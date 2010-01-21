Slack per Android - Note sulla versione

Slack 25.12.20

10 dicembre 2025

Questa è la nostra ultima release del 2025, il che ci porta a riflettere su tutti i modi in cui siamo cresciuti quest'anno. Che tu preferisca una trasformazione radicale o una crescita lenta e costante, speriamo che questi ultimi 12 mesi siano stati nutrienti e stimolanti. Noi siamo comunque molto felici che tu sia qui con noi.