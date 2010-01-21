Android용 Slack - 릴리스 노트

Slack 25.12.20 2025년 12월 10일 2025년의 마지막 릴리스를 앞두니, 우리 모두는 지난 한 해 동안 얼마나 성장해 왔는지 되돌아보게 됩니다. 급격한 변화를 이뤘든 느리고 꾸준히 결과를 피워냈든, 지난 12개월이 여러분에게 풍요로우며 더 넓은 세상을 경험한 시간이었기를 바랍니다. 비틀즈의 노래 가사처럼, “당신이 머무를 수 없는 곳은 없습니다.” 여러분이 Slack과 바로 여기에 있어 정말 기쁩니다.

Slack 25.11.21 2025년 11월 13일 버그 수정 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 25.11.20 2025년 11월 12일 버그 수정 양식 필드에 ‘#’ 기호가 붙은 숫자(#1, #2 등)를 입력할 수 없었습니다. 한때 이 기호가 해시태그가 아닌 ‘숫자 기호’로 불리던 시절을 기억하신다면, 이번 수정은 당신을 위한 것입니다. #수정됨

매우 긴 대화 상자가 포함된 슬래시 명령어는 스크롤이 불가능해 사용자가 하단의 옵션을 선택할 수 없었습니다. ‘펜은 칼보다 강하다’는 말이 있듯, 긴 텍스트 블록이 상호 작용형 메뉴 옵션보다 더 강하다는 이야기도 있을 수 있겠네요. 어쨌든 이 문제는 이제 수정되었습니다.

Slack 25.11.10 2025년 11월 5일 버그 수정 모든 기능이 이전보다 아주 조금 좋아졌습니다. 믿어 보세요.

Slack 25.10.50 2025년 10월 29일 버그 수정 이모티콘 반응을 선택할 때 문제가 발생했었다면 앱을 업데이트해 보세요. 왠지 모를 으스스한 현상이 사라질 거예요. 해피 할로윈! 👻

Slack 25.10.30 2025년 10월 15일 버그 수정 이번 릴리스에서 수정된 모든 버그가 눈으로 직접 확인하기엔 너무 소소하거나 말로 굳이 설명하기엔 성가신 문제일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수정 작업은 진행되었고 모두 고쳐졌으며 앱은 조금 더 개선되었습니다.

Slack 25.10.20 2025년 10월 9일 버그 수정 흘러가는 하루 속에서 한 가지 알려드리고 싶은 것이 있어요. 여러분이 있기에 이 세상은 더 특별해지고 여러분은 미처 상상하지 못한 방식으로 다른 사람들에게 영향을 주고 있답니다. 아, 그리고 이번엔 앱에 큰 변경 사항이 없어요. 즐겁게 메시지를 나누세요!

Slack 25.09.40 2025년 9월 24일 버그 수정 이번 주는 정말 힘들지만, 쉽게 이야기할 수 있는 것은 아무것도 없죠. 연못에 떠있는 오리처럼 말이예요. 물 위에서 평온하게 미끄러지듯 떠다니는 오리가 사실 물속에서는 필사적으로 발을 움직이며 헤엄치잖아요. 이번 주는 Slack이 바로 그런 오리같았답니다.

Slack 25.09.30 2025년 9월 17일 버그 수정 디지털 스프린터를 방지하기 위한 까다로운 패치 작업이 완료되었어요. "디지털 스프린터"라는 말이 있다는 걸 알고 계셨나요? 이제 관련 패치를 완료했으니 더 이상 이 단어에 대해서는 걱정하지 않으셔도 돼요.

Slack 25.09.20 2025년 9월 10일 버그 수정 기기가 잠겨 있을 때는 허들 수신 알림이 표시되지 않았습니다. 마치 현관문이 열려 있을 때만 초인종이 울리는 것 같았죠. 딩동! 누구세요? 버그 수정입니다.

새 메시지를 작성할 때, 여러 사람을 추가할 수 있을 것처럼 체크 박스가 보였지만 실제로는 추가할 수가 없었습니다. 혼란을 드려 죄송합니다. 버그가 수정됐냐고요? 네, 그럼요.

Slack 25.09.10 2025년 9월 3일 버그 수정 저희는 모든 기능을 제대로 정비하고 보수하여 원활하게 정상 작동하도록 보이지 않는 곳에서 열심히 노력하고 있답니다. 올바르게 작동하지 않는 기능을 발견하시면 언제나 그러셨듯이 feedback@slack.com으로 알려주세요!

Slack 25.08.40 2025년 8월 27일 버그 수정 안드로이드 태블릿에서 허들 영상이 거꾸로 보이는 문제가 종종 있었습니다. 난관에 봉착했을 때 새로운 관점으로 바라보는 것은 도움이 될 수 있으나, 그냥 누군가의 얼굴을 보고 싶을 때는 별로 도움이 안 되죠. 버그를 거꾸로 돌려 해결했으니, 이제 영상이 올바르게 보일 거예요.

Slack 25.08.30 2025년 8월 20일 버그 수정 저희 URL 자동 감지기가 과한 열정을 발휘해 작동한 나머지, 이미 제거된 링크 서식을 텍스트에 다시 적용했었습니다. ‘자동 수정’과 ‘틀리게 자동 수정' 사이에는 선이 있는데 이제 저희가 그 선을 찾은 것 같습니다.

Slack 25.08.21 2025년 8월 14일 보안 지침 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 25.08.20 2025년 8월 13일 버그 수정 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 25.07.50 2025년 8월 1일 버그 수정 새로운 표시 이름인가요? 멋지네요. 하지만 앱에서 표시 이름과 이름 전체를 제대로 연결하지 못해서, @멘션하려고 할 때 이름이 일치하지 않으면 아무것도 뜨지 않는 문제가 있었어요. 이제부터는 여러분이 원하는 바로 그 이름으로 불릴 수 있도록, Slack 앱에서 바로 지원할게요.

Slack 25.07.40 2025년 7월 24일 버그 수정 샌프란시스코에 있는 일부 팀에서는 여름철 해안가에 안개가 드리워질 때 오전에 해가 가려지는 현상(No-Sky July)을 반영한 듯이 Slack UI가 회색 오버레이로 덮이는 것을 경험했습니다. 이는 앱이나 이번 릴리스 정보와는 전혀 관련 없는 흥미로운 현상이었습니다. 이번 업데이트를 통해 다시 맑아진 Slack의 하늘을 즐겨보세요.

Slack 25.07.30 2025년 7월 17일 버그 수정 Android의 “뒤로" 버튼이 일관되게 작동하지 않아, 한 화면을 넘기는 데 세 번이나 탭해야 하는 경우가 있었습니다. 광범위한 시험 끝에, 저희 전문가들은 공식적으로 “두 번도 과하다"라는 결론을 내렸습니다. 이번 업데이트를 통해 이런 버그가 없던 시절로 돌아가려고 합니다.

Slack 25.07.20 2025년 7월 9일 버그 수정 이번 주에는 말씀드리기엔 너무 사소한 개선 사항이 있었습니다. 하지만 필요할 때 언제든지 이전 릴리스 노트를 확인할 수 있다는 사실을 알고 계셨나요? 이 기능을 한번 살펴보세요! 얼마나 많은 발전이 있었는지 느끼실 수 있을 거예요! 분명히 만족하실 거랍니다! https://slack.com/release-notes 페이지에서 확인하실 수 있습니다.

Slack 25.07.10 2025년 7월 3일 버그 수정 이번 변경 사항은 너무 사소해서 뚜렷하게 알아차리기 어려울 수도 있습니다. 그래도 이번 업데이트를 통해 말로는 설명하기 어렵지만 개선된 부분을 느끼시기를 바랍니다. 최신 버전이 되니 기분이 더 좋아지지 않나요? 저희도 그렇답니다.

Slack 25.06.40 2025년 6월 25일 버그 수정 대소문자에 민감한 사용자들은 워크스페이스를 추가할 때 똑같은 이메일 주소가 두 가지 버전으로 표시되는 문제가 있었습니다. 이 문제는, 이미 계정이 있는 상태에서 동일한 이메일 주소가 모두 대문자로 작성된 초대를 수락했을 때 발생하는 버그였습니다. 잠시만 기다려 주세요. 다시 확인해 보겠습니다. 오, 버그가 제대로 해결되었습니다!

Slack 25.06.30 2025년 6월 19일 버그 수정 어느 모로 보나 앱 성능이 어제보다 좋아졌습니다. 과학적으로 입증 가능한 확실한 사실입니다. 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다!

Slack 25.06.20 2025년 6월 11일 버그 수정 이번 주에는 크게 알려드릴 사항도, 또는 작게라도 알릴 만한 사항이 딱히 없네요. 막간의 분주한 무대 뒤처럼 부지런히 작업이 진행되고 있습니다. 조용히 다음 무대를 준비 중이랄까요?

Slack 25.06.10 2025년 6월 4일 버그 수정 작성 버튼을 탭한 후 자동 완성 메뉴에 특정 @멘션(예: @channel 및 @here)이 표시되지 않는 문제가 있었습니다. 이 문제로 인해 멘탈이 흔들리셨어도 괜찮습니다. 많은 노력을 기울여 문제가 해결되었거든요.

앱 내 특정 탭으로 연결되는 딥링크가 작동하지 않아 마치 막다른 골목을 가리키는 표지판 같은 느낌었습니다. 이제 이러한 링크는 정상적으로 잘 작동합니다.

Slack 25.05.40 2025년 5월 28일 버그 수정 이번 주에 크게 수정한 버그는 없지만, 앞으로 더 많은 부분을 수정할 예정이니 안심하세요. 물론 버그를 소개하는 것이 Slack의 목표는 아니지만 실수와 조정, 오류, 수정은 인생의 한 과정이며 성장의 대가이기도 하니까요. 지금 어디에 계시든 그저 즐겁게 사용해 주셨으면 좋겠습니다.

Slack 25.05.30 2025년 5월 21일 버그 수정 달리기 선수가 구간별 기록을 꾸준히 단축해 나가듯이 이번에는 눈에 확 띄지는 않지만 결코 사소하진 않은 업데이트를 이루어 냈죠. 좀 더 빨라지고, 좀 더 가벼워지고, 목표에 좀 더 가까워진 앱을 만나보실 수 있어요.

Slack 25.05.20 2025년 5월 14일 버그 수정 이번 주는 정말 힘들지만, 쉽게 이야기할 수 있는 것은 아무것도 없죠. 연못에 떠있는 오리처럼 말이예요. 물 위에서 평온하게 미끄러지듯 떠다니는 오리가 사실 물속에서는 필사적으로 발을 움직이며 헤엄치잖아요. 이번 주는 Slack이 바로 그런 오리같았답니다.

Slack 25.05.10 2025년 5월 9일 버그 수정 크게 특별한 일 없이 몇 주가 휘리릭 지나간 것 같은데 나중에 돌이켜 보면 실제로는 꽤 많은 일이 있었음을 깨달은 적이 있지요? Slack 앱에게 이번 주가 바로 그런 주였어요.

Slack 25.04.50 2025년 4월 30일 버그 수정 이름에 마침표가 포함된 사용자 그룹은 @멘션을 입력할 때 자동 완성이 제대로 작동되지 않았습니다. Slack의 모바일 엔지니어 그룹이 이 버그를 수정했다고 확인해 주었습니다. 마침표로 이만 마무리하겠습니다.

Slack 25.04.30 2025년 4월 16일 버그 수정 예약된 메시지가 예정된 시간에 전송되지 않는 경우가 있었습니다. 물론 저희의 의도는 전혀 아니었지만, 좋은 의도만으로는 부족하다는 말이 있죠. 이번 업데이트를 통해 더욱 성공적인 미래를 위한 발판을 마련하고자 합니다.

TalkBack 기능을 사용할 때, 일부 오류 메시지가 이를 트리거한 영역과 함께 읽히지 않는 문제가 있었습니다. 오류 메시지가 Slack에 작성되었지만 아무도 들을 수 없다면, 과연 그것은 존재하는 걸까요? 이제 분명하고 또렷하게 “네.”라고 답변드릴 수 있습니다.

Slack 25.04.10 2025년 4월 2일 버그 수정 워크플로에 링크 트리거를 포스팅하면 URL이 브라우저로 리디렉션되어 해당 워크플로가 갑자기 올바르게 작동하지 않는 문제가 있었습니다. 업무 ‘흐름’이 막혀 있던 셈이죠. 이제 이 워크플로가 다시 원활히 ‘흘러가기’ 시작했습니다.

Slack 25.03.40 2025년 3월 26일 버그 수정 리스트 내에서 이름에 이모티콘이 포함된 필드는 이모티콘이 표시되지 않고, 대신 “좋아요” 같은 설명 텍스트가 표시되었습니다. 이번 버그 수정을 통해 당신에게서 “좋아요”라는 반응을 많이 얻을 수 있기를 바랍니다.

Slack 25.03.30 2025년 3월 19일 버그 수정 흘러가는 하루 속에서 한 가지 알려드리고 싶은 것이 있어요. 여러분이 있기에 이 세상은 더 특별해지고 여러분은 미처 상상하지 못한 방식으로 다른 사람들에게 영향을 주고 있답니다. 아, 그리고 이번엔 앱에 큰 변경 사항이 없어요. 즐겁게 메시지를 나누세요!

Slack 25.02.41 2025년 3월 5일 버그 수정 이번 주는 정말 힘들지만, 쉽게 이야기할 수 있는 것은 아무것도 없죠. 연못에 떠있는 오리처럼 말이예요. 물 위에서 평온하게 미끄러지듯 떠다니는 오리가 사실 물속에서는 필사적으로 발을 움직이며 헤엄치잖아요. 이번 주는 Slack이 바로 그런 오리같았답니다.

Slack 25.03.10 2025년 3월 5일 새로운 기능 이번 업데이트에서는 "뒤로" 버튼이 iOS 스타일인 갈매기 모양에서 Android 스타일인 화살표로 변경되었습니다. 물론 아주 정교하거나 기술적으로 진보된 업데이트는 아니지만, 그래도 화살통에 화살을 하나 더 챙겨둘 수 있다는 건 반가운 일이죠. 😁

Slack 25.02.40 2025년 2월 26일 버그 수정 채널에서 검색 아이콘(돋보기 모양)을 클릭하면 앱이 가끔 충돌하는 문제가 발생했었습니다. 충돌을 검색하려던 것이 아니었음을… 확신합니다. 버그가 수정되길 원하셨다면, 이제 더 이상 걱정하지 마세요.

Slack 25.02.30 2025년 2월 19일 버그 수정 안드로이드 앱에서 데스크톱으로 초안과 예약된 메시지가 동기화되지 않아 모바일 기기로 시작된 모든 작업들은 모바일 기기에만 머물러 있어야 했습니다. 저희 발신함의 메시지는 이제 다음과 같습니다. “이제 모든 모바일 기기에서의 작업이 정상적으로 처리됩니다.”

그룹 DM을 시작할 때 “다른 사람은 참여할 수 없습니다.”라고 표시되었지만, 이제는 기존 DM에 사람들을 추가할 수 있는 옵션이 추가되었습니다. 좋지 않은 메시지 대신 좋은 소식을 알려드려 기쁩니다.

Slack 25.02.20 2025년 2월 13일 버그 수정 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 25.02.10 2025년 2월 5일 버그 수정 흘러가는 하루 속에서 한 가지 알려드리고 싶은 것이 있어요. 여러분이 있기에 이 세상은 더 특별해지고 여러분은 미처 상상하지 못한 방식으로 다른 사람들에게 영향을 주고 있답니다. 아, 그리고 이번엔 앱에 큰 변경 사항이 없어요. 즐겁게 메시지를 나누세요!

Slack 25.01.50 2025년 1월 29일 버그 수정 과거의 특정한 시간(“오늘 오전 12시”)으로 메시지 전송을 예약하면 충돌이 발생하면서 올바른 공간에 있지만 때를 잘못 만난 탓에 난관을 겪어야 했습니다. 새로운 오류 메시지가 작동을 완전히 멈추는 것보다는 더 도움이 되길 바랍니다. (시간 여행은 여전히 비공개 베타 테스트 중입니다.)

Slack 25.01.40 2025년 1월 23일 버그 수정 이번 릴리스에서는 특별히 언급할 사항이 없습니다. 항상 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다.

Slack 25.01.30 2025년 1월 16일 버그 수정 이번 주 업데이트에 엄청난 변화는 없지만 중요하지 않은 건 아니랍니다. 1년 365일이 모두 기념일은 아니지만 하루하루가 소중한 것처럼 말이죠. 이번 업데이트도 그렇습니다.

Slack 25.01.20 2025년 1월 8일 버그 수정 이번 주에는 말씀드리기엔 너무 사소한 개선 사항이 있었습니다. 하지만 필요할 때 언제든지 이전 릴리스 노트를 확인할 수 있다는 사실을 알고 계셨나요? 이 기능을 한번 살펴보세요! 얼마나 많은 발전이 있었는지 느끼실 수 있을 거예요! 분명히 만족하실 거랍니다! https://slack.com/release-notes 페이지에서 확인하실 수 있습니다.

Slack 24.12.20 2024년 12월 11일 버그 수정 이번에는 알려드릴 내용이 없습니다. 하지만 눈에 보이지 않을 뿐, 수면 아래에서는 많은 일들이 일어나고 있습니다. Slack을 더 나은 곳으로 만들기 위해 열심히 노력하고 있는데, 이번에는 그 노력이 티가 잘 안 나네요.

Slack 24.12.10 2024년 12월 5일 버그 수정 이번 주에는 크게 알려드릴 사항도, 또는 작게라도 알릴 만한 사항이 딱히 없네요. 막간의 분주한 무대 뒤처럼 부지런히 작업이 진행되고 있습니다. 조용히 다음 무대를 준비 중이랄까요?

Slack 24.11.30 2024년 11월 20일 버그 수정 앱을 업데이트해 주셔서 감사해요! 이번 라운드의 변경 사항을 깔끔하게 요약하기는 어렵지만, 앱이 최대한 원활하게 실행될 수 있도록 최선을 다하고 있어요. 점점 더 나아지는 모습을 보여드릴게요!

Slack 24.11.20 2024년 11월 13일 버그 수정 휴가(OOO) 상태로 설정된 프로필을 확인하려는 사용자들은 앱이 충돌하며 불편을 겪어야 했습니다. 전체적인 사용 경험이 완전히 기준 이하였지만 이 버그는 이제 사라졌답니다.

Slack 24.11.10 2024년 11월 6일 버그 수정 검색 결과에서 스레드로 이뤄진 댓글을 탭하면 올바른 채널은 열리지만 스레드만 단독으로 열리진 않았습니다. 결국 그 어딘가 있다는 정도만으로는 정확한 결과를 표시하는 데 충분치 않았죠. 모든 스레드를 깔끔하게 해결했으니 그동안의 인내심이 보답받기를 바랍니다.

오디오 클립 전송을 관리하는 메커니즘이 제대로 작동하지 않아 업로드가 되지 않고 계속 오류 메시지가 표시되었습니다. 오디오가 전송되지 않을 때 오디오를 호출해야 했던 적이 있다면, 이 수정 사항이 도움이 될 것입니다.

특정 Slack 테마에서는 화면 상단의 Android 상태 표시줄을 확인하기가 매우 어려웠습니다. 앱 디자인에서 보이지 않았으면 하는 부분이 많지만, 이 문제는 그중 하나가 아닙니다.

이모티콘은 더 이상 대소문자를 구분하지 않습니다. 혹시라도 불편을 끼쳐드렸다면 사과드립니다.

Slack 24.10.50 2024년 10월 30일 버그 수정 크게 특별한 일 없이 몇 주가 휘리릭 지나간 것 같은데 나중에 돌이켜 보면 실제로는 꽤 많은 일이 있었음을 깨달은 적이 있지요? Slack 앱에게 이번 주가 바로 그런 주였어요.

Slack 24.10.40 2024년 10월 23일 버그 수정 소프트웨어에서 “빨리 실패하라.”는 철학이 있지만, 이는 앱이 실행되자마자 충돌이 일어나는 걸 의미한 게 아니었습니다. 기이한 작동 결함이 얼마나 빨리 일어나든 항상 “더 빠르게 수정”하기 위해 노력하고 있습니다.

여러 섹션을 가진 비공개 캔버스를 사용하셨었다면, Android 앱에서 그 섹션들을 탐색할 수 없다는 걸 알아채셨을 것입니다. 비공개는 매우 중요하지만 이번 경우에는 저희가 너무 비밀스럽게 만들었던 것 같습니다.

Slack 24.10.30 2024년 10월 16일 버그 수정 진행 상황을 순간적으로 측정하기 어려울 수 있지만, 이 이유 때문에 다크 모드에서 파일 업로드를 추적하기 어려웠던 것은 아닙니다. 업로드 진행 바퀴를 밝게 표시하여 언제든지 현재 상황을 알 수 있도록 했습니다. 💡

Slack 24.10.20 2024년 10월 9일 버그 수정 버그는 사라지고 성능이 향상되었으며 작업이 완료되었고 결과는 만족스러웠습니다. 책임감 있게 Slack을 활용해 주세요.

Slack 24.10.10 2024년 10월 2일 버그 수정 마크업(문자 처리) 서식 지정이 영구 마커처럼 작동했으며, 닫는 명령어가 제대로 수행되지 않았습니다. 한 단어에만 이탤릭체를 적용했을 때 메시지의 나머지 부분도 이탤릭체가 적용되었으니까요. 정확한 범위에 태그를 지정하는 것은 중요한 일이며, 이제 Slack에서 마크업을 범위에 맞게 정확하게 적용됩니다.

Enterprise 조직의 모든 워크스페이스에서 제외된 사용자가 일부 워크스페이스에서 여전히 작업을 수행할 수 있다면... 뭔가 잘못된 것이죠. 건물에서 나가야 할 때는 리모컨도 두고 가야 합니다.

검색을 열고 채널 탭을 탭하면 보관된 채널이 표시되었습니다. 보관된 채널을 계속 검색할 수는 있지만, 검색 중에는 해당 채널이 보이지 않고 숨겨지도록 조금 정리했어요.

Android 앱에서 리스트를 이름별로 정렬하는 기능이 안정적으로 작동하지 않았습니다. 이 문제를 정확히 무엇이라고 명명해야 할지 모르겠지만, 문제가 발생했다는 것만으로도 고칠 필요가 있죠.

Slack 24.09.40 2024년 9월 25일 버그 수정 시간은 시계처럼 평평한 원일 수 있지만 회의 시간을 조율하는 데는 분명 유용합니다. 이러한 이유로(명백한 버그였기에) Slack Connect의 프로필에서 다시 한 번 사용자의 현지 시간을 올바르게 표시하겠습니다.

Slack 24.09.30 2024년 9월 18일 버그 수정 이번 릴리스에서 수정된 모든 버그가 눈으로 직접 확인하기엔 너무 소소하거나 말로 굳이 설명하기엔 성가신 문제일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수정 작업은 진행되었고 모두 고쳐졌으며 앱은 조금 더 개선되었습니다.

Slack 24.09.20 2024년 9월 11일 버그 수정 그저 관찰하는 것만으로도 즐거운 것이 있습니다. 훌륭한 미술 작품, 자연에 서식하는 동물, 대담한 평행 주차를 시도하는 사람이 여기에 해당되죠. 그러나 긴 URL을 즐겁게 생각하는 사람은 별로 없을 것입니다. "이 링크를 다시 확인하세요" 팝업에 계속 및 취소 버튼이 나타나지 않은 점, 사과드립니다.

사용자 지정 상태를 4개 이상 만들면, 마치 앱은 사용자가 직접 만드는 걸 더 좋아한다는 사실에 투덜대기라도 하듯 Slack의 기본 상태 목록으로 스크롤을 못 하게 만들었죠. 전통과 혁신을 아우르려면 여유가 필요합니다. 앱에서 다시 두 가지를 모두 즐겨보세요.

Slack 24.09.10 2024년 9월 4일 버그 수정 인생목적지가 아니라 여정이지 않나요? 물론, 2단계 인증으로 이메일 링크를 사용하여 로그인하려고 할 때 무한 로딩 화면에 갇히는 경우처럼 가끔은 목적지일 때도 있지만요. 어쩌면 진짜 인증은 우리가 그 과정에서 사귄 친구들일 수도 있겠죠? (사실은 아니었더라도 말이죠.)

새 프로필 사진을 추가하려고 하시나요? 사진 갤러리에서 “제한된 액세스 허용”을 선택하면 앱에서 선택한 사진을 업로드할 수 없었습니다. 확인한 결과 한 장의 사진만 업로드하도록 설정한 건 저희였네요.

Slack 24.08.40 2024년 8월 28일 새로운 기능 이번 주에는 큰 소식은 없어요. 다만, 더욱 편안한 경험을 위해 사소한 부분에서만 개선을 진행했답니다. 추가로 개선되어야 할 부분이 있다면 feedback@slack.com으로 알려 주세요! 😉

Slack 24.08.30 2024년 8월 21일 버그 수정 버그 수정: 가장 자주 대화하는 사람 등과 같이 보다 유용한 방식이 아닌 알파벳순으로 DM 제안이 표시되던 문제를 수정했습니다. 전 세계의 모든 알파벳 애호가들에게는 죄송하지만, 이제 알파벳순 우월주의가 끝났네요. 😅

Slack 24.08.20 2024년 8월 14일 버그 수정 이번 주에 크게 수정한 버그는 없지만, 앞으로 더 많은 수정 사항이 있을 예정이니 안심하세요. 물론 버그를 소개하는 것이 Slack의 목표는 아닙니다. 하지만 실수와 조정, 오류, 수정은 인생의 한 과정이며 성장의 대가이기도 합니다. 지금 어디에 계시든 즐겁게 사용해 주셨으면 좋겠습니다. 🙏

Slack 24.08.10 2024년 8월 7일 버그 수정 허들에 대한 알림이 DM에서 전송되지 않아서 의문이 생겼습니다. 정의적인 의미에서 허들을 형성하려면 몇 명의 사람이 필요할까요? 이 질문은 테세우스의 배나 “몇 마리의 거위가 한 무리를 이룰까요?”와 같은 철학적 난제 중 하나입니다. 어떤 답변을 하든, 버그가 발생했는데 이를 보고할 사람이 아무도 없다면 그 버그를 수정해야 한다고 저희는 주장합니다.

Slack 24.07.40 2024년 7월 24일 버그 수정 “일반 텍스트로 붙여넣기” 옵션을 선택하면 앱이 즉시 충돌하는 문제가 발생했습니다. 이 버그는 이제 사라졌으니 언제든지 서식 없이 붙여넣기를 하셔도 됩니다.

좋은 것도 과하면 안 될까요? Slack의 이모티콘 선택기가 “예”라고 대답하는 것처럼 보이네요. 각각의 새 이모티콘 행을 제대로 로드하지 못했으니까요. Slack 개발 팀은 정반대의 방법을 택하여 이 문제를 해결했습니다. 이제 이모티콘 세상의 무한한 가능성을 즐겨 보세요.

Slack 24.07.30 2024년 7월 17일 버그 수정 “in:#” 또는 “from:@”와 같은 검색 필터를 사용하면 정확히 0개의 결과가 돌아오는 문제가 있었습니다. 다행히도 엔지니어들이 문제를 해결하기 위해 총력을 기울일 수 있었습니다. 새로운 쿼리: “검색창에서 버그 입력” — 검색 결과: 0개.

Enterprise Grid 워크스페이스에 특정 워크스페이스에서만 채널을 필터링하는 경우, 특히 앱에서 다른 곳으로 이동했다가 다시 돌아오면 조직의 모든 채널이 보기에 다시 표시되는 등 메모리 부족 현상이 있었습니다. 필터 때문에 정말 바쁜 한 주였네요, 휴! 저희가 코드를 샅샅이 뒤져 이 버그의 모든 흔적을 없앴습니다.

Slack 24.07.20 2024년 7월 10일 버그 수정 버그 수정: 하이젠베르크의 불확실성 원리에 따르면 주어진 입자의 위치와 운동량을 동시에 정확하게 측정할 수 없다고 합니다. Slack의 불확실성 원리에 따르면 내 활동 보기에 표시된 반응 수가 늘 실제 리액티콘 수와 일치하는 것은 아니었습니다. 이제 추론을 배제하고 말씀드려 본다면, 이 버그가 수정되었음을 비교적 확신합니다.

Slack 24.07.10 2024년 7월 3일 새로운 기능 여러분, 즐거운 여름 보내세요! 이번엔 알려 드릴 업데이트가 없답니다. 기분 좋은 분위기를 이대로 쭉 즐기세요.

Slack 24.06.40 2024년 6월 26일 새로운 기능 모든 기능이 이전보다 아주 조금 나아졌습니다. 믿어 보세요. 😉

Slack 24.06.30 2024년 6월 19일 새로운 기능 이번 변경 사항은 너무 사소해서 뚜렷하게 알아차리기 어려울 수도 있지만, 그래도 이번 업데이트를 통해 표현할 순 없지만 서비스 품질이 개선되었길 기대합니다. 최신 버전이 되니 기분이 더 좋아지지 않나요? 저희도 그렇답니다.

Slack 24.06.10 2024년 6월 5일 새로운 기능 우리는 여름의 문턱에 있는 이곳에 모여 자유와 가능성, 열렬한 기대감으로 가득했던 청춘의 시절을 회상합니다. 소금기가 자욱한 보드워크 아케이드에는 미지의 세계가 펼쳐져 있었습니다. 늦은 어스름이 짙게 깔린 구릿빛 들판에서, 별이 쏟아지는 밤하늘을 보며 잠을 쫓고 경계를 늦추지 않았습니다. 이번 업데이트에 언급할 만한 큰 변경 사항 또는 수정 사항이 없더라도 Slack 앱에는 여름휴가란 없습니다. 하지만 이번 시즌에 여러분에게 와닿는 변화는 없더라도 앞으로 몇 년 동안 기억에 남을 만한 일이 생기기를 바랍니다.

Slack 24.05.50 2024년 5월 29일 새로운 기능 때로는 요점만 필요할 때가 있습니다. 그래서 Slack AI의 ‘한 눈에 정리’ 기능을 소개합니다. 한 눈에 정리를 사용하면 매일 자동으로 요약되도록 특정 채널을 선택할 수 있으므로 매일 아침 가장 먼저 요점을 확인할 수 있습니다. 좋아하는 시리즈의 “이전 회에서는...” 파트라고 생각하시면 됩니다. 이제 쇼를 시작합니다!

Slack 24.05.40 2024년 5월 23일 버그 수정 이번에는 알려드릴 큰 소식이 없지만 매주 이 알림을 부지런히 읽어 주시는 분들께 진심으로 경의를 표합니다. Slack 마을에서 이루어지는 모든 일에 관심을 가져 주셔서 감사합니다. 곧 더 많은 소식을 전해 드리겠습니다!

Slack 24.05.30 2024년 5월 15일 새로운 기능 Slack은 최상의 성능을 유지하기 위해 릴리스를 매주 공개합니다. 하지만 때때로 고객님에게 딱히 전할 내용이 없을 수도 있습니다. 그래서 처음에 더 많이 언급했었을 수 있는 몇 가지 사항에 대해 이야기해 보겠습니다. 예를 들어 모바일 기기에서 메시지를 길게 누르면 "읽지 않음"으로 설정할 수 있어 나중에 컴퓨터로 확인할 수 있다는 것을 알고 계셨나요? 아니면 나중에 다시 확인하도록 리마인더를 설정할 수도 있습니다. 아, 알고 계셨다고요? 그럼 그대로 계속 사용하시면 됩니다. 😅

Slack 24.05.20 2024년 5월 8일 버그 수정 이모티콘 선택기가 화면 맨 아래로 스크롤되지 않으면서 일부 사용자 지정 이모티콘을 가려 사용자가 이모티콘을 사용하는 것을 힘들게 만들었습니다. 이 버그를 “사용자 지정 스크롤 길이”로 설명한다면 더 나을까요? 그렇지 않겠죠? 죄송합니다. 😥

Slack 24.05.10 2024년 5월 1일 버그 수정 버그 수정: “다음으로 이동...” 메뉴를 통해 큰 조직 외부에 있는 워크스페이스 사이를 이동할 수 없었습니다. 이동이라기보다 마우스 운동에 가깝지만 뭐가 되었든 버그임은 확실합니다. 그리고 누구든 운동하는 버그를 원하지 않으니까요. 운동하는 버그를 생각나게 만들어 죄송합니다.

버그 수정: 아, 추가 검색 결과를 보고 싶으셨나요? 맨 뒤로 돌아가세요! 검색 결과의 새로운 페이지가 로드될 때마다 앱이 자동으로 맨 처음으로 스크롤되었었죠. “한 걸음 앞으로 가면 전체 여정이 되돌아가는” 방식으로는 어떤 진전도 이룰 수 없으므로 이 오류를 수정했습니다.

Slack 24.04.40 2024년 4월 24일 새로운 기능 Slack AI와 만나 보세요! 새로운 생성형 AI 도구들을 사용하면 더 스마트하게 검색하고 대화를 즉시 요약하는 등 많은 작업들을 수행할 수 있습니다. 고객지원센터(https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI)에서 Slack AI의 활용 방법을 알아보세요.

Slack 24.04.30 2024년 4월 17일 버그 수정 버그 수정: 조직의 사용자 지정 상태 제안이 데스크톱에서는 표시되지만 모바일에서는 되지 않는 현상을 발견하셨나요? 알고 보니 저희 쪽에서 약간 정리가 덜 되었네요. 넓은 마음으로 이해 부탁드려요.

Slack 24.04.20 2024년 4월 10일 새로운 기능 공기 중에 뭔가가 있는 걸까요? 뭐라 꼬집어 말할 수 없는 좋은 일이 생긴 걸까요? 세상이 더 밝아 보이고 음악이 더 달콤하게 들리는데… 대체 뭘까요? Slack 앱이 업데이트되긴 했지만, Slack은 당신이 느낀 경쾌한 기분의 원인이라고도, 아니라고도 말할 수가 없네요.

Slack 24.04.10 2024년 4월 3일 새로운 기능 [오류: 릴리스 노트를 찾을 수 없음] 잠깐만요, 이럴 리가 없는데... 좋습니다. 이번에는 특별히 언급할 만한 수정 사항이 없는 것은 사실이지만, 늘 여기를 통해 저희가 앱을 개선하기 위해 계속 노력하고 있다는 사실을 알려드리고 싶어요. 여러분께 기분 좋은 느낌을 전하고 싶기도 했고요. 4월을 순조롭게 시작하기를 진심으로 바랄게요. 만우절에 속지 마시고요!

Slack 24.03.40 2024년 3월 27일 새로운 기능 저희는 모든 기능을 제대로 정비하고 보수하여 원활하게 정상 작동하도록 보이지 않는 곳에서 열심히 노력하고 있습니다. 올바르게 작동하지 않는 기능을 발견하시면 언제나 그러셨듯이 feedback@slack.com으로 알려주세요!

Slack 24.03.30 2024년 3월 20일 새로운 기능 모든 항목이 원활하게 실행되도록 코드를 정리했습니다. 이제 Slack을 끊김 없이 매끄럽게 사용할 수 있습니다.

Slack 24.03.20 2024년 3월 13일 새로운 기능 이번 주 업데이트에 엄청난 변화는 없지만 중요하지 않은 건 아니랍니다. 1년 365일이 모두 기념일은 아니지만 하루하루가 소중한 것처럼 말이죠. 이번 업데이트도 그렇습니다.

Slack 24.03.10 2024년 3월 6일 새로운 기능 빈 캔버스나 분류되지 않은 파일 캐비닛보다 더 두려운 것은 무엇일까요? 캔버스 또는 파일에 대한 결과를 필터링할 수 없는 Slack 검색 기능일 겁니다. 이 부분을 확실히 개선하기 위해 업데이트 중이랍니다.

Slack 24.02.40 2024년 2월 28일 새로운 기능 디지털 스프린터를 방지하기 위한 까다로운 패치 작업이 완료되었어요. “디지털 스프린터”라는 말이 있다는 걸 알고 계셨나요? 이제 관련 패치를 완료했으니 더 이상 이 단어에 대해서는 걱정하지 않으셔도 돼요.

Slack 24.02.30 2024년 2월 22일 새로운 기능 주간 Slack 소식에 오신 것을 환영합니다. 오늘의 새로운 기능은 "따라잡기"입니다. 읽지 않은 메시지를 옆으로 살짝 밀어 읽음으로 표시하고 곧 바로 빠른 답장을 보내 즉시 분류할 수 있습니다. 손가락이 맘대로 움직이는 것을 대비해 실행 취소 버튼도 준비해 두었습니다. 오늘부터 바로 “따라잡기” 기능을 사용해 보세요!

Slack 24.02.20 2024년 2월 14일 버그 수정 워크플로가 URL로 표시되는 경우 Android 사용자는 캔버스에서 워크플로를 트리거할 수 없었으며, 실제로 이로 인해 업무 흐름에 문제가 발생했습니다. Slack 기능에 엄격한 규칙은 필요하지 않기 때문에 워크플로를 표시하는 방식과는 상관없이 기능을 실행할 수 있습니다.

Slack 24.02.10 2024년 2월 7일 새로운 기능 즐거운 2월입니다! 새해 세웠던 다짐들은 잘 지켜지고 있나요? 뭐라고 하려는 건 아니고요. 저희의 새해 다짐은 특별한 변경 사항이 없더라도 릴리스 노트에 그저 “버그가 수정되고 개선되었다”고 알리지 말자는 것이었는데요. 아시겠지만, 저희가 다짐을 잘 지켜나가고 있는 것 같네요. 😀

Slack 24.01.50 2024년 1월 31일 버그 수정 푸시 알림의 빠른 댓글이 전달되지 않아 알림 해제 기능이 더 느리고 혼란스러워졌습니다. 모두가 불편함을 겪었죠. 이번 업데이트를 통해 빠른 댓글의 속도와 정확성을 모두 복원했습니다.

마치 지도를 손에 들고 운전하는 것처럼 Android 탐색 막대가 Slack의 메시지 작성기를 가리고 있었습니다. 나이가 들통나게 되겠군요. 공중전화를 기억하시나요? Y2K는요? 이제 모든 것을 제자리에 갖췄습니다.

윌리엄 포크너는 “과거는 결코 죽지 않는다. 과거는 지나가지도 않았다.”라는 말을 했습니다. 종료한 허들이 홈 탭에 계속 표시되는 버그를 보고 한 말일지도 모르겠네요. 저희의 생각을 피츠제럴드의 말을 빌려 설명하자면 “Slack은 끊임없이 사소한 버그 수정 작업으로 밀려나면서도 물살을 거스르는 배처럼 앞으로 나아갑니다.”

마치 시위(또는 단순한 무대 공포증)를 하듯이 새 채널을 만들려고 하면 키보드가 표시되지 않았습니다. 변화란 두려울 수 있지만 성장하고 싶다면 꼭 필요한 부분이죠. 이제 만들어 보세요. 당신이 준비가 됐을 때 키보드는 나타날 겁니다.

Slack 24.01.40 2024년 1월 24일 새로운 기능 선반을 정리하고, 창문을 닦고, 손에 흰 장갑을 끼고 평평한 바닥을 모두 청소했습니다. 모든 부분이 깔끔하게 정리된 상태인지 확인하기 위한 일종의 일상적인 유지 관리였죠. 이제 전력을 다해 일에 집중해 주세요!

Slack 24.01.30 2024년 1월 17일 버그 수정 버그 수정: 띄어쓰기로 인해 때로는 의미가 완전히 달라지기도 합니다. ‘곧잘 하다’와 ‘곧 잘하다’처럼 말이죠. 띄어쓰기가 포함된 사용자 이름으로는 검색이 잘 작동하지 않는다는 것도 발견했습니다. 하지만 다행히 고칠 수 있을 만큼의 여유가 있었답니다.

Slack 24.01.20 2024년 1월 10일 버그 수정 바쁜 연말이 지나고 이제는 직접적인 소통을 잠시 쉬고 싶은 생각이 들 수 있습니다. 하지만 그런 이유로 Slack의 DM 탭이 완전히 비어 있는 상태로 표시된 것은 아닙니다. 그저 흔히 보던 버그였을 뿐이거든요. 새해, 새로운 버그가 찾아오겠지만 Slack은 모두가 한결같이 즐겨 쓰는 앱이랍니다. 계속 최선을 다하겠습니다.

Slack 24.01.10 2024년 1월 3일 버그 수정 해결된 문제: 이모티콘 선택기를 로드하지 못했을 때 앱이 경고 없이 빠르게 절전 모드에 들어가는 문제가 있었습니다. 갑작스러운 충돌에 가장 알맞은 이모티콘은 무엇인가요? 이번 업데이트가 이모티콘이든 다른 방식으로든 긍정적인 반응을 이끌어냈으면 좋겠네요.

Slack 23.12.21 2023년 12월 14일 버그 수정 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 23.12.20 2023년 12월 13일 새로운 기능 눈에 보이지 않는 사소한 문제와 설명하기에는 어려운 문제를 해결했습니다. 다음에는 정기적이고 더 흥미로운 유형의 릴리스 노트를 제공해 드릴 예정입니다.

Slack 23.12.10 2023년 12월 6일 버그 수정 버그 수정: 블록 키트를 사용하여 앱을 제작한 경우, `plain_text_input` 필드에 입력된 텍스트가 저장되지 않는 문제가 발생하지 않으셨나요? 선택적 저장인 걸까요? 잊어버린 것일까요? 어쨌든, 이 증상은 해결되었습니다.

버그 수정: 채널에서 뒤로 스크롤할 때 앱이 충돌하는 문제가 있었는데요, 이상적이라 할 순 없었죠. 시간은 앞으로만 흐른다지만, 채널 내역은 어느 방향으로든 이동할 수 있어야겠죠?

버그 수정: 두 워크스페이스에 로그인되어 있다면, 이제 메시지 링크가 해당 워크스페이스 사이에서 잘 작동합니다. *딩동댕* 이제 Slack 앱에서 어디든 자유롭게 이동할 수 있게 되었습니다.

버그 수정: 업로드된 이미지 미리보기가 Slack Connect 채널 내에서 작동되지 않는 문제가 있었습니다. 미리보기가 어디서나 잘 작동된다면 외부 파트너와의 대화에서도 잘 보여야 하죠. 사실, 모든 곳에서 잘 보여야 하기 때문에 이번 업데이트에서 해결했습니다.

Slack 23.11.40 2023년 11월 29일 새로운 기능 앱 전체에 작은 수정과 조정이 있었습니다. 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다! 문제가 있을 경우 feedback@slack.com으로 연락해 알려주시기 바랍니다.

Slack 23.11.30 2023년 11월 16일 새로운 기능 몇 주간을 보낼 때는 별일 없었던 것 같은데, 지나고 나서 돌아보면 꽤 많은 일이 일어났다고 느껴지는 때가 있나요? 앱에서는 이번 주가 바로 그런 주였네요.

Slack 23.11.20 2023년 11월 8일 버그 수정 정상적인 상황인데도 업로드된 영상 때문에 “인터넷이 중단될 수 있다"고 들었습니다. 근데 영상을 올리면 “Slack 앱도 중단될 수 있다”는 걸 알게 되었습니다. 정황 증거만 있는 상황이더라도 영상을 업로드할 때 앱이 멈추는 버그를 바로 수정해버렸습니다. ✌️

“버그가 너무 좋아, 두 번이나 수정했네요!” 😅 몇 달 전, 연결 상태가 불안정할 때 가끔 초안이 잘못된 채널로 전송되던 버그를 수정했었습니다. 완벽히 수정한 줄 알았는데, 놓친 부분이 있었어요. 이해해 주셔서 정말 감사합니다.

Slack 23.11.10 2023년 11월 1일 새로운 기능 앱을 업데이트해 주셔서 감사합니다! 이번 라운드의 변경 사항을 깔끔하게 요약하기는 어렵지만, 앱이 최대한 원활하게 실행될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 이익을 증가시키세요!

Slack 23.10.40 2023년 10월 25일 새로운 기능 분할 시간(Split Time)을 꾸준히 개선하는 육상 선수처럼, 이번 업데이트는 눈에 띄지는 않아도 중요도가 결코 작지 않습니다. 앱이 조금 더 빠르고 간결해졌으며, 목표에 조금 더 가까워진 것을 확인할 수 있습니다.

Slack 23.10.30 2023년 10월 18일 새로운 기능 엔진을 정비하고 내부를 깨끗하게 청소했습니다. 이제 모든 기능이 다시 원활하게 실행되고 있습니다.

Slack 23.10.10 2023년 10월 5일 버그 수정 거미줄을 치우는 중이니 신경 쓰지 마세요. 사소한 버그와 디지털 쓰레기는 이제 그만!

Slack 23.09.40 2023년 9월 27일 새로운 기능 알림: 이 버전은 Android 9을 지원하는 마지막 Slack 버전입니다. 이별은 언제나 힘들다는 것을 잘 알고 있습니다. Slack을 기존 빌드에서 계속 사용할 수 있지만 이후 업데이트를 통해 혜택을 받을 수 있도록 OS를 업데이트하는 것이 좋습니다. Slack이 최고의 상태로 유지되도록 도움 주셔서 감사합니다. 버그 수정 버그 수정: 비활성화된 사용자와의 DM이 사이드바의 즐겨찾기 섹션에서 여전히 표시되었습니다. 앞으로 즐겨찾기에서 즐겨찾기 항목이 사라지면 더 정확히 반영하도록 하겠습니다.

버그 수정: 어떤 채널에서 작성 중인 메시지가 다른 채널 메시지의 입력 자리 표시 텍스트와 겹칠 때가 있었습니다. Slack의 물리학자 직원들은 이런 현상이 실제로 평행 우주가 충돌하는 것이 아니라 흔히 볼 수 있는 단순 버그였다는 결론을 내렸습니다.

Slack 23.09.30 2023년 9월 20일 큰 변화가 다가오고 있습니다. Slack 앱이 새롭게 변신하고 있거든요! 집중력, 체계적 구성, 생산성을 극대화하도록 설계된 새로운 전용 보기로 데스크톱과 모바일 버전의 Slack이 모두 업데이트됩니다. 사용 중인 플랜에 따라 이 변경 사항들이 즉시 적용되지 않을 수도 있지만, 앞으로 몇 주간 계속 지켜봐 주시기 바랍니다. 그동안 SlackHQ.com의 블로그에서 향후 업데이트에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. 새로운 기능 통합된 Grid: Enterprise Grid 플랜에서 워크스페이스를 오가는 게 힘드셨나요? 이제 조직에 소속된 모든 채널이 단일 보기로 표시됩니다. 정말 멋지죠.

더 깔끔해진 머리글과 바닥글: 이제 DM, 초안, 스레드, 나중에 섹션에 더 쉽게 액세스할 수 있고 화면 공간도 덜 차지합니다. 엄지손가락이 고마워할 겁니다.

내 활동: 새로운 내 활동 섹션에서는 멘션, 스레드, 반응 및 앱이 하나의 편리한 위치로 통합됩니다. 대화에 대한 새로운 소식을 한 번에 확인할 수 있는 공간입니다.

그리고 더 많은 기능들이 있습니다! 블로그에 자세한 내용이 있다고 말씀드렸나요?

Slack 23.09.20 2023년 9월 13일 버그 수정 버그 수정: 극히 드물게 연결 상태가 특히나 좋지 않은 경우 초안이 원래 의도한 채널이 아닌, 열어본 다음 채널로 전송되던 문제가 수정되었습니다. 우편 배달원이 "발신자에게 반송"을 "경로의 다음 집으로 배달" 처리한다면, 상상이 가시나요? 이러한 일이 다시 발생하지 않도록 버그를 수정하고 우편 요금을 다시 한 번 확인했습니다.

Slack 23.09.10 2023년 9월 6일 새로운 기능 거미줄을 치우는 중이니 신경 쓰지 마세요. 사소한 버그와 디지털 쓰레기는 이제 그만!

Slack 23.08.50 2023년 8월 30일 새로운 기능 이번 주에는 말씀드리기엔 너무 사소한 개선 사항이 있었습니다. 하지만 필요할 때 언제든지 이전 릴리스 노트를 확인할 수 있다는 사실을 알고 계셨나요? 이 기능을 한번 살펴보세요! 얼마나 많은 발전이 있었는지 느끼실 수 있을 거예요! 분명히 만족하실 거랍니다! https://slack.com/release-notes/android 페이지에서 확인하실 수 있습니다.

Slack 23.08.40 2023년 8월 23일 버그 수정 이야기를 시작하면 끝없이 말하는 사람처럼 한 문단, 한 줄, 또는 한 단어만 듣고 싶을 때에도 TalkBack 기능이 Slack 메시지 전체를 읽는 문제가 있었습니다. 간결한 메시지를 좋아하지 않는 분에게는 좋은 일이었지만 다른 분들을 위해 TalkBack 기능은 이제 원하는 경우 더 짧은 내용도 읽어 줍니다. 😊

Slack 23.08.30 2023년 8월 16일 새로운 기능 이번 주에 공지할 새로운 내용은 없습니다. 그런데 필요할 때 언제든지 이전 릴리스 노트를 확인할 수 있다는 사실을 알고 계셨나요? 이 기능을 살펴보세요! 얼마나 많은 발전이 있었는지 느끼게 되실 거랍니다! 분명히 만족하실 거예요! https://slack.com/release-notes/android 페이지에서 확인하실 수 있습니다.

Slack 23.08.20 2023년 8월 9일 새로운 기능 이제 긴 채널 이름이 사이드바에 축약되어 표시돼요. #무작위로-잘리는-건-아니고... 버그 수정 버그 수정: 채널의 책갈피 링크를 탭하면 “문제가 발생했습니다.”라는 오류 메시지가 표시되던 문제를 해결했습니다. 앞으로 링크가 작동할 때마다 ‘완전 잘 돌아가네’라고 생각해 주시기를 바랍니다.

버그 수정: 가로 방향으로 전환했을 때 메시지 보내기 버튼이 작동하지 않았던 문제를 해결했습니다. 이제 여러분은 영화 예술가처럼 와이드스크린 화면 비율로 메시지를 작성해 전송할 수 있답니다.

버그 수정: ‘새 메시지’ 작성기에서 앱과 봇 이름이 메시지 옵션으로 표시되지 않던 문제를 해결했습니다. 봇과도 펜팔을 할 수 있다고요! 이 항목은 옵션으로 추가되었습니다(하지만, 이진법을 공부하는 것은 여러분의 몫인 걸로요. 😅).

Slack 23.08.10 2023년 8월 9일 새로운 기능 버그 수정: 이번 주는 공유드릴 것이 많지 않지만, 저희가 수면 아래에서 모든 것이 매끄럽게 돌아갈 수 있게 열심히 일하고 있다는 것을 알아주세요. 혹시 문제를 발견하거나 (아니면 조금 이상한 점이라도요) feedback@slack.com으로 문의를 남겨 주세요!

Slack 23.07.40 2023년 7월 26일 버그 수정 버그 수정: 같은 메시지 내에서 동일한 사용자 지정 이모티콘을 여러 번 사용하려고 하면, 이모티콘이 한 번만 표시되는 문제가 있었습니다. 간결함이 재치의 정수이긴 하나, 반복된 이모티콘들도 때로는 멋지죠. 그래서 이 문제를 바로 해결했습니다.

Slack 23.07.30 2023년 7월 19일 버그 수정 버그 수정: ‘Slack Connect의 연결이 해제(Dis-Connect)됐다고요?!’ Slack Connect 사용자가 포함된 그룹 DM에 새로운 사람을 추가하면, 종종 앱이 충돌해 연결이 끊어지는 불상사가 있었습니다. 하지만 이제 모든 휴대전화에 최신 업데이트를 내보내어, 이 문제를 깨끗이 해결했답니다. 😊

버그 수정: 실종된 체크 표시를 찾습니다! 스레드에 댓글을 남길 때 ‘채널로도 보내기' 상자에 체크했는데 상자의 체크 표시가 슬쩍 사라지는 경우가 있었습니다. 그래서 Slack에서는 점검 라인에서 모든 스레드 체크 상자 외에 또 다른 체크 표시를 추가했습니다.

Slack 23.07.20 2023년 7월 12일 버그 수정 버그 수정: 누군가의 풍선을 꼭 터뜨리고 싶은 건 아니지만, Android의 대화 풍선이 해당 메시지를 읽은 후에도 한참 남아 있을 때가 있었어요. 버그를 해결하며 풍선을 터뜨렸으니, 이제 깔끔한 Slack을 계속 만나세요! 🎈

Slack 23.07.10 2023년 7월 5일 버그 수정 버그 수정: 돋보기 이미지가 검색 결과를 가리는 바람에 오히려 쓸모가 없었죠? 이제 돋보기가 사라져서 훨신 명쾌하게 결과를 확인하실 수 있을 거예요. 🔎

Slack 23.06.40 2023년 6월 28일 버그 수정 버그 수정: 허들 초대에 “곧 참석 예정”이라고 응답하면 앱이 충돌하면서, “지금이 아니면 참석하기 힘듦”이 암묵적 메시지로 비쳤죠. 당신의 관심이 필요한 수많은 일들이 있음을 잘 알고 있어요. 여유를 갖고 천천히 하세요. 허들은 잘 대기하고 있을 테니까요.

Slack 23.06.30 2023년 6월 21일 버그 수정 버그 수정: 규모가 큰 그룹 DM 창에서 메시지를 예약하면 "취소 불가능"이란 문구가 나오며, 초안이나 전송된 화면에서 수정하려고 하면 앱이 갑자기 멈추곤 했습니다. 버그 전문가인 Slack 모바일 엔지니어들이 이 버그를 찾아 깨끗이 해결했습니다. ✌️

Slack 23.06.20 2023년 6월 14일 버그 수정 버그 수정: 어떤 사용자의 Slack 프로필을 확인하기만 해도 최신 다이렉트 메시지 목록에 갑자기 그 사람이 추가됐었다고요? 이제 걱정하지 마세요. 푸가처럼 메시지가 개별적으로 채워지는 상태가 아닌 평범한 버그였고, 바로 수정되었답니다.

Slack 23.06.10 2023년 6월 7일 새로운 기능 앱 내의 일부 언어와 이미지를 업데이트하여 특정 플로를 보다 명확하고 흥미롭게 만들었습니다. 익숙하게 사용하시던 환경 그대로이며, 살짝만 다듬었습니다.

Slack 23.05.50 2023년 5월 31일 새로운 기능 몸이 엄청 긴장했다는 걸 깨닫고 심호흡하다 보면 몸이 조금씩 이완되는 경우가 가끔 있죠. 이 업데이트가 바로 그런 거예요. 여전히 Slack인데 약간의 껄끄러움이 풀렸다고 할까요.

Slack 23.05.41 2023년 5월 26일 버그 수정 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 23.05.40 2023년 5월 24일 새로운 기능 버그는 사라졌고, 성능은 향상되었으며, 작업은 완료됐고, 결과는 만족스러웠습니다. Slack을 충실히 활용해 주세요. 😊

Slack 23.05.30 2023년 5월 17일 버그 수정 버그 수정: 기기의 글꼴 크기가 기본 옵션보다 더 작게 설정된 경우, 이모티콘 반응이 부분적으로 삭제되거나 너무 가깝게 잘려, 한 가지 크기가 들어맞지 않을 때가 있었습니다. 이는 저희 중 어느 누구도 기대한 반응이 아니었습니다. 😳

Slack 23.05.20 2023년 5월 10일 버그 수정 버그 수정: 메시지가 전송되기 바로 전으로 돌아가고 싶나요? 외부 키보드에서 일본어로 입력할 때 '리턴(Return)' 키가 줄 바꿈 대신 메시지를 전송한다는 걸 발견했습니다. 이에 따라 수정 사항을 '입력(Enter)'하고 해당 버그를 해결했습니다.

Slack 23.05.10 2023년 5월 3일 버그 수정 버그 수정: 다이렉트 메시지에서 @here 또는 @channel을 멘션하는 옵션을 없앴습니다. DM에서 이런 멘션은 필요가 없으며, 마치 중언부언하는 느낌이었죠. 아, 그리고 앱이 엄청나게 충돌하게 만들기도 했습니다. 어찌 되었든 좋은 일이 없었죠. @mention처럼 DM의 모든 메시지는 알림을 보내니, 여러분만의 멋진 언어를 마음껏 사용하시면 됩니다.

Slack 23.04.40 2023년 4월 26일 버그 수정 버그 수정: 이모티콘 반응이 가끔 회색 사각형으로만 표시돼 마치 감정 없는 사람처럼 느껴졌을 거예요. 반응 없는 메시지는 늘 백지나 다름없죠. 이제 허전하고 칙칙한 회색을 넘어 다양한 리액티콘을 사용해 보세요. 😊

Slack 23.04.30 2023년 4월 19일 새로운 기능 안녕하세요. 이것이 당신이 찾던 릴리스 노트인가요? 저희는 당신이 어디에 있는지, 또 뭘 하고 있는지 궁금하답니다. 여기에 릴리스 노트가 없어 혹시 허전하다고 느끼셨나요? 어떻게 해야 당신의 마음을 얻을 수 있을지 알려주세요. 현재로선 당신을 위한 릴리스 노트가 없다고 말씀드릴 수 밖에 없네요.

Slack 23.04.20 2023년 4월 12일 버그 수정 버그 수정: 코드 블록 뒤에 나타나는 글자들에 '자르기' 기능을 사용하려고 하면 앱이 충돌하는 문제가 발생하곤 했습니다. 하지만 안심하세요. 버그는 수정됐고, 그 과정에서 모든 코드는 안전하게 유지되었습니다.

버그 수정: 이름에 무엇이 보이나요? Slack 사용자 이름이 잘못 사용된 점을 너그러이 양해해 주세요. DM 채널 상단에는 원래 Slack 사용자 이름이 아니라 사용자의 실제 이름이 표시되어야 합니다. 전혀 의도치 않은 이름 표시 오류라 이후 바로 수정했습니다. 😅

Slack 23.04.10 2023년 4월 5일 새로운 기능 이번 주에는 큰 버그 수정은 없지만, 앞으로는 많이 있을테니 안심하세요. 물론 여러분께 버그를 알려드리는 게 저희의 목표는 아니지만 실수, 조정, 오류와 수정은 삶의 리듬이자 성장을 위해 필요한 대가죠. 현재 어떤 상황에 처했든 인생의 여정을 즐기시길 바랄게요. 🙌🏻

Slack 23.03.50 2023년 3월 29일 새로운 기능 무소식이 희소식이란 말이 있죠! 아, 사실 유소식도 좋은 소식일 수 있고, 무소식도 나쁜 소식만큼 불확실함과 추측만 남기기도 하죠. 어쨌든 이번 무소식은 희소식입니다. 적어도 나쁜 소식은 아니죠. 이런 무소식은 괜찮죠?

Slack 23.03.40 2023년 3월 22일 버그 수정 버그 수정: 이미지에서 세밀한 부분이 잘 보이지 않는다면 Slack의 ‘확대/축소' 기능이 약간 이상했기 때문이랍니다. 이제 Slack이 원래대로 선명한 이미지를 보여 드릴게요.

버그 수정: 목록을 만들 때마다 늘 처음부터 시작한다는 느낌을 받으셨나요? 글머리 기호나 숫자를 사용하여 목록을 만들면, 글머리 기호 뒤에 나오는 모든 숫자가 ‘1’로 설정되었었죠. 이제 Slack과 여러분 모두를 위해 개선되었음을 알려드립니다. 😅

Slack 23.03.30 2023년 3월 15일 버그 수정 버그 수정: 앱이 초안 보기를 여는 동안 주기적으로 멈춰, 전송되지 않은 메시지도 볼 수가 없었습니다. 이 버그를 너무 일찍 전송돼 버린 초안쯤으로 생각해 주세요. 😅

Slack 23.03.20 2023년 3월 8일 버그 수정 버그 수정: 시간의 스레드가 약간 엉켜서, 스레드의 메시지에 표시되는 시간에 연도가 표시되지 않습니다. 디지털이든 물리적이든 훌륭한 스레드라면 1년 이상 유지되어야 하므로 연도에 대한 정보를 시간 표시에 추가했습니다.

버그 수정: 보관된 메시지에 접속할 때 사용자가 '이름 표시'를 선택했을 때에도 항상 작성자의 전체 이름이 표시되었죠. 존중 받지 못하는 환경 설정을 뭐라고 할까요? 정답: 수정 후 저장되어야만 하는 버그입니다! 😅

Slack 23.03.10 2023년 3월 1일 새로운 기능 3월 6일부터 일부 오래된 버전의 Slack을 더이상 사용할 수 없게 됩니다. 1년 안에 Slack을 업데이트 하셨다면 괜찮습니다. 하긴 Slack을 업데이트한 지 1년이 넘었다면 이 메시지도 확인하실 수 없었을 거예요. 나중을 위해 알려드립니다. 모든 사용자 분들은 앱을 최신 버전으로 업데이트하세요. 지원 팀에서 미리 감사 인사를 전합니다! 버그 수정 버그 수정: 이메일 수신함이 늘 0으로 표시되었다면, 이제 안심하세요. 채널을 확인했는데도 주기적으로 읽지 않은 상태로 표시되던 버그가 마침내 해결되었습니다. 채널이 더이상 진하게 표시되지 않아, 업무에 집중력을 더 발휘하실 수 있길 바랄게요! 💪

Slack 23.02.40 2023년 2월 22일 버그 수정 버그 수정: 메시지 작성 필드에 업로드하는 파일의 시각적 표시기가 보이지 않는 문제가 있었습니다. 다시 말해, 가려져 보이지 않기에 '메시지 미리보기'의 의미가 없었던 거죠. 이제 다시 표시된답니다. 죄송합니다. 😅

Slack 23.02.30 2023년 2월 13일 버그 수정 버그 수정: ‘다음으로 이동...’ 영역에 글자를 입력해도 전혀 결과가 나타나지 않았습니다. 성급히 결론 내리긴 어려웠지만 이건 확실히 버그로 같았죠. 용맹한 엔지니어들이 즉시 투입되어 문제를 해결했으니, 이제 마음껏 Slack을 이동하며 살펴보실 수 있을 거예요.

Slack 23.02.20 2023년 2월 9일 새로운 기능 허들의 모바일 화면 공유로 어디서나 화면을 공유하세요! 허들을 시작한 후, 추가 옵션 메뉴를 열고 화면 공유를 탭하면 바로 공유가 이루어집니다. Slack 앱을 백그라운드에서 실행하며 기기의 콘텐츠를 계속 공유할 수도 있습니다! 버그 수정 버그 수정: 보관된 채널이 채널별 알림 목록에 잘못 표시되면서 과거의 것들이 남아 있지 못 하게 했었죠. “죄송합니다. 연결하려는 채널은 더이상 사용할 수 없습니다.” (하지만 돌아올 때가 되면 언제든지 채널을 '보관 취소'할 수 있습니다.)

Slack 23.01.40 2023년 1월 26일 새로운 기능 Slack도 당신처럼 멀티태스킹을 할 수 있답니다. 비디오 클립을 훨씬 더 작은 창으로 축소할 수 있어, 안정감 있는 클립으로 작업하면서, 동시에 계속 재생하기도 가능합니다. 버그 수정 버그 수정: 자동 완성 메뉴에서 봇 이름을 누르면 문자나 숫자가 무작위로 표시되었을 거예요. 묘하게 흥미롭거나 낯선 호기심이 느껴지셨나요? 또는 많은 일을 하는 프로그램에 대한 익명의 코멘트였을까요? 놀랍게도 이건 버그였습니다. 😅

버그 수정: 한 손으로 손뼉을 칠 수 있는 방법은 뭘까요? 키보드가 없다면 메시지를 어떻게 입력해야 할까요? 두 개의 수수께끼 중 하나는 이제 풀 수 있습니다. ‘새 메시지’를 누르면 키보드가 계속 나타나도록 만들었기 때문이죠. ✌️

Slack 23.01.30 2023년 1월 19일 새로운 기능 미니 공익광고: Slack에서 리마인더를 설정할 수 있다는 것 알고 계셨나요? 메시지를 길게 눌러 '리마인더 설정'을 선택하거나, Slack에서 어디서나 '/remind me'를 입력하면 Slackbot이 지정된 시간에 성실히 알림을 드릴 거예요.

Slack 23.01.20 2023년 1월 12일 버그 수정 수정 사항: "스레드에 댓글을 남기려면 이 채널에 참여하세요"라고 친절히 적힌 배너가 각 스레드의 최근 메시지를 가려 오히려 불편을 줬었습니다. 이제 채널의 참여 여부를 결정하기 전이라도 전체 대화를 볼 수 있어요.

Slack 23.01.10 2023년 1월 4일 새로운 기능 2023년이 코앞이라는 게 믿어지시나요? 여러분도 Slack처럼 새해를 바라보며 지난 한해를 돌아보는 시간을 가졌을 거예요. 그래서 이번 업데이트는 큰 버그 수정보다는 향후 펼쳐질 서비스를 위한 토대 준비에 중점을 뒀습니다. 새해에도 Slack과 여러분은 변함 없을 거예요. 전보다 조금 더 나은 모습을 보일 뿐이지요. 새해 복 많이 받으세요!

Slack 22.12.20 2022년 12월 15일 버그 수정 버그 수정: ‘/me’ 명령어로 텍스트를 이탤릭체로 바꿀 수 없다는 걸 깨달았을 때 “이건 내(me)가 아냐"라고 생각하셨을지도 모르겠네요. Slack으로 인해 정체성의 혼란을 드린 점 사과드립니다. 동화 작가 닥터 수스가 “이 세상에 당신보다 더 당신같은 사람은 없다."고 말한 것처럼, Slack의 슬래시 명령어는 가장 나(me)답도록 만들겠습니다. 😅

Slack 22.12.10 2022년 12월 7일 새로운 기능 별일 없이 몇 주를 보낸 것 같은데, 지나고 돌아보면 꽤 많은 일들이 일어난 때가 있죠? Slack 앱에겐 이번 주가 바로 그런 주였답니다. 😅

Slack 22.11.40 2022년 11월 30일 새로운 기능 메뉴는 접근성의 핵심 요소이기 때문에 앱의 주 메뉴를 여는 새로운 키 입력을 추가했습니다. 이제 Alt 버튼을 눌러 메뉴를 즉시 펼칠 수 있습니다. 이전에는 해당 섹션에 커서를 올려야 펼칠 수 있었죠. 이 작은 변경 사항을 통해 Slack에서 업무에 집중하는 데 도움이 되기를 바랍니다.

Slack 22.11.30 2022년 11월 16일 새로운 기능 앱 전체에 작은 수정과 조정이 있었습니다. 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다! 문제가 있을 경우 언제든지 feedback@slack.com으로 연락해 알려주세요.

Slack 22.11.20 2022년 11월 9일 이번 주에는 알려드릴 것이 많지 않네요. 하지만 저희가 보이지 않는 곳에서 모든 게 순조롭게 돌아갈 수 있도록 열심히 일하고 있다는 점은 알아주세요. 혹시 문제를 발견하거나, 조금이라도 이상한 점이 있다면 feedback@slack.com으로 문의 주세요!

Slack 22.11.10 2022년 11월 2일 버그 수정 버그 수정: 최근 활동별로 채널 정렬, 채널 섹션 축소 등 사용자가 맞춤형으로 설정한 사이드바가 때때로 식별할 수 있는 규칙이나 이유도 없이 기본 값으로 다시 설정되곤 했었습니다. 이제 더이상의 알쏭달쏭한 트릭은 없을 거예요.

Slack 22.10.50 2022년 10월 26일 버그 수정 버그 수정: 일본어로 검색할 경우 검색 결과가 하나도 표시되지 않곤 했습니다. 검색어와 일치하는 결과가 많이 있어도 말이죠. 양해 부탁드립니다. 검색창이 뭔가 할 말을 잃었었나 봐요.

버그 수정: DM 및 봇 메시지 알림에 항상 비어 있는 기본 아바타가 표시되었죠. 새 메시지가 올 때마다 남몰래 나를 흠모하는 누군가의 메시지라고 잠시 오해하실 수도 있지만, 첨부된 이름으로 환상은 곧 깨졌을 거예요. 😅

버그 수정: 스레드에 메시지를 게시하고 해당 메시지를 길게 누른 다음 ‘이 채널에 댓글 보내기’를 탭하면 아무 일도 일어나지 않을 거예요. 저희는 이 현상의 책임을 ‘공급망 문제’라 말씀드리고 싶네요. 😳

Slack 22.10.40 2022년 10월 19일 새로운 기능 청소를 통해 마음의 평안을 얻는 분이시라면 사이드바에서 원하는 섹션에 채널을 옮기며 마음의 평화를 누려 보세요. (단, 데스크톱 앱에 섹션을 만들어 두셨어야겠죠?) 가구를 새로 구입하는 건 돈이 많이 들지만, 사이드바를 다시 꾸미는 건 꽤 간편한 일이니까요.

Slack 22.10.20 2022년 10월 12일 새로운 기능 영상, 라이브 이모티콘 반응 등을 사용하여 더 많은 이야기를 나누세요. 이제 모바일 기기에서도 허들을 사용할 수 있답니다. 🙌🏻 버그 수정 버그 수정: 어떤 사람이 사막에서 야호를 외쳤지만 주변에 아무도 없다면, 과연 그 사람이 소리를 낸 거라 말할 수 있을까요? Slack에 ‘다운로드' 버튼이 있지만 탭해도 아무 반응이 없다면 그건 버튼이 맞을까요? 의미론적 분석은 철학자들에게 맡겨두기로 해요. 아무튼 이제 다시 첨부 파일 다운로드가 가능해졌습니다.

버그 수정: 앱에서 카메라를 처음 사용하려고 했을 때, 수수께끼처럼 모호한 권한 오류 메시지가 표시되었을 지도 모릅니다. 그렇더라도 너무 서운해 하진 마세요. 앱은 그저 사용자가 누군지 몰라서 그런 것뿐이니까요. 앞으로는 열렬히 환영해 드릴 거예요. 😄

Slack 22.09.40 2022년 9월 26일 새로운 기능 우리는 물질적인(material) 세상에 살고 있습니다. 따라서 Slack은 이제 홈 화면에 머티리얼 디자인 아이콘을 지원합니다. 앞으로 더 풍부한 경험을 누리세요.

Slack 22.09.30 2022년 9월 19일 새로운 기능 Slack에서 알림을 비활성화했을 때 보이는 알림에 대해 팁 하나 드릴까요? 알림 같은 걸 귀찮아 하신다면, 버튼을 탭해 저희에게 알려주세요. 더는 신경쓰지 않도록 해 드릴 수 있으니까요. 😄

이미지에 이미지 설명 또는 Alt 텍스트가 포함된 'ALT' 배지를 추가했습니다. 배지를 탭하여 이미지에 대한 추가 내용을 읽어 보세요. 참고로, 스크린 리더를 사용하는 분이라면 품질 설명을 읽을 때 화면을 스크롤해 많이 내려가야 할 수 있습니다. 모두 함께 사용해 보아요! 😉

Slack 22.09.20 2022년 9월 12일 새로운 기능 이번 주는 정말 힘들었어요. 하지만 어떤 것도 쉽게 설명할 수 없네요. 마치 강가에 떠다니는 오리와 같았죠. 물 위에서는 미끄러지듯 평온하게 떠다니는 것처럼 보이지만 물 속에서는 정신없이 발길질하는 오리처럼요. 이번 주는 Slack이 바로 그 오리같았던 한 주였습니다.

Slack 22.09.10 2022년 9월 6일 새로운 기능 메시지를 작성할 때 텍스트를 선택하면 이제 서식 도구 모음이 자동으로 나타납니다. 한 번만 탭하면 자르기, 복사하기, 붙여넣기가 가능하죠. 꼭 재채기가 나오려고 할 때 누군가 재빨리 휴지를 건네주는 듯한 고마운 기분을 느끼실 거예요. 조금 지저분한 예를 들어 죄송하네요. 😅

Slack 22.08.50 2022년 8월 29일 새로운 기능 어머, 안드로이드 8.0이나 8.1에서 작동할 Slack의 마지막 버전을 사용 중이시네요! 하지만 영원히 안녕을 고할 필요는 없습니다. 현재 사용 중인 디바이스를 안드로이드 9.0이나 새로운 버전으로 업데이트하면 전혀 문제가 없으니까요. 😉 버그 수정 버그 수정: ‘양들의 침묵'이란 영화가 떠오르네요. 허들 중 침묵이 일어날 때도 뭔가 으스스한 느낌이니까요. 오디오 문제를 겪으셨을 샤오미 디바이스 사용자들에게 죄송하단 말씀을 전합니다. 이제 허들에서 계속 이야기를 이어가실 수 있어요.

Slack 22.08.30 2022년 8월 15일 버그 수정 버그 수정: 추후에 보낼 메시지를 예약하면 확인 배너가 때때로 나타나 채널을 오가며 따라다니던 문제가 해결되었습니다. 좋게 말하면 당황스러운 일이지만 나쁘게 말하면 소름 끼치는 일이죠. 움직일 때마다 눈이 마주치는 그림처럼 말이죠. 이제 문제가 해결되었습니다.

Slack 22.08.20 2022년 8월 8일 버그 수정 버그 수정: 프로필 편집을 시작한 다음 편집을 취소하면 화면 맨 위의 버튼이 잘못 렌더링될 때가 있습니다. 일을 하다보면 마음이 바뀔 수 있죠. 이제 그럴 때면 모든 옵션이 원래 그대로 다시 있게 될 거예요. 😉

Slack 22.08.10 2022년 8월 1일 새로운 기능 저희는 모든 기능을 제대로 정비하고 보수하여 원활하게 정상 작동하도록 보이지 않는 곳에서 열심히 노력하고 있습니다. 올바르게 작동하지 않는 기능을 발견하시면 언제나 그러셨듯이 feedback@slack.com으로 알려주세요!

Slack 22.07.30 2022년 7월 25일 새로운 기능 대화 상단의 헤더가 전반적으로 조금 더 유익한 정보를 제공하고 조금 덜 복잡하고 조금 더 깔끔하게 업데이트되었습니다. 이제 멤버 수 옆에 북마크를 하거나 메시지를 고정할 수 있습니다. 그리고 동일한 텍스트를 누르면 대화 상세 정보 화면으로 이동합니다. 버그 수정 수정됨: 앱에 다가오는 이벤트의 날짜는 표시되었지만 예약된 시작 날짜는 표시되지 않았습니다. 조금의 신비감에 싸여 있는 인생이 더 즐거운 법이죠. 그렇지만 혼란이 커지고 중요한 회의를 놓칠 수도 있겠죠.

수정됨: 알림 배너에 “댓글” 버튼이 표시되지 않았습니다. 마치 기자 회견에서 “이번에는 질문을 받지 않겠어요”라고 하는 것처럼 말이죠. 댓글이 다시 표시됩니다. 이제 마이크가 켜졌으니 마음껏 목소리를 내 보세요.

Slack 22.07.20 2022년 7월 18일 버그 수정 버그 수정: Slack을 사용할 때 가끔 예전에 본 듯한 데자뷰 현상이 느껴지지 않았나요? 사이드바에서 탭한 곳 대신 가장 최근에 본 채널로 이동했다면 버그일 가능성이 높습니다. 😅

Slack 22.07.15 2022년 7월 11일 새로운 기능 이번에는 알려드릴 내용이 없습니다. 하지만 눈에 보이지 않을 뿐, 수면 아래에서는 많은 일들이 일어나고 있습니다. Slack을 더 나은 곳으로 만들기 위해 열심히 노력하고 있는데, 이번에는 그 노력이 티가 잘 안 나네요.

Slack 22.07.10 2022년 7월 5일 새로운 기능 이번 주에는 크게 알려드릴 만한 사항이 없네요. 분주하게 다음 장면을 준비하는 무대 뒤처럼 부지런히 작업 중이랍니다. 뭔가 기대되시죠?

Slack 22.06.25 2022년 6월 27일 버그 수정 버그 수정: 타사 라이트 필터를 사용하는 경우, 필터가 활성화된 동안 버튼이나 기타 컨트롤이 작동되지 않을 때가 있었죠. 여러분이 #노필터의 삶을 운명처럼 받아들이지 않도록 이 문제를 해결했습니다.

Slack 22.06.20 2022년 6월 20일 새로운 기능 이번 주에는 공유할 업데이트가 없지만, 곧 이 버전에 적용하게 될 변경 사항들을 준비 중이랍니다. 너무 모호하게 들릴 수도 있지만, 오히려 신비하고 흥미롭게 여겨 주시면 좋겠어요. 😉

Slack 22.06.15 2022년 6월 13일 새로운 기능 이번에는 큰 변경 사항이 없습니다. 지금까지 얼마나 왔는지 돌아보는 것이 진전을 측정해 보는 최선의 방법일 때가 있지요. 저희가 원래 비디오 게임 회사였다는 사실을 알고 계셨나요? 꽤 신기한 일이죠.

Slack 22.06.11 2022년 5월 24일 새로운 기능 이번 주는 정말 힘들었어요. 하지만 어떤 것도 쉽게 설명할 수 없네요. 마치 강가에 떠다니는 오리와 같았죠. 물 위에서는 미끄러지듯 평온하게 떠다니는 것처럼 보이지만 물 속에서는 정신없이 발길질하는 오리처럼요. 이번 주는 Slack이 바로 그 오리같았던 한 주였습니다.

Slack 22.05.20 2022년 5월 23일 새로운 기능 채널 목록이 업데이트 되어, 이제 최근 활동별로 채널을 분류할 수 있게 됐어요. 데스크톱에서 설정한 분류 조건이 모바일에서도 똑같이 보여집니다. 또, 홈 탭에 가장 최근 사용한 3개의 DM도 표시되어 더욱 편리해졌습니다. 버그 수정 버그 수정: 이미지 및 동영상의 미리보기가 전혀 표시되지 않는 문제가 있었습니다. “신기하고 재밌다”고 생각하는 사람도 간혹 있었지만, 대부분의 사람들은 모두 “짜증나는 에러”로 느꼈다지요. 😳

버그 수정: 이모티콘을 선택하면 키보드가 바로 숨겨져 메시지 작성이 불편했습니다. 이제 이모티콘을 선택해도 메시지 작성이 끝난 것으로 인식되지 않고, 키보드가 다시 빠르게 쏙 나타납니다.

Slack 22.05.10 2022년 5월 9일 버그 수정 수정 사항: 메시지를 삭제해도 삭제된 메시지가 적절 수준 이상으로 오래 모바일 앱에 남아 있는 경우가 있었습니다. 이제 여기 보시면 삭제된 메시지가 남아 있거나, 배회하거나, 늑장을 부리거나, 주저하거나, 미적거림이 없이 사라집니다. (Slack 형법 22.05.10)

수정 사항: 다크 모드에서 다중 행 코드 블록을 읽을 수 없었습니다. 어떤 것도 보이지 않으면 ‘다크 모드'가 정확한 표현이겠지만 절대 유용하지는 않습니다.

수정 사항: 프로필을 편집하는 중에 기기를 가로 모드로 전환하면 변경 사항 저장 버튼이 사라졌습니다. 이 현상은 Slack에서 의도한 것으로, 어떻게 Slack이 지속적인 성장과 변화를 이끌어 나가는지 그리고 시간의 흐름을 막으려는 모든 시도가 얼마나 헛된 것인지를 명상할 기회를 제공하기 위한 것입니다. 농담이고요. 이는 물론 버그였습니다.

Slack 22.04.20 2022년 4월 25일 새로운 기능 하루를 시작하기 전에 한 가지 사실을 알려 드리고 싶어요. 당신이 있기에 이 세상은 더 특별하며, 당신이 미처 상상하지 못한 방식으로 다른 사람들에게 영향을 주고 있다는 것이죠. 아, 이번에는 앱에 큰 변동 사항이 없어요. 그냥 행복하게 메시지를 주고 받으세요. 🥰

Slack 22.04.10 2022년 4월 11일 새로운 기능 퀵 스위처를 사용하면 이름에 대시가 포함된 채널을 더욱 정확히 검색할 수 있습니다. 대시 때문에 불편함을 겪으셨다면 다시 한번 죄송합니다. 이제 어떤 채널에서, 어떤 업무에도 대시할 준비 완료! 버그 수정 버그 수정: 새 프로필 사진을 업로드하는 기능이 제대로 작동하지 않아, 주민등록증 사진처럼 어색한 예전 사진을 계속 사용해야만 하는 경우가 있었죠. 이제 Slack을 사용할 때마다 맘에 안 드는 사진을 볼 필요가 없습니다. 원하는 컷이 나올 때까지 마음껏 사진을 찍은 후 업로드하세요.

버그 수정: 일부 기기에서 채널이나 DM 내 특정 알림을 탭하고 나면, 스레드에서 나올 때마다 탭한 알림이 있던 메시지로 되돌아오는 이상한 현상이 발생하기도 했습니다. 약간 혼란스럽고 설명하기 어려운 현상이었지만, 앞으로 이 문제는 발생하지 않을 테니 안심하세요.

Slack 22.03.20 2022년 3월 28일 새로운 기능 이제 Slack 앱의 크기(다운로드할 때 필요한 데이터의 양)가 좀 더 작고 가벼워졌습니다. 더 효율적이고, 더 적은 용량으로, 밀도 있게 설계되었고, 간소화되었으며, 꼭 필요한 부분만 남겼습니다. 꽤 반가운 업데이트지요? 버그 수정 버그 수정: 특정 채널에서 알림 설정을 변경하려고 할 때 계속해서 실패하곤 했습니다. 그 채널에 아무도 알면 안 되는 일급 비밀이 있던 것도 아닌데 말이죠. 알림 기능을 자유롭게 사용하실 수 있도록 이제 모두 해결했습니다.

Slack 22.03.10 2022년 3월 14일 새로운 기능 가입하기 전 채널 미리보기를 사용하면, 더 많은 정보를 파악할 수 있도록 채널 이름과 채널 설명이 표시됩니다. '#외계인'이 우주과학자, 혹은 SF 영화 팬 중 누구를 위한 채널인지 잘 모를 때 확인할 수 있답니다. 👽

만약 당신이 오전 9시에 업무를 시작하지 않는다면(또는 아침에 일어나 제일 먼저 Slackbot의 알림을 확인하게 된다면), '내일' 또는 '다음 주'처럼 언제 리마인더가 표시될지 선택할 수 있습니다. 환경설정 > 알림으로 이동하여 당신의 생활 리듬에 맞춰 기본값을 설정하세요.

우리는 이모티콘을 정말 좋아하죠. 하지만 때때로 이모티콘들이 화면을 압도할 때가 있습니다. 특히 손에 잡히는 작은 화면에서 말이죠. 그래서 연구원들에게 한 번에 표시 할 수 있는 리액티콘의 ‘합리적인 개수’를 밝혀달라고 요구했는데, 정답은 9개였습니다. 하지만 걱정 마세요. 탭 한 번으로 모든 이모티콘을 경험할 수 있으니까요.

Slack 22.02.20 2022년 2월 28일 새로운 기능 탭 두 번으로 메시지 수정: 조직에서 메시지 편집을 허용한다면 그 어느 때보다도 오타 수정이 빠르겠죠? 자, 수정이 필요한 메시지를 두 번 탭해 보세요. 편집 보기 창이 바로 열릴 거예요.

채널에 댓글을 작성해야 하는데 실수로 스레드에 댓글을 단 적이 있으시다고요? 저희도 공감합니다. 이미 스레드에 작성된 메시지를 채널 전체에 공유할 수 있게 되었습니다. 해당 메시지를 길게 누른 후 ‘이 채널에 댓글 보내기’를 선택하여 다시 관심이 집중되도록 해 보세요.

지금까지 Slack에서 사용자 지정 키보드로 이미지, 스티커, 이모티콘이 지원되지 않아 ‘원하는 GIF나 밈으로 원하는 걸 직접 표현하지 못하는 어려움’을 겪는 경우가 있었습니다. 이제 원활하게 지원되므로 마음껏 이용하시기 바랍니다.

다른 사람에게 처음으로 다이렉트 메시지를 보낼 때 이제 대화의 앞 부분에 호칭이 표시됩니다. 동료끼리 서로 존중하는 문화를 만드는 작은 발걸음이 되길 바랍니다.

Slack 22.02.10 2022년 2월 14일 버그 수정 버그 수정: 많은 워크스페이스를 사용하는 경우, 워크스페이스에서 로그아웃을 하려고 할 때 앱이 멈추는 문제가 있었습니다. 어떤 사람들은 앱에서 로그아웃이 되지 않으면서 우주선 안에 갇힌 느낌이라더군요. 이제 우주선은 무사히 착륙했으니 다른 스페이스에 첫 발을 내디뎌 보세요.

버그 수정: 프로필 편집할 때 키보드가 텍스트 입력란을 넘어와, 아래로 스크롤하여 편집한 내용을 보는 것이 힘들었습니다. 각자의 영역을 존중하고 지켜줘야 하기에, 키보드는 원래 위치로 바로 보냈습니다.

Slack 22.01.30 2022년 1월 31일 새로운 기능 탭할 수 있는 URL에 밑줄을 표시하고 싶나요? 환경설정 메뉴에서 접근성 옵션을 클릭해 보세요. 웹사이트 링크가 잘 보이게 할 수 있는 새로운 기능이 추가되었답니다. ✌️ 버그 수정 URL을 길게 누르면 메뉴와 함께 실제로는 아무 기능도 없는 메시지가 여러 개 나타났을 거예요. 선택할 수 있는 항목이 실제 옵션처럼 보였을 것입니다. 만우절도 아닌데 본의 아니게 속이게 되어 죄송합니다. 😅

어떤 기기에서는 “지금 진행 중인 허들에 참여하세요”라는 메시지가 표시되지만 해당 허들에 참여할 수 없거나 배너를 닫을 수 없는 오류가 있었습니다. 파티에 초대를 받았는데 정작 입구에서 출입을 거부 당한 기분이었을 거예요. 다시는 이런 기분을 느끼지 않도록 조치를 취했어요! 🔧

Slack Connect에서 공유되는 채널을 보관하려고 할 때 쓸데 없이 오류가 발생하곤 했습니다. 심지어 잘못된 내용의 오류였죠. 어쩌면 저희가 오류 메시지를 잘못 작성했을 수도 있겠네요. 😅

태블릿에서 통화 중 상대방이 화면 공유를 멈췄을 때 앱이 갑자기 충돌하는 문제가 있었습니다. 이제 걱정하지 마세요. 화면 공유 방법도 중요하지만, 화면 공유를 마칠 때 앱이 꺼지지 않는 것도 중요하니까요.

Slack 22.01.20 2022년 1월 18일 버그 수정 수정 사항: DM 탭을 열고 반복적으로 위아래로 스크롤할 때 미리보기 텍스트가 여러 개의 ‘나’라는 단어가 복사되는 형태로 천천히 대체되는 현상이 발생했을 수 있습니다. ‘새로운 해, 새로운 나’ 이니셔티브가 조금 과하게 반영된 것 같네요.

Slack 22.01.11 2022년 1월 7일 버그 수정 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 22.01.10 2022년 1월 3일 버그 수정 버그 수정: 수동으로 메시지를 "읽지 않음으로 표시"한 경우 해당 메시지를 읽음으로 영원히 표시할 수 없었을 거예요. Slack은 유연함을 좋아하기 때문에 이 버그를 빨리 해결하고 싶었고, 드디어 해냈답니다! 이제 당신의 상태를 늘 유연하게 반영할 수 있어요.

Slack 21.12.10 2021년 12월 6일 새로운 기능 무소식이 희소식이란 말이 있죠? 사실 어떤 뉴스가 들릴 때 좋은 소식일 수도 있고, 또 무소식이라도 나쁜 소식만큼 불확실함과 의혹만 남길 수도 있죠. 하지만, 이번에 뉴스가 없는 것만큼은 희소식입니다! 적어도 나쁜 소식은 아니니까요. 이런 무소식도 괜찮지 않나요? 이 상태 그대로 쭉 가면 좋겠네요.

Slack 21.11.20 2021년 11월 15일 새로운 기능 채널 목록이 명령하기에 더 쉬워졌습니다. 홈 탭에서 채널이나 DM을 길게 탭하여 대화를 읽음으로 표시하거나, 알림을 음소거하거나, 채널 이름을 복사하거나, 완전히 나갈 수 있습니다. 손가락으로 한 번 누르기만 하면 됩니다.

Slack 21.11.10 2021년 11월 1일 버그 수정 화면을 확대하여 글꼴 크기를 최대로 늘리려고 할 때 텍스트 수정 필드가 화면 밖으로 밀려 나가는 것을 경험한 적이 있을 것입니다. Slack은 앱을 사용하는 모든 사용자에게 편의를 제공하고자 합니다. 이러한 취지에서 이제 이미지를 ‘확대’해도 에디터를 화면에서 확인할 수 있습니다. 🔬

Slack 21.10.20 2021년 10월 18일 새로운 기능 오징어 게임 농담에 사람들이 재밌어하는지 확인하기 위해 번거롭게 왔다 갔다 하지 않아도 될 수 있도록 이제 모든 스레드 보기에 새 이모티콘 반응이 즉시 표시됩니다.

Slack Connect를 사용하여 다른 조직과 비공개 채널을 공유하는 경우 받는 쪽에서 비공개 상태를 유지할 수 있습니다. 즉, 비공개 공유 채널을 수락하면 공개로 전환할 수 있는 옵션이 없습니다. 더 안심할 수 있고 모두의 보안을 유지할 수 있죠.

Slack 21.10.10 2021년 10월 4일 새로운 기능 이제 Slack에서 바로 비디오 및 오디오 클립을 기록할 수 있습니다. 팀 업데이트 소식에 얼굴을 비추거나, 피드백을 통해 대화하거나, 간단하게 인사해보세요. 스탠드업 미팅에서 노래를 불러보고 싶나요? 매니저랑 한번 상의해보는 게 좋겠죠.

채널 목록이 더 편리해졌습니다. 이제 다이렉트 메시지 옆에 아바타가 표시되고, 이름이 많이 포함된 그룹 대화에서는 누구와 대화 중인지 볼 수 있도록 공간을 넓혔습니다.

이제 채널 섹션을 눌러 축소하거나 확장할 수 있습니다. 덕분에 집중력도 늘고 업무 환경도 더 말끔해졌습니다. 버그 수정 수정 사항: Slack Connect 채널에 파일이 업로드되지 않는 경우가 있었습니다. 파일 업로드도 못 하면 Connect라고 할 수가 없죠. 관리자가 권한을 활성화한 경우 이제 다시 마음껏 파일을 업로드할 수 있습니다.

Slack 21.09.20 2021년 9월 20일 새로운 기능 약간의 개선 사항과 함께 버그 수정이 이루어졌습니다. 눈에 띄지 않는 곳에서 조용히 더욱 원활한 앱 작동을 위해 힘쓰고 있답니다.

Slack 21.09.10 2021년 9월 7일 버그 수정 수정 사항: 액티브 검색을 수행하면서 Android 키보드의 검색 옵션을 누르면 메타 검색의 피드백 루프가 생성되어 충돌이 일어났습니다. 앱이 검색 안에 또 검색을 하면서 존재론적 위기를 겪는 게 마땅치 않았던 것 같습니다. 질문 속의 질문, 공허 속의 공허처럼... 무슨 이야기를 하고 있었죠?

Slack 21.08.20 2021년 8월 23일 버그 수정 수정됨: 이전 Android 버전에서 이모티콘을 둘러보거나 사람을 검색하는 경우 돌아가기 버튼이 일시적으로 작동하지 않는 문제가 있었습니다. 이 문제는 해결되었으므로 이제 예시와 같은 작업을 할 때 돌아가기 버튼을 사용해 원하는 때에 이전 작업으로 돌아갈 수 있습니다. 이전처럼 이용하세요.

Slack 21.08.10 2021년 8월 9일 새로운 기능 이 버전은 Android 6 및 7을 지원하는 마지막 Slack 버전입니다. 9월 1일부터는 Slack에 연결하려면 Android 8 이상이 필요합니다. 원하지 않던 소식일 수 있지만, Slack의 안전하고 원활한 사용 환경을 보장하기 위해서 필요한 최소한의 요구사항입니다. 이해해 주셔서 감사합니다. 버그 수정 해결된 문제: 워크스페이스 아이콘을 탭하여 워크스페이스를 전환하려고 하면 로그아웃하는 옵션이 나타나는 경우가 간혹 있어 불편하셨을 것입니다. 이제 마음껏 전환하실 수 있습니다!

해결된 문제: 입력 필드에 보내지 않은 텍스트가 있는 상태에서 기기를 회전하면 충돌이 발생했습니다. 어떻게 보더라도 당황스러운 문제이죠.

해결된 문제: 드물지만 ‘스레드’를 탭하면 찾고 있던 스레드 대신 오류 메시지가 표시되었습니다. 스레드가 제자리에 있도록 문제를 해결했습니다.

Slack 21.07.20 2021년 7월 26일 새로운 기능 Shared Connect 초대를 받아 Slack에 참여하는 과정을 훨씬 간편하게 만들었습니다. 진짜 가고싶은 곳에 못 가고 양식이나 채우고 있는 건 지루하기 짝이 없으니까요. 어서 들어오세요, 여기 물이 괜찮습니다! 버그 수정 수정 사항: 이제 원하는 ‘사용자 지정’ 시간에 리마인더를 설정할 수 있습니다. 항상 지원되었어야 하는 기능인데, 잠시 시스템에 문제가 있었습니다. “소원을 빌어봐” 메시지가 11시 11분에 리마인더 설정되길 원하시나요? 앱에서 뭐든 할 수 있습니다.

Slack 21.07.10 2021년 7월 12일 버그 수정 수정 사항: 사용자 지정 피부색이 리액티콘에 적용이 안 되는 바람에 기본 노란색 버전만 표시되는 문제가 있었습니다. 앞으로는 선택한 이모티콘이 제대로 공유될 것입니다.

수정 사항: 메시지를 ‘>’ 심볼로 시작하면 해당 메시지의 형식이 블록 인용(block quote)으로 지정됩니다. 이는 저희의 다른 플랫폼에서도 마찬가지입니다. 새 기능이 멋지다고 Slack 담당자가 말했다고 얼마든지 인용하셔도 됩니다!

Slack 21.06.30 2021년 6월 28일 버그 수정 수정 사항: Slack의 환경 설정이 외부 브라우저 앱으로 넘기도록 되어있는 경우, 링크가 제대로 열리는 대신 애매하고 불만족스러운 오류 메시지만 나타났습니다. 이 문제는 해결되었고, 이제 애매하고 불만족스러운 건 저희가 요즘 쓰고 있는 연극 대본의 결말 뿐입니다.

Slack 21.06.20 2021년 6월 14일 새로운 기능 우리 몸에 많은 긴장이 쌓였을 때 숨을 깊게 들이마시고 천천히 내쉬면서 한숨 돌리지 않나요? 이 업데이트가 바로 그렇습니다. 같은 Slack이지만 몇 가지 문제를 줄여 보았습니다.

Slack 21.06.10 2021년 6월 1일 버그 수정 수정 사항: 이미지가 자동으로 확장되지 않도록 설정된 경우, “탭하여 이 이미지 확장” 메시지와 게시된 URL에서 생성된 텍스트 미리보기가 섞여, 이 버그를 설명하는 것만큼이나 헷갈리는 상황이 발생했습니다.

수정 사항: 봇에서 보낸 다이렉트 메시지에 버튼이 포함되어 있으며 세부정보를 보기 위해 메시지를 클릭한 경우, 버튼이 더 이상 작동하지 않습니다. 고장난 버튼은 씁쓸함을 남기지만 좋은 버튼은 행복을 가져다줍니다.

수정 사항: 경우에 따라 음소거한 채널이 음소거 해제되는 문제가 있었습니다. 조용히 하도록 부탁한 경우 이제 소리를 내지 않습니다.

Slack 21.05.20 2021년 5월 17일 새로운 기능 소규모 업데이트가 진행되었습니다(소규모 업데이트이기는 하지만 크기에 상관없이 모든 부분에 적용됨). 한 채널에서 다른 채널로 이동하는 링크를 따라가는 경우, 오른쪽으로 스와이프하면 이제 채널 목록 대신 이전 채널로 돌아갑니다.

이모티콘 반응을 길게 탭하면 메시지에 반응한 사람을 볼 수 있다는 것을 알고 계셨나요? 몰랐더라도 이제 알게 되셨으니 괜찮습니다. 이미 알고 있었다면, 이 기능을 한 번 더 사용해 보세요. 누가 어떤 메시지에 반응했는지 보는 것이 극적으로 쉬워졌습니다. 얼마나 극적이냐고요? 8년간의 연극원 경험을 바탕으로 여름 시즌에 햄릿 연극을 무대에 올리는 것만큼이라고 할 수 있죠.

Slack 21.05.10 2021년 5월 3일 버그 수정 수정 사항: 이제 최신 DM으로 이동하기 위해 앱 아이콘을 길게 누르면 해당 DM으로 이동합니다. Slack은 사용자 여러분께 안내드린 대로 버튼이 제대로 작동하면 더 유용할 것이라고 생각했습니다.

Slack 21.04.20 2021년 4월 19일 새로운 기능 중국어 간체 또는 번체에 능통하거나 언젠가 그렇게 되고 싶다면, 이제 해당 언어로 Slack을 사용할 수 있습니다. 사용자 > 환경설정 > 언어 및 지역에서 언어 환경설정을 지정합니다. 버그 수정 해결됨: Slack을 장치와 다른 언어로 설정한 일부 사용자에게 Slack 앱을 열 때마다 언어 전환에 대한 메시지가 잘못 전달되었습니다. 배달 올빼미를 다시 교육했으므로, 이제 Slack 내에서 언어를 수동으로 변경하는 경우에만 해당 메시지가 표시됩니다.

Slack 21.04.10 2021년 4월 5일 새로운 기능 천 마디 말보다 이모티콘 하나가 더 나을 때가 있죠. 그리고 이제 그 이모티콘을 더 쉽게 사용할 수 있습니다. 이모티콘 선택기와 이모티콘 검색이 이제 하단 시트에 배치되었고, 한 번에 더 많은 이모티콘이 표시되니까요. 버그 수정 수정: 멘션 및 반응 탭에서 반응의 숫자를 잘못 보여주던(또는 아예 반응을 보여주지 않던) 성가신 짓밟았습니다. 아니면 잘 모아서 야산에 방생했다고 할까요. 어쨌든 버그가 사라졌습니다.

수정: 검색을 하거나 새 채널로 전환하기 위해 마이크 아이콘을 눌렀을 때, 사용자의 기기가 음성 인식을 지원하지 않는 경우 앱이 충돌하는 문제가 있었습니다. 너무 극적인 반응이죠. 이 문제를 수정했습니다. 이제 기기가 음성 인식을 지원하지 않아도 예의 바르게 알림을 보낼 겁니다.

수정: 이제 찾을 수 없는 채널 이름을 입력했을 때 아무것도 나타나지 않는 게 아니라, 해당 채널 이름에 대한 결과가 없다고 알려드립니다. 이 편이 훨씬 명확하겠죠.

Slack 21.03.20 2021년 3월 22일 버그 수정 문제가 해결되었습니다: 리마인더를 완료하는 것은 에러 메시지가 아닌 엄청난 만족감을 줘야합니다. 해당 에러들은 이제 사라졌으니 to-do 리스트를 마음껏 탐색하세요.

문제가 해결되었습니다: 완벽한 메시지를 쓰고 있는 도중에 키보드 바깥쪽을 살짝만 탭 해도 완전히 다른 곳으로 이동했습니다. 이제는 메시지 작성이 끝날 때까지 화면이 마음대로 바뀌지 않게 되었습니다.

Slack 21.03.10 2021년 3월 8일 버그 수정 문제 해결: 앱에서 참가자의 목록이 잘린 채로 나타나서 그룹 DM을 구별하기 어려웠습니다. 이제 메시지를 작성하거나 퀵 스위처를 확인할 때 이름을 보기 더 쉬워졌습니다. 방에 입장하기 전에 방에 있는 모든 사람의 이름을 확인할 수 있습니다.

Slack 21.02.20 2021년 2월 22일 새로운 기능 워크스페이스 스위처의 팬 여러분, 우선 이 점을 알아주세요. 여러분이 워크스페이스 스위처의 팬이 되어주셔서 영광입니다. 얼마나 기쁜지 모르겠습니다. 둘째로, 워크스페이스 스위처가 새롭게 단장됩니다. 내 워크스페이스를 더 잘 구분하고 쉽게 전환할 수 있도록 말이지요.

어떤 사람들에게는 검색이 Slack의 핵심 요소입니다. 그 검색이 더욱 강화됩니다. 앱 하단에 검색만을 위한 전용 탭이 생기니까요.

사진 앱 등의 Slack 외부에서 파일을 Slack으로 공유하기가 훨씬 수월해졌습니다. 화면 몇 번만 누르면 공유할 수 있도록 DM이나 채널을 제안해 드립니다. 진작에 필요했던 기능인가요? 네! 그래서 제공해 드립니다.

Slack 21.02.10 2021년 2월 8일 버그 수정 수정됨: 스레드에서 프로필 사진이나 사용자 이름을 누르면 아무 변화가 발생하지 않았습니다. 고객님을 무시하려던 것이 아닙니다. 방금 조사를 마쳤습니다. 이제 프로필 사진이나 사용자 이름을 누르면 해당인의 프로필이 열립니다.

Slack 21.01.20 2021년 1월 25일 버그 수정 수정됨: 이상한 작동 중단이 발생했습니다. 휴대폰을 회전하면서 프로필을 편집하려는 경우, 이러한 작동 중단을 경험했을지 모릅니다. 이제 이 문제가 해결되었습니다.

Slack 21.01.11 2021년 1월 21일 버그 수정 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 21.01.10 2021년 1월 11일 버그 수정 수정 사항: 태블릿 기기에서 가로 모드로 실행 시 Slack 앱이 충돌하는 경우가 있습니다. 문제를 완전히 해결하였으며 앱이 가로 및 세로 모드 모두에서 정상적으로 시작됩니다.

Slack 20.12.10 2020년 12월 14일 새로운 기능 이전에는 키보드가 나타나고 사라지는 방식이 고급스럽지 않고 뚝뚝 끊어지는 느낌마저 들었습니다. 이제 Android 11 이상에서 키보드가 나타나고 사라질 때 부드러워졌습니다. 버그 수정 수정 사항: 아주 특별한 사항이므로 집중해 주세요. 이전까지는 언어가 한국어로 설정된 경우에 한해, 오디오 첨부 파일이 있는 메시지가 있는 채널을 보면 Slack에 충돌이 발생하기도 했습니다. Slack이 더 이상 예상치 못한 특수한 경우에 충돌을 일으키지 않습니다.

Slack 20.11.20 2020년 11월 30일 새로운 기능 숭고한 모험가 여러분, 여러분의 “슬래시 명령” 기술이 업그레이드되었습니다. 이제 /expand 및 /collapse 명령, 즉 정맥을 통해 인라인 이미지 및 비디오 교육과정을 열거나 접는 기능에 액세스할 수 있습니다. 버그 수정 수정 사항: “홈”(홈이 있으면 알 수 있음)이 있는 전화기에서 이미지 전체 화면을 볼 때 일부 콘텐츠가 표시 아래 숨겨졌습니다. Slack이 이제 표시를 인지하고 존중합니다.

Slack 20.11.10 2020년 11월 9일 버그 수정 수정 사항: 블록 따옴표 또는 코드 블록에 새 줄을 추가하면 Slack 충돌이 발생했습니다. 그때는 그랬습니다. 이제는 원하는 방식으로 문제없이 블록을 구축할 수 있습니다.

Slack 20.10.20 2020년 10월 26일 새로운 기능 당사는 최상의 성능을 유지하기 위해 이러한 릴리스를 매주 공개합니다. 하지만 경우에 따라 고객님께 전달할 내용이 없을 수도 있습니다. 그럼 처음에 말씀드렸다면 도움이 됐을 몇 가지 사항에 대해 이야기해보겠습니다. 예를 들어 모바일에서 메시지를 길게 누르면 "읽지 않음"으로 설정할 수 있다는 것을 알고 계셨나요? 아니면 나중에 다시 확인하도록 리마인더를 설정할 수도 있습니다. 알고 계셨다고요? 그럼 신경 쓰지 말고 계속 진행하세요.

Slack 20.10.10 2020년 10월 12일 새로운 기능 이제 Slack에서 한국어를 지원합니다. 좋아하는 BTS 멤버에게 DM을 보내는 건 어떠세요? 농담입니다. 실제로 그러진 마세요. 버그 수정 시간은 개념입니다. 그러나 몇 시인지 알기 위해 계산하지 않으셔도 됩니다. 이제 Slack에서 여러분의 기기 환경설정과 동일한 시간 단위를 표시합니다. 24시간 단위 시계를 사용한다면 완료할 사용자 지정 상태를 설정하거나 알림을 스누즈할 때 해당 시간이 반영됩니다.

Slack 20.09.20 2020년 9월 28일 새로운 기능 Slack Connect에 대해 들어보신 적이 있나요? Slack Connect는 파트너, 고객 또는 공급업체를 채널에 추가해서 수없이 오가는 이메일 교환을 줄일 수 있습니다.회사에서 허용할 경우, 모바일 앱에서 바로 다른 회사를 새 채널에 추가할 수 있습니다. 버그 수정 수정 사항: 저희도 이해합니다.뒤로 돌아가야만 하는 때가 있다는 걸요.뒤로 버튼을 반복적으로 누르면 화면 동작에 오류가 발생했습니다.저희 실수였고, 오류는 수정되었습니다.이제 얼마든지 뒤로 돌아가실 수 있습니다.

Slack 20.09.10 2020년 9월 14일 새로운 기능 버그는 사라지고 성능이 향상되었으며 작업이 완료되고 결과는 만족스러웠습니다. Slack을 제대로 활용해 보세요.

Slack 20.08.30 2020년 8월 31일 새로운 기능 Slack은 종종 중요하지만 보이지 않는 부분을 개선하곤 합니다. 이번 경우가 그렇습니다. 핵심은 달라진 점이 드러나서는 안 된다는 것입니다. Slack은 예전과 똑같이 작동해야 합니다.

Slack 20.08.20 2020년 8월 17일 새로운 기능 Slack은 종종 말로는 설명하기 어려울 정도로 복잡하고 눈에 띄지 않는 개선 사항 및 버그 수정이 포함된 새 버전의 앱을 출시합니다. 새 버전 이야기와 말로 하기 어렵다는 이야기가 나온 김에... 키워드 알림을 사용해 보셨나요? 키워드 알림으로 관심 있는 주제를 간편히 추적할 수 있습니다. 내 정보 > 설정 > 내 키워드를 탭해 키워드를 설정하거나 확인하세요. 아주 쓸만한 기능이니까요.

Slack 20.08.10 2020년 8월 3일 새로운 기능 새 기능: 읽었지만 나중에 다시 확인해야 하는 경우 이제 스레드를 읽지 않음으로 표시할 수 있습니다. 시작하려는 메시지를 길게 누른 다음 메뉴에서 읽지 않음으로 표시하는 옵션을 선택합니다. 사실 예전부터 채널 메시지를 사용하여 할 수 있었지만 지금은 스레드에서도 가능합니다. 유용하죠!