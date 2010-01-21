Slack per Android - Note sulla versione

Slack 26.04.10
1 aprile 2026
Correzioni di bug
- Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.
Slack 26.03.40
25 marzo 2026
Correzioni di bug
- Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.
Slack 26.03.20
11 marzo 2026
Correzioni di bug
- La condivisione in Slack da app di terze parti (come la galleria fotografica di Android) a volte falliva con il messaggio “Impossibile condividere il contenuto nell’area di lavoro corrente”. Dopo numerosi test nei nostri laboratori, siamo giunti alla conclusione che la condivisione è importante, e così anche questa soluzione.
- Come una ricevuta per un acquisto sbagliato, dopo aver toccato un’immagine in Slack, nel menu appariva una notifica di un lettore multimediale. Cosa ancora più strana, premendo play sulla notifica si avviava la riproduzione di audio o video da un file separato più indietro nella cronologia del canale. A proposito di Stranger Things: speriamo di aver visto il finale di serie di questo bug.
Slack 26.03.10
4 marzo 2026
Correzioni di bug
- Come un boomerang, una moneta falsa o un telemarketing insistente, i messaggi diretti continuavano a ricomparire nella barra laterale, indipendentemente da quante volte avessi premuto “chiudi conversazione”. No significa no, chiuso significa chiuso e risolto (speriamo) significa risolto.
- Scorrendo un video, la barra di avanzamento veniva cancellata completamente, rendendo impossibile andare avanti o indietro durante la riproduzione. Non possiamo tornare indietro nel tempo su questo bug, ma con questo aggiornamento possiamo almeno accelerare verso la soluzione.
- Se la tua sessione è stata chiusa a causa delle impostazioni di durata della tua area di lavoro, potresti aver ricevuto un messaggio del tipo “Si è verificato un errore” quando hai provato ad accedere nuovamente.Tecnicamente corretto, certo, ma non molto utile (né il messaggio, né il fatto di essere bloccati). Con questo aggiornamento, puoi entrare e uscire a tuo piacimento.
Slack 26.02.40
25 febbraio 2026
Correzioni di bug
- Il testo evidenziato in modalità scura non aveva un contrasto elevato, rendendo difficile leggere le parole selezionate. Con questo aggiornamento, abbiamo fatto luce sul problema. La "modalità attenuata" è stata eliminata; è tornata la modalità scura.
- A volte, aprendo un'app all’interno di Slack, la pagina principale risultava completamente vuota. Abbiamo stabilito che questo comportamento era errato, inutile e decisamente confusionario. Ora le app saranno molto meno “impacciate” quando accederai alle loro home page in Slack.
Slack 26.02.30
18 febbraio 2026
Correzioni di bug
- Gli emoji con nomi scritti in caratteri coreani non venivano visualizzati nell’app. Ci scusiamo per non averti fornito l’immagine completa (o, meglio, alcuna immagine) quando si trattava di questi emoji.
Slack 26.02.20
11 febbraio 2026
Correzioni di bug
- Abbiamo levigato le parti più ruvide dell’app per evitare le schegge digitali. Sapevi che esistevano le “schegge digitali”? In ogni caso, non te ne devi più preoccupare.
Slack 26.02.10
4 febbraio 2026
Correzioni di bug
- Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.
Slack 26.01.40
28 gennaio 2026
Correzioni di bug
- Siamo rimasti a bocca aperta nello scoprire che i colori personalizzati dei temi per le notifiche rimanevano bloccati: se sceglievi un colore acceso per un giorno speciale, poteva capitare di ritrovartelo anche il giorno dopo. Per fortuna, i bug, proprio come le macchie più ostinate, prima o poi vengono via. Un ringraziamento speciale ai nostri tecnici per aver risolto questo errore così vistoso.
- Passare a un'altra area di lavoro durante un incontro attivo significava non poter più tornare a quella che ospitava l’incontro. Era una politica del tipo “vietato uscire e rientrare”, come in alcuni concerti o eventi. Il fatto è che non era affatto una politica, era solo un bug. Torna pure dentro: lo spettacolo sta per iniziare.
Slack 26.01.30
21 gennaio 2026
Correzioni di bug
- Se nella tua area di lavoro non era consentito copiare i messaggi, per errore ti stavamo anche impedendo di visualizzare gli allegati. Questo invece non è un messaggio copiato dalle precedenti correzioni di bug: ci dispiace davvero per il disagio.
Slack 26.01.20
14 gennaio 2026
Correzioni di bug
- Abbiamo lavorato sodo dietro le quinte per assicurarci che tutto sia rifinito, collaudato e funzionante come dovrebbe. Se noti qualcosa di diverso, comunicacelo come sempre scrivendo a feedback@slack.com!
Slack 26.01.10
7 gennaio 2026
Correzioni di bug
- Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).
Slack 25.12.20
10 dicembre 2025
Questa è la nostra ultima release del 2025, il che ci porta a riflettere su tutti i modi in cui siamo cresciuti quest'anno. Che tu preferisca una trasformazione radicale o una crescita lenta e costante, speriamo che questi ultimi 12 mesi siano stati nutrienti e stimolanti. Noi siamo comunque molto felici che tu sia qui con noi.
Slack 25.12.10
3 dicembre 2025
Correzioni di bug
- Il comando /feedback non funzionava correttamente e il report del bug destinato a Slack finiva in qualsiasi canale avessi aperto. Ora è stato sistemato. /gif festeggiamo.
- Abbiamo esaminato alcuni comportamenti incoerenti delle caselle di controllo nell’app. Dopo aver controllato la correzione tre volte, ora abbiamo davvero questo bug sotto controllo.
- I caricamenti di certe foto non ti permettevano di ingrandire l’immagine dopo l’invio. Che cos’è, un’app per formiche? Sentiti pure libero di dare un’occhiata più da vicino e assicurarti che tutto sia davvero, davvero, incredibilmente bello.
Slack 25.11.30
19 novembre 2025
Correzioni di bug
- Abbiamo riordinato gli scaffali, pulito le finestre e lucidato ogni superficie piana. Insomma, una semplice manutenzione ordinaria per garantire che tutto sia a posto. Avanti tutta!
Slack 25.11.21
13 novembre 2025
Correzioni di bug
- Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.
Slack 25.11.20
12 novembre 2025
Correzioni di bug
- I campi dei moduli non accettavano numeri preceduti dal simbolo "#" (#1, #2, ecc.). Se ricordi un tempo in cui questo era un cancelletto e non un hashtag, questo aggiornamento è per te. #risolto
- I comandi slash con finestre di dialogo molto lunghe non potevano essere scrollati, impedendo agli utenti di selezionare le opzioni in basso. C’è chi dice che la penna sia più potente della spada, e che lunghi blocchi di testo siano più efficaci dei menu interattivi. Noi diciamo solo che il problema è stato risolto.
Slack 25.11.11
6 novembre 2025
Correzioni di bug
- Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!
Slack 25.11.10
5 novembre 2025
Correzioni di bug
- Ora tutto è un poco poco meglio di com’era prima. Fidati.
Slack 25.10.50
29 ottobre 2025
Correzioni di bug
- Se si verificava un problema selezionando una reazione con emoji, l'aggiornamento dell'app dovrebbe eliminare questo comportamento inquietante. Buon Halloween!
Slack 25.10.40
22 ottobre 2025
Correzioni di bug
- Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!
Slack 25.10.30
15 ottobre 2025
Correzioni di bug
- Tutti i bug corretti in questa versione erano troppo piccoli per essere visti a occhio nudo o troppo complicati per essere descritti con parole umane. Tuttavia, il lavoro è stato fatto, i problemi sono stati sistemati e l’app è migliorata sensibilmente.
Slack 25.10.20
9 ottobre 2025
Correzioni di bug
- Un piccolo promemoria per la tua giornata: il mondo è un posto ancora più unico perché tu ne fai parte e hai avuto un impatto sugli altri in modi che non puoi immaginare. Ah, nessuna modifica importante all’app stavolta.
Slack 25.10.10
1 ottobre 2025
Correzioni di bug
- Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!
Slack 25.09.40
24 settembre 2025
Correzioni di bug
- Questa settimana stiamo lavorando sodo, ma niente che possiamo descrivere facilmente. Sotto la superficie l’anatra nuota furiosamente, ma sopra si vede solo un uccello che scivola elegantemente sull’acqua. Questa settimana, Slack è l’anatra.
Slack 25.09.30
17 settembre 2025
Correzioni di bug
- Abbiamo levigato le parti più ruvide dell’app per evitare le schegge digitali. Sapevi che esistevano le “schegge digitali”? In ogni caso, non te ne devi più preoccupare.
Slack 25.09.20
10 settembre 2025
Correzioni di bug
- Le notifiche degli incontri in programma non apparivano più quando il dispositivo era bloccato. Un po’ come una sveglia che suona mentre sei già al lavoro. Che ore sono? È ora di correggere un bug.
- Quando veniva creato un nuovo messaggio, non era possibile aggiungere più persone a un MD, anche se le caselle di controllo facevano pensare il contrario. Ci scusiamo per i messaggi confusi. Bug corretto? Ovviamente.
Slack 25.09.10
3 settembre 2025
Correzioni di bug
- Abbiamo lavorato sodo dietro le quinte per assicurarci che tutto sia rifinito, collaudato e funzionante come dovrebbe. Se noti qualcosa di diverso, comunicacelo come sempre scrivendo a feedback@slack.com!
Slack 25.08.40
27 agosto 2025
Correzioni di bug
- Sui tablet Android, i video degli incontri a volte apparivano capovolti. Una nuova prospettiva può essere illuminante quando si è bloccati su un problema, ma è decisamente meno utile quando vuoi semplicemente vedere il volto di qualcuno. Abbiamo risolto questo bug (e riportato i video al corretto orientamento).
Slack 25.08.30
20 agosto 2025
Correzioni di bug
- Il nostro rilevatore automatico di URL è stato troppo zelante e ha aggiunto di nuovo una formattazione link nel testo dopo che l’avevi rimossa. C’è una sottile linea tra correzione automatica ed errore automatico: a quanto pare, l’abbiamo trovata.
Slack 25.08.21
14 agosto 2025
- Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.
Slack 25.08.20
13 agosto 2025
Correzioni di bug
- Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.
Slack 25.08.10
6 agosto 2025
Correzioni di bug
- Abbiamo riordinato gli scaffali, pulito le finestre e lucidato ogni superficie piana. Insomma, una semplice manutenzione ordinaria per garantire che tutto sia a posto. Avanti tutta!
Slack 25.07.50
1 agosto 2025
Correzioni di bug
- Nuovo nome visualizzato? Fantastico. Purtroppo, l'app non faceva il suo dovere, lasciando gli utenti a mani vuote quando cercavano di @taggare qualcuno il cui nome visualizzato non corrispondeva al nome completo. Qualsiasi nome tu scelga per noi va bene, e ora anche per l’app.
Slack 25.07.40
24 luglio 2025
Correzioni di bug
- L’UI di Slack era spesso coperta da un overlay grigio, proprio come il cielo a luglio che alcuni membri del nostro team di San Francisco sperimentano quando si forma uno strato marino durante i mesi estivi. È un fenomeno affascinante che non ha nulla a che vedere con l’app, né con queste note sulla versione. Goditi nuovamente il ciel sereno grazie a questo aggiornamento.
Slack 25.07.30
17 luglio 2025
Correzioni di bug
- Il pulsante “Indietro” di Android non funzionava bene, a volte bisognava cliccarci tre volte per passare da una schermata all’altra. Dopo averlo provato un sacco di volte, i nostri esperti hanno deciso che era davvero troppo. Con questo aggiornamento, vogliamo tornare a quando questo problema non c’era.
Slack 25.07.20
9 luglio 2025
Correzioni di bug
- Questa settimana abbiamo apportato dei miglioramenti minori che sono troppo piccoli per essere menzionati, ma sapevi che puoi leggere le nostre precedenti note sulla versione in qualsiasi momento? Scopri una funzione! Vedi i progressi che abbiamo fatto! Non perderti le novità! Trovi tutto all’indirizzo https://slack.com/release-notes.
Slack 25.07.10
3 luglio 2025
Correzioni di bug
- Le modifiche di questo round potrebbero essere troppo piccole per essere notate subito, ma speriamo che rileverai un certo miglioramento dopo l'aggiornamento. Ti senti meglio? Noi sicuramente sì.
Slack 25.06.40
25 giugno 2025
Correzioni di bug
- Gli utenti più attenti ai dettagli hanno notato che quando si aggiunge un'area di lavoro possono esserci due versioni dello stesso indirizzo e-mail. Questo doppio indirizzo si crea se hai già un account e poi accetti un invito con lo stesso indirizzo scritto tutto maiuscolo. Questo bug è stato risolto. Riproviamo: QUESTO BUG È STATO RISOLTO.
Slack 25.06.30
19 giugno 2025
Correzioni di bug
- Oggi l’app è oggettivamente migliore di ieri. Questo è un fatto scientificamente dimostrabile che non può essere contestato né messo in dubbio. Apprezziamo che tu segua gli aggiornamenti!
Slack 25.06.20
11 giugno 2025
Correzioni di bug
- Niente di molto importante da segnalare questa settimana. Neanche niente di poco importante, a quanto pare. In ogni caso, il lavoro c’è ancora, ma è più quello che si svolge dietro il sipario tra una scena e l’altra di uno spettacolo teatrale. Stiamo silenziosamente preparando il terreno per ciò che verrà.
Slack 25.06.10
4 giugno 2025
Correzioni di bug
- @Tag specifici (come @canale e @qui) non apparivano nel menu di completamento automatico dopo aver toccato il tasto Scrivi. Se hai perso la calma per questo, ti capiamo, ma sappi che ora abbiamo trovato la soluzione.
- I deep link a schede specifiche all'interno dell'app non funzionavano, erano come indicazioni che portavano in un vicolo cieco. Questi link ora sono molto più efficienti e funzionano!
Slack 25.05.40
28 maggio 2025
Correzioni di bug
- Non ci sono grandi correzioni di bug da segnalare questa settimana, ma non ti preoccupare, ce ne saranno altre in futuro. Non che introdurre bug sia il nostro obiettivo, ovviamente. Ma passi falsi, aggiustamenti, errori e correzioni fanno parte del ritmo della vita e sono il prezzo della crescita. Ci auguriamo che ti stia godendo il viaggio, indipendentemente da dove ti trovi attualmente.
Slack 25.05.30
21 maggio 2025
Correzioni di bug
- Come un corridore che migliora costantemente i propri tempi intermedi, questo aggiornamento è meno appariscente ma non per questo meno importante. Troverai l'app un po' più veloce, un po' più snella, un po' più focalizzata sull’obiettivo.
Slack 25.05.20
14 maggio 2025
Correzioni di bug
- Questa settimana stiamo lavorando sodo, ma niente che possiamo descrivere facilmente. Sotto la superficie l’anatra nuota furiosamente, ma sopra si vede solo un uccello che scivola elegantemente sull’acqua. Questa settimana, Slack è l’anatra.
Slack 25.05.10
9 maggio 2025
Correzioni di bug
- Ti è mai capitato di avere settimane in cui ti sembra non stia succedendo nulla, ma poi ti guardi indietro e ti rendi conto che in realtà di cose ne sono successe tante? Per l’app, questa è una di quelle settimane.
Slack 25.04.50
30 aprile 2025
Correzioni di bug
- I gruppi utenti con punti nei nomi non si autocompletavano correttamente quando si digitava un @tag. Il nostro team di tecnici per i dispositivi mobili ha confermato che questo bug è stato risolto, punto.
Slack 25.04.30
16 aprile 2025
Correzioni di bug
- A volte, i messaggi programmati per essere inviati in un momento successivo non venivano inviati. Non era certo la nostra intenzione, ma sapete cosa si dice sulle buone intenzioni. Con questo aggiornamento, stiamo lastricando la strada per un maggiore successo futuro.
- Durante l’utilizzo della funzione TalkBack, alcuni dei nostri messaggi di errore non venivano letti insieme al campo che li aveva attivati. Se un messaggio di errore è scritto su Slack, ma nessuno lo sente, esiste? La risposta ora è un chiaro e forte “sì”.
Slack 25.04.20
9 aprile 2025
Correzioni di bug
- Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!
Slack 25.04.10
2 aprile 2025
Correzioni di bug
- Pubblicare un link che attivava un flusso di lavoro causava il reindirizzamento dell'URL a un browser, nel quale il flusso di lavoro in questione falliva bruscamente. È praticamente l'opposto di 'flusso', a pensarci bene. Questo 'blocco di lavoro' è ora sbloccato
Slack 25.03.40
26 marzo 2025
Correzioni di bug
- All'interno degli elenchi, i campi con emoji come nome non venivano visualizzati correttamente, mostrando invece il testo descrittivo. Speriamo che questo aggiornamento possa migliorare la tua giornata!
Slack 25.03.30
19 marzo 2025
Correzioni di bug
- Un piccolo promemoria per la tua giornata: il mondo è un posto ancora più unico perché tu ne fai parte e hai avuto un impatto sugli altri in modi che non puoi immaginare. Ah, nessuna modifica importante all’app stavolta.
Slack 25.02.41
5 marzo 2025
Correzioni di bug
- Questa settimana stiamo lavorando sodo, ma niente che possiamo descrivere facilmente. Sotto la superficie l’anatra nuota furiosamente, ma sopra si vede solo un uccello che scivola elegantemente sull’acqua. Questa settimana, Slack è l’anatra.
Slack 25.03.10
5 marzo 2025
Novità
- Questo aggiornamento modifica il pulsante "indietro", passando dai galloni in stile iOS alle frecce in stile Android. Certo, non è il nostro aggiornamento più sofisticato o tecnicamente avanzato, ma è comunque bello avere un'altra freccia nella nostra faretra.
Slack 25.02.40
26 febbraio 2025
Correzioni di bug
- Toccare l'icona di ricerca (lente di ingrandimento) in un canale causava l'arresto anomalo dell'app. Siamo abbastanza sicuri non fosse questo ciò che stavi cercando. Detto questo, cercavi la correzione di un bug? Non cercare oltre.
Slack 25.02.30
19 febbraio 2025
Correzioni di bug
- Le bozze e i messaggi programmati non venivano sincronizzati dall’app Android al desktop, lasciando tutto ciò che si iniziava sul dispositivo mobile confinato all’esperienza portatile. Il messaggio nella nostra casella di posta in uscita specifica: “Il passaggio dal dispositivo portatile è stato gestito”.
- All’avvio di un MD di gruppo, il nostro testo ti diceva: “Nessun altro può unirsi”. Ora non è più così, perché avrai la possibilità di aggiungere persone ai tuoi MD esistenti. Buone notizie, cattiva comunicazione (colpa nostra).
Slack 25.02.20
13 febbraio 2025
Correzioni di bug
- Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.
Slack 25.02.10
5 febbraio 2025
Correzioni di bug
- Un piccolo promemoria per la tua giornata: il mondo è un posto ancora più unico perché tu ne fai parte e hai avuto un impatto sugli altri in modi che non puoi immaginare. Ah, nessuna modifica importante all’app stavolta.
Slack 25.01.50
29 gennaio 2025
Correzioni di bug
- La programmazione dei messaggi per un orario nel passato (“oggi alle 00:00”) causava un arresto anomalo, dando un nuovo significato alla frase “posto giusto, momento sbagliato”. Ci auguriamo che il nostro nuovo messaggio di errore sia più utile di un blocco totale (il viaggio nel tempo è ancora in versione beta limitata).
Slack 25.01.40
23 gennaio 2025
Correzioni di bug
- Non abbiamo nulla di particolare da segnalare per questa versione, ma ti ringraziamo comunque per aver seguito gli aggiornamenti.
Slack 25.01.30
16 gennaio 2025
Correzioni di bug
- Questa settimana non ci sono grandi aggiornamenti, ma non credere che non sia importante. Non tutte le giornate (o aggiornamenti) possono essere memorabili ma ogni giorno che ci siamo è un buon giorno. E anche questo aggiornamento è un buon aggiornamento.
Slack 25.01.20
8 gennaio 2025
Correzioni di bug
- Questa settimana abbiamo apportato dei miglioramenti minori che sono troppo piccoli per essere menzionati, ma sapevi che puoi leggere le nostre precedenti note sulla versione in qualsiasi momento? Scopri una funzione! Vedi i progressi che abbiamo fatto! Non perderti le novità! Trovi tutto all’indirizzo https://slack.com/release-notes.
Slack 24.12.20
11 dicembre 2024
Correzioni di bug
- Nulla da segnalare per il momento. O meglio, nulla che tu possa vedere, ma sotto la superficie stanno accadendo molte cose. Ci stiamo dando da fare per migliorare Slack, ma questa volta in modo non così visibile.
Slack 24.12.10
5 dicembre 2024
Correzioni di bug
- Niente di molto importante da segnalare questa settimana. Neanche niente di poco importante, a quanto pare. In ogni caso, il lavoro c’è ancora, ma è più quello che si svolge dietro il sipario tra una scena e l’altra di uno spettacolo teatrale. Stiamo silenziosamente preparando il terreno per ciò che verrà.
Slack 24.11.30
20 novembre 2024
Correzioni di bug
- Grazie per aver aggiornato l’app! Questo giro di modifiche non si presta a riassunti ordinati, ma stiamo facendo tutto il possibile per assicurarci che l’app funzioni al meglio. Evviva i miglioramenti graduali!
Slack 24.11.20
13 novembre 2024
Correzioni di bug
- Quando gli utenti provavano a visualizzare un profilo con lo stato fuori ufficio (OOO), l’app si arrestava in modo anomalo. Sappiamo che non era una bella esperienza, quindi abbiamo eliminato questo bug.
Slack 24.11.10
6 novembre 2024
Correzioni di bug
- Toccando una risposta in una conversazione nei risultati di ricerca si apriva il canale corretto ma non la conversazione stessa. A quanto pare, questo non è un modo particolarmente utile per presentare i risultati. Abbiamo perciò sistemato le cose e speriamo che la tua pazienza non si sia esaurita nel frattempo.
- Il meccanismo che regolava l'invio di clip audio non era corretto, causando caricamenti non riusciti e messaggi di errore bloccati. Se hai mai dovuto cambiare tattica quando l'audio non veniva inviato, questa soluzione fa al caso tuo.
- Alcuni temi di Slack rendevano piuttosto difficile distinguere la barra di stato di Android nella parte superiore dello schermo. Nella progettazione delle app ci sono molte cose che vorresti rimanessero invisibili, ma sicuramente non è questo il caso.
- Le emoji non fanno più distinzione tra maiuscole e minuscole. Ci scusiamo per l'insensibilità, in ogni caso.
Slack 24.10.50
30 ottobre 2024
Correzioni di bug
- Ti è mai capitato di avere settimane in cui ti sembra non stia succedendo nulla, ma poi ti guardi indietro e ti rendi conto che in realtà di cose ne sono successe tante? Per l’app, questa è una di quelle settimane.
Slack 24.10.40
23 ottobre 2024
Correzioni di bug
- C'è una filosofia nel mondo IT detta "fail fast”, ovvero sbaglia in fretta e perfeziona la tua idea, ma dubitiamo che si possa applicare all’arresto di dell'app immediatamente dopo il lancio. Preferiamo sicuramente l’approccio “fix faster”, cioè risolvi velocemente.
- Quando ti trovavi in un canvas privato con più sezioni al suo interno, hai probabilmente notato che l'app Android non ti consentiva di spostarti tra quelle sezioni. La privacy è ovviamente fondamentale, ma in questo caso era decisamente eccessiva.
Slack 24.10.30
16 ottobre 2024
Correzioni di bug
- Spesso può essere difficile misurare i progressi compiuti, ma non è questo il motivo per cui i caricamenti di file erano difficili da monitorare in modalità scura. Abbiamo migliorato l’indicatore di avanzamento del caricamento in modo che tu sappia sempre a che punto sei.
Slack 24.10.20
9 ottobre 2024
Correzioni di bug
- I bug sono stati corretti, le prestazioni sono state migliorate, il lavoro è stato fatto e il risultato è buono. Usa Slack responsabilmente.
Slack 24.10.10
2 ottobre 2024
Correzioni di bug
- La formattazione della marcatura si comportava più come un marcatore indelebile, con i comandi di chiusura che venivano ignorati. Hai messo in corsivo una parola? Anche il resto del messaggio veniva messo in corsivo. I limiti sono importanti e ora Slack rispetterà i limiti della formattazione nella marcatura.
- Gli utenti che erano stati rimossi da tutte le aree di lavoro di un’organizzazione Enterprise erano ancora in grado di eseguire azioni in alcuni di queste aree di lavoro, il che sembrava... sbagliato? Nel caso in cui tu debba lasciare l’edificio, devi anche abbandonare il telecomando.
- I canali archiviati apparivano quando si apriva la Ricerca e si toccava la scheda Canali. Sebbene sia ancora possibile cercare i canali archiviati, abbiamo fatto un po’ di ordine e li nasconderemo quando stai navigando.
- L’ordinamento degli elenchi per nome non si comportava in modo affidabile nell’app Android. Non sappiamo esattamente come chiamare questo problema, ma è sufficiente dire che le cose non andavano per il verso giusto.
Slack 24.09.40
25 settembre 2024
Correzioni di bug
- Il tempo sarà pure un cerchio piatto, ma sicuramente è utile per coordinare le riunioni. Per questo motivo (e poiché si trattava inequivocabilmente di un bug), i profili in Slack Connect visualizzeranno di nuovo l’ora locale dell’utente in modo corretto.
Slack 24.09.30
18 settembre 2024
Correzioni di bug
- Tutti i bug corretti in questa versione erano troppo piccoli per essere visti a occhio nudo o troppo complicati per essere descritti con parole umane. Tuttavia, il lavoro è stato fatto, i problemi sono stati sistemati e l’app è migliorata sensibilmente.
Slack 24.09.20
11 settembre 2024
Correzioni di bug
- Ci sono cose che le persone sono semplicemente felici di osservare: grandi opere d’arte, animali nel loro habitat naturale, una persona che tenta un’impresa particolarmente audace di parcheggio in parallelo. La maggior parte, tuttavia, non direbbe lo stesso di URL particolarmente lunghi, ed è per questo che vorremmo scusarci per la mancata comparsa dei pulsanti Continua e Annulla sul nostro pop-up “Verifica questo link”.
- Quando si creavano più di quattro stati personalizzati, diventava impossibile scorrere fino all’elenco degli stati predefiniti di Slack, come se l’app fosse incredula del fatto che si fosse preferito crearne di propri. C’è spazio sia per la tradizione che per l’innovazione: goditi ancora una volta entrambe le cose all’interno dell’app.
Slack 24.09.10
4 settembre 2024
Correzioni di bug
- È il viaggio che conta, non la destinazione, giusto? Certo, a volte è la destinazione, come quando ci si blocca su una schermata di caricamento infinita mentre si cerca di accedere utilizzando i link delle e-mail con l’autenticazione a due fattori. Forse la vera autenticazione era rappresentata dagli amici che ci siamo fatti lungo la via? (Non è così).
- Stai aggiungendo una nuova foto del profilo? Se hai scelto “Consenti accesso limitato” alla tua galleria fotografica, l’app non accettava nessuna foto selezionata per il caricamento. A quanto pare a limitare l’accesso alle foto eravamo noi.
Slack 24.08.40
28 agosto 2024
Novità
- Nessuna grande novità da parte nostra questa settimana, stiamo solo sistemando alcune cose per offrire un'esperienza più confortevole. Facci sapere se trovi qualcosa che potrebbe essere migliorato scrivendo a feedback@slack.com!
Slack 24.08.30
21 agosto 2024
Correzioni di bug
- Corretto: i suggerimenti dei MD venivano visualizzati in ordine alfabetico anziché in un modo più utile, ad esempio in base alle persone con cui parli più frequentemente. Chiediamo scusa a tutti gli Aaron Abernathy del mondo: la vostra supremazia alfabetica è giunta al termine.
Slack 24.08.20
14 agosto 2024
Correzioni di bug
- Non ci sono grandi correzioni di bug da segnalare questa settimana, ma non ti preoccupare, ce ne saranno altre in futuro. Non che introdurre bug sia il nostro obiettivo, ovviamente. Ma passi falsi, aggiustamenti, errori e correzioni fanno parte del ritmo della vita e sono il prezzo della crescita. Ci auguriamo che ti stia godendo il viaggio, indipendentemente da dove ti trovi attualmente.
Slack 24.08.10
7 agosto 2024
Correzioni di bug
- Le notifiche non venivano inviate per gli incontri nei messaggi diretti, il che solleva la domanda: quante persone, per definizione, sono necessarie per formare un incontro? È uno di quei dilemmi filosofici come la Nave di Teseo o "Quante oche per un maschio?". Qualunque sia la risposta, noi sosteniamo che se si verifica un bug ma non c'è nessuno a segnalarlo, deve comunque essere risolto.
Slack 24.07.50
31 luglio 2024
Novità
- Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!
Slack 24.07.40
24 luglio 2024
Correzioni di bug
- L'opzione “incolla come testo normale” era semplicemente rotta, causando l'arresto anomalo immediato dell'app quando veniva selezionata. Rimuovi la formattazione quando vuoi: questo bug è stato rimosso.
- Si può esagerare troppo con le cose positive? La nostra finestra di selezione emoji pensava ovviamente di sì poiché faceva fatica a caricare ogni nuova riga di emoji. I nostri sviluppatori hanno preso la strada opposta, risolvendo il problema di fondo. Goditi il potenziale illimitato di questa abbondanza di emoji.
Slack 24.07.30
17 luglio 2024
Correzioni di bug
- Quando si utilizzavano filtri di ricerca come "in:#" o "da:@", comparivano esattamente zero risultati. Fortunatamente per noi, i nostri ingegneri sono riusciti a individuare la radice del problema. Nuova query: "Bug nella ricerca" - Risultati: 0.
- Nelle aree di lavoro di Enterprise Grid, il filtro per i canali provenienti solo da un'area di lavoro specifica aveva la memoria corta. Infatti, se si usciva dall'applicazione per poi rientrare, tutti i canali dell'organizzazione venivano nuovamente visualizzati. Bella settimana per i filtri, eh? Abbiamo esaminato il codice e rimosso ogni traccia di questo bug.
Slack 24.07.20
10 luglio 2024
Correzioni di bug
- Corretto: il principio di indeterminazione di Heisenberg afferma che non possiamo misurare con precisione sia la posizione che la quantità di moto di una data particella allo stesso tempo. Il principio di indeterminazione di Slack afferma che il numero di reazioni mostrato nella schermata Attività non corrisponde sempre al numero effettivo di reacji. Togliamo un po' di dubbi: siamo abbastanza sicuri che questo bug sia stato risolto.
Slack 24.07.10
3 luglio 2024
Novità
- Buona estate, amici! Nessun aggiornamento da segnalare, solo vibrazioni positive.
Slack 24.06.40
26 giugno 2024
Novità
- Ora tutto è un poco poco meglio di com’era prima. Fidati.
Slack 24.06.30
19 giugno 2024
Novità
- Le modifiche di questo round potrebbero essere troppo piccole per essere notate subito, ma speriamo che noterai un certo miglioramento dopo l'aggiornamento. Ti senti meglio? Noi sicuramente sì.
Slack 24.06.20
12 giugno 2024
Novità
- Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!
Slack 24.06.10
5 giugno 2024
Novità
- Siamo qui, sul precipizio dell'estate, per rievocare i giorni felici della giovinezza, un tempo in cui questi mesi soleggiati erano sinonimo di libertà, possibilità, impaziente attesa. C'era un mondo da scoprire là fuori: sotto i portici del lungomare, ammantato di nebbia salina, nei campi color rame, carichi del tardo crepuscolo, nel caos delle stelle, vegliando mentre allontanavamo il sonno. Purtroppo non sono previste vacanze estive per le app di Slack, anche se questo aggiornamento non presenta modifiche o correzioni importanti da menzionare. Ma speriamo che questa stagione ti dia qualcosa a cui aggrapparti, qualcosa da ricordare per gli anni a venire.
Slack 24.05.50
29 maggio 2024
Novità
- A volte tutto ciò di cui hai bisogno sono i punti salienti: ecco perché stiamo introducendo la funzione Sintesi dell’IA di Slack. Sintesi ti consente di scegliere canali specifici da riepilogare automaticamente ogni giorno, in modo da poterti aggiornare sugli elementi fondamentali all'inizio di ogni mattina. Consideralo come un segmento “Nella puntata precedente...” della tua serie preferita. E ora, procediamo!
Slack 24.05.40
23 maggio 2024
Correzioni di bug
- Questa volta non c'è nulla di importante da segnalare, ma se sei il tipo di persona che legge diligentemente queste note ogni settimana, allora tanto di cappello. Grazie per rimanere al corrente di tutto ciò che accade all'interno delle nostre mura. Ci risentiamo presto!
Slack 24.05.30
15 maggio 2024
Novità
- Pubblichiamo questi aggiornamenti tutte le settimane per tenere sotto controllo le prestazioni... ma a volte non c'è niente di speciale da dire.Per cui vediamo alcune cose che avremmo potuto approfondire fin dall'inizio. Ad esempio, sapevi che tenendo premuto un messaggio su dispositivo mobile puoi impostarlo come "non letto", in modo che sia lì ad aspettarti quando arrivi in ufficio? Oppure puoi impostare un promemoria per guardarlo dopo? Lo fai già? OK, allora continua pure.
Slack 24.05.20
8 maggio 2024
Correzioni di bug
- La finestra di selezione degli emoji metteva gli utenti in difficoltà rifiutandosi di scorrere fino alla fine dello schermo e oscurando alcuni emoji personalizzati. Se descrivessimo questo bug come “lunghezza di scorrimento personalizzata”, miglioreremmo le cose? Purtroppo no. Comunque ci dispiace per questo inconveniente.
Slack 24.05.10
1 maggio 2024
Correzioni di bug
- Corretto: il passaggio da un’area di lavoro all’altra al di fuori della tua organizzazione più grande tramite il menu “Passa a...” non funzionava. Supponiamo che non si tratti tanto di un passo quanto di un salto nel buio. In ogni caso si trattava di un bug. E a nessuno piacciono i bug. Ci dispiace per questo problema.
- Corretto: volevi vedere altri risultati di ricerca? Torna al punto di partenza! Ogni volta che si caricava una nuova pagina di risultati di ricerca, l’app scorreva automaticamente indietro fino all’inizio. “Un passo avanti e due indietro” non è un modo per progredire: abbiamo quindi risolto il problema.
Slack 24.04.40
24 aprile 2024
Novità
- Ti presentiamo l’IA di Slack, il nostro nuovissimo set di strumenti di IA generativa che ti consente di eseguire le ricerche in modo più intelligente, creare i riepiloghi delle conversazioni in un istante e molto altro. Vai al Centro assistenza per scoprire cosa l’IA di Slack può fare per te: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI
Slack 24.04.30
17 aprile 2024
Correzioni di bug
- Corretto: avevi notato che i suggerimenti sullo stato personalizzato per la tua organizzazione venivano visualizzati su desktop ma non sui dispositivi mobili? Sembra proprio che fosse un problema di “organizzazione” da parte nostra, ci dispiace!
Slack 24.04.20
10 aprile 2024
Novità
- C'è qualcosa nell'aria? Un certo non so che difficile da spiegare? Il mondo sembra più luminoso, la musica è più dolce... cosa potrebbe essere? L'app di Slack è stata aggiornata e non possiamo né confermare né negare che siamo responsabili della leggerezza che ti pervade.
Slack 24.04.10
3 aprile 2024
Novità
- [ERRORE: NOTE SULLA VERSIONE NON TROVATE] Aspetta, non può essere vero... Okay, è vero che non abbiamo correzioni specifiche da segnalare questa volta, ma vogliamo sempre utilizzare questo spazio per farti sapere che lavoriamo costantemente per migliorare l'app e anche per inviarti vibrazioni positive. Ci auguriamo che aprile sia iniziato alla grande!
Slack 24.03.40
27 marzo 2024
Novità
- Abbiamo lavorato sodo dietro le quinte per assicurarci che tutto sia rifinito, collaudato e funzionante come dovrebbe. Se noti qualcosa di diverso, comunicacelo come sempre scrivendo a feedback@slack.com!
Slack 24.03.30
20 marzo 2024
Novità
- Abbiamo ripulito il codice per fare in modo che tutto funzioni correttamente. Slack con un nuovo look brillante!
Slack 24.03.20
13 marzo 2024
Novità
- Questa settimana non ci sono grandi aggiornamenti, ma non credere che non sia importante. Non tutte le giornate (o aggiornamenti) possono essere memorabili ma ogni giorno che ci siamo è un buon giorno. E anche questo aggiornamento è un buon aggiornamento.
Slack 24.03.10
6 marzo 2024
Novità
- Cos'è più preoccupante di un canvas vuoto o di uno schedario disordinato? Forse una ricerca su Slack in cui non è possibile filtrare i risultati per canvas o file. Questo aggiornamento è da considerarsi decisamente come un ottimo miglioramento.
Slack 24.02.40
28 febbraio 2024
Novità
- Abbiamo levigato le parti più ruvide dell’app per evitare le schegge digitali. Sapevi che esistono le “schegge digitali”? In ogni caso, non te ne devi più preoccupare.
Slack 24.02.30
22 febbraio 2024
Novità
- Ti diamo il benvenuto all’aggiornamento settimanale con Slack. La nuova funzione di oggi è “Mettiti in pari”. Smista in un attimo i messaggi non letti scorrendo per contrassegnarli come letti e inviando rapide risposte in linea. E per quei momenti in cui il pollice fa brutti scherzi, c’è persino un pulsante Annulla. Guadagna tempo e prova subito a usare Mettiti in pari!
Slack 24.02.20
14 febbraio 2024
Correzioni di bug
- Gli utenti Android non riuscivano ad attivare i workflow nei canvas se il workflow era visualizzato come URL. E questo rappresentava sicuramente un problema per il flusso di lavoro. Le funzioni di Slack non dipendono dall’aspetto estetico, quindi in qualsiasi modo sceglierai di visualizzare il tuo workflow, noi lo eseguiremo.
Slack 24.02.10
7 febbraio 2024
Novità
- Buon febbraio! Come stanno andando i propositi per il nuovo anno? Non siamo qui per giudicare. Il nostro proposito era di non scrivere mai solo “Miglioramenti e correzioni di bug” per le note sulla versione, anche quando non abbiamo modifiche particolari da segnalare. A quanto pare, stiamo mantenendo la promessa.
Slack 24.01.50
31 gennaio 2024
Correzioni di bug
- Le risposte rapide dalle notifiche push non venivano inviate, rendendo la funzione più una lenta e confusa rimozione delle notifiche. Non piaceva a nessuno. Questo aggiornamento ripristina sia la rapidità sia l’accuratezza delle risposte rapide.
- Come quando si tiene in mano una cartina mentre si guida, la barra di navigazione di Android oscurava la visualizzazione del riquadro di composizione messaggi di Slack. Questo riferimento dimostra la nostra età? Ti ricordi il telefono a gettoni? E il 2000? Ora tutto è al posto giusto.
- Quando Faulkner scrisse “Il passato non è morto; non è nemmeno passato”, siamo quasi certi si riferisse al bug per cui gli incontri terminati rimanevano visibili nella scheda Home. Potremmo spiegare il nostro punto di vista parafrasando Fitzgerald: “Così andiamo avanti, barche contro corrente continuamente sospinte nelle piccole correzioni di bug”.
- Con un atto di disobbedienza civile (o forse solo paura del palcoscenico), la tastiera si rifiutava di comparire quando si provava a creare un nuovo canale. Anche se il cambiamento spaventa, è necessario se vogliamo crescere. Vai e crea, troverai la tastiera quando vorrai.
Slack 24.01.40
24 gennaio 2024
Novità
- Abbiamo riordinato gli scaffali, pulito le finestre e passato le dita con i guanti bianchi su ogni superficie piana. Giusto una semplice manutenzione ordinaria per assicurarci che tutto sia in ordine. Avanti tutta!
Slack 24.01.30
17 gennaio 2024
Correzioni di bug
- Corretto: a volte, uno spazio in più può fare la differenza. “Divino” può facilmente diventare “di vino” con l’aggiunta di un solo, minuscolo, spazio. Abbiamo scoperto che i nomi utente che includono spazi compromettono le nostre funzioni di ricerca. Ops. Per fortuna, c'era abbastanza spazio per inserire una soluzione.
Slack 24.01.20
10 gennaio 2024
Correzioni di bug
- Ora che le feste sono finite, forse senti il bisogno di una pausa dalle comunicazioni dirette. Tuttavia, non è questo il motivo per cui la scheda MD appariva completamente vuota in Slack. Si trattava solo di un classico vecchio bug. Anno nuovo, bug nuovi, ma la stessa app che conosci e apprezzi, provando sempre a offrirti il meglio.
Slack 24.01.10
3 gennaio 2024
Correzioni di bug
- Corretto: la finestra di selezione emoji, quando non veniva caricata, causava l’ibernazione immediata e senza preavviso dell’app. Qual è l’emoji migliore per un arresto improvviso? Speriamo che questo ultimo aggiornamento susciti una reazione positiva (che sia un emoji o altro).
Slack 23.12.21
14 dicembre 2023
Correzioni di bug
- Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.
Slack 23.12.20
13 dicembre 2023
Novità
- Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).
Slack 23.12.10
6 dicembre 2023
Correzioni di bug
- Corretto: se hai creato un’app tramite Block Kit, potresti aver notato che i campi `plain_text_input` non salvavano il testo inserito. Memoria selettiva? Un po’ di smemoratezza? Non importa, l’abbiamo corretta.
- Corretto: l’app si arrestava in modo anomalo quando scorrevi indietro in un canale, cosa tutt’altro che ideale (per usare un eufemismo). Il tempo scorre in una sola direzione, ma la cronologia dei canali deve essere sempre disponibile.
- Corretto: i link ai messaggi ora funzionano in tutte le aree di lavoro, purché tu abbia effettuato l’accesso a entrambe. *Ding* Ora puoi muoverti liberamente nell’app di Slack.
- Corretto: le anteprime delle immagini caricate non venivano visualizzate all’interno dei canali Slack Connect. Se le anteprime devono funzionare da qualche parte, dovrebbe essere proprio nelle conversazioni con i partner esterni. Meglio ancora, devono funzionare ovunque, ed è proprio questa la correzione che apporta l’aggiornamento.
Slack 23.11.40
29 novembre 2023
Novità
- Correzioni minori e ottimizzazioni in tutta l’app. Apprezziamo che tu ti tenga aggiornato! Comunicaci se riscontri problemi inviandoci un messaggio all’indirizzo feedback@slack.com.
Slack 23.11.30
16 novembre 2023
Novità
- Ti è mai capitato di avere settimane in cui ti sembra non stia succedendo nulla, ma poi ti guardi indietro e ti rendi conto che in realtà di cose ne sono successe tante? Per l’app, questa è una di quelle settimane.
Slack 23.11.20
8 novembre 2023
Correzioni di bug
- Abbiamo sentito dire che, nelle giuste circostanze, un video caricato può “rompere Internet”. A quanto pare, il caricamento di un video può anche “rompere l’app di Slack”. Se le prove sono circostanziali, questa correzione è diretta: nessuna app si arresta più durante il caricamento di video.
- Un bug così bello che l’abbiamo corretto due volte! Un paio di mesi fa, abbiamo rilasciato una correzione per un bug per cui le bozze talvolta venivano inviate al canale sbagliato con connessioni discontinue. Pensavamo di aver risolto tutto, ma a quanto pare avevamo dimenticato qualcosa. Grazie per la comprensione.
Slack 23.11.10
1 novembre 2023
Novità
- Grazie per aver aggiornato l’app. Questo giro di modifiche non si presta a riassunti ordinati, ma stiamo facendo tutto il possibile per assicurarci che l’app funzioni al meglio. Evviva i miglioramenti graduali!
Slack 23.10.40
25 ottobre 2023
Novità
- Come un corridore che migliora costantemente i suoi tempi intermedi, questo aggiornamento è del tipo che non si nota molto ma non per questo è meno importante. Scoprirai che l’app è un po’ più veloce, un po’ più agile e un po’ più vicina all’obiettivo.
Slack 23.10.30
18 ottobre 2023
Novità
- Abbiamo messo a punto il motore e dato una ripulita agli interni. Ora tutto funziona perfettamente.
Slack 23.10.10
5 ottobre 2023
Correzioni di bug
- Non fate caso a noi... stiamo solo rimuovendo delle ragnatele. Bug minori e detriti digitali, sparite!
Slack 23.09.40
27 settembre 2023
Novità
- Avviso: questa sarà l’ultima versione di Slack che supporta Android 9. Lo sappiamo, è difficile dirsi addio. Anche se potrai continuare a usare Slack con questa versione, dovrai aggiornare il sistema operativo per continuare a usufruire di tutte le cose belle che arriveranno nei prossimi aggiornamenti. Ti ringraziamo per aiutarci a mantenere le prestazioni di Slack sempre al massimo.
Correzioni di bug
- Corretto: i MD con utenti disattivati apparivano ancora nella sezione Preferiti della barra laterale. Da ora in poi faremo più attenzione a non includere chi è uscito dalle scene.
- Corretto: le bozze dei messaggi in un determinato canale a volte si sovrapponevano con il testo segnaposto dell’input per i messaggi in altri canali. Il nostro staff di fisici ha stabilito che non si trattava di un caso di universi paralleli in collisione, ma semplicemente di un classico vecchio bug.
Slack 23.09.30
20 settembre 2023
Grandi cambiamenti in arrivo: la nostra app si rinnova! Stiamo aggiornando sia la versione desktop di Slack sia quella per dispositivi mobili con visualizzazioni dedicate nuovissime, progettate per favorire il massimo della concentrazione, dell’organizzazione e della produttività. A seconda del tuo piano, potresti non vedere queste modifiche nell’immediato, ma tieni gli occhi aperti nelle prossime settimane. Nel frattempo, puoi leggere le novità in arrivo sul nostro blog su SlackHQ.com.
Novità
- Griglia unificata: ne hai abbastanza di passare da un’area di lavoro all’altra su Enterprise Grid? Tutti i canali di cui fai parte all’interno di un’organizzazione ora vengono mostrati in un’unica visualizzazione. Davvero notevole.
- Intestazioni e piè di pagina più ordinati: le sezioni MD, Bozze, Conversazioni e Dopo ora sono accessibili più facilmente e occupano meno spazio sullo schermo. I tuoi pollici ti ringrazieranno.
- Attività: la nuovissima sezione Attività riunisce tag, conversazioni, reazioni e app in un’unica comoda posizione. È il punto di riferimento unico per le novità delle conversazioni.
- ... e molto altro! Abbiamo già detto che sul nostro blog trovi tutti i dettagli?
Slack 23.09.20
13 settembre 2023
Correzioni di bug
- Corretto: in rari casi, quando la connessione era particolarmente debole, le bozze venivano inviate al canale successivo che aprivi anziché a quello a cui erano destinate. Ti immagini se i postini scambiassero “Rispedire al mittente” per “Consegnare alla casa successiva del percorso”? Abbiamo corretto i bug e ricontrollato la posta per assicurarci che ciò non accada di nuovo.
Slack 23.09.10
6 settembre 2023
Novità
- Non fate caso a noi... stiamo solo rimuovendo delle ragnatele. Bug minori e detriti digitali, sparite!
Slack 23.08.50
30 agosto 2023
Novità
- Questa settimana abbiamo apportato dei miglioramenti minori che sono troppo piccoli per essere menzionati, ma sapevi che puoi leggere le nostre precedenti note sulla versione in qualsiasi momento? Scopri una funzione! Vedi i progressi che abbiamo fatto! Non perderti le novità! Sono tutte disponibili all’indirizzo https://slack.com/release-notes/android.
Slack 23.08.40
23 agosto 2023
Correzioni di bug
- Come per un narratore che non può fermarsi quando inizia a parlare, la funzione TalkBack leggeva il messaggio Slack per intero, anche se volevi solo ascoltare un paragrafo, una riga o solamente una parola. Ciò non è un problema se non sei alla ricerca della sintesi ma per tutti gli altri, TalkBack ora parlerà di meno quando glielo chiedi.
Slack 23.08.30
16 agosto 2023
Novità
- Niente di nuovo da annunciare questa settimana, ma sapevi che puoi leggere le nostre note sulla versione precedenti in qualsiasi momento? Scopri una funzione! Vedi i progressi che abbiamo fatto! Non perderti le novità! Sono tutte disponibili all’indirizzo https://slack.com/release-notes/android.
Slack 23.08.20
9 agosto 2023
Novità
- I nomi lunghi dei canali ora andranno a capo nella barra laterale, #invece-di-essere-tagliati-casual...
Correzioni di bug
- Corretto: toccando i link nei segnalibri di un canale veniva generato un messaggio di errore per indicare che qualcosa è andato storto. Speriamo che da ora in poi ogni volta che un link funziona, penserai che qualcosa è andato per il verso giusto.
- Corretto: quando veniva attivato l’orientamento orizzontale, il pulsante Invia non faceva praticamente niente. Questo problema è stato corretto, quindi puoi scrivere (e inviare) i messaggi nel formato widescreen come un vero artista.
- Corretto: nel riquadro di composizione “Nuovo messaggio”, i nomi di app e bot non apparivano come opzioni per il messaggio. Ma chi siamo noi per decidere che non si può essere amici con un bot? Quindi li abbiamo aggiunti come opzioni, poi decidi tu.
Slack 23.08.10
9 agosto 2023
Novità
- Corretto: questa settimana non abbiamo molto da condividere, ma sappi che continuiamo a lavorare dietro le quinte per assicurarci che tutto funzioni al meglio. Se noti qualcosa che non va, inviaci un messaggio all’indirizzo feedback@slack.com.
Slack 23.07.40
26 luglio 2023
Correzioni di bug
- Corretto: se si provava a usare lo stesso emoji personalizzato più volte nello stesso messaggio, veniva postata solo un’istanza dell’emoji. La brevità può essere l'anima della saggezza, ma gli emoji personalizzati consecutivi sono fantastici, quindi questo problema è stato risolto.
Slack 23.07.30
19 luglio 2023
Correzioni di bug
- Corretto: “Slack Connect si dis-connette?!” In alcuni casi, aggiungere persone a un MD di gruppo che includeva utenti di Slack Connect provocava l’arresto anomalo dell’app. Abbiamo inviato un ultimo aggiornamento a tutti i telefoni.
- Corretto: seleziona la casella! A volte, inviando una risposta in una conversazione quando la casella “Invia anche al canale” era selezionata, la casella si deselezionava di nascosto. Abbiamo aggiunto un controllo in più per la casella su tutte le conversazioni della pagina di pagamento.
Slack 23.07.20
12 luglio 2023
Correzioni di bug
- Corretto: le bolle delle conversazioni in Android a volte rimanevano in giro per molto tempo dopo che i messaggi in questione erano stati letti. Abbiamo risolto la questione. Goditi la conversazione!
Slack 23.07.10
5 luglio 2023
Correzioni di bug
- Corretto: la nostra illustrazione della lente di ingrandimento oscurava i risultati di ricerca, in modo piuttosto ironico. Speriamo che ora si veda meglio in sua assenza.
Slack 23.06.40
28 giugno 2023
Correzioni di bug
- Corretto: “ora o mai più” sembrava essere il messaggio implicito quando l’app si bloccava dopo aver risposto “arrivo tra poco” a un invito a un incontro. Sappiamo che ci sono una miriade di cose che richiedono la tua attenzione. Prenditi il tuo tempo; terremo aperto l’incontro per te.
Slack 23.06.30
21 giugno 2023
Correzioni di bug
- Corretto: nei MD di gruppo più grandi, la pianificazione di un messaggio attivava la clausola “nessun ripensamento”, per cui l’app si bloccava improvvisamente se cercavi di apportare modifiche dalla schermata Bozze e inviati. Abbiamo incaricato i nostri straordinari ingegneri dei dispositivi mobili di comportarsi come tali, e loro hanno provveduto a eliminare il bug.
Slack 23.06.20
14 giugno 2023
Correzioni di bug
- Corretto: hai mai dato un’occhiata al profilo Slack di qualcuno accorgendoti che quella persona è stata improvvisamente aggiunta al tuo elenco di messaggi diretti recenti? Non ti preoccupare, non si trattava di un’amnesia temporanea per i messaggi, ma di un semplice bug. È stato corretto.
Slack 23.06.10
7 giugno 2023
Novità
- Abbiamo aggiornato alcuni elementi del linguaggio e delle illustrazioni all’interno dell’app per rendere più chiari e accattivanti determinati flussi. È sempre lo stesso posto che conosci e apprezzi, abbiamo solo fatto un po’ di pulizia per prepararci alle visite.
Slack 23.05.50
31 maggio 2023
Novità
- Hai presente quando senti una forte tensione, fai un respiro profondo ed espiri lentamente per rilasciarla? Questo aggiornamento è proprio così. Slack rimane Slack, ma con un tocco di fluidità in più.
Slack 23.05.41
26 maggio 2023
Correzioni di bug
- Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.
Slack 23.05.40
24 maggio 2023
Novità
- I bug sono stati corretti, le prestazioni sono state migliorate, il lavoro è stato fatto e il risultato è buono. Usa Slack responsabilmente.
Slack 23.05.30
17 maggio 2023
Correzioni di bug
- Corretto: quando la dimensione del tipo di carattere impostata era più piccola di quella predefinita, un’unica dimensione non era adatta a tutte le reazioni con emoji, alcune delle quali venivano parzialmente tagliate o ritagliate eccessivamente. Non era la reazione che tutti noi speravamo di ottenere.
Slack 23.05.20
10 maggio 2023
Correzioni di bug
- Corretto: vuoi tornare a un momento prima che il tuo messaggio venisse inviato? Abbiamo scoperto che digitando in giapponese su una tastiera esterna, il tasto Invio inviava il messaggio invece di aggiungere un ritorno a capo. Abbiamo inserito una correzione e il bug è sparito.
Slack 23.05.10
3 maggio 2023
Correzioni di bug
- Corretto: abbiamo rimosso l’opzione di taggare @qui o @canale in un messaggio diretto. Nel contesto di un MD, questi tag erano superflui e ridondanti. E inoltre provocavano uno spettacolare arresto dell’app. Il che ovviamente non era una cosa positiva. Ogni messaggio in un MD genera una notifica proprio come un @tag, quindi puoi tranquillamente dirlo con parole tue.
Slack 23.04.40
26 aprile 2023
Correzioni di bug
- Corretto: le reazioni con emoji a volte non venivano visualizzate se non come quadrati grigi, cosa che potrebbe averti fatto sentire un po’... senza emozioni. Un messaggio senza reazione è sempre vuoto come un foglio bianco: ora la tua reacji può andare oltre quel vuoto e quel bianco.
Slack 23.04.30
19 aprile 2023
Novità
- Ciao. Cerchi le note sulla versione? Ci chiediamo dove sei e cosa fai. Senti un po’ di solitudine perché non ci sono note sulla versione per te? Dicci come conquistare il tuo cuore, perché non ne abbiamo idea. Ma iniziamo col dire: non abbiamo note sulla versione per te.
Slack 23.04.20
12 aprile 2023
Correzioni di bug
- Corretto: la nostra app ha preso un po’ sul personale alcune azioni, andando in crash dopo che gli utenti tentavano di usare la funzione “Taglia” sul testo che appariva dopo un blocco codice. Non preoccuparti, abbiamo risolto il bug e nessun codice è stato maltrattato nel processo.
- Corretto: cosa c'è in un nome? Ciò che chiamiamo nome utente di Slack anche con un altro nome conserva sempre... ehm, perdonaci. Nell’intestazione del canale MD avremmo dovuto mostrare i veri nomi degli utenti e non i loro nomi utente Slack. Abbiamo risolto il problema, sperando di non aver mostrato nessun nome utente imbarazzante.
Slack 23.04.10
5 aprile 2023
Novità
- Non ci sono grandi correzioni da segnalare questa settimana, ma abbi fiducia: ce ne saranno altre in futuro. Non che mostrare bug sia il nostro obiettivo, naturalmente. Ma passi falsi, aggiustamenti, errori e correzioni sono i meccanismi della vita e il prezzo della crescita. Ci auguriamo che tu ti stia godendo il viaggio, in qualsiasi luogo ti trovi al momento.
Slack 23.03.50
29 marzo 2023
Novità
- Nessuna nuova, buona nuova! Sappiamo che alcune notizie possono anche essere buone oppure che non ricevere notizie può generare incertezza e preoccupazione al pari delle cattive notizie, ma in questo caso l’assenza di notizie è una cosa positiva. O comunque non una cosa negativa. Insomma, non ricevere nessuna notizia va benissimo. Non ti preoccupare.
Slack 23.03.40
22 marzo 2023
Correzioni di bug
- Corretto: se hai notato che il testo in caratteri piccoli non si vedeva troppo bene nelle immagini, probabilmente era perché la nostra funzione di “zoom” era un po’ sottotono. Ora siamo tornati alla consueta chiarezza.
- Corretto: ti sembrava di tornare sempre al punto di partenza? La creazione di elenchi utilizzando sia i punti sia i numeri comportava che ogni numero che seguiva un punto si azzerava a “1”. Al progresso, per noi e per te.
Slack 23.03.30
15 marzo 2023
Correzioni di bug
- Corretto: l’app si bloccava continuamente nel tentativo di caricare la visualizzazione Bozze, impedendo di visualizzare anche i messaggi non inviati. Considera questo bug una bozza inviata un po’ troppo presto.
Slack 23.03.20
8 marzo 2023
Correzioni di bug
- Corretto: siccome il tempo vola quando ci si diverte, i messaggi all’interno di conversazioni non visualizzavano gli anni nel loro timestamp. Le conversazioni importanti (che siano digitali o no) dovrebbero rimanere con te per più di un anno, ecco perché abbiamo aggiunto quell’informazione al timestamp.
- Corretto: quando ci si collegava a messaggi archiviati, veniva sempre mostrato il nome completo dell’autore, anche se si sceglieva di mostrare i Nomi visualizzati. Per noi le scelte degli altri sono importanti e vanno rispettate. Quindi abbiamo corretto il bug e poi l’abbiamo archiviato.
Slack 23.03.10
1 marzo 2023
Novità
- A partire dal 6 marzo, alcune versioni meno recenti di Slack non potranno più connettersi. Se hai eseguito un aggiornamento nell’ultimo anno, non dovresti avere problemi. Se non hai eseguito aggiornamenti da più di un anno, probabilmente non leggi neanche questo messaggio. In poche parole, bisogna sempre aggiornare le app. Il nostro team di assistenza ringrazia!
Correzioni di bug
- Corretto: gli amanti dell’ordine possono tirare un sospiro di sollievo. Abbiamo finalmente individuato un bug che periodicamente faceva apparire i canali come non letti anche dopo che erano stati controllati. Speriamo che ora non ci siano più ostacoli alla concentrazione.
Slack 23.02.40
22 febbraio 2023
Correzioni di bug
- Corretto: invece di mostrare gli indicatori visivi dei file caricati nel campo di scrittura, li avevamo archiviati. In altre parole, erano nascosti dalla visualizzazione, indebolendo il concetto di “anteprima messaggio”. Ora ci sono di nuovo. Ci dispiace per l’inconveniente.
Slack 23.02.30
13 febbraio 2023
Correzioni di bug
- Corretto: abbiamo scoperto che inserendo del testo nel campo “Vai a...” non veniva restituito nessun risultato. A lungo andare, questo sembrava decisamente un bug. I nostri intrepidi ingegneri sono andati a fondo e hanno sviluppato una correzione. Ora puoi andare dove ti porta il cuore...
Slack 23.02.20
9 febbraio 2023
Novità
- Condividi lo schermo ovunque ti trovi grazie alla condivisione schermo per dispositivi mobili negli incontri! Dopo aver avviato un incontro, apri il menu Altre opzioni e tocca Condividi schermo per iniziare. Puoi persino tenere l’app di Slack in background per continuare a condividere contenuti sul tuo dispositivo!
Correzioni di bug
- Corretto: i canali archiviati comparivano per sbaglio nell’elenco di notifiche specifiche del canale, impedendo al passato di restare nel passato. “Ci dispiace, ma il canale che stai provando a contattare non è più attivo” (ma puoi sempre annullare l’archiviazione del canale se i tempi sono maturi per un ritorno).
Slack 23.01.40
26 gennaio 2023
Novità
- Puoi lavorare in multitasking, e possiamo farlo anche noi. I clip video ora possono essere ridotti in una finestra più piccola, consentendoti di continuare la riproduzione mentre lavori a ritmo serrato.
Correzioni di bug
- Corretto: toccando il nome di un bot nel menu di completamento automatico veniva prodotta una stringa casuale di lettere e numeri, che era... intrigante? Provocatoria? Un commento sull’anonimato dei programmi che fanno tanto per noi? Era semplicemente strana e si trattava di un bug.
- Corretto: qual è il suono di una sola mano che applaude? Come si digita un messaggio senza tastiera? Almeno uno di questi interrogativi ora può essere risolto, perché abbiamo fatto in modo che la tastiera rimanga visualizzata dopo aver toccato “Nuovo messaggio”.
Slack 23.01.30
19 gennaio 2023
Novità
- PS: sapevi che puoi impostare i promemoria in Slack? Seleziona “Imposta un promemoria” dopo aver premuto a lungo su un messaggio o digita “/ricorda” ovunque in Slack e Slackbot ti invierà una notifica al momento giusto.
Slack 23.01.20
12 gennaio 2023
Correzioni di bug
- Corretto: il nostro simpatico banner “Entra nel canale per rispondere alla conversazione” oscurava l’ultimo messaggio di ogni conversazione, cosa che invece non risultava tanto simpatica. Ora vedrai l’intera conversazione prima di decidere se prenderne parte o meno.
Slack 23.01.10
4 gennaio 2023
Novità
- Ma ci credi che il 2023 è già arrivato? Proprio come noi, anche tu avrai probabilmente riflettuto e pensato a ciò che ti aspetta. In tal senso, questo aggiornamento non vuole portare grandi cambiamenti, ma piuttosto gettare le basi per il futuro. Slack non è cambiato e anche tu continui a essere ciò che sei, ma siamo entrambi una versione migliorata di noi stessi. Buon anno!
Slack 22.12.20
15 dicembre 2022
Correzioni di bug
- Corretto: “Non può succedere solo a me”, avrai pensato vedendo che il comando /me non applicava più il corsivo al tuo testo. Ci scusiamo per eventuali crisi di identità causate da Slack. Come ha affermato Dr. Seuss: “Non c’è nessuno al mondo che sia più te stesso di te” e i nostri comandi slash sono finalmente tornati e rispecchiare questa verità.
Slack 22.12.10
7 dicembre 2022
Novità
- Ti è mai capitato di avere settimane in cui ti sembra non stia succedendo nulla, ma poi ti guardi indietro e ti rendi conto che in realtà di cose ne sono successe tante? Per l’app, questa è una di quelle settimane.
Slack 22.11.40
30 novembre 2022
Novità
- I menu sono fondamentali per l’accessibilità, quindi abbiamo aggiunto una nuova sequenza di tasti per aprire il menu principale dell’app. Premendo il tasto Alt, il menu si espande immediatamente (mentre prima il cursore si concentrava solo su quella sezione). Ci auguriamo che questo piccolo cambiamento aiuti te a mantenere una certa concentrazione all’interno di Slack.
Slack 22.11.30
16 novembre 2022
Novità
- Correzioni minori e ottimizzazioni in tutta l’app. Apprezziamo che tu ti tenga aggiornato! Comunicaci se riscontri problemi inviandoci un messaggio all’indirizzo feedback@slack.com.
Slack 22.11.20
9 novembre 2022
Questa settimana non abbiamo molto da condividere, ma sappi che continuiamo a lavorare dietro le quinte per assicurarci che tutto funzioni al meglio. Se noti qualcosa che non va, inviaci un messaggio all’indirizzo feedback@slack.com.
Slack 22.11.10
2 novembre 2022
Correzioni di bug
- Corretto: le impostazioni personalizzate della barra laterale (ordinamento dei canali in base all’attività recente, compressione delle sezioni dei canali) a volte tornavano a quelle predefinite senza una ragione precisa. Ora che Halloween è finito, abbiamo smesso di fare scherzi.
Slack 22.10.50
26 ottobre 2022
Correzioni di bug
- Corretto: la ricerca con caratteri giapponesi restituiva inevitabilmente zero risultati (anche quando c’erano molti messaggi che corrispondevano). Perdonaci, alla nostra ricerca sono mancate le parole.
- Corretto: le notifiche per i MD e i messaggi bot visualizzavano sempre l’avatar vuoto predefinito. Anche se questo poteva dare l’emozione di ricevere un nuovo messaggio da un ammiratore segreto, i nomi allegati finivano per svelare il mistero.
- Corretto: se postavi un messaggio in una conversazione, tenevi premuto sul messaggio e toccavi “Invia risposta a questo canale”, non succedeva nulla. Abbiamo deciso di dare la colpa di questo disservizio a “problemi della catena di approvvigionamento”.
Slack 22.10.40
19 ottobre 2022
Novità
- Se sei tra coloro che si calmano facendo le pulizie, trova un po’ di pace virtuale spostando i canali tra le sezioni della barra laterale (a condizione che tu abbia già creato queste sezioni nell’app desktop). I mobili sono costosi: perché non ristrutturi la barra laterale?
Slack 22.10.20
12 ottobre 2022
Novità
- Esprimiti al meglio con video, reazioni con emoji e tanto altro, ora anche negli incontri sui dispositivi mobili!
Correzioni di bug
- Corretto: se un albero cade in una foresta e intorno non c’è nessuno a sentirlo, produce comunque un suono? Se esiste un pulsante “Scarica” in Slack ma non fa nulla quando lo si tocca, è comunque un pulsante? Lasciamo la semantica ai filosofi. Nel frattempo, il download degli allegati funziona di nuovo.
- Corretto: la prima volta che hai provato a usare la fotocamera con l’app potresti aver riscontrato un vago e sconcertante errore di autorizzazioni. Non te la prendere, l’app semplicemente non sapeva chi fossi. In futuro, sarà più accogliente.
Slack 22.09.40
26 settembre 2022
Novità
- Viviamo in un mondo materialista, perciò ora Slack supporta le icone della progettazione dei materiali per la schermata Home. Speriamo che questa esperienza ti arricchisca.
Slack 22.09.30
19 settembre 2022
Novità
- Questo messaggio per darti notifica di una notifica che vedrai se hai le notifiche disattivate in Slack. Se sei tra quelli che dicono “no” alle notifiche, tocca il pulsante per comunicarci la tua preferenza e non ti disturberemo più.
- Abbiamo aggiunto i badge “ALT” alle immagini che contengono descrizioni o testi alternativi. Tocca il badge per leggere il contesto aggiuntivo dell’immagine e ricorda che le descrizioni di qualità sono molto utili per chi si affida alle utilità per la lettura dello schermo. Siamo una squadra!
Slack 22.09.20
12 settembre 2022
Novità
- Questa settimana si sta lavorando sodo, ma niente che possiamo descrivere facilmente. È come un’anatra che nuota in un fiume. Sotto la superficie l’anatra nuota furiosamente, ma sopra si vede solo un uccello che scivola elegantemente sull’acqua. Questa settimana, Slack è l’anatra.
Slack 22.09.10
6 settembre 2022
Novità
- Ora, quando selezioni il testo in un messaggio che stai scrivendo, appare automaticamente la barra di formattazione per poter tagliare, copiare o incollare con un solo tocco. Un po' come quando stai per starnutire e qualcuno ti porge un fazzoletto prima che tu lo faccia, ma meno disgustoso.
Slack 22.08.50
29 agosto 2022
Novità
- Purtroppo questa è l’ultima versione di Slack che funziona su Android 8.0 o 8.1. Ma non deve necessariamente essere un addio. Aggiorna semplicemente il tuo dispositivo ad Android 9.0 o versioni successive e non avrai problemi.
Correzioni di bug
- Corretto: “La voce del silenzio” è una bella canzone, ma il suono del silenzio non è il massimo in un incontro. Ci scusiamo con tutti gli utenti di dispositivi Xiaomi che hanno avuto problemi di audio. Ora potete continuare a discutere negli incontri.
Slack 22.08.40
22 agosto 2022
Novità
- Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!
Slack 22.08.30
15 agosto 2022
Correzioni di bug
- Corretto: programmando un messaggio per l’invio futuro veniva generato un banner di conferma che ti trascinava da un canale all’altro, apparendo in modo strano. Questo creava confusione ed era anche una cosa piuttosto inquietante, come quei quadri che ti seguono con gli occhi. Ora dovrebbe andare meglio.
Slack 22.08.20
8 agosto 2022
Correzioni di bug
- Corretto: se iniziavi a modificare il profilo e poi annullavi le modifiche, a volte poteva succedere che i pulsanti nella parte superiore della schermata non venissero visualizzati correttamente. Ovviamente puoi cambiare idea, e quando lo fai tutte le opzioni saranno di nuovo esattamente dove le hai lasciate.
Slack 22.08.10
1 agosto 2022
Novità
- Abbiamo lavorato sodo dietro le quinte per assicurarci che tutto sia rifinito, collaudato e funzionante come dovrebbe. Se noti qualcosa di diverso, comunicacelo come sempre scrivendo a feedback@slack.com!
Slack 22.07.30
25 luglio 2022
Novità
- Le intestazioni nella parte superiore delle conversazioni sono state aggiornate e sono più informative, meno affollate e nel complesso più chiare. Ora potrai visualizzare i segnalibri o i messaggi fissati accanto al conteggio dei membri e toccare il testo stesso ti reindirizzerà alla schermata con i dettagli della conversazione.
Correzioni di bug
- Corretto: le app indicavano le date degli eventi imminenti, ma non gli orari d’inizio programmati. È vero che la vita è più entusiasmante con un po’ di mistero, ma è anche più confusa, cosa che può farti dimenticare qualche riunione.
- Corretto: i banner di notifica non contenevano il pulsante “Rispondi”, dando a ogni nuovo avviso l’aria di una conferenza stampa in cui si afferma: “Non risponderemo ad alcuna domanda al momento”. Le risposte sono tornate, il microfono è acceso e la parola è a te.
Slack 22.07.20
18 luglio 2022
Correzioni di bug
- Corretto: ti capita di avere dei déjà vu quando siamo con te? Si trattava molto probabilmente di un bug, che ti portava al canale visualizzato più di recente invece che a quello che avevi toccato nella barra laterale.
Slack 22.07.15
11 luglio 2022
Novità
- Nulla da segnalare per il momento. O meglio, nulla che tu possa vedere, ma sotto la superficie stanno accadendo molte cose. Ci stiamo dando da fare per migliorare Slack, ma questa volta in modo non così visibile.
Slack 22.07.10
5 luglio 2022
Novità
- Niente di importante da segnalare questa settimana. Neanche niente di meno importante, a quanto pare. In ogni caso, il lavoro c’è ancora, ma è più quello che si svolge dietro il sipario tra una scena e l’altra di uno spettacolo teatrale. Stiamo silenziosamente preparando il terreno per ciò che verrà.
Slack 22.06.25
27 giugno 2022
Correzioni di bug
- Corretto: chi utilizza filtri luce di terze parti potrebbe aver riscontrato che i pulsanti e gli altri controlli non rispondono quando il filtro è abilitato. Ma non c’è bisogno di rassegnarsi alla vita #nofilter, abbiamo risolto il problema.
Slack 22.06.20
20 giugno 2022
Novità
- Questa settimana non abbiamo alcun aggiornamento, ma stiamo gettando le basi per le modifiche che apporteremo in futuro a questa versione. Può sembrare una notizia talmente vaga da risultare frustrante, ma puoi sempre provare a vederla come emozionante e misteriosa.
Slack 22.06.15
13 giugno 2022
Novità
- Nessuno stravolgimento stavolta. A volte è più facile misurare i progressi voltandosi indietro e guardando quanta strada si è fatta. Lo sapevi che una volta ci occupavamo di videogiochi? Pazzesco.
Slack 22.06.11
24 maggio 2022
Novità
- Questa settimana si sta lavorando sodo, ma niente che possiamo descrivere facilmente. È come un’anatra che nuota in un fiume. Sotto la superficie l’anatra nuota furiosamente, ma sopra si vede solo un uccello che scivola elegantemente sull’acqua. Questa settimana, Slack è l’anatra.
Slack 22.05.20
23 maggio 2022
Novità
- Abbiamo aggiornato l’elenco dei canali in modo da poterli organizzare per attività recente, e le preferenze di ordinamento impostate sul desktop ora si sincronizzeranno con la visualizzazione per dispositivi mobili. Inoltre, per offrirti ancor più comodità, nella scheda Home vedrai anche i tre MD più recenti.
Correzioni di bug
- Corretto: le immagini e i video non mostravano alcun tipo di anteprima, un’esperienza che alcuni trovavano “misteriosa ed emozionante” e che tutti gli altri ritenevano “sbagliata e fastidiosa”.
- Corretto: selezionando un emoji, la tastiera si nascondeva immediatamente, il che era una seccatura se volevi continuare a scrivere il messaggio. Ora, invece di pensare che ogni emoji porti con sé l’austerità di un sigillo di cera che termina il messaggio, riapparirà subito.
Slack 22.05.10
9 maggio 2022
Correzioni di bug
- Corretto: quando un messaggio veniva cancellato, molto raramente rimaneva nell’app per dispositivi mobili più a lungo del necessario. Guardate, messaggi cancellati: non potete temporeggiare, oziare, bighellonare, tergiversare né perdere tempo. (Codice penale di Slack 10.05.22)
- Corretto: i blocchi di codice a più righe non erano leggibili in modalità scura. Anche se la “modalità scura” è probabilmente più accurata quando è impossibile vedere qualcosa, è decisamente meno utile.
- Corretto: quando si girava il dispositivo in orizzontale durante la modifica del profilo, il pulsante per salvare le modifiche scompariva. Lo avevamo fatto apposta, per far riflettere su quanto siamo sempre in costante crescita e cambiamento, e su quanto i tentativi di interrompere lo scorrere del tempo siano solo il frutto della nostra vanità. Non è vero, era un bug sul serio.
Slack 22.04.20
25 aprile 2022
Novità
- Un veloce promemoria per la tua giornata: il mondo è un posto ancora più unico perché tu ne fai parte e hai avuto un impatto sugli altri in modi che non puoi immaginare. Ah, nessuna modifica importante all’app stavolta. Goditi i tuoi messaggi.
Slack 22.04.10
11 aprile 2022
Novità
- Prova la selezione rapida e scoprirai che le ricerche restituiranno in modo più preciso i canali con i trattini nel nome. Ci dispiace se le tue speranze sono state precedentemente deluse, ti chiediamo venia e ti assicuriamo che non accadrà più.
Correzioni di bug
- Corretto: a volte il caricamento di una nuova foto del profilo non andava a buon fine, lasciando le persone bloccate con una foto vecchia come quella venuta male della patente. Contrariamente a quanto si crede, non vogliamo che Slack sia come la motorizzazione, quindi cambia la foto come preferisci.
- Corretto: su alcuni dispositivi, toccando una notifica si verificava una strana situazione per cui uscendo da una conversazione si tornava sempre al messaggio dalla notifica toccata. Era un fenomeno che creava confusione ed era difficile da spiegare, quindi siamo tutti contenti che non si verificherà mai più.
Slack 22.03.20
28 marzo 2022
Novità
- Le dimensioni dell’app di Slack (la quantità di dati che vengono scaricati) ora sono un po’ più piccole, più leggere e più compatte. Più efficienti. Ridotte. Rese strette. Snellite. Semplificate fino all’essenziale. Al contrario di questo testo di aggiornamento.
Correzioni di bug
- Corretto: il tentativo di modificare le impostazioni di notifica di un determinato canale falliva regolarmente. Né in modo divertente, né in un modo di quelli che insegnano qualcosa di importante per il cammino verso vette più alte. Semplicemente, non faceva ciò per cui era stato progettato. A volte la sfortuna non ha lezioni da insegnare. In ogni caso, funziona di nuovo.
Slack 22.03.10
14 marzo 2022
Novità
- D’ora in poi, quando si visualizza l’anteprima di un canale prima di accedervi, sarà mostrato sia il nome che la descrizione del canale stesso in modo da avere un contesto maggiore. Così non sarà più un problema capire se #i-gufi è un canale per ornitologi, nottambuli o fan della serie Twin Peaks.
- Se non inizi a lavorare prima delle 9, o se le notifiche di Slackbot di prima mattina ti fanno passare la voglia di iniziare la giornata, adesso puoi scegliere quando far apparire i promemoria “Domani” e “Settimana prossima”. Vai su Preferenze > Notifiche e scegli l’impostazione predefinita che più ti si addice.
- Adoriamo gli emoji. Ma a volte possono invadere l’intero schermo, soprattutto quando questo è quello di un piccolo portatile. Così abbiamo chiesto ai nostri scienziati di determinare “una quantità più ragionevole” di reacji da visualizzare in una sola volta e la risposta è stata 9. Ma non preoccuparti: puoi sperimentare l’intera gamma di reazioni con il semplice tocco di un dito.
Slack 22.02.20
28 febbraio 2022
Novità
- Facci doppio clic sopra: se la tua organizzazione ti consente di modificare i messaggi, puoi correggere l’errore in un attimo. Tocca due volte uno dei tuoi messaggi per aprire la visualizzazione di modifica.
- Hai mai risposto a una conversazione per poi accorgerti che avresti dovuto inviare quella risposta nel canale principale? Noi sì. Per questo ora puoi condividere in modo retroattivo i messaggi delle conversazioni con il resto del canale. Tieni premuto sul messaggio in questione, quindi seleziona “Invia risposta a questo canale” per dargli l’attenzione che merita.
- Le immagini, gli sticker e gli emoji delle tastiere personalizzate prima non erano supportati in Slack, causando “la particolare sofferenza di non potersi esprimere con la GIF o il meme specifico che si aveva in mente” (tradotto dal tedesco). Ora li supportiamo, e speriamo che anche tu ti senta supportato.
- La prima volta che invii a qualcuno un messaggio diretto, vedrai i suoi pronomi visualizzati all’inizio della conversazione. Speriamo che sia un piccolo aiuto per promuovere il rispetto tra colleghi.
Slack 22.02.10
14 febbraio 2022
Correzioni di bug
- Corretto: se avevi molte aree di lavoro, provare a disconnetterti da una di queste faceva bloccare l’app. Alcune persone hanno anche riferito di aver sentito le note più basse di “Hotel California” mentre l’app si rifiutava di completare la disconnessione. Ora puoi disconnetterti in qualsiasi momento, e puoi anche uscire.
- Corretto: quando provavi a modificare il tuo profilo, la tastiera oscurava la casella di immissione testo, senza poter scorrere verso il basso e vedere le modifiche. Ci piacerebbe poter dire che questa è una delle sfide che dopotutto forgiano il carattere, invece diremo che era solo un bug e una gran seccatura.
Slack 22.01.30
31 gennaio 2022
Novità
- Preferisci che gli URL da toccare siano sottolineati? Abbiamo aggiunto al menu Preferenze una nuova opzione di accessibilità per aumentare la visibilità delle parole che in realtà sono dei link.
Correzioni di bug
- Premendo a lungo su un URL si apriva un menu con diverse richieste, nessuna delle quali faceva effettivamente qualcosa. Lo chiameremmo un falso dilemma, ma implicherebbe che le scelte proposte fossero opzioni reali.
- Utenti di alcuni dispositivi vedevano l’istruzione “Partecipa all’incontro in corso”, ma non potevano farlo e tantomeno rimuovere il banner. Immaginiamo che sia un po’ come essere ripetutamente invitati a una festa per essere poi mandati via una volta arrivati alla porta. Ci dispiace molto.
- Tentando di archiviare un canale condiviso in Slack Connect si riceveva un errore inutile. Addirittura sbagliato. Forse il vero errore sono gli errori che abbiamo scritto noi.
- Gli utenti di tablet hanno riferito che quando uno dei partecipanti smetteva di condividere il proprio schermo, l’app si bloccava improvvisamente. È importante imparare a condividere, ma è altrettanto importante imparare a non avere un crollo quando il tempo della condivisione finisce.
Slack 22.01.20
18 gennaio 2022
Correzioni di bug
- Corretto: quando aprivi la scheda dei MD e scorrevi ripetutamente su e giù, potevi notare che il testo di anteprima veniva lentamente sostituito dalla parola "te" ripetuta più volte. Sembra che la nostra iniziativa “Nuovo anno, nuovo te” ci sia un po’ sfuggita di mano.
Slack 22.01.11
7 gennaio 2022
Correzioni di bug
- Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).
Slack 22.01.10
3 gennaio 2022
Correzioni di bug
- Corretto: se ti è capitato di contrassegnare manualmente un messaggio come non letto, potresti aver notato la serietà e la dedizione con cui l’app ha ricevuto le tue istruzioni, al punto da non contrassegnare mai più quel messaggio come letto. Ma con il tempo (e con una modifica nei codici) tutto si sistema e adesso lo stato di lettura dei messaggi dovrebbe aggiornarsi in maniera più fluida.
Slack 21.12.10
6 dicembre 2021
Novità
- Nessuna nuova, buona nuova! Sappiamo che alcune notizie possono anche essere buone oppure che non ricevere notizie può generare incertezza e preoccupazione al pari delle cattive notizie, ma in questo caso l’assenza di notizie è una cosa positiva. O comunque non una cosa negativa. Insomma, non ricevere nessuna notizia va benissimo. Prosegui pure.
Slack 21.11.20
15 novembre 2021
Novità
- L’elenco dei canali ora è più facile da gestire! Tocca e tieni premuto un canale o MD nella scheda Home per contrassegnare una conversazione come letta, silenziare le notifiche, copiare il nome del canale o lasciarlo completamente. Tutto questo solo con un dito.
Slack 21.11.10
1 novembre 2021
Correzioni di bug
- Se usi impostare lo zoom dello schermo e la dimensione del carattere al massimo, avrai notato che così facendo il campo di modifica del testo non risultava più visualizzabile. Poiché vogliamo che l’app sia adatta a tutti, d’ora in poi continuerai a visualizzare l’editor indipendentemente da quanto avrai ingrandito l’immagine. 🔬
Slack 21.10.20
18 ottobre 2021
Novità
- Le nuove reazioni con emoji ora compariranno subito all’interno della visualizzazione Tutte le conversazioni; infatti è seccante dover fare avanti e indietro solo per vedere chi ha riso alle tue battute su Squid Game.
- Se utilizzi Slack Connect per condividere un canale privato con un’altra organizzazione, faremo in modo che rimanga privato dalla parte del destinatario. Ciò significa che quando si accetta un canale privato condiviso, non vi è l'opzione di renderlo pubblico. Più tranquillità per te, più sicurezza per tutti.
Slack 21.10.10
4 ottobre 2021
Novità
- Ora puoi registrare clip audio e video direttamente su Slack. Aggiungi dei momenti faccia a faccia ai tuoi aggiornamenti, comunica attraverso i feedback o saluta semplicemente il team! Vuoi recitare la tua parte dello spettacolo? Forse prima dovresti chiedere al manager.
- L’elenco dei canali è diventato un po’ più intuitivo. Ora vedrai degli avatar accanto alla sezione Messaggi diretti e, per tutte quelle conversazioni di gruppo con così tanti nomi, abbiamo aggiunto un po’ più di spazio per aiutarti a capire con chi stai parlando.
- Le sezioni dei canali ora possono essere ridotte o espanse con un tocco, creando un’esperienza più ordinata e mirata.
Correzioni di bug
- Corretto: i caricamenti dei file venivano bloccati nei canali di Slack Connect, vanificando il nostro obiettivo di essere “connessi”. Dando per scontato che gli Amministratori abbiamo concesso l’autorizzazione, ora puoi riprendere a caricare tutto ciò che vuoi.
Slack 21.09.20
20 settembre 2021
Novità
- Sono stati apportati dei miglioramenti minori e delle correzioni di bug, ma sono il genere di modifiche che non si vedono, che fanno il loro lavoro silenziosamente nei meandri nascosti dell’app, migliorando un po’ le cose.
Slack 21.09.10
7 settembre 2021
Correzioni di bug
- Corretto: toccando l’opzione di ricerca sulla tastiera di un dispositivo Android, con una ricerca attiva già in corso, si creava un loop di feedback di meta-ricerche che finivano per causare l’arresto anomalo dell’app. A quanto pare all’app non piaceva affrontare le crisi esistenziali causate da ricerche all’interno di ricerche. Da domande all’interno di domande. Dal vuoto all’interno del vuoto. Dove eravamo rimasti?
Slack 21.08.20
23 agosto 2021
Correzioni di bug
- Corretto: durante l’esplorazione degli emoji o la ricerca di persone su una versione meno recente di Android, il pulsante Indietro smetteva temporaneamente di funzionare. Questo problema è stato risolto e se stai facendo una di queste cose ora puoi usare il pulsante Indietro per tornare dove eri prima. Prova!
Slack 21.08.10
9 agosto 2021
Novità
- Questa sarà l’ultima versione di Slack che supporta Android 6 e 7. Inoltre, a partire dal 1° settembre, per collegarti a Slack, dovrai disporre di Android 8 o versioni successive. Sappiamo che potrebbe essere una brutta notizia, ma questi requisiti minimi sono necessari per garantire che Slack rimanga sicuro ed efficiente come è sempre stato. Ti ringraziamo per la comprensione.
Correzioni di bug
- Corretto: ogni tanto, se si cercava di cambiare area di lavoro toccando l’icona Area di lavoro, si aveva la possibilità di disconnettersi, il che non era il massimo. Spostati liberamente!
- Corretto: ruotare il dispositivo con del testo non inviato nel campo di inserimento del messaggio causava un arresto anomalo, il che era molto fastidioso sotto tutti i punti di vista.
- Corretto: in alcuni rari casi, toccando “Conversazioni” compariva un messaggio di errore al posto delle conversazioni che stavi cercando. Ora puoi riprendere il filo del discorso: le tue conversazioni sono di nuovo dove dovrebbero essere.
Slack 21.07.20
26 luglio 2021
Novità
- Abbiamo velocizzato la possibilità di accedere a Slack da un invito Shared Connect perché il tempo passa molto lentamente quando devi riempire una serie di moduli invece di fare cose più interessanti. Puoi entrare: il canale è a posto.
Correzioni di bug
- Corretto: ora puoi impostare un promemoria per un orario personalizzato di tua scelta. Questa operazione doveva essere possibile anche prima, ma il sistema era diventato un po’ restrittivo. Vuoi che il messaggio “Esprimi un desiderio” ti appaia alle 11:11? L’app è nelle tue mani.
Slack 21.07.10
12 luglio 2021
Correzioni di bug
- Corretto: le carnagioni personalizzate non erano rispettate nei reacji, per cui apparivano nella generica versione gialla. D’ora in avanti, l’emoji che scegli sarà l’emoji che vedranno anche gli altri.
- Corretto: se inizi un nuovo messaggio con il simbolo “>”, il testo sarà formattato come una citazione, così come accade su altre nostre piattaforme. Puoi contarci (o citarci).
Slack 21.06.30
28 giugno 2021
Correzioni di bug
- Corretto: i link non si aprivano quando le preferenze di Slack erano impostate su Invia a un’app di un browser esterno. Al contrario, veniva visualizzato un messaggio d’errore vago e poco soddisfacente. L’errore è stato corretto e ora l’unica cosa vaga e poco soddisfacente è la fine della sceneggiatura a cui stavamo lavorando.
Slack 21.06.20
14 giugno 2021
Novità
- Hai presente quando a volte ti rendi conto di quanta tensione tu abbia accumulato e, dopo un bel un respiro profondo, pian piano riesci a rilassarti? Questo aggiornamento è proprio così. È sempre Slack, ma con meno problemi.
Slack 21.06.10
1 giugno 2021
Correzioni di bug
- Corretto: se le tue impostazioni impedivano alle immagini di espandersi automaticamente, il comando “Tocca per espandere questa immagine” si confondeva con l’eventuale anteprima di testo generata da un URL pubblicato, creando una confusione simile a quella che si prova descrivendo questo bug.
- Corretto: se il messaggio diretto di un bot conteneva dei pulsanti, toccando il messaggio per verificarne i dettagli, i pulsanti smettevano di funzionare. I pulsanti che non funzionano sono fastidiosi, mentre quelli funzionanti danno tante soddisfazioni.
- Corretto: in alcuni casi il silenziamento dei canali si riattivava, dimostrando un comportamento decisamente scortese. Come da richiesta, i canali che devono restare silenziati ora non apriranno più bocca.
Slack 21.05.20
17 maggio 2021
Novità
- Piccolo aggiornamento: se segui un link da un canale a un altro, scorrendo a destra ora verrai riportato al canale precedente invece che all’elenco dei canali.
- Sapevi che puoi toccare e tenere premuta una reazione con emoji per vedere chi ha aggiunto una reazione al messaggio? Se non lo sapevi, adesso lo sai. Se invece lo sapevi già, prova a utilizzare di nuovo questa funzione. Ora è molto più facile vedere chi ha aggiunto una reazione e a cosa. Quanto facile? Come bere un bicchier d’acqua.
Slack 21.05.10
3 maggio 2021
Correzioni di bug
- Corretto: premere a lungo sull’icona dell’app per passare a un MD recente ora ti porta effettivamente a quel MD. Abbiamo pensato fosse meglio che i nostri pulsanti facessero effettivamente quello che ti abbiamo detto che avrebbero fatto.
Slack 21.04.20
19 aprile 2021
Novità
- Se conosci a menadito il cinese semplificato o tradizionale, o se vuoi impararli in futuro, ora puoi utilizzare Slack anche in queste lingue. Imposta le preferenze della lingua alla voce Tu > Preferenze > Lingua e regione.
Correzioni di bug
- Corretto: alcune persone che hanno impostato una lingua diversa su Slack rispetto a quella del dispositivo ricevevano per errore un messaggio per modificare la lingua all’apertura dell’app di Slack. Abbiamo addestrato nuovamente i nostri piccioni viaggiatori e perciò ora dovresti visualizzare il messaggio solo quando modifichi manualmente la lingua su Slack.
Slack 21.04.10
5 aprile 2021
Novità
- Un emoji vale più di mille parole e adesso usarli è più facile: sia la finestra di selezione di emoji sia la funzione di ricerca sono disponibili nel pannello inferiore, così potrai vederne di più a colpo d’occhio.
Correzioni di bug
- Corretto: un bug fastidioso che mostrava un numero errato di reazioni nella scheda Tag e reazioni (o peggio ancora, non le mostrava affatto) è stato opportunamente eliminato, o raccolto e gettato fuori, un po’ come un insetto. In ogni caso, non dovrai più preoccupartene.
- Corretto: toccare l’icona del microfono per cercare o passare a un nuovo canale rischiava di causare l’arresto anomalo dell’app se il dispositivo non supportava il riconoscimento vocale. Era una reazione piuttosto esagerata. Abbiamo risolto il problema e adesso il tuo dispositivo ti avviserà in modo più delicato se non supporta il riconoscimento vocale.
- Corretto: ora invece di visualizzare una schermata vuota quando digiti il nome di un canale che non è stato trovato, Slack ti informerà semplicemente che la tua ricerca non ha prodotto risultati. Speriamo che sia ben più chiaro.
Slack 21.03.20
22 marzo 2021
Correzioni di bug
- Corretto: contrassegnare un promemoria come completato dovrebbe trasmetterti una grande soddisfazione, non un messaggio d'errore. Ora che abbiamo risolto il problema, puoi tornare a completare i tuoi elenchi attività senza interruzioni.
- Corretto: mentre scrivevi il messaggio perfetto, il minimo tocco al di fuori della tastiera ti reindirizzava a una pagina completamente diversa. Ora invece potrai continuare a scrivere il tuo messaggio finché non sarà completo.
Slack 21.03.10
8 marzo 2021
Correzioni di bug
- Corretto: i MD di gruppo erano difficili da distinguere perché l'app troncava la lista dei partecipanti. Ora è più facile vedere i nomi mentre componi un messaggio o usi il commutatore rapido. Saprai i nomi di tutti i partecipanti ancora prima di conversarci.
Slack 21.02.20
22 febbraio 2021
Novità
- Amanti della funzione switch area di lavoro, prendete nota: prima di tutto, grazie per i vostri feedback positivi. Ne siamo lusingati. In secondo luogo, stiamo aggiornando la funzione per aiutarvi a distinguere meglio le aree di lavoro e a passare da una all’altra più rapidamente.
- Per alcune persone, la ricerca è al centro di Slack. Ora, la ricerca è anche alla base di Slack, poiché stiamo spostando la scheda di ricerca nella parte inferiore dell’app.
- La condivisione di file in Slack dall'esterno di Slack, per esempio dalla tua app per le foto, ora è molto meglio di prima. Ti suggeriremo MD o canali, facilitando la condivisione in pochi passaggi. Sarebbe dovuto essere sempre così? Sì! E così è.
Slack 21.02.10
8 febbraio 2021
Correzioni di bug
- Corretto: prima toccando una foto del profilo o un nome utente in una conversazione non succedeva nulla. Non ti stavamo ignorando, è che ora siamo un po’ presi da questa nuova serie... Ora toccando una foto del profilo o un nome utente, si visualizza il profilo di quella persona.
Slack 21.01.20
25 gennaio 2021
Correzioni di bug
- Corretto: un oscuro, bizzarro e inaspettato arresto anomalo. Se hai mai provato a modificare il tuo profilo mentre ruotavi il telefono, potresti aver sperimentato questo arresto anomalo. Non succederà più.
Slack 21.01.11
21 gennaio 2021
Correzioni di bug
- Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.
Slack 21.01.10
11 gennaio 2021
Correzioni di bug
- Corretto: a volte, l’app Slack si arrestava in modo anomalo quando veniva avviata in modalità orizzontale su un dispositivo tablet. Abbiamo sistemato questo problema e l’app si avvia normalmente in modalità orizzontale e verticale.
Slack 20.12.10
14 dicembre 2020
Novità
- Prima la tastiera compariva e scompariva in modo disordinato, se non addirittura discontinuo. Siamo felici di comunicare che la comparsa e la scomparsa delle tastiere è stata corretta per Android 11 e versioni successive.
Correzioni di bug
- Corretto: continua a leggere, questa è una vera chicca. Prima era possibile causare l’arresto anomalo di Slack visualizzando un canale contenente un messaggio con un allegato audio, ma solo se la lingua era impostata sul coreano. Slack non si arresta più in questo modo così bizzarro.
Slack 20.11.20
30 novembre 2020
Novità
- Informazione per gli utenti curiosi: i comandi slash sono stati aggiornati. Da adesso avrai accesso ai comandi /espandi e /comprimi e avrai il massimo della libertà per espandere o comprimere immagini e video incorporati.
Correzioni di bug
- Corretto: Sui telefoni con la “tacca” (se ne hai uno, sai a cosa ci riferiamo), alcuni contenuti risultavano nascosti sotto la tacca durante la visualizzazione delle immagini a schermo intero. Adesso Slack è al corrente della tacca e la rispetta.
Slack 20.11.10
9 novembre 2020
Correzioni di bug
- Corretto: Aggiungere una nuova riga ad un blocco di codice o citazione causava l’arresto anomalo di Slack. Questo è quanto accadeva in passato. Adesso non ti impediremo più di costruire i tuoi blocchi come desideri.
Slack 20.10.20
26 ottobre 2020
Novità
- Pubblichiamo queste note tutte le settimane per offrire il massimo delle prestazioni, ma a volte non abbiamo nulla di specifico da dirti. Parliamo quindi di alcune questioni che avremmo dovuto approfondire fin dall’inizio. Ad esempio, sapevi che tenendo premuto un messaggio ricevuto su un dispositivo mobile puoi impostarlo come “non letto”? È come se lo sistemassi sulla scrivania, pronto per essere letto al tuo ritorno in ufficio. Sapevi che puoi anche impostare un promemoria per ricordarti di leggerlo più tardi? Ah, lo sapevi? Allora non importa. Prosegui pure.
Slack 20.10.10
12 ottobre 2020
Novità
- Slack è ora disponibile in coreano, il che significa che potrai finalmente inviare messaggi diretti (MD) al tuo membro preferito dei BTS! Era solo una battuta, non lo fare!
Correzioni di bug
- Forse il tempo è solo una convenzione, ma non dovrebbe essere necessario fare i conti per sapere che ore sono. Adesso ti mostriamo l’ora in base alle preferenze del tuo dispositivo. Se utilizzi il formato a 24 ore, lo visualizzerai quando imposti uno stato personalizzato con scadenza o quando posponi una notifica.
Slack 20.09.20
28 settembre 2020
Novità
- Forse hai già sentito parlare di Slack Connect, che riduce gli innumerevoli scambi di e-mail, permettendoti di aggiungere partner, clienti o fornitori a un canale. Da adesso, se la tua organizzazione lo permette, puoi aggiungere subito un’altra azienda a un nuovo canale nell’app per dispositivi mobili.
Correzioni di bug
- Corretto: Lo sappiamo. A volte bisogna solo tornare indietro. Prima, toccando ripetutamente il pulsante Indietro, lo schermo si comportava in modo inadeguato. Era colpa nostra e abbiamo risolto il problema. Adesso puoi tornare indietro a tutto gas.