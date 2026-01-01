Mac 版 Slack（ベータ版）- リリースノート

Slack 4.47.72

2025年12月12日

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.47.69

2025年12月3日

バグ修正

  • パフォーマンスを最高の状態に保つために、細かな改良を加えました。よりよいアプリになれるよう精進を重ねています。それではまた！

Slack 4.47.65

2025年11月24日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.47.59

2025年10月29日

バグ修正

  • バグは修正され、パフォーマンスも改善され、皆さまのお仕事を支える準備ができています。どうぞふるって Slack をご活用ください。

Slack 4.46.104

2025年10月15日

バグ修正

  • 今回修正されたバグは、ものすごく小さくて、人間の言葉ではうまく表現できません。でも前よりよくなっているのは確かですので、ぜひアップデートしてご利用ください！

Slack 4.46.101

2025年10月1日

バグ修正

  • 今回はアプリに大きな変更はありません。少しずつ変わっているのに変わってないように見えるのは、あなたも同じスピードで進んでいるからかも。いつも Slack のご利用ありがとうございます！

Slack 4.46.99

2025年9月18日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.46.95

2025年9月5日

バグ修正

  • 動作がスムーズになるようコードを掃除しました。見えないところがすっきりしたアプリをどうぞご利用ください。

Slack 4.45.69

2025年8月19日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.45.68

2025年8月13日

バグ修正

  • 動作がスムーズになるようコードを掃除しました。見えないところがすっきりしたアプリをどうぞご利用ください。

Slack 4.45.65

2025年7月30日

バグ修正

  • 動作がスムーズになるようコードを掃除しました。見えないところがすっきりしたアプリをどうぞご利用ください。

Slack 4.45.64

2025年7月18日

バグ修正

  • 今週は大きな更新はありません。小さなコトでも「大事」なことってありますよね。最新版のアプリが皆さまの大切なお仕事に役立ちますように。

Slack 4.45.60

2025年7月9日

バグ修正

  • 今回はアプリに大きな変更はありません。少しずつ変わっているのに変わってないように見えるのは、あなたも同じスピードで進んでいるからかも。いつも Slack のご利用ありがとうございます！

Slack 4.45.52

2025年6月25日

バグ修正

  • バグは修正され、パフォーマンスも改善され、皆さまのお仕事を支える準備ができています。どうぞふるって Slack をご活用ください。

Slack 4.44.65

2025年6月5日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.44.63

2025年5月23日

バグ修正

  • 今回修正されたバグは、ものすごく小さくて、人間の言葉ではうまく表現できません。でも前よりよくなっているのは確かですので、ぜひアップデートしてご利用ください！

Slack 4.44.61

2025年5月20日

バグ修正

  • 今回はアプリに大きな変更はありません。少しずつ変わっているのに変わってないように見えるのは、あなたも同じスピードで進んでいるからかも。いつも Slack のご利用ありがとうございます！

Slack 4.44.60

2025年5月14日

バグ修正

  • 詳しく説明できないのが歯がゆいのですが、前回のバージョンからいくぶん性能が向上しました。どうぞ最新版のアプリをご利用ください！

Slack 4.44.59

2025年5月2日

バグ修正

  • アプリにとって今週は内面を磨く 1 週間でした。見えない部分で改善されたアプリのアップデートをどうぞよろしくお願いします！

Slack 4.43.52

2025年4月9日

バグ修正

  • パフォーマンスを最高の状態に保つために、細かな改良を加えました。よりよいアプリになれるよう精進を重ねています。それではまた！

Slack 4.43.51

2025年3月31日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.43.49

2025年3月19日

バグ修正

  • アプリの粗い部分に磨きをかけました。アップデートのうえ、どうぞ滑らかに仕事を進めてください。

Slack 4.43.44

2025年3月10日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.43.43

2025年3月6日

バグ修正

  • アプリの細かなメンテナンスを実施。急な来客にもあわてないよう、棚を整理し、窓をふき、置き物のほこりも掃除しておきました。あとは皆さんのご利用を待つだけです！

Slack 4.42.120

2025年2月12日

新着情報

  • Starting with this version, Slack has changed our company registration in the MacOS desktop signing certificate from SLACK TECHNOLOGIES INC to SLACK TECHNOLOGIES, LLC following a similar change to our Windows desktop signing certificate in 2023. This change has been updated with our certificate registrar, and SLACK TECHNOLOGIES, LLC is the valid and correct publisher for new versions of Slack. If you’re suddenly seeing Slack being flagged by anti-virus software, the new binary and publisher name may need to be allowlisted by your company’s security policies. Many thanks for your understanding!

Slack 4.42.117

2025年1月30日

バグ修正

  • アプリ全体に細かい修正や調整を加えました。いつも最新バージョンをご利用いただきありがとうございます！問題やフィードバックなどがありましたら、いつでも feedback@slack.com までご連絡ください。

Slack 4.42.115

2025年1月15日

バグ修正

  • 今回は目立った変更はありませんが、無駄を省いて機敏さが増しました。ラップタイムが少し上がった感じでしょうか。同じところを周っているようでも、アプリは確実にゴールに向かって前進しています。

Slack 4.41.105

2024年12月5日

バグ修正

  • 今回は大きな変更はなく、軽めの改善を行いました。こってりもあっさりもアップデートを重ねて、アプリは成長を続けています。

Slack 4.41.104

2024年11月27日

バグ修正

  • 今週もいろいろとがんばったのですが、その内容は簡単には説明できません。パッと見は水面を優雅に滑っていますが、その下では足がフル回転している。そんなアヒルのような Slack アプリのアップデートをどうぞよろしくお願いします。

Slack 4.41.98

2024年11月14日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.41.97

2024年10月24日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.41.96

2024年10月22日

新着情報

  • バージョン 4.41 から、macOS 版 Slack は PKG 形式でも提供されるようになります。詳しくはこちらをご覧ください : https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS

バグ修正

  • パフォーマンスを最高の状態に保つために、細かな改良を加えました。よりよいアプリになれるよう精進を重ねています。それではまた！

Slack 4.41.92

2024年10月16日

新着情報

  • Starting with version 4.41, Slack for macOS will also be available in PKG format. Please see https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS for more details.

バグ修正

  • パフォーマンスを最高の状態に保つために、細かな改良を加えました。よりよいアプリになれるよう精進を重ねています。それではまた！

Slack 4.41.90

2024年10月8日

バグ修正

  • 今回は変更内容をうまく整理できないため、ここでお伝えできることがありません。会話をトピックやプロジェクトごとにすっきりと整理できる Slack アプリを今後ともよろしくお願いします。いつもアップデートありがとうございます！

Slack 4.40.133

2024年10月2日

新着情報

  • Starting with version 4.40.128, Slack for macOS will also be available in PKG format. Please see https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS for more details.

Slack 4.40.128

2024年9月10日

バグ修正

  • 今週は、特に大きなお知らせはありません。小さなお知らせもありません。今回、特別にお伝えできることはありません。皆さんに最高のパフォーマンスをしていただけるよう、コツコツと舞台の準備を整えています。

Slack 4.40.126

2024年9月5日

バグ修正

  • 今回修正されたバグは、ものすごく小さくて、人間の言葉ではうまく表現できません。でも前よりよくなっているのは確かですので、ぜひアップデートしてご利用ください！

Slack 4.40.120

2024年8月21日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.40.114

2024年8月9日

バグ修正

  • パフォーマンスを最高の状態に保つために、細かな改良を加えました。よりよいアプリになれるよう精進を重ねています。それではまた！

Slack 4.40.113

2024年8月7日

バグ修正

  • 今回の修正は小さすぎて説明できないのですが、皆さまには声を大にして感謝を伝えたいと思います。いつも最新版にアップデートいただき、ありがとうございます！

Slack 4.39.95

2024年7月25日

バグ修正

  • 今回修正されたバグは、ものすごく小さくて、人間の言葉ではうまく表現できません。でも前よりよくなっているのは確かですので、ぜひアップデートしてご利用ください！

Slack 4.39.90

2024年7月3日

バグ修正

  • 詳しく説明できないのが歯がゆいのですが、前回のバージョンからいくぶん性能が向上しました。どうぞ最新版のアプリをご利用ください！

Slack 4.39.88

2024年6月12日

バグ修正

  • macOS Monterey 以降の環境で、App Store 版の Slack で画面共有をしようとすると、以前に許可しているシステムレベルの権限を再度有効にするよう求められる、という問題を修正しました。それ、いま蒸し返す？！というバグで失礼しました。最新版では、邪魔が入ることなく画面をさっと共有していただけます。詳細についてはヘルプセンター（https://slack.com/help/articles/29407960918291）をご確認ください。

Slack 4.39.81

2024年6月3日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 4.38.125

2024年5月15日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.38.121

2024年5月8日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.38.115

2024年4月17日

新着情報

  • Slack AI が登場します！この新しい生成 AI ツールで、検索がもっとスマートになったり、会話を即座に要約できたり、ほかにもいろいろなことが可能に。Slack AI の利用方法については、こちらのヘルプセンターをご覧ください : https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 4.38.108

2024年4月9日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.37.101

2024年4月3日

バグ修正

  • 今回は報告できることがありません。水面下ではいろいろ頑張っているのですが、それを言うのは野暮というものです。…と、結局アピールしてしまっている Slack を今後ともよろしくお願いいたします！

Slack 4.37.94

2024年3月14日

バグ修正

  • 今週は、特に大きなお知らせはありません。小さなお知らせもありません。今回、特別にお伝えできることはありません。皆さんに最高のパフォーマンスをしていただけるよう、コツコツと舞台の準備を整えています。

Slack 4.37.93

2024年3月13日

バグ修正

  • 詳しく説明できないのが歯がゆいのですが、前回のバージョンからいくぶん性能が向上しました。どうぞ最新版のアプリをご利用ください！

Slack 4.37.84

2024年2月21日

バグ修正

  • macOS 14.4 において、ハドルミーティング中に画面共有をする際、Slack が画面と音声をキャプチャすることに対するシステムアラートが表示されなくなります。

Slack 4.37.77

2024年2月12日

バグ修正

  • パフォーマンスを最高の状態に保つために、細かな改良を加えました。よりよいアプリになれるよう精進を重ねています。それではまた！

Slack 4.36.140

2024年1月24日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.36.138

2024年1月9日

バグ修正

  • 今回修正されたバグは、ものすごく小さくて、人間の言葉ではうまく表現できません。でも前よりよくなっているのは確かですので、ぜひアップデートしてご利用ください！

Slack 4.36.136

2023年12月21日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.36.134

2023年12月6日

バグ修正

  • 今回の修正は小さすぎて説明できないのですが、皆さまには声を大にして感謝を伝えたいと思います。いつも最新版にアップデートいただき、ありがとうございます！

Slack 4.36.122

2023年12月1日

バグ修正

  • 詳しく説明できないのが歯がゆいのですが、前回のバージョンからいくぶん性能が向上しました。どうぞ最新版のアプリをご利用ください！

Slack 4.35.130

2023年11月22日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 4.35.126

2023年11月1日

バグ修正

  • 今週は、特に大きなお知らせはありません。小さなお知らせもありません。今回、特別にお伝えできることはありません。皆さんに最高のパフォーマンスをしていただけるよう、コツコツと舞台の準備を整えています。

Slack 4.35.121

2023年10月19日

バグ修正

  • パフォーマンスを最高の状態に保つために、細かな改良を加えました。よりよいアプリになれるよう精進を重ねています。それではまた！

Slack 4.35.120

2023年10月12日

バグ修正

  • バグは修正され、パフォーマンスも改善され、皆さまのお仕事を支える準備ができています。どうぞふるって Slack をご活用ください。

Slack 4.35.118

2023年10月11日

バグ修正

  • 仮想マシンと Slack を同時に走らせた際に、不具合が発生する問題を解消しました。これでどちらも抜け駆けすることなく、足並みをそろえて進めるようになりました。

Slack 4.35.111

2023年9月28日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.34.121

2023年9月28日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.34.119

2023年9月12日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.34.115

2023年9月5日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 4.34.104

2023年8月16日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.34.92

2023年8月2日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.33.84

2023年7月24日

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

まもなく公開予定

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

2023年6月19日

バグ修正

  • Intelligent quips often contain depth of thought, but that's not what we mean when we say that smartquotes were presenting a problem for deep links. Punctuation will no longer affect the punctuality of your deep link updates.
  • Good governance is all about removing roadblocks, which is why we've retooled the sign-in flow for GovSlack. Now when you sign in to a government workspace for the first time, we'll automatically restart the app in Gov mode (instead of kicking you back to the login page). Your Slack dollars at work!
  • Did you know that clicking on a banner notification will take you directly to the message that triggered it? Had you noticed that recently this feature stopped working? May we make you aware that this is now fixed? Shall we stop writing in rhetorical questions?

Slack 4.33.69

2023年6月8日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 4.33.60

2023年5月31日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.32.126

2023年5月22日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.32.122

2023年5月1日

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.32.119

2023年4月17日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.31.155

2023年3月27日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 4.31.152

2023年3月20日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.31.150

2023年3月15日

新着情報

  • Organizations will be able to manage Slack desktop client settings during rollout and ongoing operations. Configurations can be deployed with industry standard tooling: Group Policies on Windows, user preferences profiles on Mac and with configuration files on Linux. See https://slack.com/help/articles/11906214948755

バグ修正

  • Double-clicking on the title bar now maximizes all Slack windows, not just the main one. Please enjoy this expansive change.
  • Ever navigate away from Slack during a huddle, then have trouble finding that window again? Clicking the dock icon will now focus your last-active window, bringing that hidden huddle out of hiding.

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.31.145

2023年3月6日

新着情報

  • Organizations will be able to manage Slack desktop client settings during rollout and ongoing operations. Configurations can be deployed with industry standard tooling: Group Policies on Windows, user preferences profiles on Mac and with configuration files on Linux. See https://slack.com/help/articles/11354894714899-Managing-desktop-client-configurations

バグ修正

  • Double-clicking on the title bar now maximizes all Slack windows, not just the main one. Please enjoy this expansive change.
  • Ever navigate away from Slack during a huddle, then have trouble finding that window again? Clicking the dock icon will now focus your last-active window, bringing that hidden huddle out of hiding.

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.30.88

2022年12月13日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.29.149

2022年11月14日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.29.144

2022年10月24日

バグ修正

  • “What is this—a video player for ants?” YouTube videos embedded in Slack can now be expanded to play in full-screen mode, which we’re told is at least three times bigger.

Slack 4.29.141

2022年10月5日

バグ修正

  • “What is this—a video player for ants?” YouTube videos embedded in Slack can now be expanded to play in full-screen mode, which we’re told is at least three times bigger.

Slack 4.28.184

2022年9月27日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 4.28.182

2022年9月20日

セキュリティガイダンス

  • このリリースには重大なセキュリティ修正が含まれています。アップデートを強く推奨します。

Slack 4.28.171

2022年8月24日

新着情報

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

バグ修正

  • Trying to capture your screen with a third-party app while also sharing your screen in Slack may have resulted in the non-Slack app crashing. We’d like to say that this was because the idea of “capture” is antithetical to “sharing,” but in truth it was just a “bug.”

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.28.163

2022年8月10日

バグ修正

  • Trying to capture your screen with a third-party app while also sharing your screen in Slack may have resulted in the non-Slack app crashing. We’d like to say that this was because the idea of “capture” is antithetical to “sharing,” but in truth it was just a “bug.”

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

まもなく公開予定

  • Heads-up: We’ll be deprecating certain older versions of Slack on Sept. 1 in order to continue supporting newer operating systems. Please visit the Help Center for more information: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.27.154

2022年6月14日

新着情報

  • You may have noticed that with this release there’s a new, larger number at the end of the version string. Going forward, while you’ll still see the numbers laid out in a <MAJOR.MINOR.BUILD> sequence, the “Build” numbers will now correspond to specific builds on our end as opposed to a small sequential number. TL;DR: A few more numbers for you, a bit more specificity for everyone.
  • We’ve added the most common Apple and Microsoft file extensions to our approved list so you won’t be asked to confirm each time you open a Word doc or Keynote presentation. Are you sure you’d like one less approval? YES/NO

バグ修正

  • If you’re in a locale that does not use the default system string encoding on Mac, opening certain file types would cause a crash in a native dependency that tries to interpret a string passed to it as the system default string encoding. If that doesn’t mean anything to you, well don’t worry because we fixed it.

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.27.150

2022年6月2日

新着情報

  • You may have noticed that with this release there’s a new, larger number at the end of the version string. Going forward, while you’ll still see the numbers laid out in a <MAJOR.MINOR.BUILD> sequence, the “Build” numbers will now correspond to specific builds on our end as opposed to a small sequential number. TL;DR: A few more numbers for you, a bit more specificity for everyone.
  • We’ve added the most common Apple and Microsoft file extensions to our approved list so you won’t be asked to confirm each time you open a Word doc or Keynote presentation. Are you sure you’d like one less approval? YES/NO

バグ修正

  • If you’re in a locale that does not use the default system string encoding on Mac, opening certain file types would cause a crash in a native dependency that tries to interpret a string passed to it as the system default string encoding. If that doesn’t mean anything to you, well don’t worry because we fixed it.

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.26.1

2022年5月4日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.26.0

2022年4月25日

バグ修正

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.26.0-beta2

2022年4月11日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.26.0-beta1

2022年4月1日

バグ修正

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

Slack 4.25.0

2022年3月24日

新着情報

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

バグ修正

  • We discovered that under very specific circumstances (stars being aligned, barometric pressure being just so, looking in a mirror and saying “Slackbot” 3 times), Active Directory users were ending up with a backslash in their Home directory, which was preventing the app from launching. However it happened, all slashes are welcome at the party, so Slack will run as expected now.

Slack 4.25.0-beta1

2022年3月16日

新着情報

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

Slack 4.24.1

2022年3月10日

新着情報

  • If you've been wanting to use a virtual camera on a video call in Slack, well, now you can! Plug in a custom video feed from your computer, or use a fancy digital camera for crystal clear picture. Daguerreotypes and hand-cranked movie cameras are not supported as input sources at this time.

バグ修正

  • We discovered that when an update to the app failed, people were still being notified that the update was a success. There is a time and place for “fake it ‘til you make it,” but this was not one of them.

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.24.0-beta1

2022年2月3日

新着情報

  • If you've been wanting to use a virtual camera on a video call in Slack, well, now you can! Plug in a custom video feed from your computer, or use a fancy digital camera for crystal clear picture. Daguerreotypes and hand-cranked movie cameras are not supported as input sources at this time.

バグ修正

  • We discovered that when an update to the app failed, people were still being notified that the update was a success. There is a time and place for “fake it ‘til you make it,” but this was not one of them.

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.23.1-beta1

2022年1月12日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.23.0

2021年12月7日

バグ修正

  • Those on MacOS 12 reported that notification sounds were still coming through despite Notification Sounds being set to “None.” We have updated the internal logic to the more explicit “None, not under any circumstances, not even if it’s very important, never, not once, nil, absolutely not.” We hope it takes the hint.
  • Some external URLs were occasionally launching within the Slack app window, but will now load in your default web browser, as is proper. Slack cannot have a little web page, even as a treat.

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.23.0-beta1

2021年11月22日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.22.0

2021年11月8日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.22.0-beta1

2021年10月28日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.21.1

2021年10月25日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.21.0

2021年10月20日

バグ修正

  • We were occasionally displaying a message letting you know you had been removed from the desktop beta. However, some of you had never been part of the beta in the first place. We will no longer remind you of things that you are not, or when it is not your birthday, or when there is no update to the app.

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.21.0-beta1

2021年9月23日

バグ修正

  • We were occasionally displaying a message letting you know you had been removed from the desktop beta. However, some of you had never been part of the beta in the first place. We will no longer remind you of things that you are not, or when it is not your birthday, or when there is no update to the app.

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.20.0

2021年9月20日

新着情報

  • When opening SSH, FTP, SFTP or SMB links, you’ll now see the option to allow all future URLs from just that same domain instead of the whole wide world. A little more secure for us, a little more peace of mind for you.

バグ修正

  • Certain versions of the app were not correctly changing availability to “Away” after 10 minutes of inactivity. While this has been fixed, we’d like to remind you that you can use your Custom Status to let your teammates know your whereabouts beyond simply Active or Away. Examples include: walking the dog, catching up after PTO, taking a mental break, or tweeting nice things to the Slack social media team.

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.20.0-beta1

2021年9月7日

新着情報

  • When opening SSH, FTP, SFTP or SMB links, you’ll now see the option to allow all future URLs from just that same domain instead of the whole wide world. A little more secure for us, a little more peace of mind for you.

バグ修正

  • Certain versions of the app were not correctly changing availability to “Away” after 10 minutes of inactivity. While this has been fixed, we’d like to remind you that you can use your Custom Status to let your teammates know your whereabouts beyond simply Active or Away. Examples include: walking the dog, catching up after PTO, taking a mental break, or tweeting nice things to the Slack social media team.

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.19.0

2021年8月11日

セキュリティガイダンス

  • このリリースには重大なセキュリティ修正が含まれています。アップデートを強く推奨します。

Slack 4.19.0-beta1

2021年7月29日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.18.0

2021年7月14日

バグ修正

  • Certain menus were not being properly translated when switching languages in the app. You know what they say about menus — they’re most helpful when you can read them.
  • When the app was told to launch on login but remain hidden, it took those instructions a little too seriously, playing hide-and-seek when it should not. That which was hidden was sought, and the app window will now politely reveal itself when you want.

Slack 4.18.0-beta3

2021年7月8日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.18.0-beta1

2021年6月22日

バグ修正

  • Certain menus were not being properly translated when switching languages in the app. You know what they say about menus — they’re most helpful when you can read them.
  • When the app was told to launch on login but remain hidden, it took those instructions a little too seriously, playing hide-and-seek when it should not. That which was hidden was sought, and the app window will now politely reveal itself when you want.

Slack 4.17.0

2021年6月3日

新着情報

  • Bigger is better, or rather, closer is clearer. We now support additional zoom levels up to 200% to reduce the strain on your precious peepers.

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.17.0-beta1

2021年5月26日

新着情報

  • Bigger is better, or rather, closer is clearer. We now support additional zoom levels up to 200% to reduce the strain on your precious peepers.

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.16.0

2021年5月4日

バグ修正

  • Depending on your zoom level, we weren’t always showing the password field when authorizing the use of a proxy. This, by proxy, made for an unpleasant overall experience within Slack.
  • Images and notifications were sometimes sharing real estate...inelegantly. We have given them both a talking-to, and they have agreed to joint custody of that section of the screen.

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.16.0-beta1

2021年4月25日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.15.0

2021年4月12日

バグ修正

  • In the Mac app, certain error screens made it very hard to find the part of the window that allowed you to click and drag. To be fair, entire genres of computer games have been built around hard-to-find click targets. Slack, however, is not a game of this genre — so we’ve made the clickable area a bit wider.

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.15.0-beta1

2021年4月6日

バグ修正

  • In the Mac app, certain error screens made it very hard to find the part of the window that allowed you to click and drag. To be fair, entire genres of computer games have been built around hard-to-find click targets. Slack, however, is not a game of this genre — so we’ve made the clickable area a bit wider.

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.14.0-beta3

2021年3月11日

新着情報

  • Did you update your Mac to Big Sur? Of course you did, you upstanding citizen. You’ll be rewarded with a freshly-updated Slack icon.

バグ修正

  • We improved the restart experience when you’ve gone offline or are having loading issues.
  • We all have to sign out sometimes. If you sign out of all of your workspaces, you should have an easier time signing back in.
  • Hopefully you’ll be able to ask “Can you see my screen?” a little less these days. The green border that lets you know you’re screen sharing is back.

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.14.0-beta1

2021年3月1日

新着情報

  • New Slack app icon with the Big Sur look!

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.13.0-beta5

2021年2月9日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 4.13.0-beta3

2021年2月2日

バグ修正

  • When you move or resize Slack, we assume you are indeed trying to move or resize it — and so the crash that was regularly happening, instead, was unwelcome. We’ve fixed this. Here’s to properly-sized screens!
  • We’ve fixed several accessibility issues. Making Slack more accessible is a continuous journey, and we’re quite grateful that you’re along for the ride!

Slack 4.13.0-beta2

2021年1月8日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.13.0-beta1

2021年1月5日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.12.0-beta1

2020年11月30日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 4.11.0-beta2

2020年11月4日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.11.0-beta1

2020年10月27日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.10.0-beta2

2020年9月23日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.9.0-beta3

2020年8月25日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.9.0-beta2

2020年8月13日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 4.9.0-beta1

2020年8月11日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.8.0-beta1

2020年7月10日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.7.0-beta1

2020年6月3日

新着情報

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.

Slack 4.6.0-beta1

2020年5月11日

新着情報

  • Batten the hatches! The app sandbox is now enabled for all web content. This is a fancy way of saying we’ve dialed up the security of the app. It wasn’t unsafe before, but it’s double safe now.
  • A preference that allows you to choose a unique save location per download, instead of choosing a folder for all of them. For the choosy types.

バグ修正

  • Downloading app updates is less prone to timing out on slow networks, as we’ve extended the timeout to something reasonable.
  • The Close button has returned to its rightful place on notifications, for all your dismissing needs.
  • If you found yourself, in some distant past, trying to start a song on Spotify with your keyboard’s play button, and it did not respond to your command while Slack was front and center, pesky hardware media keys were the problem. And this version is the cure.
  • The app should be less spicy to your CPU when you’re viewing certain network error pages.
  • When a download completes, we’ll show an in-app prompt rather than a bothersome system notification.

Slack 4.5.0-beta3

2020年4月8日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.5.0-beta2

2020年3月26日

新着情報

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.
  • Our spell checker has been swapped out for a newer model that’s faster, leaner, and capable of fixing your typos in… wait, can this be right? “Multiple languages at the same time”! Open the “Language & Region” preferences to choose your languages. And for whoever it is out there requires that functionality: our hats are off to you. We can barely type in one language right now.

Slack 4.4.1-beta1

2020年3月20日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 4.4.0-beta3

2020年2月28日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.3.3-beta1

2020年1月31日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.3.2-beta2

2020年1月14日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 4.3.0-beta1

2019年12月6日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.2.0-beta2

2019年11月15日

新着情報

  • Our newest, fastest, best-performing, shiniest, most nutritious and delicious version of Slack is now fully rolled out, so that’s the one you’re now using. Brilliant.
  • Like zooming in and out? Use a numpad? Great news. You can now do these things, on that.

バグ修正

  • Notifications looked weird if your workspace name was long. Now, no matter your team name, notifications look lovely.
  • Some messages were being marked as read when Slack was hidden behind applications, or not visible on screen. Now we won’t mark it as read until you’ve actually seen it. Which seems fair.
  • Using three finger swipes to navigate channel history on touchpad now works again. And for those who never knew it could work in the first place: it does!

Slack 4.1.2-beta1

2019年10月15日

バグ修正

  • Long workspace names now no longer appear as incredibly long in menus.
  • Spellchecker stopped working for a small count of users, leading to a shorp uptick in avoidabull erratz. With spellcheck now fully back online for those users, any remaining typos are officially not our fault.
  • Slack menus should now be showing up at the right language (meaning the one that is right for you).

Slack 4.1.0-beta5

2019年9月11日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.1.0-beta3

2019年9月2日

新着情報

  • Thanks to a few tweaks to the engine, a polish of the pistons, and recalibrated valves, the app should be running smoother and faster, than before.
  • Spellcheck, revamped, is now a much better version of its old self (and back on Linux, to boot) — now it supports Greek, Portuguese and British English. So now spelling correctly should come more naturally to us all (which is good, because “correctly” can be a difacult word to spell).

バグ修正

  • After uploading a video into Slack some found it would give an infinite circle of loading, but not play, which was never our plan. Now: it works! It plays; no more circle! Because, it turned out, all circ and no play made Slack a null ‘ploy.

Slack 4.0.3-beta2

2019年8月22日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.0.2-beta1

2019年7月24日

新着情報

  • A pesky leak involving in-channel videos has been plugged.

Slack 4.0.1-beta2

2019年7月18日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.0.0-beta2

2019年6月17日

新着情報

  • Slack is now a little faster, thanks to a few small but important changes.
  • Admins now have a more stable mechanism to stay in control of when and how the app updates.

バグ修正

  • Dragging and dropping now drops less frequently, and is consequently less of a drag.
  • Resetting the app data now works better (should that be something you need to do).
  • For those in multiple workspaces, the sidebar is now neater, with your icons in a more pleasing line.
  • Hardware acceleration can now be turned off without foregrounding Slack. If that means something to you, you'll know it's good. If it doesn't — it's still good (and thank you for reading).
  • We'll no longer bounce the the icon in dock if DND is enabled. DND means DND.
  • We now are better at explaining why we ask for permissions to update Slack… though having improved stability, we should also now ask less frequently.
  • Notifications sounds on mac used to not play all the time. They now do. All of them. But not at once.
  • Your customized Slack shortcuts on macOS now work as you expected. Apologies that they ever did not.

Slack 3.4.2-beta4

2019年5月21日

新着情報

  • Just as day follows night and winter gives way to spring, so have we updated Electron to 4.2.1

バグ修正

  • The push notification time between desktop and mobile has been changed for the better.
  • Like stability? Us too. So we tweaked things, and now everything is more stable. In our app.

Slack 3.4.1-beta3

2019年4月18日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 3.4.0-beta1

2019年3月28日

バグ修正

  • Launch (and Hide) on Login now works better than once it did. Where by "once" we mean "five minutes ago before you updated your version of Slack".
  • Our Slack app icon was missing smaller icon sizes, which was both problematic and aesthetically bad. It now renders as it should.
  • Slack would occasionally crash while you were restarting your computer. We looked at the bug causing this, turned it off and on again, and now it works. Technology!
  • Some people were seeing sidebar icons from other teams they were signed into instead of the icons they were expecting. They will now show correctly.
  • Any keyboard and cursor actions you may have experienced behaving badly have been shown the error of their ways.

Slack 3.3.8

2019年3月4日

バグ修正

  • We’ve made some additional tweaks to our new sign-in and sign-out flows.

Slack 3.3.8-beta1

2019年2月12日

新着情報

  • In a slight change to the way you sign in on desktop, you'll now sign in in the browser rather than directly inside the app.

バグ修正

  • The new app icon was looking a little fuzzy on some docks, which simply wouldn't do. It should be much crisper now.
  • Equally, the new loading animation was looking a little stretched, or a little squished, depending on how you looked it. It's now practically perfect in every way.
  • If you have had problems logging in using SSO (single sign-on), you should no longer encounter those problems.
  • We fixed a problem wherein the "Open the Slack App" button in the browser did not, in fact, open the app. Honestly: it had *one* job. It now performs that job.

Slack 3.3.7

2019年1月16日

新着情報

  • From today, you'll notice a shiny new app button that matches our new logo. You can read more about it on our blog at SlackHQ.com. Change! Everyone loves it. (Having said that, nothing about Slack or how you use it has changed. Just the button.)

Slack 3.3.4

2019年1月10日

バグ修正

  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in.
  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in. This will not happen any more.
  • When trying to select a portion of a code-formatted block of text (text formatted with ` or ``` at either end), some characters were proving slippery and hard to select. Please copy and paste to your heart's content.
  • Several crashes — occurring rarely, and seemingly randomly, on launch and at other times — have been eliminated. More random and rare crashes inevitably exist, of course, and as soon as we know what they are, we'll eliminate those too.
  • When downloading particular audio or video files from Slack, the download window will no longer misbehave or look weird.
  • If you were running macOS Mojave, we sometimes wouldn’t ask you for permissions for microphone and video even though we needed to, which meant we couldn’t use them. We now will and can (with your blessing, of course).

Slack 3.3.4-beta3

2018年12月12日

バグ修正

  • Notification sounds, which are meant to make a sound when you have a notification, were not doing that. They now are, once more.

Slack 3.3.4-beta2

2018年11月16日

バグ修正

  • A few connectivity issues caused by PAC (proxy auto-configuration) files, are issues no longer. Because we fixed them! Hurrah. Now on to the next million things.

Slack 3.3.4

2018年10月16日

バグ修正

  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in. This will not happen any more.
  • When trying to select a portion of a code-formatted block of text (text formatted with ` or ``` at either end), some characters were proving slippery and hard to select. Please copy and paste to your heart's content.
  • Several crashes — occurring rarely, and seemingly randomly, on launch and at other times — have been eliminated. More random and rare crashes inevitably exist, of course, and as soon as we know what they are, we'll eliminate those too.
  • When downloading particular audio or video files from Slack, the download window will no longer misbehave or look weird.
  • If you were running macOS Mojave, we sometimes wouldn’t ask you for permissions for microphone and video even though we needed to. We now will.

Slack 3.3.3

2018年10月1日

バグ修正

  • All updates are important, of course. This one contains security updates, and as we know, they’re the most important kind of all.

Slack 3.3.0

2018年7月31日

新着情報

  • 環境設定 > 詳細設定から「ハードウェアアクセラレーションを無効にする」ことが可能になりました。グラフィックのトラブルに、ぜひこのオプションを試してみてください！

バグ修正

  • 全体的に細かい様々なバグを修正し、安定性を改善しました。猛暑と戦う日本の皆さん、がんばって！落ちにくくなった Slack で、サクッとお仕事終わらせて、素敵な夏の夜を楽しんでくださいね。
  • 診断ツールを改善。これにより、より正確に問題の詳細を確認できるようになり、さらに素早い対応が可能になりました。
  • ウィンドウを二重に開いていると、通知も重複して届く事があり、ご迷惑をおかけしました。この不具合を修正し、このような場合でも通知は一度だけ届くようになりました。重複通知だけに…重ねてお詫び申しあげます！
  • Ver. 3.2.0 で更新されたカラープロファイルの影響で画面がちらつく不具合がありましたが、これを修正しました。
  • Slack のスペルチェック機能のロジックを改善しました。
  • ダウンロード時の通知に関する不具合を修正。これにより、通知の正確性がアップしました。
  • 通知を全体的に見直し、マイナーなバグを修正。通知機能の信頼性が向上しました。
  • アプリ起動時のクラッシュの根本の原因をついに特定し、修正しました。ラスボスを倒した後におまけステージが出てきたり、続編が出たりする可能性はありますが、その時はその時で！

Slack 3.2.0

2018年4月26日

新着情報

  • Myriad improvements for the people of Enterprise Grid, including quicker Quick Switching, better proxy support, and direct message draft syncing across multiple workspaces (meaning that whichever workspace you started typing that message in, you can finish in another.)

バグ修正

  • Unread badges were occasionally unreliable or inconsistent, so we tweaked a few doohickeys to improve them. It worked.
  • Smoothed some wrinkles in the loading of Slack calls and boosted general under-the-hood call performance while we were in there.
  • We tinkered with the workspace sign-in flow, updating how we handle errors and improving magic link support.
  • Copying email links now does what you’d expect (as long as you were expecting it to copy the email link. If you were expecting it to do something like file your taxes for you, you are still out of luck).
  • Slack will no longer interrupt macOS when restarting or shutting down.
  • After changing displays, pinch-to-zoom gestures will no longer insist on continuing to zoom the app when you pinch.
  • Twelve crashes have been fixed. Yes. 12. If you were unlucky enough to experience the full dozen, please accept a) this imaginary medal and b) our sincere apologies.

Slack 3.1.1

2018年4月6日

バグ修正

  • We got so excited about your emoji we kept requesting them, particularly at the moment you switched channels. This caused all manner of slowness. We've since bottled our enthusiasm, and now request emoji exactly one (1) time.

Slack 3.1.0

2018年2月15日

新着情報

  • We’re using a new font for Japanese. It’s clearer, more legible, and goes well with aubergine. (Which is is the default color of your sidebar. As well as a vegetable.)
  • Sometimes Slack takes too long to start up. If that happens, you’ll now see a link with some helpful troubleshooting ideas.
  • When a file’s done downloading, a new notification will dutifully let you know.
  • If you’ve asked Slack to launch right when your computer turns on, Slack now does so much more quietly — with less fanfare, and fewer loading screens.

バグ修正

  • Badges about unread messages would linger on the dock icon, even after said messages had been read. These badges will linger no more.
  • Slack would occasionally crash when it wasn’t allowed to put files in the Temp folder. Now, it will simply use the Downloads folder, instead.
  • Some users who clicked on a magic link were not taken to their workspace. We have set our cauldrons to a slow simmer and magic links should now work as expected.
  • When trying to connect via a proxy, Slack simply refused to load. No longer!
  • Now you can download a file from Slack, delete it, and then download it again. If that seems like the way the Slack should’ve always worked, well, you aren’t wrong. But now it actually does.
  • Right clicking “something” and choosing “Search with Google” had a tendency to search for “so”, “me”, or “thing.” It will now search for the entire text. So if you really do want to Google “something” (or something else), we’ll have your back.
  • While operating in the background, Slack would sometimes keep notifications to itself. Sharing is caring, and you should now receive notifications as normal.
  • Quitting Slack while the app is full screen will no longer vanish the title bar.
  • Too many text substitutions would cause Slack to perform poorly. You can now use text replacement to your heart’s content.
  • Interacting with a notification will cause it to disappear, and not hang around indefinitely.
  • A subtle gray border on the right edge of the window has been replaced with a subtler, invisible gray border.

Slack 3.0.5

2018年1月15日

バグ修正

  • An important security update. Security updates are always important. This is one of those.

Slack 3.0.2

2017年12月19日

バグ修正

  • We undid changes that have been causing some people to occasionally miss notifications with 3.0.0. You will now miss nothing. Unless you want to.
  • Clicking on and replying to notifications is now also more reliable.
  • macOS 10.13 High Sierra has a bug that impacts some 2012-2013 MacBook Pros, causing display problems with Slack. We have a temporary fix for these devices that may make performance slightly worse, but will at least avoid flickering and graphics glitches. Performant AND non-glitchy is the next step.

Slack 3.0.0

2017年10月27日

新着情報

  • When you’re in a lot of workspaces, the app now uses much less memory, and starting up is faster, to boot.
  • And flipping between those workspaces is now faster. Not super-sonic, but certainly somewhere between a jiffy and lickety-split.
  • We shunted the sign-in page out of the app — it's now rerouted to a new window, for reasons of reliability.
  • A new-fangled lock badge subtly lets you know which workspaces you're currently signed out of. Or of which you're currently signed out. Either way.
  • Our start up screen, spruced-up and slimmed-down, is worth a gander — as is the helpful way that dates now stick to the top of a channel while scrolling through messages. Though if you don't notice them, but quietly feel a little bit happier for reasons you can't put your finger on, that's cool too.

バグ修正

  • It’s been a long time coming but brings us joy to say: 100% less reloading during drag and drop. How much? 100%. That's all the percents, people. Sorry about the previous frustration.
  • For those encountering a screen claiming "Something’s not working", it turns out the main thing not working was this screen: it is no more.
  • If you kept the app running for a long time, you might be on the receiving end of two consecutive updates. Now good things come to those who wait, one-at-a-time, as is proper.
  • The sidebar now scoots considerately out of the way when viewing full-screen video.
  • We fixed exiting full-screen video when pressing the aptly-named “Escape” key.
  • The blackout caused by a window being closed while full-screen, with one request confoundingly eclipsing the other, has been sunsetted.
  • Found: One missing Ctrl-1 / Cmd-1 hotkey. Please call 1-800-SLACKME to claim. Don't actually call that. It doesn't do anything. Unlike the hotkey (now).
  • Should you forget what app you’re using, the About Slack window is all new and loads much faster than before.
  • Scrolling through messages is flicker-free.
  • There are now no more crashes in High Sierra when starting up the app.
  • Composing text in an IME (for Chinese, Japanese, and Korean customers) no longer inserts zero-width spaces; in other words, it’s blank-box-free.
  • The diacritics menu – the place where the alphabet goes to try on different hats and accents – no longer adds a duplicate letter to your input once you've chosen the one you want. We've said it before, but this time we really mëean it.
  • Pinch-to-zoom gestures could, sometimes, tragically, irreversibly zoom. You can now make things on your screen smaller again without resorting to moving your computer far away.
  • The popup that appears when you look up the definition of a word has been realigned to make more sense.
  • And finally, sometimes selecting text in the search box would move the window around. You could say… it was a bit of a drag.
  • ( •_•)
  • ( •_•)>⌐■-■
  • (⌐■_■)

Slack 2.8.0

2017年9月6日

新着情報

  • Support for a top secret, very hush-hush, highly classified and very exciting new feature that we wish we could call by name, but we cannot.
  • All mentions of “team” have been changed to “workspace” when referring to the app, though not when referring to the people in it. You create a workspace. You invite people from your team. Simple!

バグ修正

  • Fixed: A few rare crashes when making a call and/or screen sharing on a call are now, we believe, on the brink of extinction - or possibly, we hope, gone forever.
  • Fixed: An issue where the app would hang if your OS reported that you were in certain timezones
  • Fixed: You may have been running into a Something's Not Working screen when waking your computer from sleep. Turns out the thing not working was that. So we fixed it.

Slack 2.7.1

2017年8月15日

バグ修正

  • You're nearly finished signing in when suddenly – bonk – you're brought back to the first page. Hey, what gives? Please accept our apologies and, in this version, 100% less bonking.
  • Entering characters from the accent menu no longer inserts an extra character. Voilà señorita: that souffleé is now an (edible) soufflé.

Slack 2.7.0

2017年7月24日

新着情報

  • The app now stores some login information on the keychain. So if a passerby requests permission (a dialog, not a stranger), do try and approve it.
  • File downloads are now pausable and – in perhaps a master stroke of matchmaking – resumable too.
  • A bevy of changes to make the app more keyboard navigable.
  • We’ve adjusted the app icon, but just a skosh. Putting our best foot forward.
  • Should the worst happen and the app fail to load, you'll see a less dreadful error page and perhaps even a code you can share.

バグ修正

  • Like an electrically-motivated vampire was Slack to your laptop’s battery. Put down the garlic; leave the stakes at home: we’ve done the slaying on our end.
  • If you’ve set the app to start hidden in your system login items, it will listen to you.
  • In a similar vein, if you send a reply from an alert-style notification, your teammates will hear you.
  • We spliced some wires we shouldn’t have, causing a loading screen to flash briefly after signing into a team. Now it’s as it should be.
  • The team sidebar is no longer touch-challenged. Tap, flick, and drag teams to your heart’s content.
  • Cancelling a running download is 38% less crashy. For when you decide you didn’t need that third gif after all.

Slack 2.6.3

2017年6月2日

バグ修正

  • Sometimes if you changed networks, we used to rouse from sleep in a bit of a daze, greeting you with a blank screen. Now, we awaken bright-eyed and bushy-tailed. Or at the very least, with your team displayed.
  • Where, in rare cases, some external links didn't end up pointing to the right place when you clicked them, they now do.
  • Video playback should now be much smoother, and nicer to your network.
  • On certain keyboard layouts, hitting backspace didn't actually delete the last character, which was a surprise, but a surprise of the lesser kind - there is now one fewer lesser surprise.

Slack 2.6.2

2017年5月17日

バグ修正

  • Unexplainably, context menus and spell-check stopped working in some teams. OK: we have an explanation but we'd rather not discuss it. It's embarrassing. Rest easy knowing that it's fixed here.
  • We found – and cast out – the culprit behind high resource usage while the app's sitting idle.

Slack 2.6.1

2017年5月1日

バグ修正

  • If you were experiencing issues making calls on macOS 10.10, you should no longer. Update and keep calling.

Slack 2.6.0

2017年4月20日

新着情報

  • We revamped video calls, making the experience more intuitive, and more attractive. As a bonus, they're more resource efficient and now let you change audio devices during a call. If that's the kind of thing you need to do.

バグ修正

  • We paved over a series of potholes that were strewn about the app, making crashes far less likely.
  • Should you ever wish to say goodbye to one of your teams, a right-click > Remove from the sidebar will do the trick now more reliably than before.
  • Switching teams using the numbered shortcuts is noticeably faster. We would say "37%" if we were forced to put a number on it. Fortunately, we aren't, and we won't.
  • Opening a context menu won't freeze videos or gifs playing in the app.
  • We dusted off the cobwebs in the app menu and composted a few menu items that weren't useful when signed into one team.
  • The default window size is a smidgen larger. You won't notice, because your window will keep being the same size it's always been. That's just the way it is, and we don't want it to change.
  • Our spellchecker would occasionally mark correctly spelled words as incorrect. It had ONE job. It now performs it.

Slack 2.5.2

2017年3月9日

バグ修正

  • We made the act of signing in more reliable for teams using SSO.
  • For the times when Slack just... doesn't: try Help > Clear Cache and Restart. It has all the nougaty goodness of Reset App Data, without the stale aftertaste of losing your teams.

Slack 2.5.1

2017年2月14日

新着情報

  • The way we load teams you don’t view often has been changed to improve the memory footprint of the app. One day, it will be a pitter patter of tiny footprints. For now, it’s a tad slower, a little less hefty, and a lot more attractive. Think “brontosaurus in a nice hat.”
  • Folks consistently unable to load the app will now be greeted by a troubleshooting page that offers suggestions on making their situation better. (Spoiler: it's usually to do with over-zealous antivirus software).
  • Those pasting text with style into a Post then finding their text to have "no style" can now Paste & Match Style under the Edit menu.
  • You can see our Help Center documentation in – of all places – the Help menu. The almost over-intuitively named Open Help Center item will be your friend.

バグ修正

  • Fixed: Waking Slack after hibernation or a system crash occasionally found all your teams missing. Thank you for your patience, and sorry for the inconvenience; it no longer should.
  • Fixed: Some bold explorers moved their user profile off of the default drive and started the app to find nothing but a cryptic error message. We weren't prepared for this boldness, but have since girded our loins. Fine, explorers: Set your profiles free.
  • Fixed: A rare bug where team icons shuffled out of formation in the sidebar. They're more stoic and sticky and as a bonus, rearranging them is smoother.
  • Fixed: Customers typing in languages that use IME composition (Korean, for example) will find that the message input is 82% stickier.