Slack für iOS - Versionshinweise

Slack 26.03.40 25. März 2026 Fehlerbehebung: Was besteht aus Buchstaben und wurde immer wieder erneut gelesen? Deine Slack-Nachrichten – wenn Unterhaltungen auf deinem Mobilgerät auch nach dem Lesen auf dem Desktop als ungelesen angezeigt wurden. Dieser rätselhafte Fehler wird in unserem neuesten Update gelöst.

Slack 26.03.20 11. März 2026 Fehlerbehebung: Eines unserer Menüs hat es offenbar nicht mitbekommen, wenn Benachrichtigungen für einen bestimmten Thread aktiviert oder deaktiviert wurden. Insbesondere war beim Tippen auf einen Thread und Auswählen zusätzlicher Optionen die Meldung „Benachrichtigungen deaktivieren“ immer sichtbar, auch nachdem die Benachrichtigungen ausgeschaltet worden waren. Ab jetzt werden alle Deaktivierungswünsche erfüllt und die Datensätze werden entsprechend aktualisiert.

Slack 26.03.10 4. März 2026 Fehlerbehebung: iPhone-spezifische Emojis (wie Animojis oder Memojis) konnten in Slack nicht gesendet werden. Das ist jetzt behoben.

Aufgrund eines Lokalisierungsproblems haben die Emojis auf dem Desktop und auf Mobilgeräten gelegentlich nicht übereingestimmt. Unsere Emoji-Dolmetscher:innen haben Überstunden gemacht, um sicherzustellen, dass dies nicht mehr vorkommt :ok_hand: :man-bowing:

Slack 26.02.40 25. Februar 2026 Fehlerbehebung: Die VoiceOver-Funktion hat bei der Ansage von über Webhooks übermittelten Nachrichten bestimmte Details übersehen. Künftig wird das Vorlesen des Bildschirms gründlicher, hilfreicher und (wir wagen es so zu formulieren) barrierefreier.

Bei der Rückkehr zur Ansicht des Haupt-Channels nach dem Beantworten eines Threads war manchmal ein großes, leeres Rechteck an der Stelle zu sehen, an der zuvor die Tastatur war. Um es mit den Worten einer bekannten Pop-Ikone auszudrücken: „We had a blank space, Baby“, und diese leere Fläche wurde geschwind geschlossen.

Slack 26.02.30 18. Februar 2026 Fehlerbehebung: Wir haben etwas mit den inneren Funktionalitäten herumgetüftelt und einige Ecken und Kanten abgeschliffen. Die App ist jetzt besser als jemals zuvor.

Slack 26.02.21 13. Februar 2026 Fehlerbehebung: Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 26.02.20 11. Februar 2026 Fehlerbehebung: Wir haben ein paar holprige Stellen in der App abgeschliffen, damit du dir keine digitalen Splitter holst. Schon mal von „digitalen Splittern“ gehört? Tja, jetzt kennst du sie, aber du brauchst dir keine Gedanken darüber zu machen.

Slack 26.02.10 4. Februar 2026 Fehlerbehebung: Die Online-Indikatoren für Gast-Accounts waren außer Rand und Band – das heißt, sie haben nicht die richtigen Formen (Quadrate und Dreiecke) angezeigt, sondern standardmäßig den bekannten Kreis. Wir haben hier buchstäblich die Quadratur des Kreises vollbracht und den Indikatoren der Gast-Accounts ihre korrekte geometrische Form zurückgegeben.

Die mobile Emoji-Auswahl hat deine am häufigsten verwendeten Emojis auf dem Desktop nicht berücksichtigt. Wenn also deine Lieblingshandschlagreaktion auf deinem Mobilgerät nicht übernommen wurde, lag das an uns. Wir versprechen, dass uns das nicht noch einmal passiert. Hand aufs Herz.

Unterschiedliche Hauttöne desselben Emojis werden beim Reagieren auf eine Nachricht wieder zu einer Gruppe zusammengefasst. Unabhängig von unserer Hautfarbe sind wir alle eine große Familie, selbst in Form von Cartoon-Piktogrammen.

Slack 26.01.40 28. Januar 2026 Fehlerbehebung: Die Filteroption im Tab „DMs“ bewirkte ... nichts. Sie war rein dekorativ und auf jeden Fall kaputt. Wir haben den defekten Code herausgefiltert und die DMs funktionieren jetzt wieder einwandfrei.

Wusstest du, dass du E-Mails an einen Slack-Channel senden kannst? Toll, oder? Wusstest du auch schon, dass durch das Weiterleiten dieser Nachricht an einen anderen Channel innerhalb von Slack dein Avatar zu einem Bot- bzw. App-Avatar geändert wird? Wir geben zu, dass das weniger toll ist. Diese kleine Identitätskrise ist jetzt vorbei.

Beim Starten der App durch Tippen auf ein Benachrichtigungsbanner glänzten manchmal die Channel-Header und die Schaltfläche „Zurück“ durch Abwesenheit. Es gibt zwar einige Dinge im Leben, bei denen es kein Zurück gibt – in Slack kannst du aber jeden deiner Schritte weiterhin zurückverfolgen.

Wenn zwei Benutzer:innen den gleichen Anzeigenamen hatten, haben wir nicht ihre vollständigen Namen daneben in den Autovervollständigungs-Menüs angezeigt. Das war beim Taggen einer Person in einer Nachricht mit der gleichen nervösen Aufregung verbunden wie das Grüßen einer Person, an deren Namen du dich nicht mehr hundertprozentig erinnern kannst. Freue dich über die Problembehebung durch Slack [Vollständiger Name: Slack Technologies, LLC].

Slack 26.01.30 21. Januar 2026 Fehlerbehebung: Sternschnuppen mögen vergänglich sein, aber mit Sternmarkierung markierte Unterhaltungen in Slack bleiben für immer – zumindest haben das Benutzer:innen erlebt, dass sie die Sternmarkierung von Channels und Direktnachrichten auf Mobilgeräten nicht mehr aufheben konnten. Wir danken unseren Glückssternen (ganz zu schweigen von unseren Entwickler:innen) für diese Fehlerbehebung.

Die Anzeige „[Name] schreibt ...“ erschien nicht in Threads. Slack schreibt: Dieser Fehler gehört nun der Vergangenheit an.

Slack 26.01.20 14. Januar 2026 Fehlerbehebung: Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 26.01.10 7. Januar 2026 Fehlerbehebung: Wir haben ein paar klitzekleine Kleinigkeiten verbessert, die entweder zu winzig sind, um sie zu bemerken oder zu kompliziert, um sie zu erklären. Wir kehren das nächste Mal wieder zu deinen regulären, interessanteren Arten von Versionshinweisen zurück (zumindest hoffen wir das).

Slack 25.12.20 10. Dezember 2025 Fehlerbehebung: Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 25.12.10 3. Dezember 2025 Fehlerbehebung: Apple VoiceOver konnte in Slack an anderen Stellen als in Threads keine Buttons auswählen. Genau wie dein Lieblingspulli müssen Buttons und Threads manchmal geflickt werden. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Dieser Fehler wurde ordentlich geflickt, und die Fäden sauber vernäht.

Bei den Pfeilen für Dropdown-Menüs haben wir irgendwie danebengeschossen: Sie flogen mitten auf dem Bildschirm herum, statt brav an der Seite zu stecken. Wenn du das nächste Mal ein Menü öffnest, findest du den Button mit dem Pfeil zum Drauftippen genau da, wo er hingehört.

Bei den Dropdown-Menüs wurde außerdem nicht der Standardwert verwendet, wenn du einfach nur auf „Senden“ geklickt hast, ohne etwas auszuwählen. Sollte das vielleicht eine Erinnerung daran sein, dir genau zu überlegen, was du wählst? Nein – das war einfach nur ein Fehler unsererseits.

Slack 25.11.30 19. November 2025 Fehlerbehebung: Wir haben die Regale aufgeräumt, die Fenster geputzt und jede Oberfläche sorgfältig kontrolliert. Nur eine kleine Routinewartung, um sicherzustellen, dass alles einwandfrei in Ordnung ist. Volle Kraft voraus!

Slack 25.11.20 12. November 2025 Fehlerbehebung: In Slack erstellte Apps, die einen Block zur Zahleneingabe hatten, ließen in der Praxis keine Eingabe von Zahlen zu. Bei diesem konkreten Element handelte sich um eine typische Situation nach dem Motto „you had one job“. Die Anzahl der Fehler in dieser Funktion wurde von 1 auf 0 aktualisiert.

Slack 25.11.10 5. November 2025 Fehlerbehebung: Unteraufgaben wurden nach dem Kopieren einer in Slack erstellten Liste nicht immer angezeigt. „Mach dich nicht wegen Kleinigkeiten verrückt“ ist ein tolles Motto, aber für Apps, die wichtige Informationen verwalten, ist es eher ungeeignet. Ab jetzt hat Slack wieder alles auf dem Schirm.

Slack 25.10.50 29. Oktober 2025 Fehlerbehebung: Alles ist ein klitzekleines bisschen besser als vorher. Versprochen.

Slack 25.10.40 22. Oktober 2025 Fehlerbehebung: Lass dich nicht von uns stören – wir nehmen nur ein paar kleine Anpassungen vor, um die App in Schuss zu halten. Bald folgt noch mehr … Bis bald!

Slack 25.10.30 16. Oktober 2025 Fehlerbehebung: Alle Fehler, die in dieser Version behoben wurden, waren zu klein, als dass das Auge sie hätte sehen können, oder zu knifflig, als dass menschliche Worte sie beschreiben könnten. Dennoch haben wir hart gearbeitet, an ein paar Dingen herumgetüftelt und die App auf raffinierte Weise verbessert.

Slack 25.10.20 8. Oktober 2025 Fehlerbehebung: Eine kleine Erinnerung für den Alltag: Die Welt ist noch einzigartiger, weil du ein Teil von ihr bist, und du nimmst auf eine Art und Weise Einfluss auf andere , die dir gar nicht bewusst ist. Oh, und diesmal gibt es keine großen Änderungen an der App. Viel Spaß beim Nachrichtenschreiben!

Slack 25.10.10 1. Oktober 2025 Fehlerbehebung: Lass dich nicht von uns stören – wir nehmen nur ein paar kleine Anpassungen vor, um die App in Schuss zu halten. Bald folgt noch mehr … Bis bald!

Slack 25.09.41 26. September 2025 Fehlerbehebung: Wir haben etwas mit den inneren Funktionalitäten herumgetüftelt und einige Ecken und Kanten abgeschliffen. Die App ist jetzt besser als jemals zuvor.

Slack 25.09.40 24. September 2025 Fehlerbehebung: Wann hast du das letzte Mal die extrem langsame und echt nervige Prozedur durchgemacht, eine Telefonnummer von Hand einzugeben? Wir bei Slack lieben ja Links zum Anklicken. Aber wenn du versucht hast, das Telefonfeld in einer Liste zu nutzen, musstest du wahrscheinlich die Telefonnummer Ziffer für Ziffer eingeben, um anzurufen. Das ist jetzt behoben, was bedeutet, dass die einzige Telefonnummer, die du dir noch merken musst, die deiner Mutt ist. (Hallo, Mama!)

Slack 25.09.32 18. September 2025 Fehlerbehebung: Fehler wurden beseitigt, die Leistung wurde verbessert, es wurde gearbeitet und das Ergebnis war gut. Viel Spaß in Slack!

Slack 25.09.30 15. September 2025 Fehlerbehebung: Wir haben ein paar holprige Stellen in der App abgeschliffen, damit du dir keine digitalen Splitter holst. Schon mal von „digitalen Splittern“ gehört? Tja, jetzt kennst du sie, aber du brauchst dir keine Gedanken darüber zu machen.

Slack 25.09.20 10. September 2025 Was gibt's Neues Antworten in Threads zeigen jetzt den gesamten Zeitstempel an, nicht mehr nur das Datum. Manchmal machen kleine Geheimnisse das Leben ja interessanter, aber wir denken, das trifft hier nicht zu. Fehlerbehebung: Die Voreinstellung „Alle Bilder ausblenden“ hat nicht zuverlässig funktioniert. Manchmal wurden ab und zu alle Bilder ausgeblendet, manchmal immer einige Bilder, aber nie alle Bilder zu jeder Zeit. Anstatt ein Sternchen anzufügen und dann jede Menge Kleingedrucktes unter die Funktionsbeschreibung zu pinseln, fanden wir es einfacher, den Fehler zu beheben.

Auf dem Bildschirm „Benachrichtigungen“ hat das Feld „Meine Keywords“ dauerhaft „Keine“ angezeigt, auch wenn Keywords gespeichert waren. Vielleicht waren sie nur schüchtern. Der Fehler ist behoben und die Keywords zeigen sich tapfer.

Slack 25.09.11 4. September 2025 Fehlerbehebung: Liegt etwas in der Luft? Ein gewisses Etwas, das schwer zu beschreiben ist? Die Welt scheint freundlicher, Musik klingt lieblicher ... woran liegt das? Die Slack-App wurde aktualisiert und wir können weder bestätigen noch dementieren, dass wir für etwaige Leichtigkeit, die über euch hereinbricht, verantwortlich sind.

Slack 25.09.10 3. September 2025 Fehlerbehebung: Wenn dein Workspace ein Zeitlimit für die Bearbeitung von Nachrichten hatte, wurde diese Beschränkung fälschlicherweise auch auf deine persönlichen Direktnachrichten angewendet. Du kannst diese Nachrichten bearbeiten, wann immer du willst – alle Updates werden ausschließlich zwischen dir und Slackbot ausgetauscht.

Apropos Slackbot: In der mobilen App gab es keine Möglichkeit, Slackbot-Nachrichten in Direktnachrichten zu löschen. Wir haben es jetzt möglich gemacht.

Slack 25.08.40 27. August 2025 Fehlerbehebung: Kennst du auch solche Wochen, in denen es sich so anfühlt, als ob nichts passiert, du aber später zurückblickst und feststellst, dass eigentlich eine Menge passiert ist? Für die App ist dies eine dieser Wochen.

Slack 25.08.31 22. August 2025 Fehlerbehebung: Wir haben etwas mit den inneren Funktionalitäten herumgetüftelt und einige Ecken und Kanten abgeschliffen. Die App ist jetzt besser als jemals zuvor.

Slack 25.08.30 20. August 2025 Fehlerbehebung: Der Versuch, eine internationale Telefonnummer vom Profilbildschirm eines Teamkollegen anzurufen, ist kläglich fehlgeschlagen. Wenn du einen Ca machen möchtest, aktualisiere bitte Slack und versuche es erneut.

In den Fällen, in denen ein Workspace gelöscht worden war, war das Workspace-Logo immer noch in der Seitenleiste zu sehen, und das Auswählen von „Workspace entfernen“ führte zu keinem Ergebnis. Loslassen kann schwer sein – wusstest du, dass es in manchen Sprachen kein Wort für „Auf Wiedersehen“ gibt? Wir hoffen, die richtigen Worte gefunden zu haben, um dir zu vermitteln, dass dieser Fehler behoben wurde.

Slack 25.08.21 14. August 2025 Sicherheitsleitlinien Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 25.08.20 13. August 2025 Fehlerbehebung: Beim Kopieren einer E-Mail-Adresse aus einer Slack-Nachricht wurde das Präfix „mailto:“ mitkopiert, ein Überbleibsel aus der ursprünglichen Struktur der App. Du weißt ja, wie E-Mails funktionieren. Wenn du also das nächste Mal eine Adresse kopierst, behalten wir dieses kleine Präfix für uns.

Zugeschnittene Bilder wurden in der Bildvorschau weiterhin in ihrer ursprünglichen, unbeschnittenen Form angezeigt. Wie nennt man wohl eine frühere Form einer Vorschau? Vor-Vorschau? Vorabvorschau? Hier ist eine Vorschau auf kommende Neuerungen: In diesem Update haben wir den besagten Fehler behoben.

Das Markieren einer Nachricht als „ungelesen“ über das Menü mit den zusätzlichen Optionen (durch Antippen von „⋯“ nach dem isolierten Anzeigen der Nachricht) hatte keine Auswirkung. Wir haben den gesamten relevanten Code überprüft und diesen Fehler als „behoben“ markiert.

Beim Versuch, in einer Direktnachricht einen Kommentar zu einem Canvas hinzuzufügen, wurde ein leerer Bildschirm angezeigt. Wir alle haben schon von der Angst vor der leeren Leinwand gehört und durch diesen Fehler hat sie sich in Slack manifestiert. Keine Sorge: Dieser Fehler wurde behoben.

Slack 25.08.10 6. August 2025 Fehlerbehebung: Wir haben die Regale aufgeräumt, die Fenster geputzt und jede Oberfläche sorgfältig kontrolliert. Nur eine kleine Routinewartung, um sicherzustellen, dass alles einwandfrei in Ordnung ist. Volle Kraft voraus!

Slack 25.07.50 30. Juli 2025 Fehlerbehebung: Das Einfügen von Text vor einer URL hat dazu geführt, dass die „Return“-Taste nicht funktionierte, ganz zu schweigen vom entsprechenden Link. Zwei Fehler sind zwei zuviel, daher haben wir sie behoben. Jetzt kannst du wieder nach Herzenslust in die Tasten (und auf die „Return”-Taste) hauen und zugehörige Links erkunden.

Es wurden zusätzliche Leerzeichen vor und nach Emojis in Fließtext eingefügt. Wir möchten dir immer genügend Raum geben, um deine Meinung auf kreative Weise kundzutun, aber vielleicht haben wir das etwas zu wörtlich genommen.

Durch Hinzufügen eines auf ein anderes Emoji folgenden zweiten Emojis wurde das erste dupliziert, egal, welches Emoji du gewählt hattest. Doppelt hält zwar oft besser, aber in diesem Fall haben wir den Fehler lieber behoben.

Slack 25.07.40 23. Juli 2025 Fehlerbehebung: Wie ein Neujahrsvorsatz, der im Juli nicht mehr gilt, haben die Änderungen an deinem Benachrichtigungsplan nicht gehalten, sondern wurden sofort nach dem Neustart der App wieder rückgängig gemacht. Unsere Fehlerbehebung ist deutlich dauerhafter als so mancher Vorsatz.

Warst du auch verwirrt, wenn du lange auf die Emoji-Reaktionen gedrückt hast? Da warst du nicht allein. Die angezeigte Emoji-Zusammenfassung reagierte seltsam, unberechenbar und widersprüchlich. Wenn wir die Erfahrung mit einem Emoji versehen müssten, würden wir das nachdenkliche Gesicht verwenden. Wenn wir diese Lösung mit einem Emoji versehen müssten, wäre es ein Daumen nach oben.

Wenn du eine Nachricht bearbeitest und dann entschieden hast, sie aus dem Bearbeitungsfluss zu löschen, verblieb die gelöschte Nachricht im Texteingabefeld und du musstest sie erneut löschen. Von nun an gilt: Wenn du eine Nachricht löschen willst, dann soll sie auch gelöscht werden. Du musst nicht mehr zweimal darum bitten.

Das Einfügen von Text nach einem Blockzitat hat ein zweites Blockzitat erzeugt. 2 zum Preis von 1! Wie nennt sich ein Angebot, das niemand haben will? Wir wissen es nicht, aber mit diesem Update ist die Aktion beendet.

Im nächsten Teil unserer Reihe unbeabsichtigter (und unerwünschter) Duplikationen hat sich das Wort verdoppelt, das du verlinken wolltest – vorausgesetzt, du hast während des Vorgangs kurz zu einer anderen App gewechselt. Wir haben doppelt hingeschaut und den Fehler rückgängig gemacht.

Das Schließen einer Unterhaltung in der Seitenleiste hat sie bisher nur vorübergehend aus dem Blickfeld entfernt – beim Aktualisieren der Seite ist sie gleich wieder aufgetaucht. Manchmal sind Geschichten oder Gespräche noch nicht mit uns fertig – sie rufen uns zurück, wollen neu betrachtet oder zu Ende gebracht werden. Und manchmal sind sie einfach nur Fehler. Jetzt kannst du selbst entscheiden, ob und wann du zurückkehren möchtest – ganz in deinem eigenen Tempo.

Um jemanden zu einer bestehenden Gruppen-Direktnachricht hinzuzufügen, kannst du auf die Direktnachrichten-Überschrift tippen oder das Untermenü „Mitglieder“ in diesem Popup-Fenster aufrufen. Leider hat nur eine dieser Möglichkeiten tatsächlich funktioniert. Dieser Fehler ist jetzt endlich weg vom Fenster.

Slack 25.07.30 16. Juli 2025 Fehlerbehebung: Bei Verwendung eines iPads mit einer externen Tastatur hat das Drücken des Zurück-Buttons dazu geführt, dass eine leere Nachricht gesendet wurde, was dann sofort fehlschlug (zweifellos aufgrund des philosophischen Paradoxons, eine Nachricht ohne jeglichen Inhalt zu übermitteln). Hier ist eine deutlich fundiertere Nachricht: Wir haben den Fehler behoben.

In dem Pop-up-Fenster, das bei der Planung einer Nachricht angezeigt wird, bestand der zugehörige Text darauf, dass alle Zeiten das ganze Jahr über in der „Standardzeit [deiner Zeitzone]“ angegeben wurden und die Sommerzeit nicht berücksichtigt wird. Jetzt war die Zeit reif, diesen Fehler zu beheben..

Wenn du in der Vorschau auf eine neue Nachricht auf einen Thread getippt hast, wurde dieser hinter dem Vorschaufenster geladen und war dann nicht mehr lesbar. Laut einer mit der Situation vertrauten Quelle war das „nicht besonders hilfreich“. Wir haben eine Vorschau des App-Updates gesehen, die verspricht, viel besser zu funktionieren.

Slack 25.07.20 10. Juli 2025 Fehlerbehebung: Wenn du eine neue Nachricht durch Tippen auf das große „+“-Symbol begonnen hast (und nicht erst einen bestehenden Channel oder eine vorhandene Direktnachricht geöffnet hast), bewirkte der Button zum Hinzufügen eines Hyperlinks rein gar nichts. Der Button bewegte sich nur leicht, als wollte er sagen: „Ich habe dich verstanden, aber ich kann dir nicht folgen. Frage dich, ob es einen Grund gibt, warum du immer von einer Sache zur nächsten springen willst. Vielleicht liegt das, wonach du suchst, direkt vor dir.“ Ein redseliges kleines Ding, dieser Button. Der Fehler ist behoben, und du kannst wieder nach Herzenslust Links hinzufügen.

Slack 25.06.40 25. Juni 2025 Fehlerbehebung: Wir haben den Code bereinigt, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft. Slack – jetzt in neuem streifenfreiem Glanz.

Slack 25.06.30 18. Juni 2025 Fehlerbehebung: Einige von euch, die die „Aufholen”-Funktion nutzen, haben vielleicht einen Fehler bemerkt, bei dem die App ohne ersichtlichen Grund plötzlich abgestürzt ist. Das ist behoben.

Wenn du ein Canvas mit einem Titelbild auf dem iPad angesehen hast, konntest du nicht bis ganz nach unten scrollen. Jetzt gibt's keine Einschränkungen mehr – Canvases sind jetzt wieder voll im Bilde.

VoiceOver hat beim Navigieren durch den Workspace-Switcher wichtige Informationen übersprungen. Es wurden nämlich die Namen der ausgewählten Workspaces nicht vorgelesen, was eigentlich seine einzige Aufgabe ist. Die Ankündigungen funktionieren jetzt wieder, wir entschuldigen uns dafür, dass wir nicht rechtzeitig darauf hingewiesen haben.

Slack 25.06.20 11. Juni 2025 Fehlerbehebung: In Listenfeldern enthaltener Text wurde nicht für die Suche indiziert. Wir könnten jetzt alle möglichen Fälle aufzählen, in denen das problematisch war, aber hier ist das Endergebnis: Dieser Fehler wurde von der Liste gestrichen.

@-Erwähnungen im Dunkelmodus sind jetzt etwas heller. Wir haben den Kontrast erhöht, sodass die Highlights bei schwachem Licht jetzt besser zu erkennen sind.

Slack 25.06.10 4. Juni 2025 Was gibt's Neues Im Handumdrehen auf dem Laufenden sein! Slack AI-Kund:innen mit dem Business+ Plan oder höher können jetzt Ungelesenes in der Aufholen-Ansicht durch Zusammenziehen der Finger auf dem Bildschirm zusammenfassen. Es handelt sich quasi um die gleiche Bewegung, mit der du aus einem Foto herauszoomst, nur, dass sie dir einen besseren Überblick über deinen Arbeitstag gibt. Fehlerbehebung: Einige Personen haben falsche Huddle-Einladungen gemeldet, nachdem sie nach einer Ruhephase zur App zurückgekehrt waren. Wir entschuldigen uns für diese Phantomeinladungen und können bestätigen: Das Problem ist behoben, der Spuk vorbei.

Reguläre Channel-Gäste konnten unter iOS keine @hier- oder @channel-Erwähnungen verwenden, selbst wenn die Berechtigungen aktiviert waren. Wenn du deinen Gast-Accounts das Wort übergeben möchtest, sorgen wir jetzt dafür, dass sie auch gehört werden. Das ist jetzt behoben (aber bitte verwende @channel verantwortungsvoll).

Slack 25.05.41 30. Mai 2025 Fehlerbehebung: Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 25.05.40 28. Mai 2025 Fehlerbehebung: Wenn ein Canvas in einem Channel oder einer Direktnachricht geteilt wurde, war es nicht möglich, den angehängten Thread zu öffnen oder eine Antwort hinzuzufügen. Jetzt kannst du wieder in die Tiefe jedes Threads eintauchen.

Slack 25.05.30 21. Mai 2025 Fehlerbehebung: Wenn die obligatorische Zwei-Faktor-Authentifizierung für einen Workspace aktiviert war, aber Inhaber:innen oder Admins ihre 2FA noch nicht eingerichtet hatten, ist der Anmeldebildschirm verschwunden, wenn sie versucht haben, sich über einen magischen Link anzumelden. Diese Art von magischem Verschwinden ist allerdings nicht die Sorte, für die Menschen Eintritt bezahlen würden. Simsalabim: Die Anmeldebildschirme für magische Links sind wieder an ihrem angestammten Platz.

Slack 25.05.20 14. Mai 2025 Fehlerbehebung: Keywords, die auf dem Desktop hervorgehoben waren, wurden in der mobilen App nicht hervorgehoben. Wir haben nochmal den Textmarker angesetzt und das Problem somit behoben.

Slack 25.05.10 7. Mai 2025 Fehlerbehebung: Lass dich nicht von uns stören – wir nehmen nur ein paar kleine Anpassungen vor, um die App in Schuss zu halten. Bald folgt noch mehr … Bis bald!

Slack 25.04.50 30. April 2025 Fehlerbehebung: Unter iOS 16 konnten Canvases manchmal nicht geladen werden. Jetzt kannst du dich auf jeglichem Canvas wieder voll austoben

Im Ablauf „Neuer Channel“ hat VoiceOver das Channel-Symbol (#) als ein eher undeutliches und wenig hilfreiches „Bild“ identifiziert. Ein Bild sagt zwar manchmal mehr als tausend Worte, aber um der Klarheit willen ignoriert VoiceOver jetzt dieses winzige visuelle Element.

Slack 25.04.40 23. April 2025 Fehlerbehebung: Beim Abspielen einer Sprachnachricht ist dir vielleicht aufgefallen, dass der Player das Textfeld blockiert hat, sodass während der Wiedergabe keine Nachrichten verfasst werden konnten. Herzlichen Glückwunsch – du hast unsere Funktion „Ohren auf!“ entdeckt! In Wahrheit hatten wir wohl eher die Augen zu. Jetzt kannst du wieder Notizen machen, während du dir Sprachnachrichten anhörst.

Du kannst deinen benutzerdefinierten Status jetzt noch genauer einstellen. Mit diesem Update kannst du das Löschen deines Status jetzt in 5-Minuten- statt in 30-Minuten-Schritten festlegen. Du kennst ja das Sprichwort: „Je spezifischer, desto glücklicher“ (ähm okay, wir haben es erfunden).

iPad-Benutzer:innen mit externen Tastaturen haben festgestellt, dass sie beim Tippen einer Nachricht mit den Auf- und Abwärtspfeilen durch die Channel-Liste auf der linken Seite wandern, anstatt den Cursor im Textfeld zu bewegen. Wandern ist zwar gesund, aber das war ein Fehler und er war ziemlich nervig. Das tut uns leid.

Slack 25.04.30 16. April 2025 Fehlerbehebung: Fehler wurden beseitigt, die Leistung wurde verbessert, es wurde gearbeitet und das Ergebnis war gut. Viel Spaß in Slack!

Slack 25.04.20 9. April 2025 Fehlerbehebung: Unsere App hat ein plötzliches Nickerchen gemacht, wenn beim Verfassen von Nachrichten mit Markdown-Formatierung „Zum Rückgängigmachen schütteln“ verwendet wurde. Wir möchten diesen Fehler in unserem Code rückgängig machen.

Slack 25.04.10 2. April 2025 Fehlerbehebung: Alle Fehler, die in dieser Version behoben wurden, waren zu klein, als dass das Auge sie hätte sehen können, oder zu knifflig, als dass menschliche Worte sie beschreiben könnten. Dennoch haben wir hart gearbeitet, an ein paar Dingen herumgetüftelt und die App auf raffinierte Weise verbessert.

Slack 25.03.40 26. März 2025 Fehlerbehebung: Bestimmte Datumsfilter in Listen haben ihre Aufgabe etwas zu ernst genommen und jedes einzelne Element aus der Ansicht herausgefiltert. Ein Sieb ohne Löcher ist einfach ein komischer, überdimensionaler Löffel, und eine Funktion, die nicht funktioniert, ist einfach ein ärgerlicher Fehler. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten!

Wenn „Größerer Text“ auf Systemebene aktiviert war, konnten beim Erstellen einer neuen Nachricht in Slack nur eine begrenzte Anzahl Personen hinzugefügt werden, was dem Ganzen eine ungewollt exklusive Note verlieh. Unsere Türsteher:innen ähem Entwickler:innen haben das rote Samt-Seil heruntergelassen. Viel Spaß da drinnen.

Slack 25.03.30 19. März 2025 Fehlerbehebung: Der Text benutzerdefinierter Statusmeldungen fehlte in der Profilansicht, sodass nur noch das entsprechende Emoji zu sehen war. Wir glauben zwar, dass sich in der Kunst viel interpretieren lässt, aber im geschäftlichen Umfeld sollte es etwas weniger subjektiv zugehen. Fehlerstatus: Behoben.

Abwesenheitsnotizen waren in Benutzerprofilen nicht zu sehen. Der Plan war aber nicht, dass sie mit dir verschwinden, daher haben wir sie wieder zurückgeholt.

Wir konnten einige Fehler bei unserer Listenfunktion von der Liste streichen: Standardansichten wurden auf verschiedenen Plattformen nicht synchronisiert und in Textfeldern konnten Texte nicht kopiert und eingefügt werden. Wir haben eine Liste gemacht, wir haben sie zweimal überprüft. Jetzt sind die Fehler behoben.

Slack 25.03.22 15. März 2025 Fehlerbehebung: Es gibt für diese Version nichts Besonderes zu erwähnen, aber wir danken dir, dass du dich trotzdem auf dem Laufenden hältst.

Slack 25.03.20 14. März 2025 Fehlerbehebung: Lass dich nicht von uns stören – wir nehmen nur ein paar kleine Anpassungen vor, um die App in Schuss zu halten. Bald folgt noch mehr … Bis bald!

Slack 25.03.20 12. März 2025 Fehlerbehebung: Wie bei einer Läuferin, die ihre Rundenzeiten immer weiter verbessert, ist dieses Update zwar eher unauffällig, aber nicht weniger wichtig. Du wirst feststellen, dass die App jetzt etwas schneller, ein wenig einfacher und etwas besser funktioniert.

Slack 25.03.11 6. März 2025 Fehlerbehebung: Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 25.03.10 5. März 2025 Fehlerbehebung: Wir haben ein paar klitzekleine Kleinigkeiten verbessert, die entweder zu winzig sind, um sie zu bemerken oder zu kompliziert, um sie zu erklären. Wir kehren das nächste Mal wieder zu deinen regulären, interessanteren Arten von Versionshinweisen zurück (zumindest hoffen wir das).

Slack 25.02.40 26. Februar 2025 Fehlerbehebung: Push-Benachrichtigungen wurden manchmal verzögert angezeigt, nachdem eine Nachricht bereits auf dem Desktop gelesen wurde. Zwar heißt es oft „Besser spät als nie“, dennoch hoffen wir, dass diese Fehlerbehebung zum richtigen Zeitpunkt eintrifft.

Slack 25.02.30 19. Februar 2025 Fehlerbehebung: Kennst du auch solche Wochen, in denen es sich so anfühlt, als ob nichts passiert, du aber später zurückblickst und feststellst, dass eigentlich eine Menge passiert ist? Für die App ist dies eine dieser Wochen.

Slack 25.02.20 12. Februar 2025 Fehlerbehebung: Diese Woche gibt es kein großes Update. Das heißt aber nicht, dass das Update unwichtig ist. Nicht alle Tage (oder Updates) bringen große Veränderungen mit sich, aber der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail. Daher ist dieses kleine Update eine gute Sache.

Slack 25.02.11 7. Februar 2025 Fehlerbehebung: Eine kleine Erinnerung für den Alltag: Die Welt ist noch einzigartiger, weil du ein Teil von ihr bist, und du nimmst auf eine Art und Weise Einfluss auf andere , die dir gar nicht bewusst ist. Oh, und diesmal gibt es keine großen Änderungen an der App. Viel Spaß beim Nachrichtenschreiben!

Slack 25.02.10 5. Februar 2025 Fehlerbehebung: Eine kleine Erinnerung für den Alltag: Die Welt ist noch einzigartiger, weil du ein Teil von ihr bist, und du nimmst auf eine Art und Weise Einfluss auf andere , die dir gar nicht bewusst ist. Oh, und diesmal gibt es keine großen Änderungen an der App. Viel Spaß beim Nachrichtenschreiben!

Slack 25.01.50 29. Januar 2025 Fehlerbehebung: In bestimmten Enterprise Grid-Workspaces wurden Nachrichten nicht gesendet, wenn auf eine Benachrichtigung geantwortet wurde, ohne die App zu öffnen. Durch diese Fehlerbehebung wird sichergestellt, dass du nicht mehr daran gehindert wirst, zu antworten – selbst, wenn du die Antwort über den Sperrbildschirm sendest.

Emoji-Reaktionen wurden bei aktiviertem VoiceOver nicht als Option angezeigt, es sei denn, jemand anderes hatte bereits zuerst reagiert. An alle reaktionsschnellen Benutzer:innen: Wir schätzen euch und entschuldigen uns dafür, dass wir euren Tatendrang, wenn auch nur kurz, unfreiwillig gestoppt haben.

Slack 25.01.40 22. Januar 2025 Fehlerbehebung: Wusstest du, dass, wenn du in Slack einen Hexadezimalcode eingibst (wie z. B. unseren Lieblingscode #481a54), die entsprechende Farbe in der Nachricht angezeigt wird? Leider hat das aus irgendeinem Grund in unserer iOS-App nicht funktioniert. Nun geht es wieder. Bunter ist die Welt doch deutlich schöner, findest du nicht?

Slack 25.01.30 15. Januar 2025 Fehlerbehebung: Was sagt ein Name alles aus? In deinen Audit-Protokollen wurden alle mobilen Benutzer:innen, die eine PDF-Datei angesehen haben, als „Slack-Benutzer:in“ und nicht mit ihrem richtigen Benutzernamen aufgeführt. So spannend es manchmal auch sein kann, ein Mysterium zu enträtseln, so wichtig ist es auch für das Sicherheitsteam zu wissen, wer Zugriff auf diese Dokumente hatte. Darum haben wir dieses Rätsel lieber aufgelöst.

Bei aktiviertem VoiceOver war der Button „Reaktion hinzufügen“ nicht auswählbar. Manche würden sagen, dass „Agieren statt reagieren“ ein weiser Grundsatz ist, aber wir halten beides für richtig und wichtig. Wir hoffen, dass die Behebung dieses Fehlers auf positive Reaktionen stößt.

VoiceOver hat beim Vorlesen von Direktnachrichten die Benutzernamen weggelassen. So unterhaltsam es auch sein mag, „Rate mal, wer diese Nachricht geschrieben hat?“ zu spielen, so kann es doch auch ziemlich nervig sein. Wir bitten vielmals um Entschuldigung für diese Unannehmlichkeit.

Slack 25.01.20 8. Januar 2025 Fehlerbehebung: Diese Woche gibt es keine großen Fehlerbehebungen, aber das wird sicher nicht so bleiben. Natürlich ist es nicht unser Ziel, Fehler einzubauen. Aber Irrtümer, Änderungen, Fehler und Korrekturen gehören zum Lauf der Dinge und sind ein Preis für Wachstum. Wir hoffen, dass du den Weg dorthin genießt, wo auch immer du gerade bist.

Slack 24.12.20 11. Dezember 2024 Fehlerbehebung: Hast du das Gefühl, dass du nicht alles mitbekommen hast, was deine Teammitglieder sagen? Das könnte an einem Fehler liegen, bei dem beim Hochladen von Bildern manchmal ein oder zwei Fotos ge. Wenn ein Bild mehr sagt als tausend Worte, schulden wir dir eine ganze Novelle als Buße für diese nicht gesendeten Uploads.

Slack 24.12.10 4. Dezember 2024 Fehlerbehebung: Diese Woche gibt’s nichts Großes zu berichten. Und auch nichts Kleines. Arbeiten tun wir trotzdem – Gerade ist es einfach die Art von Arbeit, die bei einem Theaterstück zwischen zwei Szenen hinter den Kulissen abläuft. Wir sind dabei, leise die Bühne herzurichten für das, was kommt.

Slack 24.11.30 20. November 2024 Fehlerbehebung: Vielen Dank für die Aktualisierung der App! Die Änderungen dieser Runde lassen sich nicht so leicht zusammenfassen, aber wir tun alles, was wir können, um sicherzustellen, dass die App so reibungslos wie möglich funktioniert. Ein Hoch auf die kleinen Fortschritte!

Slack 24.11.20 13. November 2024 Fehlerbehebung: Es gibt diesmal nichts zu berichten. Nun ja, nichts, was direkt ins Auge fällt, aber im Hintergrund tut sich schon einiges. Wir arbeiten intensiv daran, Slack weiter zu verbessern. Diesmal fällt es nur nicht so auf.

Slack 24.11.10 6. November 2024 Fehlerbehebung: Irgendetwas stimmte definitiv nicht, als Channel-Workflows zufällig die Fehlermeldung „Fehlende Eingaben“ angezeigt haben. Alle Eingaben sind jetzt wieder da – wir hoffen, sie liefern hervorragende Ergebnisse.

Eingebettete Elemente in Canvases haben auf besonders gruselige Weise versagt. Im November ist Halloween bekanntlich vorbei, daher freuen wir uns ab sofort über fehlerfreien Code.

Slack 24.10.50 30. Oktober 2024 Fehlerbehebung: Alle, die unser „Aufholen“-Widget mit App-Symbolen im „Getönt“-Modus verwendet haben, konnten kaum etwas erkennen, da der Text in derselben Farbe wie der Hintergrund dargestellt wurde. Das Rätselraten hat jetzt ein Ende, denn jetzt wird alles wieder so kontrastreich wie eh und je dargestellt.

Slack 24.10.40 23. Oktober 2024 Was gibt's Neues Hat das Harken des Herbstlaubs dich in Aufräumlaune versetzt? Dann haben wir gute Nachrichten, denn: Du kannst jetzt deine benutzerdefinierten Ordner im Home-Tab erstellen, umbenennen und löschen! Drücke einfach lange auf den Namen des Ordners, um die brandneuen Optionen zu sehen. Fehlerbehebung: Wenn du schon einmal jemanden mit dem falschen Namen angesprochen hast und das sofort wieder rückgängig machen wolltest, dann hat dich der Fehler, der das Löschen von @-Erwähnungen in deinen Nachrichten verhindert, wahrscheinlich ziemlich kalt erwischt. Jetzt kannst du die Dinge wieder beim (richtigen) Namen nennen.

Slack 24.10.20 9. Oktober 2024 Fehlerbehebung: Der Status „Abwesend“ funktionierte nicht richtig und konnte nicht gespeichert werden, sobald er eingestellt wurde. Ob du nun abwesend bist, im Urlaub oder einfach nur Mittagspause machst, du kannst sicher sein, dass wir das „Abwesend“-Symbol für dich anzeigen.

Wer über einen Lesezugriff auf eine Liste verfügte, musste feststellen, dass keine Kommentare über die mobile App hinzugefügt werden konnten. Kommentare sind wieder aktiviert; bitte verhaltet euch respektvoll.

Wenn du zu denen gehörst, die Tastaturkürzel wie „CMD + [“ und “CMD + ]“ verwenden, um durch deinen Gesprächsverlauf zu navigieren, ist dir vielleicht aufgefallen, dass diese bei der Verwendung externer Tastaturen auf dem iPad bisher nicht funktionierten. Eigentlich würden wir jetzt gerne die Zeit zurück drehen, um dies ungeschehen zu machen, aber leider bewegt sich die Zeit nur in eine Richtung. Stattdessen kannst du dich nun aber über diese Fehlerbehebung freuen.

Slack 24.10.10 3. Oktober 2024 Fehlerbehebung: Benutzer:innen, die aus allen Workspaces einer Enterprise-Organisation entfernt worden waren, konnten immer noch Aktionen in einigen dieser Workspaces durchführen, was ... nicht richtig zu sein schien? Wenn du das Gebäude verlassen musst, musst du auch alle Schlüssel zurückgeben.

Wenn du im Abschnitt „Apps“ auf ungelesene Nachrichten klickst, wirst du vom Tab „Nachrichten“ zum Tab „Home“ der jeweiligen App weitergeleitet. Zuhause ist es zwar am schönsten, aber noch schöner wäre es gewesen, wenn du dort auch deine Nachrichten vorgefunden hättest.

Slack 24.09.40 25. September 2024 Fehlerbehebung: Bei Links zu externen Workspaces wurde die Fehlermeldung "Dieser Link kann nicht geöffnet werden" ausgegeben. Ein Link, der nirgendwo hinführt, ist überhaupt kein Link. Wir entschuldigen uns für diese Link-Sackgasse.

Magische Links haben nicht funktioniert, wenn du dich mit der obligatorischen 2-Faktor-Authentifizierung angemeldet hast, und es gibt nur wenige Dinge, die enttäuschender sind als ein Zaubertrick, der nicht klappt. Kein Hokuspokus mehr: Jetzt ist es behoben.

Slack 24.09.30 18. September 2024 Fehlerbehebung: Diese Woche gibt’s nichts Großes zu berichten. Und auch nichts Kleines. Arbeiten tun wir trotzdem – Gerade ist es einfach die Art von Arbeit, die bei einem Theaterstück zwischen zwei Szenen hinter den Kulissen abläuft. Wir sind dabei, leise die Bühne herzurichten für das, was kommt.

Slack 24.09.20 11. September 2024 Fehlerbehebung: Lass dich nicht von uns stören – wir nehmen nur ein paar kleine Anpassungen vor, um die App in Schuss zu halten. Bald folgt noch mehr … Bis bald!

Slack 24.09.10 4. September 2024 Fehlerbehebung: Fehler wurden beseitigt, die Leistung wurde verbessert, es wurde gearbeitet und das Ergebnis war gut. Viel Spaß in Slack!

Slack 24.08.40 28. August 2024 Fehlerbehebung: Einige aktuelle Status wurden nicht an der Stelle angezeigt, an die sie gehören (im intuitiv benannten Ordner „Aktuelle Status“). Es stimmt zwar, dass jeder Tag eine Chance für einen Neuanfang ist, aber es ist auch hilfreich, wenn Dinge da sind, wo sie hingehören. Daher ist dieser Fehler jetzt behoben.

Slack 24.08.30 21. August 2024 Fehlerbehebung: Behoben: Wenn VoiceOver aktiviert war, ließen sich einige DMs einfach nicht öffnen, egal wie oft du sie doppelt angetippt hast. VoiceOver wurde für eine bessere Barrierefreiheit entwickelt, nicht um Nachrichten buchstäblich unzugänglich zu machen. Wir entschuldigen uns aufrichtig.

Slack 24.08.20 14. August 2024 Fehlerbehebung: Diese Woche gibt es keine großen Fehlerbehebungen, aber das wird sicher nicht so bleiben. Natürlich ist es nicht unser Ziel, Fehler einzubauen. Aber Irrtümer, Änderungen, Fehler und Korrekturen gehören zum Lauf der Dinge und sind ein Preis für Wachstum. Wir hoffen, dass du die Reise genießt, ganz gleich, an welchem Punkt davon du dich gerade befindest.

Slack 24.08.10 7. August 2024 Fehlerbehebung: Dieses Mal gibt es keine großen Veränderungen. Manchmal lassen sich Fortschritte am besten messen, wenn wir zurückschauen und sehen, wie weit wir gekommen sind. Wusstest du, dass wir ursprünglich ein Videospielunternehmen waren? Irre, oder? https://johnnyrodgers.is/The-death-of-Glitch-the-birth-of-Slack

Slack 24.07.50 31. Juli 2024 Fehlerbehebung: Behoben: Beim Teilen von Inhalten aus einer anderen App in Slack wurde eine „Ablauf“-Regel angewendet, bei der bei allen nachfolgenden Versuchen keine Channel-Optionen im Share-Sheet geladen wurden. Channels laufen nicht ab, und jetzt tut das auch deine Sharing-Optionen nicht mehr.

Behoben: Es gab eine auffällige Verzögerung beim Öffnen des Menüs bei langem Drücken innerhalb eines Canvas (z. B. beim Kopieren oder Einfügen von Text). Die neuen, schnelleren Menüs wurden vom freundlichen iOS-Team zur Verfügung gestellt.

Slack 24.07.40 24. Juli 2024 Fehlerbehebung: Es ist absolut kein Problem, wenn du deine Meinung änderst. Leider sah es so aus, als hätte die App damit ein Problem, was sie durch abrupte Abstürze demonstrierte, nachdem eine Bewertung in der Listenfunktion geändert wurde. Jetzt kannst du deine Listen nach Herzenslust bearbeiten und deine Bewertungen frei aktualisieren.

Slack 24.07.30 17. Juli 2024 Was gibt's Neues Der Sommer ist da, und wir alle wissen, was das bedeutet: die Sonne genießen, endlich mal wieder ein Buch lesen, in die Ferne schweifen, die langen Tage voll auskosten und schrittweise App-Updates installieren, die das tägliche Leben subtil, aber spürbar verbessern. Das Übliche eben.

Slack 24.07.20 10. Juli 2024 Fehlerbehebung: Behoben: Beim Erstellen einer neuen Erinnerung in der Ansicht „Später“ schien die App manchmal eine doppelte Erinnerung zu erstellen. Doppelt hält zwar manchmal besser, aber w, ebenso wie der Fehler, der sie verursacht hat.

Behoben: Beim Öffnen von neu erstellten Direktnachrichten über VoiceOver war die erste Nachricht nicht sichtbar, was zu einiger Verwirrung geführt hat. Dieser Fehler ist nun behoben.

Slack 24.07.10 3. Juli 2024 Fehlerbehebung: Die App ist heute objektiv besser als gestern. Das ist eine wissenschaftlich nachprüfbare Tatsache, die nicht in Frage gestellt oder untergraben werden kann. Wir freuen uns, dass du auf dem Laufenden bleibst!

Slack 24.06.40 26. Juni 2024 Was gibt's Neues Dem Bildschirm „Aktivität“ wurde etwas mehr Leben eingehaucht. Wenn du in den Aktivitäten länger auf eine Nachricht drückst, stehen dir neue Optionen zur Verfügung, z. B. „Unterhaltung stummschalten“, „Erinnerungen einrichten“, „Für später speichern“ und mehr. So bist du schneller wieder auf dem neuesten Stand und musst nicht mehr zwischen den Channels hin- und herspringen. Fehlerbehebung: Wenn deinem Team die SSO-Anmeldung als Option angeboten wurde, du dich aber stattdessen mit E-Mail-Adresse und manueller Passworteingabe angemeldet hast (anstatt einen E-Mail-Link zu erhalten) und du dann versucht hast, das Passwort zurückzusetzen, hat die App einen nicht näher spezifizierten Fehler ausgegeben. Dieser gehört mit diesem Update der Vergangenheit an.

Slack 24.06.30 19. Juni 2024 Was gibt's Neues Diesmal sind die Änderungen so geringfügig, dass du sie vielleicht nicht sofort bemerkst, aber wir hoffen, dass du trotzdem davon profitierst. Geht es dir nicht besser, wenn du das Gefühl hast, auf dem neuesten Stand zu sein? Uns auf jeden Fall.

Slack 24.06.20 12. Juni 2024 Fehlerbehebung: „Grün, grün, grün ist fast mein ganzer Bildschirm / Grün der Text, dahinter Aubergine / Channel-Namen sind nicht mehr zu lesen / Alles grünlich, das ist doch nicht schön!“ Im Gegensatz zu unseren vielen barrierefreien Funktionen zeigte das Standarddesign Aubergine auf dem iPad kontrastarmen Text an, der nur schwer zu lesen war. Wir lieben eigentlich alles was, was so grün ist, aber diesen Fehler stellen wir lieber ab.

Die Anzahl der Channels in der Suchfunktion (sichtbar durch Tippen auf „Springen zu oder suchen“ und dann auf den Filter „Channels“) war – um es deutlich zu sagen – total ungenau. Es gibt unzählige Möglichkeiten, Slack zu nutzen, um dein Unternehmen voranzubringen, und dabei solltest du auf Channels zählen können.

Slack 24.06.10 5. Juni 2024 Fehlerbehebung: Es gibt für diese Version nichts Besonderes zu erwähnen, aber wir danken dir, dass du dich trotzdem auf dem Laufenden hältst.

Slack 24.05.50 29. Mai 2024 Was gibt's Neues Manchmal sind die Highlights genug. Deshalb führen wir die Übersichtsfunktion aus Slack AI ein. Die Channel-Übersicht lässt dich bestimmte Channels auswählen, die dann jeden Tag zusammengefasst werden, sodass du gleich morgens kurz und knapp mit allen Infos versorgt bist. So ähnlich wie beim „Was bisher geschah“ in deiner Lieblingsserie. Weiter geht‘s!

Slack 24.05.40 23. Mai 2024 Fehlerbehebung: Wenn du in 15 oder mehr Workspaces angemeldet warst, hast du vielleicht eine spürbare Verzögerung beim Wechsel zwischen ihnen bemerkt. Gratulation! Damit hast du herausgefunden, wie wir dir heimlich zu einer kurzen Pause verhelfen, denn offensichtlich hast du sehr viel zu tun! Aber Spaß beiseite, das war ein kleiner Fehler. Denk aber bitte trotzdem daran, dir nicht zu viel aufzubürden.

Keywords wurden nicht hervorgehoben, wenn sie neben einem Satzzeichen standen, zum Beispiel am Satzende. Nun möchten wir hervorheben, dass wir dies behoben haben. Punkt.

Slack 24.05.30 15. Mai 2024 Fehlerbehebung: Beim Schließen einer Direktnachricht (durch Tippen auf den Namen am oberen Rand des Bildschirms, anschließendes Scrollen nach unten und Drücken von „Unterhaltung schließen“) wurde der Bildschirm gelöscht, aber die Direktnachricht nicht aus der Ansicht entfernt. Das war ein bisschen so, als würdest du eine Glasschiebetür schließen und dann peinlicherweise weiter hindurchstarren. Wir sind für Transparenz, aber wir freuen uns, dass dieser Fehler als „geschlossen“ markiert wurde.

VoiceOver hat sich geweigert, die Namen von benutzerdefinierten Emojis in der Emoji-Auswahl zu lesen, wodurch diese einzigartigen Kunstwerke unerreichbar, nicht auswählbar und insgesamt nicht nutzbar waren. Du kannst deine benutzerdefinierten Emojis jetzt wieder nach Herzenslust verwenden. Viel Spaß!

Slack 24.05.20 8. Mai 2024 Was gibt's Neues Diese Woche gibt es kein großes Update. Das heißt aber nicht, dass das Update unwichtig ist. Nicht alle Tage (oder Updates) bringen große Veränderungen mit sich, aber der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail. Daher ist dieses kleine Update eine gute Sache.

Slack 24.05.10 30. April 2024 Fehlerbehebung: Behoben: Das Annehmen einer Slack-Connect-Einladung, wenn du noch nicht bei Slack angemeldet warst, hätte eigentlich zu einem einladenden Anmeldebildschirm führen müssen. Stattdessen wurde ein verwirrender und beunruhigender Fehlerbildschirm angezeigt. Das ist jetzt behoben. Du brauchst also keine Angst mehr davor zu haben, dich mit anderen zu vernetzen!

Slack 24.04.40 24. April 2024 Was gibt's Neues Vorhang auf für Slack AI! Mit unserem nagelneuen Set generativer KI-Tools kannst du intelligenter suchen, Unterhaltungen sofort zusammenfassen und vieles mehr. Im Support-Center erfährst du, wie du Slack AI für dich arbeiten lassen kannst: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 24.04.30 18. April 2024 Fehlerbehebung: Behoben: Ist dir aufgefallen, dass die Vorschläge für den benutzerdefinierten Status für deine Org. zwar in der Desktopversion, aber nicht auf Mobilgeräten zu sehen waren? Anscheinend waren wir da etwas un-Org.-anisiert. Hihi. Aber im Ernst: Soll nicht wieder vorkommen.

Behoben: In manchen Nachrichten, die von Apps gesendet wurden und Blockzitate enthielten, war der Nachrichtentext nicht eingerückt und lief über den linken Rand hinaus. Vielen Dank für dein Verständnis, während wir daran arbeiten, alles (auch die Wörter) wieder geradezurücken.

Slack 24.04.20 10. April 2024 Was gibt's Neues Was liegt denn da in der Luft? Wir können es nicht genau beschreiben, aber irgendwas ist anders. Alles geht leichter, die Sonne strahlt noch heller … was kann das nur sein? Die Slack App wurde aktualisiert! Ob wir damit noch mehr Frühlingsgefühle bei dir ausgelöst haben haben, können wir nicht sicher sagen, aber wir wünschen dir von Herzen, dass dir die Arbeit jetzt noch leichter von der Hand geht.

Slack 24.04.10 4. April 2024 Was gibt's Neues [FEHLER: VERSIONSHINWEISE NICHT GEFUNDEN] Moment, das kann nicht stimmen … Okay, dieses Mal können wir tatsächlich keine bestimmten Behebungen bejubeln, aber wir nutzen diese Möglichkeit immer gern, um dich wissen zu lassen, dass wir kontinuierlich daran arbeiten, die App noch besser zu machen. Und um dir ein bisschen gute Laune zu senden. Einen schönen Start in den neuen Monat ‒ ohne Aprilscherz.

Slack 24.03.40 27. März 2024 Was gibt's Neues Wir haben hinter den Kulissen hart daran gearbeitet, sicherzustellen, dass alles gut aussieht und wie geschmiert läuft. Wie immer gilt: Solltest du etwas Gegenteiliges bemerken, dann lass es uns über feedback@slack.com gerne wissen!

Slack 24.03.30 20. März 2024 Fehlerbehebung: Behoben: Wenn deine Sprache auf Chinesisch, Japanisch oder Koreanisch eingestellt war, wurden geplante Nachrichten, die „@-channel“- oder „@-hier“-Erwähnungen enthielten, eventuell als „@...“ dargestellt. Zwar hat das ohne Zweifel für mehr Spannung gesorgt, aber gleichzeitig blieb viel zu viel der Fantasie überlassen. Nachdem dieser Fehler behoben wurde, findest du jetzt überall richtige Erwähnungen.

Slack 24.03.20 13. März 2024 Was gibt's Neues Wir haben die iPad-Suchfunktion aktualisiert und sie an die jüngsten Änderungen angepasst, die du vielleicht schon auf dem iPhone bemerkt hast. Alles sieht ein bisschen frischer aus, und du kannst jetzt Suchen über das Menü „Springen zu…“ ausführen (und über den Tab „Suchen“ Channels und Direktnachrichten finden), sodass alles, was du brauchst, nur einen Klick entfernt ist.

Slack 24.03.10 6. März 2024 Fehlerbehebung: Ein Fehler in der Nachrichtenplanung hat dazu geführt, dass du Nachrichten nur für die Zeit nach der aktuellen Stunde planen konntest: „Du willst um 11:02 Uhr eine Nachricht senden? Oh, tut mir leid – damit musst du bis mittags warten.” So aufregend es auch war, das Gefühl zu simulieren, den Zug zu verpassen, so kannst du jetzt auch Nachrichten für einen Zeitpunkt planen, der nur fünf Minuten in der Zukunft liegt.

Slack 24.02.40 28. Februar 2024 Was gibt's Neues Wir haben ein paar holprige Stellen in der App abgeschliffen, damit du dir keine digitalen Splitter holst. Schon mal von „digitalen Splittern“ gehört? Tja, jetzt kennst du sie, aber du brauchst dir keine Gedanken darüber zu machen.

Slack 24.02.30 22. Februar 2024 Was gibt's Neues Willkommen zu deiner wöchentlichen Zusammenfassung mit Slack. Die heutige neue Funktion: „Aufholen“. Du kannst ungelesene Nachrichten im Handumdrehen durch Wischen als gelesen markieren und schnelle Antworten online senden. Und für die Momente, in denen dein Daumen aus der Reihe tanzt, gibt es sogar einen Rückgängig-Button. Wie heißt es so schön? Was du heute kannst aufholen, das verschiebe nicht auf Morgen!

Slack 24.02.20 14. Februar 2024 Fehlerbehebung: In einer Aktion, die wir als „die schlimmste Art von Überraschungsparty“ bezeichnen, hat das App-Symbol erst nach dem Öffnen der App das Badge für ungelesene Nachrichten angezeigt. Es gibt nichts Schlimmeres, als den Tag mit Panik zu beginnen, weil du nicht wusstest, dass du Nachrichten hast. Du hättest mal deinen Gesichtsausdruck sehen sollen. Aber Spaß beiseite, es tut uns sehr leid. Ab jetzt kannst du deinen Augen wieder trauen, und Slack auch.

Slack 24.02.10 8. Februar 2024 Fehlerbehebung: Angenommen, du bist auf einer Party eingeladen, bei der es explizit heißt „Keine Geschenke“, aber du tauchst mit einem hübsch eingewickelten leeren Karton auf. Ungefähr sowas ist passiert, als die App es dir ermöglicht hat, leere E-Mail-Anhänge herunterzuladen, und zwar auch nachdem Dateidownloads von Admins deaktiviert wurden. Damit ist jetzt Schluss: Wenn diese Einstellung in Kraft ist, finden ab sofort keinerlei Downloads mehr statt.

Slack 24.01.50 31. Januar 2024 Fehlerbehebung: Aufmerksame Benutzer:innen haben festgestellt, dass die Canvas-Kommentare in den Suchergebnissen statt des Canvas-Symbols ein Schlosssymbol (wie das eines Geschlossenen Channels) enthalten haben. Ist ein Canvas also technisch gesehen ein Geschlossener Channel? Sind Hot Dogs eigentlich Sandwiches? Wenn du versehentlich Staub atmest, bist du dann eigentlich ein Staubsauger? Auch wenn es noch viele Rätsel gibt, haben wir die Lösung für dieses spezielle Rätsel gefunden.

Slack 24.01.40 24. Januar 2024 Was gibt's Neues Wir haben die Regale gereinigt, die Fenster geputzt und alle Oberflächen mit einem weißen Samthandschuh geprüft. Jetzt ist der Frühjahrsputz beendet, und alles ist picobello. Du kannst loslegen!

Slack 24.01.30 17. Januar 2024 Was gibt's Neues Betrachte dies als die Pause zwischen den Akten einer schillernden Bühnenshow – eine kleine Erleichterung, die es uns ermöglicht, das Bühnenbild zu prüfen und das Publikum zu erfrischen, bevor sich der Vorhang wieder hebt. Oder anders ausgedrückt: Dieses Update enthält nur sehr kleine Korrekturen und Verbesserungen, aber wir schaffen die besten Voraussetzungen für das, was noch kommen wird (vielversprechendes Zwinkern).

Slack 24.01.20 10. Januar 2024 Fehlerbehebung: Alle Fehler, die in dieser Version behoben wurden, waren für das menschliche Auge viel zu klein und mit Worten nicht zu fassen. Dennoch haben wir hart gearbeitet, hier und da herumgetüftelt und die App noch ein kleines bisschen besser gemacht.

Slack 24.01.10 3. Januar 2024 Was gibt's Neues Neues Jahr, neue App! Der Vorsatz für dieses Jahr ist, Slack mit jedem Update zu verbessern (wir versprechen, diesen Vorsatz nicht irgendwann im Februar schon wieder aufzugeben). Deshalb enthält diese Version kleinere Korrekturen und Verbesserungen, um dem Jahreswechsel zum Jahr 2024 gerecht zu werden. Auf Slack und auf uns alle! Wir freuen uns auf ein neues, tolles Jahr mit dir.

Slack 23.12.21 15. Dezember 2023 Fehlerbehebung: Wir haben etwas mit den inneren Funktionalitäten herumgetüftelt und einige Ecken und Kanten abgeschliffen. Die App ist jetzt besser als jemals zuvor.

Slack 23.12.20 13. Dezember 2023 Fehlerbehebung: Captain’s Log: Slack-Datum 23.12.20. Berichte aus der Entwicklung haben darauf hingewiesen, dass der Workspace-Switcher URLs abschneidet und alle Erwähnungen von „Enterprise“ entfernt. Dies ist natürlich ein Verstoß gegen die Oberste Direktive von Slack (sicherstellen, dass die Informationen in der App korrekt sind; außerdem keine Bugs einführen). Wir haben den Tachyon-Teilchenemitter durch den Hauptdeflektor umgeleitet, und zwar mit Erfolg. Eine Runde Tee (Earl Grey, heiß) für alle Beteiligten.

Slack 23.12.10 6. Dezember 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Auf dem iPad scheinen sich unsere Threads verheddert zu haben, sodass sich Thread-Antworten mit Links mit anderen Nachrichten überschnitten haben. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, aber ein App-Update ist schon ziemlich toll.

Behoben: Auf dem iPad spra der Quick-Switcher nicht zum richtigen Channel, wenn die Auswahl mit der Eingabetaste auf der Tastatur erfolgte. Einige fanden dieses Verhalten spannend und geheimnisvoll, die meisten fanden es verwirrend und lästig.

Slack 23.11.40 29. November 2023 Fehlerbehebung: In einem seltsamen Akt der Solidarität ist die App abgestürzt, wenn du die Option „Alle Bilder einklappen“ ausgewählt hast, weil sie die Minimierung mit der vollständigen Auflösung verwechselt hat. Ganz gleich, ob du deine Bilder lieber sehen oder ausblenden möchtest, die App bleibt jetzt zuverlässig bei dir.

Ähnlich wie der „Beobachtereffekt“ in der Physik hat die Interaktion mit Dateien und Bildern in der Ansicht „Aktivität“ dazu geführt, dass sie ihren Zustand geändert und sich auf der Benutzeroberfläche bewegt haben. Unserer neuesten Beobachtung zufolge hat dieses Update das Problem behoben.

Huddles in Geschlossenen Channels werden nicht mehr mit eingeschaltetem Mikrofon begonnen. Nur weil es sich um einen kuratierten Ort handelt, heißt das nicht, dass dein Team alles hören muss.

Slack 23.11.30 16. November 2023 Was gibt's Neues Weißt du, was schlimmer ist als eine Fehlermeldung zu sehen? Keine Fehlermeldung zu sehen. Wir haben einige kontextbezogene Warnmeldungen in der App hinzugefügt, um dich zu informieren, wenn wir ein Verbindungsproblem bemerken. Wir sind im Geiste immer bei dir, auch wenn es unsere App mal nicht ist.

Slack 23.11.20 8. November 2023 Was gibt's Neues Lass dich nicht von uns stören – wir nehmen nur ein paar kleine Anpassungen vor, um die App in Schuss zu halten. Bald folgt noch mehr … Bis dan

Slack 23.11.10 1. November 2023 Was gibt's Neues Danke für die Aktualisierung der A! Die Änderungen in dieser Runde lassen sich nicht so leicht zusammenfassen, aber wir tun alles, was wir können, um sicherzustellen, dass die App so reibungslos wie möglich funktioniert. Auf die schrittweisen Fortschritte!

Slack 23.10.40 26. Oktober 2023 Fehlerbehebung: So wie Läufer:innen ihre Zeiten immer weiter verbessern, so verbessern wir unsere App mit diesem Update weiter. Dadurch ist sie ein bisschen schneller, ein bisschen schlanker und ein bisschen näher am Ziel.

Slack 23.10.30 18. Oktober 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Wir haben das Problem behoben, bei dem Slack Connect-Nachrichten nicht erkennen konnten, dass du dich in einem Gesprä mit Personen aus einer anderen Organisation befindest. Entschuldigung für etwaige unangenehme Störungen.

Slack 23.10.20 11. Oktober 2023 Fehlerbehebung: Behoben: VoiceOver hat nicht angezeigt, wenn in einem Channel-Ordner ungelesene Nachrichten vorhanden waren. Dadurch sind deine ungelesenen Nachrichten oft unentdeckt geblieben. Es hat sich herausgestellt, dass es sich nicht gut macht, wenn man Projekt-Deadlines hat und unfreiwillig an einer Nachrichten-Schnitzeljagd teilnehmen muss. Es tut uns leid, dass du arbeiten musstest, um deine Arbeit zu finden.

Slack 23.10.10 5. Oktober 2023 Was gibt's Neues Ignoriere uns einfach – wir räumen nur ein wenig auf. Kleinere Fehler und digitaler Müll: Weg mit euch!

Slack 23.09.40 27. September 2023 Was gibt's Neues Kleinere Anpassungen und Optimierungen in der gesamten App. Wir freuen uns, dass du auf dem Laufenden bleibst! Falls du auf Probleme stößt, melde dich bei uns unter feedback@slack.com.

Slack 23.09.30 20. September 2023 Große Veränderungen stehen bevor – unsere App bekommt ein neues Design! Wir aktualisieren sowohl die Desktop- als auch die mobile Version von Slack mit brandneuen Ansichten, die für mehr Fokus, Organisation und Produktivität sorgen. Je nachdem, welchen Plan du hast, wirst du diese Änderungen vielleicht nicht sofort sehen, aber halte in den nächsten Wochen die Augen offen. In der Zwischenzeit kannst du in unserem Blog auf SlackHQ.com lesen, was auf dich zukommt. Was gibt's Neues Vereinheitlichtes Grid: Du hast keine Lust mehr, zwischen Workspaces auf Enterprise Grid hin- und herzuwechseln? Alle Channels, zu denen du innerhalb einer Organisation gehörst, können jetzt in einer einzigen Ansicht angezeigt werden. Ziemlich clever.

Übersichtlichere Kopf- und Fußzeilen: Die Bereiche „DMs“, „Entwürfe“, „Threads“ und „Später“ sind jetzt leichter zugänglich und nehmen auf deinem Bildschirm weniger Platz ein. Deine Daumen werden es dir danken.

Aktivität: Ein brandneuer Aktivitäts-Bereich fasst deine Erwähnungen, Threads, Reaktionen und Apps an einem zentralen Ort zusammen. Hier erfährst du, was es bei deinen Unterhaltungen Neues gibt.

... und noch viel, viel mehr! Haben wir schon erwähnt, dass du in unserem Blog alle weiteren Details findest?

Slack 23.09.20 13. September 2023 Was gibt's Neues Diese Woche wird hart gearbeitet. Wir können allerdings nicht so einfach beschreiben, woran. Stell dir eine Ente auf einem Fluss vor. Unter Wasser paddelt die Ente wie wild, aber du siehst nur, wie sie geschmeidig dahin gleitet. Diese Woche ist Slack die Ente.

Slack 23.09.10 6. September 2023 Was gibt's Neues Ignoriere uns einfach – wir räumen nur ein wenig auf. Kleinere Fehler und digitaler Müll: Weg mit euch!

Slack 23.08.50 30. August 2023 Was gibt's Neues Diese Woche gibt es nur kleinere Verbesserungen, die zu klein sind, um sie zu erwähnen, aber wusstest du, dass du jederzeit unsere früheren Versionshinweise durchlesen kannst? Entdecke die eine oder andere Funktion. Schau dir an, was wir alles schon geschafft haben. Kichere ein wenig vor dich hin. Du findest sie alle unter https://slack.com/release-notes/ios

Slack 23.08.40 23. August 2023 Fehlerbehebung: Du würdest bei SSO am liebsten ein SOS senden? Unser QR-Code-Anmeldevorgang hat in einer Endlosschleife festgesteckt, wenn SSO eingerichtet war, sodass einige Benutzer:innen wie Schiffbrüchige auf hoher See einfach kein Land gesehen haben. Jetzt sind die QR-Codes aber wieder ein sicherer Hafen, und du brauchst keine Flaschenpost mehr.

Slack 23.08.30 16. August 2023 Fehlerbehebung: Wir haben etwas mit den inneren Funktionalitäten herumgetüftelt und einige Ecken und Kanten abgeschliffen. Die App ist jetzt besser als jemals zuvor.

Slack 23.08.20 9. August 2023 Was gibt's Neues Bilder sind jetzt mit einem „ALT“-Badge gekennzeichnet, um anzuzeigen, dass sie Alt-Text oder Bildbeschreibungen enthalten. Dieser Text kann angezeigt werden, indem man lange auf ein Bild drückt und dann im angezeigten Menü auf „Beschreibung anzeigen“ tippt. Fehlerbehebung: Behoben: Wenn du in einer Warteschlange stehst, gilt es allgemein als höflich, dass du dich in einer einzigen Reihe aufstellst. Weniger höflich war, dass die App alle Uploads abgebrochen hat, wenn sich mehr als eine Datei in der Warteschlange zum Senden befand. Wir haben nicht weiter abgewartet und mit der App nochmal eine Runde Benimmregeln geübt. Du kannst deine Uploads jetzt ruhig wieder in die Warteschlange stellen.

Slack 23.08.10 2. August 2023 Was gibt's Neues Behoben: Diese Woche gibt es nicht viel zu berichten, aber du kannst davon ausgehen, dass wir im Hintergrund daran arbeiten, dass alles tipptopp in Ordnung ist. Wenn dir irgendetwas auffällt, das nicht so ist, wie es sein sollte, dann schreibe uns eine Nachricht an feedback@slack.com.

Slack 23.07.40 26. Juli 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Wenn sich eine Person in deinem Team in einer Zeitzone hinter der deinen befunden hat und du ihr Profil zufällig in dem Zeitfenster angesehen hast und dich in einem anderen Monat als sie befunden hast, hat die App ihre Ortszeit als „morgen“ und nicht als „gestern“ angezeigt. Das ist wie eine Reise zurück in die Zukunft! Möge dies eine Erinnerung daran sein, dass „morgen“ immer ein anderer Tag sein wird (nämlich „gestern“).

Slack 23.07.30 19. Juli 2023 Was gibt's Neues Möchtest du einen Blick in einen Channel werfen, ohne ihn als gelesen zu markieren? Drücke einfach lange auf den Namen der Unterhaltung in deiner Channel-Liste, dann wird eine Vorschau angezeigt. Das ist wie dein eigenes persönliches Fernrohr in den Weiten von Slack.

Slack 23.07.20 12. Juli 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Bei der Anmeldung zu einem Workspace auf Enterprise Grid haben einige Benutzer:innen festgestellt, dass die App unmittelbar nach der freundlichen Begrüßung häufig abstürzte. Wenn das mal kein schlechter erster Eindruck ist! Wir würden uns freuen, dich wieder bei uns begrüßen zu dürfen – und diesmal darfst du solange bleiben wie du möchtest.

Slack 23.07.10 5. Juli 2023 Was gibt's Neues Alle Fehler, die in dieser Version behoben wurden, waren zu klein, als dass das Auge sie hätte sehen können, oder zu knifflig, als dass menschliche Worte sie beschreiben könnten. Dennoch haben wir hart gearbeitet, an den Dingen herumgebastelt und die App auf raffinierte Weise verbessert.

Slack 23.06.40 28. Juni 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Wie bei einer Zaubershow, aber ohne den Spaßfaktor, ist das Menü zum Versenden von Channel-Einladungen per E-Mail auf „magische“ Weise verschwunden, bevor du überhaupt Zeit hattest zu sehen, was dort stand. Hex Hex! Das Problem haben wir jetzt aus der Welt geschafft.

Slack 23.06.30 21. Juni 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Beim Anzeigen des Infobildschirms eines Channels schien das Themenfeld immer leer zu sein, auch wenn zuvor ein Thema festgelegt worden war. Vom Thema abschweifen ist zwar geradezu menschlich, aber wir möchten dir zumindest die Möglichkeit bieten, beim Thema zu bleiben.

Behoben: Bei unserem wahrscheinlich ironischsten Fehler in diesem Jahr funktionierte die Textskalierung für die blaue Anzeige ungelesener Nachrichten nicht, weshalb du wahrscheinlich nicht gut lesen konntest, wie viele ungelesene Nachrichten du hattest. Es war nur ein neuer Satz an Spezifikationen notwendig, um dieses Problem zu lösen.

Behoben: Das Teilen einer URL in einer Direktnachricht über die iOS-Erweiterung zum Teilen funktionierte nicht. Teilen ist manchmal bekanntlich leichter gesagt als getan, aber es ist uns diesem Fall gelungen. Sharing is caring!

Slack 23.06.20 14. Juni 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Wir haben das Feedback erhalten, dass unsere Beitragsfunktion auf iOS ein wenig enttäuschend war – und zwar in dem Sinne, dass sie überhaupt nicht funktioniert hat. Inzwischen sollten die Beiträge wesentlich nützlicher (und tatsächlich nutzbar) sein.

Slack 23.06.10 7. Juni 2023 Was gibt's Neues iPad-Benutzer:innen mit einem Magic Keyboard (oder mit einer Maus, egal ob magisch oder nicht) können jetzt den zweiten Klick nutzen, um das Kontextmenü für Nachrichten und Anhänge zu öffnen. Zauberwörter wie „Abrakadabra“ sind nicht erforderlich, aber willkommen.

Slack 23.05.40 24. Mai 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Warst du schon einmal an einem Gruppenprojekt beteiligt, bei dem nicht jede Person ihren Beitrag geleistet hat? VoiceOver hat sich geweigert, Text im Nachrichteneingabefeld zu lesen. Es war erst bereit zu sprechen, nachdem die Nachricht, die du geschrieben hast, bereits abgeschickt worden war. Nachdem dieser Fehler behoben wurde, sollte VoiceOver jetzt ein viel hilfreicherer Schreibpartner sein.

Behoben: Beim Hinzufügen von Personen zu einem Channel hat VoiceOver die Bezeichnung des Buttons „Fenster schließen“ nicht korrekt gelesen. Wie wir in der Branche sagen, war das „nah dran“, aber nicht nah genug.

Slack 23.05.30 17. Mai 2023 Was gibt's Neues Kennst du auch solche Wochen, in denen es sich so anfühlt, als ob nichts passiert, du aber später zurückblickst und feststellst, dass eigentlich eine Menge passiert ist? Dies h ist eine dieser Wochen bei der App.

Slack 23.05.21 15. Mai 2023 Fehlerbehebung: Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 23.05.20 10. Mai 2023 Was gibt's Neues Fehler wurden beseitigt, die Leistung verbessert, es wurde gearbeitet und das Ergebnis war gut. Viel Spaß in Slack!

Slack 23.04.40 26. April 2023 Was gibt's Neues Eine kleine Erinnerung für den Alltag: Die Welt ist noch einzigartiger, weil du ein Teil von ihr bist, und du hast auf eine Art und Weise Einfluss auf andere genommen, die dir vielleicht gar nicht bewusst ist. Oh, und dieses Mal gibt es keine großen Änderungen an der App. Viel Spaß beim Nachrichtenschreiben.

Slack 23.04.30 19. April 2023 Fehlerbehebung: Stell dir vor, du bist zu einer tollen Party eingeladen. Und zu noch einer. Und dann zu noch einer. Und wenn du dann die erste Party verlässt, um dich mit deinen Freunden auf den anderen beiden zu treffen, hat ein Türsteher beschlossen, deinen Namen von jeder Gästeliste zu streichen, nachdem du die erste Party verlassen hast. Unser aktueller Fehler? Der war wie ein Türsteher, der einige Benutzer:innen aus allen Workspaces abgemeldet hat, obwohl sie sich nur von einem abmelden wollten. Aber wir haben das Problem behoben, d. h. du kannst jetzt wieder auf jede Party... ähm, in jeden Workspace... gehen.

Slack 23.04.20 12. April 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Wenn alle den Huddle verlassen haben, ersparen wir dir die Unannehmlichkeit, laut nur mit dir selbst zu sprechen, indem wir dich automatisch stumm schalten. Aber lass dich nicht davon abhalten, dein Zwiegespräch mit dir selbst fortzusetzen.

Slack 23.04.10 5. April 2023 Was gibt's Neues Diese Woche gibt es keine großen Problembehebungen, aber du kannst dir sicher sein, dass in Zukunft noch mehr passieren wird. Natürlich ist es nicht unser Ziel, Fehler einzuführen. Aber Fehltritte, Anpassungen, Fehler und Korrekturen – das ist der Lauf des Lebens und der Preis für unser Wachstum. Wir hoffen, du genießt die Erfahrung – ganz egal, wo du dich gerade befindest.

Slack 23.03.50 29. März 2023 Was gibt's Neues Keine Nachrichten sind gute Nachrichten! Manche Nachrichten können auch gute Nachrichten sein, oder keine Nachrichten könnten zu Unsicherheiten und Spekulationen führen, die mit schlechten Nachrichten vergleichbar sind, aber in diesem Fall ist das Ausbleiben von Nachrichten etwas Gutes. Oder zumindest nichts Schlechtes. Es ist vollkommen in Ordnung, dass es keine neuen Nachrichten gibt. Ach egal!

Slack 23.03.40 22. März 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Wenn du deinen Benachrichtigungs-Zeitplan für Montag oder Freitag geändert hast, hat sich das unerklärlicherweise auf beide Tage ausgewirkt. Wenn dieses Freaky Friday-Phänomen dazu geführt hat, dass du einen Manic Monday hattest, tut es uns aufrichtig leid.

Behoben: Wenn du in einer anderen Anwendung auf einen Link zu einer Slack-Nachricht getippt hast, wurdest du manchmal fälschlicherweise auf die Anmeldeseite weitergeleitet. Wir haben dich einfach nicht wiedererkannt! Hast du vielleicht einen neuen Haarschnitt? Sieht toll aus.

Slack 23.03.30 15. März 2023 Was gibt's Neues Wir veröffentlichen jede Woche etwas, um immer erstklassige Leistung zu bieten … aber manchmal gibt es nichts Besonderes zu erzählen. Lass uns also über einige Dinge sprechen, über die wir dich von vornherein besser hätten informieren können. Wusstest du zum Beispiel, dass du auf deinem Mobilgerät lange auf eine Nachricht drücken kannst, um sie auf „ungelesen“ zu setzen, sodass sie schon auf dich wartet, wenn du dich an deinen Schreibtisch setzt? Oder dass du eine Erinnerung einrichten kannst, die Nachricht später zu lesen? Oh, das wusstest du schon? Macht nichts. Und weiter geht's!

Slack 23.03.20 8. März 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Beim Betrachten einer Unterhaltung auf dem iPad wurde manchmal ein „Zurück“-Button angezeigt, der jedoch nichts getan hat, wenn man darauf tippte. Die App wollte uns wohl auf Biegen und Brechen beibringen, dass es nichts bringt, der Vergangenheit nachzutrauern und dass wir stattdessen nach vorne schauen sollten. Da wir ein wenig Nostalgie (und das Nachverfolgen von früheren Unterhaltungen) aber für sinnvoll halten, geben wir hiermit zu: Das war ein Fehler. Unser Fehler.

Slack 23.03.10 1. März 2023 Was gibt's Neues Ab dem 6. März können bestimmte ältere Versionen von Slack keine Verbindung mehr herstellen. Wenn du innerhalb des letzten Jahres ein Update durchgeführt hast, solltest du keine Probleme haben. Wenn du seit über einem Jahr kein Update mehr durchgeführt hast, wirst du diese Nachricht vermutlich nicht lesen, aber wir hinterlegen sie hier für die Nachwelt. Kurz gesagt: Aktualisiere deine Apps immer regelmäßig. Unser Support-Team dankt es dir!

Slack 23.02.40 22. Februar 2023 Was gibt's Neues Hast du schon mal einen Channel erstellt, der eigentlich geschlossen sein sollte, du hast aber vergessen, diese Einstellung vorzunehmen? Es könnte ein ziemliches Durcheinander werden, das Dashboard zu finden, um #julie-überraschungsparty oder #all-unsere-finanzdokumente von offen auf geschlossen umzustellen, bevor es jemand bemerkt. Jetzt finden Admins und Inhaber:innen diese Option im Ordner „Channel-Details“, um ihre Geheimnisse schnell wieder zu schützen.

Slack 23.02.30 13. Februar 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Wenn Benutzer:innen eine Kontaktinformation von iOS mit Slack teilen wollten, ist … nichts passiert. Rein gar nichts. Lediglich ein „Nein, danke“ von beiden Seiten des Austausches. Wir haben ein wenig verhandelt und den Kontakt wiederhergestellt, sodass du deine Kontaktinformationen wieder erfolgreich mit Slack teilen kannst. Das ist doch was.

Behoben: Namen sind was tolles – was würden wir nur ohne sie tun? Leider wurde jede Datei, die du in Slack hochgeladen hast, mit dem Namen „Datei von iOS“ angezeigt – egal, welchen Namen du ursprünglich angegeben hattest. Das Problem ist jetzt behoben und wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Slack 23.02.20 9. Februar 2023 Was gibt's Neues Bildschirmfreigabe von überall mit mobiler Bildschirmfreigabe in Huddles! Öffne einfach das Menü „Mehr Optionen“, nachdem du einen Huddle gestartet hast, und tippe zum Loslegen auf „Bildschirm freigeben“. Du kannst sogar die Slack App im Hintergrund verwenden, um weiterhin Inhalte auf deinem Gerät zu teilen! Fehlerbehebung: Behoben: Wir haben alle mal was von „quadratisch, praktisch, gut“ gehört, aber wenn sich der Aktivitätsindikator aller Benutzer:innen in ein Quadrat verwandelt (die Form, die normalerweise Gast-Accounts vorbehalten ist), ist das weder praktisch noch gut. Wir sind hier alle in gewisser Weise nur zu Gast, aber hier haben wir wirklich die Quadratur des Kreises geschaffen. Jetzt ist alles so wie vorher: Kreise für Vollmitglieder, normale Vierecke für unsere verehrten Gäste.

Behoben: Bei der Verwendung von VoiceOver konnten Mediendateien, die an Thread-Nachrichten angehängt waren, nicht geöffnet werden. Das war nicht besonders lustig – sondern einfach nur frustrierend. Wir bitten vielmals um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.

Slack 23.02.10 1. Februar 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Durch Tippen auf einen Vorschlag aus der Autovervollständigung wurden alle Textformatierungen, die zuvor vorhanden waren, deaktiviert. Diesen Fehler haben wir jetzt (manuell) behoben.

Slack 23.01.40 26. Januar 2023 Was gibt's Neues Ab sofort beherrschst nicht nur du Multitasking. Videonachrichten können jetzt zu kleineren Fenstern minimiert werden, sodass du die Wiedergabe fortsetzen kannst, während du an einer aktuellen Videonachricht arbeitest. Fehlerbehebung: Behoben: Ein Emoji sagt ja bekanntlich mehr als tausend Worte. Leider haben wir Emoji-Folgen am Ende von Nachrichten aber nicht erkannt, was bedeutet, dass die Bandbreite deiner schönsten Emotionen einfach verloren ging. Wir haben sie jetzt wieder sichtbar gemacht.

Behoben: Bei der Aufnahme einer Sprachnachricht mit aktiviertem VoiceOver ist der Screenreader zur/zum falschen Sprecher:in gewechselt, wodurch der gesprochene Text sehr leise und schwer zu verstehen war. Das war das Gegenteil von Barrierefreiheit – wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Slack 23.01.30 19. Januar 2023 Was gibt's Neues Achtung, Achtung! Wusstest du schon, dass es in Slack die Möglichkeit gibt, Erinnerungen einzustellen? Wähle „Erinnerung einstellen“ aus, nachdem du lange auf eine Nachricht gedrückt hast, oder gib an einer beliebigen Stelle in Slack „/erinnere mich“ ein, um von Slackbot pflichtbewusst zur angegebenen Zeit erinnert zu werden.

Slack 23.01.20 11. Januar 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Das Kopieren von Nachrichtenlinks ist eine gute Möglichkeit, auf eine bestimmte Unterhaltung in Slack zu verweisen. Leider haben diese Links auf Mobilgeräten nicht funktioniert und endeten daher in einer Sackgasse. Jetzt sind die Nachrichtenlinks wieder einsatzbereit.

Slack 23.01.10 4. Januar 2023 Was gibt's Neues Kannst du es fassen, dass bald schon 2023 ist? Wenn es dir so geht wie uns, hast du wahrscheinlich schon ein wenig über die letzten Monate nachgedacht und gleichzeitig nach vorne geschaut. In diesem Sinne geht es bei diesem Update weniger um große Änderungen als vielmehr darum, den Grundstein für das zu legen, was noch kommen wird. Wir sind immer noch Slack und du bist immer noch du – wir sind beide nur ein bisschen besser als vorher. Frohes neues Jahr!

Slack 22.12.21 19. Dezember 2022 Fehlerbehebung: Wir haben ein paar klitzekleine Kleinigkeiten verbessert, die entweder zu winzig sind, um sie zu bemerken oder zu kompliziert, um sie zu erklären. Wir kehren das nächste Mal wieder zu deinen regulären, interessanteren Arten von Versionshinweisen zurück (zumindest hoffen wir das).

Slack 22.12.20 15. Dezember 2022 Fehlerbehebung: Behoben: Funfact – du kannst Apps so konfigurieren, dass sie für dich Nachrichten in Slack posten. Leider hat kürzlich ein Fehler dazu geführt, dass statt deinem Namen der Name und das Symbol der App angezeigt wurden, was nicht nur verwirrend, sondern auch befremdlich war. Stell dir mal vor, jeder Brief, der bei dir ankommt, ist von deinem Postboten unterschrieben und nicht von der Person, die ihn geschrieben hat! Diesen Fehler haben wir getrost wieder dahin zurückgeschickt, wo er herkam.

Slack 22.12.10 7. Dezember 2022 Was gibt's Neues Live-Text ist live für Bilder und angehaltene Videos, die unendlich viele neue Möglichkeiten zum Kopieren und Einfügen bieten. Fans der Tastenkombination Strg + C, jubilieret! Fehlerbehebung: Behoben: Benutzer:innen mit japanischer Tastatur konnten nicht auf die Liste der Benutzervorschläge zugreifen, wenn sie versucht haben, jemanden zu erwähnen. Manche freuen sich vielleicht über die intellektuelle Herausforderung, sich den Benutzernamen jedes Teammitglieds zu merken, aber jetzt kannst du unsere Vorschläge für eine einfache Kennzeichnung zur Hilfe nehmen.

Behoben: Wenn jemand in einem Thread mit einer URL antwortet, kannst du jetzt VoiceOver verwenden, um sie zu aktivieren. Probiere es mit slack.com doch einfach aus. (Wir freuen uns immer über die zusätzlichen Seitenaufrufe.)

Behoben: Wir haben den Punkt „Feedback senden“ im Bildschirm „Persönliche Einstellungen“ korrigiert. Jetzt kannst du uns also tatsächlich Feedback senden. Wir freuen uns auf deine Lobeshymnen. ;)

Slack 22.11.40 30. November 2022 Was gibt's Neues Erstelle direkt von deinem Smartphone aus neue benutzerdefinierte Emojis für deinen Workspace! Öffne zunächst die Emoji-Auswahl und gib einen neuen Emoji-Namen in das Suchfeld ein. Wenn „Keine Ergebnisse“ angezeigt wird, tippe auf „Benutzerdefiniertes Emoji hinzufügen“, um ein Foto aufzunehmen oder eines aus deiner Fotobibliothek auszuwählen. Erstelle Emojis von deinen Haustieren, deinen Urlaubsfotos oder der Trophäe, die du in der ersten Klasse bekommen hast und von der du dich partout nicht trennen kannst. Fehlerbehebung: Behoben: Das Freigabeblatt hat nach der Übergabe eines Bildes an Slack aus einer anderen App erwartungsvoll (auf was auch immer) gewartet, anstatt zu verschwinden. Von nun an wird es sich höflich verabschieden, sobald die Aufgabe beendet ist.

Behoben: Wenn du versucht hast, eine ältere Nachricht aus einer Direktnachricht oder einem Geschlossenem Channel wieder in derselben Unterhaltung zu teilen, hat sich der Button „Senden“ hartnäckig geweigert, grün zu werden. Jetzt kannst du ganz einfach frühere Gesprächsthemen neu aufrollen, z.B. wann man frühestens „Last Christmas spielen darf. Probiere es aus, indem du lange auf eine Nachricht drückst und dann auf „Nachricht teilen“ tippst.

Slack 22.11.30 15. November 2022 Fehlerbehebung: Behoben: Das Bearbeiten einer nummerierten Liste oder Aufzählungsliste hat manchmal zu einem Formatierungsfehler geführt – und dieses sprichwörtliche "Aus-der-Reihe-tanzen" war völlig unpassend. Alles ist jetzt wieder gerade gerückt und du kannst fröhlich drauf los formatieren.

Behoben: Audioaufnahmen wohnt ja bekanntlich eine ganz eigene Magie inne, aber dass sie sich während der Aufnahme einfach selbst verschwinden lassen können, war uns neu. Wir haben den Spuk kurzerhand beendet! Wenn du nun während der Aufnahme einer Sprachnachricht im Channel zurückblätterst, wird die Aufnahme ab sofort nicht mehr spontan gelöscht.

Behoben: Schlaf ist wichtig, das steht außer Frage. Und ein kleines Schläfchen zwischendurch kann wahre Wunder wirken. Aber wenn der Bildschirm deines Smartphones mitten in der Aufnahme einer Sprachnachricht in den Ruhezustand übergeht (und damit die Aufnahme stoppt), fühlt sich das vielleicht eher wie ein schlechter Traum an. Lasse deinen Gedanken jetzt ruhig freien Lauf – dein Smartphone bleibt ab jetzt hellwach, bis die Aufnahme beendet ist.

Slack 22.11.20 9. November 2022 Diese Woche gibt es nicht viel zu berichten, aber du kannst davon ausgehen, dass wir im Hintergrund daran arbeiten, dass alles tipptopp in Ordnung ist. Wenn dir irgendetwas auffällt, das nicht so ist, wie es sein sollte, dann schreibe uns eine Nachricht an feedback@slack.com.

Slack 22.11.10 2. November 2022 Fehlerbehebung: Behoben: VoiceOver-Benutzer:innen werden feststellen, dass die Wiedergabe nun wieder zwischen Absätzen unterscheidet, wenn sie eine Nachricht in der Detailansicht öffnen, sodass sie zwischen Textblöcken springen können. Wenn die Details, nach denen du suchst, häufig unter langatmigen und emoji-beladenen Präambeln begraben sind, dann ist das hier genau das Richtige für dich.

Slack 22.10.50 26. Oktober 2022 Was gibt's Neues Dieses Mal gibt es keine großen Veränderungen. Manchmal lassen sich Fortschritte am besten messen, wenn man zurückschaut und sieht, wie weit man gekommen ist. Wusstest du, dass wir ursprünglich ein Videospielunternehmen waren? Irre, oder?

Slack 22.10.40 19. Oktober 2022 Was gibt's Neues Gute Neuigkeiten: Unsere iPhone- und iPad-Apps unterstützen jetzt Drag-and-Drop in der Nachrichteneingabe. Dateien, Fotos, Videos, Links und jeglicher Text können in das Schreibfeld gezogen werden, um sie an deine Nachricht anzuheften. Drag and Drop it like it's hot! Fehlerbehebung: Behoben: Wenn du ein und dasselbe Emoji mehrmals hintereinander verwendet hast, hat das bisher dazu geführt, dass die App nur eins der beiden dargestellt hat. Von jetzt an werden wir deine künstlerischen Entscheidungen nicht länger in Frage stellen – wenn deine Nachricht 5 Party-Papageien-Emojis verlangt (etwa um zum Ausdruck zu bringen, wie sehr du etwas feierst), dann soll es so sein.

Slack 22.10.20 10. Oktober 2022 Was gibt's Neues Wenn du zu den Menschen gehörst, die durch Aufräumen zur Ruhe kommen, kannst du die Channels zwischen den Ordnern in der Seitenleiste verschieben (sofern du diese Ordner bereits in der Desktop-App erstellt hast). Möbel sind teuer ‒ warum dekorierst du stattdessen nicht einfach deine Seitenleiste um? Fehlerbehebung: Behoben: Nachdem du eine Pause beim Schreiben einer Nachricht eingelegt hattest (vor allem, wenn diese Nachricht auf Japanisch verfasst wurde), musstest du bei deiner Rückkehr feststellen, dass die Tastatur ebenfalls eine Pause eingelegt hatte und nicht bereit war, die Arbeit wieder aufzunehmen. Das war nicht persönlich gemeint, so viel können wir dir versichern.

Behoben: Niemand scheint sich mehr Telefonnummern merken zu können, und wir offenbar auch nicht. Wenn du jetzt eine Telefonnummer aus deiner Kontakte-App kopierst und in Slack einfügst, senden wir mehr als nur eine leere Zeichenfolge in deiner Nachricht.

Behoben: Slack Connect-Channels zeigten bisher nicht ihre vollständigen Mitgliederlisten an, bis man dem Channel beigetreten war. Es heißt ja Slack Connect und nicht etwa „Ultra-Exklusiver Slack Club mit Geheimer Gästeliste“, also haben wir das entsprechend geändert.

Slack 22.10.10 3. Oktober 2022 Was gibt's Neues Sage mehr mit Videos, Live-Emoji-Reaktionen und mehr – jetzt auch in Huddles auf Mobilgeräten! Fehlerbehebung: Behoben: Wir wollen eigentlich Bugs beseitigen, keine Workspace-Symbole. Anscheinend haben wir das kürzlich verwechselt. Wenn bisher das Symbol in der oberen linken Ecke so aussah, als sei es komplett in die Ecke gedrängt worden, solltest du es jetzt in seiner vollen und prachtvollen Größe sehen.

Behoben: Bestimmte Channels haben sich geradezu unheimlich verhalten und sind auf sehr mysteriöse Weise abgestürzt, wenn sie geöffnet wurden. Wir hätten zu gerne unsere geliebten Geisterjäger angerufen, aber letzten Endes ist es uns gelungen, den Spuk selbst zu beenden.

Slack 22.09.40 26. September 2022 Fehlerbehebung: Jetzt behoben: Manchmal, vor allem in anderen Sprachen als Englisch, hat eine Nachricht mit einer @Erwähnung diese Erwähnung zweimal hintereinander angezeigt. Doppelt hält zwar bekanntlich besser, aber irgendwie war das Ganze auch etwas aufdringlich.

Slack 22.09.30 19. September 2022 Fehlerbehebung: Behoben: „Wer suchet, der findet“, besagt ein altbekanntes deutsches Sprichwort. Wir haben stattdessen den Spruch „Wer suchet, der suchet“ gedichtet, um zu erklären, was du möglicherweise in letzter Zeit in der App erlebt hast. Jetzt kannst du dieselbe Suche so oft hintereinander ausführen, wie du willst, und wir schwören, dass sie auch jedes Mal funktioniert.

Slack 22.09.20 12. September 2022 Was gibt's Neues Liebe iPad-Benutzer:innen, wir haben den Quickswitcher noch schneller gemacht. Mit dem Tastenkürzel Cmd+K könnt ihr jetzt galant von Channel zu Channel springen und im Handumdrehen in die Tasten hauen. Fan-Tast-isch! Fehlerbehebung: Behoben: Ein unschuldiges Update unserer Jailbreak-Erkennungsfunktion: Sie ist jetzt mit iOS 16 kompatibel.

Behoben: Vielleicht hast du schonmal versucht, Slack im Halbbildmodus auf deinem iPad zu verwenden, und dabei ist das Vorschlagsfeld für die Autovervollständigung im Composer verschwunden. Wir entschuldigen uns bei allen Multitaskenden, die wir möglicherweise unnötig aufgehalten haben. Wir haben das Problem behoben, und ihr könnt jetzt mit euren diversen Aufgaben auf diversen Bildschirmen fortfahren.

Behoben: Sharing is caring, deshalb haben wir nun alles repariert, was dich daran gehindert hat, Dateien von Slack mit anderen Apps zu teilen. Wir bitten deine anderen Apps hiermit ganz offiziell um Verzeihung und hoffen, dass sie es uns nicht nachtragen.

Slack 22.09.10 6. September 2022 Was gibt's Neues Behoben: Beim Verwenden der Teilen-Erweiterung für mehrere Dateien, Bilder oder Videos wurde alles separat verschickt, was das Durchswipen erschwert und den Channel oder die DM überladen hat. Jetzt wird alles der Ordnung halber in einer Nachricht als Anhang versendet. Ordnung ist a bekanntlich das halbe Kollaborationstool äh Leben.

Schon einmal versucht, jemanden zu einem Channel oder einer Direktnachricht hinzuzufügen, und dann konntest du nicht die richtige Person in der Ergebnisliste finden? Wir haben ein bisschen nachgeholfen, um dir Ergebnisse basierend auf den Personen anzuzeigen, an die du häufig und kürzlich Nachrichten gesendet hast.

Wenn du dir einen Channel ansiehst, siehst du jetzt einen praktischen kleinen Indikator für Threads, die einen Nachrichtenentwurf enthalten. So kannst du einfach da anknüpfen, wo du aufgehört hast.

Wenn du einen neuen Channel benennst, werden Leerzeichen jetzt automatisch in Bindestriche geändert, sodass du daran nicht mehr denken musst. Dinge verbinden macht doch einfach viel mehr Spaß als in gähnende Leere zu starren, oder?

Slack 22.08.50 29. August 2022 Fehlerbehebung: Behoben: Beim Exportieren von Dateien von Slack in eine andere App wurde der Dateiname so geändert, dass vermeintlich willkürliche Ziffern am Anfang des Dateinamens standen. Das war ein Fehler unsererseits. (Du kannst die Zahlen ja mal zum Lottospielen benutzen – aber ohne Gewähr.)

Behoben: Wir finden Büro-Spitznamen super. Aber wenn jemand „Vollständiger Name“ ausgewählt hatte, konntest du diesen überhaupt nicht sehen – nicht einmal, wann du das Profil der Person angeklickt hast. Jetzt kannst du immer die vollständigen Namen von allen über ihren Profilbildern sehen. Ein Gruß an T-Bone (echter Name: Tim).

Slack 22.08.40 22. August 2022 Fehlerbehebung: Behoben: Beim Verfassen einer Nachricht auf Koreanisch wurden die ersten Zeichen nicht korrekt dargestellt. Jetzt stehen die Zeichen aber wieder auf "Alles in Butter äh auf Koreanisch!".

Slack 22.08.30 15. August 2022 Was gibt's Neues Wir haben den Header oben in den Unterhaltungen so auf Vordermann gebracht, dass er informativer, weniger überfüllt und insgesamt einfach übersichtlicher ist. Du siehst jetzt die Anzahl deiner Lesezeichen und gepinnten Nachrichten neben der Mitgliederanzahl und wenn du darauf tippst, kommst du zu den Unterhaltungsdetails.

Hast du auch schonmal unabsichtlich eine Suche im „Gehe zu …“ gestartet oder aus Versehen versucht, über die Suche einen Channel zu finden? Wir haben das Wechseln zwischen diesen beiden Suchpfaden jetzt einfacher gemacht, damit du immer dort landest, wohin du wolltest. Fehlerbehebung: Behoben: Wenn dich fehlgeschlagene Uploads von OneDrive oder Google Drive bisher zur Weißglut gebracht haben, haben wir gute Neuigkeiten: Dieser Fehler wurde aus der App geschmissen.

Behoben: Hochgeladene Bilder respektieren ab sofort den Namen, den du ihnen zuweist, statt sich standardmäßig „Bild von iOS hochgeladen“ zu nennen. Wir bitten um Verzeihung für dieses nervige Namedropping.

Behoben: Manchmal hat man dich nicht reingelassen, wenn du eine Einladung für einen Huddle angenommen hast, der schon in vollem Gange war – ziemlich unhöflich. Aber wir können dir versichern, das war nur ein Missverständnis.

Slack 22.08.20 8. August 2022 Was gibt's Neues iPad-Benutzer:innen – lasst uns zum Punkt kommen. Wenn du die Maus oder das Trackpad auf deinem iPad verwendest, wirst du feststellen, dass Buttons, Menüs und die Channel-Liste jetzt hervorgehoben werden, wenn du deinen Mauszeiger darüber bewegst, um anzuzeigen, wo du interagieren kannst. Fehlerbehebung: Behoben: Klarheit und Barrierefreiheit sollten immer Hand in Hand gehen, deshalb macht das VoiceOver nun wie beabsichtigt zwischen der Ansage jedes Nachrichtenelements ein kleines Päuschen. Irgendwie ist das auch eine schöne Erinnerung daran, zwischendurch einfach mal innezuhalten und eine Runde durchzuatmen.

Behoben: Hin und wieder ließen sich Nachrichtenlinks von einem Workspace nicht in einem anderen öffnen, selbst wenn man bei beiden Workspaces angemeldet war. Und dreimal darfst du raten – das war ein Fehler. Nachrichtenlinks lassen sich ab sofort immer öffnen – egal, wo du dich gerade aufhältst.

Slack 22.08.10 1. August 2022 Was gibt's Neues Wir haben hinter den Kulissen hart daran gearbeitet, sicherzustellen, dass alles gut aussieht und wie geschmiert läuft. Wie immer gilt: Solltest du etwas Gegenteiliges bemerken, dann lass es uns über feedback@slack.com gerne wissen!

Slack 22.07.30 25. Juli 2022 Was gibt's Neues Jetzt funktioniert's: In Sachen Synchronisierung persönlicher App-Einstellungen ist es ähnlich wie beim Synchronschwimmen. Es kann gar nicht synchron genug sein. Soll heißen: Die Nutzung von „Mit iOS synchronisieren“ unter Persönliche Einstellungen > Barrierefreiheit funktioniert jetzt wie vorgesehen, sodass das, was du in Slack siehst, mit deinen Einstellungen auf Systemebene perfekt übereinstimmt.

Slack 22.07.15 11. Juli 2022 Was gibt's Neues Es gibt diesmal nichts zu berichten. Nun ja, nichts, was direkt ins Auge fällt, aber im Hintergrund tut sich schon einiges. Wir arbeiten intensiv daran, Slack weiter zu verbessern. Diesmal fällt es nur nicht so auf.

Slack 22.07.10 5. Juli 2022 Was gibt's Neues Diese Woche gibt's nichts Wildes zu berichten. Tatsächlich nicht mal was weniger Wildes. Arbeiten tun wir trotzdem, allerdings ist es gerade einfach die Art von Arbeit, die bei einem Theaterstück zwischen zwei Szenen hinter den Kulissen abläuft. Wir richten ganz klammheimlich alles für die Zukunft der Arbeit her.

Slack 22.06.25 27. Juni 2022 Fehlerbehebung: Behoben: Beim Planen einer Nachricht zum späteren Versenden wurde in jedem deiner Channels und jeder deiner DMs eine Bestätigung angezeigt (anstatt nur dort, wo die Nachricht schließlich ankommen sollte). Das hat sich in etwa so angefühlt, wie die einstige Panik, wenn du aus Versehen auf „Allen antworten“ geklickt hast. Jetzt kannst du wieder aufatmen! Wir haben dafür gesorgt, dass diese Meldungen ab jetzt etwas zielgerichteter angezeigt werden.

Slack 22.06.20 20. Juni 2022 Was gibt's Neues Wir haben eine Reihe von Verbesserungen an der Suchoberfläche vorgenommen, um das Suchen zu minimieren und das Finden zu maximieren. Die Suchbegriffe werden nun hervorgehoben, die Tabs sind übersichtlicher formatiert und die Anzahl der gefundenen Ergebnisse wird oben in der Liste angezeigt. Frei nach dem Motto: Wer suchet, der findet!

Slack 22.06.15 13. Juni 2022 Fehlerbehebung: Niemand hört gerne den Satz: „Hast du schon versucht, das Gerät aus- und wieder einzuschalten?“ Doch manchmal ließ sich die Channel-Liste nicht laden, ohne dass die App neu gestartet werden musste. Zur Freude Support-Teams auf der ganzen Welt sowie unserer Benutzerinnen und Benutzer auf der ganzen Welt ist dies nun behoben worden.

Behoben: Wenn etwas beim ersten Mal nicht klappt, versuche es noch einmal. Es sei denn, der Datei-Upload ist aufgrund einer schlechten Verbindung fehlgeschlagen. In diesem Fall würde Slack alle weiteren Versuche verweigern. Jetzt lässt sich die App nicht mehr von früheren Fehlern beeinflussen, sodass das Hochladen bei erneuten Versuchen erfolgreicher sein sollte.

Slack 22.06.10 24. Mai 2022 Fehlerbehebung: Behoben: Datei-Uploads schlugen regelmäßig fehl, da temporäre Datei-IDs anstatt der endgültigen Datei-IDs weitergeleitet wurden. So ähnlich wie beim Straßenverkehrsamt, das dir einen vorläufigen Führerschein ausstellen kann, der nur so lange wichtig ist, bis du deinen eigentlichen Führerschein bekommst. Dann ist er nur eine weitere Karte in deiner Geldbörse, die keinen Wert mehr hat. Deshalb haben wir unsere Geldbörse aufgeräumt, rein metaphorisch gesprochen.

Behoben: iPad-Benutzerinnen und -Benutzer, die einem Huddle beitraten, nachdem dieser bereits begonnen hatte, konnten ihr Mikrofon nicht mehr stumm schalten. Das führte dazu, dass alle Teilnehmenden in den zweifelhaften Genuss von allerlei Hintergrundgeräuschen kamen, sei es nun Baustellenlärm oder Kleinkinder, die hungrig ihr Mittagessen haben wollten. Jetzt kannst du wieder an Huddles teilnehmen, ohne dass du dich in einem stillen Kämmerlein verstecken musst.

Slack 22.05.20 23. Mai 2022 Was gibt's Neues Beim Hochladen eines Fotos werden Bilder, die du in der Apple Photos-App als Favoriten markiert hast, jetzt mit einem kleinen Herz in der Upload-Vorschau angezeigt. Wir dachten uns: mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche und ein paar Herzchen kann man nichts verkehrt machen. Fehlerbehebung: Behoben: Ironischerweise wurde beim Tippen auf das „+“-Symbol nicht die vollständige Liste der Workflow-Befehle in einem Channel angezeigt. Es waren tatsächlich zusätzliche Befehle dafür erforderlich. Ein Minuszeichen wäre also wahrscheinlich besser gewesen.

Behoben: Das E-Mail-Symbol hat bei E-Mails, die an einen Slack-Channel weitergeleitet wurden, gefehlt. Falls du es durch die ganzen Re: Re: Re:-Nachrichten und die wirklich originellen E-Mail-Signaturen nicht erkennen konntest, haben wir das Symbol sicherheitshalber wieder hinzugefügt.

Behoben: Der Versuch, Photoshop-Dateien zu teilen oder zu speichern, hat bisher zu einem Download-Fehler geführt. Wenn du einen Screenshot dieses Fehlers gemacht und diesen mit Photoshop in eine nette Glückwunsch-Nachricht verwandelt hättest, wärst du trotzdem auch dann nicht in der Lage gewesen, die Photoshop-Datei herunterzuladen. Warum wir sowas überhaupt vorschlagen? Keine Ahnung.

Behoben: Wenn Slack so eingestellt war, dass der In-App-Browser verwendet wird, hat der Versuch, einen Link zu öffnen, der sich innerhalb einer Dateivorschau befand, keine Aktion ausgelöst. Der Browser und der Vorschaubildschirm konnten einfach nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein. Quasi genau wie Batman und Bruce Wayne oder Mrs. Doubtfire und der Typ, der sich als Mrs. Doubtfire ausgegeben hat.

Behoben: Die Registerkarte „Erwähnungen & Reaktionen“ unterscheidet jetzt korrekt zwischen @-Erwähnungen deines Namens und der Verwendung deiner Keywords. Das heißt, dir wird nicht mehr „[person] hat dich erwähnt“, angezeigt wenn ein Teammitglied der eigenen Liebe zu Tacos in Slack Ausdruck verleiht. Es sei denn, dein Anzeigename ist @tacos. Apropos: Ist bald Mittagspause?

Slack 22.05.10 9. Mai 2022 Fehlerbehebung: Behoben: In Organisationen, in denen ein obligatorischer mobiler Browser erforderlich ist, wurde bei der Anmeldung immer noch der In-App-Browser von Slack verwendet. Dies führte dann zu Situationen, in denen der Browser versuchte, sich zu authentifizieren, dies verweigert wurde und er dann aufgab und hängen blieb, ohne eine Alternative anzubieten. Ab jetzt wird aber der richtige Browser verwendet, daher kannst du dich jetzt nach Herzenslust anmelden.

Slack 22.04.20 25. April 2022 Fehlerbehebung: Behoben: Bei der Anzeige einer Datei auf dem iPad wurde die Menüleiste nicht angezeigt, was bedeutete, dass du die Datei nicht freigeben, kommentieren, für später speichern oder eine Reihe anderer Aktionen durchführen konntest. Man konnte sie nur betrachten, wie in einem Museum. Wir sind uns sicher, dass jede Datei, die du hochlädst, ein optisches Meisterwerk ist, aber wir wollen dir auch Tools an die Hand geben, mit denen du sie bearbeiten kannst.

Behoben: Wenn man beim Betrachten eines langen Threads auf eine Benachrichtigung getippt hat, war die App manchmal überlastet, weshalb sie zu einem spontanen Nickerchen überging. Wir haben ihren Energiefluss wieder zentriert und jetzt funktioniert sie wieder voller Tatendrang.

Slack 22.04.10 11. April 2022 Was gibt's Neues Grund zur Freude für iPad-Benutzerinnen und -Benutzer: Hier kommt ein großes Update! Wir haben ein neues Layout, das sich stärker an der Desktop-Version orientiert, die Seitenleiste hat ein Upgrade mit verbesserter Organisation und Navigation erhalten, und wir haben die Unterstützung für iOS-Optionen zur Barrierefreiheit erweitert. Hier findest du das ganze Paket: https://slack.com/intl/de-de/blog/news/ipad-app-new-look-improved-functionality Fehlerbehebung: Behoben: Wusstest du, dass es auch für die iPad-App gewisse Tastaturkürzel gibt? Dann haben wir gute Nachrichten: Sie funktionieren jetzt wieder wie gewünscht! Mit Cmd + [ und Cmd + ] kannst du durch zuletzt angesehene Unterhaltungen navigieren.

Slack 22.03.20 28. März 2022 Fehlerbehebung: Behoben: Beim Ändern der Beschreibung eines Channels auf dem Bildschirm mit den Channel-Details wurde das Channel-Thema aktualisiert und beim Ändern des Themas wurde die Beschreibung aktualisiert. Wir haben festgestellt, dass heute nicht der „Gegenteiltag“ ist, was die einzige plausible Erklärung für so etwas wäre. Außerdem gibt es eigentlich gar keinen „Gegenteiltag“. Oder? Ist Leugnen in Wirklichkeit eine Art der Bestätigung? Ja (nein), also haben wir diesen Fehler nicht behoben (wir haben ihn behoben).

Slack 22.03.10 14. März 2022 Was gibt's Neues Bei der Vorschau eines Channels vor dem Beitritt wird nun die Channel-Beschreibung zusammen mit dem Channel-Namen angezeigt, um mehr relevante Informationen zur Verfügung zu stellen. So kannst du schon im Vorhinein herausfinden, ob #die-eulen ein Channel für Ornithologinnen und Ornithologen, Nachteulen oder Fans der Serie Twin Peaks ist.

Wenn du zu den Menschen gehörst, deren Arbeitstag nicht um 9 Uhr morgens beginnt (oder wenn du die Slackbot-Benachrichtigungen am frühen Morgen weniger als nette Begrüßung, sondern eher als nervig empfindest), kannst du jetzt auswählen, wann deine Erinnerungen für „Morgen“ oder „Nächste Woche“ angezeigt werden. Rufe Persönliche Einstellungen > Benachrichtigungen auf, um die Standardeinstellung zu wählen, die für dich am besten geeignet ist. Fehlerbehebung: Behoben: Beim Tippen auf einen Nachrichten-Link aus einer App wurde immer die übergeordnete Nachricht angezeigt und nicht eine bestimmte Antwort im Thread. Das war ungefähr so hilfreich, wie nach dem Weg zum Brandenburger Tor zu fragen und gesagt zu bekommen, dass es irgendwo in Berlin steht. Wir haben das Design noch einmal überarbeitet und es etwas ansprechender gestaltet.

Slack 22.02.20 28. Februar 2022 Was gibt's Neues Eine kleine Erinnerung: Damit wir mit den wachsenden Möglichkeiten neuerer Betriebssysteme Schritt halten können, wird dies die letzte Version von Slack sein, die iOS 13 unterstützt. Du kannst Slack weiterhin nutzen, aber du musst zuerst ein Upgrade auf iOS 14 durchführen, um neue Updates zu erhalten.

Wir haben mehrere kleine Fehler bei der Erstellung von Nachrichten und Listen mit koreanischen Schriftzeichen behoben. Was ist der korrekte Name für eine Gruppe von Fehlern? Ein Bündel? Ein Bund? Wir haben jedenfalls eine ganze Reihe von Fehlern behoben.

Hast du schon einmal auf einen Thread geantwortet, nur um dann festzustellen, dass du diese Antwort eigentlich in den Haupt-Channel hättest zurücksenden sollen? Das ist uns auch schon passiert! Aus diesem Grund kannst du deine Thread-Nachrichten jetzt nachträglich mit dem Rest des Channels teilen. Halte einfach die betreffende Nachricht gedrückt und wähle dann „Antwort an diesen Channel senden“, um der Nachricht die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die ihr gebührt.

Menüs sind passé! Jetzt kannst du diesen Text in einen Hyperlink verwandeln, indem du einfach deine URL markierst und direkt darüber einfügst. Also quasi die altbekannten Wörter, aber in neuem antippbaren Gewand, das dich an ferne Ziele in der Welt des World Wide Webs bringt. Gute Reise!

Wenn du jemandem zum ersten Mal eine Direktnachricht schickst, werden jetzt die Pronomen zu Beginn der Unterhaltung angezeigt. Wir hoffen, dass dieser kleine Schritt dazu beitragen wird, den Respekt unter Kolleginnen und Kollegen weiter zu fördern. Fehlerbehebung: Behoben: Beim Erweitern der Ansicht zum Verfassen von Nachrichten auf den vollen Bildschirm wurde die Größe des Textfelds nicht wirklich geändert. Es war eine Illusion, wie diese verzwickten Bilder von Vasen und Gesichtern oder der Gedanke „nur noch eine Folge und dann höre ich auf“. Aber jetzt kannst du deine Nachrichten endlich wieder auf einem großen Bildschirm verfassen.

Behoben: Das Starten eines Zoom-Anrufs in einem Channel durch Tippen auf den Channel-Namen und Scrollen nach unten zu „Einen Anruf starten“ hat rein nicht funktioniert. Noch nicht einmal das kurzzeitige Klingeln, wenn ein Anruf abgebrochen oder gleich wieder aufgelegt wird, so wie damals, als man dich überredete, deinen Schwarm von einer Pyjama-Party aus anzurufen. Aber jetzt funktioniert es wieder!

Slack 22.02.10 15. Februar 2022 Fehlerbehebung: Behoben: Wenn eine Datei von einer anderen App an Slack weitergeleitet wurde, fehlten in den Gruppen-DMs die Namen komplett und es wurden nur Leerzeichen und Kommas angezeigt. So reizvoll es auch war, das Weiterleiten von Dateien wie das Werfen eines Blumenstraußes bei einer Hochzeit zu behandeln, so erfordert das Versenden von Nachrichten bei der Arbeit doch sehr viel mehr Präzision.

Behoben: Wenn du das Profil von jemandem in der mobilen App angesehen hast, wurden manchmal lange und unhandliche URLs anstelle von übersichtlichen, antippbaren Links angezeigt. Diese Links waren echt unangenehm, daher haben wir sie wieder in Ordnung gebracht.

Slack 22.01.30 31. Januar 2022 Was gibt's Neues Du kannst deine Unterhaltungen jetzt nach der „Letzten Aktivität“ sortieren. Tippe auf den Button oben rechts auf dem Home-Tab, um die neue, ordentliche Zeitleiste zu sehen. Fehlerbehebung: Einige Leute meldeten, dass sie in einer SSO-Schleife feststeckten und immer wieder zur Authentifizierung aufgefordert wurden, quasi ein bisschen wie.in „Und täglich grüßt das Murmeltier" – nur weitaus weniger romantisch. Jetzt kannst du die App aber problemlos aufrufen und dich wirklich romantischen Dingen äh deiner Arbeit widmen.

Die Option „Anrufen“ fehlte beim Anzeigen des Profils eines Teammitglieds. Entgegen der landläufigen Meinung lag dies nicht an einer Design-Philosophie, die besagt, dass man immer erst eine Nachricht schicken muss, bevor man anruft, sondern es handelte sich einfach um eine Unstimmigkeit im Code.

Slack 22.01.20 18. Januar 2022 Fehlerbehebung: Behoben: Wenn du Details zu einer App in deinem Workspace angezeigt hast und dann versucht hast, zur Registerkarte „Nachrichten“ zu wechseln, hat das Laden der App unangenehm lange gedauert. Es war wie ein langes Schweigen inmitten einer Geschichte, bei dem man sich nicht sicher ist, ob die Erzählerin oder der Erzähler absichtlich eine Pause einlegt, den Faden verloren hat oder von einem Eichhörnchen fasziniert ist, das am Fenster vorbeiläuft.

Slack 22.01.10 3. Januar 2022 Fehlerbehebung: Behoben: Wenn sich die App im Dark Mode befand, wurden Hyperlinks in einer kontrastarmen Farbe angezeigt, die schwer zu lesen war. Der Dark Mode wurde entwickelt, um die Augen zu schonen und nicht, um das Lesen bei Kerzenlicht zu simulieren, daher haben wir die Helligkeit ein wenig erhöht.

Slack 21.12.10 6. Dezember 2021 Fehlerbehebung: Behoben: Hast du auch das Gefühl, dass das Leben (insbesondere in Form von GIFs und Emojis) bis dato zu schnell an dir vorbeigezogen ist? Das war nur ein Fehler, der Slack auf dem iPhone 13 Pro betraf. Bewegte Bilder werden jetzt wieder mit der richtigen Geschwindigkeit animiert.

Behoben: Bei der Zustellung von Benachrichtigungen für Channels mit nur 2 Mitgliedern war unser System etwas zu locker drauf und ließ den Namen der Unterhaltung gleich ganz weg. Die Titel wurden wiederhergestellt, damit ihr wisst, ob die Nachricht von #du-und-ich oder #nur-wir-zwei kommt.

Behoben: Wenn du ein Zoom-Meeting mit /zoom startest, funktioniert der Button „Beitreten“ jetzt wie vorgesehen. Das heißt, du kannst diesen Fehler nicht mehr dafür verantwortlich machen, dass du zu spät zu deinem Call kommst. Tut uns leid/Gern geschehen!

Behoben: Das offizielle Apple-Symbol (Option + Umschalttaste + K auf einer Mac-Tastatur) wurde nicht in allen Bereichen der iOS-App korrekt angezeigt. Keine Sorge, das waren nur ein paar schlechte Äpfel, die zu weit vom Baum gefallen sind.

Behoben: Aufzählungen mit Satzzeichen wurden manchmal mit unerwarteten Zeilenumbrüchen gesendet, wodurch jede Aussage isoliert und ein klein wenig passiv-aggressiv wirkte. Das war nicht unsere Absicht, und wir entschuldigen uns für alle Listen, die von unserer Seite aus besonders streitlustig erschienen.

Slack 21.11.20 15. November 2021 Was gibt's Neues Die Channel-Liste ist jetzt noch einfacher zu steuern. Tippe auf einen beliebigen Channel oder eine DM auf dem Home-Tab und halte es gedrückt, um eine Unterhaltung als gelesen zu markieren, Benachrichtigungen stumm zu schalten, den Channel-Namen zu kopieren oder ihn ganz zu verlassen. Das nennen wir Fingerspitzengefühl! Fehlerbehebung: Behoben: Benutzerdefinierte Statusinformationen wurden nicht zuverlässig in allen Bereichen der App angezeigt, was bedeutete, dass man vielleicht schon halb mit dem Schreiben einer Nachricht fertig war, bevor man feststellte, dass die Person, der man eine Nachricht schrieb, schon im Flugzeug saß. Oder mit dem Hund spazieren war. Oder die Person hatte das :coffee-parrot:-Emoji als Status, was nicht der beste Zeitpunkt ist, um nach Meditations-Apps zu fragen. Jetzt wird dieser Status überall angezeigt – egal, wo du bist (oder wie viel Koffein du schon intus hast). Ist das nicht toll?

Slack 21.11.10 1. November 2021 Fehlerbehebung: Archivierte Channels wurden zwar im Menü „Gehe zu...“ angezeigt, lagen aber geschützt und unzugänglich in einer hermetisch abgeriegelten Ecke der App und wollten mit niemandem etwas zu tun haben, ganz als seien sie beleidigt, dass sie nicht mehr genutzt werden. Inzwischen sind sie versöhnlicher gestimmt und du kannst wieder auf ebenjene Channels und die darin enthaltenen historischen Daten zugreifen.

Slack 21.10.20 18. Oktober 2021 Was gibt's Neues Wenn du einen Geschlossenen Channel über Slack Connect mit einem anderen Unternehmen teilst, sorgen wir dafür, dass er auch am anderen Ende geschlossen bleibt. Das heißt, wenn man einem gemeinsamen Geschlossenen Channel beitritt, kann man ihn nicht zu einem Offenen Channel machen. Du kannst also erleichtert aufatmen, denn es ist jetzt alles noch sicherer. Fehlerbehebung: Behoben: Benachrichtigungstöne werden jetzt nicht mehr mit dem als Gerätestandard eingestellten Geräusch ausgegeben, obwohl du etwas anderes ausgewählt hast. Schließlich würdest du ja auch nicht in ein Restaurant gehen, in dem du dir etwas aus der Speisekarte aussuchst, und dann bekommst du ein Schnitzel. Außer natürlich, du hast das Schnitzel bestellt.

Behoben: Bilder mit außergewöhnlichen Maßen (Panoramaaufnahmen oder beschnittene Screenshots zum Beispiel) werden jetzt nach dem Upload korrekt angezeigt. Die App ist damit ein bisschen offener geworden und heißt ab jetzt Bilder aller Formen und Größen herzlich willkommen.

Behoben: Wir haben festgestellt, dass bestimmte Nachrichten, in denen Zeichen und Emojis vorkommen, die nicht zum englischen Zeichensatz gehören, manchmal nach dem Versenden abgeschnitten wurden. Warum, ist uns ein Rätsel, aber wir haben dafür gesorgt, dass es nicht mehr passiert. Ab sofort werden deine Nachrichten vollständig zugestellt – egal, wie du sie verfasst hast.

Behoben: Schweren Herzens müssen wir dir mitteilen, dass die Aufzählungspunkte aus einer kopierten Liste aus Slack beim Einfügen anderswo nicht mehr in das Burg-Emoji umgewandelt werden.

Slack 21.10.10 4. Oktober 2021 Was gibt's Neues Du kannst jetzt direkt in Slack Video- und Sprachnachrichten aufnehmen. Das ist eine gute Gelegenheit, um deinen Team-Updates eine persönliche Note zu verleihen, Feedback durchzugehen oder einfach hallo zu sagen. Falls du jetzt dein Status-Update als Ständchen zum Besten geben möchtest, kläre das lieber noch einmal mit deinen Vorgesetzten ab.

Durch Tippen mit dem Finger können die Inhalte deiner Channel-Ordner jetzt ruckzuck ausgeblendet oder komplett angezeigt werden. So kannst du beim Arbeiten noch konzentrierter und fokussierter sein.

Slack 21.09.21 27. September 2021 Fehlerbehebung: Wir haben etwas mit den inneren Funktionalitäten herumgetüftelt und einige Ecken und Kanten abgeschliffen. Die App ist jetzt besser als jemals zuvor.

Slack 21.09.20 20. September 2021 Was gibt's Neues Wenn du das neue iOS 15 verwendest, werden jetzt bei deinen Push-Benachrichtigungen Avatare für die Nachrichtenabsender angezeigt. Denn wir freuen uns in dieser Zeit doch alle über freundliche Gesichter.

Slack ist jetzt mit dem Fokus-Modus von iOS 15 integriert, sodass wir dich nicht mehr aus der Ruhe bringen, wenn du dich mal kurz konzentrieren musst.

Slack 21.09.11 9. September 2021 Fehlerbehebung: Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 21.09.10 7. September 2021 Fehlerbehebung: Behoben: Wenn du jemanden mit dem Befehl /invite zu einem Geschlossenen Channel hinzugefügt hast, wurde die Person direkt hineingelassen, ohne nach einer Bestätigung gefragt zu werden. Wir haben die Einbindung der oben erwähnten Bestätigung bestätigt und alles ist wieder in Butter.

Slack 21.08.20 23. August 2021 Fehlerbehebung: Behoben: Ein fieser kleiner Bug hat bei einigen Leuten einen Absturz verursacht, wenn sie versuchten, andere in einer Nachricht zu erwähnen. Wir haben den kleinen Unhold vorsichtig eingefangen und ihn vor die Tür gesetzt. Ab jetzt heißt es: Bug-freie Zone!

Behoben: Wenn du in den Einstellungen einer Slack-App herumgestöbert hast, hast du vielleicht gesehen, dass Emojis als Text wie :this: angezeigt wurden, anstatt wie die eigentlichen Emojis. Das Problem wurde behoben und die Emojis sollten nun korrekt angezeigt werden. :thumbs-up: für alle.

Slack 21.08.10 9. August 2021 Was gibt's Neues Du musst jetzt ganz stark sein: Das wird die letzte Version von Slack sein, die iOS 12 unterstützt. Das bedeutet, dass das die letzte Version ist, die Geräte wie iPhone 5s und 6, iPad Mini 2 und 3, iPad Air (1. Generation) und iPod Touch (6. Generation) unterstützt. Darüber hinaus musst du ab dem 1. September iOS 13.3 oder höher verwenden, um eine Verbindung zu Slack herstellen zu können. Wir wissen, dass das vielleicht enttäuschende Nachrichten sind, aber diese Mindestanforderungen sind notwendig, um sicherzustellen, dass Slack so sicher und reibungslos funktioniert, wie wir es geplant haben. Vielen Dank für dein Verständnis. Fehlerbehebung: Behoben: Bei der Verwendung von Markup wurde der Codeabschnitt nicht mit einem abschließenden Backtick nach einem Punkt beendet. Du kannst nun nach Herzenslust interpunktieren, ohne dass die Codeblöcke ins Unendliche wachsen.

Behoben: Diejenigen unter euch, die VoiceOver verwenden, haben vielleicht bemerkt, dass es seit einem kürzlichen Update viel schwieriger geworden ist, zwischen Nachrichten zu wischen. Die Gründe dafür sind ungefähr so aufregend wie der Versuch, den Fehler selbst zu beheben. Jedenfalls ist jetzt alles besser.

Behoben: Aufgrund eines Speicherproblems stürzte die App häufiger ab, vor allem auf älteren Geräten. Man kann es nicht anders sagen – Abstürze sind einfach frustrierend. Wir geben unser Bestes, damit diese Probleme so selten wie möglich auftreten und danken dir für deine Geduld.

Slack 21.07.20 26. Juli 2021 Was gibt's Neues Wie gehts dir da draußen? Schläfst du genug? Trinkst du genug Wasser? Isst du ab und zu auch etwas knackiges Gemüse? Wir haben dieses Mal keine größeren Updates, daher möchten wir dich an dieser Stelle einfach nur daran erinnern, dass du nett zu dir selbst und deinen Mitmenschen sein sollst. Das war es auch schon! Wir lieben dich!

Slack 21.07.10 12. Juli 2021 Fehlerbehebung: Behoben: Das Kopieren von Text aus einer Slack-Nachricht und das anschließende Einfügen zurück in Slack hat manchmal zu einem Absturz und/oder das Universum, wie wir es kennen, komplett auf den Kopf gestellt. Wir haben diesen Fehler (sowie einige andere universalen Missstände) behoben, und du kannst jetzt wieder fröhlich Texte verschwinden und wiederauftauchen lassen.

Behoben: Für Benutzerinnen und Benutzer der japanischen Kana-Flick-Tastatur sollte die Einstellung „Intelligente Leerzeichen in voller Breite“ jetzt wie erwartet funktionieren, ebenso wie das Einfügen von neuem Text in eine Nachricht. Man könnte sagen, dass wir beide Fehler vom Tisch gefegt haben.

Slack 21.06.32 1. Juli 2021 Fehlerbehebung: Wir haben ein paar klitzekleine Kleinigkeiten verbessert, die entweder zu winzig sind, um sie zu bemerken oder zu kompliziert, um sie zu erklären. Wir kehren das nächste Mal wieder zu deinen regulären, interessanteren Arten von Versionshinweisen zurück (zumindest hoffen wir das).

Slack 21.06.30 28. Juni 2021 Fehlerbehebung: Behoben: Alle, die VoiceOver aktiviert hatten, konnten innerhalb von Nachrichten nicht auf URLs zugreifen. Es ist irgendwie ironisch und frustrierend, wenn eine Option, die die Barrierefreiheit verbessern soll, ,die Barrierefreiheit einschränkt. Deshalb haben wir dafür gesorgt, dass das Ganze jetzt funktioniert.

Slack 21.06.20 14. Juni 2021 Fehlerbehebung: Behoben: Beim Tippen auf ein leeres Eingabefeld wurden zwar die Optionen für „Ausschneiden“ und „Kopieren“ angezeigt, aber man konnte nichts auswählen. Das hat einige existentielle Fragen aufgeworfen: Was kopierst du, wenn es keinen Text gibt? Wenn du Text kopierst, der nicht da ist, existiert er dann überhaupt? Da wir eine größere Existenzkrise verhindern wollten, haben wir diesen Fehler behoben.

Behoben: Beim Bearbeiten des Themas eines Channels wurden die Änderungen auch dann gespeichert, wenn du auf „Abbrechen“ getippt hast. Dadurch wurde der App im Wesentlichen gesagt: „Ja, mach das unbedingt jetzt“, anstatt „Mach das rückgängig“. Dieser Bug wurde jetzt rückgängig gemacht.

Behoben: Wenn du eine Nachricht mit einem „Schrägstrich“ begonnen hast, hat sich das Aktionsmenü geöffnet. Du musstest es dann erst wieder verlassen, bevor du mit dem Verfassen deiner Nachricht fortfahren konntest. Aktionen sind dazu da, Zeit zu sparen und nicht, um die Zeit, die du für die Zubereitung eines leckeren Kaffees oder für echte Geniestreiche einsetzen könntest, zu verschwenden. Unser versehentlicher „Mehraufwand“ wurde also zurückgefahren.

Behoben: Manchmal hat dein Workspace angezeigt, dass „-1“ neue Benutzer bzw. Benutzerin beigetreten sind. Das war ziemlich gruselig. Unsere Nutzungsbedingungen enthalten zwar keine spezielle Klausel bezüglich der Nutzung von Slack durch nicht existierende Personen, aber wir haben die Entscheidung getroffen, alle Mitglieder des Workspace auf diejenigen zu beschränken, die durch positive ganze Zahlen dargestellt werden können.

Slack 21.06.11 4. Juni 2021 Fehlerbehebung: Wir haben etwas mit den inneren Funktionalitäten herumgetüftelt und einige Ecken und Kanten abgeschliffen. Die App ist jetzt besser als jemals zuvor.

Slack 21.06.10 1. Juni 2021 Fehlerbehebung: Behoben: Beim Versuch, eine Nachricht über Quick Reply (als Antwort auf eine Benachrichtigung) zu senden, wurde manchmal gar keine Nachricht gesendet. Das war für den Absender bzw. die Absenderin frustrierend, peinlich für uns und der Bezeichnung „quick“, also „schnell“, ganz und gar nicht würdig. Jetzt sollten Antworten in allen Geschwindigkeiten unterstützt werden.

Behoben: Bisher wurdest du beim Versuch, einen neuen Thread zu starten, einfach ohne Erklärung zur Hauptansicht des Channels zurückgeschickt. Das haben wir behoben. Du kannst jetzt also fröhlich losdiskutieren.

Slack 21.05.20 17. Mai 2021 Was gibt's Neues Wir haben der Channel-Liste passend zum Frühling einen neuen Anstrich verpasst. Du siehst jetzt Profilfotos neben Direktnachrichten und auch alle Namen, die zu einer Gruppen-DM gehören. Außerdem haben wir die Barrierefreiheit verbessert. Jetzt werden größere Texte unterstützt, die Zielbereiche beim Tippen sind fingerfreundlicher, und es gibt zusätzliche Aktionen, wenn du den VoiceOver-Rotor benutzt.

Kleines Update zur Handhabung: Wenn du über einen Link von einem Channel in einen anderen wechselst und dann nach rechts wischst, kommst du jetzt wieder in den vorherigen Channel und nicht in die Channel-Liste. Fehlerbehebung: Früher haben die Channels bei manchen Leuten fett (kein Bodyshaming!) und ungelesen aus, obwohl das gar nicht stimmte. Diesen unschönen Fehler haben wir jetzt behoben.

Slack 21.05.11 7. Mai 2021 Fehlerbehebung: Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 21.05.10 3. Mai 2021 Was gibt's Neues Wir haben die Unterstützung für dynamische Schrift in wichtigen iOS-Bildschirmen verbessert, d. h., wenn du die Einstellungen für größere Texte oder Schriftarten verwendest, macht Slack diese besser lesbar. Fun Fact: Geschriebene Sprache ist am hilfreichsten, wenn die Leute sie auch lesen können. Fehlerbehebung: Behoben: Ganz egal, wie du GIF am liebsten aussprichst, du kannst es jetzt endlich wieder in Slack einfügen. Her mit den Memes!

Slack 21.04.20 19. April 2021 Was gibt's Neues Wenn du vereinfachtes oder traditionelles Chinesisch gut beherrschst – oder derartige Ambitionen hegst – kannst du Slack jetzt in ebendiesen Sprachen verwenden. Lege deine Spracheinstellungen hier fest: Du > Persönliche Einstellungen > Sprache.

Ein kleines bisschen unglaublich, aber Entwürfe sind jetzt überall verfügbar, wo du Slack verwendest. Du kannst eine Nachricht auf deinem Computer beginnen und sie auf deinem Handy zu Ende schreiben. Du kannst ein Foto von einem Whiteboard-Entwurf machen, es dann über dein Smartphone an die Nachricht anhängen und die Nachricht dann auf deinem Computer beenden.

Jetzt ist es ein Kinderspiel, der Welt mitzuteilen, wie du dich fühlst oder, genauer gesagt, ein Emoji in Slack zu senden. Bei der Nachrichteneingabe siehst du jetzt einen Emoji-Button, über den du das Emoji auswählen kannst, das am besten zu deiner Stimmung passt. Fehlerbehebung: Behoben: Ein verflixter Fehler führte dazu, dass der Slash-Befehl /einladen die iPad-App zum Appsturz brachte. Wir haben dafür gesorgt, dass du jetzt wieder Leute zu deinen virtuellen Partys einladen kannst.

Behoben: Der Slash-Befehl /giphy funktionierte nicht mehr in Threads und es war ein schieres Ding der Unmöglichkeit, das richtige GIF zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu posten. So ein Schlamassel aber auch! Das wurde behoben und du kannst jetzt nach Herzenslust mit /giphy den Faden in Threads wieder aufnehmen.

Slack 21.04.10 5. April 2021 Was gibt's Neues Setze die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, auf deiner Liste ganz nach oben. Wenn du jetzt in einer beliebigen iOS-App auf das „Teilen“-Symbol tippst, werden deine Slack-DMs und MPDMs ganz oben angezeigt.

Slack 21.03.20 22. März 2021 Fehlerbehebung: Behoben: Manchmal hat das Einstellen deines Status auf „Abwesend“ nicht funktioniert, und deine Teammitglieder dachten, du würdest ihre Nachrichten sehen. Wir haben das behoben, sodass du dich ganz beruhigt gedanklich oder körperlich vom Schreibtisch wegbewegen kannst, wenn du „Abwesend" bist.

Behoben: Wenn du in Slack ein Bild im Vollbildmodus geöffnet, dein Gerät dann quer gedreht und das Bild ausgeblendet hast, ist die Slack App manchmal im Querformat hängengeblieben. Wir haben sie einmal kräftig durchgeschüttelt und einige Verspannungen gelöst und taadaaa! Wenn du jetzt ein Bild ausblendest, wird die App anschließend wieder im Hochformat angezeigt.

Slack 21.03.10 8. März 2021 Fehlerbehebung: Behoben: Du kannst den Workspace-Switcher durch Antippen, Halten und Ziehen wieder neu anordnen. Alles ist jetzt an seinem Platz – auch deine Workspaces.

Slack 21.02.20 22. Februar 2021 Was gibt's Neues Liebe Fans des Workspace-Switchers: Zuerst möchten wir euch sagen, wie sehr wir uns freuen, dass ihr euch als Fans bezeichnet. Wir fühlen uns geradezu geschmeichelt und haben hervorragende Nachrichten: Wir verpassen dem Switcher einen schicken Neuanstrich, nach dem ihr eure Workspaces besser voneinander unterscheiden und leichter zwischen ihnen hin- und herwechseln könnt.

Für viele ist die Suche das Herz von Slack. Dieses Herz bekommt jetzt Beine und wandert auf einen eigenen Tab unten in der App. Fehlerbehebung: Behoben: Wenn eine Nachricht aus einer App einen Button mit einem Emoji enthält, war :this: zu sehen und nicht das Emoji an sich. Ein absolutes :woman-gesturing-no:, aber jetzt funktioniert‘s wie es soll.

Slack 21.02.10 8. Februar 2021 Fehlerbehebung: Wenn du im Workspace-Menü auf „Leute“ geklickt, jemanden ausgewählt, auf „Nachricht“ geklickt und dann versucht hast, die Nachricht zu senden, dann war Slack damit etwas überfordert. Jetzt nicht mehr: Du kannst jetzt wild drauflos klicken und senden.

Slack 21.01.20 25. Januar 2021 Fehlerbehebung: Behoben: Benutzerdefinierte Emojis werden in der Auswahlliste angezeigt, und zwar genau dort, wo sie angezeigt werden sollten – anstatt gar nicht angezeigt zu werden. So gefällt uns das!

Behoben: Bei der Verwendung eines von deinem Projekt-Team selbst erstellten Workflows werden bei der Eingabe von japanischen oder koreanischen Zeichen keine unbeabsichtigten japanischen oder koreanischen Zusatzzeichen mehr hinzugefügt.

Behoben: Bei App-Nachrichten fehlte die schöne bunte Linie neben den Buttons und Formularen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt strahlen die Farben wieder da, wo das auch so vorgesehen war.

Behoben: Wenn du auf eine Nachricht reagierst, zeigt Slack dein am häufigsten verwendetes Emoji ganz vorne an – weil das sehr nützlich ist. In letzter Zeit und unter ganz bestimmten Umständen waren die Emojis verschwunden und an ihrer Stelle nur gähnende Leere zu sehen. Wir haben die Emojis aufgespürt und wieder dahin gesetzt, wo sie hingehören.

Slack 21.01.10 11. Januar 2021 Fehlerbehebung: Behoben: Bisher konnte es vorkommen, dass du beim Tippen auf einen Link aus einer App in Slack an einem verwirrenden Ort gelandet bist: im Nirgendwo. Wir haben das Problem behoben. Jetzt landest du zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Slack 20.12.10 14. Dezember 2020 Was gibt's Neues Das Teilen von Dateien in Slack von außerhalb von Slack – z. B. aus deiner Foto-App – ist jetzt noch viel einfacher als vorher. Dir wird das Bild und der vollständige Name deines Teammitglieds angezeigt. So kannst du ganz einfach sicherstellen, dass du die richtige Datei an die richtige Person sendest. Hätte es schon immer so sein müssen? Ja. Schwamm drüber! Fehlerbehebung: Behoben: Der Button „Datei hinzufügen“ funktioniert jetzt so, wie man es von ihm erwartet, und fügt deinen Channels und DMs jede Menge Dateien hinzu.

Behoben: Leuten, die Bilder in Slack automatisch komprimieren, wurden gelegentlich schwarze Quadrate anstelle von bildhübschen GIFs angezeigt. Das war gestern! Jetzt werden dich deine GIFs überraschen, erfreuen und inspirieren – zumindest so gut wie ein einzelnes GIF das überhaupt kann.

Behoben: Durch Antippen und Halten von Emoji-Reaktionen wird jetzt die Liste der Leute angezeigt, die darauf reagiert haben. Das ist eine kolossale Verbesserung gegenüber dem vorherigen Verhalten, bei dem die Slack App vor Schreck über so viele Gefühlsäußerungen immer komplett abgestürzt ist.

Slack 20.11.21 7. Dezember 2020 Fehlerbehebung: Wir haben ein paar klitzekleine Kleinigkeiten verbessert, die entweder zu winzig sind, um sie zu bemerken oder zu kompliziert, um sie zu erklären. Wir kehren das nächste Mal wieder zu deinen regulären, interessanteren Arten von Versionshinweisen zurück (zumindest hoffen wir das).

Slack 20.11.20 30. November 2020 Fehlerbehebung: Behoben: Nach dem Öffnen von Slack wurden DMs manchmal für einen kurzen Moment als ungelesen angezeigt, auch wenn es gar keine neue Nachricht gab. Das ist so schnell passiert, dass es dir vielleicht gar nicht aufgefallen ist, aber wir haben es trotzdem repariert.

Behoben: Beim Öffnen der Beschreibung einer App in Slack ist dir vielleicht ~komisch~ *formatierter* _Text_ aufgefallen. Diese App-Beschreibungen werden jetzt mit einer Formatierung wie aus dem Bilderbuch angezeigt — wie von den Entwicklerinnen und Entwicklern vorgesehen..

Behoben: Wenn du deinem Bildschirm den Rücken kehrst, um ein bisschen Brainfood zu futtern, dir noch einen Kaffee zu machen oder einfach nur mit deiner Katze zu kuscheln, kannst du Slack jetzt endlich wieder mitteilen, wann du wieder Benachrichtigungen auf dein Mobilgerät bekommen willst. Nimm dir also ganz beruhigt Zeit für die schönen Dinge.

Slack 20.11.10 9. November 2020 Fehlerbehebung: Behoben: Wenn du zu einem Audio-Chat eingeladen wurdest und die Einladung auf dem Desktop angenommen hast, hat es manchmal in der mobilen App weiter geklingelt. Das war nicht dein Wecker, sondern wir. Wir wollten wirklich nicht, dass dir die Ohren dröhnen, daher funktioniert jetzt alles wieder so wie es sollte.

Behoben: Möglicherweise ist deine App abgestürzt, als du gerade dabei warst, eine Nachricht mit Bindestrichen und Leerzeichen zu formatieren. Wir haben das behoben, damit du jetzt ungestört ein (oder mehrere) Zeichen setzen kannst.

Slack 20.10.20 26. Oktober 2020 Fehlerbehebung: Behoben: In welchem anderen Kontext wischt man nochmal nach links? Keine Ahnung... Aber jetzt, da es wieder einwandfrei funktioniert, kannst du jedenfalls bei uns wieder nach links wischen, um dir den aktuellsten Channel anzeigen zu lassen.

Behoben: Auf einigen Telefonen hat die Emoji-Tastatur das Eingabefeld für Nachrichten blockiert (hier bitte ein trauriges Emoji deiner Wahl einfügen!). Wir haben das Problem behoben, sodass du jetzt im Eingabefeld sowohl schreiben als auch Emojis einfügen kannst. Wenn das kein Grund für ein lächelndes Emoji ist...

Slack 20.10.10 12. Oktober 2020 Was gibt's Neues Slack ist jetzt auch auf Koreanisch erhältlich. Du kannst jetzt also endlich Direktnachrichten an dein liebstes BTS-Boygroup-Mitglied senden. Oder vielleicht doch lieber an deinen liebsten koreanischen Kollegen oder deine liebste koreanische Kollegin. Fehlerbehebung: Wir haben extra benutzerdefinierte Emojis kreiert, damit du bei der Arbeit in Slack die volle Bandbreite deiner Gefühle auszudrücken kannst. Was wir allerdings nicht wollten: unserem Bot das Wort abschneiden, wenn seine Nachricht ein benutzerdefiniertes Emoji enthält. Das haben wir behoben – jetzt kannst du also deinen Gefühlen wieder unbesorgt freien Lauf lassen.

Slack 20.09.20 28. September 2020 Was gibt's Neues Vielleicht hast du schon von Slack Connect gehört, der Kommunikationsumgebung, dank der du das ewige Hin und Her von E-Mails reduzieren und ganz einfach Partner, Kunden oder Lieferanten zu einem Channel hinzufügen kannst. Und wenn dein Unternehmen es erlaubt, kannst du in der App für Mobilgeräte ein anderes Unternehmen zu einem neuen Channel hinzufügen. Fehlerbehebung: Behoben: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Aber keines dieser Wörter sollte lauten: „Dieser Inhalt kann nicht angezeigt werden“. Bei manchen verlinkten Bildern in Slack war dies leider der Fall. Die Bilder müssten jetzt korrekt und in ihrer ganzen Pracht angezeigt werden.

Behoben: Manchmal sendet Slackbot oder eine App eine Nachricht, die nur für dich bestimmt ist. Eine geheime Botschaft aus den Cyber-Sphären sozusagen. Einige Benutzerinnen und Benutzer konnten den Text dieser Nachricht allerdings partout nicht kopieren. Dies ist nun behoben und du kannst den Text dieser mystischen Botschaften jetzt problemlos kopieren wie du willst.

Behoben: Immer, wenn du bisher das Channel-Thema festgelegt hast, haben alle eine Nachricht von uns erhalten, die mit einem zusätzlichen Punkt geendet hat. Punktum! Wir verkneifen uns in Zukunft leichtfertige Späße mit Interpunktionsregeln und bringen das Ganze lieber auf den (einen) Punkt.

Slack 20.09.10 14. September 2020 Was gibt's Neues Einige Fehler wurden behoben, die Leistung wurde verbessert, es wurde gehämmert, gemeißelt und gewerkelt und tadaaaaaaaaa! Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir wünschen dir daher noch mehr Vergnügen bei der Arbeit mit Slack!

Slack 20.08.30 31. August 2020 Fehlerbehebung: Behoben: Wenn du für dein iPad eine externe Tastatur verwendet und dann versucht hast, einen Autokorrekturvorschlag anzunehmen, hat Slack stattdessen die Nachricht gesendet, an der du gerade gearbeitet hast. Ups! Wenn du jetzt die Eingabetaste drückst, wird der Vorschlag angenommen, ohne dass du deine Nachricht vorzeitig abschickst.

Behoben: Wenn ein Bild im Vollbildmodus angezeigt wurde, wollte es durch Wischen einfach nicht komplett verschwinden. Wir haben unseren zeigefreudigen Bildern aber ihre Starallüren erfolgreich ausgetrieben. Jetzt kannst du daher Bilder durch Wischen wieder vollständig verwerfen.

Slack 20.08.20 17. August 2020 Was gibt's Neues Wenn du jetzt eine Nachricht bekommst, die mehr als ein Bild enthält, kannst du auf eines der Bilder tippen und nach links oder rechts wischen, um zwischen ihnen hin und her zu blättern. Moment! Links und rechts wischen in einer App? Das ist uns natürlich auch völlig neu... Fehlerbehebung: Behoben: Hast du schonmal ein Suchergebnis oder eine gespeicherte Nachricht angetippt und bist dann zwar im richtigen Channel gelandet, aber nicht bei der richtigen Nachricht? Nein? Das hören wir gerne. Falls doch, wirst du dich freuen zu hören, dass wir das Problem behoben haben. Kein überraschendes Ende mehr – nur noch ein Happy End, denn du landest jetzt immer genau da, wo du willst.

Slack 20.08.10 3. August 2020 Was gibt's Neues Neu: Was bei Channel-Nachrichten schon lange möglich ist, geht jetzt endlich auch in Threads: Wenn du auf etwas, das du schon gelesen hast, später zurückkommen willst, kannst du jetzt auch einen Thread als ungelesen markieren. Konfetti! Wähle dazu einfach die Option „Als ungelesen markieren" aus dem Menü aus.

Slack 20.07.20 20. Juli 2020 Fehlerbehebung: Behoben: Einige unserer Sidebar-Designs haben es mit dem Dark Mode etwas übertrieben und die Statusleiste in vollkommene Dunkelheit gehüllt. Aber keine Sorge: Du musst dich jetzt nicht länger zwischen einer entspannten Netzhaut und dem Ablesen der Uhrzeit entscheiden, denn wir haben wieder Licht ins Dunkel gebracht..

Behoben: iPad-Benutzerinnen und Benutzern ist aufgefallen, dass sich bei längerem Drücken auf ein gepinntes oder als Favorit markiertes Element im Abschnitt „Channel-Details“ die App plötzlich für ein spontanes Nickerchen verabschiedet hat. Sie hat sich nun aber glücklicherweise ausreichend ausgeruht, also wird das hoffentlich nicht wieder passieren.

Slack 20.07.10 6. Juli 2020 Was gibt's Neues Du kannst jetzt deine Benachrichtigungseinstellungen für jeden Tag individuell anpassen. Damit wollen wir dir eigentlich nur sagen, dass du ab jetzt mit „Bitte nicht stören“ jegliche Unterbrechungen durch Benachrichtigungen (in Slack) auf den Tag, die Stunde und die Minute genau pausieren kannst. (Du hättest diese Funktion auch gerne für Unterbrechungen durch Haustiere, Kinder oder Paketlieferungen? Das verstehen wir nur zu gut.) Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Auf Mobiltelefonen wurden einige Nachrichten von Apps ohne den Text angezeigt. Wir wollten dir den Inhalt aber auf gar keinen Fall vorenthalten oder klammheimlich verschwinden lassen, also haben wir das Problem behoben.

Slack 20.06.20 22. Juni 2020 Was gibt's Neues Du musst jetzt stark sein. Das ist die letzte Version von Slack, die unter iOS 11 läuft. Zukünftige Updates erhältst du nur noch, wenn du dein Gerät auf iOS 12.2 (oder höher) aktualisierst. Fehlerbehebung: Am 31. Dezember 1969 sind bestimmt viele tolle Dinge passiert. Allerdings hast du an diesem Tag leider noch keine Direktnachrichten erhalten – egal, was unsere App in der Vergangenheit behauptet hat.

Behoben: Einigen Dateien gefiel es bei uns so gut, dass sie sich trotz wiederholter Versuche nicht entfernen ließen – die Option zum Löschen dieser Dateien war schlichtweg nicht im Menü enthalten. Dieser Fehler wurde behoben und in Zukunft können alle Dateien bei Bedarf gelöscht werden

Slack 20.06.10 8. Juni 2020 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert’s: Der Befehl /entfernen funktioniert jetzt richtig. Wenn du dazu berechtigt bist und die Macht mit dir ist, kannst du jetzt also bei Bedarf wieder Leute aus Channels entfernen.

Jetzt funktioniert’s: Ein lästiger Fehler hat dir zuvor gerne mal deine Nachrichten und damit buchstäblich das Wort abgeschnitten. In der Kürze liegt aber nicht immer die Würze. Wir haben den Übeltäter dingfest gemacht und das Zeichenlimit nun auf die ursprünglich vorgesehenen 12.000 Zeichen pro Nachricht angehoben. Hau also gerne wieder in die Tasten!

Slack 20.05.20 25. Mai 2020 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert’s: Wenn du in einem Workspace warst, der eine sekundäre Authentifizierung erforderte, war die Vorschau von Benachrichtigungen aus diesem Workspace wie weggezaubert (selbst wenn du sie – auch ohne Glaskugel – gerne gesehen hättest). Simsalabim: Wir haben die Vorschau wieder hingezaubert – vorausgesetzt, du bist zu dem Zeitpunkt authentifiziert. (Und natürlich kannst du die Benachrichtigungsvorschau weiterhin auch ohne Zauberstab selbst deaktivieren).

Slack 20.05.10 11. Mai 2020 Kurz gesagt: Wir haben das Layout unserer App generalüberholt. In unserem Blog auf SlackHQ.com oder auch in unserem Support-Center kannst du mehr über diese Verbesserungen nachlesen. Hier möchten wir euch nur mitteilen, was es Neues gibt und was wir alles behoben haben. Was gibt's Neues Was gibt's Neues? Eine ganze Menge. Eigentlich ist fast alles funkelnigelnagelneu. Denn alles neu macht der Mai. Und das gilt auch für unsere App. Fehlerbehebung: Bisher war es etwas kompliziert, zu den vier Funktionen zu gelangen, die unsere Benutzer auf Mobilgeräten am häufigsten verwenden. Deshalb haben wir eine neue Navigationsleiste ausgetüftelt, die sich am unteren Rand der App befindet. Und dort findest du Folgendes: eine Home-Ansicht für deine Seitenleiste, Direktnachrichten (es werden weiterhin die aktuellsten DMs zuerst aufgeführt), Erwähnungen (damit du immer auf dem neuesten Stand bist) und die Anzeige von „Du“ (weil wir dich toll finden) (und auch, damit es leichter für dich ist, deinen Status und deine Einstellungen auf dem Handy festzulegen).

Der Quick-Switcher in der Desktop-App ist super, aber wir haben festgestellt, dass die Leute diese Funktion nicht so oft auf ihren Smartphones benutzt haben. Also haben wir das Feld „Gehe zu“ stärker hervorgehoben (und ansprechender gemacht), um dies zu ändern. Wir hoffen, es hat den gewünschte Erfolg!

Es war unnötig kompliziert, eine neue Nachricht in einem Channel oder in einer Direktnachricht zu erstellen, ohne dafür die nötigen Anhaltspunkte zu haben. Dank der Anwendung von Logik und Software-Entwicklung gelingt das alles jetzt ganz einfach mit einem Nachrichten-Button in der rechten unteren Ecke.

Wir möchten uns bei allen entschuldigen, die in Channels und Unterhaltungen unkompliziert Erinnerungen einstellen, Workflows starten oder auf bevorzugte Apps zugreifen wollten – es war schwierig, von unterwegs aus herauszufinden, wie man das am besten macht. Über ein neues Blitzsymbol unter dem Nachrichtenfeld hast du jetzt ruckzuck Zugriff auf Aktionen, was dieses Problem löst.

Und schließlich hat sich auch herausgestellt, dass man in der alten Version der App viel zu viel hin- und herwischen musste, bevor man endlich dort war, wo man auch hinwollte. Jetzt funktioniert das alles ohne viel Wischiwaschi und sehr viel einfacher: Durch Wischen nach rechts werden dein Workspace und deine Einstellungen angezeigt und durch Wischen nach links kommst du im Nu zu deiner letzten Unterhaltung. Jetzt bist du quasi allwissend und kannst kleine Zeitreisen unternehmen. Zumindest in unserer App.

Und ja. Wir kennen das selbst nur zu allzu gut. Veränderungen sind nicht immer leicht! Wir haben uns ja mit der Zeit an bestimmte Dinge gewöhnt und auch kontinuierlich neue Funktionen hinzugefügt. Deshalb mussten wir uns das Ganze noch einmal ansehen und sicherstellen, dass die Buttons und Features alles in allem noch sinnvoll und übersichtlich sind. Du kannst noch mehr über diese Verbesserungen in unserem Blog-Beitrag finden, und wie immer freuen wir uns über dein Feedback. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bis zum Ende zu lesen. Wir wissen das sehr zu schätzen - und dich natürlich auch.

Slack 20.04.20 27. April 2020 Was gibt's Neues Alle Fehler, die in dieser Version behoben wurden, waren zu klein, als dass das Auge sie hätte sehen können, oder zu knifflig, als dass menschliche Worte sie beschreiben könnten. Dennoch wurde hart gearbeitet, an den Dingen herumgebastelt und die App auf raffinierte Weise verbessert.

Slack 20.04.10 13. April 2020 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Wenn eine Nachricht mehr als 5 Bilder enthielt, wurde ein Button aufgenommen, der dich darüber informierte, wie viele Bilder noch enthalten waren, jedoch nicht angezeigt wurden (z. B. noch 3 weitere) – die zusätzlichen Bilder blieben aber weiterhin ausgeblendet.Das funktionierte einfach nicht.Aber jetzt tut es das.

Jetzt funktioniert's: Beim Teilen einer Datei kannst du sie jetzt nur noch mit Benutzern oder Channels teilen, die im ausgewählten Workspace aktiv sind (und nicht mehr mit deaktivierten Benutzern, die vorher manchmal ausgewählt werden konnten).

Jetzt funktioniert's: Wenn du auf einem iPad auf „Channel archivieren“ tippst, wird der Channel jetzt auch archiviert, anstatt einen Appsturz zu verursachen.Der richtige Impuls, eine überambitionierte Ausführung.

Slack 20.03.30 30. März 2020 Was gibt's Neues Heimlich, still und leise, tief im Inneren der App, haben minimale Verbesserungen und Fehlerbehebungen ihren bescheidenen Beitrag dazu geleistet, dass die App einfach nur ein kleines bisschen besser geworden ist.

Slack 20.03.20 16. März 2020 Fehlerbehebung: Der Button „Tippen, um Bild zu erweitern“ hat sich in manchen Fällen von seiner eigenwilligen Seite gezeigt und Bilder nicht wie gewünscht erweitert – ganz schön ärgerlich. Ab sofort hält der Button, was er verspricht. Nicht mehr und nicht weniger.

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (deren allgemeine Verwendung sich übrigens gar nicht ausdrücklich genug empfehlen lässt) funktionierte gelegentlich nicht, wenn mehrere Authentifizierungstypen aktiviert waren (App, SMS usw.). Gute Neuigkeiten für Sicherheitsbewusste: Ab sofort funktioniert alles wieder einwandfrei.

Slack 20.03.10 2. März 2020 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Wenn du eine Datei in Slack geteilt hast, wurden manche Benutzernamen wenig hilfreich als Leerzeichen in der Liste der Direktnachrichten angezeigt, wodurch deine Kollegen als „@“ identifiziert wurden, anstatt z. B. als „@jana“. Das wurde jetzt korrigiert.

Jetzt funktioniert's: Manchmal hat eine App oder ein Bot eine lange Nachricht mit schöner Formatierung und Links geschickt. Und dann wiederum gab es Fälle, in denen die Formatierung nicht korrekt angezeigt wurde oder die Links nicht antippbar waren, was – so unsere Befürchtung – die Bots verärgern könnte und auch für die Benutzer nicht sehr hilfreich war. Jetzt wird die Formatierung korrekt angezeigt, die Links lassen sich perfekt antippen, und die Bots sind – vorerst – beschwichtigt.

Slack 20.02.20 17. Februar 2020 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Das Senden eines „/ich“-Befehls, der ein Emoji enthielt, führte zu einem Absturz. /ich hatte keine Ahnung, dass das tatsächlich ein Problem war. /ich bin aber froh, dass es jetzt wieder funktioniert :erleichtert:

Slack 20.02.10 3. Februar 2020 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Während eines Anrufs per Bluetooth hörten Benutzer manchmal ein lautes mysteriöses Geräusch, für das die andere Person am Ende der Leitung auch keine Schuld trägt. Der Spuk ist jetzt vorbei: Wir haben den Fehler behoben.

Jetzt funktioniert's: Die Befehle /dn und /dm haben nicht das getan, was sie tun sollten. Ab sofort klappt es wieder. Für alle, die nicht wussten, dass es die Befehle gibt und dass sie überhaupt funktionieren: Sie tun es, taten es dann eine Weile nicht mehr und sind jetzt wieder am Start.

Jetzt funktioniert's: Beim Hochladen eines Bildes oder einer Datei von deinen Aufnahmen in einen Channel waren plötzlich mehrere Channels ausgewählt. Außerdem konntest du die Auswahl nicht mehr aufheben. Mit diesem Unfug ist jetzt Schluss; es kann wieder nach Lust und Laune geteilt werden.

Slack 20.01.20 20. Januar 2020 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Die @-Erwähnung eines Benutzers in einigen Sprachen verursachte, dass diese Erwähnung zweimal angezeigt wurde. Dabei ist in jeder Sprache eine Erwähnung pro Nachricht völlig ausreichend.

Jetzt funktioniert's: Übersetzungen für @channel und @here waren in manchen nicht-englischen Sprachen fehlerhaft. Jetzt funktionieren sie in diesen Sprachen wieder und wie gehabt in Englisch. Denk daran: Wenn du @channel nutzt, dann nutze es verantwortungsbewusst.

Jetzt funktioniert's: Der Versuch, eine Nachricht mit überschrittener Zeichenbeschränkung zu senden, zeigte einen Fehler an und löschte dann den gesamten eingegebenen Text. Dies war zwar schwer auszulösen (die Beschränkungen sind ziemlich hoch!), aber trotzdem sehr frustrierend. Die Zeichenbeschränkungen existieren immer noch, aber wir löschen jetzt nicht mehr alles im Nachrichtenfeld.

Jetzt funktioniert's: Nach dem Verlassen eines Workspace konnten einige Benutzer diesen Workspace nicht davon überzeugen, ihre Seitenleiste zu verlassen. Wird er nun dazu aufgefordert, wird er anmutig seinen Abschied nehmen.

Jetzt funktioniert's: Der Versuch, sich mit einem Passwort zu registrieren, das deiner E-Mail-Adresse zu ähnlich ist, führte einfach zur Meldung „Fehler beim Beitritt zum Team“. Wir wollen immer noch, dass du ein gutes Passwort verwendest … allerdings wird diese Fehlermeldung nun deutlicher darauf hinweisen.

Jetzt funktioniert's: Durch Tippen, Einfügen oder anderweitiges Eingeben einer großen Textmenge in die App (in diesem Fall bedeutet die App „die Slack App“, im Folgenden „die App“ genannt) gab es hin und wieder Probleme mit der App. Diese Probleme erweckten den Anschein des Verschwindens oder der Auflösung. Umgangssprachlich ausgedrückt stürzte die App scheinbar ab und musste neu gestartet werden. Diese Vernachlässigung unserer Verantwortung, Nachrichten unterschiedlicher Länge, von der kürzesten (z. B. „ok.“) bis hin zu den längsten (wenn auch mit einem Fehler, der die auferlegten Zeichenbeschränkungen der Nachrichten und die Notwendigkeit, die besagte Nachricht zu kürzen, erklärt), war unvorsichtig, wenn nicht gar nachlässig. Wir haben diesen Fauxpas mit einer Anwendung von technologischem Code korrigiert, der sofort die Eingabe von großen Mengen an Text in das Nachrichtenfeld von Slack (die App) erlaubt, ohne das Risiko einer unerwarteten Schließung der App, sodass der zelebrierten Wortgewandtheit und Eloquenz unserer Benutzer freien Lauf gelassen wird, indem sie so viel Text eingeben können, wie ihr Herz begehrt, wenn auch mit der Erwartung, dass eine zu lange Nachricht in einer Fehlermeldung oben (sehr weit oben) resultiert. Kurz gesagt: Die App stürzte früher manchmal ab, als hätten wir irgendein Problem mit langen Texteingaben. Das haben wir aber ganz und gar nicht.

Slack 20.01.10 6. Januar 2020 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Workspaces zeigten manchmal ein standardmäßiges Workspace-Logo (ein Buchstabe auf farbigem Hintergrund) anstelle des schönen benutzerdefinierten Symbols an, das ihnen gegeben wurde. Klicklicherweise sind sie jetzt wieder so schön wie vorher. Oder zumindest korrekt. Und das ist manchmal auch alles, was wir wollen.

Jetzt funktioniert's: Einige komplexe URLs wurden fälschlicherweise wie E-Mail-Adressen behandelt. Sie werden jetzt … drei Mal darfst du raten … wie URLs behandelt.

Jetzt funktioniert's: In einer Nachricht von einem Bot taten Schaltflächen und Menüs, die konfiguriert waren, um auf die Aktionen eines Benutzers zu reagieren, das nicht wirklich. Dies war nicht die erste Stufe des Aufstands der Roboter: Es war nur ein Fehler. Und der ist nun behoben.

Slack 19.12.10 9. Dezember 2019 Was gibt's Neues Wir haben gute Nachrichten für alle, die ihre Mitteilungen gerne formatieren. Dank dem neuen Formatierungs-Tool im Nachrichtenfeld klappt das jetzt auch unterwegs – mit nur ein paar Klicks. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Wenn Ladenachrichten viele benutzerdefinierte Emojis enthalten, war die App manchmal überfordert und ist abgestürzt. Wir haben das Problem nun behoben. Du kannst jetzt so viele Emojis posten, wie du willst. Also: Auf die Emojis, fertig, los!

Die App stürzte gelegentlich ab, wenn eine Datei zunächst auf Slack gespeichert und später in der App „Dateien“ geöffnet wurde. (Nicht gut) Anstatt abzustürzen, öffnet die App die Datei jetzt. (Besser)

Slack 19.11.20 18. November 2019 Was gibt's Neues Die Textgröße wird nun in den Einstellungen für die Barrierefreiheit deines iOS-Geräts und nicht mehr innerhalb von Slack gesteuert. Früher hatten wir innerhalb der App eine separate Einstellung dafür. Es macht jedoch viel mehr Sinn, dass du den Text überall in der gleichen Größe angezeigt bekommst, egal was du gerade liest. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Der Versuch, deine Workspaces neu zu ordnen, führte gelegentlich dazu, dass sie in einer völlig anderen als von dir vorher festgelegten Reihenfolge angezeigt wurden. Jetzt werden sie deine Vorgaben nicht mehr missachten, wie gewünscht gehorchen und deine festgelegte Reihenfolge einhalten.

Slack 19.11.10 4. November 2019 Was gibt's Neues Ein schickes neues Symbol in der oberen linken Ecke der App zeigt die Anzahl der Benachrichtigungen in deinem aktuellen Workspace an und ermöglicht dir den Zugriff auf die Seitenleiste, über die du wie gewohnt durch Wischen zwischen Channels und Unterhaltungen hin und her wechseln kannst. Fehlerbehebung: Behoben: Hin und wieder schlug der Versuch, Nachrichten zu löschen, die nicht gesendet werden konnten, selbst fehl (meist aufgrund einer schlechten Verbindung). Doppelt gemoppelt hält zwar besser – aber in diesem Fall hätten wir wohl darauf verzichten können. Wenn in Zukunft eine bestimmte Funktion nicht funktionieren sollte, kannst du dich auf die restlichen verlassen.

Slack 19.10.20 21. Oktober 2019 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Auf kleineren Geräten wurde der Text für Menüpunkte im Menü „Erweitert“ auf unfaire Weise beschnitten. Wir lieben große und kleine Geräte gleichermaßen – und unsere Menüs spiegeln das jetzt wider (und ergeben obendrein mehr Sinn).

Slack 19.10.10 7. Oktober 2019 Was gibt's Neues Benutzer des Dark Mode wurden beim erstmaligen Starten der App von einem hellen weißen Bildschirm begrüßt. Das war … eher suboptimal. Unsere Anmeldebildschirme passen jetzt zum Rest der App.

Alle standardmäßig verfügbaren Seitenleisten-Designs sind jetzt auch mit dem Dark Mode kompatibel. Wenn du also in Zukunft den Dark Mode aktivierst, wird das Standard-Design, das du gerade verwendest, dezent daran angepasst. Fehlerbehebung: Behoben: Das Hochladen mehrerer Dateien auf einmal ist ab sofort zuverlässiger.

Behoben: Benutzer, die zuvor in einem Moment der Ahnungslosigkeit ein „/schulterzucken“ ohne Folgetext sendeten, wissen, dass die App dadurch abstürzte. Absolut lächerlich. Dabei gibt es wohl kaum eine Antwort, die den eigenen Gemütszustand prägnanter auf den Punkt bringt. Zum Wohle der Menschheit funktioniert das Ganze jetzt wieder.

Slack 19.09.20 23. September 2019 Was gibt's Neues Die App unterstützt iOS 13 jetzt vollständig. Insbesondere, und das ist nun wirklich erfreulich, folgen wir jetzt den Systemeinstellungen für den Dark Mode, sodass in deiner App automatisch zur gleichen Zeit wie bei deinen anderen Apps das „Licht“ ausgeht. Gute Nachrichten in dunklen Zeiten. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Benachrichtigungen wurden – etwas bizarrerweise – erst dann gelöscht, wenn du *alle* Erwähnungen gelesen hattest. Von jetzt an sind beim Start der App nur die bereits von dir gelesenen Erwähnungen aus dem Benachrichtigungs-Center gelöscht. So siehst du schneller, was du noch nicht gelesen hast.

Slack 19.09.10 16. September 2019 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Das Antworten auf eine Benachrichtigung funktioniert viel häufiger als bisher. In 99 % der Fälle, um genau zu sein — was schon so kurz vor dem Ziel ist, dass die 100 % zum Greifen nahe sind.

Jetzt funktioniert's: Das Wischen zwischen Channels mit zwei Fingern beinhaltet jetzt auch die „Threads“-Ansicht, aber nur, wenn du diese Ansicht kürzlich benutzt hast.

Jetzt funktioniert's: Benutzerdefinierte Emojis wurden in Bots und Anhängen, die über die Slack-API gesendet wurden, nicht immer korrekt dargestellt. Und jetzt? Emojis = :100:.

Slack 19.08.21 10. September 2019 Fehlerbehebung: Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 19.08.20 26. August 2019 Was gibt's Neues Wenn du, wie alle rationalen Menschen, die Symbole auf deinem Telefonbildschirm nach Farbe anordnest, findest du dich in einer ziemlichen Zwickmühle wieder, da wir ein paar zusätzliche Hintergrundtöne für das App-Symbol hinzugefügt haben. Es befindet sich unter Einstellungen -> App-Symbol – direkt unter „Dark Mode“, was nützlich ist, da die neuen Farbtöne damit besonders gut funktionieren. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Bei der Auswahl eines neuen Profilbildes wurden die BenutzerInnen aufgefordert, das jeweilige Bild zweimal zu bestätigen. Wir vertrauen dir, dass du dein eigenes Gesicht bereits beim ersten Mal erkennst, und werden dich nicht noch einmal fragen.

Jetzt funktioniert's: Das Hochladen von Zeitlupenvideos ist jetzt 100 % erfolgreicher.

Jetzt funktioniert's: Benutzerdefinierte Emojis, die in der Desktop-Version hochgeladen werden, werden jetzt blitzschnell übertragen und sind somit sofort in der iOS-App verfügbar.

Slack 19.08.10 12. August 2019 Fehlerbehebung: Behoben: Wenn du in der Favoriten-Ansicht ein Element entfernst, wird es automatisch aus der Liste entfernt, ohne dass du diese erst schließen und erneut öffnen musst.

Behoben: Problem, durch das die Software hin und wieder abstürzte, wenn eine Nachricht ein Highlight-Wort, eine @Erwähnung und bestimmte nicht-englische Zeichen enthielt. Das Problem ist jetzt Geschichte, versprochen.

Slack 19.07.30 29. Juli 2019 Fehlerbehebung: Gelegentlich konnten sich einige BenutzerInnen nicht anmelden. Da eine erfolgreiche Anmeldung die Voraussetzung für die Nutzung aller anderen Slack-Funktionen ist, haben wir den Fehlern, die uns bekannt waren, schnell wieder den Garaus gemacht … sollten dir noch mehr über den Weg laufen, kannst du uns jedoch gerne Bescheid sagen.

Jetzt funktioniert's: Zahlreiche Slack-Apps, die BlockKit verwenden, zeigen Dialogfelder zum Bestätigen von Aktionen an, die in einigen Fällen jedoch nicht funktionierten. Wir haben das Problem beseitigt.

Jetzt funktioniert's: BenutzerInnen, die versuchten, ihre E-Mail nach Ablauf ihres ursprünglichen E-Mail-Links zu bestätigen, können diese E-Mail jetzt erneut senden … und sie dann natürlich auch bestätigen, um sich anschließend anmelden zu können. Wie schon gesagt, ist eine erfolgreiche Anmeldung die Voraussetzung für ein tolles Benutzererlebnis. Deshalb arbeiten wir auch in Zukunft daran, dass keine weiteren Probleme dieser Art auftreten. So machen wir das bei Slack!

Slack 19.07.20 15. Juli 2019 Was gibt's Neues Mit diesem Update haben wir die 3D Touch-Funktionalität an einigen Stellen innerhalb der App – Channel-Namen und Direktnachrichten – entfernt, wo sie offen gesagt einfach nicht das getan hat, was sie sollte. 3D Touch funktioniert nach wie vor auf dem Symbol auf dem Startbildschirm und wenn du eine schnelle Antwort auf eine Benachrichtigung sendest – denn dort funktioniert es wie geschmiert. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Wenn du den Bildschirm „Channel-Details“ im Dark Mode betrachtest, ist der Bereich, der den Channel-Titel anzeigt, jetzt, genau wie alles andere auch, im Dark Mode.

Jetzt funktioniert's: Wenn zwei Channels oder Benutzer den gleichen Namen haben, tauschen sie in der Channel-/DM-Liste nicht mehr völlig wahllos ihren Platz miteinander.

Jetzt funktioniert's: Das Öffnen eines Threads, der eine Nachricht mit einem Link enthielt, der bestimmte Zeichen enthielt ... führte zu einem Absturz. Und ja, weil du fragst: Es war ziemlich befriedigend, diesem Fehler auf die Spur zu kommen. Und ihn zu beheben.

Slack 19.07.10 1. Juli 2019 Was gibt's Neues Die erste Nachricht in einem Channel oder einer Direktnachricht enthält jetzt einen Header mit dem Datum, damit du weißt, welcher Tag es ist. Oder war, je nachdem. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Manchmal hat das Teilen einer Datei aus Slack in einer anderen App nicht funktioniert – das klappt jetzt wie am Schnürchen.

Jetzt funktioniert's: ... und manchmal, wenn das Teilen einer Datei funktionierte, wurden die Dateinamen von Wörtern in eine Reihe von Zahlen geändert. Super für Roboter, fürchterlich für Menschen.

Jetzt funktioniert's: Nachrichten, die das gleiche benutzerdefinierte Emoji mehr als einmal ohne Leerzeichen zwischen ihnen enthielten, zeigten dieses Emoji nur einmal an. :emoji::emoji: wurde also nur als :emoji: angezeigt. Jetzt bekommst du alle Emojis, die du dir nur vorstellen kannst – und nicht weniger, als du verdienst.

Slack 19.06.20 17. Juni 2019 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Über die Slack-API sollte es eigentlich möglich sein, einen Link zu einem Emoji hinzuzufügen. Durch Antippen des Emojis werden die Leute dann zu diesem Link weitergeleitet. Klingt theoretisch gut, hat in der Praxis aber bisher nicht so richtig geklappt, und so mancher fühlte sich verständlicherweise eher gelinkt anstatt verlinkt. Wir haben den Fehler behoben und jetzt funktioniert alles wieder tipptopp.

Jetzt funktioniert's: Manche benutzerdefinierte Bot-Namen wurden bisher nicht richtig angezeigt – aber jetzt hat alles wieder seine Richtigkeit.

Jetzt funktioniert's: Die Liste der Apps in einer Gruppenunterhaltung zeigte manchmal die Liste der BenutzerInnen anstelle von Apps an, und Apps sind nun mal keine Menschen. Menschen sind Menschen.

Jetzt funktioniert's: Für manche Nachrichten-Buttons wurde beim Antippen kein Bestätigungsdialog angezeigt, was mysteriös und leicht verwirrend war. Das gehört jetzt der Vergangenheit an und unsere werten BenutzerInnen können sich jetzt wieder voll und ganz bestätigt fühlen — so wie es sich gehört.

Slack 19.06.10 3. Juni 2019 Was gibt's Neues Wenn du kyrillische Zeichen eingibst, kannst du jetzt unter iOS genauso einfach Benutzer oder Channels finden, die diese Zeichen enthalten, wie du es schon seit einiger Zeit auf dem Desktop kannst. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Wenn du bisher eine Gruppenunterhaltung gestartet hast, an der ein oder mehrere reguläre oder Multi-Channel-Gäste beteiligt waren, wurden in manchen Fällen bereits ausgewählte Benutzer wieder abgewählt. Das ist jetzt Vergangenheit. Jetzt sitzt ihr alle im selben Boot.

Slack 19.05.21 28. Mai 2019 Fehlerbehebung: Wir haben etwas mit den inneren Funktionalitäten herumgetüftelt und einige Ecken und Kanten abgeschliffen. Die App ist jetzt besser als jemals zuvor.

Slack 19.05.20 20. Mai 2019 Was gibt's Neues Möchtest du mehrere Bilder gleichzeitig aus dem Nachrichtenfeld hochladen? In Channels UND in Threads? Na klar möchtest du das. Und jetzt kannst du es auch. Hurra! Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: In einigen Schriftarten hat die Verwendung von Sternchen, um einen Teil eines Satzes fett zu formatieren, dazu geführt, dass der gesamte Text nach den fettgedruckten Wörtern *ebenfalls* fett angezeigt wurde. Auch wenn mehr manchmal besser ist, sind wir uns bewusst, dass dies in diesem Fall nicht zutrifft. Deshalb haben wir das behoben.

Slack 19.5.1 6. Mai 2019 Was gibt's Neues Dies ist die letzte Version, die iOS 10 unterstützt und damit auch die letzte Version, die auf 32-Bit-Geräten wie dem iPhone 5, iPhone 5c und dem iPad der vierten Generation läuft. Damit du weiterhin Slack-Updates erhältst, aktualisiere bitte auf iOS 11.1 oder höher.

Slack 19.4.2 23. April 2019 Was gibt's Neues Hello, Olá und Hola! Ab heute unterstützt Slack drei neue Sprachen: Portugiesisch für Brasilien, Spanisch für Lateinamerika und Englisch für Großbritannien. Du findest unsere Neuankömmlinge im Einstellungsmenü unter „Sprache“ – was du dir wahrscheinlich auch schon gedacht hast. Jolly good! ¡Fantástico! Wir werden immer internationaler.

Slack 19.4.1 8. April 2019 Fehlerbehebung: Links in einigen Buttons der Slack App funktionierten nicht und führten ins Leere, anstatt zum erwarteten Ziel. Jetzt gelangst du im Handumdrehen zu der gewünschten URL.

Slack 19.3.2 25. März 2019 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Screenshots und andere PNG-Bilder, die über Slack gesendet wurden, sahen unscharf aus. Wir haben das Ganze ein wenig in den Fokus gerückt, und jetzt ist alles glasklar. Wenn die Unschärfe weiterhin anhält, wende dich bitte an deinen Optiker.

Slack 19.3.1 11. März 2019 Was gibt's Neues Dark Mode kann jetzt im Menü Einstellungen aktiviert (oder deaktiviert) werden. Ja, es war ein langer Weg, aber jetzt sehen wir endlich (k)ein Licht am Ende des Tunnels. Hinweis: Für den Moment ist die Funktion nur für Mobilgeräte verfügbar; eine Desktop-Version wird später folgen – danke, dass ihr sowohl Geduld mit uns habt als auch weiterhin stets mehr von uns erwartet. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Der Text, der dich beim allerersten Starten der App in Slack begrüßte, hatte bei kleineren Geräten Anpassungsprobleme auf dem Bildschirm. Nicht das größte Problem der Welt (im wahrsten Sinne des Wortes), aber der erste Eindruck zählt nun mal.

Slack 19.2.2 25. Februar 2019 Was gibt's Neues Wir haben der Hintergrundfarbe unseres App-Logos einen frischen Anstrich verpasst, damit es besser sichtbar ist. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Wenn du einen Channel verlassen und direkt danach schnell die App geschlossen hast, tauchte der Channel gelegentlich weiter in der Seitenleiste auf und behauptete aufmüpfig, neue Nachrichten für dich zu haben. Nach eingehenden und gründlichen Nachforschungen können wir nun Folgendes bestätigen: Wenn Benutzer einen Channel verlassen, möchten sie faszinierenderweise keine Nachrichten mehr daraus sehen. Da obiges Verhalten natürlich reine Einstellungssache ist, haben wir dasselbige auch prompt eingestellt.

Slack 19.2.1 11. Februar 2019 Was gibt's Neues Wir haben der Art und Weise, wie Nachrichten in Channels und Threads angezeigt werden, etwas frischen Code verabreicht. Nun kannst du besser scrollen und die Barrierefreiheit wird dadurch ebenfalls optimiert. Außerdem ist die Chance jetzt höher, dass du auch wirklich den Teil des Bildschirms antippst, den du antippen wolltest.

Für Benutzer von VoiceOver gibt es jede Menge Verbesserungen: Nachrichten werden jetzt in einem menschlicheren Tonfall vorgelesen, und die Nachrichtenstruktur in der Ansicht für den Haupt-Channel und für Threads wurde einander angeglichen. Die Nachrichtenansicht ist nun leichter lesbar und auch die Navigation wurde optimiert, komplett mit eigenen Aktionen für jede Nachricht. Die Thread-Ansicht enthält unterdessen mehr Informationen und Nachrichtenaktionen wie z. B. das Markieren von Nachrichten als Favorit oder das Teilen in einem anderen Channel. Puh.

Für die besonders Scharfsichtigen unter euch: Ja, die letzte Version hatte die Nummer 3.61. Diese hier ist jetzt 19.2.1. Du hast nichts verpasst und auch kein ganzes Jahrzehnt verschlafen. Wir haben einfach nur das System geändert, nach dem wir unsere Versionen nummerieren.

Slack 3.61 28. Januar 2019 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Zuvor war das Scrollen durch den Aktivitäts-Feed hin und wieder etwas sprunghaft und je weiter man nach unten scrollte, desto größere Appgründe taten sich auf. Deshalb haben wir dafür gesorgt, dass beim Scrollen wieder alles rundläuft. Schließlich wollen wir es voll und ganz unterstützen, dass du so engagiert, produktiv und beliebt bist.

Slack 3.60 16. Januar 2019 Was gibt's Neues Ab heute wirst du einen funkelnigelnagelneuen App-Button bemerken, der unserem neuen Logo entspricht. Wenn du möchtest, kannst du auf unserem Blog unter SlackHQ.com mehr darüber erfahren. Leben ist Veränderung und Stillstand bedeutet Rückschritt. (Ansonsten hat sich nichts an Slack oder der Funktionsweise unserer App geändert. Nur der Button.)

Slack 3.59 7. Januar 2019 Was gibt's Neues Bilder im JPEG-Format werden jetzt beim Hochladen komprimiert. Du darfst dich also auf schnellere und zuverlässigere Bild-Uploads freuen. Wenn es dir nichts ausmacht, ein wenig Zeit für ein weniger komprimiertes Bild aufzubringen, kannst du diese Funktion natürlich auch deaktivieren. Gehe dafür einfach zu „Einstellungen“ > „Erweitert“. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Bei Verwendung einer externen Tastatur mit einem iPad waren manche Tastaturkürzel nicht sehr kooperativ oder verweigerten die Zusammenarbeit komplett. Da uns Zusammenarbeit aber nun mal sehr am Herzen liegt, ist dieselbige jetzt auch wieder von Erfolg gekrönt.

Jetzt funktioniert's: Du kannst ab sofort den Quick-Switcher verwenden, um Direktnachrichten mit einem Nutzer auszutauschen, der nicht mehr Teil deines Teams ist. Denn auch wenn Kollegen sich manchmal verabschieden, so bleibt ihr Wissen dennoch bestehen. Eine feine Sache!

Slack 3.58 10. Dezember 2018 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Wenn du mit jemandem per Direktnachricht kommunizierst und eure Unterhaltung nur eine Nachricht enthält, kannst du diese Nachricht wieder durch langes Drücken als ungelesen markieren und später darauf zurückzukommen. Oder auch nicht. Das liegt ganz bei dir.

Jetzt funktioniert's: Wenn dein Workspace eine benutzerdefinierte Liste mit voreingestellten Status eingerichtet hatte, stellten sich Statusänderungen als ausgesprochen schwierig heraus. Du kannst deinen Status wieder nach Lust und Laune auswählen, entfernen, erneut auswählen und anpassen.

Ansonsten ist alles in Ordnung. (Das hoffen wir zumindest.)

Slack 3.57 26. November 2018 Was gibt's Neues Du möchtest deine Benachrichtigungen pausieren? Hast du vor, mehr als 24 Stunden lang Urlaub zu machen? Dann haben wir gute Neuigkeiten für dich! Du kannst sie jetzt für länger als einen einzigen Tag oder bis zu einem bestimmten Datum oder einer bestimmten Uhrzeit pausieren. Und wir haben außerdem zwei neue Voreinstellungen zu unserer bestehenden Liste hinzugefügt: „Bis morgen“ und „Bis nächste Woche“. Bitteschön! Eine ganze Palette neuer Optionen zum Pausieren deiner Benachrichtigungen! Oder zumindest: mehr Möglichkeiten als vorher.

Slack 3.56 5. November 2018 Was gibt's Neues Nachdem du deine E-Mail-Adresse bestätigt hast, siehst du jetzt eine Liste deiner Workspaces und kannst auswählen, bei welchen du dich anmelden möchtest. Und das kannst du dann auch ohne viel Tamtam direkt machen!

Du kannst jetzt Benachrichtigungen empfangen, während du die App benutzt. Wenn du dich also gerade in einem Channel auf den neuesten Stand bringst und eine Direktnachricht erhältst, wirst du sie nicht verpassen (und falls dir das nicht zusagt, haben wir im Menü „Einstellungen für Benachrichtigungen“ genau die richtige Einstellung für dich). Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Manchmal wurde beim Senden einer Nachricht von einer Benachrichtigung aus mithilfe von „Quick Reply“ die Meldung „Senden fehlgeschlagen“ angezeigt, obwohl die Nachricht tatsächlich erfolgreich gesendet wurde. Nun kannst du dich felsenfest auf unser Wort verlassen. Pfadfinder-Ehrenwort!

Slack 3.55 22. Oktober 2018 Was gibt's Neues Jetzt funktioniert's: Wenn du eine Benachrichtigung erhalten hast und dann in den Channel gegangen bist, aus dem die Benachrichtigung stammte, blieb der rote Punkt im Slack-Symbol oben links in der App manchmal einfach da, bis du die App geschlossen und erneut geöffnet hast. Obwohl du die Nachricht gelesen hattest. Sogar, wenn du in dem Channel warst, die Nachricht gelesen und auch noch darauf geantwortet hast. Nicht immer. Nicht in 100 % der Fälle. Aber gerade oft genug, dass es verdammt nochmal für Verwirrung gesorgt hat. Das tut uns leid! Das Problem ist jetzt behoben.

Slack 3.54 8. Oktober 2018 Was gibt's Neues Jetzt funktioniert's: Dieses Gefühl, wenn das Hochladen von PNG-Bildern über das Share Sheet sie nicht mehr in das JPG-Format oder eine andere Kombination aus drei Buchstaben wie idk, omg, bbq etc. verwandelt. Juhu!

Jetzt funktioniert's: Benutzer in Workspaces, die Einmaliges Anmelden erfordern, konnten den magischen E-Mail-Link nicht verwenden und den Einrichtungsvorgang nur abschließen, wenn sie „manuell anmelden“ wählten. Die Magie kann jetzt wieder ungehindert ihren Lauf nehmen.

Slack 3.53.1 17. September 2018 Was gibt's Neues Auf iOS 12 werden Benachrichtigungen jetzt nach Unterhaltungen gruppiert. So erhältst du alle Nachrichten von deiner Slack App nun in praktischer Paketform und quasi mit einer netten Schleife drumherum.

Slack 3.52 10. September 2018 Was gibt's Neues Wenn du deinen Status einstellst, kannst du jetzt auch eine Zeit (oder ein Datum) festlegen, wann der Status gelöscht wird. Und niemand wird sich mehr fragen, warum du „am Dienstag im Home-Office arbeitest“, wenn es doch Donnerstag ist, oder warum du schon seit 19 Stunden „beim Zahnarzt“ bist.

Jetzt funktioniert's: Wenn andere Team-Mitglieder ihren Status geändert haben, während deine App offline war, haben wir manchmal noch den alten Status angezeigt, nachdem du wieder online warst. Das war für alle ein ziemliches Kuddelmuddel. Zum Glück passiert das jetzt nicht mehr und alles ist wieder so, wie es sein soll.

Slack 3.51 27. August 2018 Was gibt's Neues Lasse deinen Worten Taten folgen – mit den neuen Nachrichtenaktionen für iOS. Jetzt ist es noch einfacher, Aufgaben zu erstellen, Support-Tickets zu kommentieren oder Aktionspunkte noch einmal aufzugreifen. Wenn du wichtige Tools wie Asana, Zendesk und Jira mit Slack verknüpfst, kannst du jetzt mit langem Drücken auf eine beliebige Nachricht die dazugehörige Aufgabe erstellen, ohne dich in diese Anwendungen einloggen zu müssen. Das ist wirklich sehr praktisch. Wir können es nur empfehlen.

Jetzt funktioniert's: Eine Verzögerung in der grafischen Schnittstelle hat zu einer Lücke geführt, wenn Vorschauen mit /giphy erzeugt wurden. Da wir finden, dass man Lücken mit derartigen Tücken am besten flicken sollte, dürfte jetzt wieder alles rundlaufen und funktionieren wie gehabt.

Jetzt funktioniert's: Wenn du gerne auf eine Benachrichtigung von einem Channel aus direkt auf dem Benachrichtigungsbildschirm antworten möchtest, dann kannst du das auch. Ganz so wie in den guten alten Zeiten.

Slack 3.50 13. August 2018 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Ein Problem mit dem Layout im Menü von „Bitte nicht stören“ hat zu grauen Quadraten geführt, die über den Einstellungen dieses Menüs unversehens aufgetaucht sind. Falls dir dieser Ausflug in die abstrakte Pixelkunst gefallen hat, möchten wir uns bei dir entschuldigen: Wir haben sie nämlich wieder in der Versenkung verschwinden lassen.

Jetzt funktioniert's: Die Persönlichen Einstellungen für Benachrichtigungen in Channels schienen auch dann der Standardeinstellung zu entsprechen, nämlich Erwähnung und Keywords, wenn du dafür andere Einstellungen festgelegt hattest. Glücklicherweise war das nur scheinbar der Fall, denn wir haben dir trotzdem nur die Benachrichtigungen gesendet, die du auch wirklich haben wolltest. Jetzt sind Sein und Schein wieder ein und dasselbe.

Slack 3.49 30. Juli 2018 Was gibt's Neues Threads unterstützen Dateien – und das beruht auf Gegenseitigkeit! Bilder und Dateien können jetzt direkt in Threads hochgeladen werden. Das funktioniert genau so, wie du Dateien auch normalerweise hochlädst. Wenn du eine Datei kommentierst, wird dein Kommentar jetzt als Thread-Antwort angezeigt. Ebenso wie bei den regulären Nachrichten-Threads bleiben deine Datei-Antworten jetzt fein säuberlich in einem Thread, der mit deiner Datei verbunden ist. Endlich ist es soweit.

Slack 3.48 16. Juli 2018 Was gibt's Neues Du kannst deine Workspaces im Workspace-Switcher jetzt ganz nach Belieben neu anordnen: nämlich so, wie es für dich am sinnvollsten ist, und nicht für uns. Tippe auf den Button Bearbeiten oben auf dem Display und dann brauchst du quasi nur einen Finger krumm zu machen, um sie zu verschieben.

Und wenn es einen Workspace gibt, in dem du dich nicht mehr aufzuhalten brauchst, kannst du dich dort auch gleich praktischerweise abmelden. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Durch das Tippen auf einen Channel-Namen kannst du diesen jetzt wieder als Highlight in Weiß markieren. (Du gelangst damit auch weiterhin zu diesem Channel, aber das hat bisher sowieso einwandfrei geklappt.)

Slack 3.47 9. Juli 2018 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Große Dateien können jetzt nicht nur besser hochgeladen werden, sondern auch die Erfolgsquote ist höher. (Und falls es aus irgendeinem Grund mit dem Hochladen doch nicht klappen sollte, wirst du benachrichtigt).

Jetzt funktioniert's: Der Button, um zusätzliche Anhänge anzuzeigen, war kaputt, und hat Benutzer davon abgehalten, mehr als 20 Anhänge in einer einzigen Nachricht zu sehen. 20! In einer einzigen Nachricht! Gar nicht so schlecht! (Zumal es ja jetzt auch klappt.)

Jetzt funktioniert's: Bei Benutzern, die eine andere Sprache als Englisch ausgewählt hatten, wurde das Ampersand nicht korrekt angezeigt. („M & M“ anstatt „M & M“). Das ist allerdings nur vorgekommen, wenn zwei Leute gleichzeitig am Schreiben waren.

Slack 3.46.1 27. Juni 2018 Fehlerbehebung: Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 3.46 18. Juni 2018 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Das Bearbeiten einer Nachricht in einem Thread editiert nun die ursprüngliche Nachricht, so wie es sich gehört. Anstatt eine neue Nachricht zu senden, was etwas ungehörig war, wenn man es so recht bedenkt.

Jetzt funktioniert's: Beim Versuch, ein Bild oder einen Link in Slack zu teilen, wurde einigen Leuten, die in der Tat bereits angemeldet waren, ein Fehler angezeigt, laut dem sie „nicht angemeldet“ waren. Mit der Flunkerei über diesen Fakt ist es nun vorbei.

Jetzt funktioniert's: Leute, die a) Slack auf Japanisch benutzen und b) eine Ein-Wort-Nachricht senden wollten c), deren Text zufälligerweise einem Emoji entsprach, aber eben nicht in Doppelpunkte eingeschlossen war, waren mit Recht perplex, wenn wir beim Senden das Wort automatisch ins Englische übersetzt haben. Technologie kann einem manchmal einen ganz schönen Streich spielen. Und wir tun unser Bestes, damit dieser Schabernack ein Ende hat.

Slack 3.45.1 6. Juni 2018 Was gibt's Neues Wenn es Schwierigkeiten mit Benachrichtigungen gibt, kann ein neues Tool (unter Einstellungen -> Benachrichtigungen -> Fehlerbehebung bei Benachrichtigungen) dabei helfen, diese Schwierigkeiten zu diagnostizieren. Tatsächlich kann allein schon das das bloße Öffnen des Tools gelegentlich Probleme beheben. Und das ist keine Hexerei, sondern einfach nur funktionierende Technologie. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Wenn gewisse Apps als bevorzugte Einstellung für Twitter-Links festgelegt waren, konnte auf die Links in Tweets nicht mehr geklickt werden. Das war nicht recht. Klicklicherweise läuft jetzt wieder alles so ab wie geplant.

Jetzt funktioniert's: Manchmal hat das Öffnen einer Benachrichtigung von einem Thread aus dazu geführt, dass ältere Nachrichten im Thread einfach wie von Zauberhand verschwunden sind und nur die aktuellste Nachricht angezeigt wurde. Jetzt ist Schluss mit diesem Hokuspokus und alles erscheint so, wie es soll.

Wir haben etwas mit den inneren Funktionalitäten herumgetüftelt und einige Ecken und Kanten abgeschliffen. Die App ist jetzt besser als jemals zuvor.

Slack 3.45 4. Juni 2018 Was gibt's Neues Wenn es Schwierigkeiten mit Benachrichtigungen gibt, kann ein neues Tool (unter Einstellungen -> Benachrichtigungen -> Fehlerbehebung bei Benachrichtigungen) dabei helfen, diese Schwierigkeiten zu diagnostizieren. Tatsächlich kann allein schon das das bloße Öffnen des Tools gelegentlich Probleme beheben. Und das ist keine Hexerei, sondern einfach nur funktionierende Technologie. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Manchmal hat das Öffnen einer Benachrichtigung von einem Thread aus dazu geführt, dass ältere Nachrichten im Thread einfach wie von Zauberhand verschwunden sind und nur die aktuellste Nachricht angezeigt wurde. Jetzt ist Schluss mit diesem Hokuspokus und alles erscheint so, wie es soll.

Jetzt funktioniert's: Wenn gewisse Apps als bevorzugte Einstellung für Twitter-Links festgelegt waren, konnte auf die Links in Tweets nicht mehr geklickt werden. Das war nicht recht. Klicklicherweise läuft jetzt wieder alles so ab wie geplant.

Slack 3.44 21. Mai 2018 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Es ist jetzt wieder eine reelle Möglichkeit, Kommentare von Bildern und Dateien zu bearbeiten.

Jetzt funktioniert's: Slack sollte keinen Appsturz mehr vollführen, wenn du nichts weiter tust, als von bestimmten, beliebten Apps für News und Nachrichten aus zu teilen. Das wäre es soweit von unserer Seite. Und nun weiter zum Wetter.

Slack 3.43 7. Mai 2018 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Videos, die aus Slack auf neueren iPhones und iPads hochgeladen wurden, werden jetzt tipptopp und nahtlos auf der Desktop-App wiedergegeben – ganz so, wie du das auch schon immer erwartet hast.

Jetzt funktioniert's: Nach dem Tippen auf eine Benachrichtigung für eine Thread-Nachricht erschien die Überschrift „Alle Threads“ auch weiterhin im Fettdruck. Aber dieser Schein hat getrogen. Denn wenn es wirklich eine ungelesene Nach gab, dann war es nicht die Nachricht, die du gerade gelesen hattest. Doch jetzt sind Schein und Sein wieder identisch, so wie es sich gehört.

Slack 3.42 23. April 2018 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Wenn eine Thread-Antwort auch an den Channel gesendet wurde, ist die Antwort der Anzeige für die Anzahl der bisherigen Antworten zu sehr auf die Pelle gerückt – was zu einem ganz schönen Kuddelmuddel geführt hat. Jetzt ist wieder alles klar!

Jetzt funktioniert's: Der Filter für Gruppennachrichten schließt jetzt auch Namen in die Suche mit ein, die nach dem Komma stehen. Wenn du also nach deiner Unterhaltung mit „Tick, Trick und Track“ suchst, dann erscheinen in den Ergebnissen nicht mehr nur alle Treffer für „Tick“.

Jetzt funktioniert's: Verbesserte Zuverlässigkeit, um große Video-Dateien vom Share Sheet oder direkt aus Slack hochzuladen.

Jetzt funktioniert's: Die deutsche Version der Willkommensseite für neue Mitglieder steckte buchstäblich in einer Zwickmühle. Wenn Sprache und Technologie aufeinandertreffen, handelt es sich gleichermaßen um eine wundervolle, komplexe Angelegenheit sowie um eine aufregende, stetige Herausforderung. Aber an dieser Stelle und in dieser Sprache wurde dieses Problem gelöst. Zumindest bis auf Weiteres.

Slack 3.41 11. April 2018 Was gibt's Neues Videos können jetzt wieder mithilfe des Menüelements „Öffnen in...“ gespeichert werden. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Wenn du bisher auf eine deiner Keyword-Benachrichtigungen getippt hast, haben wir in der eigentlichen Nachricht das Keyword NICHT mit einem Highlight hervorgehoben. Ganz schön verwirrend, was? Jetzt sind die Keywords wieder dein ganz persönliches Highlight. Das ist doch besser, oder?

Jetzt funktioniert's: Wenn Hoth als Seitenleisten-Design benutzt wurde, waren Channel-Namen auf dem iPad manchmal kaum zu entziffern, was bei weißem Text auf weißem Hintergrund durchaus vorkommen kann. Diese minimalistisch ausgerichtete Ästhetikfrage wurde zugunsten der besseren Leserlichkeit gelöst. Möge die Macht auch weiterhin mit dir sein!

Slack 3.40 28. März 2018 Was gibt's Neues Wir haben es vereinfacht, den Namen von hochgeladenen Dateien zu ändern – dank eines knuffigen, kleinen Buttons, der den Namen im Namensfeld entfernt, damit du es umbenennen kannst. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Wenn du etwas aus Slack in einer anderen App mit dem Button „Öffnen in...“ teilst, bleibt der ursprüngliche Dateiname nun erhalten.

Slack 3.39 14. März 2018 Was gibt's Neues Wenn du etwas in Slack teilen möchtest, benutzen wir dafür standardmäßig den letzten Channel als Zielort, in dem du eine Datei geteilt hast, da uns das am logischsten erscheint. Logisch oder?

Wenn Nachrichten über eine schlechte Verbindung gesendet werden, dann geschieht das jetzt etwas zuverlässiger. Denn weder Sturm noch Regen, weder der Klabautermann noch ein schlechtes Signal sollten verhindern können, dass du deine Nachrichten durch uns senden kannst. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Ein linkischer Link, der bislang so manche Inhaber und Administratoren davon abhielt, ihren Workspace zu verwalten.

Jetzt funktioniert's: Emoji-Reaktionen in Threads sind einander mitunter ganz schön auf die Pelle gerückt. Dieses ungewollte Gewimmel hat sich in Wohlgefallen aufgelöst und alles hat jetzt wieder seine Ordnung.

Slack 3.38 28. Februar 2018 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist mitunter zu einer Endlosschlaufe ausgeufert. Jetzt sind bei Anmeldung und der dazugehörigen Authentifizierung nach dem Arche-Noah-Prinzip wieder aller guten Dinge zwei.

Jetzt funktioniert's: Bei der Option Thread-Antworten zurück an den Channel zu schicken hat Slack mitunter den Faden verloren. Jetzt klappt wieder alles wie am Schnürchen.

Jetzt funktioniert's: Beim Senden von Testbenachrichtigungen in Japanisch wurde mitunter eine Fehlermeldung angezeigt, auch wenn eigentlich alles in Ordnung war. Unsere Benachrichtigungen wissen jetzt, wenn alles einwandfrei läuft, und schlagen keinen falschen Alarm mehr.

Slack 3.37 14. Februar 2018 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Das Hochladen einer großen Video-oder Bilddatei ist bisher sang- und klanglos fehlschlagen. Im Allgemeinen ist dieses Bestreben jetzt von Erfolg gekrönt – und falls nicht, wird man wenigstens freundlicherweise benachrichtigt.

Jetzt funktioniert's: Wenn mehrere Bilder von der Foto-App aus geteilt wurden, ist dabei bisher mindestens eines davon in der Versenkung verschwunden. Wir haben dieses winzig kleine Schwarze Loch gestopft und nichts sollte mehr aus dem Rahmen (oder sonst wohin) fallen.

Jetzt funktioniert's: Bei bestimmten Bot-Buttons ist jetzt wieder alles in Butter. Gleiches gilt auch für gewisse App-Buttons, die ebenfalls nicht funktioniert haben.

Slack 3.36 26. Januar 2018 Liebe Benutzer der Apple Watch, jetzt gibt es EINE iOS-App für ALLE eure Belange. Alles, was die Watch-App konnte, läuft jetzt über die iOS-App: Und keine Sorge, ihr könnt nach wie vor an eurem Handgelenk Nachrichten empfangen und beantworten. Eine für alle, sozusagen. Wie bei den Musketieren, nur mit Apps. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Die App hat jedes Mal beim Start erneut um Erlaubnis gebeten, dir Benachrichtigungen zu schicken - auch wenn du bereits deutlich gemacht hattest, dass du das nicht möchtest. Damit ist jetzt Schluss.

Jetzt funktioniert's: Wenn das gleiche Emoji zweimal hintereinander eingegeben wurde, wurde bisher manchmal nur ein Emoji angezeigt. Wir können uns gar nicht oft genug dafür entschuldigen!

Jetzt funktioniert's: Das Einfügen von sehr langen Textpassagen in das Nachrichtenfeld hat bei Slack manchmal zu einem Appsturz geführt. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Jetzt gibt es wieder Wörter in Hülle und Fülle. Damit auf diese dann auch Taten folgen können.

Slack 3.35 18. Januar 2018 Weil wir die immer erstaunlicheren Möglichkeiten von neueren Betriebssystemen auch weiterhin unterstützen möchten, ist das hier die letzte Version von Slack, die iOS 9 unterstützt, und daher auch das letzte Update für iPhone 4S und einige andere Klassiker unter den Smartphones. Fehlerbehebung: Die Leistung des Quick-Switchers wurde für neuere ältere Geräte erheblich verbessert, damit ihr auch das bekommt, was ihr wollt.

Jetzt funktioniert's: Das Teilen von bestimmten Apps aus in Slack hatte die unerfreuliche Nebenwirkung – oder viel mehr den Effekt – dass es zu einem Appsturz kam. Dieser Effekt, der eher ein Defekt war, wurde behoben. Ende gut, alles gut.

Jetzt funktioniert's: Das Abmelden aus einem Account mit vielen Teams hat sehr lange gedauert. Künftig liegt vielmehr in der Kürze die Würze.

Jetzt funktioniert's: Ein Problem mit dem Layout, das sich ereignete, wenn eine Push-Benachrichtigung von einem Thread aus geöffnet wurde (wodurch die Checkbox für „An die Hauptunterhaltung senden“ an die falsche Stelle auf dem Bildschirm geschoben wurde), wurde behoben. Diese Tragikomödie der Irrungen ist jetzt vorbei und alles ist wieder an seinem richtigen Platz.

Slack 3.34 14. Dezember 2017 Fehlerbehebung: Das Tippen auf die Statusleiste, um bei einem iPhone X nach oben zu scrollen, war etwas sprunghaft. Aber manchmal ist es besser, keine gro´ßen Sprünge zu machen.

Jetzt funktioniert's: Datei-Vorschau - vor allem in der Vollbildansicht - bei iPhone X bedurfte noch einer gewissen Feinabstimmung. Jetzt ist alles ziemlich fein.

Jetzt funktioniert's: Beim Ansehen von Beiträgen auf einem iPhone X hat sich der Beitrag etwas zu viel (Raum) rausgenommen. Jetzt fällt der Beitrag nicht mehr aus dem Rahmen.

Jetzt funktioniert's: Die App hat die Persönliche Einstellung „Sofort als gelesen markieren“ nicht gebührend respektiert, und die Markierung nicht prompt durchgeführt. Respekt, wem Respekt gebührt.

Jetzt funktioniert's: Nach dem Wischen zwischen einem Thread und einem Channel gab es hin und wieder ein paar Durchhänger. Jetzt bleibt Nichts mehr hängen.

Jetzt funktioniert's: Ein paar seltene Appstürze, die von solchen Dingen verursacht wurden wie: Ein Button, der nicht länger sichtbar war, aber immer noch Nachrichten verschicken wollte. Nachrichten, die nach dem Zufallsprinzip der Meinung waren, dass sie eine negative Höhe besaßen, und ein verschwindend kleines Schwarzes Loch erzeugt haben, in das sie sich hinein gestürzt haben. Du hast diese Probleme nicht zu Gesicht bekommen, denn, wie bereits erwähnt, waren sie entweder unsichtbar oder haben einen theoretischen, negativen Raum eingenommen. Nichtsdestotrotz, das Sein, das jetzt ein Nichtsein ist, hat aufgehört zu existieren, und zu einem steilen Anstieg an Appstürzen geführt, die jetzt nicht mehr passieren, sowie zu leichten, philosophisch-existenziellen Kopfschmerzen.

Slack 3.33 30. November 2017 Fehlerbehebung: In Version 3.32 war der Punkt erreicht, als die Liste für Direktnachrichten nicht mehr korrekt sortiert wurde. Jetzt ist Schluss mit der Buchstabensuppe und die Sortierung erfolgt wieder alphabetisch wie gehabt.

Wenn die Nachrichten auf einigen älteren Telefonmodellen angesehen wurden, hat das Menü für die automatische Vervollständigung nicht funktioniert. Das wurde jetzt behoben.

Wenn du einen Thread in einem Channel gelesen hast, in dem du kein Mitglied warst, und nur die Vorschau angesehen hast, hat dir der Button für den Beitritt die Sicht auf die letzten Nachrichten versperrt. Diese höchst komplexe Kombination aus unterschiedlichen Umständen sollte jetzt keine Konfusion oder Konsternation mehr auslösen. Schließlich haben wir das behoben.

Slack 3.32.1 16. November 2017 Was gibt's Neues Nun ist es offiziell: Slack gibt es jetzt auch in Japanisch. Zusammen mit den bereits verfügbaren Versionen in Französisch, Deutsch, Spanisch und natürlich Englisch (d.h. die vokalreduzierte US-Variante).

Slack 3.32 9. November 2017 Fehlerbehebung: Die Hauptansicht deiner Nachrichten, wo du Channels und alle anderen Nachrichten lesen kannst, ist gründlich grundrenoviert worden. Das sollte mit einer erheblich verbesserten Leistung zu Buche schlagen und mit jeder Menge Fehlerbehebungen für diverse Fehler, die es schon länger zu beheben galt. Unsere Benutzer werden im Laufe der kommenden Woche in den Genuss all dieser Verbesserungen kommen und können sich auch schon auf weitere Optimierungen im Bereich Leistung freuen, die es demnächst geben wird.

Jetzt funktioniert's: Der @-Button auf iOS 9-Geräten unter dem Feld zur Nachrichteneingabe war nicht ganz korrekt positioniert. Wir haben ihn vorsichtig zurechtgerückt und sind jetzt mit der Gesamtsituation sehr zufrieden.

Jetzt funktioniert's: Den wenigen Benutzern, die sich nicht über Einmaliges Anmelden (SSO)/Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) anmelden konnten, sollte das jetzt wieder problemlos gelingen.

Slack 3.31 2. November 2017 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Nachdem das Profilbild aktualisiert wurde, konnte man nicht mehr auf den "Fertig"-Button zum Speichern tippen. Das hat vermutlich so ausgesehen, als ob das neue Bild gar nicht gespeichert wurde. Können wir gut nachvollziehen. Aber es wurde wirklich gespeichert und jetzt kann man auch auf den Button tippen.

Jetzt funktioniert's: Mit aktiviertem VoiceOver konnten einige Leute ihren bisherigen Channel-Verlauf nicht mehr laden. Jetzt steht dem kompletten Verlauf nichts mehr im Weg (kurz gesagt, der Verlauf wird jetzt einwandfrei geladen).

Auch das funktioniert jetzt: Benutzer von VoiceOver konnten die Buttons zur Nachrichteneingabe (wie / und @) nicht mehr wischen, wenn die Tastatur im Display angezeigt wurde. Stattdessen mussten sie tippen. Wir entschuldigen uns vielmals für diese Schwierigkeiten. Jetzt funktioniert es wieder mit einem Wisch.

Jetzt funktioniert's: Bei einigen Benutzern kam es fortlaufend zu Appstürzen. Wie es sich herausgestellt hat, hatten wir das Emojis zu verdanken. Wie wir darüber denken, könnte man wohl am besten ebenfalls mit einem Emoji ausdrücken, aber Emojis werden hier nicht wiedergegeben. Das ist vielleicht auch besser so. Auf jeden Fall gehören diese Appstürze jetzt der Vergangenheit an.

Slack 3.30 12. Oktober 2017 Fehlerbehebung: Wir haben einen neuen, einfacheren Weg hinzugefügt, damit du dich in all deinen Workspaces anmelden kannst, die mit einer E-Mail-Adresse verbunden sind.

Jetzt funktioniert's: Wenn Dropbox-Dateien über iOS angesehen werden, sollte der Inhalt jetzt hoffentlich immer up to date sein.

Jetzt funktioniert's: Die Tastatur ist unangemeldet erschienen, wenn man per 3D-Touch eine Channel-Vorschau ansehen wollte. Wir haben der Tastatur gesagt, dass sie das bitteschön unterlassen möge. Jetzt kannst du Vorschauen von der Channel-Liste sehen, ohne dass die Tastatur dazwischenfunkt.

Jetzt funktioniert's: Wenn du dich, nachdem du dich abgemeldet hattest, sofort wieder anmelden wolltest, wurde dein Plan leider von einem Fehler zunichtegemacht. Jetzt kannst du kommen und gehen, ganz so wie es dir gefällt.

Slack 3.29 28. September 2017 Fehlerbehebung: Oh, Happy Day! Ein sehr kniffliger Fehler wurde zu guter Letzt behoben und Audio-Dateien funktionieren jetzt über Bluetooth. Schließlich schreiben wir mittlerweile das Jahr 2017.

Jetzt funktioniert's: Das Kopieren und Einfügen von Text in das Nachrichtenfeld funktioniert jetzt auf Geräten mit iOS 11. Für eventuell entstandene Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen.

Jetzt funktioniert's: Du kannst jetzt wieder Workspaces in der App auf deiner Uhr wechseln und zwar nach deinem eigenen Timing.

Jetzt funktioniert's: Die Persönliche Einstellung für die 24-Stunden-Uhr hat sich wie von Geisterhand nach einem Appdate auf den Modus AM/PM zurückgesetzt, obwohl du deine Ansicht sehr deutlich gemacht hast. Das haben wir behoben, damit du immer ganz genau weißt, welche Stunde es geschlagen hat und auch nach Updates immer up-to-date bist.

Slack 3.28 11. September 2017 Fehlerbehebung: Slack gibt es jetzt komplett in Deutsch, Französisch, und Spanisch – bis hin zum letzten Emoji!

Support wurde auch hinzugefügt für eine brandneue Möglichkeit, mit externen Unternehmen innerhalb von Slack zu arbeiten.

Und wenn wir schon dabei sind: Eine völlig neue Art von Namens-Tagging wurde ebenfalls hinzugefügt, um die aufregende Welt der Herausforderungen zu navigieren, die diese beiden Neuerungen mit sich gebracht haben.

Jetzt funktioniert's: Das numerische Keyboard hat sich mitunter als sehr anhänglich erwiesen, und wollte uns gar nicht mehr von der Pelle rücken, nachdem wir uns in einem Account mit 2FA angemeldet hatten. Wir haben das zurechtgerückt.

Jetzt funktioniert's: Große Emoji – oder Jumbomoji – überlappen jetzt nicht mehr mit der Nachricht darunter.

Jetzt funktioniert's: Wenn gewisse Bilder in Nachrichten angezeigt wurden, ist die App manchmal appgestürzt. Das soll heißen gewisse Bildformate und nicht Bilder von gewissen Dingen. Meinen wir zumindest. Wie dem auch sei, in keinem dieser Fälle passiert das mehr.

Slack 3.27 31. August 2017 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Bot-Avatare wurden manchmal nicht angezeigt. Das war kein drohender Aufstand von künstlicher Intelligenz, sondern schlichtweg ein Bug. Sie werden nun wieder normal dargestellt.

Jetzt funktioniert's: Bei einer komplexen Abfolge von Ereignissen ist es manchmal vorgekommen, dass die App abgestürzt ist, nachdem ein Screenshot erstellt wurde und sich vorher keine Fotos in deiner Fotobibliothek befanden.

Jetzt funktioniert's: Alle Benutzer, die in Threads Voiceover verwenden, können nun durch Hin- und Herwischen zum Channel zurückkehren. Das war vorher nicht möglich, aber wir haben dafür gesorgt, dass du diese Geste ab sofort benutzen kannst.

Jetzt funktioniert's: Geschlossene Channels wurden in manchen Benutzer-Accounts nicht in der Channel-Liste angezeigt. Das tut uns leid. Sie sollten zwar privat sein, aber so privat nun auch wieder nicht.

Slack 3.25 2. August 2017 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Dateikommentare, die keine regulären Nachrichten sind, werden jetzt auch nicht mehr als solche angezeigt.

Jetzt funktioniert's: Der Slash-Befehl /verlassen wird dich jetzt aus einem Channel entfernen (solange es sich dabei um einen Channel handelt, den du auch verlassen kannst).

Jetzt funktioniert's: Manchmal ist die App beim Versuch, sich aus einem Team abzumelden, eingefroren. Anders als im Hotel California kann der Check-out jederzeit erfolgen, denn Reisende soll man ja bekanntlich nicht aufhalten.