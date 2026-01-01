Mac 版 Slack（ベータ版）- リリースノート

Slack 4.47.72
2025年12月12日
セキュリティガイダンス
- このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。
2025年12月12日
2025年12月3日
2025年11月24日
2025年10月29日
2025年10月15日
2025年10月1日
2025年9月18日
2025年9月5日
2025年8月19日
2025年8月13日
2025年7月30日
2025年7月18日
2025年7月9日
2025年6月25日
2025年6月5日
2025年5月23日
2025年5月20日
2025年5月14日
2025年5月2日
2025年4月9日
2025年3月31日
2025年3月19日
2025年3月10日
2025年3月6日
2025年2月12日
2025年1月30日
2025年1月15日
2024年12月5日
2024年11月27日
2024年11月14日
2024年10月24日
2024年10月22日
2024年10月16日
2024年10月8日
2024年10月2日
2024年9月10日
2024年9月5日
2024年8月21日
2024年8月9日
2024年8月7日
2024年7月25日
2024年7月3日
2024年6月12日
2024年6月3日
2024年5月15日
2024年5月8日
2024年4月17日
2024年4月9日
2024年4月3日
2024年3月14日
2024年3月13日
2024年2月21日
2024年2月12日
2024年1月24日
2024年1月9日
2023年12月21日
2023年12月6日
2023年12月1日
2023年11月22日
2023年11月1日
2023年10月19日
2023年10月12日
2023年10月11日
2023年9月28日
2023年9月28日
2023年9月12日
2023年9月5日
2023年8月16日
2023年8月2日
2023年7月24日
2023年6月19日
2023年6月8日
2023年5月31日
2023年5月22日
2023年5月1日
2023年4月17日
2023年3月27日
2023年3月20日
2023年3月15日
2023年3月6日
2022年12月13日
2022年11月14日
2022年10月24日
2022年10月5日
2022年9月27日
2022年9月20日
2022年8月24日
2022年8月10日
2022年6月14日
2022年6月2日
2022年5月4日
2022年4月25日
2022年4月11日
2022年4月1日
2022年3月24日
2022年3月16日
2022年3月10日
2022年2月3日
2022年1月12日
2021年12月7日
2021年11月22日
2021年11月8日
2021年10月28日
2021年10月25日
2021年10月20日
2021年9月23日
2021年9月20日
2021年9月7日
2021年8月11日
2021年7月29日
2021年7月14日
2021年7月8日
2021年6月22日
2021年6月3日
2021年5月26日
2021年5月4日
2021年4月25日
2021年4月12日
2021年4月6日
2021年3月11日
2021年3月1日
2021年2月9日
2021年2月2日
2021年1月8日
2021年1月5日
2020年11月30日
2020年11月4日
2020年10月27日
2020年9月23日
2020年8月25日
2020年8月13日
2020年8月11日
2020年7月10日
2020年6月3日
2020年5月11日
2020年4月8日
2020年3月26日
2020年3月20日
2020年2月28日
2020年1月31日
2020年1月14日
2019年12月6日
2019年11月15日
2019年10月15日
2019年9月11日
2019年9月2日
2019年8月22日
2019年7月24日
2019年7月18日
2019年6月17日
2019年5月21日
2019年4月18日
2019年3月28日
2019年3月4日
2019年2月12日
2019年1月16日
2019年1月10日
2018年12月12日
2018年11月16日
2018年10月16日
2018年10月1日
2018年7月31日
2018年4月26日
2018年4月6日
2018年2月15日
2018年1月15日
2017年12月19日
2017年10月27日
2017年9月6日
2017年8月15日
2017年7月24日
2017年6月2日
2017年5月17日
2017年5月1日
2017年4月20日
2017年3月9日
2017年2月14日