Android 版 Slack - リリースノート

Slack 25.12.20

2025年12月10日

今回が 2025 年最後のリリースです。勢いよくダッシュを繰り返した人も、ゆっくりと着実な歩みを重ねた人も、トータルで実りある 1 年になっていますように。ビートルズは『All You Need Is Love』でこんなふうに歌っています。「今いる場所こそ、あなたがいるべき場所」。来年も Slack が皆さんの居場所のひとつであり続けられますように。

Slack 25.11.30

2025年11月19日

バグ修正

  • アプリの細かなメンテナンスを実施。急な来客にもあわてないよう、棚を整理し、窓をふき、置き物のほこりも掃除しておきました。あとは皆さんのご利用を待つだけです！

Slack 25.11.21

2025年11月13日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 25.11.20

2025年11月12日

バグ修正

  • フォームのフィールドで、# 記号が前にある数字（#1、#2 など）が受けつけられない問題を修正しました。以前はもっぱらナンバーサインに使われていたこの記号は、今ではすっかりハッシュタグのイメージですね。#修正済み
  • 長いダイアログがある場合にスラッシュコマンドを入力しようとすると、一覧をスクロールできず、下部のコマンドを選択できないという問題を修正しました。せっかくのショートカット機能なのに、かえって皆さんの手を煩わせてしまい失礼しました。今後はメニューを隅から隅までチェックしたうえで、ご注文をお決めになっていただけます！

Slack 25.11.11

2025年11月6日

バグ修正

  • パフォーマンスを最高の状態に保つために、細かな改良を加えました。よりよいアプリになれるよう精進を重ねています。それではまた！

Slack 25.11.10

2025年11月5日

バグ修正

  • アプリに細かな修正を加えました。小さなものでも拡大してみると、すごい世界が広がっていることってありますよね。より良くなった最新版をどうぞダウンロードしてご利用ください！

Slack 25.10.50

2025年10月29日

バグ修正

  • 絵文字リアクションを選択するとアプリがクラッシュする問題を修正しました。最新版にアップデートしていただければ、このおばけのいたずらのような現象は退散します。代わりにお菓子をあげる必要もなし。ハッピーハロウィン！

Slack 25.10.40

2025年10月22日

バグ修正

  • パフォーマンスを最高の状態に保つために、細かな改良を加えました。よりよいアプリになれるよう精進を重ねています。それではまた！

Slack 25.10.30

2025年10月15日

バグ修正

  • 今回修正されたバグは、ものすごく小さくて、人間の言葉ではうまく表現できません。でも前よりよくなっているのは確かですので、ぜひアップデートしてご利用ください！

Slack 25.10.20

2025年10月9日

バグ修正

  • 今回はアプリに大きな変更はありません。少しずつ変わっているのに変わってないように見えるのは、あなたも同じスピードで進んでいるからかも。いつも Slack のご利用ありがとうございます！

Slack 25.10.10

2025年10月1日

バグ修正

  • パフォーマンスを最高の状態に保つために、細かな改良を加えました。よりよいアプリになれるよう精進を重ねています。それではまた！

Slack 25.09.40

2025年9月24日

バグ修正

  • 今週もいろいろとがんばったのですが、その内容は簡単には説明できません。パッと見は水面を優雅に滑っていますが、その下では足がフル回転している。そんなアヒルのような Slack アプリのアップデートをどうぞよろしくお願いします。

Slack 25.09.30

2025年9月17日

バグ修正

  • アプリの粗い部分に磨きをかけました。アップデートのうえ、どうぞ滑らかに仕事を進めてください。

Slack 25.09.20

2025年9月10日

バグ修正

  • デバイスがロックされている時に、ハドルミーティングの着信通知が表示されない問題を修正しました。玄関ドアを開けている時にしか鳴らないインターホンって意味ある？みたいな状態で失礼しました。「ピンポーン」「はい？」「バグ修正完了のお知らせにあがりました」
  • 新規メッセージの作成時に、チェックボックスにマークを入れても、複数のメンバーを DM の宛先に追加できない問題を解消しました。ちなみに、複数人で話すならチャンネルを作ってオープンに会話するのもおすすめです。

Slack 25.09.10

2025年9月3日

バグ修正

  • 心地よくご利用いただけるよう、オイルがきれいに塗られたボウリング場のレーンのようにアプリを磨いておきました。なにかお気づきの点があれば、feedback@slack.com までお知らせください。

Slack 25.08.40

2025年8月27日

バグ修正

  • Android のタブレットでハドルミーティングをする際に、ビデオがときどき上下逆さまに表示されてしまう問題を解消しました。何かに行き詰まった時には新しい見方が役立つとはいえ、相手の顔がひっくり返えるのは違和感が大きすぎますね。最新版ではちゃんとミーティング自体に集中していただけるようになっています。

Slack 25.08.30

2025年8月20日

バグ修正

  • 働き者の URL 自動検出機能がちょっと張り切りすぎたようで、テキストからすでに削除された URL をまた元の位置にせっせと追加していました。自動修正ならぬ「自動間違い」が作動してしまったわけですが、今回これを修正しました！

Slack 25.08.21

2025年8月14日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 25.08.20

2025年8月13日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 25.08.10

2025年8月6日

バグ修正

  • アプリの細かなメンテナンスを実施。急な来客にもあわてないよう、棚を整理し、窓をふき、置き物のほこりも掃除しておきました。あとは皆さんのご利用を待つだけです！

Slack 25.07.50

2025年8月1日

バグ修正

  • 氏名と異なる表示名を設定しているメンバーをメンションしようとした時に、その名前が表示されないという問題を修正しました。「透明人間になりたい」という夢を勝手に叶えてしまったみたいで失礼しました。最新版では、誰もが呼ばれたい名前でメンションされるようになっています。

Slack 25.07.40

2025年7月24日

バグ修正

  • Slack の UI がしばしばグレーのオーバーレイで覆われてしまう問題を修正しました。私たちのチームの拠点があるサンフランシスコは、マリンレイヤーという気象現象によって霧で覆われる「空のない 7 月」を過ごしていますが、アプリまでそんな状態になっては困ります。最新版では、すっきりと見晴らしよくご利用いただけるようになっています。

Slack 25.07.30

2025年7月17日

バグ修正

  • Android の「戻る」ボタンについて、画面を 1 つ戻るのに 3 回タップが必要なことがあるなど、反応が不安定だった問題を修正しました。暑さでアプリもちょっとぼんやりしてしまったのかも。バグを解消し、無事にもとの正常な状態に「戻る」ことができました。

Slack 25.07.20

2025年7月9日

バグ修正

  • 今回は軽微な改善を行いましたが、お知らせするほど大きな更新はありません。そこでこの機会に、過去のリリースノートに目を通してみてはどうでしょう？まだ使ったことのない機能を発見したり、Slack の進化に驚いたり、楽しみ方は自由自在。https://slack.com/release-notes からどうぞ！

Slack 25.07.10

2025年7月3日

バグ修正

  • 今回の変更箇所は細かすぎて、お伝えできることはありません。でも常にフレッシュな状態でいることは大事ですよね。新しい靴下をおろした日のような気分で、新品のアプリをどうぞご利用ください！

Slack 25.06.40

2025年6月25日

バグ修正

  • ワークスペースを追加する際に、同じメールアドレスが 2 つ存在してしまう場合があるという問題を修正しました。これは、すでに小文字のメールアドレスのアカウントが登録されているところに、大文字で書かれた同じメールアドレスの招待を受け入れた場合に発生していました。大小にこだわりすぎるバグを解消しましたので、最新版では重複なくご利用いただけるようになっています。

Slack 25.06.30

2025年6月19日

バグ修正

  • 詳しく説明できないのが歯がゆいのですが、前回のバージョンからいくぶん性能が向上しました。どうぞ最新版のアプリをご利用ください！

Slack 25.06.20

2025年6月11日

バグ修正

  • 今週は、特に大きなお知らせはありません。小さなお知らせもありません。今回、特別にお伝えできることはありません。皆さんに最高のパフォーマンスをしていただけるよう、コツコツと舞台の準備を整えています。

Slack 25.06.10

2025年6月4日

バグ修正

  • 新規メッセージ作成ボタンをタップした後の画面で、オートコンプリートメニューに特定のメンション（@channel や @here）が表示されない問題を解消しました。オート機能が働かず、おお？と混乱させてしまったかもしれません。修正ミッションをコンプリートし、正常にご利用いただけるようになりました。
  • アプリ内の特定のタブへのディープリンクが機能しない問題を修正しました。思わぬところで深みにはまってしまったようで失礼しました。最新版では目的地にスイスイと移動できるようになっています。

Slack 25.05.40

2025年5月28日

バグ修正

  • 今回は大きな変更はなく、軽めの改善を行いました。こってりもあっさりもアップデートを重ねて、アプリは成長を続けています。

Slack 25.05.30

2025年5月21日

バグ修正

  • 今回は目立った変更はありませんが、無駄を省いて機敏さが増しました。ラップタイムが少し上がった感じでしょうか。同じところを周っているようでも、アプリは確実にゴールに向かって前進しています。

Slack 25.05.20

2025年5月14日

バグ修正

  • 今週もいろいろとがんばったのですが、その内容は簡単には説明できません。パッと見は水面を優雅に滑っていますが、その下では足がフル回転している。そんなアヒルのような Slack アプリのアップデートをどうぞよろしくお願いします。

Slack 25.05.10

2025年5月9日

バグ修正

  • アプリにとって今週は内面を磨く 1 週間でした。見えない部分で改善されたアプリのアップデートをどうぞよろしくお願いします！

Slack 25.04.50

2025年4月30日

バグ修正

  • 名前にピリオドが含まれたユーザーグループを @ マークでメンションしようとした際に、その名前が正しく自動補完されないという問題を修正しました。アプリが補完を忘れて「ぽかん」としてたみたいです。このバグには無事にピリオドが打たれましたので、今後は正常にご利用いただけます。

Slack 25.04.30

2025年4月16日

バグ修正

  • 予約送信をしたメッセージがときどき送信されないことがあるという問題を修正しました。送ったはずのものが正しく送られず、混乱を招いてしまったかもしれません。失礼しました。最新版では、「今じゃない」と思った時はいつでも予約送信を利用して、指定の日時にメッセージを届けられるようになっています。
  • TalkBack 機能を使用している時に、一部のエラーメッセージとその原因となったフィールドが読み上げられないという問題を修正しました。何が起こっているのか把握できない状態になってしまったかもしれず、ご不便をおかけしました。エラーをなかったことにしたかったわけでは、もちろんありません。エラーがなくなるよう努力を続けながら、あった場合にははっきりと申し上げられる私たちでいたいと思っています。

Slack 25.04.20

2025年4月9日

バグ修正

  • パフォーマンスを最高の状態に保つために、細かな改良を加えました。よりよいアプリになれるよう精進を重ねています。それではまた！

Slack 25.04.10

2025年4月2日

バグ修正

  • リンクトリガーをワークフローに投稿すると、URL がブラウザにリダイレクトされ、ワークフローが突然止まるという問題がありました。スムーズな「フロー」を作りたいのに、途中で詰まっていては本末転倒。この「ワーク詰まり」を解消し、本来の姿を取り戻しました。

Slack 25.03.40

2025年3月26日

バグ修正

  • リスト内で、名前に絵文字が含まれるフィールドが適切に表示されず、代わりに説明テキストが表示されるという不具合を解消しました。せっかく絵文字で添えたはずの雰囲気を台無しにしてしまったかもしれません。皆さんのしかめっ面を少しでも笑顔に変えられるよう Slack はこれからも改善を続けていきます。

Slack 25.03.30

2025年3月19日

バグ修正

  • 今回はアプリに大きな変更はありません。少しずつ変わっているのに変わってないように見えるのは、あなたも同じスピードで進んでいるからかも。いつも Slack のご利用ありがとうございます！

Slack 25.02.41

2025年3月5日

バグ修正

  • 今週もいろいろとがんばったのですが、その内容は簡単には説明できません。パッと見は水面を優雅に滑っていますが、その下では足がフル回転している。そんなアヒルのような Slack アプリのアップデートをどうぞよろしくお願いします。

Slack 25.03.10

2025年3月5日

新着情報

  • 「戻る」ボタンのデザインを iOS 風のシェブロン記号から Android 式の矢印に変更しました。風景にマッチした違和感のないバック操作で、快適な Slack のドライブをお楽しみください。

Slack 25.02.40

2025年2月26日

バグ修正

  • チャンネルの虫眼鏡の検索アイコンをタップすると、アプリがときどきクラッシュする問題を修正しました。覗き込みたかったのはそんな世界ではないですよね。失礼しました。こちらで探していた虫（バグ）が無事見つかりましたので、最新版ではなんでも存分に探し回っていただけます。

Slack 25.02.30

2025年2月19日

バグ修正

  • 下書きおよび予約送信を設定したメッセージについて、Android アプリからデスクトップアプリへの同期が機能しない問題を修正しました。モバイルデバイスとパソコンの間で正しく連携されるようになりましたので、「出先でさっと下書きしておいて、オフィスに戻って清書して送信」といった使い方に存分に活用いただけます。
  • グループ DM を開始した際に、「ほかのメンバーは参加できません」というメッセージが表示されてしまう問題を修正しました。実際には、既存の DM にメンバーを追加することが可能になっているのに、逆のことを伝えてしまい失礼しました。アプリのアップデートとともに、「DM、ほかのメンバーも参加できるってよ」と認識も更新していただけると幸いです。

Slack 25.02.20

2025年2月13日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 25.02.10

2025年2月5日

バグ修正

  • 今回はアプリに大きな変更はありません。少しずつ変わっているのに変わってないように見えるのは、あなたも同じスピードで進んでいるからかも。いつも Slack のご利用ありがとうございます！

Slack 25.01.50

2025年1月29日

バグ修正

  • 過去の日時（たとえば「今日の午前 0 時」など）にメッセージを送信するよう予約すると、アプリがクラッシュしてしまうという問題を修正しました。過去への予約送信はできないのですが（タイムトラベル機能の完成はまだ先なので）、だからといってシャットダウンしてしまってはいけません。最新版では本来のエラーメッセージが正しく表示されるようになっています。

Slack 25.01.40

2025年1月23日

バグ修正

  • 今回の修正は小さすぎて説明できないのですが、皆さまには声を大にして感謝を伝えたいと思います。いつも最新版にアップデートいただき、ありがとうございます！

Slack 25.01.30

2025年1月16日

バグ修正

  • 今週は大きな更新はありません。小さなコトでも「大事」なことってありますよね。最新版のアプリが皆さまの大切なお仕事に役立ちますように。

Slack 25.01.20

2025年1月8日

バグ修正

  • 今回は軽微な改善を行いましたが、お知らせするほど大きな更新はありません。そこでこの機会に、過去のリリースノートに目を通してみてはどうでしょう？まだ使ったことのない機能を発見したり、Slack の進化に驚いたり、楽しみ方は自由自在。https://slack.com/release-notes からどうぞ！

Slack 24.12.20

2024年12月11日

バグ修正

  • 今回は報告できることがありません。水面下ではいろいろ頑張っているのですが、それを言うのは野暮というものです。…と、結局アピールしてしまっている Slack を今後ともよろしくお願いいたします！

Slack 24.12.10

2024年12月5日

バグ修正

  • 今週は、特に大きなお知らせはありません。小さなお知らせもありません。今回、特別にお伝えできることはありません。皆さんに最高のパフォーマンスをしていただけるよう、コツコツと舞台の準備を整えています。

Slack 24.11.30

2024年11月20日

バグ修正

  • 今回は変更内容をうまく整理できないため、ここでお伝えできることがありません。会話をトピックやプロジェクトごとにすっきりと整理できる Slack アプリを今後ともよろしくお願いします。いつもアップデートありがとうございます！

Slack 24.11.20

2024年11月13日

バグ修正

  • 不在ステータスが設定されているプロフィールを表示しようとすると、アプリがクラッシュしてしまう問題を修正しました。皆さんにご不便をおかけしたこのバグは永久に不在となりましたので、どうぞご安心してご利用ください。

Slack 24.11.10

2024年11月6日

バグ修正

  • 検索結果に表示された返信スレッドをタップすると、正しいチャンネルは開くものの、スレッド自体は開かないという問題を修正しました。「この町内のどこかです」といって途中で降ろされるタクシーのようでご不便をおかけしました。最新版では、ビューっと一直線に目的のスレッドに移動できるようになっています。
  • 音声クリップの送信時に、アップロードが失敗し、エラーメッセージが表示されるという問題を修正しました。せっかく録音した音声を共有できず「なんでなんでなんで…」という心の声ばかりがこだまする状態だったかもしれません。バグを追い出しましたので、これからはどんどん声を届けていただけます。
  • 一部の Slack テーマを選ぶと、画面上部の Android のステータスバーが見づらくなるという問題を解消しました。どのカラーでも見やすくなりましたので、この秋、新しい Slack テーマに模様替えしてみてはいかがでしょう。
  • 絵文字で大文字と小文字が区別されなくなりました。気持ちの大小も問いませんので、今後もふるって絵文字をご活用ください。

Slack 24.10.50

2024年10月30日

バグ修正

  • アプリにとって今週は内面を磨く 1 週間でした。見えない部分で改善されたアプリのアップデートをどうぞよろしくお願いします！

Slack 24.10.40

2024年10月23日

バグ修正

  • アプリが起動直後にクラッシュするという不具合を解消しました。ソフトウェア業界には「早く失敗せよ」という格言がありますが、こういうことではないですよね…。私たちはこれからもできるだけ「早く修正する」よう努めてまいります。
  • プライベートの canvas 内に複数のセクションを作った場合に、それらのセクション間を移動できないという問題を修正しました。部門の垣根を超えたコミュニケーションに最適な Slack なのに、自らセクショナリズムを体現してしまって反省。これからは縦割りでも横割りでも canvas 内を自由に移動していただけます！

Slack 24.10.30

2024年10月16日

バグ修正

  • ダークモードを使用している場合に、ファイルアップロードの進捗を示すホイールが見づらいという問題を修正しました。今何が起こっているのかがよくわからず不安にさせてしまったかもしれません。パッとさせましたので、どうぞ明るい気分で最新版のアプリをご利用ください。

Slack 24.10.20

2024年10月9日

バグ修正

  • バグは修正され、パフォーマンスも改善され、皆さまのお仕事を支える準備ができています。どうぞふるって Slack をご活用ください。

Slack 24.10.10

2024年10月2日

バグ修正

  • マークアップで書式設定をした際に、例えば、1 単語だけをイタリック体にしたいのに、メッセージの残り全部がそうなってしまうというような、終了コマンドが反映されない不具合を解消しました。設定した境界にきちんと従うようになったアプリを使って、皆さんは自由に限界を超えてください！
  • Enterprise OrG のすべてのワークスペースから外れたはずのユーザーが、それらのワークスペースの一部で操作を行えるようになっていた問題を修正しました。大変ご迷惑をおかけしました。
  • 「検索」フィールドを開いて「チャンネル」タブをタップすると、アーカイブしたチャンネルが候補に表示されてしまっていました。もちろんアーカイブしたチャンネルの検索も可能なのですが、ここでは非表示にして、現在使われているチャンネルを見つけやすくしました。
  • 「リスト」で名前で並び替えようとした際に、正確に並び替えが行われていませんでした。このような問題を知りながら、そおっとしておくわけにはいきません。不具合を解消しましたので、きちんとソートできるようになりました。

Slack 24.09.40

2024年9月25日

バグ修正

  • Slack コネクトのプロフィールで、そのユーザーの現地時間が正しく表示されないという問題を修正しました。これで海外とのミーティング時にも「おはようございます。あ、そちらは〈こんばんは〉でしたね！」という定番のアイスブレイクをばっちり決めていただけます。

Slack 24.09.30

2024年9月18日

バグ修正

  • 今回修正されたバグは、ものすごく小さくて、人間の言葉ではうまく表現できません。でも前よりよくなっているのは確かですので、ぜひアップデートしてご利用ください！

Slack 24.09.20

2024年9月11日

バグ修正

  • 長すぎる URL のせいで、リンクを再確認するためのポップアップで「続行」ボタンと「キャンセル」ボタンが見えなくなってしまうという問題を修正しました。楽しい時間はいつまでも終わらないでほしいものですが、長々と続く URL は困ります。程よいところでさっと切り上げられる、少し大人になったアプリをどうぞご利用ください。
  • 5 件以上のカスタムステータスを作成すると、既定のステータスの一覧までスクロールダウンできなくなるという問題を解消しました。定番メニューがなければ、独自のアレンジも引き立ちませんよね。今後は正常にカスタムとデフォルトのいいとこ取りをしながらご利用いただけます。

Slack 24.09.10

2024年9月4日

バグ修正

  • 2 要素認証でメールリンクを使ってサインインしようとした時に、読み込み画面がいつまでたっても終わらないという問題を解消しました。アプリが読み込みに夢中になっていたようで、ご不便をおかけしました。今回のバグは「本の虫」だったみたいです。
  • プロフィール写真をアップロードして追加する際に、フォトギャラリーに対して「制限つきアクセスを許可」を選択していると、どの写真も受け付けなくなるという問題を修正しました。バナナがおやつに入るかどうかよくわからないので、食べ物は全部ダメにする、みたいな対応になっていて失礼しました。今後は思い通りに、写真も印象もアップしていただけます。

Slack 24.08.40

2024年8月28日

新着情報

  • 今週は大きな変更はありません。小さな改善をほどこしたアプリにアップデートして、でっかい夏を締めくくりましょう。アプリの使用でお気づきの点があれば、feedback@slack.com まで。

Slack 24.08.30

2024年8月21日

バグ修正

  • 修正 : DM のおすすめ表示では、よくやり取りする相手が先に出てくる方が便利ですが、これまではアルファベット順でした。日本中、いや世界中の浅野温子さん、ごめんなさい。皆さんの覇権が終わってしまいました。

Slack 24.08.20

2024年8月14日

バグ修正

  • 今回は軽めの改善を加えました。こってりもあっさりもアップデートを重ねて、アプリは成長を続けています。スタミナをつけて暑い夏を乗り切りましょう！

Slack 24.08.10

2024年8月7日

バグ修正

  • DM から開始するハドルミーティングについての通知が送信されない問題を修正しました。すれ違いを演出するようなバグで失礼しました。今後は思い通りにミーティングをしていただけるようきっちり通知をお送りします！

Slack 24.07.50

2024年7月31日

新着情報

  • パフォーマンスを最高の状態に保つために、細かな改良を加えました。よりよいアプリになれるよう精進を重ねています。アップデートと引き続きのご利用、よろしくお願いいたします！

Slack 24.07.40

2024年7月24日

バグ修正

  • 「プレーンテキストとしてペーストする」というオプションを選択するとアプリがクラッシュする問題を修正しました。ようやくプレーンの良さがわかるまでにアプリも成長したようです。今後は書式設定のないさっぱりとしたテキストを、しっかりと貼り付けていただけます。
  • 絵文字ピッカーで新しい行の絵文字を読み込む際に発生していた不具合を解消しました。表現の引き出しの建て付けが悪くて、スムーズに絵が出てこなかったようです。問題を修正しましたので、創造性を存分に発揮して絵文字ワールドをお楽しみください。

Slack 24.07.30

2024年7月17日

バグ修正

  • 「in:#」や「from:@」などの検索フィルターを使用した際に、結果が 0 件となってしまう問題を修正しました。お湯を注いでも一滴も落ちてこないコーヒーフィルターのようで失礼しました。目詰まりを解消しましたので、今後はお好み通りに抽出していただけます！
  • Enterprise Grid の特定のワークスペースでチャンネルをフィルタリングした際に、それが記憶されないという問題を修正しました。特に、いったんアプリから離れて、また戻ったときに、OrG のすべてのチャンネルが元通りに表示されていました。今週はフィルターの災難ばかりでした。コードをふるいにかけて、バグを丁寧に濾し取りましたので、どうぞ安心してご利用ください。

Slack 24.07.20

2024年7月10日

バグ修正

  • 修正 : 「アクティビティ」ビューに表示される絵文字リアクションの数が、実際のものと一致しない問題を修正しました。今後は、たった 1 つの大切な反応からメンバー総立ちのリアクションまで、すばやく正確に一喜一憂していただけます。

Slack 24.07.10

2024年7月3日

新着情報

  • スクープといえばアイスクリームしか思いつかないくらい、今回はお伝えできるニュースがありません。アプリをアップデートして、すてきな夏をお迎えください！

Slack 24.06.40

2024年6月26日

新着情報

  • アプリに細かな修正を加えました。小さなものでも拡大してみると、すごい世界が広がっていることってありますよね。より良くなった最新版をどうぞダウンロードしてご利用ください！

Slack 24.06.30

2024年6月19日

新着情報

  • 今回の変更箇所は細かすぎて、お伝えできることはありません。でも常にフレッシュな状態でいることは大事ですよね。新しい靴下をおろした日のような気分で、新品のアプリをどうぞご利用ください！

Slack 24.06.20

2024年6月12日

新着情報

  • パフォーマンスを最高の状態に保つために、細かな改良を加えました。よりよいアプリになれるよう精進を重ねています。アップデートと引き続きのご利用、よろしくお願いいたします！

Slack 24.06.10

2024年6月5日

新着情報

  • 今回のアップデートには、詳しくお伝えできる大きな変更や修正はありませんが、夏至に向かってだんだん長くなる日のように、Slack は少しずつ成長を続けています。

Slack 24.05.50

2024年5月29日

新着情報

  • 忙しい毎日には「要点だけ知りたい！」ということもありますよね。そこで Slack AI による「まとめ」機能の登場です。あらかじめ指定したチャンネルについて、その内容を要約したハイライトが毎日自動的に届きます。お気に入りのドラマの「前回のあらすじ」をチェックするみたいに、朝一番に重要なポイントをさっと把握して、幸先よく本編のお仕事をスタートさせましょう。

Slack 24.05.40

2024年5月23日

バグ修正

  • 今週は特に大きなお知らせはありません。土中の微生物のよう小さな改良を重ねて、新しい芽がでる環境を整えています。今後のアップデートにもご期待ください！

Slack 24.05.30

2024年5月15日

新着情報

  • Slack は常に最高のパフォーマンスをお届けするために、定期的にアプリのアップデートを行なっているのですが、今回はその内容を具体的にお伝えできません。手ぶらで帰ってもらうのもなんなので、ちょっとした Tips を。モバイルアプリでメッセージを長押しすると、簡単に未読にしたり、リマインダーを設定したりできます。出先で内容の確認だけして、オフィスに戻ってからデスクトップアプリでじっくり返信したい、という時にも便利ですね。え？もう知ってた？いつもご利用ありがとうございます！

Slack 24.05.20

2024年5月8日

バグ修正

  • 絵文字ピッカーの画面で最下部までスクロールできず、一部のカスタム絵文字が隠れてしまうという問題を修正しました。そこが見たいのに…というところを確認できなくて歯がゆい思いをさせてしまったかもしれません。最新版のアプリではリストをすみずみまで見渡して、ベストな絵文字を選んでいただけます。たまには普段使わない絵文字を登場させてみるのもいいですね。

Slack 24.05.10

2024年5月1日

バグ修正

  • 修正 : 「ジャンプ...」のメニューを使って、自分のオーガナイゼーション外のワークスペースを切り替えようとした際に発生する不具合を修正しました。高く跳ぼうといったんしゃがんだら、そのまま動けなくなってしまったようです。最新版ではワークスペース間をさっと水平移動できるようになっています。
  • 修正 : 検索結果の画面で次のページを読み込もうとすると、最初のページに戻ってしまうという問題を解消しました。「1 歩進んで全部下がる」では、さすがに進歩は望めません。修正しましたので、振り出しに戻ることなく確実に前に進めるようになりました。

Slack 24.04.40

2024年4月24日

新着情報

  • Slack AI が登場します！この新しい生成 AI ツールで、検索がもっとスマートになったり、会話を即座に要約できたり、ほかにもいろいろなことが可能に。Slack AI の利用方法については、こちらのヘルプセンターをご覧ください : https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 24.04.30

2024年4月17日

バグ修正

  • 修正 : オーガナイゼーションのカスタムステータスの提案が、デスクトップアプリでは表示されるものの、モバイルアプリでは表示されない問題を解消しました。アプリがちょっと物おじしていたみたいです。堂々と提案できるようになった姿を、最新版にてご確認ください。

Slack 24.04.20

2024年4月10日

新着情報

  • アプリの細かな更新を行いました。ぜひアップデートしてご利用ください。なんだか気持ちがふわふわしていると感じたら、それは春の陽気のせいかもしれないし、少し軽くなった Slack アプリのせいかもしれません。

Slack 24.04.10

2024年4月3日

新着情報

  • [エラー : リリースノートが見当たりません] そんなエラーある...？と不思議に思った皆さん、半分正解です。エラーではないものの、今回はお知らせする修正がありません。4 月前半は何かと変化の多い時期。だからこそ、変わらないものが落ち着くこともありますよね。とはいえアプリの改善はしっかり進めているのでご心配なく！

Slack 24.03.40

2024年3月27日

新着情報

  • 心地よくご利用いただけるよう、オイルがきれいに塗られたボウリング場のレーンのようにアプリを磨いておきました。なにかお気づきの点があれば、feedback@slack.com までお知らせください！

Slack 24.03.30

2024年3月20日

新着情報

  • 動作がスムーズになるようコードを掃除しました。この春、ピッカピカの一年生のように磨かれた最新版のアプリをどうぞご利用ください。

Slack 24.03.20

2024年3月13日

新着情報

  • 今週は大きな更新はありません。小さなコトでも「大事」なことってありますよね。最新版のアプリが皆さまの大切なお仕事に役立ちますように。

Slack 24.03.10

2024年3月6日

新着情報

  • Slack 検索で、結果を canvas やファイルで絞り込めないという問題を修正しました。 フィルターが目詰まりを起こしていたようです。しっかり手入れしておきましたので、最新版ではお好みの素材をぎゅっと絞って結果をご利用いただけます。

Slack 24.02.40

2024年2月28日

新着情報

  • アプリの粗い部分に磨きをかけました。ちなみに材料を加工する時にできるささくれを「バリ」と呼びますが、意外にもBurrという英単語から来ているそうです。とくに関係のない情報でしたが、アップデートの上、どうぞ滑らかに仕事を進めてください。

Slack 24.02.30

2024年2月22日

新着情報

  • 新機能「キャッチアップ」が登場しました。未読メッセージに対して、スワイプでさっと既読にしたり、すばやく返信したりできる機能です。指が滑ってしまった時は「元に戻す」ボタンで取り消せます。キャッチアップとは「追いつく、遅れを取り戻す」という意味。休み明けにも、ちょっとした空き時間にも、リズムよくメッセージを仕分けて、最新状態へと猛追していただけます！

Slack 24.02.20

2024年2月14日

バグ修正

  • Android 版のアプリで、canvas 内のワークフローが URL として表示されている場合に、そのワークフローを起動できないという問題を修正しました。見た目によって反応が違うようではいけません。ありのままの姿で仕事を流していただけるようになりましたので、この件はもう何もこわくありません。

Slack 24.02.10

2024年2月7日

新着情報

  • 今回は軽微な修正と改善を行いました……ところで節分も過ぎましたが、新年の抱負はまだ覚えてますか？私たちの目標のひとつは、できるだけこのリリースノートを定型文で終わらせないこと。今年もマメに、アプリのアップデートをチェックしていただければ幸いです！

Slack 24.01.50

2024年1月31日

バグ修正

  • プッシュ通知からのクイック返信ができない不具合を解消しました。押してきたので押し返そうと思ったら肩透かしを食わされた、みたいなバグでご不便をおかけしました。駆け引きなしでも皆さんの心をつかめるよう、Slack はこれからも精進を続けます。
  • Android のナビゲーションバーによって、Slack のメッセージ作成フィールドが見えにくくなる問題を修正しました。運転中に地図を広げたら前が見えなくなった、みたいなバグで失礼しました。え、今はもう地図なんか広げないって？いずれにしても、今後はクリアな視野で存分にメッセージを入力していただけます。
  • 終了したはずのハドルミーティングが、ホームタブに表示され続ける不具合を解消しました。「過去は死なない」と言ったのはフォークナーですが、ここはフィッツジェラルドが言うように、絶えず過去へと押し戻されようとも、前へ前へと進み続けるべきでした。…平たく言うと、バグが直りました。
  • 新しいチャンネルを作成する際に、キーボードが表示されない問題を修正しました。ピアノのふたを開けて鍵盤がなかったら、え？ってなりますよね。ご不便をおかけしました。今後は心ゆくまで文字列を奏でていただけます。

Slack 24.01.40

2024年1月24日

新着情報

  • アプリの細かなメンテナンスを実施。急な来客にもあわてないよう、棚を整理し、窓をふき、置き物のほこりも掃除しておきました。あとは皆さんのご利用を待つばかりです！

Slack 24.01.30

2024年1月17日

バグ修正

  • 修正 : ユーザー名にスペースが入っていると、検索機能が正常に動作しない不具合を解消しました。今後は小さなスペースを気にせず、広々とした気持ちでご利用いただけると幸いです！

Slack 24.01.20

2024年1月10日

バグ修正

  • 明けましておめでとうございます！今年も Slack をどうぞよろしくお願いします。さて、休み明けに Slack を開いて、DM タブに何もメッセージがないことに気づいた皆さん、ご安心を。皆さんがお正月ボケなわけでも、年を越して急に老眼になったわけでもありません。はい、Slack のバグです。すぐに修正いたしました。大変申しわけありませんでした！

Slack 24.01.10

2024年1月3日

バグ修正

  • 修正 : 絵文字ピッカーを読み込む際に、アプリがクラッシュする問題を解消しました。アプリが名画を前にして動けなくなってたのかもしれません。我に返りましたので、最新版ではどんな傑作の絵文字にも動じることなく機能するようになっています。

Slack 23.12.21

2023年12月14日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 23.12.20

2023年12月13日

新着情報

  • 今回は具体的にお伝えできる情報がありません。ちょっとした違いほど、その理由を説明するのがむずかしいってことありますよね。微妙な修正がほどこされたアプリをぜひご利用ください！

Slack 23.12.10

2023年12月6日

バグ修正

  • 修正 : Block Kit を使用してアプリを構築した際に、「plain_text_input」フィールドに入力されたテキストが保存されない問題を修正しました。せっかく作ったアプリがうまく機能せずお困りだった方、ご不便をおかけしました。バグの原因はこちら側にありました。
  • 修正 : チャンネル内で時間をさかのぼる方向にスクロールすると、アプリがクラッシュすることがある問題を修正しました。新しい年を迎える前に、これまでの出来事を存分に振り返っていただければ幸いです。
  • 修正 : サインインしている複数のワークスペース間を横断して、メッセージのリンクが機能するようになりました。これで Slack アプリの中を蝶のように飛んで飛んで飛んでいただけます。
  • 修正 : Slack コネクトのチャンネルにおいて、アップロードされた画像のプレビューが表示されない問題を解消しました。プレゼントなら包みを開ける手間も楽しみのひとつですが、添付画像は中身がすぐにわかるに越したことはありませんよね。どのチャンネルでもプレビューが正常に機能するようになりました。

Slack 23.11.40

2023年11月29日

新着情報

  • アプリ全体に細かい修正や調整を加えました。いつも最新バージョンをご利用いただきありがとうございます！問題やフィードバックなどがありましたら、feedback@slack.com までいつでもご連絡ください。

Slack 23.11.30

2023年11月16日

新着情報

  • 今回は外に向かってお伝えできることはありません。内面が磨かれたアプリをどうぞご利用ください！

Slack 23.11.20

2023年11月8日

バグ修正

  • 動画をアップロードした際に Slack アプリがクラッシュする問題を修正しました。 アップロードした動画がネットでバズる時代に、動画をアップロードするとアプリがバグるようではいけません。 問題を解決しましたので、心置きなく動画を共有していただけます。
  • 数か月前、接続が不安定な環境下でメッセージの下書きが間違ったチャンネルに送信される、というバグを修正した… はずだったのですが、ふたたび同じ問題が起こっていました。どうやら急所を外していたようです。今度こそバグを退治しましたので（もう戻ってこないでね）、アップデートのうえ安心してご利用ください。

Slack 23.11.10

2023年11月1日

新着情報

  • 今回の変更点はきれいに整理できるものではなく、ここでお伝えできることがありません。いつもアプリをアップデートいただき、ありがとうございます。Slack 上での皆さんの会話はトピックやプロジェクトごとにすっきりと整理していただけます！

Slack 23.10.40

2023年10月25日

新着情報

  • 今回は目立った変更はありませんが、アプリの無駄を省いて、機敏さが増しました。ランナーのラップタイムが少し上がった感じでしょうか。同じところを周っているようでも、確実にゴールに向かって進んでいます。

Slack 23.10.30

2023年10月18日

新着情報

  • エンジンをチューンナップし、内装もクリーニングしました。ぜひアップデートして、お仕事を軽快に走らせてください！

Slack 23.10.10

2023年10月5日

バグ修正

  • 細かなバグを修正してアプリを磨きあげました。きれいなグラスで飲むドリンクが美味しく感じられるのと同じように、皆さんの仕事が格別なものになりますように！

Slack 23.09.40

2023年9月27日

新着情報

  • ご注意ください : このバージョンが Android 9 をサポートする Slack アプリの最後のバージョンになる予定です。今後もこのバージョンのアプリを引き続きご利用いただけますが、以降のアップデートによるメリットを享受していただくために、ぜひ OS のアップデートをご検討ください。Slack はまだまだ旅を続けます！

バグ修正

  • 修正 : サイドバーの「スター付き」セクションに、すでに解除されたユーザーの DM が表示される問題を修正しました。今見えている夜空の星は実は何百年も前のもの、みたいなバグで失礼しました。少し寂しい気もしますが、今後はすでにいなくなったユーザーの DM は表示されなくなります。
  • 修正 : 特定のチャンネルで下書きとして保存されたメッセージが、ほかのチャンネルのメッセージフィールドのプレースホルダーテキストと重なってしまう問題を修正しました。皆さんを案内するための文章が、かえってメッセージ作成の邪魔になってしまい、ご不便をおかけしました。

Slack 23.09.30

2023年9月20日

大きな変更のお知らせです。このたび Slack のデスクトップアプリとモバイルアプリが生まれ変わります！集中力をさらに高め、仕事をすっきりと整理し、生産性を最大化できるよう、新たなビューが導入されます。変更時期はご利用のプランによって前後しますが、いずれの場合でも今後数週間で実施される予定です。どうぞ今しばらくお待ちください。詳細は SlackHQ.com のブログでお伝えします。

新着情報

  • Grid の統合 : これまで Enterprise Grid でのワークスペースの切り替えを手間に感じていた方もいるかもしれません。今回の変更で、オーガナイゼーション内で参加しているすべてのチャンネルを 1 つのビューで表示できるようになり、ご利用がよりスムーズになります。
  • すっきりとしたヘッダーとフッター : DM、下書き、スレッド、「後で」の各セクションにアクセスしやすくなり、画面上で占める面積も小さくなります。スマートフォンでの操作性も向上します。
  • アクティビティ : 新たに登場した「アクティビティ」セクションにより、メンション、スレッド、絵文字リアクション、アプリを 1 つの場所に統合。さまざまな会話における新着情報を 1 か所で確認できるようになります。
  • ……ほかにもいろいろあります ぜひ Slack のブログをご覧ください！

Slack 23.09.20

2023年9月13日

バグ修正

  • 修正 : 通信状況が悪い場合などに、まれにメッセージの下書きが、目的のチャンネルではなく、となりのチャンネルに投稿されてしまう問題を修正しました。投げるコースを間違えてしまったようです。コントロールを磨きましたので、ぜひアップデートしてご利用ください。

Slack 23.09.10

2023年9月6日

新着情報

  • 小さなバグを掃除して、アプリはピカピカに磨きあげられた状態です。フレッシュな新学期を迎えるような気分で、どうぞご利用ください！

Slack 23.08.50

2023年8月30日

新着情報

  • 今回は軽微な改善を行いましたが、お知らせするほど大きな更新はありません。そこでこの機会に、過去のリリースノートに目を通してみてはどうでしょう？まだ使ったことのない機能を発見したり、Slack の進化に驚いたり、夏の読書として最後まで根気よく読んだりと、楽しみ方は自由自在。https://slack.com/release-notes/android からどうぞ！

Slack 23.08.40

2023年8月23日

バグ修正

  • TalkBack 機能を使って Slack のメッセージを読み上げる際、単語、文、段落単位で読んでもらいたかった場合にも、メッセージ全文が読み上げられてしまう問題を修正しました。つい話し出すと止まらなかったみたいです。ご清聴いただいた方、失礼しました。今後は必要な部分だけの読み上げが可能です。

Slack 23.08.30

2023年8月16日

新着情報

  • 今週は何もお知らせがありません。そこでこの機会に、過去のリリースノートに目を通してみてはどうでしょう？まだ使ったことのない機能を発見したり、Slack の進化に驚いたり、夏の読書として最後まで根気よく読んだりと、楽しみ方は自由自在。https://slack.com/release-notes/android からどうぞ！

Slack 23.08.20

2023年8月9日

新着情報

  • サイドバーに表示されるチャンネル名が長い場合に、折り返されて表示されるようになりました。#今後は中途半端な箇所で切……るようなことはないはずです！

バグ修正

  • 修正 : チャンネルにブックマークされたリンクをタップすると、「何らかの不具合があったようです」というエラーメッセージが表示される問題を修正しました。 皆さんにも、どうか何らかのいいことが発生しますように。
  • 修正 : ランドスケープモード（横向き）に切り替えた時に、送信ボタンが機能しない問題を修正しました。ボタンも仕事を忘れてちょっと横になっていたのかもしれません。今後はワイドスクリーンでも正常にメッセージを送信していただけます。
  • 修正 : 「新規メッセージ」作成画面で、アプリやボットの名前がメッセージを送る際の選択肢として表示されない問題を修正しました。今後はボットとも自由にペンフレンドになっていただけます。皆さまにもこの場を借りて、暑中お見舞い申し上げます！

Slack 23.08.10

2023年8月9日

新着情報

  • 修正 : 今週は具体的にお知らせできる内容はありません。アプリは試合前のグラウンドのように整備され、あとは皆さんのハツラツとしたご利用を待つばかりです。もしお気づきの点がありましたら feedback@slack.com までお知らせください！

Slack 23.07.40

2023年7月26日

バグ修正

  • 修正 : 1 つのメッセージ内で同じカスタム絵文字を複数回使っても、実際には 1 つしか投稿されない問題を修正しました。いくら同じことの繰り返しだからって、花火を 1 発にまとめられたら興ざめですよね。今後は好きなだけ絵文字を連発していただけます。

Slack 23.07.30

2023年7月19日

バグ修正

  • 修正 : Slack コネクトのメンバーが参加するグループ DM に新たにメンバーを追加しようとすると、アプリがクラッシュしてしまう問題を修正しました。今後はじゃんじゃん仲間を増やしていただけますが、ある程度人数が増えてきたらチャンネル化するのもおすすめです。
  • 修正 : スレッドに返信する際の「チャンネルにも投稿する」機能が正しく動作しない問題を修正しました。「チェックを入れ忘れた？ぼんやりしてたのかな」と思った皆さん、こちらのバグで失礼しました。便利機能で効率的に仕事をして暑い夏を乗り切りましょう。

Slack 23.07.20

2023年7月12日

バグ修正

  • 修正 : Android の会話の「バブル」機能で、すでに読んだメッセージがしばらく残り続ける問題を修正しました。泡切れがよくなりましたので、今後はすっきりとご利用いただけます。

Slack 23.07.10

2023年7月5日

バグ修正

  • 修正 : 虫眼鏡のイラストのせいで検索結果が見えづらくなっていた問題を修正しました。なんと、ここにも「虫」がいたとは。失礼しました。夏休みのこどもたちに負けないよう、これからもバグ採集に励みます！

Slack 23.06.40

2023年6月28日

バグ修正

  • 修正 : ハドルミーティングへの招待に「後で」と返信した後に、アプリがクラッシュする問題を修正しました。今後はお好みのタイミングで参加していただけます。Slack はこれからも、優柔不断なあなたにも即断即決のあなたにも寄り添います。

Slack 23.06.30

2023年6月21日

バグ修正

  • 修正 : 大人数でのグループ DM でメッセージの予約投稿をして、後から「下書き＆送信済み」画面で変更を加えようとすると、アプリがクラッシュする問題を修正しました。心変わりを責める感じになって失礼しました。今後は何度でも直していただけます。

Slack 23.06.20

2023年6月14日

バグ修正

  • 修正 : メンバーの Slack プロフィールを見ただけで、そのメンバーが勝手にダイレクトメッセージのリストに追加されてしまう問題を修正しました。ドキッとした方、安心してください。この怪奇現象はバグの仕業でした。

Slack 23.06.10

2023年6月7日

新着情報

  • より快適に使っていただけるよう、アプリ内の文言やイラストを一部更新しました。定期的にクリーニングが必要になるのは人が活動している証ですね。

Slack 23.05.50

2023年5月31日

新着情報

  • なんだか身体が凝っているなと思ったら、深呼吸やストレッチでその緊張をゆるめますよね。今回のアップデートはちょっとそれに似ています。Slack のなかに溜まった小さなコリをほぐしてさらにスムーズに流れるようになりました。

Slack 23.05.41

2023年5月26日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 23.05.40

2023年5月24日

新着情報

  • 今回は特に不具合の報告はありません。ちなみにバグって、初期のコンピューターに本当の虫が入り込んで誤作動を起こしたことからそう言われるようになったらしいですね。

Slack 23.05.30

2023年5月17日

バグ修正

  • 修正 : デバイスのフォントサイズがデフォルトより小さく設定されていると、絵文字リアクションの端が切れたり、余白がなくなったりする問題を修正しました。小粒でもピリリと効く絵文字リアクションを今後もぜひご活用ください。

Slack 23.05.20

2023年5月10日

バグ修正

  • 修正 : 外付けキーボードでの日本語入力中に Return キーを押すと、改行が挿入される代わりにメッセージが送信されてしまう問題を修正しました。今後は行間にたっぷり思いを込めて送信していただけます。

Slack 23.05.10

2023年5月3日

バグ修正

  • 修正 : ダイレクトメッセージ（DM）中での「@here」と「@channel」によるメンション機能を削除しました。DM では参加者に常に通知が届き、また参加者以外はメッセージにアクセスできないため、そもそも「いらんけど」な機能でした。

Slack 23.04.40

2023年4月26日

バグ修正

  • 修正 : 絵文字リアクションが灰色の四角形として表示されてしまう問題を修正しました。絵の具の色を全部混ぜ合わせてしまったのでしょうか。これからはいつも通りカラフルな気持ちを伝えていただけます。

Slack 23.04.30

2023年4月19日

新着情報

  • 何も言えなくて…春、ということで、今回は特にお伝えできることはありません。つかの間の快適な季節を健やかにお過ごしください。

Slack 23.04.20

2023年4月12日

バグ修正

  • 修正 : コードブロックの後に配置したテキストをカットしようとすると、アプリがクラッシュする問題を修正しました。気の利いた調味料の小袋のように、今後はどこからでもカットしていただけます。
  • 修正 : DM チャンネルのヘッダーに、ユーザーの実際の名前ではなく、Slack 表示名が表示されてしまう問題を修正しました。相手の名前の確認がとくに重要な DM の送受信時に不安にさせてしまい失礼しました。

Slack 23.04.10

2023年4月5日

新着情報

  • 今回はお伝えする修正はありません。バグたちは春の虫たちと入れ替わって地下にもぐってしまったのでしょうか。土壌となってアプリを支えてくれているのかも。そんな Slack の生態系を今後ともよろしくお願いします！

Slack 23.03.50

2023年3月29日

新着情報

  • 今回は特にお伝えすることがありません。ちなみに、何も言うことが思い浮かばない時は絵文字でリアクションできるのも Slack の利点のひとつですね（宣伝）。

Slack 23.03.40

2023年3月22日

バグ修正

  • 修正 : 画像のズーム機能の不具合を修正しました。見えづらいのは自分の目がしょぼしょぼしているせい？と思った方、失礼しました。花粉症は治せませんが、バグは直りました。
  • 修正 : 箇条書きと数字（順序付き）の両方を使ってリストを作ると、箇条書きの後に続く番号がすべて「1」にリセットされてしまう問題を修正しました。これからは普段どおり、ワンの次にはニャーが来ます。

Slack 23.03.30

2023年3月15日

バグ修正

  • 修正 : 「下書き」の項目を読み込もうとした際、アプリがときおりフリーズしてしまう問題を修正しました。熱くなって書かれた文章をアプリがちょっと冷やしすぎたみたいです。

Slack 23.03.20

2023年3月8日

バグ修正

  • 修正 : スレッド内のメッセージのタイムスタンプに、年が表示されない問題を修正しました。ちなみにこの先しばらくは、西暦の下二桁を足すと令和の年になりますね。
  • 修正 : アーカイブ済みのメッセージにリンクする際、投稿者の「表示名」を選択していた場合でも、氏名が表示されてしまう問題を修正しました。よかれと思って勝手にフルネームの表札を作られたら困りますよね。

Slack 23.03.10

2023年3月1日

新着情報

  • ピンポンパンポーン... 1 年以上このアプリのアップデートをされていない方へご連絡です。3 月 6 日より、 リリースから 1 年以上経過したバージョンのアプリでは正常な接続ができなくなる予定です。ぜひ最新バージョンへのアップデートをお願いします！

バグ修正

  • 修正 : チャンネルのメッセージをすべて確認した後も、未読のマークが消えない不具合を修正しました。皆さんのコンプリート欲を満たせず、仕事の達成感を損ねてしまったかもしれません。これからはすっきりした気分で仕事に集中していただけます。

Slack 23.02.40

2023年2月22日

バグ修正

  • 修正 : ファイルをアップロードする際、メッセージ作成フィールドに、ファイルのプレビューアイコンが正常に表示されない問題を修正しました。予行演習だろ、本番ではちゃんとやるから、と気を抜いていたようです。プレビューしてみてわかることもあるんだと言い聞かせておきました。

Slack 23.02.30

2023年2月13日

バグ修正

  • 修正 :「次に移動...」のフィールドにテキストを入力しても、目的の場所にジャンプできない問題を修正しました。お客さんどちらまで？と聞いておきながら、いっこうに車を出さないタクシーのようでご不便をおかけしました。

Slack 23.02.20

2023年2月9日

新着情報

  • ハドルミーティング時にモバイルデバイスからも画面共有ができるようになりました。ハドルミーティングを開始後、「その他のオプション」＞「画面を共有する」で実行できます。外出先から資料を共有しながらの打ち合わせなどに便利です。

バグ修正

  • 修正 : アーカイブ済みの過去のチャンネルが、誤ってチャンネルの通知リストに出現する問題を修正しました。現世に未練のあるチャンネルが復活してしまったようです。ちゃんとお札を貼っておきましたのでご安心を（なおアーカイブしたチャンネルは必要に応じていつでも復元できます）。

Slack 23.01.40

2023年1月26日

新着情報

  • 動画クリップのウィンドウを小さくできるようになりました。位置も固定されるため、同時に別の作業がしやすくなります。ながら族さんに最適な機能です。

バグ修正

  • 修正 : オートコンプリートメニューでボット名を選ぶと、意味不明な文字列や数字が表示される問題を修正しました。指名してもらったことがうれしくて、ボットが思わず自分の言葉でしゃべってしまいました。
  • 修正 : 「新規メッセージ」をタップしてもキーボードが表示されない問題を修正しました。念力でメッセージが伝わる機能を実装するには時期尚早でした。

Slack 23.01.30

2023年1月19日

新着情報

  • お役立ち情報 : Slack でリマインダーを設定できることをご存じですか？メッセージを長押しして「リマインダーを設定」を選択するか、Slack 内の任意の場所でメッセージ欄に「/remind me」と入力するとリマインダーを設定できます。今年の目標がすでに危機に瀕している三日坊主さんにもおすすめの機能です。

Slack 23.01.20

2023年1月12日

バグ修正

  • 修正 : 「このスレッドに返信するには、このチャンネルに参加してください」というバナーにさえぎられて、スレッドの最新のメッセージが読みにくくなっていた問題を修正しました。バグというか、おじゃま虫でした。

Slack 23.01.10

2023年1月4日

新着情報

  • ウサギのように飛躍したい 2023 年ですが、今回のアップデートはカメ。大きな変更ではなく、今後のための基礎づくりです。待ってろウサギ、の精神で歩みを進める Slack を今年もよろしくお願いします。

Slack 22.12.20

2022年12月15日

バグ修正

  • 修正 : スラッシュコマンド「/me」を入力した際に、仕様通りに文字がイタリック（斜体）にならない問題を修正しました。ご機嫌ナナメになってしまった方、ごめんなさい。

Slack 22.12.10

2022年12月7日

新着情報

  • 最近は代わり映えしないなと思っていても、よくよく振り返ってみると、実際にはいろいろあったなと後から気づくことはありませんか？ 私たちのこの数週間はそんな感じです。

Slack 22.11.40

2022年11月30日

新着情報

  • Alt ボタンを押すと、アプリのメインメニューが即座に開くようになりました（これまではそのセクションにカーソルが移動するだけでした）。この小さなアクセシビリティの向上により、作業のリズムを保ったまま、ピアニストのように滑らかにキーボードで Slack を操作していただけます。

Slack 22.11.30

2022年11月16日

新着情報

  • アプリ全体に細かい修正や調整を加えました。問題がありましたら、feedback@slack.com にいつでもご連絡ください。いつも最新バージョンをご利用いただきありがとうございます！

Slack 22.11.20

2022年11月9日

今週は特にお伝えすることがありません。とはいえ、Slack をさらに使いやすくするため舞台裏ではせっせと汗を流していますので、どうかご安心ください。万一、何かおかしなことに気づいた場合は feedback@slack.com までお知らせください！

Slack 22.11.10

2022年11月2日

バグ修正

  • 修正 : サイドバーのカスタム設定（最近のアクティビティ順によるチャンネルの並び替え、セクションの折りたたみ）が、理由なく初期設定に戻ってしまう問題を修正しました。ハロウィンも終わったので、いたずらもこれまでです。

Slack 22.10.50

2022年10月26日

バグ修正

  • 修正 : 日本語で検索をすると、条件に合うメッセージがあった場合にも、結果が 0 件になってしまう問題を修正しました。検索結果が世界のすべてではない、ということを身をもって証明してしまいました。
  • 修正 : DM やボットメッセージの通知で、ユーザーのプロフィール画像に初期設定のアイコンが表示されてしまう問題を修正しました。誰？隠れファンからのメッセージ？と一瞬胸が高鳴った方もいるかもしれません。期待した人も、期待された人も、すみません。
  • 修正 : スレッドにメッセージを投稿した後、そのメッセージを長押しし、「このチャンネルに返信を送信する」をタップしても何も起きないという問題を修正しました。返事ができない時の言い訳に、この不具合をご利用いただくことはできなくなりました。

Slack 22.10.40

2022年10月19日

新着情報

  • 先にデスクトップアプリでセクションを作っておけば、サイドバー内でチャンネルの表示位置を移動させて整理できます。数あるスパイスの中から、よく使うターメリック、クミン、コリアンダーを手に取りやすい場所に置いておく、というイメージですね。

Slack 22.10.20

2022年10月12日

新着情報

  • モバイルデバイスでのハドルミーティングに、ビデオ通話や会話中の絵文字リアクションなどの新機能が実装されました。ちなみに「ハドル」はアメフトの試合中に行う短時間の作戦会議のこと。仕事で攻めるあなたも、守るあなたも、ぜひご活用ください。

バグ修正

  • 修正 : ボタンを押しても添付ファイルをダウンロードできない問題を修正しました。バスで満を持して「次停まります」のボタンを押したのに、なんの反応もなかったら……。小さい頃の私なら泣きます。
  • 修正 : アプリ内で初めてカメラを使用する際に、アクセス許可に関するエラーが発生する問題を修正しました。「え？私、何か間違ったことした？」と思わせてしまったかもしれません。間違っていたのは私たちでした。これからはスムーズにお使いいただけます。

Slack 22.09.40

2022年9月26日

新着情報

  • Slack のホーム画面がマテリアルデザインのアイコンに対応しました。マテリアルワールドにたたずむ君も、立ち止まる君も、さまよう君も、それぞれに抱きしめてご利用ください。

Slack 22.09.30

2022年9月19日

新着情報

  • Slack で通知を無効にしている場合に表示される通知についてお知らせです。通知を受け取りたくない場合は、ボタン操作で通知が届かなくなるよう設定できます。寂しくなったらいつでもオンに戻せる都合のいいヤツです。
  • 代替テキストが含まれる画像に「ALT」バッジが付き、このバッジをタップすることで表示して確認できるようになりました。音声読み上げ機能のためのシークレットアイテムだった代替テキストですが、せっかくの画像の説明が隠れているのはもったいない！ということで、誰でもチェックできるようにしました。

Slack 22.09.20

2022年9月12日

新着情報

  • 今週も水面下では一生懸命、足を動かしていたのですが、具体的にお伝えできる内容はありません。涼しい顔で前進する Slack をどうぞご利用ください！

Slack 22.09.10

2022年9月6日

新着情報

  • 入力中のメッセージ内の文字を選択すると、書式設定ツールバーが自動的に表示されるようになりました。これを使えば、タップ 1 回でカット、コピー、ペーストできます。これは例えるなら、くしゃみをしようとした時に誰かがさっとティッシュを渡してくれるような機能です。もっとクリーンなイメージですが...。

Slack 22.08.50

2022年8月29日

新着情報

  • 今回のアップデートが Android 8.0 または 8.1 で機能する最後のバージョンです。とはいえこれでお別れではありません。デバイスを Android 9.0 以降にアップデートすれば、これからも最新版の Slack が皆さんの側にいます。

バグ修正

  • 修正 :「静かな湖畔の森のかげから...」はさわやかな童謡ですが、静かなハドルミーティングからは何も出てきません。しかし一部の Xiaomi デバイスで音声の不具合があり、そんな静けさが現実のものとなっていました。これを修正し、現在ハドルミーティングの音声は正常に機能しています。ご迷惑をおかけしました！

Slack 22.08.40

2022年8月22日

新着情報

  • パフォーマンスを最高の状態に保つために、細かな改良を加えました。よりよいアプリになれるよう精進を重ねています。アップデートと引き続きのご利用、よろしくお願いいたします！

Slack 22.08.30

2022年8月15日

バグ修正

  • 修正 : メッセージの予約送信を設定すると、その確認バナーがチャンネルを移動しても、どこまでもついてくるという不具合がありましたが、これを修正。いつまでも確認メッセージが出ていたら、予約設定できなかったのかと不安になりますよね。何事も引き際が肝心です。

Slack 22.08.20

2022年8月8日

バグ修正

  • 修正 : プロフィールの編集途中で編集をキャンセルすると、画面上部のボタンが正しく表示されないことがありました。きっちり修正しましたので、編集途中で気が変わっても大丈夫です！すべてのボタンが元の場所に帰ってくるようになりました。

Slack 22.08.10

2022年8月1日

新着情報

  • 心地よくご利用いただけるよう、オイルがきれいに塗られたボウリング場のレーンのようにアプリを磨いておきました。なにかお気づきの点があれば、feedback@slack.com までお知らせください！

Slack 22.07.30

2022年7月25日

新着情報

  • 会話の上部に表示されるヘッダーをアップデート！必要な情報が一目でわかるよう、ごちゃごちゃ感を抑えて全体的に少しすっきりさせました。関連ページやピン留めしたメッセージはメンバー数の横に表示され、テキストをタップすると詳細を確認できます。

バグ修正

  • 修正 : カレンダーで予定されたイベントの開始時間をアプリで確認できませんでした。ミステリアスな出来事は人生のスパイスにもなり得ますが、会議の時間がミステリーなのは困りますよね。きっちり修正しました！
  • 修正 : 通知バナーに「返信」ボタンが表示されず、新しいアラートが届くたびに「この場ではお伝えするのみで、質問は一切受けつけません」といった雰囲気を醸し出していました。これを修正したため、今後は質問・意見・コメントし放題です。

Slack 22.07.20

2022年7月18日

バグ修正

  • 修正 : サイドバーでどのチャンネル名をタップしても、最後に表示したチャンネルがまた表示されていました。暑さのせいでまたデジャヴュか...と不安になっていた皆さん、その正体はバグでした（修正しました！）。

Slack 22.07.15

2022年7月11日

新着情報

  • 今回は報告できることがありません。水面下ではいろいろ頑張っているのですが、それを言うのは野暮というものです。…と、結局アピールしてしまっている Slack を今後ともよろしくお願いいたします！

Slack 22.07.10

2022年7月5日

新着情報

  • 今週、特に大きなお知らせはありません。それどころか小さなお知らせもありません。お芝居の幕間にカーテン裏で静かにきびきび動いている最中といったところです。次の幕をお楽しみに！

Slack 22.06.25

2022年6月27日

バグ修正

  • 修正 : サードパーティのライトフィルターを有効にしていると、一部のボタンやコントロールが反応しないことがありました。SNS ならかっこいい #nofilter も、Slack だと不便でしかない！ということで、きっちり修正しておきました。

Slack 22.06.20

2022年6月20日

新着情報

  • 今週は特にアップデートはなく、今後の変更に向けてせっせと基礎を固めていました。もっと具体的に知りたいですか？今後のリリースをお楽しみに！

Slack 22.06.15

2022年6月13日

新着情報

  • 2022 年も半分が過ぎようとしている今日この頃。あっと言う間に感じても、振り返ってみると色々やってきたことを実感できるのではないでしょうか。この機会にこれまでの進捗を噛みしめてみましょう...（あ、今回大きな修正はありません）。

Slack 22.06.11

2022年5月24日

新着情報

  • 今週も水面下では一生懸命、足を動かしていたのですが、具体的にお伝えできる内容はありません。涼しい顔で前進する Slack をどうぞご利用ください！

Slack 22.05.20

2022年5月23日

新着情報

  • チャンネルリストをアップデートして、チャンネルを最近のアクティビティ順に並べ替えられるようにしました。その際、デスクトップで設定した並び順はモバイルビューにも同期されます。また最新の DM 3 件がホームタブに表示されるようになり、ますます便利になりました。

バグ修正

  • 修正 : 画像と動画のプレビューがまったく表示されないことがありました。振り返ってみると「ミステリアスでワクワクする」とも言えますし「わからないからイライラする」とも言える体験でした（修正しました）。
  • 修正 : 絵文字を選択するとキーボードがすぐに非表示になってしまい、引き続きメッセージを書き続けたくてもスムーズに進みませんでした。絵文字を選んだからといって、キーボードはお役御免ではありませんよね。ちゃんとすぐに戻るよう再教育しておきました。

Slack 22.05.10

2022年5月9日

バグ修正

  • 修正 : 削除されたメッセージがモバイルアプリ上で法外に居座るケースが稀にありました。Slack 法 22.05.10 条には「削除されたメッセージはうろうろ、もたもた、だらだら、ぐずぐずしてはならない」と定められているため、すぐさま退去するよう通告しました。
  • 修正 : ダークモードにすると、複数行のコードブロックが読めない状態でした。真っ暗で何も見えない状態こそ真の「ダークモード」と言えますが、それは一体誰の役に立つのでしょうか...ということで、修正しました！
  • 修正 : プロフィールの編集中にデバイスを横向きモードにすると、保存ボタンが見当たらなくなっていました。実はこれは「わざと」で、永遠に変わらないものはないこと、そしてその流れに反することの虚しさについて考えてもらいたかったんです。...というのは冗談で、バグでした（すみません）。

Slack 22.04.20

2022年4月25日

新着情報

  • もうすぐゴールデンウィークですね！旅行に行くのもいいですが、「何もしない」贅沢を楽しむのもいいですよね。今回 Slack には特に大きな変更点はありませんので、とことんのんびりムードで、皆さんよい連休を！

Slack 22.04.10

2022年4月11日

新着情報

  • クイックスイッチャーの検索精度が上がり、探しものが見つかりやすくなりました。特にダッシュが含まれるチャンネル名を検索した場合に実感できますので、お試しを。

バグ修正

  • 修正 : 新しいプロフィール写真をうまくアップロードできず、不本意ながらもしっくりこない写真を使い続ける人がいたようです。その心境は、パスポートに収まる 10 年前の自分を見るたび更新を心待ちにするのと同じ。そんな気持ちはパスポートだけで十分なので、Slack では好きなタイミングで更新できるよう修正しました！
  • 修正 : 一部のデバイスでメッセージの通知をタップすると、その後開いたどんなスレッドでも、戻るボタンを押すと元のメッセージに連れ戻されるという奇妙な無限ループに陥っていました。何やらややこしい説明ですが、それほどややこしい現象でした。幸い、もう発生することはありません。

Slack 22.03.20

2022年3月28日

新着情報

  • 春の訪れとともに、Slack アプリのサイズ（皆さんがダウンロードするデータ量）がちょっとだけ小さく、軽く、コンパクトになりました。重たいコートも、手袋も、マフラーも、ブーツも全部クローゼットにしまい込み、春の陽気にぴったりの軽やかさを身に纏っています。

バグ修正

  • 修正 : 特定のチャンネルの通知設定を変更しようとすると、きまって失敗していました。失敗を重ねても上達すればよいのですが、これは七回転んで八回目で起き上がる類のものではありません。ということで、修正しました。

Slack 22.03.10

2022年3月14日

新着情報

  • チャンネル参加前にプレビューする際、チャンネル名とともに説明が表示されるようになり、より詳しい情報を得られるようになりました。これなら「#たぬき」が信楽焼のチャンネルなのか、カップ麺の話なのか、それとも策略家の集いなのか、一目瞭然ですね！
  • 「明日」や「来週」などにリマインダーを設定した場合、その表示時間を選べるようになりました。始業が朝 9 時でない皆さんや、Slackbot のアラートが朝一に飛び込んでくるのがしっくりこない人にぴったりです。「環境設定」>「通知」で、好きな時間をデフォルト設定してください。
  • 絵文字リアクション、皆さん大好きですよね。でもスマホなど小さな画面上でリアク字がたくさん追加されると、画面が絵文字だらけになってしまうことがあります。そこで、Slack の研究者たちがはじき出した、一度に表示するリアク字の最適解「9」にしたがって、デフォルトで表示する絵文字を 9 個までとしました。とはいえ「もっと表示する」をタップすれば全ての絵文字を確認できますので、ご安心を！

Slack 22.02.20

2022年2月28日

新着情報

  • メッセージの編集が許可されているオーガナイゼーションで、かつてないほど簡単に誤字脱字を修正できるようになりました。メッセージをダブルタップするだけで、編集ビューが開きます。
  • スレッドに返信してから、メインチャンネルにも投稿すべきだったと気づいた…あるあるです。今回この機能を改善！そのメッセージを長押しして「チャンネルにも返信を投稿する」を選択すれば、あとからでもチャンネルに投稿できるようになりました。これで、スレッドに埋もれていた能力…もとい、メッセージも、チャンネル上で注目を集められます！
  • これまで Slack では、カスタムキーボードからの画像、ステッカー、絵文字がサポートされていませんでした。するとドイツから「思いついた GIF やミームで自分を表現できないなんて苦痛すぎる」とのお便りが届いたため、その苦痛を取り除くべく一念発起（つまり対応しました）。今回、機能だけでなく気持ちのサポートも感じてもらえるとうれしいです。
  • 誰かに初めてダイレクトメッセージを送るとき、会話の最初に相手のジェンダー代名詞が表示されるようになりました。小さなことですが、お互いを尊重する意識につながる一歩になればと思います。

Slack 22.02.10

2022年2月14日

バグ修正

  • 修正 : ワークスペースをたくさん使用している場合、そのうちの 1 つからサインアウトしようとすると、アプリがフリーズしてしまうという不具合がありました。まるで見えない何かに引き留められているかのようで薄気味悪いこのバグを修正。これからは気持ちよくサインアウトできるようになりました。
  • 修正 : 自分のプロフィールを編集する際、キーボードが入力フィールドを隠してしまい、スクロールもできず、編集内容が確認できなかった不具合を修正しました。猫がキーボードに乗っかって隠すのはかわいいですが、これは全くかわいくないですよね。大変失礼しました！

Slack 22.01.30

2022年1月31日

新着情報

  • タップできる URL や文言は一目でそうとわかるようにしたいですよね。そんな皆さまの声に応えて、「環境設定」メニューの「アクセシビリティ」に新しいオプションを追加し、タップ可能な URL や、リンクを貼った言葉に下線をつけられるようになりました。

バグ修正

  • 「ブラウザで開く」「リンクをコピー」など URL を長押しして表示されるメニューが、実際には機能していませんでした。偽のメニューを見せられた気分ですが、メニュー自体は本物です。今後はきちんと動作するよう修正しました。
  • 特定のデバイスで、「現在進行中のハドルミーティングに参加する」と表示されるにもかかわらず、実際には参加できないうえに、そのバナーを閉じることができませんでした。これではまるで、招待されたパーティで門前払いされるようなものですね。大変失礼しました。
  • Slack コネクトで共有されたチャンネルをアーカイブしようとすると、よくわからないエラーが表示されていました。実はエラーが起こっていたわけではなく、エラーメッセージ自体がエラーだったため、修正しました。
  • タブレットでの通話中にほかのメンバーが画面共有を停止すると、アプリが突然クラッシュすることがありました。画面を共有できることは確かに大事ですが、その後の会話を続けることも同じくらい大切です。ご迷惑をおかけしました！

Slack 22.01.20

2022年1月18日

バグ修正

  • 修正：DM タブを開いて何度も上下にスクロールすると、プレビューテキストがだんだん「あなた」ばかりになっていく事態が発生していました。休み明けで幻覚が見える...？と不安になった皆さん、ご安心ください。これはバグでした（修正しました！）。

Slack 22.01.11

2022年1月7日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 22.01.10

2022年1月3日

バグ修正

  • 修正 : 手動でメッセージを未読にすると、まじめなアプリがその指示を忠実に守りすぎるがあまり、それ以降はそのメッセージが永遠に既読にならないという事案が発生していました。しかしそんな生真面目な態度も時間とともに軟化。今ではメッセージの未読と既読を適切に切り替えられるようになりました。

Slack 21.12.10

2021年12月6日

新着情報

  • 便りがないのはよい便り！もちろんよい便りが届くこともありますし、逆に便りがないため不安になったりあれこれ憶測したりして落ち着かないこともあるでしょう。でも今回に限っては、便りがないのは朗報です。少なくとも悪いことではないので安心してください。現場からは以上です！

Slack 21.11.20

2021年11月15日

新着情報

  • チャンネルリストの操作がさらに簡単になりました！ホームタブ内のチャンネルや DM を長押しするだけで、会話を既読にしたり、通知をミュートしたり、チャンネル名をコピーしたり、チャンネルから退出したりできるんです。すべてが指 1 本で。

Slack 21.11.10

2021年11月1日

バグ修正

  • 画面のズームとフォントサイズを最大に設定すると、テキストの編集フィールドが画面の外にはみ出していました。現在アプリには全員分の席をちゃんと用意したため、画像をどれだけ拡大しても編集フィールドの場所がなくなることはありません。

Slack 21.10.20

2021年10月18日

新着情報

  • 新しい絵文字リアクションがスレッド画面ですぐに表示されるようになりました。さっき投稿した『イカゲーム』のジョークがうけたかどうか確認するためだけにチャンネルを切り替えたくはないですものね！
  • Slack コネクトで外部のオーガナイゼーションとプライベートチャンネルを共有すると、共有先でもそのチャンネルはプライベートのままになります。さらに相手がプライベートチャンネルの共有を承諾すると、その後そのチャンネルをパブリックにすることはできません。これで招待時も使用時も、誰もがもっと安心できます。

Slack 21.10.10

2021年10月4日

新着情報

  • 新機能が登場！Slack の中で動画クリップと音声クリップを録音・録画してシェアできるようになりました。動画でチームに進捗状況をさくっと報告したり、うちの子 (猫) 自慢をしたりと、使い方は無限大！リモートワークの中難しくなっていた「ちょっとしたコミュニケーション」を助けるこの機能、ぜひ試してみてくださいね。
  • チャンネルリストを改善！ダイレクトメッセージの横にアバターが表示されるようになりました。さらに、多くのメンバーが参加するグループ DMの表示スペースが大きくなり、だれと話しているかがわかりやすくなりました。
  • チャンネルセクションを指でタップして、折りたたんだり展開したり、自由にできるようになりました！ちょっとした改善ですが、またちょっと Slack でお仕事しやすくなったと皆さんに感じてもらえたらうれしいです。

バグ修正

  • 修正 : Slack コネクトチャンネルでファイルをアップロードできないという不具合がありましたが、これを修正。「コネクト」できないコネクトチャンネルなんて意味がありませんよね？大変失礼しました！これからは、管理者から権限が与えられているのであれば、思う存分アップロードできるようになりました。

Slack 21.09.20

2021年9月20日

新着情報

  • 今回行ったのはちょこちょこした改善とバグの修正です。皆さんの目には見えないものばかりでしたが、アプリ内部の奥の奥で密かにがんばっていました。現在はちょっとだけ使いやすくなっています。

Slack 21.09.10

2021年9月7日

バグ修正

  • 修正 : すでに検索を実行しているときに、Android キーボードで検索オプションをタップすると、検索ループにはまり、最終的にクラッシュするという不具合がありました。思考の無限ループにはまるのは人でもあることですが、それでクラッシュされては困りますよね。大変失礼しました。

Slack 21.08.20

2021年8月23日

バグ修正

  • 修正 : Android の旧バージョンで絵文字を探したりやメンバーを検索したりする間、「戻る」ボタンが一時的に無効になっていました。これを修正し、現在はいつでもその気になれば元の場所に戻れるようになっています。戻れてこその「戻る」ボタンですからね。

Slack 21.08.10

2021年8月9日

新着情報

  • Slack では現在のバージョンをもって、 Android 6 と 7 のサポートを終了します。9 月 1 日以降 Slack に接続するには Android 8 以降が必要です。このお知らせを不本意に感じる人もいるかと思いますが、こうした最小要件は Slack 本来の安全性とシームレスな体験のためにどうしても必要になります。どうかご理解いただけると幸いです。

バグ修正

  • 修正 : ワークスペースを切り替えるためにワークスペースアイコンをタップすると、サインアウトのオプションが表示されることがありました。とんちんかんも良いところですよね。これを修正したので、今後は皆さんの心のままに切り替えられます。
  • 修正 : 入力フィールドに未送信のテキストがある状態でデバイスの向きを変えると、アプリがクラッシュしていました。これではどの向きにしようとうんざりすることだけは間違いありません。修正しました！
  • 修正 : ごくまれに、「スレッド」をタップすると、見たいスレッドではなくエラーメッセージが表示されることがありました。この綻びはしっかり縫い直しておきましたので、今後は見たいスレッドがきちんと表示されるようになっています。

Slack 21.07.20

2021年7月26日

新着情報

  • Slack コネクトチャンネルへの招待を受けたあと、参加までのステップがとても簡単になりました。いざ参加！という段になって細かい入力を求められると勢いがくじかれてしまいますよね。これからはそんな心配はご無用です！

バグ修正

  • 修正 : リマインダーで時間を「カスタム」設定しようとするとエラーがでてしまう不具合がありましたが、これを修正！これで、５分前行動を心がける皆さんに「8:55」などお好きに５分前の時間が設定できるようになりました！

Slack 21.07.10

2021年7月12日

バグ修正

  • 修正 : リアク字にカスタムスキントーンが正しく反映されず、常に汎用の黄色バージョンが表示されていました。これを修正し、今後は選んだ色が正しく表示されるようになっています。
  • 修正 : 引用好きの皆さんに朗報です！「>」記号で新規メッセージを始めると、ほかのプラットフォームと同じようにブロック引用として書式設定されるようになりました。

Slack 21.06.30

2021年6月28日

バグ修正

  • 修正 : Slack の環境設定で、リンクをブラウザで開くよう設定しても、なんだかよくわからないエラーメッセージが表示されるだけで肝心のリンクが開きませんでした。なんだかよくわからないものは今年の梅雨ぐらいで十分なので、修正しました。

Slack 21.06.20

2021年6月14日

新着情報

  • なんだか身体が凝っているなと思ったら、深呼吸やストレッチでその緊張をゆるめますよね。今回のアップデートはちょっとそれに似ています。Slack のなかに溜まった小さなコリをほぐしてさらにスムーズに流れるようになりました。

Slack 21.06.10

2021年6月1日

バグ修正

  • 修正 : 画像が自動で開かないように設定すると、「タップして画像を拡大する」というメッセージが、投稿された URL から作られるテキストプレビューと間違えられることがありました。読んでいるだけでも混乱するバグですよね。修正しました！
  • 修正 : ボットのダイレクトメッセージにボタンがある時、メッセージをタップして詳細を表示しようとしてもそのボタンが機能しないことがありました。使えないボタンはただの飾り。これを修正し、現在は立派にボタンとしての本分をまっとうしています。
  • 修正 : ミュートにしたはずのチャンネルがミュートにならないことがありました。ちょっと自己主張が過ぎますよね。出番ではないと諭しておきましたので、これからはちゃんとおとなしくなります。

Slack 21.05.20

2021年5月17日

新着情報

  • ちょっとした（けれどお役立ちな）アップデートです！メッセージに貼られたリンクから別のチャンネルに移動した時、右スワイプするとチャンネルリストではなく元のチャンネルに戻るようになりました。
  • 絵文字リアクションをタップして長押しすると、メッセージに反応したメンバーを確認できることを知っていましたか？初耳だという皆さん、今すぐ試してみましょう！知っていた皆さんも、改めて確認してみると誰が何に反応したのかの確認がぐっと簡単になったことに気づいてもらえると思います。ほかにもダークモードでもきちんと表示されるようになり、画面も閉じやすくなりました。

Slack 21.05.10

2021年5月3日

バグ修正

  • 修正 : 最近の DM を表示するためにアプリのアイコンを長押しすると、実際にその DM が表示されるようになりました。当たり前のことを言っているようですが、以前はできなかったんです。なので、期待通りに動くよう修正しました！

Slack 21.04.20

2021年4月19日

新着情報

  • 你好！Slack を中国語（簡体字・繁体字）で利用できるようになりました！「自分」>「環境設定」>「言語」で言語を設定してください。

バグ修正

  • 修正 : Slack とデバイスで言語設定が異なる場合、Slack アプリを開くたびに言語の切り替えを促すメッセージが届いていました。どうやら Slack で飼っている伝書バトが混乱していたようです。ハトたちを呼び集めて再訓練しましたので、今後このメッセージは Slack の言語を手動で変更した場合にのみ表示されるようになりました。

Slack 21.04.10

2021年4月5日

新着情報

  • 絵文字は文字ほどにモノを言う。そんな絵文字をもっとすばやく使えるようになりました。現在はボトムシートに絵文字メニューと検索のどちらも表示されるほか、一度に表示される絵文字の数も増えています。

バグ修正

  • 修正 : 「メンション＆リアクション」タブに表示されるリアクション数が間違っていたバグ（や、リアクションがまったく表示されなかったバグ）は、そっとティッシュで集めて外に逃がしてあげました。さらに戻ってこないよう、仕上げに虫よけスプレーもしておきました。
  • 修正 : 音声認識に対応していないデバイスで、チャンネルの検索や移動フィールドにあるマイクのアイコンをタップすると、アプリがクラッシュすることがありました。そんなに大袈裟に反応する必要はまったくないので、現在はアラートが送信されるように修正しています。
  • 修正 : チャンネル名を入力しても見つからない時、これまでは画面が空白になっていました。これを修正し、現在は「結果なし」と表示されるようになっています。黙ってないで言いたいことをちゃんと言う、これが大事です。

Slack 21.03.20

2021年3月22日

バグ修正

  • 修正 : リマインダーを完了した時に期待するのは、ささやかな達成感。ところがそこにエラーメッセージが水を差してくることがありました。これを修正し、現在はリマインダーで届いたタスクを気持ちよく片づけられるようになっています。
  • 修正 : 渾身のメッセージを練り上げている最中にうっかりキーボードの外側をタップすると、まったく別の場所に飛んで行ってしまうことがありました。これを修正したので、これからはメッセージが出来上がるまでどこにも飛ばされることはありません。

Slack 21.03.10

2021年3月8日

バグ修正

  • 修正 : グループ DM を作成する時、アプリ画面で参加メンバーがすべて表示されないという問題がありました。これを修正し、現在はメッセージを作成したりクイックスイッチャーで検索する時に、参加者名がわかりやすくなっています。誰がいるのかわからない部屋でいきなり熱く語りたくはないですものね。

Slack 21.02.20

2021年2月22日

新着情報

  • もうすぐ春ですね。ワークスペーススイッチャーは一足お先に衣替え。ワークスペースがいっそう区別しやすく、切り替えやすくなります。新たな装いで Slack もちょっと気取ってみます。
  • Slack の心臓ともいえる検索機能に足 (？) が生えて機敏性が向上！今回、検索機能がアプリ下部の専用タブに移動しました。これからは 1 回タップするだけで検索を始められます！
  • 写真アプリなどにある Slack 外のファイルを Slack 上で共有しやすくなりました。数回タップするだけで共有できるよう、DM やチャンネルのサジェスト機能もあります。もっと早くからこんな機能が欲しかった？そんな皆さんの声に応えました！

Slack 21.02.10

2021年2月8日

バグ修正

  • 修正 : スレッド内のプロフィール写真やユーザー名をタップしても、これまで何の反応もありませんでした。アプリによると「もしかして呼ばれてる...？」とは薄々感じてはいたようなんですが、反応していいものか自信がなかったそうです。現在はこれを修正し、プロフィール写真やユーザー名をタップすると、ユーザーのプロフィールを確認できるようになっています。

Slack 21.01.20

2021年1月25日

バグ修正

  • 修正 : スマホの向きを変えながらプロフィールを編集しようとするとクラッシュするという、世にも奇妙な物語がありました。これを修正し、今では奇妙なことは何も起こらなくなりました。ご迷惑をおかけしました！

Slack 21.01.11

2021年1月21日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 21.01.10

2021年1月11日

バグ修正

  • 修正 : 横向きモードのタブレットデバイスで Slack アプリを起動すると、クラッシュしてしまうことがありました。アプリには「右向け、右！」の練習をしてもらいましたので、これからは画面の向きにアプリがちゃんとついていって正しく起動するはずです。ご迷惑をおかけしました！

Slack 20.12.10

2020年12月14日

新着情報

  • これまで突然キーボードが表示されたり非表示になったりする状態でした。これを修正し、Android 11 以降のバージョンではキーボードがひとりで勝手にかくれんぼを始めることはありません。

バグ修正

  • 修正 : これまで言語設定が韓国語の場合のみ、音声ファイルつきメッセージを含んだチャンネルを閲覧していると Slack がクラッシュすることがありました。これをきっちり修正し、今後はこの条件がそろってもクラッシュすることはありません。

Slack 20.11.20

2020年11月30日

新着情報

  • Slack を使いこなす勇者の皆さんに朗報です！「スラッシュコマンド」スキルがアップグレードされ、「/expand」コマンドと「/collapse」コマンドが使えるようになりました。これにより皆さんは、チャンネルの会話内の画像やビデオを展開または折りたたむパワーを手に入れました！

バグ修正

  • 修正 : 「ノッチ」のあるスマホ（ある場合はわかりますよね）で画像をフルスクリーン表示した際、コンテンツの一部がノッチで隠れてしまうことがありました。そこで Slack でもノッチの存在に敬意を払い、ノッチがあっても画像がちゃんと表示されるよう修正しました。

Slack 20.11.10

2020年11月9日

バグ修正

  • 修正 : 引用タグやコードブロックで改行すると Slack がクラッシュするという問題があり、大変ご迷惑をおかけしました！これをきっちり修正したので、もう邪魔するものはありません。どうぞ思いのままに！

Slack 20.10.20

2020年10月26日

新着情報

  • We do these releases every week to keep on top of performance… but sometimes there's nothing specific to tell you. So let's talk about some things we should have been better about telling you about in the first place. Like, did you know that you can long press on a message on mobile to set it to "unread", so it's there waiting for you when you get to your desk? Or set a reminder to look at it later? Oh, you did? Never mind, then. Carry on.

Slack 20.10.10

2020年10月12日

新着情報

  • Slack に韓国語版が登場！とうとうお気に入りの BTS のメンバーにも DM できるようになったんです！...BTS と同じワークスペースにいれば、という夢のまた夢のような話ですが。

バグ修正

  • Slack の日本語版ではこれまで一律 24 時間表示だったため、12 時間表示派の皆さんは通知設定の時にちょっとだけ手間取ることがあったと思います。でもこれからは、デバイスの環境設定に合った時間を表示できるようになったんです！期限つきのカスタムステータス設定や通知の一時停止も 12 時間表示で使えます。わずかな手間でも、毎回だとチリツモですからね。

Slack 20.09.20

2020年9月28日

新着情報

  • パートナーや顧客、ベンダーをチャンネルに追加して、膨大なメールのやり取りを減らせると好評いただいてる Slack コネクト。使ってる人も、まだ使ってない人も、耳より情報です！これが最近もっと便利になり、オーガナイゼーションで許可されれば、新しいチャンネルにモバイルアプリからも他社をすぐに追加できるようになりました。どうぞ活用ください！

バグ修正

  • 修正 : 涼しくなってくると、なんだかあの夏にちょっぴり戻ってみたくなりますよね。それと同じで、Slack を使っていて前の画面に戻りたくなることもあります。以前は「戻る」ボタンを繰り返しタップすると画面がうまく動作なかったのですが、今回それを修正しました。季節を戻ることは難しいですが、Slack では簡単に戻れますね！

Slack 20.09.10

2020年9月14日

新着情報

  • 今回もバグはすみやかに退場させ、パフォーマンスはみるみる向上。さくさく動いて成果も上々です。そんな Slack をどうぞお楽しみください！

Slack 20.08.30

2020年8月31日

新着情報

  • Slack の改善には、重要だけど目に見えないものがあります。今回はまさにこれでした。皆さんの目には何も変わっていないように見えますが、それこそが狙いです。皆さんの期待通りに、違和感なく動いてこその Slack ですからね。

Slack 20.08.20

2020年8月17日

新着情報

  • 情報過多でストレスを感じてしまいがちなこの時代。Slack でもメッセージの山から必要な情報だけを拾い集められれば...と思いますよね。実はそれ、「キーワード通知」でできるんです！「自分」>「通知」>「マイキーワード」の順にタップすると、自分だけのキーワードの設定ができ、気になるトピックの最新情報を見逃さないで済むようになります。とっても便利！

Slack 20.08.10

2020年8月3日

新着情報

  • 新機能 : 発表します...スレッドで既読になったメッセージを未読に戻せるようになりました！（パチパチパチ）メッセージを長押しして、メニューから「未読にする」を選択するだけで、その先のスレッドが未読になります。チャンネルのメッセージではずっと前からできていたことですが、今回、スレッドでもできるようになったんです。ますます便利な Slack で、この夏もさらっとクールに決まります！

Slack 20.07.20

2020年7月20日

バグ修正

  • 修正 : スレッドでの返信で「#<チャンネル> にも投稿する」チェックボックスの横のスペースをタップすると、そのボックスにチェックが入ることに気づいていた皆さま。そのお困りの声はしっかり届いています！ボックスをクリックした時にだけチャンネルにもメッセージが投稿されるよう、きっちり修正しました。

Slack 20.07.10

2020年7月6日

新着情報

  • 通知設定を曜日単位でカスタマイズできるようになりました。つまり、通知に邪魔されずに集中できる時間がもっとフレキシブルに設定できるようになったということです！子どもやペットも同じようにコントロールできたらいいのに？在宅勤務者みんなの夢ですね…

Slack 20.06.20

2020年6月22日

新着情報

  • 日本列島がついに梅雨入りしたところで、ちょっとしめっぽいお知らせです。今回のアップデートが Android 5.0 で使える最後のバージョンとなります。今後引き続きアップデートを受け取るには、デバイスを Android 6.0（以降）に更新してください。じめじめした季節ですが、どうかお体にお気をつけて！

バグ修正

  • 修正 : スレッドの返信を下書きしたあとにそのスレッドが削除されると、せっかく書いた下書きにアクセスできないという不具合がありました。書いた内容をあとで使いたいときもあるのに、困りますよね。これを修正し、今ではそんな下書きも、開いたり、コピーしたり、削除したりできるようになりました。

Slack 20.06.10

2020年6月8日

バグ修正

  • 修正 : チャンネルリストの右上にある「+」ボタンは、チャンネルを探したり新しいダイレクトメッセージを始めたりする時に使うものです。が、それが時々機能しないことがありました。でももう大丈夫です。いつでも使えるよう修正しました。

Slack 20.05.21

2020年6月2日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 20.05.20

2020年5月25日

バグ修正

  • 修正 : チャンネルや DM に画像を投稿する際、ボタンをタップしたあとの画像選択画面の読み込みにとても時間がかかっていました。待たされるとイライラしますよね...。これを修正し、今は読み込みがずっと速くなっています。
  • スレッドで返信しようとメッセージを長押ししても、「スレッドを開始する」オプションが表示されないことがありました。ちょっと目を離した隙にどこかに逃げ出してしまったようです。でもご心配なく！すでに発見してメニューに連れ戻してあるので、今は問題なく返信できます。失礼しました！

Slack 20.05.10

2020年5月11日

お待たせしました！ついに、モバイル版アプリでも UI を大幅にアップデート！ここでは、改善点や何が新しくなったのかをかいつまんでご紹介します。より詳しくは、ヘルプセンターや、SlackHQ.com のブログをチェックしてみてください。

新着情報

  • さて、では何が新しくなったのか。簡単にいえば「ほとんど」です。ほぼすべてをより使いやすく改善しました！

バグ修正

  • 最大の改善点は、アプリの画面下部のナビゲーションバーから、チャンネルリストを表示するホーム画面、ダイレクトメッセージ、メンションとリアクション、そして自分の設定ページへ素早く移動できるようしたことです。これによって、ユーザーの皆さんが最もよく行う4つの操作、「チャンネル移動」「DMチェック」「メンションや絵文字リアクションのチェック」そして「設定変更」がよりスムーズ＆簡単になりました！:banzai:
  • とても便利なデスクトップアプリのクイックスイッチャーですが、リサーチの結果、モバイルではあまり使われていないということが判明。そこで、モバイルでは「別の会話へ移動」ボックスを見やすいところへ移動しました。ちょっとチャンネル移動がしやすくなっているとうれしいです。
  • モバイル版にも「新規メッセージ作成ボタン」が登場。画面の右下のあたりに、なにやら見慣れない緑のアイコンをみつけたら、まさにそれです！ぜひ使ってみてください。
  • モバイルアプリで、リマインダーを設定したり、ワークフローやアプリにアクセスしにくい！といったお困りの声にお答えして、モバイル版でも「ショートカット」ボタンが使えるようになりました。チャンネルや DM のメッセージボックスの下の「稲妻アイコン」をタップしてみてください。
  • 以前のアプリでは、左右にスワイプ操作が多く、ちょっとわかりづらかったかと思います。これをもっとシンプルに改善！これからは「右スワイプでワークスペースメニュー、左スワイプで直近の会話を表示」。覚えやすいですね！
  • 最後に。皆さんには、今回の大幅なアップデートによって、違和感を感じられたり、せっかく覚えた操作をまた覚え直したりと、ご不便をおかけすることになるかと思います。申しわけありません！ですが、これまで継ぎ接ぎのように改善や機能の追加を繰り返した結果、使いにくくなってきていた点があり、それを思い切って改善する必要があったことをご理解いただけたらと思います。この大きな決断の背景にご興味がありましたら、ぜひブログをチェックしてみてください。また、新しくなった UI に関するフィードバックもお待ちしています！

Slack 20.04.20

2020年4月27日

バグ修正

  • 修正 : 一部のデバイスで、チャンネル移動後にメッセージフィールドが表示されないことがありました。実は消えたわけではなく、下にスクロールしたところにあったのです。突然かくれんぼを始められても困りますよね。遊びの時間はもう終わりだとちゃんと言い聞かせたため、現在は元通りメッセージを送信できるようになっています。

Slack 20.04.10

2020年4月13日

バグ修正

  • 修正 : Slack へアクセスする時にパスコードを入力すると、アプリがクラッシュすることがありました。現在はパスコードを入力すると、ちゃんとアプリが使えるよう修正されています。ご迷惑をおかけしました！

Slack 20.03.30

2020年3月30日

新着情報

  • 今回行ったのはちょこちょこした改善とバグの修正です。皆さんの目には見えないものばかりでしたが、アプリ内部の奥の奥で密かにがんばっていました。現在はちょっとだけ使いやすくなっています。

Slack 20.03.20

2020年3月16日

新着情報

  • 一見何も変わっていないように見えるかもしれませんが、Slack チームでは皆さまの Slack 体験が日々向上するよう、常に改善に取り組んでいます。

Slack 20.03.10

2020年3月2日

新着情報

  • 今回は一見何も変わっていないように見えるかもしれませんが、実は見えないところで色々がんばりました！なので、今回のアップデートは「バグ修正とちょこっと改善」が中心です。

Slack 20.02.20

2020年2月17日

新着情報

  • Android アプリの今年の抱負は「自分にもみんなにも優しく」なのですが、さっそくその宣言通り、ダウンロード容量がより小さくなり、立ち上げも早くなりました！

Slack 20.02.10

2020年2月3日

バグ修正

  • 修正 : Chrome OS で外付けキーボードを使う時、Enter キーを押すとメッセージが 2 回投稿されることがありました。これを修正し、メッセージは送りたかった数だけ（普通は 1 回ですね）投稿されるようになりました。
  • 修正 : テキストの塊をペーストしたあとに書式を変更すると、なぜかクラッシュすることがありました。これを修正し、今はペーストした段落も問題なく編集できるようになっています。太字、斜体、お好きにどうぞ！

Slack 20.01.20

2020年1月21日

新着情報

  • Slack ではアプリがいつでもスムーズに動くよう、不具合がないか日夜点検し、油を差し、ぴかぴかに磨いています。それでももし気づいた点があれば、ぜひお知らせください！

Slack 20.01.10

2020年1月6日

バグ修正

  • 修正 : ボットからのメッセージで、ユーザーのアクションに対応するよう設定されたボタンとメニューが動作しない不具合がありました。まさかロボットたちの反乱？…ではなく、バグでした！修正しましたのでご安心ください。

Slack 19.12.10

2019年12月9日

新着情報

  • 外出先でメッセージを書式設定するのに便利な新しい書式設定ツールが登場。メッセージフィールドで数クリックするだけで書式設定を完了できるようになりました。

バグ修正

  • メッセージを送信した直後にデバイスを回転すると、そのメッセージのコピー（送信中のメッセージを含む）がメッセージフィールドに残ることがある不具合がありました。これを修正しました。

Slack 19.11.20

2019年11月18日

バグ修正

  • 修正 : チャンネルの名前を変更するとき、テキストを追加せずに「 /rename 」コマンドのみを送信するとクラッシュするという不具合がありましたが、これを修正しました。ちなみに「 /crash 」コマンドはまったく機能しないため、これまでクラッシュさせる目的で「 /crash 」の代わりに「/rename 」を使っていた方には今後ご不便をおかけします。

Slack 19.11.10

2019年11月4日

新着情報

  • 大切なことは時として目に見えないものです。今回のリリースでも、これから登場する機能のための小さな改善をたくさん行いました。（＆もちろんバグ修正も！）

Slack 19.10.20

2019年10月21日

バグ修正

  • 修正 : 「(旧) オーバージーン」テーマを選択しても、新オーバージーンの配色で表示されてしまう不具合がありましたが、これを修正。正しい配色で表示されるようになりました。
  • 修正 : 長文のメッセージをダイアログウィンドウで表示しようとすると、空白のウィンドウが表示されてしまうことがありました。（やりたいことと真逆！)「無言の圧力」も時には使えますが、この場合は違いますよね...。これを修正しました！

Slack 19.10.11

2019年10月11日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 19.10.10

2019年10月7日

新着情報

  • ダークモードユーザーの皆さん、朗報です！これまでの「オン」（つまりスイッチを入れること）か「オフ」（つまりスイッチを切ること）しかできなかったのが、「システムのデフォルト設定に合わせる」（つまり…そういうこと）もできるようになりました！また Android 9 以前のバージョンを使用しているユーザーは、デバイスのバッテリーセーバーモード有効時にアプリがダークモードになるよう設定できます。どちらでもお好みの方法でどうぞ！
  • すべてのデフォルトのサイドバーのテーマがダークモード対応になりました。今後ダークモードへ切り替えると、それに合わせてデフォルトテーマもちょこっと変わりますので、びっくりしないでくださいね。
  • ものすごい勢いで時が流れる今日この頃ですが、Slack も多くの皆さんにとってベストなアプリを届けるべく進化中です。そのため、今後のアップデートは Android 5.0（別名 : Lollipop）以降のデバイスのみの対応となることをお知らせします。

バグ修正

  • 修正 : ダークモードでの「接続中」と「オフライン」のバナーを少し明るくしました。これで今までよりも見やすくなるはずです！
  • 修正 : 「絵文字リアクション」の横一覧に表示される絵文字が多すぎて、本来の目的である「すばやいリアクション」ができなくなっていました。これを修正し、無事に「すばやさ」を取り戻しました！

Slack 19.09.20

2019年9月23日

バグ修正

  • 修正 : スレッド画面で絵文字リアクションを削除した後に、他の絵文字リアクションを追加できなくなる不具合がありましたが、これを修正しました。絵文字もその時の気分によって自由に変えたいもの。今後は問題なく絵文字の削除＆追加ができるはずです！

Slack 19.09.10

2019年9月9日

バグ修正

  • 修正：スレッド内のボックスをチェックしてチャンネルにも返信を投稿しようとすると、スレッドでその返信が2回送信されたように見え、スレッドを閉じて再度開くまで表示が消えない不具合が発生することがありました。これを修正しました。

Slack 19.08.20

2019年8月26日

バグ修正

  • 修正：オフライン中にメッセージを送信した後にオンラインに戻るとクラッシュする不具合が時折発生していましたが、これを修正しました。
  • 修正 : イギリス英語で Slack をご利用の場合に、まだ参加していないチャンネルの下部に表示される ”Join Channel” の表示が “Join %1$s” と文字化けする不具合がありましたが、これを修正しました。いくらイギリス英語では単語によって綴りが異なる場合があるとはいえ、「チャンネル」のスペルが「%1$s」になるなんてことはありませんよね！おかしな表示で混乱させてしまい申し訳ありませんでした。

Slack 19.08.10

2019年8月12日

バグ修正

  • 修正 : チャンネルへの送信メッセージが2回送信されたように見えることがありました。
  • 修正 : チャンネルへの送信メッセージが2回送信されたように見えることがありました。これを修正しました。

Slack 19.07.31

2019年8月6日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 19.07.30

2019年7月29日

バグ修正

  • 修正：ダークモードでは```コードブロック``` が非常に読みにくい (というか、全く読めない) 状態でしたが、これを修正しました。ご迷惑をおかけしてすみません！今後も引き続きこういった不具合の改善に努めていきます。
  • 修正：ファイルが添付されたメッセージを含む検索結果をスクロールする際にごくまれにクラッシュが発生する不具合がありましたが、これを修正しました。
  • 修正 : チャンネルでユーザーをメンションした際に表示されるアイコン (「チャンネルに招待する」や「リンクを共有する」) をクリックしてもアクションが実行されない不具合がありました。「ボタンを押したはずなのに、あれ？」と思われた皆さんには、大変申しわけありませんでした！正常に動作するよう、きっちり修正しました。

Slack 19.07.20

2019年7月15日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 19.07.10

2019年7月1日

バグ修正

  • 修正 : 画像をタップして全画面表示しようとすると、逆にその画像が消えてしまうという不具合があり、皆さんをびっくりさせてしまい大変失礼しました！きっちり修正しましたので、これからは安心して画像をタップしてください。
  • 修正 : 中国語、日本語、韓国語の文字を含むユーザー名を検索したりメンションする際に不具合がありましたが、これを修正しました。棒 (バン)！やったー！야호 (ヤホ)！
  • 修正 : ワークスペースを追加しようとすると「何らかのエラーが発生しました」というメッセージが表示され、再試行が必要となる不具合がありましたが、これを修正しました。

Slack 19.06.20

2019年6月17日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 19.06.10

2019年6月3日

バグ修正

  • 修正 : チャンネルに送信された画像がまれに表示されない場合がありました。画像すべてが表示されないわけではなく、場合によってはきちんと表示されるし、エラー発生時も特定の理由もなし。実に気まぐれな状態でした。この不具合を修正し、画像が正しく表示されるようになりました。
  • 修正 : アニメーション .gifs.webm ファイルをアップロードする場合にアニメーション化されていない歪んだバージョンがアップロードされる不具合がありましたが、これを修正しました。

Slack 19.05.20

2019年5月20日

新着情報

  • アップロードする画像を選択する際に、サムネイルをタップしてプレビュー、長押ししてタイトルを編集できるようになりました。

バグ修正

  • 修正 : 画面を横向きから縦向きにすると、場合によってはなぜかアプリがクラッシュしてしまうことがありましたが、これを修正しました。
  • 修正 : 物理キーボード (タッチスクリーンではなく実物のキーボード) を使用するデバイスの一部でメッセージ入力フィールドが開かず、「送信」ボタンが表示されない不具合がありましたが、これを修正しました。
  • 修正 : 右から左に読む (RTL) 言語の文字を使ってユーザーをメンションする際に、氏名をすべて入力する場合でも @ マークが正しい位置に表示されるようになりました。

Slack 19.5.1

2019年5月6日

バグ修正

  • 修正 : さようなら平成、こんにちは令和！新時代の幕開け第一弾は、表示の不具合修正から！ 未読にする、リマインダーの設定や共有など、その他のオプションを実行するためにメッセージを長押しすると、メッセージが重なり合って表示される不具合がありましたが、これを修正。今後はきれいに表示されるようになりました。

Slack 19.4.2

2019年4月22日

新着情報

  • Olá! Hola! & How do you do? 本日 Slack では、新たにブラジルポルトガル語版、中南米スペイン語版、イギリス英語版をリリース。「世界中の全ての人に、Slack をもっと使いやすく！」をテーマに対応言語拡大中です！
  • Google Smart Lock のサポートを開始！お使いのデバイスで Google Smart Lock をオンにしている場合、Slack へワンタップで簡単にログインできるようになりました。

Slack 19.4.1

2019年4月8日

新着情報

  • チャンネルリスト上部の + アイコンをクリックすると表示されるチャンネルブラウザを改善！参加しているチャンネルが一目でわかるようになったりと、いろいろアップデートしていますので、早速クリックして他の変更点もチェックしてみてくださいね。

バグ修正

  • 修正 : アニメーション GIF の画像の中心に「gif」という表示が重なる場合がありました。確かに情報としては正しいのですが、このせいで gif が見えづらくなるのはいただけない…ということで、これを修正しました。大変失礼しました！

Slack 19.3.2

2019年3月25日

新着情報

  • チャンネルリストのパフォーマンスを改善！最新の未読チャンネルがハイライトされ、さらに最新の順に素早く並び替えて表示されるようになりました。みなさんのお仕事が、これでまた少しラクになったらうれしいです。

バグ修正

  • 修正 : Google Drive などの外部に保存されているファイルで、ダウンロードボタンが表示されるものの、実際にボタンを押しても動作しない不具合がありましたが、これを修正。ファイルが正常に開くようになりました。

Slack 19.3.1

2019年3月11日

新着情報

  • 皆さんから要望の声が多かったダークモードが、遂にモバイル版に登場！設定メニューからダークモードのオン/オフを切り替えられるようになりました。現時点では、この機能への対応はモバイルのみとなっていますが、将来的にはデスクトップでも利用可能となる予定です。今後のアップデートにご期待ください！

Slack 19.2.2

2019年2月25日

新着情報

  • 新アイコンが暗くて見にくい… という声にお応えして、白背景に変更しました！Slack 一押しの新ブランドカラー、オーバージーン (紫色) を使っていきたいところですが、ユーザーの皆さんの使いやすさが一番大切ですものね。

Slack 19.2.1

2019年2月11日

新着情報

  • 前回のリリース番号は 2.76.1 だったのに、今回のリリースが 19.2.1 でびっくりした皆さん、ご安心を！皆さんが知らないところで大量の別のバージョンがリリースされたわけでも、あなたが冬眠しちゃってたわけでもありません。単にリリースに番号を割り振る方法を変更しただけです。

バグ修正

  • 修正 : @メンションとインラインコード (ブロック引用) が変な色で表示されたり、まったく表示されなかったり…という不具合がありましたが、これを修正しました。

Slack 2.76.1

2019年1月30日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 2.76

2019年1月28日

新着情報

  • チャンネルや DM に PDF ファイルをアップロードする際、1ページ目のプレビューが表示されるようになりました。送信前にサッと再確認できて、送信ミスの不安もスッキリ解消！

バグ修正

  • 修正 : 「会話を終了」のボタンが機能しない場合がありました。つまらない会話から抜け出るきっかけが見つからずに愛想笑いで付き合わなくちゃいけない…という気まずい状況のようなこの不具合を修正。いつでも抜けられるとわかれば、気軽にDMに参加できますね！

Slack 2.75

2019年1月16日

新着情報

  • @everyone 発表します！(コホン…) 本日、Slack のロゴが新しくなりました！！あわせてアプリのアイコンのデザインも一新。SlackHQ.com のブログでロゴのリニューアルにまつわる裏話をご紹介していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。これまでのロゴと同様、新ロゴも気に入ってもらえると嬉しいです！(ちなみに、Slack の機能や使い方は以前とまったく変わりませんのでご安心を。)

Slack 2.74

2019年1月7日

バグ修正

  • 修正 : あけましておめでとうございます！ 2019 年最初のバグ修正は... 絵文字に関して！カスタム絵文字が正常に表示されず、歪んだり引き伸ばされて表示される不具合がありましたが、これを修正。皆さんのいろんな思いのこもった、大切なカスタム絵文字がイメージ通りに表示されるようになりました。

Slack 2.73

2018年12月10日

新着情報

  • 修正 : チャンネルを切り替えた直後にメッセージ入力ボックスを素早くタップすると反応せず、入力ができない場合がありましたが、これを修正。これで、せっかちさんにも使いやすい仕様になりました。

Slack 2.72

2018年11月26日

新着情報

  • 旅行中や連休中に通知を停止したい？そんな皆さんに Good News！非通知モード機能を改善し、これまで最大24時間だったのが、特定の日付や時刻まで好きなだけ通知を一時停止することができるようになりました。この変更に合わせて、設定オプションには「明日まで」と「来週まで」の2つも新たに追加。自由度がアップした非通知モードを上手に活用して、自分のスケジュールに合わせて通知を受信してみてくださいね。

Slack 2.71

2018年11月5日

新着情報

  • メールアドレスの確認後に、そのアドレスで参加しているワークスペースが一覧表示され、その中から選ぶだけでサクッと一気にサインインが可能に！またちょっと Slack が便利になりました。
  • アプリの使用中にも通知を受信できるようになりました。これでチャンネルをチェック中に DM が届いた場合でも、見逃すことがありません。でも、チャンネルを見ている間は「スッコココ」はいらない！という方のために、通知設定メニューの「アプリ内通知…」からオフにすることもできますので、ご安心を。いろいろ試して、自分好みの通知設定をみつけてみてくださいね。

バグ修正

  • 修正 : Enterprise Grid ユーザーの方が新しいワークスペースに追加された際、一旦サインアウトしてからまたサインインし直すまで、そのワークスペースが表示されないという不具合がありました。これを修正し、すぐに表示されるようになりました。

Slack 2.70

2018年10月22日

新着情報

  • Oreo (またはそれ以降のバージョン) のAndroid デバイスで、通知がカテゴリ別に整理されるようになり、より詳細な通知設定ができるようになりました。
  • Enterprise Grid ユーザーの皆さんに Good News！「別の会話へ移動」メニューから、オーガナイゼーション内のどのワークスペースのチャンネルへも素早く移動することが可能になりました。 例えば、「営業部」用のワークスペースを閲覧中に、「社員交流」用ワークスペースの「#猫」チャンネルが見たくなった場合、この機能を使って検索&移動すれば、かわいいネコ画像にすぐ癒されることが可能、ということです。青いおネコ様の万能ドアほどではないですが、この機能もかなり便利ですので、ぜひ使ってみてください！

Slack 2.69

2018年10月8日

バグ修正

  • 修正 : ユーザーのステータスをうまく取得できなかった場合に、まれにクラッシュしてしまうことがありましたが、これを修正しました。エラーがちょっと出たからとパニクっているようではマダマダですよね。Slack にはしっかり反省してもらいましたので、ご安心ください。

Slack 2.68

2018年9月24日

新着情報

  • 修正: Slack コールを終了した後でもステータスバーで「通話中」のままとなってしまい、新規の通話が開始できないという不具合がありましたが、これを修正しました。「今話したい」をサポートするための機能なのに、発信したい時に発信できなかったら本末転倒ですよね。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした！

Slack 2.67

2018年9月10日

新着情報

  • ステータスの自動クリア時間を自由に設定できるようになりました。これで、「外出」から戻ってきているのにまだ外出中と勘違いされたり、金曜日に設定した「今日はカレー曜日」がずっと表示されたままで相当カレー好きな人と思われたり、なんてことはもうありません！
  • 修正 : ユーザープロフィール表示時のオーバーフローボタンの表示が１ピクセルずれていました。１ピクセルを笑うものは１ピクセルに泣く！ということで、キッチリ修正しました。
  • 修正 : メッセージにスターを付けると、まれにスターではなく「NO ICON」アイコンが付いてしまうという不具合がありました。アイコンがないわけではなく、「アイコンなし」を示すアイコンが付いてしまうという... どちらにしても紛らわしいこの不具合を修正し、正しいアイコンが表示されるようになりました。

Slack 2.66

2018年8月27日

新着情報

  • Android アプリでも、メッセージの「アクション」機能が利用可能に！Asana や Zendesk、Jira などのツールを Slack に連携させていれば、外出先からでも、タスクを作成したり、チケットへコメントを追加するなど、メッセージを長押しするだけで、ログインなしでフォローアップが直接実行できるようになりました。本当に便利なので、ぜひ使ってみてください！

バグ修正

  • 修正 : 一部の機種でバックアップからアプリを復元した際に通知がオフになってしまうという不具合がありましたが、これを修正しました。目覚ましと通知は勝手にオフにされたら本当に困りますよね。大変失礼しました。

Slack 2.65

2018年8月13日

新着情報

  • アプリショートカット機能を全体的に改善！これにより、アプリショートカットを作成した時の Slack アイコンが、他のアイコンの形と揃うようになりました。ホーム画面で一個だけアイコンの形が若干違うのにムズムズしていた完璧主義の皆さん、これで気分スッキリですね！

バグ修正

  • 修正 : Slack に転送したメールに添付ファイルが付いていた場合に、その添付ファイルを Slack で開こうとすると Slack が落ちるという不具合がありましたが、これを修正しました。

Slack 2.64

2018年7月30日

新着情報

  • スレッド機能を改善！チャンネルへのアップロードと同様の操作で、スレッドにも直接画像やファイルを投稿できるようになりました。また、ファイルへのコメントも、スレッド返信として扱われるようになりました。要望の多かったこの機能を、遂に… 遂に！お届けすることができました。感無量です！
  • 通知のトラブルシューティング機能が、一部のデバイスでうまく動作しないという不具合があり、ご迷惑をおかけしました。これを修正し、どのデバイスからでも正しく診断できるようになりました。
  • チャンネル検索機能とチャンネルの切り替え動作を、大幅に改善！よりスピーディーでスムーズになりました。積もれば大きい処理待ち時間！忙しい皆さんの大切な時間をこれで少しでもセーブできたらうれしいです。

Slack 2.63

2018年7月16日

新着情報

  • Slack での検索にちょっと不満を感じていた日本語・中国語・韓国語ユーザーの皆さん、Good News です！これらの言語での検索機能を改善し、検索精度が (かなり) アップしました。検索チームの努力の結晶、ぜひお試しください！

バグ修正

  • 修正 : ログイン状態の表示に関する不具合を一掃！これにより、「/away」コマンド入力による切り替えでも、ユーザー設定画面からの変更でも、即座に正しくアプリに反映されるようになり、正確なログイン状態をどのデバイスでも確認できるようになりました。

Slack 2.62

2018年7月9日

バグ修正

  • 修正 : 送信に失敗したメッセージのとなりに「メッセージを削除」と表示されていたオプションですが、実際に選んでも何も起こりませんでした。役に立ちそうで実は使えず困った存在でしたが、これを修正しました。不必要なフェイントをかけて、申し訳ありませんでした！

Slack 2.61

2018年6月18日

バグ修正

  • 修正 : 共有ボタンを素早く何度もタップすると、アプリを強制終了するまで何度も共有され続けてしまう不具合がありましたが、これを修正しました。ボタンを見ると連打したくなるファミコン世代にも配慮したデザインで、Slack がさらに使いやすく！
  • 修正 : ファイル名に「%」が入っているファイルをダウンロードするとクラッシュする不具合がありましたが、これを修正しました。

Slack 2.60

2018年6月4日

バグ修正

  • 修正 : ボットの投稿で、設定しているボットユーザー名が表示されず、デフォルト名や単に「ボット」と表示される不具合がありましたが、これを修正しました。ボットユーザーだって、大切な仲間。それを単に「ボット」と表示するのは味気ないですよね。失礼しました！
  • 修正 : Android 版アプリから Slack コールの発信ができないことがあり、一部のユーザーの方には大変ご迷惑をおかけしました。これを修正し、正常に発信できるようになりました。

Slack 2.59

2018年5月21日

新着情報

  • 新しく通知のトラブルシューティング機能が利用可能になりました！何か通知の不具合に気づいたら「設定」→「通知」→「通知のトラブルシューティング」を試してみてください。もしかしたら、設定を変更するだけでトラブルが解決できるかもしれません。変だなと思ったら、まず診断！

バグ修正

  • 修正 : クイックスイッチャーでユーザーを選択する際にデバイスを回転させると、アプリがクラッシュしてしまうことがありましたが、これを修正しました。
  • 修正 : Slack 英語版で、今日投稿されたメッセージを共有すると、フッターの共有日情報が「today」と最初の文字が大文字化されずに表示される不具合がありましたが、これを修正しました。英語ネイティブの人たちには、この「大文字・小文字の差」がとても気になるらしいです。日本語で「きょう」と表示されたら、「いや、ここは漢字でしょう！」と違和感を感じてしまうようなものなのでしょうね。

Slack 2.58

2018年5月7日

バグ修正

  • 修正 : これまで Slack アプリの使用には Wi-Fi または携帯電話のネットワークへの接続が必要でしたが、これを改善！デバイスのインターネット接続が bluetooth やイーサネット経由しかない場合でも使用できるようになりました。これでまたちょっと使いやすくなったと、皆さんに喜んでもらえたら嬉しいです！
  • 修正 : 長い名前のユーザーがメッセージを投稿すると、送信日時が2行目に表示されてしまう不具合がありましたが、これを修正。これで「じゅげむじゅげむ...(以下略)」さんからの投稿でも、デザインが崩れることなく表示されるようになりました！

Slack 2.57

2018年4月23日

バグ修正

  • 修正 : クイックスイッチャーからグループメッセージの履歴を検索する際時間がかかっていましたが、これを修正。スムーズに結果が表示されるようになりました。検索もラクラク Slack です！
  • 修正 : Android アプリからでは、チャンネルに連携させたアプリを削除することができませんでしたが、これを改善。これからはいつでも気づいた時に削除可能になりました。気づいたその場で片付ける！— 部屋も Slack も、カオス化を防ぐコツはコレですね！
  • 修正 : メンション入力時のオートコンプリート機能に不具合がありましたが、これを修正。正しい提案が表示されるようになりました。

Slack 2.56

2018年4月9日

バグ修正

  • 修正 : デスクトップや異なるバージョンのアプリでのステータス変更が、Android アプリに適切に反映されない場合がありましたが、これを修正。リアルタイムに正しく同期するようになりました。
  • 修正 : スレッドに返信を入力する際、テキストがメッセージフィールドで極端に左詰めに表示されることがありました。悲しい寄り弁のようなこのバグを修正し、もとどおりバランス良く表示されるようになりました。

Slack 2.55

2018年3月26日

バグ修正

  • 修正 : 機種変更時にデータ移行すると、通知が届かなくなるというケースがあり、一部のユーザーの方にはご迷惑をおかけしました。これを修正し、今後は正しくデータ移行されるようになりましたのでご安心ください。
  • 修正 : 1MB以下のファイルをアップロードすると、ファイルサイズが指数表記されましたが、これを修正しました。「9.320000e+02B」と、そこだけ突然こんな表記をされたら、ミステリー映画の暗号みたいで気になって集中力がそがれてしまいますよね。失礼しました！

Slack 2.54

2018年3月12日

バグ修正

  • 修正 : スレッド通知の不具合を修正。新しい返信に関する通知をクリックした時、そのメッセージにきちんと移動するようになりました。
  • 修正 : 検索結果をスクロールしていくと Slack がクラッシュすることがありました。いいところでファミコンの電源を抜く母親を思わせるこの不具合を、きっちり修正しました。

Slack 2.53

2018年2月26日

バグ修正

  • 修正 : プロフィール編集画面からステータスを変更しようとしても新しい設定が保存できないという不具合がありましたが、これを修正。ご迷惑をおかけして、大変申しわけありませんでした。スライディング土下座からのデバッグというコンビネーション技を決めたエンジニアの頑張りに、みなさん、黄色いクマ… ではなく、あたたかい声援をおねがいします！

Slack 2.52

2018年2月19日

バグ修正

  • 修正 : 新しい行の最初に @ を入力するとオートコンプリートによるメンション候補が表示されないという不具合がありましたが、これを修正しました。使えなくなって改めてわかるありがたさ… オートコンプリート、戻ってきてくれてありがとう！
  • 修正 : スレッドに関するモバイル通知が届いた時、それをタップするとクラッシュする事がありましたが、これを修正。通知をタップするとそのスレッドへスムーズにジャンプできるようになりました。
  • 修正 : 選択したサイドバーテーマの色合いによっては、虫眼鏡の「検索アイコン」がかなり見えにくくなるという不具合がありました。「検索アイコンを検索ってなんでやね〜ん！」というコントがエンジニア間であった… かはわかりませんが、この問題は修正され、テーマに合わせて検索アイコンの色が変わるようになり、常に見つけやすくなりました。

Slack 2.51

2018年1月29日

バグ修正

  • 修正 : ネットワーク接続が不安定な時に Slack でメッセージを送信するとクラッシュすることがありましたが、これを修正しました。でも、Slack エンジニアはここで満足はしません！電波が弱い状況でも Slack をもっと快適に利用できるよう、これからも改善に取り組んでいきます。
  • 修正 : ファイルにコメントした後すぐに別のチャンネルで共有すると、Slack がキャパオーバーで気絶する…という情けない現象が起きていましたが、これを修正しました。Slack もお正月ボケだったみたいです。
  • ログイン状態の「アクティブ」と「離席中」間を素早く切り替えると、反応できずに設定が切り替わらないことがありました。「アクティブ」なのか「離席中」なのか、混乱を招いてしまいすみません！慎重に修正しましたので、これで、正しくログイン状態が切り替わるようになりました。

Slack 2.50

2018年1月18日

バグ修正

  • 修正 : オーガナイゼーション名が (約) 21文字以上の場合サインインができませんでしたが、これを修正。名前の長さがサインインの妨げになることはなくなりました！名前の長さで サベツ ダメ ゼッタイ！
  • 修正 : 同時に複数の画像をアップロードするとクラッシュすることがありましたが、これを修正しました。
  • 修正 : ネットワークに接続されていない時に Bot やアプリのアイコンをタップするとクラッシュすることがありましたが、これを修正しました。「遂にロボットの反乱か！？」…と緊張が走りましたが、ただのバグでした。

Slack 2.49

2017年12月14日

バグ修正

  • Slack 内の別のメッセージへのリンクをクリックした時など、Slack がクラッシュする場面がいくつか確認されていました。ハロウィンも過ぎたので、こんなホラー現象はいりません！ということで、これを修正しました。

Slack 2.48

2017年11月30日

新着情報

  • グループDMにおいて、通知が送信されるべきところでされない不具合がありましたが、これを修正！通知が設定通りに送信されるようになりました。これで、大切な会話を見逃す心配がありません。

Slack 2.47.1

2017年11月16日

新着情報

  • Slack の「日本語版」遂にリリース！これまで利用可能だった英語 (アメリカ英語)・フランス語・ドイツ語・スペイン語に加え、Slack を日本語で使用できるようになりました。

Slack 2.47

2017年11月9日

新着情報

  • メンバーをメンションする時に、オートコンプリートからメンバーを選択し忘れた？でも大丈夫！Slack が自動で適切なメンバーを選択します。タップの回数が減った分、仕事の効率アップ。
  • サインイン方法が新しくなって、よりシンプルに！同じメールアドレスを使って登録されているすべてのワークスペースへまとめてサインインできるようになりました。

バグ修正

  • 目立たない小さなバグを多数修正しました。

Slack 2.46

2017年10月26日

新着情報

  • Android Oreo 搭載のデバイスでは、Slack のランチャーアイコンがアダプティブアイコンになりました。使用しているデバイス次第で、丸いアイコンや四角いアイコンにできます。

バグ修正

  • アプリインテグレーションで空の添付ファイルが表示されてしまう問題が発生していましたが、この問題は修正されました。今後、添付ファイルが空でない場合は、ディスプレイも空で表示されることはありません。
  • 以前、上にナビゲートするボタンをタッピングするとクラッシュしてしまうことがありましたが、この問題は修正されました。

Slack 2.45

2017年10月12日

バグ修正

  • 修正 : 「ユーザーが入力しています」のテキストが、文字の色が明るすぎるため見えにくいことがありましたが、この問題は修正されました。
  • 修正 : ダイレクトメッセージの未読バッジが、既読後でも表示されてしまうことがありましたが、今後は新しいメッセージが届くまでは、きちんと既読として表示されますのでご安心ください。
  • 修正 : ワークスペース管理者が @here と @channel のメンション機能を使用できるメンバーを制限していた場合でも、メッセージやファイルのコメントでは @here が使えてしまうことがありましたが、この問題は修正され、今後はきちんと制限が反映されるようになりました。

Slack 2.44

2017年9月28日

新着情報

  • チャンネルのトピックや目的を追加する際、太字、斜体、リンク、または表示名など、標準のメッセージ書式設定であればどれでも使うことができるようになりました。

バグ修正

  • 複数のワークスペースの使用による混乱を削減するため、共有チャンネル内でファイルにコメントできる機能を無効にできるサポートを追加しました。
  • 2件のメッセージが届いた場合に、2つ目のメッセージで通知音が鳴らないことがありましたが、この問題は修正されました。
  • 日付が含まれた添付ファイルで、なぜか今日 / 昨日 / 明日 の表示がなくなってしまっていました。今後は、その日 (というよりはむしろ、添付ファイルがアップロードされた日) が分かるようきちんと表示されるようになりました。

Slack 2.43

2017年9月11日

新着情報

  • 最後の絵文字に至るまで Slack を完全にフランス語、スペイン語、ドイツ語でご利用いただけるようになりました。
  • Slack に留まったまま、外部の企業とまったく新しい方法で協働するためのサポートも追加しました。
  • また、上記の2つのことに関連する、取り組みがいのある課題にタックルできるように、これまでにない新しい方法で名前のタグ付けを行う機能が導入されました。ふぅ！

バグ修正

  • 修正 : 新しく作成されたグループ会話がドロワーから消えてしまうケースがありましたが、この問題は修正され正しく表示されるようになりました。
  • 修正 : メッセージフィールドのオートコンプリートにユーザーグループ (@エンジニア、@デザイナーなど、独自に作成したグループ) が表示されない問題がありましたが、修正され正しく表示されるようになりました。
  • 修正 : Android O を利用中のメンバーの中には起動時にクラッシュが発生する場合がありましたが、この問題は修正されました。
  • 修正 : アーカイブビューからスレッドに戻る際に、スクロール位置を記憶してその場所に戻れるようになりました。
  • 修正 : 「1つ購入で2つ目無料」の機能で、Android O 利用のメンバーに通知が2度届いてしまっていましたが、この問題は修正されました。
  • 修正 : 「1つ購入で2つ目無料」の機能で、Android O 利用のメンバーに通知が2度届いてしまっていましたが、この問題は修正されました。どうやら、最後にもう一度念を押してお知らせしたかったようです。通知回数は、より望ましい「1回のみ」に減らされましたのでご安心ください。

Slack 2.42

2017年8月31日

新着情報

  • Android での Twitter と EmojiOne の絵文字スタイルのサポートを削除しました。一部のユーザーはこれらの絵文字スタイルを使用していたし、Slack はユーザーが選んだ絵文字を表示していますが、これらの絵文字スタイルは大きすぎます。絵文字スタイルが少なければ、アプリが小さくなって誰もが使うことができます。

バグ修正

  • 以前は、プロフィールを表示しているときに自分のメールを見ることができませんでしたが、これからはできます。プロフィールの表示中、わけがあってメールを見たいときにはぜひどうぞ！
  • 「しまった、間違ってピン留めしちゃった！」というときには、リストのこの機能を長押しして選択すると、メッセージのピンを外すことができます。

Slack 2.41

2017年8月17日

新着情報

  • 新機能 : チャンネルの詳細から、新しい「編集」ボタンを使ってチャンネルのトピックや目的を簡単に変更したり、チャンネル名を変更する権限がある場合にはチャンネル名も変更することができます。

バグ修正

  • 修正 : スレッドからチャンネルに戻して配信されたメッセージのリマインダーを設定しようとしても、バグにより設定できない状態でした。このバグは修正されましたので今後は問題なく設定できるはずです。
  • 修正 : マジックリンクをタップしてもクラッシュが発生する危険性はなくなりました。そんなマジックなんて、お断り！ですよね。

Slack 2.40

2017年8月3日

バグ修正

  • カスタム絵文字のアニメーションが、一時停止すべきところでアニメーション化されていたバグを修正しました。今後はこのようなゾンビ絵文字は発生しないはずです！
  • いくつかのクラッシュエラーを修正しました。量としては、多すぎず少なすぎず、ちょうど良い数の修正です。

Slack 2.39

2017年7月20日

バグ修正

  • 修正 : 「プレーンテキストのみ」を使った絵文字スタイルを入力すると、自動的に絵文字に変換されてしまっていました。今後は、皆様の「プレーンテキストスタイルのまま絵文字を送信する権利」も尊重していくことをお約束いたします！:pinky_swear:
  • 修正 : チャンネルでスニペットを共有する時に、空白のプロフィールアバターが表示されてしまうことがありました。今後はこのようなことはありません！スニペットは通常通り機能するはずです。
  • 修正 : デバイスによっては、ステータスの設定中に巨大な絵文字が表示されることがあったのですが、これは意図的なものではなく、無事修正されました。