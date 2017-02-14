Slack für Mac (Beta) ‒ Versionshinweise

Slack 4.49.75

12. März 2026

Fehlerbehebung:

  • Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 4.48.95

19. Februar 2026

Fehlerbehebung:

  • Wir haben die Regale aufgeräumt, die Fenster geputzt und jede Oberfläche sorgfältig kontrolliert. Nur eine kleine Routinewartung, um sicherzustellen, dass alles einwandfrei in Ordnung ist. Volle Kraft voraus!

Slack 4.48.94

18. Februar 2026

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.48.93

16. Februar 2026

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.48.92

12. Februar 2026

Fehlerbehebung:

  • In dieser Woche wird hart gearbeitet, aber was wir genau machen, lässt sich schwer in Worte fassen. Es ist wie bei einer Ente, die auf einem Teich schwimmt. Unter Wasser paddelt die Ente wie wild, aber oben ist nur das sanfte Gleiten des Tiers auf dem Wasser zu sehen. Diese Woche ist Slack die Ente.

Slack 4.48.90

6. Februar 2026

Fehlerbehebung:

  • Kennst du auch solche Wochen, in denen es sich so anfühlt, als ob nichts passiert, du aber später zurückblickst und feststellst, dass eigentlich eine Menge passiert ist? Für die App ist dies eine dieser Wochen.

Slack 4.47.72

12. Dezember 2025

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.47.69

3. Dezember 2025

Fehlerbehebung:

  • Lass dich nicht von uns stören – wir nehmen nur ein paar kleine Anpassungen vor, um die App in Schuss zu halten. Bald folgt noch mehr … Bis bald!

Slack 4.47.65

24. November 2025

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.47.59

29. Oktober 2025

Fehlerbehebung:

  • Fehler wurden beseitigt, die Leistung wurde verbessert, es wurde gearbeitet und das Ergebnis war gut. Viel Spaß in Slack!

Slack 4.46.104

15. Oktober 2025

Fehlerbehebung:

  • Alle Fehler, die in dieser Version behoben wurden, waren zu klein, als dass das Auge sie hätte sehen können, oder zu knifflig, als dass menschliche Worte sie beschreiben könnten. Dennoch haben wir hart gearbeitet, an ein paar Dingen herumgetüftelt und die App auf raffinierte Weise verbessert.

Slack 4.46.101

1. Oktober 2025

Fehlerbehebung:

  • Eine kleine Erinnerung für den Alltag: Die Welt ist noch einzigartiger, weil du ein Teil von ihr bist, und du nimmst auf eine Art und Weise Einfluss auf andere , die dir gar nicht bewusst ist. Oh, und diesmal gibt es keine großen Änderungen an der App. Viel Spaß beim Nachrichtenschreiben!

Slack 4.46.99

18. September 2025

Fehlerbehebung:

  • Wir haben etwas mit den inneren Funktionalitäten herumgetüftelt und einige Ecken und Kanten abgeschliffen. Die App ist jetzt besser als jemals zuvor.

Slack 4.46.95

5. September 2025

Fehlerbehebung:

  • Wir haben den Code bereinigt, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft. Slack – jetzt in neuem streifenfreiem Glanz.

Slack 4.45.69

19. August 2025

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.45.68

13. August 2025

Fehlerbehebung:

Slack 4.45.65

30. Juli 2025

Fehlerbehebung:

Slack 4.45.64

18. Juli 2025

Fehlerbehebung:

  • Diese Woche gibt es kein großes Update. Das heißt aber nicht, dass das Update unwichtig ist. Nicht alle Tage (oder Updates) bringen große Veränderungen mit sich, aber der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail. Daher ist dieses kleine Update eine gute Sache.

Slack 4.45.60

9. Juli 2025

Fehlerbehebung:

Slack 4.45.52

25. Juni 2025

Fehlerbehebung:

Slack 4.44.65

5. Juni 2025

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.44.63

23. Mai 2025

Fehlerbehebung:

Slack 4.44.61

20. Mai 2025

Fehlerbehebung:

Slack 4.44.60

14. Mai 2025

Fehlerbehebung:

  • Die App ist heute objektiv besser als gestern. Das ist eine wissenschaftlich nachprüfbare Tatsache, die nicht in Frage gestellt oder untergraben werden kann. Wir freuen uns, dass du auf dem Laufenden bleibst!

Slack 4.44.59

2. Mai 2025

Fehlerbehebung:

Slack 4.43.52

9. April 2025

Fehlerbehebung:

Slack 4.43.51

31. März 2025

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.43.49

19. März 2025

Fehlerbehebung:

  • Wir haben ein paar holprige Stellen in der App abgeschliffen, damit du dir keine digitalen Splitter holst. Schon mal von „digitalen Splittern“ gehört? Tja, jetzt kennst du sie, aber du brauchst dir keine Gedanken darüber zu machen.

Slack 4.43.44

10. März 2025

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.43.43

6. März 2025

Fehlerbehebung:

Slack 4.42.120

12. Februar 2025

Was gibt's Neues

  • Starting with this version, Slack has changed our company registration in the MacOS desktop signing certificate from SLACK TECHNOLOGIES INC to SLACK TECHNOLOGIES, LLC following a similar change to our Windows desktop signing certificate in 2023. This change has been updated with our certificate registrar, and SLACK TECHNOLOGIES, LLC is the valid and correct publisher for new versions of Slack. If you’re suddenly seeing Slack being flagged by anti-virus software, the new binary and publisher name may need to be allowlisted by your company’s security policies. Many thanks for your understanding!

Slack 4.42.117

30. Januar 2025

Fehlerbehebung:

  • Kleinere Anpassungen und Optimierungen in der gesamten App. Wir freuen uns, dass du auf dem Laufenden bleibst! Falls du auf Probleme stößt, melde dich bei uns unter feedback@slack.com.

Slack 4.42.115

15. Januar 2025

Fehlerbehebung:

  • Wie bei einer Läuferin, die ihre Rundenzeiten immer weiter verbessert, ist dieses Update zwar eher unauffällig, aber nicht weniger wichtig. Du wirst feststellen, dass die App jetzt etwas schneller, ein wenig einfacher und etwas besser funktioniert.

Slack 4.41.105

5. Dezember 2024

Fehlerbehebung:

  • Diese Woche gibt es keine großen Fehlerbehebungen, aber das wird sicher nicht so bleiben. Natürlich ist es nicht unser Ziel, Fehler einzubauen. Aber Irrtümer, Änderungen, Fehler und Korrekturen gehören zum Lauf der Dinge und sind ein Preis für Wachstum. Wir hoffen, dass du den Weg dorthin genießt, wo auch immer du gerade bist.

Slack 4.41.104

27. November 2024

Fehlerbehebung:

Slack 4.41.98

14. November 2024

Fehlerbehebung:

Slack 4.41.97

24. Oktober 2024

Fehlerbehebung:

Slack 4.41.96

22. Oktober 2024

Was gibt's Neues

  • Ab Version 4.41 steht Slack für macOS auch im PKG-Format zur Verfügung. Weitere Details findest du unter https://slack.com/intl/de-de/help/articles/360035635174-Slack-f%C3%BCr-macOS-bereitstellen.

Fehlerbehebung:

Slack 4.41.92

16. Oktober 2024

Was gibt's Neues

  • Starting with version 4.41, Slack for macOS will also be available in PKG format. Please see https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS for more details.

Fehlerbehebung:

Slack 4.41.90

8. Oktober 2024

Fehlerbehebung:

  • Vielen Dank für die Aktualisierung der App! Die Änderungen dieser Runde lassen sich nicht so leicht zusammenfassen, aber wir tun alles, was wir können, um sicherzustellen, dass die App so reibungslos wie möglich funktioniert. Ein Hoch auf die kleinen Fortschritte!

Slack 4.40.133

2. Oktober 2024

Was gibt's Neues

  • Starting with version 4.40.128, Slack for macOS will also be available in PKG format. Please see https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS for more details.

Slack 4.40.128

10. September 2024

Fehlerbehebung:

  • Diese Woche gibt’s nichts Großes zu berichten. Und auch nichts Kleines. Arbeiten tun wir trotzdem – Gerade ist es einfach die Art von Arbeit, die bei einem Theaterstück zwischen zwei Szenen hinter den Kulissen abläuft. Wir sind dabei, leise die Bühne herzurichten für das, was kommt.

Slack 4.40.126

5. September 2024

Fehlerbehebung:

Slack 4.40.120

21. August 2024

Fehlerbehebung:

Slack 4.40.114

9. August 2024

Fehlerbehebung:

Slack 4.40.113

7. August 2024

Fehlerbehebung:

  • Es gibt für diese Version nichts Besonderes zu erwähnen, aber wir danken dir, dass du dich trotzdem auf dem Laufenden hältst.

Slack 4.39.95

25. Juli 2024

Fehlerbehebung:

Slack 4.39.90

3. Juli 2024

Fehlerbehebung:

Slack 4.39.88

12. Juni 2024

Fehlerbehebung:

  • Benutzer:innen von macOS Monterey und höher, die die Version von Slack aus dem App Store verwendet haben, haben festgestellt, dass sie nicht ihren Bildschirm teilen konnten, da sie aufgefordert wurden, Berechtigungen auf Systemebene zu aktivieren, obwohl sie bereits erteilt worden waren. Möchtest du mehr Infos? Die findest du in unserem Support-Center: https://slack.com/help/articles/29407960918291.

Slack 4.39.81

3. Juni 2024

Fehlerbehebung:

  • Wir haben ein paar klitzekleine Kleinigkeiten verbessert, die entweder zu winzig sind, um sie zu bemerken oder zu kompliziert, um sie zu erklären. Wir kehren das nächste Mal wieder zu deinen regulären, interessanteren Arten von Versionshinweisen zurück (zumindest hoffen wir das).

Slack 4.38.125

15. Mai 2024

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.38.121

8. Mai 2024

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.38.115

17. April 2024

Was gibt's Neues

  • Vorhang auf für Slack AI! Mit unserem nagelneuen Set generativer KI-Tools kannst du intelligenter suchen, Unterhaltungen sofort zusammenfassen und vieles mehr. Im Support-Center erfährst du, wie du Slack AI für dich arbeiten lassen kannst: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 4.38.108

9. April 2024

Fehlerbehebung:

Slack 4.37.101

3. April 2024

Fehlerbehebung:

  • Es gibt diesmal nichts zu berichten. Nun ja, nichts, was direkt ins Auge fällt, aber im Hintergrund tut sich schon einiges. Wir arbeiten intensiv daran, Slack weiter zu verbessern. Diesmal fällt es nur nicht so auf.

Slack 4.37.94

14. März 2024

Fehlerbehebung:

Slack 4.37.93

13. März 2024

Fehlerbehebung:

Slack 4.37.84

21. Februar 2024

Fehlerbehebung:

  • Bei der Bildschirmfreigabe mit macOS 14.4 wird keine Systemmeldung mehr ausgelöst, in der du zulassen musst, dass Slack deinen Bildschirm und Audio aufnehmen darf.

Slack 4.37.77

12. Februar 2024

Fehlerbehebung:

Slack 4.36.140

24. Januar 2024

Fehlerbehebung:

Slack 4.36.138

9. Januar 2024

Fehlerbehebung:

Slack 4.36.136

21. Dezember 2023

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.36.134

6. Dezember 2023

Fehlerbehebung:

Slack 4.36.122

1. Dezember 2023

Fehlerbehebung:

Slack 4.35.130

22. November 2023

Fehlerbehebung:

  • Wir haben ein paar klitzekleine Kleinigkeiten verbessert, die entweder zu winzig sind, um sie zu bemerken oder zu kompliziert, um sie zu erklären. Wir kehren das nächste Mal wieder zu deinen regulären, interessanteren Arten von Versionshinweisen zurück (zumindest hoffen wir das).

Slack 4.35.126

1. November 2023

Fehlerbehebung:

Slack 4.35.121

19. Oktober 2023

Fehlerbehebung:

Slack 4.35.120

12. Oktober 2023

Fehlerbehebung:

Slack 4.35.118

11. Oktober 2023

Fehlerbehebung:

  • Virtuelle Maschinen haben tatsächlich Probleme für Slack verursacht, wenn beide gleichzeitig liefen. Wir haben das Problem mit diesem Update beseitigt.

Slack 4.35.111

28. September 2023

Fehlerbehebung:

Slack 4.34.121

28. September 2023

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.34.119

12. September 2023

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.34.115

5. September 2023

Fehlerbehebung:

Slack 4.34.104

16. August 2023

Fehlerbehebung:

Slack 4.34.92

2. August 2023

Fehlerbehebung:

Slack 4.33.84

24. Juli 2023

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Demnächst erhältlich

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

19. Juni 2023

Fehlerbehebung:

  • Intelligent quips often contain depth of thought, but that's not what we mean when we say that smartquotes were presenting a problem for deep links. Punctuation will no longer affect the punctuality of your deep link updates.
  • Good governance is all about removing roadblocks, which is why we've retooled the sign-in flow for GovSlack. Now when you sign in to a government workspace for the first time, we'll automatically restart the app in Gov mode (instead of kicking you back to the login page). Your Slack dollars at work!
  • Did you know that clicking on a banner notification will take you directly to the message that triggered it? Had you noticed that recently this feature stopped working? May we make you aware that this is now fixed? Shall we stop writing in rhetorical questions?

Slack 4.33.69

8. Juni 2023

Fehlerbehebung:

Slack 4.33.60

31. Mai 2023

Fehlerbehebung:

Slack 4.32.126

22. Mai 2023

Fehlerbehebung:

Slack 4.32.122

1. Mai 2023

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.32.119

17. April 2023

Fehlerbehebung:

Slack 4.31.155

27. März 2023

Fehlerbehebung:

Slack 4.31.152

20. März 2023

Fehlerbehebung:

Slack 4.31.150

15. März 2023

Was gibt's Neues

  • Organizations will be able to manage Slack desktop client settings during rollout and ongoing operations. Configurations can be deployed with industry standard tooling: Group Policies on Windows, user preferences profiles on Mac and with configuration files on Linux. See https://slack.com/help/articles/11906214948755

Fehlerbehebung:

  • Double-clicking on the title bar now maximizes all Slack windows, not just the main one. Please enjoy this expansive change.
  • Ever navigate away from Slack during a huddle, then have trouble finding that window again? Clicking the dock icon will now focus your last-active window, bringing that hidden huddle out of hiding.

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.31.145

6. März 2023

Was gibt's Neues

  • Organizations will be able to manage Slack desktop client settings during rollout and ongoing operations. Configurations can be deployed with industry standard tooling: Group Policies on Windows, user preferences profiles on Mac and with configuration files on Linux. See https://slack.com/help/articles/11354894714899-Managing-desktop-client-configurations

Fehlerbehebung:

  • Double-clicking on the title bar now maximizes all Slack windows, not just the main one. Please enjoy this expansive change.
  • Ever navigate away from Slack during a huddle, then have trouble finding that window again? Clicking the dock icon will now focus your last-active window, bringing that hidden huddle out of hiding.

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.30.88

13. Dezember 2022

Fehlerbehebung:

Slack 4.29.149

14. November 2022

Fehlerbehebung:

Slack 4.29.144

24. Oktober 2022

Fehlerbehebung:

  • “What is this—a video player for ants?” YouTube videos embedded in Slack can now be expanded to play in full-screen mode, which we’re told is at least three times bigger.

Slack 4.29.141

5. Oktober 2022

Fehlerbehebung:

Slack 4.28.184

27. September 2022

Fehlerbehebung:

Slack 4.28.182

20. September 2022

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält umfangreiche Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird dringend empfohlen.

Slack 4.28.171

24. August 2022

Was gibt's Neues

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Fehlerbehebung:

  • Trying to capture your screen with a third-party app while also sharing your screen in Slack may have resulted in the non-Slack app crashing. We’d like to say that this was because the idea of “capture” is antithetical to “sharing,” but in truth it was just a “bug.”

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.28.163

10. August 2022

Fehlerbehebung:

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Demnächst erhältlich

  • Heads-up: We’ll be deprecating certain older versions of Slack on Sept. 1 in order to continue supporting newer operating systems. Please visit the Help Center for more information: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.27.154

14. Juni 2022

Was gibt's Neues

  • You may have noticed that with this release there’s a new, larger number at the end of the version string. Going forward, while you’ll still see the numbers laid out in a <MAJOR.MINOR.BUILD> sequence, the “Build” numbers will now correspond to specific builds on our end as opposed to a small sequential number. TL;DR: A few more numbers for you, a bit more specificity for everyone.
  • We’ve added the most common Apple and Microsoft file extensions to our approved list so you won’t be asked to confirm each time you open a Word doc or Keynote presentation. Are you sure you’d like one less approval? YES/NO

Fehlerbehebung:

  • If you’re in a locale that does not use the default system string encoding on Mac, opening certain file types would cause a crash in a native dependency that tries to interpret a string passed to it as the system default string encoding. If that doesn’t mean anything to you, well don’t worry because we fixed it.

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.26.1

4. Mai 2022

Fehlerbehebung:

Slack 4.26.0

25. April 2022

Fehlerbehebung:

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.26.0-beta2

11. April 2022

Fehlerbehebung:

Slack 4.26.0-beta1

1. April 2022

Fehlerbehebung:

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

Slack 4.25.0

24. März 2022

Was gibt's Neues

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

Fehlerbehebung:

  • We discovered that under very specific circumstances (stars being aligned, barometric pressure being just so, looking in a mirror and saying “Slackbot” 3 times), Active Directory users were ending up with a backslash in their Home directory, which was preventing the app from launching. However it happened, all slashes are welcome at the party, so Slack will run as expected now.

Slack 4.25.0-beta1

16. März 2022

Was gibt's Neues

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

Slack 4.24.1

10. März 2022

Was gibt's Neues

  • If you've been wanting to use a virtual camera on a video call in Slack, well, now you can! Plug in a custom video feed from your computer, or use a fancy digital camera for crystal clear picture. Daguerreotypes and hand-cranked movie cameras are not supported as input sources at this time.

Fehlerbehebung:

  • We discovered that when an update to the app failed, people were still being notified that the update was a success. There is a time and place for “fake it ‘til you make it,” but this was not one of them.

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.23.1-beta1

12. Januar 2022

Fehlerbehebung:

Slack 4.23.0

7. Dezember 2021

Fehlerbehebung:

  • Those on MacOS 12 reported that notification sounds were still coming through despite Notification Sounds being set to “None.” We have updated the internal logic to the more explicit “None, not under any circumstances, not even if it’s very important, never, not once, nil, absolutely not.” We hope it takes the hint.
  • Some external URLs were occasionally launching within the Slack app window, but will now load in your default web browser, as is proper. Slack cannot have a little web page, even as a treat.

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.23.0-beta1

22. November 2021

Fehlerbehebung:

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.22.0

8. November 2021

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.22.0-beta1

28. Oktober 2021

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.21.1

25. Oktober 2021

Fehlerbehebung:

Slack 4.21.0

20. Oktober 2021

Fehlerbehebung:

  • We were occasionally displaying a message letting you know you had been removed from the desktop beta. However, some of you had never been part of the beta in the first place. We will no longer remind you of things that you are not, or when it is not your birthday, or when there is no update to the app.

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.21.0-beta1

23. September 2021

Fehlerbehebung:

  • We were occasionally displaying a message letting you know you had been removed from the desktop beta. However, some of you had never been part of the beta in the first place. We will no longer remind you of things that you are not, or when it is not your birthday, or when there is no update to the app.

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.20.0

20. September 2021

Was gibt's Neues

  • When opening SSH, FTP, SFTP or SMB links, you’ll now see the option to allow all future URLs from just that same domain instead of the whole wide world. A little more secure for us, a little more peace of mind for you.

Fehlerbehebung:

  • Certain versions of the app were not correctly changing availability to “Away” after 10 minutes of inactivity. While this has been fixed, we’d like to remind you that you can use your Custom Status to let your teammates know your whereabouts beyond simply Active or Away. Examples include: walking the dog, catching up after PTO, taking a mental break, or tweeting nice things to the Slack social media team.

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.19.0

11. August 2021

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält umfangreiche Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird dringend empfohlen.

Slack 4.19.0-beta1

29. Juli 2021

Fehlerbehebung:

Slack 4.18.0

14. Juli 2021

Fehlerbehebung:

  • Certain menus were not being properly translated when switching languages in the app. You know what they say about menus — they’re most helpful when you can read them.
  • When the app was told to launch on login but remain hidden, it took those instructions a little too seriously, playing hide-and-seek when it should not. That which was hidden was sought, and the app window will now politely reveal itself when you want.

Slack 4.18.0-beta3

8. Juli 2021

Fehlerbehebung:

Slack 4.17.0

3. Juni 2021

Was gibt's Neues

  • Bigger is better, or rather, closer is clearer. We now support additional zoom levels up to 200% to reduce the strain on your precious peepers.

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.16.0

4. Mai 2021

Fehlerbehebung:

  • Depending on your zoom level, we weren’t always showing the password field when authorizing the use of a proxy. This, by proxy, made for an unpleasant overall experience within Slack.
  • Images and notifications were sometimes sharing real estate...inelegantly. We have given them both a talking-to, and they have agreed to joint custody of that section of the screen.

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.16.0-beta1

25. April 2021

Fehlerbehebung:

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.15.0

12. April 2021

Fehlerbehebung:

  • In the Mac app, certain error screens made it very hard to find the part of the window that allowed you to click and drag. To be fair, entire genres of computer games have been built around hard-to-find click targets. Slack, however, is not a game of this genre — so we’ve made the clickable area a bit wider.

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.14.0-beta3

11. März 2021

Was gibt's Neues

  • Did you update your Mac to Big Sur? Of course you did, you upstanding citizen. You’ll be rewarded with a freshly-updated Slack icon.

Fehlerbehebung:

  • We improved the restart experience when you’ve gone offline or are having loading issues.
  • We all have to sign out sometimes. If you sign out of all of your workspaces, you should have an easier time signing back in.
  • Hopefully you’ll be able to ask “Can you see my screen?” a little less these days. The green border that lets you know you’re screen sharing is back.

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.14.0-beta1

1. März 2021

Was gibt's Neues

  • New Slack app icon with the Big Sur look!

Fehlerbehebung:

Slack 4.13.0-beta5

9. Februar 2021

Fehlerbehebung:

Slack 4.13.0-beta3

2. Februar 2021

Fehlerbehebung:

  • When you move or resize Slack, we assume you are indeed trying to move or resize it — and so the crash that was regularly happening, instead, was unwelcome. We’ve fixed this. Here’s to properly-sized screens!
  • We’ve fixed several accessibility issues. Making Slack more accessible is a continuous journey, and we’re quite grateful that you’re along for the ride!

Slack 4.13.0-beta2

8. Januar 2021

Fehlerbehebung:

Slack 4.13.0-beta1

5. Januar 2021

Fehlerbehebung:

Slack 4.12.0-beta1

30. November 2020

Fehlerbehebung:

Slack 4.11.0-beta2

4. November 2020

Fehlerbehebung:

Slack 4.11.0-beta1

27. Oktober 2020

Fehlerbehebung:

Slack 4.10.0-beta2

23. September 2020

Fehlerbehebung:

Slack 4.9.0-beta3

25. August 2020

Fehlerbehebung:

Slack 4.9.0-beta2

13. August 2020

Fehlerbehebung:

Slack 4.9.0-beta1

11. August 2020

Fehlerbehebung:

Slack 4.8.0-beta1

10. Juli 2020

Fehlerbehebung:

Slack 4.7.0-beta1

3. Juni 2020

Was gibt's Neues

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.

Slack 4.6.0-beta1

11. Mai 2020

Was gibt's Neues

  • Batten the hatches! The app sandbox is now enabled for all web content. This is a fancy way of saying we’ve dialed up the security of the app. It wasn’t unsafe before, but it’s double safe now.
  • A preference that allows you to choose a unique save location per download, instead of choosing a folder for all of them. For the choosy types.

Fehlerbehebung:

  • Downloading app updates is less prone to timing out on slow networks, as we’ve extended the timeout to something reasonable.
  • The Close button has returned to its rightful place on notifications, for all your dismissing needs.
  • If you found yourself, in some distant past, trying to start a song on Spotify with your keyboard’s play button, and it did not respond to your command while Slack was front and center, pesky hardware media keys were the problem. And this version is the cure.
  • The app should be less spicy to your CPU when you’re viewing certain network error pages.
  • When a download completes, we’ll show an in-app prompt rather than a bothersome system notification.

Slack 4.5.0-beta3

8. April 2020

Fehlerbehebung:

Slack 4.5.0-beta2

26. März 2020

Was gibt's Neues

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.
  • Our spell checker has been swapped out for a newer model that’s faster, leaner, and capable of fixing your typos in… wait, can this be right? “Multiple languages at the same time”! Open the “Language & Region” preferences to choose your languages. And for whoever it is out there requires that functionality: our hats are off to you. We can barely type in one language right now.

Slack 4.4.1-beta1

20. März 2020

Fehlerbehebung:

Slack 4.4.0-beta3

28. Februar 2020

Fehlerbehebung:

Slack 4.3.3-beta1

31. Januar 2020

Fehlerbehebung:

Slack 4.3.2-beta2

14. Januar 2020

Fehlerbehebung:

Slack 4.3.0-beta1

6. Dezember 2019

Fehlerbehebung:

Slack 4.2.0-beta2

15. November 2019

Was gibt's Neues

  • Our newest, fastest, best-performing, shiniest, most nutritious and delicious version of Slack is now fully rolled out, so that’s the one you’re now using. Brilliant.
  • Like zooming in and out? Use a numpad? Great news. You can now do these things, on that.

Fehlerbehebung:

  • Notifications looked weird if your workspace name was long. Now, no matter your team name, notifications look lovely.
  • Some messages were being marked as read when Slack was hidden behind applications, or not visible on screen. Now we won’t mark it as read until you’ve actually seen it. Which seems fair.
  • Using three finger swipes to navigate channel history on touchpad now works again. And for those who never knew it could work in the first place: it does!

Slack 4.1.2-beta1

15. Oktober 2019

Fehlerbehebung:

  • Long workspace names now no longer appear as incredibly long in menus.
  • Spellchecker stopped working for a small count of users, leading to a shorp uptick in avoidabull erratz. With spellcheck now fully back online for those users, any remaining typos are officially not our fault.
  • Slack menus should now be showing up at the right language (meaning the one that is right for you).

Slack 4.1.0-beta5

11. September 2019

Fehlerbehebung:

Slack 4.1.0-beta3

2. September 2019

Was gibt's Neues

  • Thanks to a few tweaks to the engine, a polish of the pistons, and recalibrated valves, the app should be running smoother and faster, than before.
  • Spellcheck, revamped, is now a much better version of its old self (and back on Linux, to boot) — now it supports Greek, Portuguese and British English. So now spelling correctly should come more naturally to us all (which is good, because “correctly” can be a difacult word to spell).

Fehlerbehebung:

  • After uploading a video into Slack some found it would give an infinite circle of loading, but not play, which was never our plan. Now: it works! It plays; no more circle! Because, it turned out, all circ and no play made Slack a null ‘ploy.

Slack 4.0.3-beta2

22. August 2019

Fehlerbehebung:

Slack 4.0.2-beta1

24. Juli 2019

Was gibt's Neues

  • A pesky leak involving in-channel videos has been plugged.

Slack 4.0.1-beta2

18. Juli 2019

Fehlerbehebung:

Slack 4.0.0-beta2

17. Juni 2019

Was gibt's Neues

  • Slack is now a little faster, thanks to a few small but important changes.
  • Admins now have a more stable mechanism to stay in control of when and how the app updates.

Fehlerbehebung:

  • Dragging and dropping now drops less frequently, and is consequently less of a drag.
  • Resetting the app data now works better (should that be something you need to do).
  • For those in multiple workspaces, the sidebar is now neater, with your icons in a more pleasing line.
  • Hardware acceleration can now be turned off without foregrounding Slack. If that means something to you, you'll know it's good. If it doesn't — it's still good (and thank you for reading).
  • We'll no longer bounce the the icon in dock if DND is enabled. DND means DND.
  • We now are better at explaining why we ask for permissions to update Slack… though having improved stability, we should also now ask less frequently.
  • Notifications sounds on mac used to not play all the time. They now do. All of them. But not at once.
  • Your customized Slack shortcuts on macOS now work as you expected. Apologies that they ever did not.

Slack 3.4.2-beta4

21. Mai 2019

Was gibt's Neues

  • Just as day follows night and winter gives way to spring, so have we updated Electron to 4.2.1

Fehlerbehebung:

  • The push notification time between desktop and mobile has been changed for the better.
  • Like stability? Us too. So we tweaked things, and now everything is more stable. In our app.

Slack 3.4.1-beta3

18. April 2019

Fehlerbehebung:

Slack 3.4.0-beta1

28. März 2019

Fehlerbehebung:

  • Launch (and Hide) on Login now works better than once it did. Where by "once" we mean "five minutes ago before you updated your version of Slack".
  • Our Slack app icon was missing smaller icon sizes, which was both problematic and aesthetically bad. It now renders as it should.
  • Slack would occasionally crash while you were restarting your computer. We looked at the bug causing this, turned it off and on again, and now it works. Technology!
  • Some people were seeing sidebar icons from other teams they were signed into instead of the icons they were expecting. They will now show correctly.
  • Any keyboard and cursor actions you may have experienced behaving badly have been shown the error of their ways.

Slack 3.3.8

4. März 2019

Fehlerbehebung:

  • We’ve made some additional tweaks to our new sign-in and sign-out flows.

Slack 3.3.8-beta1

12. Februar 2019

Was gibt's Neues

  • In a slight change to the way you sign in on desktop, you'll now sign in in the browser rather than directly inside the app.

Fehlerbehebung:

  • The new app icon was looking a little fuzzy on some docks, which simply wouldn't do. It should be much crisper now.
  • Equally, the new loading animation was looking a little stretched, or a little squished, depending on how you looked it. It's now practically perfect in every way.
  • If you have had problems logging in using SSO (single sign-on), you should no longer encounter those problems.
  • We fixed a problem wherein the "Open the Slack App" button in the browser did not, in fact, open the app. Honestly: it had *one* job. It now performs that job.

Slack 3.3.7

16. Januar 2019

Was gibt's Neues

  • From today, you'll notice a shiny new app button that matches our new logo. You can read more about it on our blog at SlackHQ.com. Change! Everyone loves it. (Having said that, nothing about Slack or how you use it has changed. Just the button.)

Slack 3.3.4

10. Januar 2019

Fehlerbehebung:

  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in.
  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in. This will not happen any more.
  • When trying to select a portion of a code-formatted block of text (text formatted with ` or ``` at either end), some characters were proving slippery and hard to select. Please copy and paste to your heart's content.
  • Several crashes — occurring rarely, and seemingly randomly, on launch and at other times — have been eliminated. More random and rare crashes inevitably exist, of course, and as soon as we know what they are, we'll eliminate those too.
  • When downloading particular audio or video files from Slack, the download window will no longer misbehave or look weird.
  • If you were running macOS Mojave, we sometimes wouldn’t ask you for permissions for microphone and video even though we needed to, which meant we couldn’t use them. We now will and can (with your blessing, of course).

Slack 3.3.4-beta3

12. Dezember 2018

Fehlerbehebung:

  • Notification sounds, which are meant to make a sound when you have a notification, were not doing that. They now are, once more.

Slack 3.3.4-beta2

16. November 2018

Fehlerbehebung:

  • A few connectivity issues caused by PAC (proxy auto-configuration) files, are issues no longer. Because we fixed them! Hurrah. Now on to the next million things.

Slack 3.3.4

16. Oktober 2018

Fehlerbehebung:

  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in. This will not happen any more.
  • When trying to select a portion of a code-formatted block of text (text formatted with ` or ``` at either end), some characters were proving slippery and hard to select. Please copy and paste to your heart's content.
  • Several crashes — occurring rarely, and seemingly randomly, on launch and at other times — have been eliminated. More random and rare crashes inevitably exist, of course, and as soon as we know what they are, we'll eliminate those too.
  • When downloading particular audio or video files from Slack, the download window will no longer misbehave or look weird.
  • If you were running macOS Mojave, we sometimes wouldn’t ask you for permissions for microphone and video even though we needed to. We now will.

Slack 3.3.3

1. Oktober 2018

Fehlerbehebung:

  • All updates are important, of course. This one contains security updates, and as we know, they’re the most important kind of all.

Slack 3.3.0

31. Juli 2018

Was gibt's Neues

  • Probleme mit der Grafik? Dank der Option „Hardware-Beschleunigung deaktivieren“ in deinen Persönlichen Einstellungen kannst du jetzt höchstpersönlich Abhilfe schaffen.

Fehlerbehebung:

  • Einen ganzer Haufen Fehlerbehebungen hat dazu beigetragen, insgesamt die Stabilität der App zu verbessern.
  • Wir wissen eure Fehlerberichte sehr zu schätzen – deshalb haben wir die Tools für Diagnoseberichte verbessert, damit wir sie noch fixer analysieren und alles flotter fixen können.
  • Bei mehreren gleichzeitig offenen Fenstern hast du manchmal mehrere statt nur einer einzigen Benachrichtigung von uns bekommen. Ganz gleich, wie die Botschaft auch lauten mag: Ein Ping, sie zu sichten, sie alle zu finden, sollte nun reichen. Alles andere wäre schließlich auch sehr tollkühn.
  • Die geringfügigen Abweichungen der Farbprofile von 3.2.0 haben ein leichtes Fehlfarbenflimmern verursacht. Jetzt wird nimmer geflimmert.
  • Wir haben die Logik der Rechtschreibprüfung noch logischer gemacht. Und jetzt ist sie zum Bleistift viel besser darin, Schreifehler zu finden. In Slack.
  • Wir haben unsere Kommunikationsfähigkeit verbessert, und wenn du etwas herunterlädst, können wir es dir jetzt besser mitteilen. Zum Beispiel mit einer Benachrichtigung.
  • Und in der Tat sind Benachrichtigungen im Allgemeinen jetzt ebenfalls deutlich zuverlässiger.
  • Ein besonders arger und ärgerlicher Fehler, der beim Start zu einem Appsturz geführt hat, wurde quasi seiner Existenz beraupt. Vielleicht gibt es noch mehr davon. Aber wenn wir sie finden, werden wir auch diese beraupen.

Slack 3.2.0

26. April 2018

Was gibt's Neues

  • Myriad improvements for the people of Enterprise Grid, including quicker Quick Switching, better proxy support, and direct message draft syncing across multiple workspaces (meaning that whichever workspace you started typing that message in, you can finish in another.)

Fehlerbehebung:

  • Unread badges were occasionally unreliable or inconsistent, so we tweaked a few doohickeys to improve them. It worked.
  • Smoothed some wrinkles in the loading of Slack calls and boosted general under-the-hood call performance while we were in there.
  • We tinkered with the workspace sign-in flow, updating how we handle errors and improving magic link support.
  • Copying email links now does what you’d expect (as long as you were expecting it to copy the email link. If you were expecting it to do something like file your taxes for you, you are still out of luck).
  • Slack will no longer interrupt macOS when restarting or shutting down.
  • After changing displays, pinch-to-zoom gestures will no longer insist on continuing to zoom the app when you pinch.
  • Twelve crashes have been fixed. Yes. 12. If you were unlucky enough to experience the full dozen, please accept a) this imaginary medal and b) our sincere apologies.

Slack 3.1.1

6. April 2018

Fehlerbehebung:

  • We got so excited about your emoji we kept requesting them, particularly at the moment you switched channels. This caused all manner of slowness. We've since bottled our enthusiasm, and now request emoji exactly one (1) time.

Slack 3.1.0

15. Februar 2018

Was gibt's Neues

  • We’re using a new font for Japanese. It’s clearer, more legible, and goes well with aubergine. (Which is is the default color of your sidebar. As well as a vegetable.)
  • Sometimes Slack takes too long to start up. If that happens, you’ll now see a link with some helpful troubleshooting ideas.
  • When a file’s done downloading, a new notification will dutifully let you know.
  • If you’ve asked Slack to launch right when your computer turns on, Slack now does so much more quietly — with less fanfare, and fewer loading screens.

Fehlerbehebung:

  • Badges about unread messages would linger on the dock icon, even after said messages had been read. These badges will linger no more.
  • Slack would occasionally crash when it wasn’t allowed to put files in the Temp folder. Now, it will simply use the Downloads folder, instead.
  • Some users who clicked on a magic link were not taken to their workspace. We have set our cauldrons to a slow simmer and magic links should now work as expected.
  • When trying to connect via a proxy, Slack simply refused to load. No longer!
  • Now you can download a file from Slack, delete it, and then download it again. If that seems like the way the Slack should’ve always worked, well, you aren’t wrong. But now it actually does.
  • Right clicking “something” and choosing “Search with Google” had a tendency to search for “so”, “me”, or “thing.” It will now search for the entire text. So if you really do want to Google “something” (or something else), we’ll have your back.
  • While operating in the background, Slack would sometimes keep notifications to itself. Sharing is caring, and you should now receive notifications as normal.
  • Quitting Slack while the app is full screen will no longer vanish the title bar.
  • Too many text substitutions would cause Slack to perform poorly. You can now use text replacement to your heart’s content.
  • Interacting with a notification will cause it to disappear, and not hang around indefinitely.
  • A subtle gray border on the right edge of the window has been replaced with a subtler, invisible gray border.

Slack 3.0.5

15. Januar 2018

Fehlerbehebung:

  • An important security update. Security updates are always important. This is one of those.

Slack 3.0.2

19. Dezember 2017

Fehlerbehebung:

  • We undid changes that have been causing some people to occasionally miss notifications with 3.0.0. You will now miss nothing. Unless you want to.
  • Clicking on and replying to notifications is now also more reliable.
  • macOS 10.13 High Sierra has a bug that impacts some 2012-2013 MacBook Pros, causing display problems with Slack. We have a temporary fix for these devices that may make performance slightly worse, but will at least avoid flickering and graphics glitches. Performant AND non-glitchy is the next step.

Slack 3.0.0

27. Oktober 2017

Was gibt's Neues

  • When you’re in a lot of workspaces, the app now uses much less memory, and starting up is faster, to boot.
  • And flipping between those workspaces is now faster. Not super-sonic, but certainly somewhere between a jiffy and lickety-split.
  • We shunted the sign-in page out of the app — it's now rerouted to a new window, for reasons of reliability.
  • A new-fangled lock badge subtly lets you know which workspaces you're currently signed out of. Or of which you're currently signed out. Either way.
  • Our start up screen, spruced-up and slimmed-down, is worth a gander — as is the helpful way that dates now stick to the top of a channel while scrolling through messages. Though if you don't notice them, but quietly feel a little bit happier for reasons you can't put your finger on, that's cool too.

Fehlerbehebung:

  • It’s been a long time coming but brings us joy to say: 100% less reloading during drag and drop. How much? 100%. That's all the percents, people. Sorry about the previous frustration.
  • For those encountering a screen claiming "Something’s not working", it turns out the main thing not working was this screen: it is no more.
  • If you kept the app running for a long time, you might be on the receiving end of two consecutive updates. Now good things come to those who wait, one-at-a-time, as is proper.
  • The sidebar now scoots considerately out of the way when viewing full-screen video.
  • We fixed exiting full-screen video when pressing the aptly-named “Escape” key.
  • The blackout caused by a window being closed while full-screen, with one request confoundingly eclipsing the other, has been sunsetted.
  • Found: One missing Ctrl-1 / Cmd-1 hotkey. Please call 1-800-SLACKME to claim. Don't actually call that. It doesn't do anything. Unlike the hotkey (now).
  • Should you forget what app you’re using, the About Slack window is all new and loads much faster than before.
  • Scrolling through messages is flicker-free.
  • There are now no more crashes in High Sierra when starting up the app.
  • Composing text in an IME (for Chinese, Japanese, and Korean customers) no longer inserts zero-width spaces; in other words, it’s blank-box-free.
  • The diacritics menu – the place where the alphabet goes to try on different hats and accents – no longer adds a duplicate letter to your input once you've chosen the one you want. We've said it before, but this time we really mëean it.
  • Pinch-to-zoom gestures could, sometimes, tragically, irreversibly zoom. You can now make things on your screen smaller again without resorting to moving your computer far away.
  • The popup that appears when you look up the definition of a word has been realigned to make more sense.
  • And finally, sometimes selecting text in the search box would move the window around. You could say… it was a bit of a drag.
  • ( •_•)
  • ( •_•)>⌐■-■
  • (⌐■_■)

Slack 2.8.0

6. September 2017

Was gibt's Neues

  • Support for a top secret, very hush-hush, highly classified and very exciting new feature that we wish we could call by name, but we cannot.
  • All mentions of “team” have been changed to “workspace” when referring to the app, though not when referring to the people in it. You create a workspace. You invite people from your team. Simple!

Fehlerbehebung:

  • Fixed: A few rare crashes when making a call and/or screen sharing on a call are now, we believe, on the brink of extinction - or possibly, we hope, gone forever.
  • Fixed: An issue where the app would hang if your OS reported that you were in certain timezones
  • Fixed: You may have been running into a Something's Not Working screen when waking your computer from sleep. Turns out the thing not working was that. So we fixed it.

Slack 2.7.1

15. August 2017

Fehlerbehebung:

  • You're nearly finished signing in when suddenly – bonk – you're brought back to the first page. Hey, what gives? Please accept our apologies and, in this version, 100% less bonking.
  • Entering characters from the accent menu no longer inserts an extra character. Voilà señorita: that souffleé is now an (edible) soufflé.

Slack 2.7.0

24. Juli 2017

Was gibt's Neues

  • The app now stores some login information on the keychain. So if a passerby requests permission (a dialog, not a stranger), do try and approve it.
  • File downloads are now pausable and – in perhaps a master stroke of matchmaking – resumable too.
  • A bevy of changes to make the app more keyboard navigable.
  • We’ve adjusted the app icon, but just a skosh. Putting our best foot forward.
  • Should the worst happen and the app fail to load, you'll see a less dreadful error page and perhaps even a code you can share.

Fehlerbehebung:

  • Like an electrically-motivated vampire was Slack to your laptop’s battery. Put down the garlic; leave the stakes at home: we’ve done the slaying on our end.
  • If you’ve set the app to start hidden in your system login items, it will listen to you.
  • In a similar vein, if you send a reply from an alert-style notification, your teammates will hear you.
  • We spliced some wires we shouldn’t have, causing a loading screen to flash briefly after signing into a team. Now it’s as it should be.
  • The team sidebar is no longer touch-challenged. Tap, flick, and drag teams to your heart’s content.
  • Cancelling a running download is 38% less crashy. For when you decide you didn’t need that third gif after all.

Slack 2.6.3

2. Juni 2017

Fehlerbehebung:

  • Sometimes if you changed networks, we used to rouse from sleep in a bit of a daze, greeting you with a blank screen. Now, we awaken bright-eyed and bushy-tailed. Or at the very least, with your team displayed.
  • Where, in rare cases, some external links didn't end up pointing to the right place when you clicked them, they now do.
  • Video playback should now be much smoother, and nicer to your network.
  • On certain keyboard layouts, hitting backspace didn't actually delete the last character, which was a surprise, but a surprise of the lesser kind - there is now one fewer lesser surprise.

Slack 2.6.2

17. Mai 2017

Fehlerbehebung:

  • Unexplainably, context menus and spell-check stopped working in some teams. OK: we have an explanation but we'd rather not discuss it. It's embarrassing. Rest easy knowing that it's fixed here.
  • We found – and cast out – the culprit behind high resource usage while the app's sitting idle.

Slack 2.6.1

1. Mai 2017

Fehlerbehebung:

  • If you were experiencing issues making calls on macOS 10.10, you should no longer. Update and keep calling.

Slack 2.6.0

20. April 2017

Was gibt's Neues

  • We revamped video calls, making the experience more intuitive, and more attractive. As a bonus, they're more resource efficient and now let you change audio devices during a call. If that's the kind of thing you need to do.

Fehlerbehebung:

  • We paved over a series of potholes that were strewn about the app, making crashes far less likely.
  • Should you ever wish to say goodbye to one of your teams, a right-click > Remove from the sidebar will do the trick now more reliably than before.
  • Switching teams using the numbered shortcuts is noticeably faster. We would say "37%" if we were forced to put a number on it. Fortunately, we aren't, and we won't.
  • Opening a context menu won't freeze videos or gifs playing in the app.
  • We dusted off the cobwebs in the app menu and composted a few menu items that weren't useful when signed into one team.
  • The default window size is a smidgen larger. You won't notice, because your window will keep being the same size it's always been. That's just the way it is, and we don't want it to change.
  • Our spellchecker would occasionally mark correctly spelled words as incorrect. It had ONE job. It now performs it.

Slack 2.5.2

9. März 2017

Fehlerbehebung:

  • We made the act of signing in more reliable for teams using SSO.
  • For the times when Slack just... doesn't: try Help > Clear Cache and Restart. It has all the nougaty goodness of Reset App Data, without the stale aftertaste of losing your teams.

Slack 2.5.1

14. Februar 2017

Was gibt's Neues

  • The way we load teams you don’t view often has been changed to improve the memory footprint of the app. One day, it will be a pitter patter of tiny footprints. For now, it’s a tad slower, a little less hefty, and a lot more attractive. Think “brontosaurus in a nice hat.”
  • Folks consistently unable to load the app will now be greeted by a troubleshooting page that offers suggestions on making their situation better. (Spoiler: it's usually to do with over-zealous antivirus software).
  • Those pasting text with style into a Post then finding their text to have "no style" can now Paste & Match Style under the Edit menu.
  • You can see our Help Center documentation in – of all places – the Help menu. The almost over-intuitively named Open Help Center item will be your friend.

Fehlerbehebung:

  • Fixed: Waking Slack after hibernation or a system crash occasionally found all your teams missing. Thank you for your patience, and sorry for the inconvenience; it no longer should.
  • Fixed: Some bold explorers moved their user profile off of the default drive and started the app to find nothing but a cryptic error message. We weren't prepared for this boldness, but have since girded our loins. Fine, explorers: Set your profiles free.
  • Fixed: A rare bug where team icons shuffled out of formation in the sidebar. They're more stoic and sticky and as a bonus, rearranging them is smoother.
  • Fixed: Customers typing in languages that use IME composition (Korean, for example) will find that the message input is 82% stickier.