ver que esto era un problema, así que tachamos este error de la lista y, con eso, tuvimos la solución lista.
- Las @menciones en el Modo escuro recién se volvieron un poco más brillantes. Le dimos un buen empujón al contraste para que estos elementos destacados dejen atrás su palidez y sean ahora más accesibles.
Slack 25.06.10
4 de junio de 2025
Novedades
- ¡Ponte al día en un abrir y cerrar de ojos! Los clientes de IA de Slack que tenga el plan Business+ o uno superior ahora pueden resumir los mensajes sin leer en la vista <Ponerse al día> juntando los dedos en la pantalla. Es el mismo movimiento que usarías para alejar una foto y, de forma similar, te dará una visión más completa de tu jornada laboral.
Correcciones de errores
- Algunas personas informaron que aparecían invitaciones falsas a las juntas al regresar a la aplicación luego de un período de inactividad. Nos disculpamos por estas llamadas fantasma y confirmamos que se ha puesto fin a todas las llamadas fantasma.
- Los invitados de un solo canal no podían usar las menciones @aquí ni @canal en iOS, incluso con los permisos habilitados. Si quieres dar a tus cuentas de invitado la oportunidad de hablar, es nuestro trabajo asegurarnos de que se les escuche. Esto ya se ha solucionado (pero, por favor, usa @canal con responsabilidad).
Slack 25.05.41
30 de mayo de 2025
Correcciones de errores
- Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.
Slack 25.05.40
28 de mayo de 2025
Correcciones de errores
- Cuando se compartía un canvas en un canal o mensaje directo, no se podía abrir el hilo adjunto ni agregar una respuesta. Al parecer, habíamos perdido el hilo aquí y, en consecuencia, tú también. Con esta actualización, hemos desenmarañado una solución para este problema.
Slack 25.05.30
21 de mayo de 2025
Correcciones de errores
- Cuando se activaba la autenticación de dos factores obligatoria para un espacio de trabajo, pero un propietario o administrador aún no la había configurado, la pantalla de inicio de sesión desaparecía al tratar de iniciar sesión con un enlace mágico. Ciertamente, la gente no suele acudir al teatro para ver este tipo de trucos de desaparición. Así, que, damas y caballeros, ¡abracadabra!: las pantallas de inicio de sesión con enlace mágico vuelven a aparecer ahora donde les corresponde.
Slack 25.05.20
14 de mayo de 2025
Correcciones de errores
- Las palabras clave que aparecían resaltadas en la versión de computadora no aparecían así en la aplicación móvil. Esperamos que esta corrección ilumine tu día (y tus palabras clave también).
Slack 25.05.10
7 de mayo de 2025
Correcciones de errores
- No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo pequeños ajustes para mantener la aplicación en buena forma. Pronto habrá más. ¡Chao!
Slack 25.04.50
30 de abril de 2025
Correcciones de errores
- Los canvas en ocasiones no se cargaban para quienes usaran iOS 16. Many es el artista que habló de lo emocionante e intimidador que resulta un lienzo en blanco, pero, aunque «canvas» significa lienzo en inglés, no es ese el tipo de intensidad emocional que queremos provocar. Inspiración sin intimidación: eso son los canvas en Slack.
- En el flujo Nuevo canal, VoiceOver identificaba el ícono del canal (#) como una «imagen» bastante vaga y poco útil. En ocasiones, cuanto menos se dice, más clara es la imagen que se produce. Por motivos de claridad, VoiceOver ahora ignorará este diminuto elemento visual.
Slack 25.04.40
23 de abril de 2025
Correcciones de errores
- Al reproducir un clip de audio, puede que notaras que el reproductor bloqueaba el campo de texto, lo que impedía que se pudieran redactar mensajes durante la reproducción. Felicitaciones, ¡descubriste nuestra función «Escucha sin distracciones»! En realidad, nada más lejos de la realidad. No era nuestra intención en lo absoluto. Así que ahora ya puedes volver a tomar notas mientras escuchas clips de audio.
- La opción de establecer un estado personalizado recién se volvió más personalizable. Con esta actualización, ahora puedes establecer tu estado para que se borre en incrementos de 5 minutos en lugar de 30. Ya conoces el dicho: «En lo específico encontrarás la felicidad» (mentira, no existe este dicho, nos lo acabamos de inventar).
- Los usuarios de iPad con teclado externo observaron que, al escribir un mensaje, las flechas arriba y abajo les desplazaban por la lista de canales de la izquierda en lugar de ajustar el cursor dentro del campo de texto. Tenemos buenas noticias: se trataba de un error, ¡y de los molestos! Pedimos mil disculpas.
Slack 25.04.30
16 de abril de 2025
Correcciones de errores
- Se eliminaron los errores, se mejoró el rendimiento, se hizo el trabajo y el resultado fue bueno. Disfruta de Slack de forma responsable.
Slack 25.04.20
9 de abril de 2025
Correcciones de errores
- Nuestra aplicación se echaba a dormir de repente si se usaba la función «Agitar para deshacer» al crear mensajes con el formato Markdown. Nos gustaría deshacer este error de nuestro código, ¿lo agitamos?
Slack 25.04.10
2 de abril de 2025
Correcciones de errores
- Todos los errores que se corrigieron en esta versión eran demasiado pequeños para la vista humana o demasiado complicados para describirlos en un lenguaje comprensible. Sin embargo, nos pusimos manos a la obra, reparamos algunas cositas y la aplicación mejoró sutilmente.
Slack 25.03.40
26 de marzo de 2025
Correcciones de errores
- Algunos filtros de fecha dentro de las listas eran demasiado radicales al filtrar cada elemento hasta dejarlo fuera de la vista. Un colador sin agujeros es simplemente una cuchara rara, y una función que no funciona es simplemente un error molesto. ¡Disculpen las molestias!
- Con la opción «Texto más grande» habilitada en el sistema, había un límite en la cantidad de personas que se podían agregar al crear un nuevo mensaje en Slack, recreando de forma emocionante la experiencia de un local lleno. Nuestros ingenieros de seguridad ya no se preocupan por el público. ¡Que lo pasen genial!
Slack 25.03.30
19 de marzo de 2025
Correcciones de errores
- El texto de los estados personalizados no se mostraba en la vista de perfil, lo que dejaba al pobre emoji solo ante el peligro. Creemos firmemente en la libre interpretación del arte, pero los negocios deberían ser un asunto menos subjetivo. El estado de este error ahora se muestra como «Cerrado».
- Los mensajes de «fuera de la oficina» no se mostraban en los perfiles de usuario. Sabemos que, cuando estamos de vacaciones, nos gusta estar despreocupados, pero ese no era motivo para no informar nuestra ausencia a los demás.
- Pasamos lista y borramos de la lista varios errores en torno a nuestra función «listas»: las visualizaciones predeterminadas no se sincronizaban en las diferentes plataformas y los campos de texto no permitían copiar y pegar. Hicimos una lista y la comprobamos dos veces. La solución de estos problemas ya está lista.
Slack 25.03.22
15 de marzo de 2025
Correcciones de errores
- No tenemos nada en particular que destacar para esta versión, pero te agradecemos que te mantengas al día.
Slack 25.03.20
14 de marzo de 2025
Correcciones de errores
- No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo pequeños ajustes para mantener la aplicación en buena forma. Pronto habrá más. ¡Chao!
Slack 25.03.20
12 de marzo de 2025
Correcciones de errores
- Como un corredor que mejora constantemente sus tiempos, esta actualización es de esas que no llaman mucho la atención, pero que en el fondo es importante. Verás que la aplicación es un poco más rápida, su manejo es un poco más sencillo y está un poco más cerca del objetivo.
Slack 25.03.11
6 de marzo de 2025
Correcciones de errores
- Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.
Slack 25.03.10
5 de marzo de 2025
Correcciones de errores
- Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.
Slack 25.02.40
26 de febrero de 2025
Correcciones de errores
- A veces, las notificaciones push aparecían tarde cuando un mensaje ya se había leído en la aplicación de computadora. Ya sea que te sorprendiera o molestara ver la misma notificación dos veces, esperamos haber resuelto el problema justo a tiempo.
Slack 25.02.30
19 de febrero de 2025
Correcciones de errores
- ¿Alguna vez tuviste una de esas semanas en que parece que no pasa nada, pero luego echas la vista atrás y te das cuenta de que pasaron muchas cosas? Pues bien, esta es una de esas semanas para la aplicación.
Slack 25.02.20
12 de febrero de 2025
Correcciones de errores
- Esta semana, no tenemos una actualización muy grande, pero esto no quiere decir que no sea importante. No todas las semanas (ni actualizaciones) son memorables, pero cada día es invaluable. Esta actualización también importa.
Slack 25.02.11
7 de febrero de 2025
Correcciones de errores
- Un pequeño recordatorio conforme sigues adelante con tu día: el mundo es un lugar mucho más especial simplemente porque tú formas parte de él, y tu influencia en los demás va más allá de lo que puedas imaginar. Ah, y esta semana no hubo cambios importantes en la aplicación. ¡Felices mensajes!
Slack 25.02.10
5 de febrero de 2025
Correcciones de errores
- Un pequeño recordatorio conforme sigues adelante con tu día: el mundo es un lugar mucho más especial simplemente porque tú formas parte de él, y tu influencia en los demás va más allá de lo que puedas imaginar. Ah, y esta semana no hubo cambios importantes en la aplicación. ¡Felices mensajes!
Slack 25.01.50
29 de enero de 2025
Correcciones de errores
- En ciertos espacios de trabajo de Enterprise Grid, los mensajes no se enviaban al responder a una notificación sin abrir la aplicación. Arreglar este error garantiza que nunca se bloqueen tus respuestas, aunque respondas desde la pantalla de bloqueo.
- Las reacciones emoji no aparecían como opción cuando VoiceOver estaba activado, a menos que otra persona hubiera reaccionado antes. Pedimos disculpas al colectivo de entusiastas «reacciojis» por cortar las alas a su forma de expresión, aunque fuera brevemente.
Slack 25.01.40
22 de enero de 2025
Correcciones de errores
- ¿Sabías que si escribes un código hex en Slack (por ejemplo, #481a54, nuestro favorito) aparece el color en el mensaje? No sabemos por qué esto no estaba funcionando en nuestra aplicación de iOS, pero ¡ya lo reparamos! Los diseñadores gráficos pueden volver a estar tranquilos.
Slack 25.01.30
15 de enero de 2025
Correcciones de errores
- Ah, la importancia de los nombres... En tus registros de auditoría, cuando un usuario de un dispositivo móvil veía un archivo PDF se le registraba como «Usuario de Slack» y no con su identificador oficial. Si bien es verdad que, aunque las rosas se llamaran de otro modo, seguirían oliendo igual de bien, también es cierto que el equipo de seguridad necesita saber quién tiene acceso a esos documentos. Por suerte, esta vez pudimos evitar la tragedia.
- Con VoiceOver activado, el botón para «Agregar una reacción» no se podía seleccionar. Algunos dirán que es mejor emprender nuestras propias acciones que esperar a que los demás tomen la iniciativa, pero nosotros creemos en la importancia de ambas opciones. Esperamos que nuestra iniciativa de solucionar este error te haga emprender la acción de ser más feliz.
- VoiceOver pasaba por alto los nombres de usuario al leer los mensajes directos en voz alta. Por muy emocionante que pueda resultar el juego «Adivina quién escribió ese mensaje», la verdad es que también puede resultar bastante irritante. Lo sentimos mucho.
Slack 25.01.20
8 de enero de 2025
Correcciones de errores
- No tenemos correcciones importantes que destacar esta semana, pero puedes tener la certeza de que habrá más en el futuro. No es que nos guste la idea de presentar errores, pero los tropiezos, los ajustes, las fallas y las correcciones son parte de la vida y el peaje que hay que pagar para crecer. Estés donde estés en este momento, esperamos que disfrutes el camino.
Slack 24.12.20
11 de diciembre de 2024
Correcciones de errores
- ¿Sientes que no has entendido completamente lo que dicen tus compañeros de equipo? Esto puede haber sido debido a un error en el cual, a veces, en las cargas de imágenes por lotes faltaba una o dos fotos. Si una imagen vale más que mil palabras, te debemos una novela como penitencia por las cargas no enviadas.
Slack 24.12.10
4 de diciembre de 2024
Correcciones de errores
- No hay nada importante que informar esta semana. Tampoco hay nada menor que informar. El trabajo se sigue llevando a cabo, eso sí, pero es más del tipo que sucede detrás de la cortina entre escenas en una obra de teatro. Estamos preparando el escenario para lo que está por venir.
Slack 24.11.30
20 de noviembre de 2024
Correcciones de errores
- ¡Gracias por actualizar la aplicación! Los cambios en esta ocasión no son suficientes para mostrar un resumen bien organizado, pero estamos haciendo cuanto podemos para asegurarnos de que la aplicación se ejecute de la forma más fluida posible. ¡Brindemos por las mejoras imperceptibles!
Slack 24.11.20
13 de noviembre de 2024
Correcciones de errores
- No hay nada que informar en este momento. Bueno, nada que puedas ver, pero hay muchas cosas debajo de la superficie. Estamos trabajando arduamente para mejorar Slack, solo que, esta vez, no será tan evidente.
Slack 24.11.10
6 de noviembre de 2024
Correcciones de errores
- Definitivamente algo no estaba bien con los flujos de trabajo de los canales que mostraban aleatoriamente errores de «entradas faltantes». Todas las entradas ya están en su lugar; esperamos que tus resultados sean extraordinarios.
- Los elementos incrustados en los canvas presentaban fallas de una manera particularmente espeluznante. Ahora que es noviembre, debemos dejar atrás la temporada de lo espeluznante y dar gracias por tener un código sin errores.
Slack 24.10.50
30 de octubre de 2024
Correcciones de errores
- Quienes usan nuestro widget de Lectura rápida con los íconos de la aplicación configurados en modo Tintado no pudieron captar gran cosa ya que el texto aparecía del mismo color que el fondo. Hay un lugar para la composición en blanco sobre blanco (pinturas suprematistas, ciertos discos de los Beatles...), pero el widget no es uno de ellos.
Slack 24.10.40
23 de octubre de 2024
Novedades
- ¿La nueva temporada te inspira para organizarte mejor? ¡Buenas noticias! Ahora, puedes crear y eliminar las secciones personalizadas de la pestaña Inicio, y también cambiarles el nombre. Mantén presionado el nombre de la sección para ver el conjunto nuevo de opciones.
Correcciones de errores
- Nuestro error que evitaba eliminar las @menciones de los mensajes seguramente te recordó a alguna vez en la que dijiste mal el nombre de alguien y no pudiste corregirte. Llámalo como quieras: actualización, resolución o reparación… Una corrección sería igual de satisfactoria si tuviese cualquier otro nombre.
Slack 24.10.20
9 de octubre de 2024
Correcciones de errores
- El estado “Fuera de la oficina” no funcionaba y no se pudo guardar una vez que se configuró. Ya sea que estés fuera de servicio, de vacaciones o simplemente almorzando, puedes estar seguro de que mostraremos el cartel "Fuera de la oficina" por ti.
- Quienes tenían acceso a una lista descubrieron que no podían agregar comentarios desde la aplicación móvil. Esto puede parecer intuitivo, pero no todo es como se ve... o mejor dicho, como parece. Los comentarios están activados nuevamente; por favor, sé respetuoso.
- Si eres de los que usa atajos como “CMD + [” y “CMD + ]” para consultar el historial de conversaciones, puedes haber observado que no funcionaban cuando usabas teclados externos en el iPad. Nos gustaría hacer un rápido repaso de nuestro propio historial para eliminar este problema. Lamentablemente, el tiempo solo avanza en una dirección, así que disfruta de esta solución.
Slack 24.10.10
3 de octubre de 2024
Correcciones de errores
- Los usuarios que se habían eliminado de todos los espacios de trabajo de una organización empresarial podían seguir realizando acciones en algunos de esos espacios de trabajo, lo cual no parece muy lógico, ¿no? Si tienes que salir del edificio, también debes ceder el control remoto.
- Al hacer clic en los mensajes sin leer de la sección Aplicaciones, se redirigía de la pestaña "Messages" a la pestaña "Inicio" de la aplicación en cuestión. Todo tiene un inicio, por supuesto, pero no es lugar en el que deben estar esos mensajes que buscas.
Slack 24.09.40
25 de septiembre de 2024
Correcciones de errores
- Los enlaces a espacios de trabajo externos devolvían el error «No pudimos abrir este enlace». ¿Recuerdas cuando dijimos que nunca romperíamos la cadena? Se rumorea que el error está solucionado, así que nos mantenemos fieles a nuestra promesa.
- Los enlaces mágicos no funcionaban al iniciar sesión con la autenticación de dos factores obligatoria, y pocas cosas hay en esta vida más desmoralizadoras que un truco de magia sin el grandilocuente efecto final. No-bracadabra. Birlibirlo-¿qué?? En fin, ya está solucionado.
Slack 24.09.30
18 de septiembre de 2024
Correcciones de errores
- No hay nada importante que informar esta semana. Tampoco hay nada menor que informar. El trabajo se sigue llevando a cabo, eso sí, pero es más del tipo que sucede detrás de la cortina entre escenas en una obra de teatro. Estamos preparando el escenario para lo que está por venir.
Slack 24.09.20
11 de septiembre de 2024
Correcciones de errores
- No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo pequeños ajustes para mantener la aplicación en buena forma. Pronto habrá más. ¡Chao!
Slack 24.09.10
4 de septiembre de 2024
Correcciones de errores
- Se eliminaron los errores, se mejoró el rendimiento, se hizo el trabajo y el resultado fue bueno. Disfruta de Slack de forma responsable.
Slack 24.08.40
28 de agosto de 2024
Correcciones de errores
- Algunos de los estados recientes no aparecían donde debían (es decir, en la sección correctamente llamada «Recientes»). Aunque cada día sea una oportunidad para comenzar de nuevo, también es útil poder ver el pasado.
Slack 24.08.30
21 de agosto de 2024
Correcciones de errores
- Solucionado: con VoiceOver activado, algunos mensajes directos simplemente no se abrían, sin importar cuántos toques dobles les dieras. VoiceOver se diseñó para aumentar la accesibilidad, no para hacer que los mensajes fueran literalmente inaccesibles. Nuestras más sinceras disculpas.
Slack 24.08.20
14 de agosto de 2024
Correcciones de errores
- No tenemos correcciones importantes que destacar esta semana, pero puedes tener la certeza de que habrá más en el futuro. No es que nos guste la idea de presentar errores, pero los tropiezos, las fallas y las correcciones son parte de la vida, y hay que atravesarlos para crecer. Estés donde estés en este momento, esperamos que disfrutes del camino.
Slack 24.08.10
7 de agosto de 2024
Correcciones de errores
- No hay grandes cambios para reportar en esta ocasión. A veces, alcanza con mirar hacia atrás para ver lo mucho que se ha avanzado. ¿Sabías que antes éramos una empresa de videojuegos? Increíble. https://johnnyrodgers.is/The-death-of-Glitch-the-birth-of-Slack
Slack 24.07.50
31 de julio de 2024
Correcciones de errores
- Solucionado: Solo se podía compartir contenido de otra aplicación en Slack una vez, ya que los intentos subsecuentes no lograban cargar opciones de canales en la hoja de uso compartido. Al igual que los canales, tus opciones de uso compartido no tendrán fecha de vencimiento.
- Solucionado: Ocurría una demora muy evidente al mantener presionado para abrir el menú dentro de un canvas (por ejemplo, para copiar y pegar texto). Ya puedes disfrutar de menús más veloces gracias a nuestro amistoso equipo de iOS.
Slack 24.07.40
24 de julio de 2024
Correcciones de errores
- No pasa nada por cambiar de opinión. Lamentablemente, el abrupto bloqueo de la aplicación cada vez que se cambiaba una calificación en la función de listas parecía enviar el mensaje contrario. Edita tus listas, actualiza tus calificaciones y entiende que la única cosa constante es el cambio.
Slack 24.07.30
17 de julio de 2024
Novedades
- El verano ya está aquí y todos sabemos lo que eso significa: capturar algún rayo de sol junto a la piscina, ponerte al día de todos los libros que tienes pendientes de leer, quedarte hasta tarde por la noche creando recuerdos imborrables... y también instalar actualizaciones de nuestra aplicación que, de forma sutil aunque significativa, mejoran tu experiencia diaria. En fin, ya sabes, lo típico.
Slack 24.07.20
10 de julio de 2024
Correcciones de errores
- Solucionado: al crear un nuevo recordatorio en la vista Más tarde, daba la impresión de que, a veces, la aplicación creaba un recordatorio duplicado. Como una promoción de 2 por 1, vamos. Sin embargo, la oferta ya ha llegado a su fin, así como el error que la provocaba.
- Solucionado: al abrir mensajes directos creados recientemente mediante VoiceOver, el primer mensaje se ocultaba de la vista, lo que daba lugar a comienzos más bien adversos. Así que di hola a nuestra solución y despídete de este error.
Slack 24.07.10
3 de julio de 2024
Correcciones de errores
- La aplicación está objetivamente hoy mejor que ayer. Este es un hecho científicamente verificable que no puede ser cuestionado o socavado. Gracias por mantenerte al día.
Slack 24.06.40
26 de junio de 2024
Novedades
- ¡La pantalla Actividad recién se volvió un poco más activa! Al pulsar de forma prolongada sobre los mensajes en Actividad, verás nuevas opciones como Silenciar conversación, Establecer un recordatorio, Guardar para más tarde y muchas más. Ponte al día más rápidamente, ahora con menos saltos de un canal a otro.
Correcciones de errores
- Esta publicación va por los fanáticos de todos los detalles que caracterizan a los errores, por muy nimios que sean. Veamos: si tu equipo tenía el inicio de sesión único como opción, pero en lugar de ello tú elegiste iniciar sesión con tu dirección de correo electrónico e ingresar manualmente la contraseña (en vez de recibir un mensaje con un enlace) y luego de eso trataste de restablecer dicha contraseña, la aplicación alertaba de un error sin especificar. Bueno, te alegrará saber que tanto los errores específicos como los genéricos son ya cosa del pasado gracias a esta actualización.
Slack 24.06.30
19 de junio de 2024
Novedades
- Esta vez, es posible que los cambios sean demasiado pequeños para verlos a simple vista, pero esperamos que se perciba en esta actualización una cierta cualidad inefable. Se siente bien tener todo actualizado, ¿cierto?
Slack 24.06.20
12 de junio de 2024
Correcciones de errores
- ¿No veías bien los nombres de los canales? No te preocupes, ¡nos pasó a todos! A diferencia de lo fácil que es usar nuestra variedad de funciones de accesibilidad, el tema por defecto de color morado mostraba en los iPad texto de bajo contraste que era difícil de leer. Por suerte, ya podemos despedirnos de este error.
- El conteo de canales dentro de la función de búsqueda (que podías ver al pulsar «Ir a o buscar» y el filtro «Canales») mostraba un número increíblemente erróneo. Hay incontables maneras de usar Slack para hacer avanzar tu empresa, pero los canales deberían, definitivamente, ser un aspecto contable.
Slack 24.06.10
5 de junio de 2024
Correcciones de errores
- No tenemos nada en particular que destacar para esta versión, pero te agradecemos que te mantengas al día.
Slack 24.05.50
29 de mayo de 2024
Novedades
- A veces, basta con ver los detalles más importantes. Por eso, incorporamos la función Síntesis de IA de Slack. Síntesis te permite elegir canales específicos para resumirlos automáticamente todos los días y que puedas informarte rápidamente acerca de lo que pasó el día previo. ¡Es como ver el resumen del capítulo anterior de tu serie favorita antes de ver el siguiente!
Slack 24.05.40
23 de mayo de 2024
Correcciones de errores
- Si iniciaste sesión en 15 espacios de trabajo o más, es posible que hayas notado un retraso significativo al cambiar entre ellos. ¡Felicitaciones por descubrir nuestro método para lograr que te tomes un breve descanso, ya que claramente estás trabajando demasiado! Es broma...simplemente fue un error. Pero recuerda mantener el ritmo.
- Las palabras clave no se destacaban cuando aparecían junto a un signo de puntuación, como al final de una frase. Si bien este no fue uno de nuestros destacados personales, la palabra clave aquí es “Fijo”.
Slack 24.05.30
15 de mayo de 2024
Correcciones de errores
- Al cerrar un mensaje directo (tocando el nombre en la parte superior de la pantalla y luego desplazándote hacia abajo y pulsando «Cerrar conversación»), la pantalla deslizaba el mensaje directo pero realmente no lo eliminaba de la vista. En lugar de cerrar metafóricamente un libro al final de un debate, se parecía más a cerrar una puerta corredera de cristal y después seguir mirando incómodamente a través de ella. Estamos totalmente a favor de la transparencia, pero nos sentimos felices de que este error por fin se haya marcado como «Cerrado».
- VoiceOver se negaba a leer los nombres de los emojis personalizados en el selector de emojis, por lo que esas maravillas únicas en su especie quedaban inaccesibles, no se podían seleccionar y, lo peor de todo, no se podían «emojizar» en modo alguno. Tus emojis personalizados vuelven a ser libres para mostrar sus emociones al mundo. Disfruta tus pequeños amiguitos individualizados.
Slack 24.05.20
8 de mayo de 2024
Novedades
- Esta semana, no tenemos una actualización muy grande, pero no quiere decir que no sea importante. No todas las semanas (ni actualizaciones) son memorables, pero cada día es invaluable. Esta actualización también importa.
Slack 24.05.10
30 de abril de 2024
Correcciones de errores
- Solucionado: aceptar una invitación de Slack Connect cuando aún no has iniciado sesión en Slack debería haber resultado en una pantalla de inicio de sesión cálida y acogedora. En lugar de eso, estaba produciendo una pantalla de error vaga e inquietante. Se ha solucionado esta situación. ¡Ya no temas conectarte!
Slack 24.04.40
24 de abril de 2024
Novedades
- ¡Ya llegó IA de Slack! Con nuestro nuevo conjunto de herramientas de IA generativa, puedes realizar búsquedas más inteligentes, resumir conversaciones al instante y mucho más. Ve al Centro de ayuda y entérate de cómo hacer que IA de Slack trabaje para ti: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI
Slack 24.04.30
18 de abril de 2024
Correcciones de errores
- Solucionado: ¿te diste cuenta de que las sugerencias de estado personalizado para tu organización se mostraban en la computadora pero no en los dispositivos móviles? Parece que tu organización estaba sufriendo por nuestra des-organización (ja, ja, ja). No, ahora en serio, sentimos las molestias.
- Solucionado: en algunos mensajes enviados por aplicaciones que incorporaban citas de bloques, el texto del mensaje no tenía sangría y se solapaba con el margen izquierdo. Muchas gracias por tu comprensión y discúlpanos si tienes manía por el orden, estamos trabajando para poner cada palabra en su sitio.
Slack 24.04.20
10 de abril de 2024
Novedades
- ¿Hubo un cambio de estación? ¿Sientes aires nuevos pero no sabes por qué? Salió el sol, los pájaros cantan, suena de fondo una bella música... ¿Qué será? Acabamos de actualizar la aplicación de Slack, pero no sabríamos decirte si somos o no responsables de la sensación de tranquilidad que tienes en este momento.
Slack 24.04.10
4 de abril de 2024
Novedades
- [ERROR: NO SE ENCONTRARON LAS NOTAS DE LA VERSIÓN] Espera, ¿es en serio? De acuerdo, admitimos que no hay correcciones específicas para destacar esta vez, pero, de todos modos, queremos usar estos mensajes para informarte que siempre estamos trabajando para mejorar la aplicación. Además, ¡te deseamos un excelente abril!
Slack 24.03.40
27 de marzo de 2024
Novedades
- Hemos estado trabajando duro entre bambalinas para asegurarnos de que todo esté perfecto y vaya como la seda, tal como debería ser. Pero si llegaras a notar algo raro, como siempre, escríbenos a feedback@slack.com.
Slack 24.03.30
20 de marzo de 2024
Correcciones de errores
- Solucionado: si tu idioma estaba configurado en chino, japonés o coreano, los mensajes programados que incluían menciones “@-canal” o “@-aquí” eventualmente se representaban como “@...” Si bien las elipses sin duda aumentan el dramatismo, dejan demasiado a la imaginación. Con este error corregido, ahora encontrarás menciones adecuadas en todas partes.
Slack 24.03.20
13 de marzo de 2024
Novedades
- Actualizamos la experiencia de búsqueda en iPad para adaptarla a los cambios recientes en el iPhone. Además de esta novedad, ahora también puedes realizar búsquedas desde el menú «Ir a…» (y encontrar canales y conversaciones de mensajes directos desde la pestaña Búsqueda) para que todo te quede a tan solo unos pocos clics de distancia.
Slack 24.03.10
6 de marzo de 2024
Correcciones de errores
- Un error en la programación de los mensajes hacía que solo pudieras programarlos para que se enviaran después de la hora actual. ¿Que eran las 11:02? Pues no, tenías que esperar hasta mediodía. Por emocionante que fuera simular la experiencia de perder el tren, ahora podrás programar tus mensajes para que se envíen a partir de los próximos cinco minutos.
Slack 24.02.40
28 de febrero de 2024
Novedades
- Terminamos de lijar algunas asperezas dentro de la aplicación para evitar las astillas digitales. ¿No las conocías? No importa, ya no son algo por lo que debas preocuparte.
Slack 24.02.30
22 de febrero de 2024
Novedades
- ¡Hola! Este es el resumen semanal de Slack. La función nueva de hoy es Lectura rápida. Desliza para marcar mensajes sin leer como leídos o enviar respuestas rápidas alineadas al instante. También hay un botón para deshacer acciones para esos momentos en los que tus pulgares te juegan una mala pasada. Ya puedes usar Lectura rápida, ¡es muy sencillo!
Slack 24.02.20
14 de febrero de 2024
Correcciones de errores
- Hay sorpresas que arruinan tu día. Nos dimos cuenta de que el ícono de la aplicación no mostraba una alerta cuando había mensajes sin leer, y solo podías verlos una vez abierta la aplicación. Nada como empezar tu día viendo mensajes que no sabías que tenías. Pero, de verdad, nos disculpamos por las molestias.
Slack 24.02.10
8 de febrero de 2024
Correcciones de errores
- Imagínate que te invitan a una fiesta para la que se pidió que no llevaras regalos, pero asistes, de todos modos, con una caja perfectamente envuelta y vacía. Es más o menos lo que estaba pasando cuando la aplicación te dejaba descargar archivos adjuntos en blanco de correos electrónicos incluso luego de que los administradores hubieran desactivado estas descargas. Prometemos que ya no se realizarán descargas de ningún tipo cuando esté establecida esa configuración.
Slack 24.01.50
31 de enero de 2024
Correcciones de errores
- Cuando los comentarios de los canvas aparecían en los resultados de búsqueda, los usuarios más avispados se dieron cuenta de que se mostraba un ícono de candado (como el de un canal privado) en lugar del ícono de canvas. ¿Es un canvas técnicamente un canal privado? ¿Los perritos calientes también son emparedados? Cuando lavas los trastes, ¿te conviertes en un lavaplatos? Si bien aún hay en el mundo numerosos misterios sin resolver, por suerte nosotros sí encontramos la solución a este particular dilema.
Slack 24.01.40
24 de enero de 2024
Novedades
- Organizamos los estantes, limpiamos las ventanas y pasamos un dedo con un guante blanco por todas las superficies. Un simple mantenimiento de rutina para comprobar que todo esté en orden. ¡Sigamos adelante!
Slack 24.01.30
17 de enero de 2024
Novedades
- Este es un interludio breve entre los actos de una producción teatral deslumbrante, un lanzamiento pequeño que nos permite asear los pasillos y dar un momento de descanso a los asistentes antes de que se vuelva a elevar el telón. Queremos decir que esta actualización contiene correcciones y mejoras menores, pero seguimos preparando el escenario para lo que se viene (ya está por empezar el próximo acto).
Slack 24.01.20
10 de enero de 2024
Correcciones de errores
- Todos los errores que se corrigieron en esta versión eran demasiado pequeños para la vista humana o demasiado complicados para describirlos en un lenguaje comprensible. Sin embargo, nos pusimos manos a la obra, reparamos algunas cositas y la aplicación mejoró sutilmente.
Slack 24.01.10
3 de enero de 2024
Novedades
- ¡Por un mejor 2024! Nuestra resolución para el próximo año será mejorar Slack de forma constante con cada actualización de la aplicación (prometemos no rendirnos en las primeras semanas del año). Por eso, esta versión contiene correcciones y mejoras pequeñas para adaptarse al año nuevo que se acerca. Brindamos por Slack y por todos nosotros. ¡Sigamos mejorando!
Slack 23.12.21
15 de diciembre de 2023
Correcciones de errores
- Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.
Slack 23.12.20
13 de diciembre de 2023
Correcciones de errores
- Bitácora del capitán: Fecha estelar 20.12.23. Ingeniería reportó que el selector de espacios de trabajo estaba recortando URL y eliminando cualquier mención de la nave «Enterprise». Esto, por supuesto, supone una infracción de la Directiva principal de Slack (garantizar que la información en la aplicación sea precisa y, claro, no presentar errores). Modificamos la ruta del emisor de taquiones por el deflector central para corregir esto. Un té (de hierbas, bien caliente) para todos, por favor.
Slack 23.12.10
6 de diciembre de 2023
Correcciones de errores
- Solucionado: Parece que los hilos se enredaron en iPad, ya que las respuestas a hilos que contenían enlaces se superponían con otros mensajes. Por suerte, logramos desenredarlos con esta actualización.
- Solucionado: En iPad, el conmutador no cambiaba al canal correcto si se seleccionaba con «Intro» del teclado. Para algunos, esto evidenciaba un comportamiento extraordinario y lleno de misterio. Para la mayoría, era confuso y molesto.
Slack 23.11.40
29 de noviembre de 2023
Correcciones de errores
- En una extraña muestra de solidaridad, la aplicación fallaba al alternar la opción “Contraer todas las imágenes”, confundiendo la minimización con la disolución completa. Si prefieres que tus imágenes estén visibles u ocultas, la aplicación ahora permanecerá presente de manera confiable.
- De manera similar al "efecto observador" en física, la interacción con archivos e imágenes en la vista Actividad hacía que cambiaran de estado y se movieran dentro de la IU. En la medida de nuestras posibilidades, hemos observado que esta actualización proporciona una solución al problema.
- Las juntas en los canales privados ya no comenzarán con el micrófono silenciado. El hecho de que sea un espacio seleccionado no significa que tu equipo necesite escucharlo todo.
Slack 23.11.30
16 de noviembre de 2023
Novedades
- ¿Sabes qué es peor que ver un mensaje de error? No verlo. Agregamos alertas contextuales dentro de la aplicación para que te informen si notamos un problema de conectividad. Esperamos compensar cualquier error de conexión con nuestra buena comunicación.
Slack 23.11.20
8 de noviembre de 2023
Novedades
- No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo pequeños ajustes para mantener la aplicación en buena forma. Pronto habrá más. ¡Chao!
Slack 23.11.10
1 de noviembre de 2023
Novedades
- ¡Gracias por actualizar la aplicación! Los cambios en esta ocasión no son suficientes para mostrar un resumen bien organizado, pero estamos haciendo todo lo que podemos para asegurarnos de que la aplicación se ejecute de la forma más fluida posible. ¡Por que siga habiendo mejoras graduales!
Slack 23.10.40
26 de octubre de 2023
Correcciones de errores
- Al igual que los corredores mejoran sus tiempos parciales todo el tiempo, esta actualización no es muy espectacular, pero no por eso deja de ser importante. Verás que la aplicación es un poco más rápida y ágil, que está más cerca de la meta.
Slack 23.10.30
18 de octubre de 2023
Correcciones de errores
- Solucionado: resolvimos el problema que provocaba que los mensajes de Slack Connect no identificaran que estabas en una conversación con personas de otra organización. Nuestras disculpas por si se produjo cualquier presentación inadecuada.
Slack 23.10.20
11 de octubre de 2023
Correcciones de errores
- Resuelto: VoiceOver no indicaba cuando una sección del canal tenía mensajes sin leer, lo que los mantenía ocultos con frecuencia. Resulta que «la búsqueda del tesoro» no es nada divertida si hay que preocuparse por fechas de entrega. Lamentamos haberte hecho trabajar para encontrar tu trabajo.
Slack 23.10.10
5 de octubre de 2023
Novedades
- Por favor, no te levantes. Solo pasábamos por aquí para limpiar unas cuantas telarañas. Pequeñas fallas y residuos digitales, ¡fuera de aquí!
Slack 23.09.40
27 de septiembre de 2023
Novedades
- Pequeños ajustes y mejoras en toda la aplicación. ¡Gracias por mantenerte al día! Si tienes algún problema, escríbenos a feedback@slack.com.
Slack 23.09.30
20 de septiembre de 2023
Se aproximan grandes cambios. ¡Renovaremos nuestra aplicación! Estamos actualizando tanto la versión de computadora como la móvil de Slack para agregar vistas dedicadas completamente nuevas, diseñadas para maximizar la concentración, la organización y la productividad. Según tu plan, es posible que veas estos cambios de inmediato o no. Presta atención durante las próximas semanas. Mientras tanto, puedes ir a nuestro blog para leer acerca de lo que se viene: SlackHQ.com.
Novedades
- Grid unificado: ¿Te cansas de cambiar todo el tiempo entre espacios de trabajo en Enterprise Grid? Ahora, todos los canales de una organización a los que perteneces pueden estar en una misma vista. Suena bien, ¿cierto?
- Encabezados y pies de página más ordenados: Ahora, las secciones de Mensajes directos, Borradores, Hilos de tus conversaciones y Más tarde son más fáciles de acceder y ocupan menos espacio en la pantalla. Tus pulgares estarán agradecidos.
- Actividad: Una sección de Actividad completamente nueva que combina tus menciones, hilos, reacciones y aplicaciones en una sola ubicación práctica. Es el punto central para ver las novedades de tus conversaciones.
- ¡...y mucho más! ¿Ya mencionamos que todos los detalles están en nuestro blog?
Slack 23.09.20
13 de septiembre de 2023
Novedades
- Esta semana hemos tenido un trabajo pesado, pero nada que podamos describir fácilmente. Es como un pato nadando en un río. Debajo del agua, el ave mueve sus patas con rapidez, pero sobre el agua solo se ve cómo se desliza suavemente. Esta semana, Slack es el pato.
Slack 23.09.10
6 de septiembre de 2023
Novedades
- Por favor, no te levantes. Solo pasábamos por aquí para limpiar unas cuantas telarañas. Pequeñas fallas y residuos digitales, ¡fuera de aquí!
Slack 23.08.50
30 de agosto de 2023
Novedades
- Esta semana introdujimos pequeñas mejoras demasiado pequeñas para mencionarlas, pero ¿sabías que puedes leer las Notas de la versión anteriores siempre que quieras? ¡Encuentra una función que no conocías! ¡Mira lo mucho que hemos avanzado! ¡Recuerda el pasado con una sonrisa! Todas las notas están disponibles en: https://slack.com/intl/es-la/release-notes/ios
Slack 23.08.40
23 de agosto de 2023
Correcciones de errores
- ¿El SSO hace que quieras enviar un SOS? Nuestro flujo de inicio de sesión con código QR se repetía cuando el SSO estaba en su lugar, lo que hacía que algunos usuarios se sintieran como náufragos. Puedes guardar tu mensaje en una botella: los códigos QR ya no son una isla.
Slack 23.08.30
16 de agosto de 2023
Correcciones de errores
- Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.
Slack 23.08.20
9 de agosto de 2023
Novedades
- Las imágenes muestran ahora una etiqueta «ALT» cuando contienen texto alternativo o descripciones. El texto se puede ver si se mantiene presionada una imagen y se toca «Mostrar descripción» en el menú que aparece.
Correcciones de errores
- Corregido: A la hora de ordenar archivos, es común poder hacerlo por grupos. Por eso era extraño que la aplicación se negara a cargar archivos cuando se ponía más de uno en la cola de envío. Algo realmente molesto. Por suerte, la eficacia regresó y ya puedes poner en cola los archivos que necesites.
Slack 23.08.10
2 de agosto de 2023
Novedades
- Solucionado: no hay mucho que compartir esta semana, pero te aseguramos que estamos trabajando entre bambalinas para garantizar que todo vaya sobre ruedas. Si observas algo que no debería estar ahí (o algo que debería estar y no está), envíanos tus comentarios a feedback@slack.com.
Slack 23.07.40
26 de julio de 2023
Correcciones de errores
- Solucionado: si una persona de tu equipo estaba en una zona horaria posterior a la tuya y mirabas su perfil en la ventana de tiempo específica cuando estabas en un mes diferente al suyo, la aplicación indicaba que su hora local era " mañana” en lugar de “ayer”. ¡Hablando de volver al futuro! Que esto sea un recordatorio de que mañana siempre es otro día (es ayer).
Slack 23.07.30
19 de julio de 2023
Novedades
- ¿Te gustaría echar un vistazo a un canal pero no quieres marcarlo como leído? ¡Mantén presionado el nombre de la conversación en la lista de canales y se abrirá una vista previa! Es como navegar por altamar en Slack con tu propio catalejo.
Slack 23.07.20
12 de julio de 2023
Correcciones de errores
- Solucionado: al iniciar sesión en un espacio de trabajo en Enterprise Grid, algunas personas notaban que la aplicación mostraba cierta tendencia a bloquearse inmediatamente después de brindarles una cálida y amigable bienvenida. ¡Eso sí que es dar una mala primera impresión! Nos gustaría volver a darte la bienvenida y, esta vez, por favor, quédate todo el tiempo que quieras.
Slack 23.07.10
5 de julio de 2023
Novedades
- Todos los errores que se corrigieron en esta versión eran demasiado pequeños para la vista humana o demasiado complicados para describirlos en un lenguaje comprensible. Sin embargo, nos pusimos manos a la obra, reparamos algunas cositas y la aplicación mejoró sutilmente.
Slack 23.06.40
28 de junio de 2023
Correcciones de errores
- Solucionado: como si fuera el protagonista de un espectáculo de magia sin pizca de gracia, el menú para enviar invitaciones a los canales a través del correo electrónico desaparecía ante nuestros ojos como por hechizo, antes de que nos diera tiempo siquiera de ver qué decía. Ahora me ves, ahora ya no. Y ahora, ¡alehop! Ya no puedes agregar personas a tus canales. Bueno, ya está solucionado.
Slack 23.06.30
21 de junio de 2023
Correcciones de errores
- Solucionado: al ver la pantalla de información de un canal, el campo Tema siempre parecía estar vacío, incluso cuando se había establecido previamente un tema. Una conversación ocasional fuera del tema es parte del curso con un debate sólido. Sin embargo, nuestra intención es al menos ofrecerte la opción de estar en el tema.
- Solucionado: quizás en nuestro error más irónico de este año, se interrumpió la escala de texto para el indicador azul de mensajes sin leer, lo que significa que es posible que hayas tenido dificultades para leer cuántos mensajes sin leer tenías. Todo lo que se necesitó fue un nuevo conjunto de especificaciones para centrar la atención en una solución.
- Solucionado: no funcionaba compartir una URL en un mensaje directo a través de la extensión para compartir de iOS. Como cualquier persona que tenga hijos le dirá, compartir es a menudo más fácil en teoría que en la práctica. Sin embargo, lo estamos intentando. Pequeños pasos.
Slack 23.06.20
14 de junio de 2023
Correcciones de errores
- Solucionado: Llegó a nuestros oídos que nuestra función Publicaciones dejaba algo que desear en iOS, seguramente debido al hecho de que no funcionaba en absoluto. Tras arreglar esta incidencia, las Publicaciones deberían resultarte mucho más útiles (de hecho, hasta utilizables).
Slack 23.06.10
7 de junio de 2023
Novedades
- Los usuarios de iPad con un Magic Keyboard (o cualquier mouse, ya sea mágico o muggle) pueden usar ahora el clic secundario para abrir el menú de contexto para los mensajes y adjuntos. No es necesario pronunciar palabras mágicas como «Slackbracadabra», pero se recomienda encarecidamente.
Slack 23.05.40
24 de mayo de 2023
Correcciones de errores
- Solucionado: ¿alguna vez formaste parte de un proyecto en grupo en el que no todos se esforzaban por igual? VoiceOver se negaba a leer el texto que aparecía en el campo de entrada del mensaje y solo se dignaba a hablar cuando el mensaje ya estaba enviado. Con ese error subsanado, VoiceOver debería ser ahora mucho mejor compañero de proyecto.
- Solucionado: al agregar personas a un canal, VoiceOver no leía correctamente la etiqueta del botón «cerrar ventana». Como es lógico, si alguien quiere cerrar una ventana, no le sirve de nada que le pregunten si quiere «serrar manzana», «llenar campana», o incluso «cerrar mañana», por mucho que se parezca.
Slack 23.05.30
17 de mayo de 2023
Novedades
- ¿Alguna vez has tenido una de esas semanas en que parece que no pasa nada, pero luego echas la vista atrás y te das cuenta de que pasaron muchas cosas? Esta es una de esas semanas para la aplicación.
Slack 23.05.21
15 de mayo de 2023
Correcciones de errores
- Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.
Slack 23.05.20
10 de mayo de 2023
Novedades
- Se eliminaron los errores, se mejoró el rendimiento, se hizo el trabajo y el resultado fue bueno. Disfruta de Slack de forma responsable.
Slack 23.04.40
26 de abril de 2023
Novedades
- Un pequeño recordatorio conforme sigues adelante con tu día: el mundo es un lugar mucho más especial simplemente porque tú formas parte de él, y tu influencia en los demás va más allá de lo que puedas imaginar. ¡Ah! Y en esta ocasión no tuvimos que hacer grandes cambios en la aplicación. Feliz intercambio de mensajes.
Slack 23.04.30
19 de abril de 2023
Correcciones de errores
- Imagina que te invitan a una fiesta increíble. Y a otra. Y a otra más. Y que entonces, cuando decides irte de la primera fiesta para encontrarte con tus amigos en las otras dos, descubres que el portero te quitó de todas las listas de invitados al salir de la primera. Pues nuestro último error hacía algo parecido al portero: cerraba la sesión de los usuarios en todos los espacios de trabajo cuando ellos solo querían cerrarla en uno. Pero ya lo hemos corregido, así que ya puedes ir a la fiesta... esto, al espacio de trabajo... que quieras.
Slack 23.04.20
12 de abril de 2023
Correcciones de errores
- Solucionado: si todo el mundo abandona la junta, silenciaremos tu micrófono automáticamente para ahorrarte que vivas el momento incómodo de hablar en voz alta sin que nadie te escuche. Pero por nosotros no lo hagas. Si deseas continuar la conversación, adelante.
Slack 23.04.10
5 de abril de 2023
Novedades
- No hay grandes correcciones que destacar esta semana, pero puedes tener la certeza de que las habrá en el futuro. Por supuesto, no es que queramos introducir errores, pero los traspiés, los ajustes, los fallos y las correcciones forman parte de la vida y son el precio del crecimiento. Estés donde estés ahora mismo, esperamos que disfrutes del camino.
Slack 23.03.50
29 de marzo de 2023
Novedades
- ¡No tener noticias son buenas noticias! Bueno, algunas noticias también pueden ser buenas noticias, y la falta de ellas puede llevar a la incertidumbre y la especulación, pero en este caso nuestra ausencia de noticias es algo bueno. O al menos no es algo malo. No tener noticias está bien. Olvídalo.
Slack 23.03.40
22 de marzo de 2023
Correcciones de errores
- Solucionado: el cambio del horario de notificaciones para el lunes o el viernes inexplicablemente afectaba a ambos días. Si este evento de viernes de locos te llevó a experimentar un lunes maníaco, lo lamentamos sinceramente.
- Solucionado: pulsar el enlace de un mensaje de Slack en otra aplicación a veces enviaba de forma incorrecta a la página de inicio de sesión. ¡No te reconocimos! ¿Hiciste algo a tu cabello? Se ve genial.
Slack 23.03.30
15 de marzo de 2023
Novedades
- Publicamos estas actualizaciones cada semana para ofrecerte el mejor rendimiento... aunque a veces no tenemos ninguna novedad en concreto. Así pues, hablemos de las cosas que podríamos haberte explicado mejor desde el primer momento. Por ejemplo, ¿sabías que puedes mantener pulsado un mensaje en un dispositivo móvil para marcarlo como no leído y que te esté esperando cuando llegues a tu escritorio? ¿O programar un recordatorio para verlo más tarde? ¿Ya lo sabías? Entonces olvídalo. Eso es todo.
Slack 23.03.20
8 de marzo de 2023
Correcciones de errores
- Solucionado: al mirar una conversación en un iPad, a veces se veía un botón de «Atrás» que, aunque estaba ahí, no hacía nada cuando se pulsaba. En realidad, su propósito era servir como recordatorio de que el tiempo transcurre de forma lineal y de que, por mucho que anhelemos ciertos elementos del pasado, debemos ir siempre hacia delante, con voluntad férrea e inasequibles al desaliento. ¿Te imaginas que eso fuera cierto? ¡Para nada! Se trataba de un error. Culpa nuestra, lo sentimos.
Slack 23.03.10
1 de marzo de 2023
Novedades
- A partir del 6 de marzo, algunas versiones antiguas de Slack ya no se podrán conectar. Todo funcionará bien si actualizaste durante el año pasado. Si no has actualizado durante más de un año, probablemente no estés leyendo este mensaje, pero quedará aquí para la posteridad. En resumen, todos deben mantener sus aplicaciones actualizadas. Nuestro equipo de asistencia se los agradece.
Slack 23.02.40
22 de febrero de 2023
Novedades
- ¿Alguna vez quisiste crear un canal que no fuera público pero olvidaste cambiar la opción a «privado»? Puede ser difícil encontrar el panel para cambiar de públicos a privados canales como #fiesta-sorpresa-de-julia o #todos-nuestros-documentos-financieros antes de que los vean otras personas. Ahora, los administradores y propietarios encontrarán esta opción en la sección de Información del canal y podrán proteger sus secretos.
Slack 23.02.30
13 de febrero de 2023
Correcciones de errores
- Solucionado: Al compartir una tarjeta de contacto de iOS a Slack... no pasaba absolutamente nada. Nada de nada. Un simple «No, gracias» de ambos lados del intercambio. Conseguimos negociar un acuerdo para restablecer la comunicación. Ahora, tus contactos se compartirán en Slack como es debido. ¡Lo logramos!
- Solucionado: Los nombres son importantes. ¿Qué sería de nosotros sin ellos? Por desgracia, cualquier archivo que cargabas a Slack aparecía como «Archivo de iOS» sin importar el nombre que le hubieras dado. Ya solucionamos el problema. Sentimos los inconvenientes. Atentamente, Aplicación de California.
Slack 23.02.20
9 de febrero de 2023
Novedades
- Comparte tu pantalla desde cualquier lugar con el uso compartido de la pantalla del móvil en las juntas. Simplemente abre el menú Más opciones después de iniciar una junta y pulsa Compartir pantalla para comenzar. Incluso puedes poner en segundo plano la aplicación de Slack para seguir compartiendo cualquier contenido en tu dispositivo.
Correcciones de errores
- Solucionado: hemos escuchado que está a la moda ser cuadrado, pero cuando nuestro indicador de actividad se convierte en un cuadrado (la forma que generalmente se reserva para las cuentas de invitados), eso no es nada bueno. En cierto sentido, todos somos invitados aquí, pero preferimos encontrar la cuadratura y ser el círculo en este caso. Por lo tanto, volvemos a la forma en que estaban las cosas: círculos para los miembros plenos y cuadriláteros normales para nuestros queridos invitados.
- Solucionado: al usar VoiceOver, los archivos multimedia adjuntos a los mensajes encadenados no se podían abrir. Esto no tiene nada de gracioso, simplemente era frustrante. Nuestras más sinceras disculpas por las molestias.
Slack 23.02.10
1 de febrero de 2023
Correcciones de errores
- Solucionado: al hacer clic en una sugerencia de la función para autocompletar, desaparecía cualquier formato de texto existente. Hemos completado (manualmente) la corrección del error.
Slack 23.01.40
26 de enero de 2023
Novedades
- Puedes hacer varias cosas a la vez. Y nosotros también. Ahora puedes minimizar los clips de video en una ventana más pequeña para poder continuar con la reproducción mientras trabajas a buen ritmo.
Correcciones de errores
- Solucionado: no reconocíamos las cadenas con un emoji al final del mensaje, así que las posdatas pictográficas eran imposibles de encontrar. Los fans de Wordle ya pueden respirar tranquilos.
- Solucionado: al grabar un clip de audio con VoiceOver activado, el lector de pantalla cambiaba a un altavoz incorrecto, con un resultado silencioso y difícil de entender. Lamentamos este problema, que era todo lo contrario a la accesibilidad.
Slack 23.01.30
19 de enero de 2023
Novedades
- PSA: ¿Sabías que puedes definir recordatorios en Slack? Presiona un mensaje unos segundos y selecciona “Programar un recordatorio” o escribe “/recordar” en cualquier sitio en Slack para que Slackbot te avise debidamente cuando quieras.
Slack 23.01.20
11 de enero de 2023
Correcciones de errores
- Solucionado: Copiar enlaces de mensajes es una gran manera de crear un camino que lleve a una conversación específica dentro de Slack. Era desafortunado que los enlaces no funcionaran en la aplicación móvil, ya que no nos permitían llegar a destino. ¡Ya puedes encaminarte con confianza! Los enlaces funcionan de nuevo.
Slack 23.01.10
4 de enero de 2023
Novedades
- ¿Puedes creerte que ya estamos en 2023? Es posible que, como nosotros, hayas estado reflexionando sin dejar de mirar al futuro. En ese sentido, esta actualización no incluye grandes cambios, sino que prepara el terreno para lo que vendrá. Nosotros seguimos siendo Slack y tú sigues siendo tu, pero cada día somos un poco mejores. ¡Feliz año nuevo!
Slack 22.12.21
19 de diciembre de 2022
Correcciones de errores
- Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.
Slack 22.12.20
15 de diciembre de 2022
Correcciones de errores
- Solucionado: ¿Sabías que puedes configurar aplicaciones para que publiquen mensajes por ti en Slack? Desafortunadamente, hubo un error reciente que causó que se mostraran el nombre y el ícono de la aplicación en lugar de los del autor, lo que fue algo confuso. Sería similar a recibir correos electrónicos firmados por la empresa de correo en lugar de las personas que los escribieron. El error se devolvió al remitente.
Slack 22.12.10
7 de diciembre de 2022
Novedades
- El texto en vivo está activo para las imágenes y los vídeos en pausa, lo que ofrece infinitas posibilidades para copiar y pegar. Apasionados del Ctrl + C, va por vosotros.
Correcciones de errores
- Solucionado: los usuarios del teclado japonés no podían acceder a la lista de sugerencias de usuarios cuando intentaban mencionar a alguien. Aunque algunas personas pueden disfrutar del reto intelectual de intentar recordar el nombre de usuario de todos sus compañeros, hemos restaurado las sugerencias para facilitar el etiquetado.
- Corregido: si alguien responde en un hilo con una URL, ahora puedes usar VoiceOver para activarla. Pruébalo con slack.com. (Siempre agradecemos unas visitas más a la página).
- Solucionado: hemos corregido el elemento “Enviar comentarios” de la pantalla de preferencias y ahora ya puedes enviarnos tus comentarios. Esperamos recibir solo cosas buenas.
Slack 22.11.40
30 de noviembre de 2022
Novedades
- Crea nuevos emojis personalizados para tu espacio de trabajo directamente desde tu teléfono. En primer lugar, abre el selector de emoji e ingresa un nuevo nombre de emoji en el campo de búsqueda. Cuando aparezca «sin resultados», pulsa «Agregar emoji personalizado» para tomar una foto o elegir una de tu biblioteca de fotos. Pon emojis a tus mascotas, a las fotos de tus vacaciones o a ese premio que recibiste en primer grado y del que tu madre no se deshará.
Correcciones de errores
- Solucionado: la hoja para compartir, después de pasar una imagen a Slack desde otra aplicación, esperaba expectante en lugar de reaccionar. Ahora se disculpará cortésmente una vez que la tarea haya finalizado.
- Solucionado: si intentabas compartir un mensaje anterior desde un mensaje directo o un canal privado en esa misma conversación, el botón «Enviar» se negaba a volverse verde. Ahora puedes reavivar fácilmente temas de discusión anteriores, como cuándo es la fecha más temprana en la que es aceptable reproducir música navideña (nuestros expertos dicen que el 1 de diciembre). Pruébalo manteniendo presionado un mensaje y luego pulsando «Compartir mensaje».
Slack 22.11.30
15 de noviembre de 2022
Correcciones de errores
- Solucionado: a veces, al editar una lista numerada o con viñetas, se perdía el formato. Este comportamiento se pasaba de la raya, tanto literalmente como metafóricamente. El cambio es una parte ineludible de la vida. Ahora, la aplicación aceptará mejor esa realidad.
- Solucionado: seguramente, habrás oído la expresión “ojos que no ven, corazón que no siente”, pero conocías la que dice “ojos que no ven, grabación de audio que para y se elimina?”. Este proverbio ya no es tan conocido. De ahora en adelante, si te desplazas hacia atrás en un canal mientras grabas un clip de audio, la grabación ya no se eliminará espontáneamente.
- Solucionado: dormir es importante, eso es innegable. Pero cuando la pantalla del teléfono entra en reposo mientras grabas un clip de audio (y se para la grabación), es más bien una pesadilla. Que el teléfono no se quede inconsciente: lo mantendremos activo hasta que finalice la grabación.
Slack 22.11.20
9 de noviembre de 2022
No hay mucho que compartir esta semana, pero te aseguramos que estamos trabajando entre bambalinas para garantizar que todo vaya sobre ruedas. Si observas algo que no debería estar ahí (o algo que debería estar y no está), envíanos tus comentarios a feedback@slack.com.
Slack 22.11.10
2 de noviembre de 2022
Correcciones de errores
- Solucionado: ahora, los usuarios de VoiceOver observarán que la reproducción vuelve a distinguir los párrafos al abrir un mensaje en la vista detallada, lo que te permite saltar entre bloques de texto. Si a menudo tienes que buscar los detalles que buscas entre montañas de preámbulos llenos de emojis, esto es justo lo que necesitas.
Slack 22.10.50
26 de octubre de 2022
Novedades
- No hay grandes cambios en esta ocasión. A veces, el progreso se mide mejor cuando vuelves la mirada y ves lo lejos que has llegado. ¿Sabías que antes éramos una compañía de videojuegos? Muy excéntrico.
Slack 22.10.40
19 de octubre de 2022
Novedades
- ¿Sabes qué peso dejamos de arrastrar? Nuestras aplicaciones para iPhone y iPad ya admiten la función de arrastrar y soltar en la entrada de mensaje. A partir de ahora puedes adjuntar archivos, fotos, videos, enlaces o texto directamente en el campo de redacción y agregarlos a tu mensaje.
Correcciones de errores
- Solucionado: cuando se usaba el mismo emoji varias veces seguidas, la aplicación lo simplificaba y solo mostraba uno. Ya no vamos a poner en duda tus dotes artísticas; si necesitas incluir 5 emojis con una carta sellada con un corazón (para dejar constancia de que concedes el máximo sello de calidad), que así sea.
Slack 22.10.20
10 de octubre de 2022
Novedades
- Si limpiar te da tranquilidad, encontrarás cierta paz portátil al mover canales entre las secciones de la barra lateral (si las creaste previamente en la aplicación para computadora). Los muebles son caros: ¿por que no redecoras la barra lateral?
Correcciones de errores
- Solucionado: al hacer una pausa mientras escribías un mensaje (especialmente si lo hacías en japonés), es posible que al volver descubrieras que el teclado también había hecho una pausa y no estaba dispuesto a volver al trabajo. Te prometemos que no era nada personal.
- Solucionado: parece que ya nadie puede recordar números teléfono. Por lo visto, nosotros tampoco. Ahora, si copias un número de teléfono de la aplicación Contactos y lo pegas en Slack, no incluiremos solo una línea en blanco en el mensaje.
- Solucionado: los canales de Slack Connect no mostraban toda la lista de miembros al completo hasta que te unías al canal en cuestión. Se llama Slack Connect, no Muy exclusivo club de Slack con lista secreta de invitados, así que lo cambiamos.
Slack 22.10.10
3 de octubre de 2022
Novedades
- Mejora la comunicación con videos, reacciones con emojis en vivo y mucho más: ya disponibles en las juntas para dispositivos móviles.
Correcciones de errores
- Solucionado: estamos aquí para aplastar errores, no íconos del espacio de trabajo. Al parecer, recientemente, los confundimos. Si el ícono de la esquina superior izquierda estaba especialmente arrinconado, ahora deberías verlo en toda su plenitud.
- Solucionado: algunos canales estaban poseídos y, al abrirlos, se producían bloqueos misteriosos. Pero sabíamos a quién llamar. [NOTA: Nos dijeron que, legalmente, no podemos decir que la aplicación contenía fantasmas, espectros, almas o espíritus. No se cazó ningún fantasma durante la resolución de este error.]
Slack 22.09.40
26 de septiembre de 2022
Correcciones de errores
- Corregido: En ocasiones, sobre todo en idiomas distintos del inglés, un mensaje que contenía @mención mostraba dicha mención dos veces seguidas. Si bien no podemos negar que dirigirse a una persona usando su nombre dos veces en rápida sucesión es una buena forma de captar su atención, podría parecer un poco descortés.
Slack 22.09.30
19 de septiembre de 2022
Correcciones de errores
- Solucionado: como dice el antiguo refrán «Mide dos veces y corta una sola». Sin embargo, acabamos de inventar «Busca dos veces y obtén ningún resultado» para explicar lo que puedes haber observado en la aplicación últimamente. Ahora puedes ejecutar la misma búsqueda tantas veces seguidas como desees, y nos aseguraremos de que siempre funcione.
Slack 22.09.20
12 de septiembre de 2022
Novedades
- Usuarios de iPad, hemos hecho que el Quickswitcher sea aún más rápido. Ahora, con la suave pulsación de Cmd+K, puedes pasar de un canal a otro y comenzar a escribir de inmediato sin perder el ritmo.
Correcciones de errores
- Solucionado: realizamos una actualización sencilla de nuestra función de detección de jailbreak: ahora es compatible con iOS 16.
- Solucionado: tal vez intentaste usar Slack en modo de media pantalla en tu iPad y el cuadro de sugerencias de autocompletar desapareció del redactor. Nos disculpamos por cualquier multitarea que hayamos impedido. Solucionamos el problema, por lo que puedes continuar con tus diversas tareas en varias pantallas.
- Solucionado: compartir es importante, por eso hemos solucionado lo que te impedía compartir archivos de Slack con otras aplicaciones. Nuestras disculpas a tus otras aplicaciones. ¿Podemos seguir siendo amigos?
Slack 22.09.10
6 de septiembre de 2022
Novedades
- Al usar la extensión de compartir con varios archivos, las imágenes o los videos crearían un mensaje separado para cada uno de ellos, lo que dificultaría pasar de uno a otro para verlos y saturaría el canal o mensaje directo. Ahora, se agrupan como adjuntos en un solo mensaje, lo que mantiene todo limpio y ordenado.
- ¿Alguna vez intentaste agregar a alguien a un canal o mensaje directo, pero no pudiste encontrar a la persona en cuestión en la lista de resultados? Hemos mejorado las cosas para mostrarte resultados en función de las personas a las que sueles enviar mensajes o a las que se los enviaste recientemente.
- Si miras un canal, ahora verás un pequeño y práctico indicador en los hilos de tus conversaciones que tengan un borrador de mensaje. De este modo, te será más fácil continuar donde lo dejaste.
- Cuando le des un nombre a un nuevo canal, ahora los espacios se sustituirán automáticamente por guiones, para que ni siquiera tengas que pensar en ello.
Slack 22.08.50
29 de agosto de 2022
Correcciones de errores
- Solucionado: al exportar algunos archivos de Slack a otra aplicación, el nombre de archivo cambiaba, ya que se le agregaban al principio unos números aparentemente aleatorios. Se trataba de un error nuestro. (Puedes jugar a la lotería con ellos, si quieres, pero no podemos prometerte que ganes).
- Solucionado: los apodos en la oficina son geniales. Pero, si alguien elegía no “mostrar su nombre completo”, ya no podía verse en ningún caso, ni si quiera al acceder a su perfil. Ahora, el nombre completo de alguien siempre aparece encima de su imagen de perfil. Un saludo a Chu (nombre real: Jesús).
Slack 22.08.40
22 de agosto de 2022
Correcciones de errores
- Solucionado: al redactar un mensaje en coreano, los primeros caracteres no se procesaban correctamente. Ahora todo lo que se pierda en la traducción quedará restringido a los caprichos de la comunicación humana y no a los caprichos de la tecnología.
Slack 22.08.30
15 de agosto de 2022
Novedades
- Los encabezados de la parte superior de las conversaciones se actualizaron para ser más informativos, estar menos cargados y resultar más claros en general. Ahora verás el número de marcadores y mensajes fijados junto al recuento de miembros y, al hacer clic en ese texto, se te conducirá a la pantalla Detalles de la conversación.
- ¿Alguna vez iniciaste una búsqueda en el campo “Ir a…” accidentalmente o intentaste encontrar un canal desde el campo de búsqueda por error? Facilitamos el cambio entre estos dos campos de búsqueda para que siempre acabes donde querías.
Correcciones de errores
- Solucionado: si los errores de carga de OneDrive o Google Drive hacían que te subieras por las paredes, tenemos buenas noticias: estas barreras ya se eliminaron de la aplicación.
- Solucionado: ahora, las cargas de imagen respetan el nombre que les asignaste, en lugar de aparecer como imagen cargada de iOS de forma predeterminada. Pedimos disculpas por esta asignación de nombres tan penosa.
- Solucionado: en ocasiones, al aceptar una invitación para unirte a una junta que ya estaba en curso, no se te permitía acceder, lo que era de mala educación. Te aseguramos que fue un malentendido.
Slack 22.08.20
8 de agosto de 2022
Novedades
- Usuarios de iPad: vayamos al grano. Si sueles usar mouse y panel táctil en tu iPad, encontrarás que los botones, los menús y la lista de canales ahora se resaltarán cuando el puntero se mueva sobre ellos para indicar dónde puedes interactuar.
Correcciones de errores
- Solucionado: la claridad va de la mano con la accesibilidad, razón por la cual VoiceOver ahora se detendrá como se esperaba entre el anuncio de cada elemento del mensaje. También es un buen recordatorio para detenerse y respirar de vez en cuando.
- Solucionado: a veces, los enlaces de mensajes de un espacio de trabajo no se abrían en otro, incluso si habías iniciado sesión en ambos espacios de trabajo. ¿Adivina qué? Eso era un error. Los enlaces de mensajes se abrirán ahora, dondequiera que vayas.
Slack 22.08.10
1 de agosto de 2022
Novedades
- Hemos estado trabajando duro entre bambalinas para asegurarnos de que todo esté perfecto y vaya como la seda, tal como debería ser. Pero si llegaras a notar algo raro, como siempre, escríbenos a feedback@slack.com.
Slack 22.07.30
25 de julio de 2022
Novedades
- Solucionado: Cuando se trata de sincronizar las preferencias de la aplicación, nunca combinan demasiado. Lo que queremos decir es que, ahora, la opción “Sincronizar con iOS” disponible en Preferencias > Accesibilidad funcionará según lo previsto, de modo que lo que veas en Slack coincidirá con la configuración de tu sistema.
Slack 22.07.15
11 de julio de 2022
Novedades
- No hay nada que informar en este momento. Bueno, nada que puedas ver, pero hay muchas cosas debajo de la superficie. Estamos trabajando arduamente para mejorar Slack; esta vez no se ve tanto.
Slack 22.07.10
5 de julio de 2022
Novedades
- No hay nada importante que informar esta semana. Tampoco hay nada menor que informar. El trabajo se sigue llevando a cabo, eso sí, pero es más del tipo que sucede detrás de la cortina entre escenas en una obra de teatro. Estamos preparando el escenario para lo que está por venir.
Slack 22.06.25
27 de junio de 2022
Correcciones de errores
- Solucionado: al programar un mensaje para que se enviara más tarde, se mostraba una confirmación en todos tus canales y mensajes directos, y no solo en aquel en que finalmente aparecería el mensaje. Al parecer, a nadie le gusta la sensación de pánico que te asalta al pulsar “Responder a todos” en Slack, así que nos cercioraremos de afinar la puntería a la hora de elegir destinatarios.
Slack 22.06.20
20 de junio de 2022
Novedades
- Hemos aplicado diversas mejoras a la interfaz de la herramienta Buscar para minimizar la búsqueda y maximizar los resultados. Verás que las palabras clave están resaltadas, las pestañas tienen un formato más limpio y el número de resultados se muestra en la parte superior de la lista.
Slack 22.06.15
13 de junio de 2022
Correcciones de errores
- A nadie le gusta la frase «¿Has intentado apagarlo y volverlo a encender?» Sin embargo, a veces la lista de canales se negaba a cargar sin reiniciar la aplicación. Por el bien de los agentes de asistencia técnica y usuarios de todo el mundo, esto se ha corregido.
- Solucionado: si al principio no tienes éxito, inténtalo tantas veces como sea necesario. A menos que la carga de tu archivo falle debido a un problema de conectividad, en cuyo caso Slack no dará una segunda oportunidad. La aplicación ya no permitirá que los errores del pasado la definan, por lo que deberías tener más éxito con las cargas que reintentes.
Slack 22.06.10
24 de mayo de 2022
Correcciones de errores
- Solucionado: las cargas de archivos fallaban habitualmente debido a que se pasaban ID de archivos temporales en lugar de ID de archivos finales. Sabes que el ministerio de relaciones exteriores te otorga una visa de residencia temporal que es muy importante hasta que obtienes la visa definitiva, momento en el que pasa a ser solo otro papel en tu cartera que no tiene valor real. Hemos limpiado la cartera, metafóricamente hablando.
- Solucionado: los usuarios de iPad que se unían a una junta una vez que esta había comenzado no podían silenciar su micrófono, esto significaba que todos los participantes en la llamada escuchaban el ruido de una construcción o a los niños que exigían su almuerzo. Esto se ha solucionado, de modo que puedes volver a unirte a las juntas sin tener que esconderte debajo de los abrigos en tu armario.
Slack 22.05.20
23 de mayo de 2022
Novedades
- Ahora, al cargar una foto, las imágenes marcadas como favoritas en la aplicación Fotos de Apple incluyen un pequeño corazón en la vista previa de carga. IU despejadas y corazones: una combinación ganadora.
Correcciones de errores
- Solucionado: irónicamente, al tocar el ícono “+” no se mostraba la lista completa de comandos del flujo de trabajo de un canal porque, de hecho, se necesitaban más comandos. Quizás sería más adecuado un signo negativo.
- Solucionado: faltaba el ícono del correo electrónico de los correos reenviados a un canal de Slack. Por si no quedaba claro con todos los Re: Re: Re: y las inspiradoras firmas de correo electrónico, hemos agregado de nuevo el ícono para evitar malentendidos.
- Solucionado: al intentar compartir o guardar archivos de Photoshop, se recibía un error de descarga. Si hacías una captura de pantalla del error y lo convertías en un bonito mensaje de felicitación con Photoshop, tampoco podías descargar el archivo. Y no sabemos por qué lo estamos sugiriendo ahora.
- Solucionado: si se configuraba Slack para usar el explorador en la aplicación, al intentar abrir un enlace en una vista previa de archivo, no pasaba nada. El explorador y el controlador de vista previa no podían estar en el mismo sitio a la vez, como Batman y Bruce Wayne o como la señora Doubtfire y el tipo que se hacía pasar por ella.
- Solucionado: ahora, la pestaña Menciones y reacciones distinguirá correctamente entre las @menciones de tu nombre y los usos de tus palabras clave, lo que significa que ya no verás “[person] te mencionó” cuando alguien del equipo publique algo sobre tacos. A menos que tu nombre de Slack sea @tacos. No te juzgaremos.
Slack 22.05.10
9 de mayo de 2022
Correcciones de errores
- Solucionado: en organizaciones en las que se requiere obligatoriamente un navegador móvil, la aplicación seguía usando el navegador en la aplicación de Slack para iniciar sesión de forma predeterminada. Esto generaba situaciones en que el navegador intentaba la autenticación, se le denegaba y, como consecuencia, se enfadaba y tiraba la toalla sin ofrecer ninguna alternativa. Ahora se usará el navegador adecuado, así que, si no consigues acceder, es culpa tuya. Probablemente.
Slack 22.04.20
25 de abril de 2022
Correcciones de errores
- Solucionado: al ver un archivo en el iPad, no se mostraba la barra de menú. Eso impedía compartirlo, guardarlo, anotar comentarios en él y, básicamente, efectuar cualquier otro tipo de acción. Tenías que limitarte a contemplarlo, como si fuera un cuadro colgado en un museo. Seguro que todos los archivos que subes son auténticas obras de arte, pero nuestra intención es darte también herramientas para que trabajes en ellos.
- Solucionado: en ocasiones, al pulsar una notificación mientras consultabas un hilo largo de conversaciones, la aplicación se sobrecargaba y se retiraba a echar una siesta reparadora sin avisarnos siquiera. Así que, reequilibramos la balanza, calculamos nuevamente la ruta del flujo de energía y esquivamos con elegancia cualquier tipo de incidente.
Slack 22.04.10
11 de abril de 2022
Novedades
- Usuarios de iPad, regocíjense: una importante actualización está por llegar La nueva disposición se asemeja mucho más a la de una computadora, la barra lateral se mejoró para que la organización y la navegación sean más sencillas, y se agregó un mayor número de opciones de accesibilidad para iOS. Obtén la información completa aquí: https://slack.com/intl/es-la/blog/news/ipad-app-new-look-improved-functionality
Correcciones de errores
- Solucionado: ¿sabías que puedes usar atajos de teclado con la aplicación para iPad? ¡Por fin funcionan como deberían! Usa ⌘ + [ and CMD + ] para navegar atrás y adelante en las conversaciones que hayas visto más recientemente.
Slack 22.03.20
28 de marzo de 2022
Correcciones de errores
- Solucionado: cambiar la descripción de un canal en la pantalla de información del canal actualizaría el tema del canal, mientras que cambiar el tema actualizaría la descripción. Hemos comprobado que no es «Día opuesto», que sería la única explicación verosímil para tal cosa. Además, Día opuesto no es real. ¿O lo es, y esta negación es en realidad una confirmación? Lo es (no lo es), por lo que no solucionamos este error (lo solucionamos).
Slack 22.03.10
14 de marzo de 2022
Novedades
- Ahora, cuando previsualices un canal antes de unirte a él, verás su descripción junto al nombre, lo que te brindará un poco más de información. ¿No sabes si #los-búhos es un canal para ornitólogos, personas con insomnio o seguidores de la serie Twin Peaks? Ahora lo sabrás.
- Si tu jornada no empieza a las nueve de la mañana o piensas que las alertas de Slackbot de primera hora deprimen más que alegran, ahora puedes elegir en qué momento se muestran los recordatorios de "Mañana" o "Próxima semana". Ve a Preferencias > Notificaciones para establecer el valor predeterminado que desees.
Correcciones de errores
- Corrección: Al pulsar un enlace al mensaje de una aplicación, siempre se iba al mensaje principal (en lugar de una respuesta en hilo). Esto era igual de útil que cuando pides indicaciones para llegar al Obelisco y te responden que está en Buenos Aires. Volveremos a trabajar en esto para diseñar un proceso más útil.
Slack 22.02.20
28 de febrero de 2022
Novedades
- Un aviso amistoso: para mantenerse al día con las capacidades cada vez mayores de los sistemas operativos más nuevos, esta será la última versión de Slack compatible con iOS 13. Podrás seguir usando Slack, pero para recibir nuevas actualizaciones, primero deberás actualizar a iOS 14.
- Solucionamos una serie de pequeños errores relacionados con la creación de mensajes y listas con caracteres coreanos. ¿Cuál es el nombre propio de un grupo de errores? ¿Un paquete? ¿Un atado? Corregimos varios errores.
- ¿Alguna vez respondiste a un hilo solo para darte cuenta de que deberías haber enviado esa respuesta al canal principal? Nosotros también. Es por eso que ahora puedes compartir retroactivamente tus mensajes encadenados con el resto del canal. Simplemente mantén presionado el mensaje en cuestión, luego selecciona «Enviar respuesta a este canal» para darle la atención que se merece.
- ¡Menús, fuera! Ahora puedes convertir ese texto en un hipervínculo simplemente resaltando y pegando tu URL justo encima. Las mismas palabras antiguas con un nuevo destino que se puede pulsar.
- Ahora, la primera vez que envíes un mensaje directo a alguien, verás su pronombre al comienzo de la conversación. Esperamos que este sea un pequeño paso que ayude a fomentar el respeto entre colegas.
Correcciones de errores
- Solucionado: ampliar la vista de composición de mensajes a pantalla completa no cambiaba el tamaño del cuadro de texto. Era una ilusión, como esas imágenes engañosas con jarrones y caras o la idea de «solo un episodio más». Disfruta de nuevo de componer en un lienzo más grande.
- Solucionado: iniciar una llamada de Zoom en un canal pulsando el nombre del canal y desplazándose hacia abajo hasta «Iniciar una llamada» no funcionaba. En absoluto. Ni siquiera el timbre momentáneo de una llamada por error cancelada, o un colgado inmediato como cuando te desafiaron a llamar a la persona que te gustaba en una pijamada. Bueno, ahora funciona. Por favor, sé responsable al llamar por Zoom.
Slack 22.02.10
15 de febrero de 2022
Correcciones de errores
- Solucionado: al compartir un archivo en Slack desde otra aplicación, a los mensajes directos de grupo les faltaban los nombres y solo mostraban espacios en blanco y comas. Tan emocionante como tratar el intercambio de archivos igual que lanzar un ramo de flores en una boda, enviar mensajes en el trabajo requiere mucha más precisión.
- Solucionado: si estabas viendo el perfil de alguien en la aplicación móvil, a veces mostrábamos URL largas y desgarbadas en lugar de enlaces limpios que se podían pulsar. Estos no provocaban satisfacción, así que los hemos arreglado con un espíritu de gratitud.
Slack 22.01.30
31 de enero de 2022
Novedades
- ¡Ya puedes ordenar tus conversaciones por actividad reciente! Pulsa el botón en la esquina superior derecha de la pestaña Inicio. De este modo, verás la nueva línea de tiempo ordenada.
Correcciones de errores
- Algunas personas informaron que estaban atrapadas en un bucle de inicio de sesión único. Como resultado se les pedía constantemente que se autenticaran, al igual que si estuvieran en el peor tipo de carrusel: el carrusel de la tristeza. Ya puedes iniciar sesión en la aplicación y bajarte de la atracción.
- La opción “Llamar” no aparecía al ver el perfil de un compañero de equipo. Al contrario de lo que comúnmente se cree, esto no se debió a una filosofía de diseño del tipo “envía siempre un mensaje antes de llamar”, sino que se trataba de un desajuste del código.
Slack 22.01.20
18 de enero de 2022
Correcciones de errores
- Solucionado: si después de ver la información de una aplicación en tu espacio de trabajo intentabas volver a la pestaña Mensajes, es posible que esta aplicación tardara demasiado tiempo en cargarse. Quizás te recordara a ese largo silencio en mitad de una historia, cuando no sabes muy bien si quien habla está haciendo una pausa dramática, perdió el hilo de lo que estaba diciendo o se distrajo porque vio una ardilla correteando junto a la ventana.
Slack 22.01.10
3 de enero de 2022
Correcciones de errores
- Solucionado: Cuando la aplicación estaba en modo oscuro, los hipervínculos se mostraban en un color de bajo contraste que era difícil de leer. El modo oscuro se diseñó para hacer menos daño a la vista, no para que parezca que estás leyendo a la luz de las velas, por lo que aumentamos el brillo unos puntos.
Slack 21.12.10
6 de diciembre de 2021
Correcciones de errores
- Solucionado: ¿Te dio la sensación de que el tiempo (sobre todo en forma de GIF y emoji) pasaba demasiado rápido? En realidad, se trataba de un error que afectaba a Slack en el iPhone 13 Pro. Las imágenes en movimiento ya vuelven a animarse a la velocidad adecuada.
- Solucionado: Al entregar notificaciones para canales en los que solo había 2 miembros, nuestro sistema se estaba tomando la libertad de ahorrarse el nombre de la conversación. Hemos reinstaurado los títulos para que sepas que ese mensaje viene de #tú-y-yo o #solo-nosotros-dos.
- Solucionado: Si escribes /zoom para iniciar una reunión de Zoom, verás que el botón “Unirse” ahora funciona como debe. Vamos, que se acabaron las excusas para llegar tarde a las llamadas. Lo sentimos / de nada.
- Solucionado: El símbolo oficial de Apple (Opción+Mayús+K en un teclado de Mac) no se mostraba correctamente en todas las áreas de la aplicación para iOS. Nos han salido unas pocas manzanas podridas, pero ya está arreglado.
- Solucionado: A veces se añadían saltos de línea inesperados a las listas con viñetas y puntuación, lo que hacía que las afirmaciones quedaran aisladas y sonaran un tanto pasivo-agresivas. No era para nada nuestra intención, y te pedimos disculpas si alguna de tus listas ha quedado superbeligerante.
Slack 21.11.20
15 de noviembre de 2021
Novedades
- ¡La lista de canales es ahora más fácil de controlar! Mantén pulsado cualquier canal o mensaje directo en la pestaña Inicio para marcar una conversación como leída, silenciar las notificaciones, copiar el nombre del canal o salir. Todo esto con solo presionar un dedo.
Correcciones de errores
- Solucionado: la información de estado personalizado no se mostraba de manera confiable en todos los rincones de la aplicación, lo que significa que es posible que hayas estado escribiendo un largo mensaje directo antes de darte cuenta de que la persona a la que se lo estabas enviando se encontraba en un avión. O paseando a su perro. O tenía el emoji :coffee-parrot: como estado y sabes que cuando Bernardo está como :coffee-parrot: no es el mejor momento para preguntar sobre aplicaciones de meditación. Bueno, ahora ese estado será visible sin importar dónde estés (o cuánta cafeína hayas consumido). ¿Qué te parece eso para tu tranquilidad?
Slack 21.11.10
1 de noviembre de 2021
Correcciones de errores
- Las canales archivados, si bien aparecían en el menú "Ir a ...", estaban preservados e inaccesibles en una esquina de la aplicación sellada herméticamente, como si guardaran rencor por haber sido archivados. Ahora, estos canales vuelven a ser agradables y puedes acceder de nuevo a ellos para ver su historial de datos.
Slack 21.10.20
18 de octubre de 2021
Novedades
- Si usas Slack Connect para compartir un canal privado con otra organización, nos aseguraremos de que siga siendo privado para el receptor. Es decir, no existe la opción de hacer público un canal privado compartido al aceptarlo. Más tranquilidad y más seguridad para todos.
Correcciones de errores
- Solucionado: Los sonidos de notificación siempre sonaban como el sonido “Predeterminado del dispositivo“, independientemente del que hubieses seleccionado. Era como si un restaurante te entregase un menú y te sirviese pastel de carne sin importar lo que hubieses pedido. Sin desmerecer al pastel de carne.
- Solucionado: Algunas imágenes con tamaño exclusivo (fotos panorámicas, capturas de pantalla cortadas) no se mostraban correctamente al subirlas. La aplicación ahora es más acogedora e inclusiva con las fotos de todas las formas y tamaños.
- Solucionado: Se descubrió que algunos mensajes con caracteres no ingleses y emoji a veces se truncaban al enviarse. Un misterio, seguro, pero no por ello menos irritante. En el futuro, se entregarán tus mensajes completos, independientemente de cómo estén redactados.
- Solucionado: Sentimos informarte de que al copiar una lista de viñetas de Slack y pegarla en cualquier otro sitio los puntos de las viñetas ya no se transformarán en un emoji de castillo.
Slack 21.10.10
4 de octubre de 2021
Novedades
- No puedes grabar clips de video o audio directamente en Slack. Agrega tiempo para anunciar novedades a tu equipo cara a cara, ofrece tus comentarios o simplemente di hola. ¿Quieres firmar tu parte de la reunión? Mejor consulta primero con tu responsable.
- Las secciones de los canales se pueden ahora contraer o ampliar con solo un toque, para que tu experiencia sea más ordenada y focalizada.
Slack 21.09.21
27 de septiembre de 2021
Correcciones de errores
- Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.
Slack 21.09.20
20 de septiembre de 2021
Novedades
- Si estás ejecutando el nuevo iOS 15, ahora verás avatares para los remitentes de mensajes en tus notificaciones push. Porque a todos nos vendrían bien caras más amistosas en estos días.
- Slack ahora se integra con el Focus Mode del iOS 15, para que cuando necesites un momento de calma y concentración no te saquemos de ahí.
Slack 21.09.11
9 de septiembre de 2021
Correcciones de errores
- Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.
Slack 21.09.10
7 de septiembre de 2021
Correcciones de errores
- Solucionado: agregar a alguien a un canal privado con el comando /invite lo incorporaba sin pedir confirmación. Corroboramos la inclusión de la confirmación mencionada anteriormente, y las cosas volvieron a la normalidad.
Slack 21.08.20
23 de agosto de 2021
Correcciones de errores
- Solucionado: Una pequeña y retorcida falla en el software causó problemas a algunas personas cuando trataban de mencionar a otros en un mensaje. Acorralamos al "bicho", lo capturamos con un vaso de papel metafórico y lo liberamos en nuestro jardín metafórico. En ese momento, nuestro vecino metafórico pasaba por ahí y nos ofreció una porción de torta, muy real esta vez. Estaba deliciosa.
- Solucionado: Si te pasaste por los ajustes de alguna aplicación de Slack, puede que vieras algún emoji mostrarse como texto (:así:), en lugar de como el dibujo correspondiente. Ya está arreglado. Así que ahora los emojis deben aparecer correctamente :pulgar_arriba: en todas partes.
Slack 21.08.10
9 de agosto de 2021
Novedades
- Esta será la última versión de Slack que admita iOS 12, lo que significa que es la última versión que admita dispositivos como iPhone 5s y 6, iPad Mini 2 y 3, iPad Air (primera generación) y iPod Touch (sexta generación). Además, a partir del 1 de septiembre deberás ejecutar iOS 13.3 o una versión posterior para conectarte a Slack. Sabemos que puede ser una noticia frustrante, pero estos requisitos mínimos son necesarios para garantizar que Slack siga siendo tan seguro y fluido como lo diseñamos. Agradecemos tu comprensión.
Correcciones de errores
- Solucionado: cuando se usaba una marca, agregar un acento grave de cierre después de un punto no ponía fin a la sección de código. Ahora puedes puntuar a tu gusto, con la seguridad de que los bloques de código no serán infinitos.
- Solucionado: aquellos de ustedes que usan VoiceOver pueden haber notado que una actualización reciente hizo que fuera mucho más difícil pasar de un mensaje a otro. Las razones son tan emocionantes como intentar navegar a través del error en sí, por lo que basta con decir que las cosas deberían estar mejor ahora.
- Solucionado: un problema de memoria hacía que la aplicación se bloqueara con más frecuencia, principalmente en los dispositivos más antiguos. No hay forma de evitarlo: los accidentes son frustrantes. Hacemos todo lo posible para minimizar su frecuencia y agradecemos tu paciencia.
Slack 21.07.20
26 de julio de 2021
Novedades
- ¿Cómo están todos por allá? ¿Están durmiendo lo suficiente? ¿Están bebiendo bastante agua? ¿Están comiendo verduras de vez en cuando? No tenemos actualizaciones significativas esta vez, así que queremos usar este espacio para recordarles que sean amables con ustedes y con quienes les rodean. ¡Eso es todo! Los queremos.
Slack 21.07.10
12 de julio de 2021
Correcciones de errores
- Corregido: Al copiar texto de un mensaje de Slack y pegarlo de vuelta en Slack, a veces se producía un bloqueo o una brecha en el espacio-tiempo. Corregimos este error (además de otros agujeros de gusano importantes), y nuestros científicos nos aseguraron que la aplicación ya se puede usar en esta línea temporal sin problemas.
- Corregido: Para los usuarios del teclado Kana japonés de Flick, la opción "Espaciado de anchura completa inteligente" ahora debería funcionar correctamente. También debería funcionar sin problemas la inserción de texto en medio de un mensaje. Se acabaron los errores.
Slack 21.06.32
1 de julio de 2021
Correcciones de errores
- Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.
Slack 21.06.30
28 de junio de 2021
Correcciones de errores
- Corregido: Los usuarios con VoiceOver activado no podían acceder a direcciones URL dentro de mensajes. Que una opción de accesibilidad haga que la aplicación sea menos accesible es muy frustrante, por lo que nos aseguramos de que funcione.
Slack 21.06.20
14 de junio de 2021
Correcciones de errores
- Solucionado: al pulsar en un campo de entrada vacío se solían mostrar las opciones de «cortar» y «copiar», pero no había nada que seleccionar. ¿Qué copias cuando no hay texto? Si copias texto que no se encuentra ahí, ¿realmente existe?
- Solucionado: al editar el tema de un canal, los cambios se guardaban incluso si pulsabas «cancelar», lo que básicamente le decía a la aplicación: «Sí, hazlo ahora mismo» en lugar de «Deshacer». Se corrigió este error.
- Solucionado: al comenzar un mensaje con una «barra diagonal», se abría el menú de accesos directos, que luego se debía descartar antes de poder volver a redactar el mensaje. Los accesos directos son para ahorrar tiempo, no para aumentarlo, por lo que nuestro «vericueto» inadvertido se ha reducido.
- Solucionado: a veces, tu espacio de trabajo indicaba que se habían unido «-1» nuevos usuarios, lo cual era muy raro. Si bien nuestros términos de servicio no tienen una cláusula específica contra personas inexistentes que usen Slack, hemos decidido limitar todos los miembros del espacio de trabajo a aquellos indicados por números enteros positivos.
Slack 21.06.11
4 de junio de 2021
Correcciones de errores
- Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.
Slack 21.06.10
1 de junio de 2021
Correcciones de errores
- Solucionado: al intentar enviar un mensaje a través de Quick Reply (respuesta a la notificación) a veces no se enviaba. Esto era frustrante para el emisor, vergonzoso para nosotros y no correspondía en absoluto al alias «rápido». Ahora se admiten respuestas de toda la gama de velocidades.
- Solucionado: anteriormente, al intentar iniciar un hilo nuevo, simplemente te llevaba de regreso a la vista del canal principal sin siquiera una disculpa o explicación. Esto se ha corregido para que, sin importar a dónde vayas, puedas publicar un hilo.
Slack 21.05.20
17 de mayo de 2021
Novedades
- Le hemos cambiado la cara a la lista de canales para que disfrutes. Ahora verás las fotos de perfil junto con los mensajes directos y todos los nombres asociados con un mensaje directo grupal. También hemos mejorado la accesibilidad, agregando asistencia para tamaños de texto más grandes, teclas táctiles que se adaptan mejor a los dedos y acciones adicionales al usar el rotor de VoiceOver.
- Pequeña actualización de pulgar (es decir, la actualización es pequeña, pero se aplica a cualquier tamaño de pulgar): si sigues un enlace desde un canal a otro, cuando deslizas el dedo hacia la derecha ahora regresas al canal anterior en lugar de la lista de canales.
Correcciones de errores
- Solucionado: para algunas personas, los canales permanecían en negrita a pesar de haberse leído. Esto era bastante desagradable, pero ahora se ha corregido.
Slack 21.05.11
7 de mayo de 2021
Correcciones de errores
- Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.
Slack 21.05.10
3 de mayo de 2021
Novedades
- Hemos mejorado la compatibilidad con el tipo dinámico en las pantallas clave de iOS, lo que significa que si estás utilizando una configuración de fuente o texto más grande, Slack los hará legibles. Dato curioso: el lenguaje escrito es más útil cuando las personas pueden leerlo.
Correcciones de errores
- Solucionado: independientemente de cómo elijas pronunciar GIF, puedes volver a pegarlos en Slack. Deja fluir los memes.
Slack 21.04.20
19 de abril de 2021
Novedades
- Si dominas el chino simplificado o tradicional, o bien aspiras a hacerlo algún día, ahora puedes usar Slack en esos idiomas. Establece tus preferencias de idioma en Tú > Preferencias > Idioma.
- Ahora hay borradores disponibles allá donde uses Slack. Empieza un mensaje en tu computadora y termínalo en tu celular. Haz una foto de un esbozo en una pizarra, adjúntala en tu celular y termina el mensaje en tu computadora.
- Ahora es más fácil expresar emociones o, dicho de forma más precisa, enviar emojis en Slack. La entrada de mensaje está ahora acompañada de un botón de emojis para que encuentres y escojas el que mejor se ajuste a la situación.
Correcciones de errores
- Arreglado: un desafortunado virus provocó que el comando de barra diagonal /invitar bloqueara la aplicación en el iPad. Ahora puedes invitar a personas rápidamente sin que acabe la fiesta.
- Arreglado: el comando de barra diagonal /giphy dejó de funcionar en los hilos. Quizás sentiste cómo se tambaleaba tu proceso de pensamiento cuando no pudiste entrelazar el GIF correcto en la conversación en el momento apropiado. Hemos arreglado el error y ahora, si quieres, puedes usar el comando “/giphy dedal” para coser y entretejer los hilos (de tus conversaciones) .
Slack 21.04.10
5 de abril de 2021
Novedades
- Coloca a las personas con las que trabajas en lo más alto de la lista. Ahora, cuando toques el icono "compartir" en cualquier aplicación iOS, los mensajes directos y las notificaciones MPDM de Slack aparecerán en la parte superior.
Slack 21.03.20
22 de marzo de 2021
Correcciones de errores
- Solucionado: a veces, establecer tu estado en "Ausente" no funcionaba y tus compañeros de equipo pensaban que estabas filtrando sus mensajes. Lo hemos solucionado, por lo que ahora puedes irte con seguridad y estar "Ausente".
- Solucionado: solía suceder que si abrías una imagen en Slack en pantalla completa, tu dispositivo cambiaba a modo horizontal y se descartaba la imagen, y Slack se quedaba atascado. Finalmente lo pudimos corregir, por lo que si descartas la imagen ahora deberías volver al modo vertical anterior.
Slack 21.03.10
8 de marzo de 2021
Correcciones de errores
- Corrección: Ya puedes ordenar de nuevo en el seleccionador de espacio de trabajo con una pulsación larga. Todo está en el lugar adecuado, incluso tus espacios de trabajo.
Slack 21.02.20
22 de febrero de 2021
Novedades
- Un mensaje para los usuarios que cambian de espacio de trabajo con frecuencia: en primer lugar, nos alegra ver que hay usuarios como ustedes. De hechos, estamos encantados. En segundo lugar, actualizaremos el diseño para que puedan distinguir mejor los espacios de trabajo, además de cambiar de espacio de forma más fácil.
- Para algunos, la búsqueda es la parte más importante de Slack. Ahora, también será el motor de la plataforma, ya que contará con una pestaña propia en la parte inferior de la aplicación.
Correcciones de errores
- Corrección: si el mensaje de una aplicación tenía un botón, y ese botón tenía un emoji, el emoji se mostraba :así: en lugar de como un emoji. Este error era muy :mujer-gesto-no:, pero ya está corregido.
Slack 21.02.10
8 de febrero de 2021
Correcciones de errores
- Al seleccionar “Personas” en el menú del espacio de trabajo, elegir a alguien, hacer clic en “Enviar mensaje” e intentar enviar el mensaje, digamos que Slack tenía algunos problemas. ¡Esto se acabó! Ya puedes enviar todos los mensajes que desees.
Slack 21.01.20
25 de enero de 2021
Correcciones de errores
- Corrección: los emojis personalizados aparecen en el selector, tal como deberían, en lugar de no aparecer en ningún lugar.
- Corrección: al utilizar uno de los flujos de trabajo propios del equipo, ya no se agregan caracteres japoneses o coreanos adicionales no deseados al ingresar caracteres de esos idiomas.
- Corrección: los mensajes de la aplicación no mostraban la línea colorida junto a los botones y las formas. ¡Ahora sí! Todo ha recuperado su color.
- Corrección: al reaccionar a un mensaje, Slack coloca los emojis más utilizados al principio, ya que así es más práctico. Recientemente, y en circunstancias muy concretas, Slack mostró espacios en blanco en lugar de emojis. No es que fuera muy útil, pero ya está solucionado.
Slack 21.01.10
11 de enero de 2021
Correcciones de errores
- Corrección: antes, al pulsar en un enlace de una aplicación en Slack, a veces no pasaba nada y, sencillamente, te quedabas como estabas. Ya lo corregimos, así que ahora se te redirigirá al lugar adecuado.
Slack 20.12.10
14 de diciembre de 2020
Novedades
- Compartir archivos a Slack desde el exterior, por ejemplo, desde tu aplicación de fotos, es ahora mucho más fácil y atractivo que antes. Verás las fotos de tus compañeros de equipo y sus nombres completos, por lo que es fácil asegurarse de que estás enviando el archivo correcto a la persona adecuada. ¿Debería haber sido siempre así? Sí. Y así es.
Correcciones de errores
- Solucionado: el botón "Agregar un archivo" ahora funcionará como esperabas, agregando muchos archivos a tus canales y mensajes directos.
- Solucionado: las personas que optaban por contraer automáticamente las imágenes en Slack veían ocasionalmente cuadrados negros en lugar de encantadores GIF. Ya no pasa más. Ahora tus GIF sorprenderán, deleitarán e inspirarán, al menos tanto como cualquier GIF.
- Solucionado. al mantener pulsadas las reacciones emoji ahora verás la lista de personas que reaccionaron. Esta es una mejora en su comportamiento anterior, que era bloquear por completo la aplicación de Slack.
Slack 20.11.21
7 de diciembre de 2020
Correcciones de errores
- Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.
Slack 20.11.20
30 de noviembre de 2020
Correcciones de errores
- Solucionado: durante un momento breve después de abrir Slack, los mensajes directos a veces aparecían sin leer incluso si no había un mensaje nuevo. Fue tan rápido que quizás no te hayas dado cuenta, pero lo arreglamos de todos modos.
- Solucionado: a veces, cuando abrías la descripción de una aplicación en Slack, es posible que encontraras _texto_ *con formato* ~extraño~. Estas descripciones de aplicaciones ahora aparecen con un formato atractivo, como era la intención de los desarrolladores.
- Solucionado: cuando te alejas de tu computadora para saborear un sándwich, beber agua o simplemente mirar a la distancia por un rato, ahora puedes decirle a Slack cuánto tiempo debe esperar antes de enviar tus notificaciones a tu dispositivo móvil. Tómate tu tiempo.
Slack 20.11.10
9 de noviembre de 2020
Correcciones de errores
- Solucionado: cuando te invitaban a una conversación de audio y la aceptabas en la computadora, a veces la aplicación móvil seguía sonando. No era tu alarma, éramos nosotros. Lamentamos mucho el sonido extra en tus oídos, afortunadamente ahora las cosas han vuelto a la normalidad.
- Solucionado: es posible que tu aplicación se haya bloqueado mientras dabas formato a un mensaje que tenía guiones y espacios. Lo solucionamos y ahora puedes ingresar la puntuación adecuada sin interrupciones molestas.
Slack 20.10.20
26 de octubre de 2020
Correcciones de errores
- Corrección: no existen referencias culturales ni de ningún otro tipo que impliquen deslizar hacia la izquierda. Pero, ahora que funciona correctamente de nuevo, puedes deslizar hacia la izquierda para ver el canal más reciente.
- Corrección: en algunos teléfonos, el teclado de emojis bloqueaba el campo de entrada de mensaje (cara muy triste). Arreglamos el problema, de modo que ahora puedes escribir y usar emojis en el campo de entrada (cara muy sonriente).
Slack 20.10.10
12 de octubre de 2020
Novedades
- Slack ahora está disponible en coreano, lo que significa que, por fin, ya puedes enviar un mensaje directo a tu miembro favorito de los BTS. Es una broma; no, por favor, no lo hagas.
Correcciones de errores
- Incorporamos los emojis personalizados para que pudieras expresarte a tu manera en Slack. Lo que no pretendíamos era cortar el final de un mensaje de un bot por incluir un emoji personalizado. Ya lo corregimos, así que puedes seguir expresándote como te apetezca.
Slack 20.09.20
28 de septiembre de 2020
Novedades
- Tal vez hayas escuchado hablar de Slack Connect, que reduce las innumerables idas y vueltas por correo electrónico permitiéndote agregar socios, clientes y proveedores a un canal. Ahora, si tu organización lo permite, puedes agregar otra empresa a un nuevo canal de inmediato en la aplicación móvil.
Correcciones de errores
- Solucionado: una imagen vale más que mil palabras. Ninguna de esas palabras debería ser “No puede mostrarse este contenido”, que era lo que ocurría con algunos enlaces de imágenes en Slack. Ahora las imágenes deberían aparecer según lo esperado, con su número de palabras completamente intacto.
- Solucionado: a veces Slackbot o una aplicación enviará un mensaje que está destinado solo para ti. Una notificación secreta del ciberespacio. Algunos usuarios no podían copiar el texto de ese mensaje. Esto ya no ocurre y podrás copiar la información como mejor te parezca.
- Solucionado: antes, cuando establecías el tema de un canal, notificábamos a todos con un mensaje que incluía un punto final extra. No deberíamos cambiar las reglas de puntuación solo porque sí, por lo que ya no condimentaremos estos mensajes con puntos de más.
Slack 20.09.10
14 de septiembre de 2020
Novedades
- Se eliminaron los errores, se mejoró el rendimiento, se realizó el trabajo y el resultado fue bueno. Disfruta de Slack de forma responsable.
Slack 20.08.30
31 de agosto de 2020
Correcciones de errores
- Solucionado: si has estado usando un teclado externo con tu iPad, es posible que, cuando hayas intentado aceptar una sugerencia de autocorrección, descubriste que Slack envió en su lugar tu mensaje en curso. Si presionas Intro en momentos como estos, significa que aceptarás la sugerencia sin que se envíe tu mensaje antes, como tú quisieras.
- Solucionado: si deslizabas el dedo sobre una imagen que se veía en pantalla completa, esta no se descartaba correctamente. Ahora puedes deslizar el dedo y descartar imágenes con confianza.
Slack 20.08.20
17 de agosto de 2020
Novedades
- No existen referencias culturales ni de ningún otro tipo que impliquen deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero ahora, si un mensaje tiene más de una imagen, puedes pulsar sobre una y deslizar hacia la izquierda o la derecha para navegar entre imágenes.
Correcciones de errores
- Reparado: ¿Alguna vez pulsaste un resultado de búsqueda o un mensaje y terminaste en el canal adecuado, pero no en el mensaje que querías? ¿No? Eso es bueno. Por si te ha pasado, lo reparamos. No hay más finales sorpresa: ahora te encontrarás siempre donde habías planeado ir.
Slack 20.08.10
3 de agosto de 2020
Novedades
- Nuevo: Ahora puedes marcar como un hilo no leído algo que has leído pero que necesitas volver a leer más tarde. ¡Bravo! Mantén presionado el mensaje del que quieres partir y luego selecciona la opción de marcar como no leído en el menú. Exacto, has podido hacerlo con los mensajes de los canales durante mucho tiempo, pero ahora también puedes hacerlo con los hilos de tus conversaciones. ¡Útil!
Slack 20.07.20
20 de julio de 2020
Correcciones de errores
- Solucionado: algunos de nuestros temas de la barra lateral estaban tomando el modo oscuro demasiado en serio y oscurecían la barra de estado. Ya no tendrás que elegir entre el bienestar de tus retinas y poder consultar la hora.
- Solucionado: los usuarios de iPad notaron que, si mantenían presionado un elemento fijado o favorito en la sección Información del canal, la aplicación tomaba una siesta imprevista. Ahora está más descansada, así que esperamos que no vuelva a suceder.
Slack 20.07.10
6 de julio de 2020
Novedades
- Ahora puede personalizar sus preferencias de notificaciones por día, lo cual es una forma elegante de decir que ahora puede pausar interrupciones con No molestar hasta el día deseado. (¿Busca una función para pausar interrupciones de mascotas, niños o entregas de paquetes? Le entendemos.)
Correcciones de errores
- Solucionado: en dispositivos móviles, a algunos de los mensajes de las aplicaciones les faltaba texto. Por supuesto no era nuestra intención y lo hemos solucionado.
Slack 20.06.20
22 de junio de 2020
Novedades
- Esta es la última versión de Slack compatible con iOS 11. Para obtener actualizaciones en el futuro, tendrás que actualizar tu dispositivo a iOS 12.2 (o posterior).
Correcciones de errores
- Solucionado: el 31 de diciembre de 1969 fue un buen día (de eso estamos seguros). Sin embargo, aquel día no recibiste ningún mensaje directo, a pesar de que nuestra app dijera lo contrario.
- Solucionado: algunos archivos no se podían eliminar y no era por no intentarlo, sino porque la opción para eliminarlos no aparecía en el menú. Corregimos esto y ahora todos los archivos se pueden eliminar cuando quieras hacerlo.
Slack 20.06.10
8 de junio de 2020
Correcciones de errores
- Solucionado: El comando /quitar funciona correctamente ahora, de modo que aquellos con permiso pueden eliminar a personas de canales si lo necesitan.
- Solucionado: Un molesto error trató de acortar tus mensajes. Hemos restablecido el límite a los 12 000 caracteres por mensaje previstos. ¡Escribe!
Slack 20.05.20
25 de mayo de 2020
Correcciones de errores
- Solucionado: si estabas en un espacio de trabajo que requería autenticación secundaria, las vistas previas de las notificaciones de ese espacio de trabajo siempre estaban ocultas (incluso si querías verlas). Ahora, las vistas previas se mostrarán de la forma habitual, siempre que estés autenticado actualmente. (Como siempre, también puedes optar por no mostrar las vistas previas de los mensajes).
Slack 20.05.10
11 de mayo de 2020
TL;DR: Hemos reestructurado el diseño de la app. Lee más sobre las mejoras en nuestro blog en SlackHQ.com o en nuestro centro de ayuda. Aquí solo hablaremos de las novedades y lo que se ha solucionado.
Novedades
- Novedades La mayoría de las cosas. Cambiamos casi todas las cosas. ¡Tantas cosas! Mucho cambio.
Correcciones de errores
- Anteriormente, era complicado llegar a las cuatro cosas principales que las personas hacen en los dispositivos móviles. Hemos solucionado esto con una nueva barra de navegación ingeniosa en la parte inferior de la app que contiene: una vista de inicio de la barra lateral, mensajes directos (aún aparecen primero los más recientes), menciones (para ponerse al día rápidamente) y Tú (porque eres genial) (y también porque tenía que ser más fácil configurar tu estado y preferencias en el dispositivo móvil).
- El conmutador en la app para computadora es fantástico, pero descubrimos un problema y es que las personas no lo usaban tanto en los dispositivos móviles. Así que, para solucionar esto, pusimos más destacado (y más inteligente) el cuadro Ir a. ¡Crucemos los dedos!
- Parecía extrañamente difícil crear un nuevo mensaje en un canal o mensaje directo sin encontrar primero esa ubicación precisa. Gracias a la aplicación de lógica, ingeniería de software y un nuevo botón "Redactar" en la esquina inferior derecha, esto se ha rectificado.
- Pedimos disculpas a las personas que querían fácilmente establecer recordatorios, iniciar flujos de trabajo o acceder a apps favoritas en canales y conversaciones; fue difícil determinar cómo hacerlo al estar en constante movimiento. Un nuevo rayo debajo del cuadro de mensaje ahora brinda acceso rápido a los accesos directos y, por lo tanto, resuelve este antiguo problema.
- Y finalmente, sucedió, a medida que pasaba el tiempo, que en la versión anterior de la app, había mucho deslizamiento hacia adelante y hacia atrás. Hemos simplificado eso: ahora, cuando deslizas hacia la derecha se muestra tu espacio de trabajo y tus preferencias, y cuando deslizas hacia la izquierda regresas a la última conversación en la que participaste. Con este cambio de comportamiento, esperamos darte los poderes de la omnisciencia y el viaje en el tiempo. No tiene importancia.
- Y sí. Sabemos. ¡El cambio es difícil! Nuestros dedos han acumulado memoria muscular, pero después de agregar continuamente funciones y funcionalidades a lo largo de los años, tuvimos que dar un paso atrás y asegurarnos de que las cosas tuvieran sentido. Puedes encontrar más información sobre estas mejoras en nuestra entrada del blog y, como siempre, agradecemos tus comentarios. Gracias por leer hasta el final. Lo valoramos.
Slack 20.04.20
27 de abril de 2020
Novedades
- Todos los errores que se corrigieron en esta versión eran demasiado pequeños para la vista humana o demasiado complicados para describirlos en un lenguaje comprensible. Sin embargo, nos pusimos manos a la obra, reparamos algunas cositas y la app mejoró sutilmente.
Slack 20.04.10
13 de abril de 2020
Correcciones de errores
- Solucionado: cuando un mensaje tenía más de 5 imágenes, aparecía un botón que te indicaba cuántas imágenes más se incluían ocultas (por ejemplo, +3), pero las imágenes no aparecían ocultas.En fin, no funcionaba.Pero ahora sí.
- Solucionado: al compartir un archivo ahora solo podrás hacerlo con otros usuarios o canales activos en el espacio de trabajo seleccionado (ya no con usuarios desactivados, que en ocasiones se podían seleccionar).
- Solucionado: cuando pulses “Archivar canal” en un iPad, ahora sí se archivará el canal.Esto ya no va a bloquear la app.El impulso adecuado con una ejecución exagerada.
Slack 20.03.30
30 de marzo de 2020
Novedades
- Hemos realizado mejoras pequeñas y corregido errores. Sin embargo, no se pueden ver; se esconden detrás de puertas cerradas y trabajan muy discretamente en los interiores de la app. Pero hacen que todo sea un poco mejor.
Slack 20.03.20
16 de marzo de 2020
Correcciones de errores
- Al pulsar el botón "Pulsar para expandir la imagen" a veces no se expandía la imagen. Pero ahora sí hará lo que promete. Ni más ni menos.
- El uso de la autenticación de dos factores, que en general es una idea brillante para todo, ocasionalmente no funcionaba si se habían activado varios tipos de autenticación (aplicación, SMS, etc.). Que nada disuada a aquellos que se preocupan por la seguridad: ya ha vuelto a funcionar a la perfección.
Slack 20.03.10
2 de marzo de 2020
Correcciones de errores
- Solucionado: A veces, al compartir un archivo con Slack, algunos nombres de usuario aparecían en blanco en la lista de Mensajes directos (algo muy poco útil, por cierto). Esto provocaba que los nombres de tus colegas se mostraran como "@", en lugar de decir "@jimena", por ejemplo. Por suerte, ya lo corregimos.
- Solucionado: Algunas veces, una aplicación o un bot enviaba un mensaje largo con enlaces y un bonito formato. Pero otras veces, el formato no se mostraba correctamente o los enlaces no funcionaban como debían. Esto, como temíamos, no solo enfurecía a los bots, sino que no era muy útil para el usuario. Ahora, se respeta el formato, los enlaces funcionan perfectamente al pulsarlos y los bots están aplacados, por ahora.
Slack 20.02.20
17 de febrero de 2020
Correcciones de errores
- Solucionado: El uso del comando "/yo" con un emoji provocaba el bloqueo de la aplicación.
"/yo" no tenía idea de que esto estaba pasando, pero está feliz de que lo hayamos corregido :relieved:
Slack 20.02.10
3 de febrero de 2020
Correcciones de errores
- Solucionado: Durante una llamada, las personas que usaban Bluetooth a veces escuchaban un ruido fuerte no generado por las demás personas que participaban en la llamada. No se trataba de un fantasma, sino de un error (que ya hemos corregido).
- Solucionado: Los comandos /msj y /enviar-md no funcionaban como debían, pero ahora funcionan como se espera. Para aquellos que no sabían que existían o que funcionaban, pues sí, existen y volvieron al ruedo después de este problema.
- Solucionado: Al cargar una imagen o un archivo del álbum de la cámara a un canal, se seleccionaban varios canales por error y no era posible anular la selección. Pusimos fin a estas travesuras, y ahora el uso compartido funciona a la perfección.
Slack 20.01.20
20 de enero de 2020
Correcciones de errores
- Solucionado: @mencionar a un usuario en algunos idiomas hacía que esa mención apareciera dos veces. En cualquier idioma, una mención por mensaje es suficiente.
- Solucionado: Las traducciones de "@channel" y "@here" (en español, "@canal" y "@aquí)" no funcionaban en idiomas diferentes al inglés. Ahora volvieron a funcionar bien en esos idiomas y siguen funcionando en inglés. Solo recuerden (y va para todos) que si van a usar "@canal", háganlo de forma responsable.
- Solucionado: Al intentar enviar un mensaje que superaba el límite de caracteres, aparecía un error y se eliminaba todo el texto escrito. Es muy difícil llegar a superar los límites (¡y mira que son altos!), pero resultaba muy frustrante cuando sucedía. Los límites aún existen, pero ahora ya no borramos todo lo escrito en la barra de entrada de mensajes.
- Solucionado: Después de abandonar un espacio de trabajo, algunos usuarios no podían convencer a ese espacio de trabajo de que abandonara su barra lateral. Ahora, se despedirá elegantemente cuando se le solicite.
- Solucionado: Al intentar registrarte con una contraseña demasiado similar a tu dirección de correo electrónico, se mostraba un mensaje que simplemente decía "Error al unirte al equipo". Todavía queremos que tengas una buena contraseña ..., pero ahora ese mensaje de error lo indicará de manera más clara.
- Solucionado: Sucedía que escribir, pegar o especificar una gran cantidad de texto en la aplicación (la aplicación en este caso significa "la aplicación Slack", en lo sucesivo "la aplicación") podían hacer que esa aplicación tuviera problemas que provocaban su desaparición o disolución. Dicho de forma más simple, la aplicación se bloqueaba y debía reiniciarse. Esta abdicación de nuestra responsabilidad jurada de aceptar mensajes de distinta longitud, desde el más corto (por ejemplo, "k") hasta el más largo (aunque con un error que explica los límites de caracteres impuestos para los mensajes y la necesidad de reducir dicho mensaje), fue un descuido, o incluso un abandono, de nuestro deber y, por consiguiente, lo hemos rectificado mediante la aplicación de código tecnológico que, sin dilación alguna, permitirá especificar grandes cantidades de material escrito en la barra de entrada de mensajes de Slack (la aplicación) sin riesgo de un cierre inesperado de la aplicación, dando así rienda suelta a la célebre verbosidad y elocuencia de nuestros usuarios al permitirles escribir una cantidad de texto tan grande como lo deseen, pese a la expectativa de que un mensaje demasiado largo podría resultar en el mensaje de error mencionado varios puntos (¿quizás pantallas?) antes a este.
En resumidas cuentas, a veces la aplicación se bloqueaba como si tuviéramos algún tipo de problema con los textos largos, pero en realidad no es así.
Slack 20.01.10
6 de enero de 2020
Correcciones de errores
- Solucionado: Los espacios de trabajo a veces mostraban un ícono de espacio de trabajo predeterminado (una letra sobre un fondo de color) en lugar del bonito ícono personalizado que se les había asignado. Contémplalos ahora que se ven hermosos de nuevo. Bueno, al menos tienen el ícono correcto, que algunas veces es lo único a lo que podemos aspirar.
- Solucionado: Algunas direcciones URL complejas se trataban incorrectamente como direcciones de correo electrónico. Ahora serán tratadas… prepárate… ¡como URL!
- Solucionado: En los mensajes de un bot, los botones y los menús configurados para responder a las acciones del usuario no estaban funcionando como debían. No se trataba de la primera fase de una rebelión de bots, sino más bien de un error. Por suerte, ya es cosa del pasado.
Slack 19.12.10
9 de diciembre de 2019
Novedades
- Tenemos buenas noticias para aquellos que adoran usar formato en sus mensajes mientras están fuera de casa o la oficina: ahora pueden hacerlo con unos pocos clics utilizando la nueva herramienta de formato que aparece en el campo de mensaje.
Correcciones de errores
- Solucionado: Algunas veces, al cargar mensajes que incluían muchos emojis personalizados, la aplicación tenía un comportamiento afiebrado hasta el punto de la parálisis. Ya le hemos puesto paños fríos para que no vuelva a suceder. Sigue usando todos los emojis que quieras.
- En ocasiones, al guardar un archivo de Slack y, luego, intentar abrirlo desde la aplicación Archivos provocaba el bloqueo de la aplicación (lo cual era malo). Ahora hace que se abra (lo cual es bueno).
Slack 19.11.20
18 de noviembre de 2019
Novedades
- Ahora, el tamaño del texto se controla desde los ajustes de Accesibilidad de tu dispositivo iOS, no desde Slack. Antes teníamos una preferencia separada para ello en la aplicación, pero tiene mucho más sentido que quieras ver siempre el mismo tamaño de texto, sin importar qué estás leyendo.
Correcciones de errores
- Solucionado: Al intentar reorganizar tus espacios de trabajo, en ocasiones terminaban en un orden totalmente distinto del que querías. ¿Era "distinto totalmente" o "totalmente distinto"? En cualquier caso, ya no van a contradecir tus órdenes (cuando sean sensatas) y se alinearán como les digas sin causar un desorden.
Slack 19.11.10
4 de noviembre de 2019
Novedades
- Un bonito icono nuevo en la esquina superior izquierda de la aplicación mostrará el número de notificaciones en el espacio de trabajo actual. Además, al presionarlo se mostrará la barra lateral, donde podrás deslizar el dedo para navegar entre canales y conversaciones como siempre.
Correcciones de errores
- Solucionado: A veces, tratar de eliminar un mensaje que no se había podido enviar (normalmente, debido a una mala conectividad) también producía un error. Las ofertas 2 x 1 son fantásticas, excepto cuando se obtienen dos "errores" en vez de uno. Ahora cuando una cosa no funcione, la otra sí lo hará.
Slack 19.10.20
21 de octubre de 2019
Correcciones de errores
- Solucionado: En los dispositivos más pequeños, el texto de los elementos del menú "Avanzadas" aparecía recortado. Nos encantan los dispositivos, grandes y pequeños; por eso, nuestros menús ahora lo reflejan (y tiene más sentido).
Slack 19.10.10
7 de octubre de 2019
Novedades
- Los usuarios del Modo oscuro que iniciaban la aplicación por primera vez se topaban con una pantalla blanca brillante. Sin dudas, esto no era lo que debía suceder. Ahora nuestras pantallas de inicio de sesión se ven tan perfectas como las del resto de la aplicación.
- Todos los temas predeterminados de la barra lateral ahora también son compatibles con el Modo oscuro, así que cuando cambies a este modo, tus temas predeterminados acompañarán sutilmente ese cambio.
Correcciones de errores
- Solucionado: la carga de varios archivos a la vez ahora es más confiable que antes.
- Solucionado: en un acto de absoluta displicencia, el envío del comando de barra "/encoger_hombros " sin ningún texto que lo acompañe bloqueaba la aplicación. ¡Qué absurdo! Si había un comando que podía usarse solo, era este precisamente. Por el bien de la humanidad, ya funciona de nuevo.
Slack 19.09.20
23 de septiembre de 2019
Novedades
- La aplicación ahora es totalmente compatible con iOS 13. En especial, lo más gratificante es que ahora seguimos los ajustes del sistema para el modo oscuro, por lo que la aplicación "cambiará al modo oscuro" automáticamente al mismo tiempo que tus demás aplicaciones. Buenas noticias en tiempos oscuros.
Correcciones de errores
- Solucionado: Por alguna extraña razón, las notificaciones solo se borraban cuando leías *todas* tus menciones. Ahora, las únicas que se borrarán del centro de notificaciones cuando inicies la aplicación será las que has leído, dejando así las que tienes pendientes de leer para cuando tengas tiempo.
Slack 19.09.10
16 de septiembre de 2019
Correcciones de errores
- Solucionado: Las respuestas para notificaciones ahora funcionan con mucha más frecuencia que antes. Para ser exactos, el 99 % del tiempo; tan cercano al 100 % que casi podemos olerlo.
- Solucionado: Cambiar entre canales al deslizar dos dedos ahora incluirá la vista "Hilos de tus conversaciones". Aunque, inteligentemente, solo ocurrirá si utilizaste recientemente esa vista.
- Solucionado: Los emoji personalizados no siempre se mostraban correctamente en los bots y los archivos adjuntos enviados mediante la API de Slack. ¿Pero ahora? Los emoji están al :100:.
Slack 19.08.21
10 de septiembre de 2019
Correcciones de errores
- Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.
Slack 19.08.20
26 de agosto de 2019
Novedades
- Si, al igual que todas las personas racionales, organizas las pantallas del teléfono por color, ahora estarás en una gran disyuntiva, porque hemos agregado un par de tonos de fondo adicionales para el ícono de la aplicación. Puedes encontrarlos en Ajustes -> Ícono de la aplicación, debajo de Modo oscuro. Esto te va a resultar muy práctico, ya que los nuevos tonos funcionan muy bien con ese modo.
Correcciones de errores
- Solucionado: Al seleccionar una nueva imagen de perfil, se pedía a los usuarios que confirmaran esa imagen dos veces. Ahora respetamos tu capacidad de reconocer tu propia cara la primera vez y no te lo volveremos a preguntar.
- Solucionado: La carga de videos en cámara lenta ahora tiene un 100 % más de éxito.
- Solucionado: Los emojis personalizados que se cargan en la aplicación para computadora ahora se transfieren a la velocidad de la luz y, por tanto, están disponibles de inmediato en la aplicación para iOS.
Slack 19.08.10
12 de agosto de 2019
Correcciones de errores
- Solucionado: Si eliminas algún elemento de tus favoritos, ahora se eliminará de la vista de favoritos sin que tengas que cerrar y volver a abrir la lista.
- Solucionado: Un bloqueo que podía ocurrir cuando un mensaje contenía una palabra destacada, una @-mención y ciertos caracteres no latinos. Sin duda alguna, lo hemos corregido.
Slack 19.07.30
29 de julio de 2019
Correcciones de errores
- En ocasiones, algunos usuarios no podían iniciar sesión. Puesto que esto es lo primero que queremos que los usuarios puedan hacer, eliminamos los errores que conocíamos, pero, si alguna vez encuentras más, no dudes en avisarnos.
- Solucionado: Muchas aplicaciones de Slack que usan BlockKit muestran cuadros de diálogo de confirmación para permitirte confirmar tu acción, pero, en algunos casos, no funcionaban. Ya funcionan bien.
- Solucionado: Los usuarios que intentan confirmar su correo electrónico después de que caduca el enlace de correo electrónico original ahora pueden reenviar ese correo... y, luego, confirmarlo para poder iniciar sesión. Una vez más, que las personas puedan iniciar sesión en una aplicación es una parte muy importante de la experiencia del usuario. Por eso, nuestro compromiso es que puedan hacerlo sin problemas para que sigan ocupándose de sus negocios.
Slack 19.07.20
15 de julio de 2019
Novedades
- A partir de esta actualización, hemos quitado la funcionalidad Toque 3D de un par de lugares de la aplicación (nombres de canales y mensajes directos) porque, francamente, no estaba haciendo lo que debía.Aun así, puedes seguir usando Toque 3D en el ícono de la pantalla principal y al responder rápidamente una notificación, porque allí anda como rayo. (Nota: Por si acaso, "rayo" no es un tipo de toque; no vayas a rayar el dispositivo por este comentario nuestro).
Correcciones de errores
- Solucionado: Al ver la pantalla de información del canal en el modo oscuro, el área que muestra el título del canal ahora también estará en el modo oscuro, como el resto.
- Solucionado: Cuando dos canales o usuarios tienen el mismo nombre, ya no cambiarán de lugar de forma errática en la lista de canales o mensajes directos.
- Solucionado: Abrir un hilo que contenía un mensaje con un enlace que tenía determinados caracteres provocaba el bloqueo de la aplicación de Slack. Y ya que lo preguntas, sí, fue muy satisfactorio detectar ese problema. Y corregirlo.
Slack 19.07.10
1 de julio de 2019
Novedades
- El primer mensaje de un canal o un mensaje directo ahora incluye un encabezado de fecha, para que puedas saber de qué día es. O de qué día era.
Correcciones de errores
- Solucionado: Al compartir un archivo desde Slack con otra aplicación, a veces no funcionaba. Ahora funciona.
- Solucionado: Y, a veces, cuando sí se podía compartir un archivo, su nombre cambiaba de palabras a una serie de números. Fantástico para los robots, pero tremendo para las personas.
- Solucionado: Los mensajes que incluían el mismo emoji personalizado más de una vez, sin espacio entre ellos, mostraban ese emoji una sola vez. Así que :emoji::emoji: solo se mostraba como :emoji:. Ahora puedes recibir todos los emojis que quieras y ninguno menos de los que te mereces.
Slack 19.06.20
17 de junio de 2019
Correcciones de errores
- Solucionado: Si bien te habíamos prometido que con la API de Slack era posible agregar un vínculo a un emoji para que las personas pudieran pulsar en él y así dirigirse a dicho vínculo, no estábamos cumpliendo nuestra promesa. Hemos corregido el error que impedía esto y ahora todo funciona perfectamente.
- Solucionado: Algunos nombres de bots personalizados no se mostraban correctamente, pero este problema ya no existe.
- Solucionado: A veces, la lista de aplicaciones de una conversación de grupo mostraba la lista de usuarios en vez de aplicaciones. Las aplicaciones no son personas. Las personas son personas.
- Solucionado: Al pulsarlos, algunos botones de mensaje no mostraban un diálogo de confirmación, y esto era todo un misterio. Pues, ya no sucede más, por suerte.
Slack 19.06.10
3 de junio de 2019
Novedades
- Al escribir caracteres cirílicos en iOS, ahora puedes encontrar usuarios o canales que contienen esos caracteres tan fácilmente como en la aplicación para computadora.
Correcciones de errores
- Solucionado: Al iniciar una conversación de grupo que incluía uno o varios invitados monocanal y multicanal, a veces se anulaba la selección de los usuarios que ya estaban seleccionados. Ya no pasa más. ¡Ahora están todos dentro!
Slack 19.05.21
28 de mayo de 2019
Correcciones de errores
- Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.
Slack 19.05.20
20 de mayo de 2019
Novedades
- ¿Quieres subir varias imágenes a la vez desde la barra de mensajes? ¿En los canales y en los hilos? Claro que sí. ¡Y ahora puedes hacerlo! ¡Bravo!
Correcciones de errores
- Solucionado: con algunas fuentes, al usar asteriscos para aplicar negrita a parte de una oración, todo el texto posterior a las palabras en negrita *también* aparecía en negrita. Nos dimos cuenta que algo andaba mal, pues no tenía sentido marcar toda la frase en negrita. Así que ya lo corregimos.
Slack 19.5.1
6 de mayo de 2019
Novedades
- Esta es la última versión compatible con iOS 10 y, por ello, será la última versión que funcionará en dispositivos de 32 bits, como el iPhone 5, iPhone 5c y el iPad de cuarta generación. Actualiza a iOS 11.1 o posterior para recibir las próximas actualizaciones de Slack.
Slack 19.4.2
23 de abril de 2019
Novedades
- Olá, nice to see you, qué onda: a partir de hoy, Slack está disponible en portugués de Brasil, inglés del Reino Unido y español de Latinoamérica. Puedes cambiar el idioma desde el menú de ajustes, en la sección "Idioma", como seguro habrás adivinado. ¡Esperamos que esta noticia te parezca bárbara, bakana, bacanuda, bien chévere o suave!
Slack 19.4.1
8 de abril de 2019
Correcciones de errores
- Los enlaces en algunos de los botones de la aplicación de Slack no funcionaban correctamente. En vez de llevarte a donde querías, no te llevaban a ningún lado. Ahora, te dirigen justo a la URL a la que se suponía que debían llevarte.
Slack 19.3.2
25 de marzo de 2019
Correcciones de errores
- Solucionado: Las capturas de pantalla y otras imágenes en .png se veían borrosas al enviarlas mediante Slack. Mejoramos el enfoque y ahora todo se ve muy bien. Si el problema continúa, consulta al oculista.
Slack 19.3.1
11 de marzo de 2019
Novedades
- El Modo oscuro ya se puede activar (o desactivar) en el menú Ajustes. Ha sido un camino muy largo, es verdad. Pero por fin hay oscuridad al final del túnel. Ten en cuenta que por el momento solo está disponible para celulares; falta un poco más para que lo esté también en la computadora. Gracias por tu paciencia y por ayudarnos a mejorar.
Correcciones de errores
- Corregido: el texto de bienvenida que aparece la primera vez que se inicia la aplicación no cabía bien en la pantalla de los dispositivos más pequeños. No era el problema más grande del mundo (metafóricamente), pero la primera impresión es la que cuenta.