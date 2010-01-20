Slack pour Android - Notes de mises à jour

Slack 26.04.10
1 avril 2026
Corrections de bogues
- Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.
Slack 26.03.40
25 mars 2026
Corrections de bogues
- Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.
Slack 26.03.20
11 mars 2026
Corrections de bogues
- Le partage vers Slack à partir d’applications tierces (comme la galerie photo d’Android) échouait parfois, en affichant le message « Impossible de partager le contenu vers l’espace de travail actuel ». Le partage est important, tout comme cette correction.
- Une notification du lecteur multimédia apparaissait dans le panneau après avoir appuyé sur une image dans Slack. Plus étrange encore, appuyer sur « Lecture » dans la notification lançait la lecture d’un fichier audio ou vidéo provenant d’un autre fichier plus ancien dans l’historique du canal. Le bug a été résolu.
Slack 26.03.10
4 mars 2026
Corrections de bogues
- À l’instar d’un boomerang ou d’un commercial trop insistant, les messages directs réapparaissent dans la barre latérale, quel que soit le nombre de fois où vous aviez appuyé sur « Fermer la conversation ». Non c’est non : le bug a été résolu.
- Le passage d’une vidéo à l’autre faisait disparaître la barre de progression, ce qui rendait impossible d’avancer ou de revenir en arrière pendant la lecture de la vidéo. Cette mise à jour nous a permis d’effectuer une « Avance rapide » pour trouver une solution.
- Si vous avez été déconnecté(e) via les paramètres de durée de session de votre espace de travail, vous avez peut-être reçu le message « Désolé, une erreur s’est produite » en tentant de vous reconnecter. Bien que ce message soit techniquement correct, il n’est pas très utile (ni le message, ni le blocage de la connexion). Avec cette mise à jour, vous pouvez aller et venir à votre guise.
Slack 26.02.40
25 février 2026
Corrections de bogues
- En mode sombre, le texte surligné n’était pas très contrasté, ce qui rendait difficile la lecture des mots sélectionnés. Avec cette mise à jour, le « mode dégradé » n’existe plus, et le mode sombre fait son retour.
- Parfois, à l’ouverture d’une application dans Slack, la page principale de l’application était complètement vide. Ce comportement était erroné, inutile et tout simplement déroutant. Désormais, les applications se révéleront moins hermétiques lorsque vous accéderez à leur page d’accueil dans Slack.
Slack 26.02.30
18 février 2026
Corrections de bogues
- Les émojis dont le nom est écrit en caractères coréens ne s’affichaient pas dans l’application. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée, le bug a été résolu et les émojis s’afficheront désormais correctement !
Slack 26.02.20
11 février 2026
Corrections de bogues
- Nous avons poli certaines aspérités de l’appli pour éviter que vous vous blessiez avec une écharde numérique. Vous n’avez jamais entendu parler d’ « écharde numérique » ? Peu importe, vous n’avez plus à vous en soucier.
Slack 26.02.10
4 février 2026
Corrections de bogues
- Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.
Slack 26.01.40
28 janvier 2026
Corrections de bogues
- Nous avons découvert que les couleurs des thèmes personnalisés pour les notifications ne changeaient pas. Par exemple, si vous passiez du rose au fuchsia le vendredi, vous n’aviez pas d’autre choix que de rester sur le magenta le lundi. Nos ingénieurs ont fini par résoudre ce bug en utilisant une lessive spéciale couleurs.
- Le fait de passer à un espace de travail différent pendant un appel d’équipe vous empêchait de revenir dans celui dans lequel l’appel se déroulait. C’est un peu comme en concert : toute sortie est définitive. Saufque ce n’est pas du tout notre politique. Nous avons résolu ce bug, et vous serez toujours les bienvenus.
Slack 26.01.30
21 janvier 2026
Corrections de bogues
- Si votre espace de travail n’autorisait pas la copie des messages, nous vous empêchions également, par erreur, de visualiser les pièces jointes. C’est résolu, nous sommes sincèrement désolés pour la gêne occasionnée.
Slack 26.01.20
14 janvier 2026
Corrections de bogues
- Nous faisons tout notre possible en coulisses pour vous proposer un produit qui fonctionne conformément à vos attentes. Si vous remarquez quoi que ce soit, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse feedback@slack.com !
Slack 26.01.10
7 janvier 2026
Corrections de bogues
- Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.
Slack 25.12.20
10 décembre 2025
Voici notre dernière publication de l’année 2025, ce qui nous amène à réfléchir à toutes les façons dont nous avons évolué au cours de cette année. Que vous préfériez un changement radical ou une évolution progressive, nous espérons que ces 12 derniers mois ont été enrichissants et épanouissants. Comme l’a si bien chanté Céline Dion, « J’irai où tu iras ». Nous sommes très heureux d’être là avec vous.
Slack 25.12.10
3 décembre 2025
Corrections de bogues
- La commande /feedback ne fonctionnait pas, et votre rapport destiné à Slack était envoyé dans le canal que vous étiez en train de consulter. Ce bug se passe de commentaires, et nous l’avons corrigé.
- Quelque chose clochait dans le comportement des cases à cocher dans l’application. Nous avons pris le temps de tout contrôler, et avons corrigé ce bug.
- Certaines photos envoyées ne permettaient pas de zoomer une fois l’envoi terminé. Pour vous éviter de vous abîmer les yeux, nous avons analysé ce bug au microscope, et vous pouvez désormais admirer toutes vos photos au pixel près.
Slack 25.11.30
19 novembre 2025
Corrections de bogues
- Nous avons fait un petit nettoyage, rangé les dossiers et éliminé la moindre donnée inutile. Un brin de ménage n’a jamais fait de mal. Tout est en ordre désormais !
Slack 25.11.21
13 novembre 2025
Corrections de bogues
- Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.
Slack 25.11.20
12 novembre 2025
Corrections de bogues
- Les champs de formulaire n’acceptaient pas les nombres précédés par le signe dièse (#), du type #1 ou #2. Si vous avez connu le signe dièse comme caractère du pavé numérique avant qu’il ne devienne le signe de ralliement des influenceurs, vous comprenez le problème. #yaplusdebug
- Les commandes barre oblique avec de très longues boîtes de dialogue n’autorisaient pas le défilement, ce qui empêchait les utilisateurs de sélectionner les options du bas. Un bon correctif valant mieux qu’un long discours, nous avons donc résolu ce problème.
Slack 25.11.11
6 novembre 2025
Corrections de bogues
- Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sont à venir prochainement. Bye !
Slack 25.11.10
5 novembre 2025
Corrections de bogues
- Tout est un peu mieux qu’avant. Faites-nous confiance.
Slack 25.10.50
29 octobre 2025
Corrections de bogues
- « Abracadabra hocus pocus, émoji bulle disparitus, nouvelle mise à jour publiée, et le bug est corrigé ! » (En d’autres termes, si l’application plantait lorsque vous sélectionniez une réaction émoji, mettez à jour l’application pour corriger ce problème).
Slack 25.10.40
22 octobre 2025
Corrections de bogues
- Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sont à venir prochainement. Bye !
Slack 25.10.30
15 octobre 2025
Corrections de bogues
- Tous les bugs corrigés dans cette version étaient soit trop petits pour être détectables à l’œil nu, soit trop compliqués pour être expliqués ici. Mais le travail a été fait, les difficultés ont été contournées et l’application s’est améliorée.
Slack 25.10.20
9 octobre 2025
Corrections de bogues
- Petit rappel pendant que vous vaquez à vos occupations : le monde est un endroit unique parce que vous en faites partie... Ah et sinon, aucun changement majeur à signaler sur l’application cette fois-ci. À vos messages !
Slack 25.10.10
1 octobre 2025
Corrections de bogues
- Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sont à venir prochainement. Bye !
Slack 25.09.40
24 septembre 2025
Corrections de bogues
- Nous avons beaucoup de travail ces jours-ci, mais il nous est difficile d’en dire plus. Cette semaine, Slack est ainsi à l’image d’un canard qui nage dans une rivière : sous l’eau, il agite ses pattes avec force, mais à la surface il semble glisser naturellement en suivant le courant.
Slack 25.09.30
17 septembre 2025
Corrections de bogues
- Nous avons poli certaines aspérités de l’appli pour éviter que vous vous blessiez avec une écharde numérique. Vous n’avez jamais entendu parler d’ « écharde numérique » ? Peu importe, vous n’avez plus à vous en soucier.
Slack 25.09.20
10 septembre 2025
Corrections de bogues
- Les notifications entrantes d’appel d’équipe ne s’affichaient pas sur les appareils verrouillés, un peu comme une sonnette qui ne fonctionnerait que lorsque la porte est ouverte. Ce bug est désormais corrigé.
- Lors de la création d’un nouveau message, il n’était pas possible d’ajouter plusieurs personnes à un message direct, même si les cases à cocher laissaient penser que c’était le cas. Nous avons clarifié cette situation et corrigé ce bug.
Slack 25.09.10
3 septembre 2025
Corrections de bogues
- Nous faisons tout notre possible en coulisses pour vous proposer un produit qui fonctionne conformément à vos attentes. Si vous remarquez quoi que ce soit, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse feedback@slack.com !
Slack 25.08.40
27 août 2025
Corrections de bogues
- Sur les tablettes Android, les vidéos des appels d’équipe s’affichaient parfois à l’envers. Ce bug était à l’inverse du comportement attendu. Nous avons pris les choses en main et rétabli la bonne orientation des vidéos.
Slack 25.08.30
20 août 2025
Corrections de bogues
- Notre détecteur automatique d’URL faisait des excès de zèle en remettant les liens en texte lorsque vous supprimiez cette mise en forme. Entre la correction automatique et le manque de correction, il y a une limite à ne pas franchir ! Nous avons corrigé ce bug pour mettre les choses au clair.
Slack 25.08.21
14 août 2025
- Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.
Slack 25.08.20
13 août 2025
Corrections de bogues
- Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.
Slack 25.08.10
6 août 2025
Corrections de bogues
- Nous avons fait un petit nettoyage, rangé les dossiers et éliminé la moindre donnée inutile. Un brin de ménage n’a jamais fait de mal. Tout est en ordre désormais !
Slack 25.07.50
1 août 2025
Corrections de bogues
- Vous avez défini un nouveau nom d’affichage ? Super. Malheureusement, les utilisateurs ne pouvaient pas vous @mentionner si votre nom d’affichage était différent de votre nom et prénom. Le bug a été résolu !
Slack 25.07.40
24 juillet 2025
Corrections de bogues
- Une couche grise recouvrait fréquemment l’interface utilisateur de Slack, un peu comme la brume marine de juillet que nous détestons tous à San Francisco. Le bug a été corrigé, vous pouvez profiter à nouveau d’un ciel dégagé au-dessus de Slack.
Slack 25.07.30
17 juillet 2025
Corrections de bogues
- Le bouton Retour sous Android réagissait de manière aléatoire, et vous deviez parfois appuyer dessus trois fois pour revenir enfin à l’écran précédent. Nos experts sont unanimes : une fois ça va, trois fois, bonjour les dégâts. Nous avons corrigé ce bug, et ce bouton réagit enfin de la manière attendue.
Slack 25.07.20
9 juillet 2025
Corrections de bogues
- Cette semaine, nous avons effectué des améliorations mineures, trop petites pour être mentionnées. Cependant, saviez-vous que vous pouvez consulter nos notes de mise à jour précédentes à tout moment ? Découvrez une fonctionnalité ! Admirez à quel point nous avons progressé ! Accordez-vous un petit moment de rire ! Elles sont toutes disponibles à l’adresse suivante : https://slack.com/release-notes.
Slack 25.07.10
3 juillet 2025
Corrections de bogues
- Les changements de cette mise à jour sont peut-être trop minimes pour être remarqués, mais nous espérons qu’ils procurent une sensation d’harmonie. Ça fait toujours du bien d’être au point.
Slack 25.06.40
25 juin 2025
Corrections de bogues
- Les utilisateurs attentifs ont remarqué que deux versions d’une même adresse e-mail pouvaient apparaître lors de l’ajout d’un espace de travail. Cette fausse duplication se produisait si vous aviez déjà un compte et que vous acceptiez une invitation avec la même adresse e-mail écrite en majuscules. Ce bug a été corrigé. Nous répétons : CE BUG A ÉTÉ CORRIGÉ.
Slack 25.06.30
19 juin 2025
Corrections de bogues
- L’application est objectivement mieux aujourd’hui qu’hier. C’est un fait scientifique incontestable. Nous vous remercions de vous tenir au courant.
Slack 25.06.20
11 juin 2025
Corrections de bogues
- Rien de particulier à signaler cette semaine. Rien d’insignifiant non plus, d’ailleurs. Nous sommes quand même occupés, cela dit… Nous travaillons en coulisse, ce qui ne se voit pas. Comme ça, tout sera prêt pour la prochaine mise à jour.
Slack 25.06.10
4 juin 2025
Corrections de bogues
- Les @mentions spécifiques telles que @canal et @ici n’apparaissaient pas dans le menu de saisie semi-automatique après avoir appuyé sur le bouton Nouveau message. C’est désormais corrigé.
- Les liens directs vers des onglets spécifiques au sein de l’application ne fonctionnaient pas, et se comportaient comme des panneaux indiquant une impasse. Ces liens sont désormais fonctionnels.
Slack 25.05.40
28 mai 2025
Corrections de bogues
- Aucun correctif majeur à signaler cette semaine, mais il y en aura forcément d’autres à l’avenir. Notre but n’est pas d’introduire des bugs, bien sûr, mais les ajustements, les erreurs et les corrections font partie du processus de développement. Nous espérons que vous appréciez l’expérience, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez actuellement.
Slack 25.05.30
21 mai 2025
Corrections de bogues
- À l’instar d’un joggeur qui améliore son temps petit à petit, cette mise à jour est modeste mais importante. Plus rapide et plus légère, l’appli s’améliore encore et toujours !
Slack 25.05.20
14 mai 2025
Corrections de bogues
- Nous avons beaucoup de travail ces jours-ci, mais il nous est difficile d’en dire plus. Cette semaine, Slack est ainsi à l’image d’un canard qui nage dans une rivière : sous l’eau, il agite ses pattes avec force, mais à la surface il semble glisser naturellement en suivant le courant.
Slack 25.05.10
9 mai 2025
Corrections de bogues
- Vous avez déjà eu le sentiment que rien n’avance, mais en y repensant plus tard, vous vous rendez compte que c’était tout le contraire ? C’est le cas de l’application cette semaine.
Slack 25.04.50
30 avril 2025
Corrections de bogues
- Pour les groupes d’utilisateurs contenant des points dans leur nom, l’auto-complétion ne fonctionnait pas lorsque vous les saisissiez dans une @mention. Ce correctif arrive donc à point nommé, et nos ingénieurs confirment que le bug a été corrigé.
Slack 25.04.30
16 avril 2025
Corrections de bogues
- Les messages programmés pour être envoyés plus tard ne partaient parfois jamais. Cela n’était pas notre intention, et cela ne se reproduira plus grâce à cette mise à jour.
- Lors de l’utilisation de la fonctionnalité TalkBack, certains de nos messages d’erreur n’étaient pas lus avec le champ qui les déclenchait. Si un message d’erreur est écrit dans Slack mais que personne ne peut l’entendre, à quoi sert-il ? Le problème est désormais réglé.
Slack 25.04.20
9 avril 2025
Corrections de bogues
- Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sont à venir prochainement. Bye !
Slack 25.04.10
2 avril 2025
Corrections de bogues
- Le fait de publier un déclencheur de lien dans un flux de travail engendrait la redirection de l’URL vers un navigateur, dans lequel le flux de travail en question plantait. On parlait alors d’un « reflux de travail ». Le bug a été résolu.
Slack 25.03.40
26 mars 2025
Corrections de bogues
- Dans les listes, les champs dont le nom contenait un émoji affichait le texte et non l’image. Nous espérons que cette mise à jour vous fera passer agréablement au mode imagé..
Slack 25.03.30
19 mars 2025
Corrections de bogues
- Petit rappel pendant que vous vaquez à vos occupations : le monde est un endroit unique parce que vous en faites partie... Ah et sinon, aucun changement majeur à signaler sur l’application cette fois-ci. À vos messages !
Slack 25.02.41
5 mars 2025
Corrections de bogues
- Nous avons beaucoup de travail ces jours-ci, mais il nous est difficile d’en dire plus. Cette semaine, Slack est ainsi à l’image d’un canard qui nage dans une rivière : sous l’eau, il agite ses pattes avec force, mais à la surface il semble glisser naturellement en suivant le courant.
Slack 25.03.10
5 mars 2025
Nouveautés
- Cette mise à jour remplace les icônes chevrons iOS par les flèches Android sur le bouton Retour. Certes il ne s’agit pas d’un changement majeur, mais il devrait vous aider à faire flèche de tout bois.
Slack 25.02.40
26 février 2025
Corrections de bogues
- Le fait d’appuyer sur l’icône de recherche (la loupe) dans un canal provoquait parfois le plantage de l’application… ce qui n’était pas le but recherché. Peut-être que vous cherchiez plutôt la solution à ce bug ? Eh bien elle a été implémentée.
Slack 25.02.30
19 février 2025
Corrections de bogues
- Les brouillons et les messages programmés n’étaient pas synchronisés entre l’application Android et l’ordinateur. Résultat, tout ce que vous aviez commencé sur mobile restait confiné à l’environnement portable. Le problème a été résolu, vos messages en attente ne resteront plus bloqués.
- Lors de la création d’un message direct de groupe, il était indiqué « personne d’autre ne peut le rejoindre ». Ce n’est plus le cas, puisque vous avez désormais la possibilité d’ajouter des personnes à vos messages directs existants.
Slack 25.02.20
13 février 2025
Corrections de bogues
- Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.
Slack 25.02.10
5 février 2025
Corrections de bogues
- Petit rappel pendant que vous vaquez à vos occupations : le monde est un endroit unique parce que vous en faites partie... Ah et sinon, aucun changement majeur à signaler sur l’application cette fois-ci. À vos messages !
Slack 25.01.50
29 janvier 2025
Corrections de bogues
- La programmation de messages à une heure passée (« hier à 23 h 00 ») faisait planter l’application, ce qui illustrait bien la formule « au bon endroit au mauvais moment ». C’est corrigé, et notre nouveau message d’erreur devrait être moins frustrant qu’un plantage.
Slack 25.01.40
23 janvier 2025
Corrections de bogues
- Nous n’avons rien de particulier à souligner à propos de cette version, mais nous vous remercions de continuer à vous tenir au courant.
Slack 25.01.30
16 janvier 2025
Corrections de bogues
- Toute mise à jour, même infime, est importante. Certaines ne bouleversent pas votre vie, certes, mais cela ne remet pas en question leur utilité. Cette mise à jour en est le parfait exemple.
Slack 25.01.20
8 janvier 2025
Corrections de bogues
- Cette semaine, nous avons effectué des améliorations mineures, trop petites pour être mentionnées. Cependant, saviez-vous que vous pouvez consulter nos notes de mise à jour précédentes à tout moment ? Découvrez une fonctionnalité ! Admirez à quel point nous avons progressé ! Accordez-vous un petit moment de rire ! Elles sont toutes disponibles à l’adresse suivante : https://slack.com/release-notes.
Slack 24.12.20
11 décembre 2024
Corrections de bogues
- Rien à signaler cette fois-ci. Du moins, rien de visible mais il se passe beaucoup de choses en coulisses. Nous travaillons dur pour améliorer Slack, mais il s’agit cette fois d’un travail en coulisses.
Slack 24.12.10
5 décembre 2024
Corrections de bogues
- Rien de particulier à signaler cette semaine. Rien d’insignifiant non plus, d’ailleurs. Nous sommes quand même occupés, cela dit… Nous travaillons en coulisse, ce qui ne se voit pas. Comme ça, tout sera prêt pour la prochaine mise à jour.
Slack 24.11.30
20 novembre 2024
Corrections de bogues
- Merci d’avoir mis à jour votre application ! Les derniers changements effectués sont difficiles à résumer, mais nous faisons tout pour nous assurer que l’application fonctionne aussi bien que possible. Un petit pas pour Slack…
Slack 24.11.20
13 novembre 2024
Corrections de bogues
- Les utilisateurs qui tentaient de consulter un profil avec le statut Absent étaient confrontés à un blocage de l’application. Le bug a été résolu, et la situation s’est… débloquée.
Slack 24.11.10
6 novembre 2024
Corrections de bogues
- Le fait de sélectionner une réponse dans un fil de discussion dans les résultats de recherche ouvrait le bon canal, mais pas le fil de discussion lui-même. Ce n’est jamais très utile de savoir que quelque chose se trouve quelque part, sans plus de précisions. Nous avons corrigé ce problème.
- Le mécanisme régissant l’envoi de clips audio n’était pas fiable, ce qui entraînait l’échec de certains chargements et des messages d’erreur figés. Si vous avez déjà dû prendre une décision en catastrophe parce qu’un son ne partait pas, ce correctif est pour vous.
- Certains thèmes de Slack rendaient la barre d’état Android en haut de l’écran difficile à distinguer. Si certains éléments liés à la conception d’une application ont vocation à rester invisibles, ce n’est certes pas le cas ici.
- Les émojis ne sont plus sensibles à la casse. Nous espérons que vous ne le prendrez pas pour un manque de sensibilité de notre part.
Slack 24.10.50
30 octobre 2024
Corrections de bogues
- Vous avez déjà eu le sentiment que rien n’avance, mais en y repensant plus tard, vous vous rendez compte que c’était tout le contraire ? C’est le cas de l’application cette semaine.
Slack 24.10.40
23 octobre 2024
Corrections de bogues
- La défaillance rapide d’un logiciel permet en général d’accélérer l’identification et la résolution des défauts. Cela dit, si l’application plante dès le lancement, c’est fâcheux. C’est pourquoi nous avons rapidement résolu ce problème.
- Si vous utilisez un canevas privé disposant de plusieurs sections, vous avez peut-être remarqué que l’application pour Android ne vous permettait pas de naviguer dans ces sections. Nous avons corrigé ce problème, et regrettons de vous avoir privé de vos sections.
Slack 24.10.30
16 octobre 2024
Corrections de bogues
- Il était difficile de suivre le chargement de fichiers en mode sombre. Nous avons tiré cette affaire au clair, et vous pouvez désormais suivre vos chargements sans souci.
Slack 24.10.20
9 octobre 2024
Corrections de bogues
- Les bugs ont été neutralisés, les performances améliorées, le travail a repris et le résultat était au top. Profitez de Slack de manière responsable.
Slack 24.10.10
2 octobre 2024
Corrections de bogues
- Le formatage des balises se comportait comme un marqueur permanent et les commandes de fermeture étaient ignorées. Vous mettiez un mot en italique ? Le reste de votre message était mis en italique. Il est important de respecter les limites, et Slack respectera désormais celles des balises.
- Des utilisateurs qui avaient été supprimés de tous les espaces de travail d’une organisation d’entreprise étaient encore en mesure d’effectuer des actions dans certains de ces espaces de travail. En règle générale, une fois que vous avez quitté le navire, vous avez lâché le gouvernail.
- Les canaux archivés apparaissaient en ouvrant le menu Recherche et en cliquant sur l’onglet Canaux. Bien que vous puissiez toujours rechercher des canaux archivés, nous avons fait un peu de ménage et nous les masquerons lors de la navigation.
- Le tri des listes par nom ne fonctionnait pas de manière fiable dans l’application Android. À quoi bon utiliser la fonctionnalité de tri si elle met le désordre ?
Slack 24.09.40
25 septembre 2024
Corrections de bogues
- Le temps est peut-être relatif, certes, mais il est bien utile pour organiser des réunions. C’est pourquoi (et parce qu’il s’agissait bien entendu d’un bug) les profils dans Slack Connect affichent à nouveau correctement l’heure locale de chaque utilisateur.
Slack 24.09.30
18 septembre 2024
Corrections de bogues
- Tous les bugs corrigés dans cette version étaient soit trop petits pour être détectables à l’œil nu, soit trop compliqués pour être expliqués ici. Mais le travail a été fait, les difficultés ont été contournées et l’application s’est améliorée.
Slack 24.09.20
11 septembre 2024
Corrections de bogues
- Il y a des choses agréables à regarder : une belle peinture, des animaux dans leur habitat naturel, un conducteur qui réussit un créneau très serré… Une chose qui ne l’est pas, en revanche, c’est une URL particulièrement longue, ou encore l’absence des boutons Continuer et Annuler dans notre fenêtre contextuelle « Vérifier ce lien ». Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
- Lors de la création de plus de 4 statuts personnalisés, il devenait impossible de faire défiler la liste des statuts par défaut de Slack, comme si l’application n’appréciait pas le fait que vous préfériez créer les vôtres. Chez Slack, la tradition et l’innovation auront toujours leur place, alors profitez-en.
Slack 24.09.10
4 septembre 2024
Corrections de bogues
- C’est le voyage qui compte, pas la destination, pas vrai ? Bon, parfois c’est quand même la destination, notamment quand on se retrouve bloqué sur une page de chargement alors que l’on tente de se connecter en utilisant des liens de messagerie lors de l’authentification à deux facteurs. C’est corrigé.
- Vous ajoutez une nouvelle photo de profil ? Si vous aviez choisi l’option « Accorder un accès limité » à votre galerie de photos, l’application n’acceptait pas de télécharger les photos sélectionnées. En fait, c’est nous qui limitions l’accès aux photos.
Slack 24.08.40
28 août 2024
Nouveautés
- Nous n’avons pas de grandes nouvelles cette semaine. Nous nous contentons de lisser quelques aspérités pour rendre l’expérience plus confortable. N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse feedback@slack.com si vous rencontrez le moindre problème !
Slack 24.08.30
21 août 2024
Corrections de bogues
- Corrigé : les suggestions de message direct s’affichaient par ordre alphabétique au lieu de suivre un ordre plus pertinent, comme les personnes avec lesquelles vous discutez le plus souvent. Toutes nos excuses aux Adrien, Amélie ou Aurélie : fini le temps où vous apparaissez en tête de liste !
Slack 24.08.20
14 août 2024
Corrections de bogues
- Aucun correctif majeur à signaler cette semaine, mais vous pouvez être sûrs qu’il y en aura d’autres à l’avenir. Notre but n’est pas d’introduire des bugs, bien sûr, mais les ajustements, les erreurs et les corrections font partie du processus de croissance. Nous espérons que vous appréciez l’aventure, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez actuellement.
Slack 24.08.10
7 août 2024
Corrections de bogues
- Les notifications n’étaient pas envoyées pour les appels d’équipe dans les messages directs, ce qui pose la question philosophique suivante : « Combien de personnes faut-il pour constituer un appel d’équipe ? » Voilà une grande interrogation métaphysique, à l’instar du paradoxe de l’œuf et de la poule. Quel que soit votre courant de pensée, notre position est claire : si un bug survient mais qu’il n’y a personne pour le signaler, celui-ci doit tout de même être résolu.
Slack 24.07.50
31 juillet 2024
Nouveautés
- Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sontà venir prochainement. Bye !
Slack 24.07.40
24 juillet 2024
Corrections de bogues
- L’option « coller en texte brut » ne fonctionnait pas et provoquait le plantage immédiat de l’application lorsqu’elle était sélectionnée. Le bug a été corrigé afin de vous permettre de supprimer la mise en forme à votre guise.
- Est-il possible d’abuser des bonnes choses ? Notre sélecteur d’émojis semblait l’affirmer, car il peinait à charger chaque nouvelle rangée d’émojis. Nos développeurs ont corrigé le problème. Profitez à loisir du potentiel illimité de cet eldorado d’émojis.
Slack 24.07.30
17 juillet 2024
Corrections de bogues
- Lors de l’utilisation de filtres de recherche comme « dans:# » ou « de:@ », aucun résultat n’était obtenu. Heureusement pour nous, nos ingénieurs ont réussi à identifier la cause du problème. Nouvelle requête : « Bugs dans la recherche ». Résultats : 0.
- Dans les espaces de travail Enterprise Grid, le filtrage des canaux provenant uniquement d’un espace de travail spécifique avait la mémoire très courte. Le fait de naviguer en dehors de l’application puis d’y revenir provoquait le retour à l’affichage de tous les canaux de l’organisation. Dure semaine pour les filtres, non ? Nous avons passé le code au crible et supprimé toute trace de ce bug.
Slack 24.07.20
10 juillet 2024
Corrections de bogues
- C’est résolu : le principe d’incertitude d’Heisenberg stipule qu’il est impossible de mesurer avec précision la position et la vitesse d’une particule donnée en même temps. Le principe d’incertitude de Slack stipule que le nombre de réactions indiqué dans la vue Activité ne correspond pas toujours au nombre réel de réactions émojis. Nous sommes néanmoins relativement certains que ce bug est désormais corrigé.
Slack 24.07.10
3 juillet 2024
Nouveautés
- Bon été, les amis ! Pas de mises à jour à mentionner ici. Que de la bonne humeur à partager.
Slack 24.06.40
26 juin 2024
Nouveautés
- Tout est un peu mieux qu’avant. Faites-nous confiance.
Slack 24.06.30
19 juin 2024
Nouveautés
- Les changements de cette mise à jour sont peut-être trop minimes pour être remarqués, mais nous espérons qu’il s’en dégage une sensation de qualité supérieure. Ça fait toujours du bien d’être au point.
Slack 24.06.20
12 juin 2024
Nouveautés
- Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sontà venir prochainement. Bye !
Slack 24.06.10
5 juin 2024
Nouveautés
- Nous nous réunissons aujourd’hui, à l’aube de l’été, pour nous remémorer les tendres journées de notre enfance ; une ère dont les mois ensoleillés rimaient avec liberté. Le monde s’offrait à nous : les champs de blés dorés à perte de vue, les rues désertes comme autant d’aires de jeux dont nous prenions possession le temps d’un règne éphémère, la fraîcheur salée de l’océan infini. Hélas, l’application Slack, elle, ne prend pas de vacances, même si cette mise à jour ne contient pas de changement ou de correctif majeur. Que cet été nous comble, que la chaleur de ses jours réchauffe nos cœurs, et que les étoiles de ses nuits illuminent nos soirées.
Slack 24.05.50
29 mai 2024
Nouveautés
- Parfois, on a besoin d’aller à l’essentiel. C’est pourquoi nous avons intégré à Slack AI la fonctionnalité Récap. Cette fonctionnalité vous permet de choisir les canaux qui seront automatiquement résumés chaque jour, afin que vous puissiez vous mettre rapidement à la page chaque matin.
Slack 24.05.40
23 mai 2024
Corrections de bogues
- Nous n’avons rien d’important à dire aujourd’hui, mais si vous êtes du genre à lire scrupuleusement ces notes chaque semaine, nous vous saluons chaleureusement. Merci de vous tenir au courant de tout ce qui se passe ici. De nouvelles informations seront bientôt disponibles !
Slack 24.05.30
15 mai 2024
Nouveautés
- Nous publions chaque semaine ces notes pour assurer une performance élevée. Nous n’avons rien de particulier à mentionner aujourd’hui, alors parlons de ce qui mérite d’être souligné. Par exemple, saviez-vous que, sur appareil mobile, vous pouviez appuyer de manière prolongée sur un message pour le marquer comme non lu, et ainsi le lire tranquillement sur votre ordinateur ? Ou que vous pouviez définir un rappel pour le lire plus tard ? Vous le saviez déjà ? Alors tout va bien.
Slack 24.05.20
8 mai 2024
Corrections de bogues
- Parfois, le sélecteur d’émojis ne défilait pas jusqu’en bas de l’écran et assombrissait certains émojis personnalisés. Vivre dans l’ombre n’est pas notre philosophie et ce bug est désormais corrigé. Désolés !
Slack 24.05.10
1 mai 2024
Corrections de bogues
- C’est résolu : le passage d’un espace de travail à un autre situé en dehors de votre organisation via le menu « Accéder à... » ne s’effectuait pas correctement. Il semblerait que nous soyons passés à côté du problème, et nous en sommes désolés.
- C’est résolu : pour voir d’autres résultats de recherche, vous deviez retourner au début de la ligne. En effet, à chaque fois qu’une nouvelle page de résultats était chargée, l’application revenait automatiquement au tout début. On n’avance pas en faisant un pas en avant puis deux pas en arrière, c’est pourquoi ce problème est corrigé.
Slack 24.04.40
24 avril 2024
Nouveautés
- Dites bonjour à Slack AI ! Notre tout nouvel ensemble d’outils d’IA générative vous permet d’optimiser l’efficacité de vos recherches, de résumer les conversations instantanément, et bien plus encore. Rendez-vous dans notre Centre d’assistance pour découvrir comment vous pouvez mettre Slack AI à votre service : https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI
Slack 24.04.30
17 avril 2024
Corrections de bogues
- C’est corrigé : aviez-vous remarqué que les suggestions de statut personnalisé pour votre entreprise s’affichaient dans l’application pour ordinateur, mais pas sur appareil mobile ? C’était dû à un petit souci de désorganisation de notre part, nous en sommes désolés.
Slack 24.04.20
10 avril 2024
Nouveautés
- Il se passe quelque chose, non ? Difficile à dire. Le soleil brille un peu plus, la musique est plus douce… De quoi s’agit-il ? L’application Slack a été mise à jour. Peut-on faire le lien entre ces deux événements ? Peut-être.
Slack 24.04.10
3 avril 2024
Nouveautés
- [ERREUR : NOTES DE MISE À JOUR NON TROUVÉES] Attendez, ce n’est pas tout à fait juste... Certes, nous n’avons aucune correction particulière à vous annoncer cette fois-ci, mais nous souhaitons néanmoins vous faire savoir que nous travaillons constamment à l’amélioration de l’application. Nous en profitons également pour vous souhaiter un bon mois d’avril et nous espérons que vous ne rencontrez aucun souci.
Slack 24.03.40
27 mars 2024
Nouveautés
- Nous faisons tout notre possible en coulisses pour vous proposer un produit qui fonctionne conformément à vos attentes. Si vous remarquez quoi que ce soit, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse feedback@slack.com !
Slack 24.03.30
20 mars 2024
Nouveautés
- Nous avons effectué un grand nettoyage printanier dans le code pour que tout soit fluide. Résultat : un Slack nickel à chaque instant !
Slack 24.03.20
13 mars 2024
Nouveautés
- Toute mise à jour, même infime, a son importance. Et si certaines ne bouleverseront pas votre vie,cela ne remet pas en question leur intérêt. Cette mise à jour en est le parfait exemple.
Slack 24.03.10
6 mars 2024
Nouveautés
- Qu’y a-t-il de plus angoissant qu’un canevas vierge ou un classeur mal organisé ? Pire encore : une recherche Slack sans option de filtrage des canevas et des fichiers. Cette mise à jour devrait permettre d’y voir plus clair (et baisser notre niveau de stress) !
Slack 24.02.40
28 février 2024
Nouveautés
- Nous avons poli certaines aspérités de l’appli pour éviter que vous vous blessiez avec une écharde numérique. Vous n’avez jamais entendu parler d’ « écharde numérique » ? De toute façon, vous n’avez plus à vous en soucier.
Slack 24.02.30
22 février 2024
Nouveautés
- Objet de tous les regards cette semaine chez Slack, la nouvelle fonctionnalité : « À voir » débarque. Triez les messages non lus en un clin d’œil en les marquant comme lus et en envoyant directement des réponses rapides. Et si votre pouce a devancé votre pensée, le bouton Annuler est là pour vous sauver. Essayez la fonctionnalité « À voir » dès maintenant, ça vaut le coup d’œil !
Slack 24.02.20
14 février 2024
Corrections de bogues
- Jusqu’à présent, les utilisateurs d’Android ne pouvaient pas déclencher de flux de travail apparaissant sous forme d’URL dans les canevas. Des « flux » pas si fluides que ça en somme. Désormais, vous pouvez choisir d’afficher votre flux de travail comme bon vous semble.
Slack 24.02.10
7 février 2024
Nouveautés
- Déjà février ! Vous tenez toujours vos bonnes résolutions ? On ne vous jugera pas... Ici, nous avons décidé de toujours essayer d’écrire des notes de mises à jour plus amusantes que : « Corrections de bugs et améliorations ». Même quand nous n’avons rien de spécial à vous annoncer. Pour l’instant c’est le cas, vous ne trouvez pas ?
Slack 24.01.50
31 janvier 2024
Corrections de bogues
- Les réponses rapides depuis les notifications push n’étaient pas envoyées, et au final cette fonctionnalité devenait un moyen détourné et contre-intuitif de faire disparaître les notifications. Et très franchement, personne n’y comprenait plus rien. Désormais, tout est rentré dans l’ordre, et vous pouvez envoyer des réponses rapides depuis vos notifications.
- La barre de navigation Android venait cacher la zone de composition de message dans Slack, un peu comme une carte Michelin dépliée à l’avant de la voiture sur le trajet des vacances. Les jeunes d’aujourd’hui connaissent-ils encore les carte Michelin ? Savent-ils encore ce qu’est une cabine téléphonique ? Et le bug de l’an 2000 ? Quoi qu’il en soit, tout est désormais rentré dans l’ordre.
- Le précepte des Fer-Nés selon lequel« ce qui est mort ne saurait plus mourir, mais ressurgit plus rude et vigoureux » décrit parfaitement le bug qui faisait que les appels d’équipe terminés restaient visibles dans l’onglet Accueil. En guise de réponse, nous citons Le Bon, la Brute et le Truand : « Le monde se divise en deux catégories, ceux qui ennuient les utilisateurs et ceux qui corrigent les bugs. Nous, on corrige les bugs. »
- Dans un acte de désobéissance civile ou une simple crise de panique, le clavier refusait de s’afficher lors de la création d’un nouveau canal. Pourtant, le changement est nécessaire pour grandir et aller de l’avant. Alors laissez parler votre créativité : votre clavier sera désormais là quand vous en aurez besoin.
Slack 24.01.40
24 janvier 2024
Nouveautés
- Nous avons rangé les dossiers, nettoyé les fenêtres et éliminé la moindre trace de donnée inutile. Un brin de ménage n’a jamais fait de mal. Tout est en ordre désormais !
Slack 24.01.30
17 janvier 2024
Corrections de bogues
- C’est résolu : parfois, une espace entre deux lettres fait toute la différence. Ainsi, une « union » peut rapidement devenir « un ion ». Nous avons également découvert que les noms d’utilisateurs contenant des espaces bloquaient la fonctionnalité de recherche. Oups. Heureusement, nous avons trouvé un créneau pour résoudre le problème.
Slack 24.01.20
10 janvier 2024
Corrections de bogues
- Les vacances sont finies, alors vous ressentez peut-être le besoin de limiter les communications directes. Cependant, ce n’est pas pour cette raison que l’onglet des messages directs restait désespérément vide dans Slack. C’était tout simplement un bon vieux bug. Nouvel an, nouveaux bugs, mais Slack s’en relèvera.
Slack 24.01.10
3 janvier 2024
Corrections de bogues
- C’est résolu : en cas d’échec du chargement du sélecteur d’émojis, l’application passait en mode hibernation sans prévenir. Quel émoji utiliser pour illustrer ce crash brutal ? Nous espérons que cette dernière mise à jour suscitera une réaction positive (émoji ou autre).
Slack 23.12.21
14 décembre 2023
Corrections de bogues
- Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.
Slack 23.12.20
13 décembre 2023
Nouveautés
- Nous avons effectué des ajustements trop modestes pour être remarqués ou trop compliqués à expliquer. La suite au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.
Slack 23.12.10
6 décembre 2023
Corrections de bogues
- C’est corrigé : si vous avez créé une application à l’aide de Block Kit, vous avez peut-être remarqué que vos champs « plain_text_input » ne sauvegardaient pas le texte saisi. Mémoire sélective ? Tendance à l’étourderie ? Peu importe la cause, le problème a été résolu.
- C’est corrigé : l’application se bloquait lorsque l’on faisait défiler un canal en arrière, ce qui était loin d’être idéal (pour rester poli). S’il est impossible de revenir en arrière, l’historique de votre canal, en revanche, devrait toujours être accessible.
- C’est corrigé : les liens vers les messages fonctionnent désormais entre les espaces de travail, à condition que vous soyez connecté à chacun d’entre eux. *Tada !* Vous voilà désormais libre de vos déplacements dans l’application Slack.
- C’est corrigé : les aperçus des images téléchargées ne s’affichaient pas dans les canaux Slack Connect. S’il y a bien un endroit où les aperçus doivent s’afficher, c’est dans les conversations avec vos partenaires externes. Mieux encore, ils devraient s’afficher partout, et c’est précisément ce que cette mise à jour a rectifié.
Slack 23.11.40
29 novembre 2023
Nouveautés
- Modifications mineures et petits réglages dans l’application. Nous vous remercions de vous tenir au courant des nouveautés. Si vous rencontrez le moindre problème, faites-le-nous savoir en nous envoyant un message à feedback@slack.com.
Slack 23.11.30
16 novembre 2023
Nouveautés
- Vous avez déjà connu des semaines où vous avez le sentiment que rien n’avance, mais en y repensant plus tard, vous vous rendez compte que c’était tout le contraire ? C’est exactement le genre de semaine que connaît l’application.
Slack 23.11.20
8 novembre 2023
Corrections de bogues
- Nous avons entendu dire que poster une vidéo peut « casser l’Internet » si elle devient virale. Eh bien il se trouve que poster une vidéo pouvait également « casser Slack ». Bref, le bug a été résolu et l’application ne plantera plus lorsque vous chargerez une vidéo.
- Ce bug est si tenace qu’il a fallu s’y reprendre à deux fois ! Il y a quelques mois, nous avons corrigé un problème qui provoquait parfois l’envoi de brouillons dans le mauvais canal en cas de connexion instable. Nous pensions que le problème était résolu, mais il semblerait que non. Nous vous remercions de votre patience.
Slack 23.11.10
1 novembre 2023
Nouveautés
- Merci d’avoir mis à jour votre application ! Les derniers changements effectués sont difficiles à résumer, mais nous faisons tout pour nous assurer que l’application fonctionne aussi bien que possible. Un petit pas pour Slack…
Slack 23.10.40
25 octobre 2023
Nouveautés
- À l’instar d’un joggeur qui améliore son temps petit à petit, cette mise à jour est modeste mais importante. Plus rapide et plus légère, l’appli s’améliore encore et toujours !
Slack 23.10.30
18 octobre 2023
Nouveautés
- Nous avons fait la révision du moteur et tout nettoyé. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.
Slack 23.10.10
5 octobre 2023
Corrections de bogues
- Ne faites pas attention à nous, on fait juste un peu de ménage. Adieu petits bugs et déchets numériques !
Slack 23.09.40
27 septembre 2023
Nouveautés
- Attention : cette version de Slack sera la dernière à prendre en charge Android 9. Nous savons que les adieux sont souvent difficiles. Vous pourrez continuer à utiliser cette version de Slack, mais vous devrez mettre votre système d’exploitation à niveau pour profiter des prochaines versions et nouveautés. Merci de contribuer à faire de Slack une plateforme de pointe !
Corrections de bogues
- C’est corrigé : les messages directs comportant des utilisateurs désactivés étaient toujours visibles dans la section Favoris de la barre latérale. Désormais, nous tiendrons compte de la désactivation des utilisateurs dans la gestion des favoris.
- C’est corrigé : quand vous saisissiez un message dans un canal, il apparaissait parfois dans l’espace réservé à la saisie de message dans d’autres canaux. Nos équipes scientifiques ont conclu qu’il s’agit d’un simple bug et non d’un nouveau phénomène défiant les lois de la physique.
Slack 23.09.30
20 septembre 2023
Notre application fait peau neuve : des changements importants sont à venir ! Nous mettons à jour les versions desktop et mobile de Slack avec de toutes nouvelles vues conçues pour maximiser la concentration, l’organisation et la productivité. En fonction de votre forfait, vous ne verrez peut-être pas ces modifications immédiatement, mais consultez nos ressources au cours des prochaines semaines. En attendant, vous pouvez lire le résumé des nouveautés à venir sur notre blog à l’adresse SlackHQ.com.
Nouveautés
- Grid unifié : passer d’un espace de travail à un autre sur Enterprise Grid vous fatigue ? Tous les canaux dont vous faites partie au sein d’une organisation peuvent désormais être affichés dans une vue unique. Plutôt pratique.
- Des en-têtes et pieds de page organisés : les sections Messages directs, Brouillons, Fils de discussion et Plus tard sont plus faciles d’accès tout en occupant moins d’espace à l’écran. Vos pouces vous remercieront.
- Activité : une nouvelle section Activité regroupe vos Mentions, Fils de discussion, Réactions et Applications en un emplacement pratique. C’est l’endroit désigné pour connaître les nouveautés dans vos conversations.
- … et bien plus encore. Avons-nous précisé que toutes les informations sont sur ce blog ?
Slack 23.09.20
13 septembre 2023
Corrections de bogues
- C’est résolu : dans de rares cas, si vous disposiez d’une connexion particulièrement faible, les brouillons n’étaient pas envoyés dans le canal auquel ils étaient destinés, mais dans le canal que vous ouvriez ensuite. C’est comme si le facteur déposait votre courrier chez le voisin de votre destinataire, plutôt que de les retourner à l’envoyeur. Nous avons résolu ce bug, le problème ne se reproduira plus.
Slack 23.09.10
6 septembre 2023
Nouveautés
- Ne faites pas attention à nous, on fait juste un peu de ménage. Adieu petits bugs et déchets numériques !
Slack 23.08.50
30 août 2023
Nouveautés
- Cette semaine, nous avons effectué des améliorations mineures, trop petites pour être mentionnées. Cependant, saviez-vous que vous pouvez consulter nos notes de mise à jour précédentes à tout moment ? Découvrez une fonctionnalité ! Admirez à quel point nous avons progressé ! Accordez-vous un petit moment de rire ! Elles sont toutes disponibles à l’adresse suivante : https://slack.com/release-notes/android.
Slack 23.08.40
23 août 2023
Corrections de bogues
- Tel un conteur qui ne peut s’arrêter une fois qu’il a commencé son histoire, la fonctionnalité TalkBack lisait l’intégralité d’un message Slack, même lorsque vous ne vouliez entendre qu’un paragraphe, une ligne ou un mot. TalkBack ne fera désormais plus de zèle, et ne lira que ce que vous lui demandez.
Slack 23.08.30
16 août 2023
Nouveautés
- Rien de nouveau à annoncer cette semaine, mais saviez-vous que vous pouvez lire nos anciennes notes de mise à jour quand vous le souhaitez ? Découvrez une fonctionnalité ! Admirez à quel point nous avons progressé ! Accordez-vous un petit moment de rire ! Elles sont toutes disponibles à l’adresse suivante : https://slack.com/release-notes/android
Slack 23.08.20
9 août 2023
Nouveautés
- Les noms de canaux longs s’afficheront désormais dans la barre latérale.
Corrections de bogues
- C’est résolu : appuyer sur les liens en marque-pages d’un canal générait le message d’erreur « une erreur s’est produite ». Désormais, lorsque vous utiliserez un lien, vous vous direz intérieurement « aucune erreur ne s’est produite ».
- C’est résolu : lors du passage en mode paysage, le bouton Envoyer ne fonctionnait plus. Nous avons réglé le problème, vous pourrez donc à nouveau envoyer vos messages en mode paysage et laisser libre cours à votre créativité.
- C’est résolu : dans l’éditeur de « Nouveau message », les noms des applications et des bots n’apparaissaient pas dans les options d’envoi du message. Qui sommes-nous pour vous interdire de dialoguer avec un robot ? Nous avons ajouté ces options, mais pour info, il est inutile d’envoyer des messages en binaire.
Slack 23.08.10
9 août 2023
Nouveautés
- C’est corrigé : nous n’avons pas beaucoup de nouvelles pour vous cette semaine, mais soyez sûrs que nous travaillons d’arrache-pied en coulisses pour que tout fonctionne au mieux. Si vous remarquez des choses anormales (ou même un peu bizarres), envoyez-nous un e-mail à l’adresse feedback@slack.com !
Slack 23.07.40
26 juillet 2023
Corrections de bogues
- C’est résolu : ajouter plusieurs fois un émoji personnalisé dans le même message n’affichait qu’une seule fois cet émoji. Tout le monde aime les séries d’émojis personnalisés, nous avons donc résolu le problème.
Slack 23.07.30
19 juillet 2023
Corrections de bogues
- C’est résolu : « Slack Dé-Connect ?! » parfois, l’ajout de personnes à un message direct de groupe qui comprenait des utilisateurs Slack Connect entraînait un crash de l’application. Nous avons déployé une mise à jour de rigueur sur tous les mobiles.
- C’est résolu : parfois, l’envoi d’une réponse dans un fil de discussion dont la case « Envoyer également dans le canal » était cochée entraînait un décochage furtif de celle-ci. Nous avons ajouté une vérification pour tous les fils de discussion.
Slack 23.07.20
12 juillet 2023
Corrections de bogues
- C’est corrigé : les bulles des conversations Android subsistaient parfois bien après la lecture des messages en question. Nous les avons éclatées pour régler le problème. Sortez le champagne !
Slack 23.07.10
5 juillet 2023
Corrections de bogues
- C’est corrigé : l’illustration de la loupe assombrissait les résultats de recherche. Un comble ! Nous espérons que vous y voyez un peu plus clair maintenant.
Slack 23.06.40
28 juin 2023
Corrections de bogues
- C’est corrigé : l’application plantait après la réponse « J’arrive bientôt » à une invitation d’appel d’équipe. Vous pouvez désormais prendre votre temps, nous nous occuperons de mettre en attente l’appel d’équipe pour vous.
Slack 23.06.30
21 juin 2023
Corrections de bogues
- C’est résolu : dans les messages directs de groupes importants, la planification d’un message provoquait un plantage soudain si vous tentiez d’apporter des modifications depuis l’écran Brouillons et envoyés. Nos ingénieurs mobile ont réglé ce bug.
Slack 23.06.20
14 juin 2023
Corrections de bogues
- C’est corrigé : vous est-il déjà arrivé de consulter le profil Slack d’une personne et de découvrir que cette personne avait soudainement été ajoutée à votre liste de messages directs récents ? Ne vous inquiétez pas, il ne s’agissait pas d’une fugue, mais d’un simple bug. Le problème a été résolu.
Slack 23.06.10
7 juin 2023
Nouveautés
- Nous avons mis à jour certaines langues et illustrations dans l’application, afin de rendre les flux plus simples et plus plaisants. Rassurez-vous, aucun grand changement à signaler. Juste un peu de ménage en prévision de votre visite.
Slack 23.05.50
31 mai 2023
Nouveautés
- Vous avez déjà vécu cette situation où vous inspirez et expirez un grand coup pour évacuer le stress ? Cette mise à jour est dans le même esprit. Slack n'a pas changé, mais est un chouïa plus fluide.
Slack 23.05.41
26 mai 2023
Corrections de bogues
- Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.
Slack 23.05.40
24 mai 2023
Nouveautés
- Les bugs ont été neutralisés, les performances ont été améliorées, le travail a repris, et le résultat est au top. Profitez de Slack de manière responsable.
Slack 23.05.30
17 mai 2023
Corrections de bogues
- C'est corrigé : les réactions émojis étaient partiellement coupées ou recadrées lorsque la taille de la police utilisée était inférieure à l’option par défaut. Finis les moitiés de smileys !
Slack 23.05.20
10 mai 2023
Corrections de bogues
- C’est résolu : vous avez rencontré un problème lors de l’envoi d’un message ? Nous avons remarqué que lorsque vous saisissiez du texte en japonais avec un clavier externe, la touche Retour déclenchait l’envoi du message au lieu d’ajouter un retour à la ligne. Nous avons appliqué un correctif et résolu ce bug.
Slack 23.05.10
3 mai 2023
Corrections de bogues
- C’est résolu : nous avons supprimé les mentions @ici et @canal des messages directs. Elles n’étaient pas pertinentes et pire, provoquaient un crash de l’application. Désormais, chaque message dans un message direct génère une notification similaire à une @mention. C'est bien suffisant.
Slack 23.04.40
26 avril 2023
Corrections de bogues
- C’est corrigé : il arrivait parfois que les réactions émoji s’affichent sous la forme de carrés gris, ce qui ne traduisait pas vraiment vos émotions. Un message sans réaction est toujours un peu terne. Désormais, votre réaction émoji ne manquera plus jamais de couleur.
Slack 23.04.30
19 avril 2023
Nouveautés
- Bonjour. Nos notes vous manquent ? Vous vous sentez délaissés, en manque de messages ? Rassurez-vous, nous restons proches de vous, c’est juste que nous n’avons aucune note à vous communiquer aujourd’hui. Et c'est aussi une bonne chose !
Slack 23.04.20
12 avril 2023
Corrections de bogues
- C’est corrigé : notre application prenait certaines actions un peu trop à cœur et plantait lorsque vous utilisiez la fonction « Couper » pour du texte après un bloc de code. Cela ne devrait plus se reproduire, et aucun code n’a été altéré dans la manœuvre.
- C’est corrigé : nous étions censés afficher les véritables noms des utilisateurs dans l’en-tête de canal de message direct et non leurs noms d’utilisateur Slack. C'est désormais chose faite, excusez-nous pour la confusion des noms.
Slack 23.04.10
5 avril 2023
Nouveautés
- Pas de gros correctifs à signaler cette semaine, mais ça ne saurait tarder ! Non pas que notre objectif soit d’introduire des bugs, on est d'accord. Mais les faux pas, les ajustements, les erreurs et les corrections sont inhérentes à tout développement. Nous espérons en tout cas que vous appréciez l'aventure avec nous.
Slack 23.03.50
29 mars 2023
Nouveautés
- Pas de nouvelle, bonne nouvelle ! Enfin, ça peut vouloir dire le contraire, mais pas cette fois. Cette fois, c’est bien « pas de nouvelle, bonne nouvelle ». Tant mieux ! Bref, vous pouvez reprendre le cours normal de votre journée.
Slack 23.03.40
22 mars 2023
Corrections de bogues
- C’est corrigé : si vous avez rencontré des problèmes d’impression d’images, cela était probablement dû à notre fonction de zoom. Tout est maintenant rentré dans l’ordre.
- C’est corrigé : lorsque vous utilisiez à la fois des puces et des numéros dans une liste, chaque numéro après une puce redémarrait à 1. Vous pouvez désormais aller de l’avant.
Slack 23.03.30
15 mars 2023
Corrections de bogues
- C’est corrigé : l’application se bloquait régulièrement lors du chargement de l’affichage des brouillons, ce qui rendait vos messages non envoyés invisibles. Il s'agissait bel et bien d'un bug, vous pouvez à nouveau les visionner correctement.
Slack 23.03.20
8 mars 2023
Corrections de bogues
- C’est résolu : les messages des fils de discussion n’affichaient pas l’année dans leur horodatage. Les fils de discussion utiles (numériques tout comme physiques) devraient durer au moins un an, nous avons donc ajouté cette information à leur horodatage.
- C’est résolu : les liens vers les messages archivés affichaient automatiquement le nom et prénom de leur auteur, même lorsque l’affichage du nom était désactivé. Comment appelle-t-on une préférence qui n’est pas respectée ? Réponse : un bug à corriger et archiver.
Slack 23.03.10
1 mars 2023
Nouveautés
- À compter du 6 mars, vous ne pourrez plus vous connecter si vous utilisez certaines anciennes versions de Slack. Si vous avez mis Slack à jour au cours de l’année écoulée, vous ne devriez pas rencontrer de problèmes. Si vous n’avez pas effectué de mise à jour depuis plus d’un an, il y a peu de chances que vous puissiez lire ce message, mais nous le publions tout de même pour la postérité. Alors, n’oubliez pas de mettre vos applications à jour, notre équipe d’assistance vous en sera reconnaissante !
Corrections de bogues
- C’est corrigé : si vous êtes du genre à stresser lorsqu’il reste des messages non lus quelque part, vous pouvez désormais dormir tranquille. Nous avons résolu un bug qui marquait certains canaux comme non lus même lorsque vous les aviez lus. Nous espérons que cela vous aidera à mieux vous concentrer sur vos tâches.
Slack 23.02.40
22 février 2023
Corrections de bogues
- C’est corrigé : les indicateurs visuels des fichiers que vous importiez dans la zone de message ne s'affichaient pas, ce qui remettait en cause le principe d’aperçu du message. Ils sont de retour, pardon pour le bug.
Slack 23.02.30
13 février 2023
Corrections de bogues
- C’est corrigé : nous avons découvert que saisir du texte dans le champ « Accéder à... » ne menait nulle part. On va être direct, il s’agissait d’un bug. Nos ingénieurs ont déployé un correctif, vous pourrez à nouveau utiliser cette fonctionnalité.
Slack 23.02.20
9 février 2023
Nouveautés
- Où que vous soyez, partagez votre écran dans les appels d’équipe sur mobile ! Ouvrez simplement le menu Plus d’options après avoir lancé un appel d’équipe et appuyez sur Partager l’écran. Vous pouvez même utiliser l’application Slack en arrière-plan pour partager le contenu que vous souhaitez depuis votre appareil.
Corrections de bogues
- C’est corrigé : les canaux archivés apparaissaient à tort dans la liste des notifications spécifiques aux canaux, ce qui n'est plus le cas désormais. Mais vous pouvez toujours désarchiver un canal si nécessaire.
Slack 23.01.40
26 janvier 2023
Nouveautés
- Vous pouvez faire plusieurs choses à la fois, et nous aussi. Les clips vidéo peuvent désormais être réduits dans une fenêtre plus petite, vous permettant de poursuivre la lecture tout en travaillant en parallèle.
Corrections de bogues
- C’est corrigé : lorsque vous appuyiez sur le nom d’un bot dans le menu de saisie automatique, vous obteniez une chaîne aléatoire de chiffres et de lettres pour le moins curieuse... Pas de code caché là-dedans, il s'agissait simplement d'un bug.
- C’est corrigé : comment saisir un nouveau message sans clavier ? Le problème est résolu car le clavier reste désormais visible après avoir appuyé sur « Nouveau message ».
Slack 23.01.30
19 janvier 2023
Nouveautés
- Le saviez-vous ? Vous pouvez définir des rappels dans Slack. Sélectionnez « Définir un rappel » après avoir appuyé de façon prolongée sur un message ou saisissez « /rappeler » n’importe où dans Slack, et Slackbot vous enverra une notification en temps voulu.
Slack 23.01.20
12 janvier 2023
Corrections de bogues
- C’est corrigé : notre bannière « Rejoindre ce canal pour répondre dans le fil de discussion » masquait le dernier message de chaque fil de discussion, ce qui n’était pas très pratique. Dorénavant, vous pourrez consulter chaque conversation dans son ensemble avant de décider de la rejoindre ou non.
Slack 23.01.10
4 janvier 2023
Nouveautés
- Ça y est, nous sommes en 2023 ! Comme nous, vous faites le bilan de l'année passée tout en envisageant l’avenir. Alors cette mise à jour n'est pas révolutionnaire, mais elle pose les bases du futur. Slack n'est pas devenu radicalement différent, disons que nous nous sommes juste un peu améliorés. Bonne année !
Slack 22.12.20
15 décembre 2022
Corrections de bogues
- C'est corrigé : vous l’aviez peut-être remarqué, la commande /moi ne mettait plus votre texte en italique. Nos commandes barre oblique ont été rappelées à l’ordre, nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
Slack 22.12.10
7 décembre 2022
Nouveautés
- Vous avez déjà connu des semaines où vous avez l'impression que rien n’avance, mais en y repensant plus tard, vous vous rendez compte que c’est tout le contraire ? C’est exactement le genre de semaine que connaît l’application.
Slack 22.11.40
30 novembre 2022
Nouveautés
- Les menus sont essentiels à l’accessibilité, c’est pourquoi nous avons ajouté un nouveau raccourci pour ouvrir le menu principal de l’application. En appuyant sur la touche Alt, le menu s’ouvrira immédiatement (alors qu’auparavant le curseur se positionnait simplement sur cette section). Nous espérons que ce petit changement améliorera votre expérience sur Slack.
Slack 22.11.30
16 novembre 2022
Nouveautés
- Modifications mineures et petits réglages dans l’application. Nous vous remercions de vous tenir ainsi au courant. Si vous rencontrez le moindre problème, faites-le-nous savoir en envoyant un petit mot à feedback@slack.com.
Slack 22.11.20
9 novembre 2022
Rien de très nouveau cette semaine, mais nous travaillons bien sûr d'arrache-pied pour que tout fonctionne au mieux. Si vous remarquez quelque chose d'anormal (ou même d'un peu étrange), envoyez-nous un e-mail à l’adresse feedback@slack.com !
Slack 22.11.10
2 novembre 2022
Corrections de bogues
- C’est corrigé : les paramètres personnalisés de la barre latérale (tri des canaux par activité récente, sections de canal réduites) revenaient parfois à leur valeur par défaut sans raison apparente. Maintenant qu’Halloween est passé, on a fini de jeter des sorts.
Slack 22.10.50
26 octobre 2022
Corrections de bogues
- C’est corrigé : les recherches en caractères japonais ne renvoyaient à aucun résultat (alors que de nombreux messages correspondaient à la recherche). On s’excuse de ne pas avoir su trouver les mots justes !
- C’est corrigé : les notifications associées aux messages directs et à ceux des bots affichaient systématiquement l’avatar neutre par défaut. Vous pouvez à nouveau mettre un visage sur un nom.
- C’est corrigé : après la publication d’un message sur un fil de discussion, vous aviez beau appuyer dessus de façon prolongée et sélectionner « Envoyer des réponses à ce canal », il ne se passait absolument rien. On va dire qu'il s'agissait de « problèmes de chaîne logistique ».
Slack 22.10.40
19 octobre 2022
Nouveautés
- Si vous aimez faire le ménage, vous pouvez prendre une pause pour réorganiser les canaux dans les sections de votre barre latérale (si vous avez déjà créé ces sections depuis l’application pour ordinateur). De quoi satisfaire les pulsions d'organisation !
Slack 22.10.20
12 octobre 2022
Nouveautés
- Exprimez-vous davantage avec la vidéo, les réactions émoji en direct et plus encore, disponibles maintenant dans les appels d’équipe sur appareils mobiles !
Corrections de bogues
- C’est corrigé : s’il existe un bouton « Télécharger » dans Slack, mais qu’il ne se passe rien lorsqu’on clique dessus, est-ce vraiment un bouton ? Voilà une question existentielle bien compliquée. Ah et sinon, il est de nouveau possible de télécharger des pièces jointes.
- C’est corrigé : la première fois que vous avez tenté d’utiliser l’appareil photo dans l’application, vous avez rencontré une erreur d’autorisation confuse. Il ne faut pas le prendre personnellement, l’appli ne savait pas qui vous étiez. À l'avenir, elle sera bien plus accueillante.
Slack 22.09.40
26 septembre 2022
Nouveautés
- Slack propose désormais des icônes Material Design pour votre écran d’accueil. En espérant que cette expérience vous soit enrichissante !
Slack 22.09.30
19 septembre 2022
Nouveautés
- Ceci pour vous informer d’une notification que vous verrez si vous avez désactivé les notifications dans Slack. Si vous avez tendance à dire « non » aux notifications, appuyez sur le bouton pour nous informer de votre préférence et nous ne vous dérangerons plus.
- Nous avons ajouté des badges « ALT » aux images qui contiennent des descriptions ou du texte alt. Appuyez sur le badge pour lire le contexte supplémentaire de l’image et n’oubliez pas que des descriptions de qualité sont très utiles pour ceux qui utilisent des lecteurs d’écran.
Slack 22.09.20
12 septembre 2022
Nouveautés
- Cette semaine, nous avons du pain sur la planche, mais il nous est difficile d’en dire plus. Comme un canard qui nage dans une rivière : sous l’eau, il agite ses pattes avec force, mais à la surface il semble glisser naturellement en suivant le courant. Eh bien cette semaine, le canard, c’est Slack.
Slack 22.09.10
6 septembre 2022
Nouveautés
- Désormais, lorsque vous sélectionnez du texte dans un message que vous composez, la barre de mise en forme s’affiche automatiquement, pour vous permettre de couper, copier ou coller plus facilement. Un peu comme quand quelqu’un vous tend un mouchoir lorsque vous êtes sur le point d’éternuer, les microbes en moins.
Slack 22.08.50
29 août 2022
Nouveautés
- Cette version de Slack est la dernière que vous pourrez utiliser sur Android 8.0 et 8.1. Mais il vous suffit d’installer Android 9.0 ou une version plus récente sur votre appareil pour continuer à profiter des futures versions de Slack.
Corrections de bogues
- C’est corrigé : on connaît le dicton, la parole est d’argent et le silence est d’or. Sauf dans un appel d’équipe ! Nous présentons donc nos excuses à tous les utilisateurs d’appareils Xiaomi qui ont connu des problèmes audio. Vous pouvez à nouveau donner de la voix dans vos réunions d’équipe.
Slack 22.08.40
22 août 2022
Nouveautés
- Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sontà venir prochainement. Bye !
Slack 22.08.30
15 août 2022
Corrections de bogues
- C'est corrigé : programmer l’envoi d’un message entraînait l’apparition d’une bannière de confirmation qui vous suivait d’un canal à l’autre et qui apparaissait à des moments aléatoires, comme un fantôme. C’était un peu bizarre, voire effrayant, mais nous lui avons réglé son compte.
Slack 22.08.20
8 août 2022
Corrections de bogues
- C'est corrigé : la modification de votre profil et l’annulation de ces modifications entraînaient parfois un mauvais affichage des boutons en haut de l’écran. Vous avez désormais le droit de changer d’avis, et toutes vos options seront à nouveau là où vous les avez laissées.
Slack 22.08.10
1 août 2022
Nouveautés
- Nous faisons tout notre possible en coulisses pour vous proposer un produit qui fonctionne conformément à vos attentes. Si vous remarquez quoi que ce soit, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse feedback@slack.com !
Slack 22.07.30
25 juillet 2022
Nouveautés
- Les en-têtes dans la partie supérieure des conversations ont été mis à jour pour plus de lisibilité. Désormais, les marque-pages ou les messages épinglés figurent à côté du nombre de membres, et si vous appuyez sur ce texte, vous accédez à l’écran des informations de la conversation.
Corrections de bogues
- C'est corrigé : les applications affichaient les dates des événements à venir, mais pas leur heure de début. Certes, la vie est plus excitante avec un peu de mystère, mais ça reste pénible de manquer ses réunions !
- C'est corrigé : les bannières de notifications ne contenaient pas le bouton « Répondre ». Un peu comme une retraite silencieuse forcée… Les réponses sont à nouveau disponibles, exprimez-vous !
Slack 22.07.20
18 juillet 2022
Corrections de bogues
- C'est corrigé : vous aviez une impression étrange de déjà-vu ? C'était bien un bug, qui ouvrait le dernier canal consulté et non celui sur lequel vous veniez de cliquer dans votre barre latérale.
Slack 22.07.15
11 juillet 2022
Nouveautés
- Rien à signaler cette fois-ci. Du moins, rien de visible mais il se passe beaucoup de choses en coulisses. Nous travaillons dur pour améliorer Slack, mais il s’agit cette fois d’un travail en coulisses.
Slack 22.07.10
5 juillet 2022
Nouveautés
- Rien de particulier à signaler cette semaine mais nous sommes quand même occupés, rassurez-vous… Disons que nous nous travaillons en coulisse, pour que tout soit prêt la prochaine fois qu’une mise à jour pointe le bout de son nez.
Slack 22.06.25
27 juin 2022
Corrections de bogues
- C'est corrigé : les utilisateurs des filtres de lumière tiers ont peut-être été confrontés à des boutons et d’autres commandes refusant de répondre tant que lesdits filtres étaient activés. Ne leur dites pas adieu pour autant : nous vous avons devancés et avons résolu le problème.
Slack 22.06.20
20 juin 2022
Nouveautés
- Nous n’avons pas de mises à jour à vous communiquer cette semaine, mais nous vous informons que des changements sont à venir pour cette version. Vous trouverez peut-être que ça manque de précision, mais au moins le suspense reste entier !
Slack 22.06.15
13 juin 2022
Nouveautés
- Pas de grand changement cette fois-ci. Parfois, le meilleur moyen de mesurer les progrès accomplis est de prendre du recul pour constater le chemin parcouru. Le saviez-vous ? Autrefois nous développions des jeux vidéo. C’est assez incroyable.
Slack 22.06.11
24 mai 2022
Nouveautés
- Cette semaine, nous avons du pain sur la planche, mais il nous est difficile d’en dire plus. Comme un canard qui nage dans une rivière : sous l’eau, il agite ses pattes avec force, mais à la surface il semble glisser naturellement en suivant le courant. Eh bien cette semaine, le canard, c’est Slack.
Slack 22.05.20
23 mai 2022
Nouveautés
- Nous avons mis à jour la liste des canaux afin que vous puissiez les trier par activité récente. De plus, les préférences de tri définies sur l’ordinateur se synchronisent désormais avec la vue mobile. Pour plus de commodité, vous verrez également les trois messages directs les plus récents dans l’onglet Accueil.
Corrections de bogues
- C’est corrigé : les images et les vidéos n’affichaient pas d’aperçu, ce que d'aucuns pouvaient trouver mystérieux et excitant, mais que tous les autres trouvaient juste pénible.
- C’est corrigé : sélectionner un émoji faisait disparaître immédiatement le clavier. Pouf ! Pas très pratique pour continuer à taper son message. Désormais, le clavier ne considère plus chaque émoji comme un point final à votre message, et s’affiche à nouveau rapidement.
Slack 22.05.10
9 mai 2022
Corrections de bogues
- C'est corrigé : lors de la suppression d’un message, il arrivait que celui-ci reste présent sur l’application mobile plus longtemps que prévu. Dernier avis à tous les messages supprimés : circulez, il n'y a rien à voir !
- C'est corrigé : les blocs de code sur plusieurs lignes n’étaient pas lisibles avec le mode sombre. Nous avions pris le « mode sombre » un peu trop au pied de la lettre…
- C'est corrigé : si votre téléphone passait en mode paysage pendant la modification de votre profil, le bouton pour enregistrer vos changements disparaissait. C'était fait exprès pour vous permettre de faire une micro-sieste. Non, en fait c’était juste un bug.
Slack 22.04.20
25 avril 2022
Nouveautés
- Petit rappel pendant que vous vaquez à vos occupations : le monde est un endroit unique parce que vous en faites partie, et vous avez un impact sur les autres plus fort que vous ne le pensez. Ah et sinon, aucun changement à signaler au niveau de l’application cette fois-ci !
Slack 22.04.10
11 avril 2022
Nouveautés
- Dans le Quick Switcher, les recherches retournent désormais plus précisément les canaux dont le nom comporte des tirets. Si les résultats de vos recherches posaient auparavant problème, cela ne devrait plus être le cas et nous espérons que nous pouvons « tiret » un trait sur cette situation passée.
Corrections de bogues
- C’est corrigé : certains utilisateurs ne pouvaient plus se voir en peinture mais malheureusement, l’ajout d’une nouvelle photo de profil échouait parfois. Ouf, Slack n’est plus bloqué sur votre pire Photomaton ! Vous pouvez désormais vous montrer sous votre plus bel angle.
- C’est corrigé : sur certains appareils, appuyer sur une notification pouvait aboutir à un résultat inattendu, et revenir en arrière dans un fil de discussion vous renvoyait vers le message de la notification sur laquelle vous aviez appuyé. Un phénomène improbable, que nous sommes tous ravis de ne plus rencontrer.
Slack 22.03.20
28 mars 2022
Nouveautés
- L’application Slack est à présent moins volumineuse (moins de données à télécharger), plus légère et plus compacte. Et plus performante. Sans fioritures. Bien conçue. Simplifiée. Elle va droit au but. Contrairement à nous ici.
Corrections de bogues
- C’est corrigé : tenter de modifier les paramètres de notification d’un canal particulier échouait systématiquement. Ce n'était ni utile, ni même amusant, ça ne marchait pas, point. Il n’y a parfois aucune leçon à tirer d’une erreur. Bref, le problème est résolu.
Slack 22.03.10
14 mars 2022
Nouveautés
- Avant de rejoindre un canal, sa prévisualisation affiche désormais son nom et sa description afin d’obtenir un peu plus de contexte. Cela pourra vous aider à déterminer si le canal #python est destiné aux programmeurs ou aux fans de reptiles.
- Si vous n'êtes pas de ceux qui commencent leur journée de travail à 8 h pétantes (ou si les alertes de Slackbot au réveil vous donnent envie de retourner direct au lit), vous pouvez dorénavant choisir quand vos rappels « Demain » ou « La semaine prochaine » apparaissent. Allez dans Préférences > Notifications pour sélectionner le réglage qui vous convient.
- On adore les émojis. Mais parfois ils prennent trop de place, surtout sur les écrans d'appareils mobiles. Nous avons donc sollicité l'expertise de nos ingénieurs pour déterminer le nombre idéal d’émojis à afficher sur écran, et la réponse est 9. Mais pas de panique ! Si vous souhaitez accéder à la totalité des réactions, elle est accessible d’une simple pression du doigt.
Slack 22.02.20
28 février 2022
Nouveautés
- Si votre entreprise vous autorise à modifier vos messages, vous pouvez rapidement corriger vos fautes de frappe. Appuyez deux fois sur l’un de vos messages pour ouvrir la vue de modification.
- Vous avez déjà publié votre réponse dans un fil de discussion en pensant que vous répondiez dans le canal principal ? Nous aussi. C’est pourquoi vous pouvez désormais partager rétroactivement les messages des fils de discussion dans le reste du canal. Il suffit d’appuyer de manière prolongée sur le message en question, puis de sélectionner l’option « Envoyer des réponses à ce canal ».
- Les images, autocollants et émojis des claviers personnalisés n'étaient pas pris en charge dans Slack, au grand désespoir des utilisateurs férus de GIFs et autres mèmes. C'est désormais le cas, et vous avez maintenant tout un éventail d'émotions à disposition.
- Lorsque vous envoyez un message direct pour la première fois à un utilisateur, les pronoms qu’il utilise s’affichent au début de la conversation. Nous espérons que ce petit plus facilitera le respect et l’inclusion entre collègues.
Slack 22.02.10
14 février 2022
Corrections de bogues
- C'est corrigé : si vous utilisiez un grand nombre d’espaces de travail, vous aviez peut-être constaté que l’application se bloquait quand vous tentiez de fermer l'un de ces espaces. Certains utilisateurs nous ont même affirmé qu’ils avaient l’impression d’entendre « Les Portes du pénitencier » lorsqu'ils se retrouvaient coincés. Pas de panique, les portes sont désormais bien ouvertes !
- C'est corrigé : lorsque vous vouliez modifier votre profil, le clavier bloquait l’affichage de la zone de texte, ce qui vous empêchait de consulter vos modifications. Ce bug était plutôt frustrant, nous avons donc dégagé la zone de texte.
Slack 22.01.30
31 janvier 2022
Nouveautés
- Vous voulez que les URL interactives soient soulignées ? Nous avons ajouté une nouvelle option d’accessibilité au menu des préférences. Elle permet d’améliorer la visibilité des liens.
Corrections de bogues
- Appuyer longuement sur une URL faisait apparaître un menu avec plusieurs propositions, qui ne fonctionnaient pas. Bref, cela créait un faux dilemme puisqu’aucun des choix n’était réellement en option.
- Sur certains appareils, les utilisateurs recevaient des invitations comme "Rejoindre l’appel d’équipe en cours", mais cela ne fonctionnait pas. Pire, ils ne pouvaient plus réduire la bannière. Un peu comme si vous étiez invité plusieurs fois à une soirée, mais que l'on vous refusait l’accès à la porte. Nous sommes vraiment désolés.
- Le fait d’essayer d’archiver un canal partagé dans Slack Connect générait une erreur. Une erreur incorrecte, en plus ! C'est doublement corrigé.
- Les utilisateurs de tablettes nous ont indiqué que lorsque l’un des participants d’un appel interrompait son partage d’écran, leur application crashait. Il faut savoir partager, mais aussi accepter quand ça s'arrête.
Slack 22.01.20
18 janvier 2022
Corrections de bogues
- C'est corrigé : si votre onglet des messages directs était déjà ouvert et que vous faisiez défiler la liste de bas en haut plusieurs fois, peut-être aviez-vous remarqué que la prévisualisation du message était remplacée par le mot « Vous ». Une dévotion un poil excessive, l'affichage correct est rétabli.
Slack 22.01.11
7 janvier 2022
Corrections de bogues
- Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.
Slack 22.01.10
3 janvier 2022
Corrections de bogues
- C'est corrigé : peut-être avez-vous remarqué que lorsque vous marquiez manuellement un message comme non lu, l’application vous empêchait de le marquer comme lu par la suite. Heureusement, le temps adoucit les mœurs (sans compter qu’un petit changement de code ne fait pas de mal). Tout est rentré dans l'ordre et l'état de lecture des messages devrait désormais être bien plus fluide.
Slack 21.12.10
6 décembre 2021
Nouveautés
- Pas de nouvelle, bonne nouvelle ! Enfin, ça peut vouloir dire le contraire, mais pas cette fois. Cette fois, c’est bien « pas de nouvelle, bonne nouvelle ». Tant mieux ! Bref, vous pouvez reprendre le cours normal de votre journée.
Slack 21.11.20
15 novembre 2021
Nouveautés
- La liste des canaux a amélioré son ergonomie. Appuyez longuement sur un canal ou un message direct dans l’onglet Accueil pour marquer une conversation comme lue, interrompre les notifications, copier le nom d’un canal ou le quitter. Tout cela d’une simple pression du doigt !
Slack 21.11.10
1 novembre 2021
Corrections de bogues
- Si vous faites partie de ceux qui zooment au maximum sur l'écran et les caractères, vous avez sans doute constaté que la zone de modification du texte débordait de l’écran. Pas pratique ! Nous voulons que tous les éléments s'affichent, donc l’éditeur devrait maintenant rester à sa place, quel que soit votre niveau de zoom. 🔬
Slack 21.10.20
18 octobre 2021
Nouveautés
- Les nouvelles réactions émoji apparaîtront désormais tout de suite dans la vue des Fils de discussion. Plus besoin d'aller consulter les réactions à vos blagues sur Squid Game, ça devenait épuisant.
- Si vous utilisez Slack Connect pour partager un canal privé avec une autre entreprise, nous nous assurons qu’il reste également privé de son côté. Ainsi, lors de l’acceptation d’un canal partagé privé, il n'y a pas d'option pour le rendre public. Plus de sérénité pour vous, plus de sécurité pour tous.
Slack 21.10.10
4 octobre 2021
Nouveautés
- Vous pouvez dès à présent enregistrer des clips vidéo et audio au sein même de Slack. Intégrez des conversations en face à face lorsque vous faites le point avec votre équipe, répondez aux commentaires ou dites juste bonjour. Une réunion est prévue et vous souhaitez intervenir en chantant ? Un conseil : soufflez-en d’abord un mot à votre responsable !
- La liste des canaux est maintenant plus conviviale. Des avatars sont apparus en regard de vos Messages directs. Quant aux conversations de groupe avec beaucoup de noms, vous bénéficiez désormais d’un peu plus d’espace pour voir à qui vous parlez.
- Les sections de canal peuvent maintenant être réduites ou déroulées d’une seule pression du doigt, pour une expérience plus ordonnée et ciblée.
Corrections de bogues
- C’est corrigé : les chargements de fichiers étaient désactivés sur les canaux Slack Connect, ce qui allait à l’encontre de l’objectif de ces derniers. Vous pourrez à nouveau charger des fichiers à votre guise, sous réserve que vos Administrateurs aient activé l’autorisation.
Slack 21.09.20
20 septembre 2021
Nouveautés
- C’est sans tambour ni trompette que l’on a effectué des améliorations discrètes. Des bugs ont pris la poudre d’escampette. Les rouages de l’appli tournent. Mazette ! On dirait que tout marche comme sur des roulettes.
Slack 21.09.10
7 septembre 2021
Corrections de bogues
- C'est corrigé : appuyer sur l’option de recherche sur Android quand une recherche était déjà en cours créait une boucle de rétroaction de métarecherches, qui pouvait faire planter l’application. Visiblement, elle ne supportait pas d’être confrontée à un phénomène du type Inception, une recherche dans la recherche, une question dans la question, une mise en abîme… Enfin, tout ça tout ça.
Slack 21.08.20
23 août 2021
Corrections de bogues
- C'est corrigé : quand vous parcouriez les émojis ou cherchiez des personnes sur une ancienne version d’Android, le bouton Retour cessait provisoirement de fonctionner. Ce problème a été réparé, vous pouvez effectuer l’une des actions susmentionnées et utiliser le bouton Retour sans problème.
Slack 21.08.10
9 août 2021
Nouveautés
- Cette version de Slack sera la dernière à prendre en charge Android 6 et 7. De plus, à compter du 1er septembre, vous devrez utiliser Android 8 ou une version ultérieure pour vous connecter à Slack. Nous sommes bien conscients que cette annonce peut être contrariante, mais cette configuration minimale est nécessaire pour assurer la sécurité et la fluidité de Slack. Nous vous remercions de votre compréhension.
Corrections de bogues
- C'est corrigé : il arrivait parfois qu’en essayant de changer d’espace de travail en appuyant sur l’icône correspondante, l’utilisateur se voie proposer de se déconnecter, ce qui était assez malpoli de notre part. Vous pouvez désormais naviguer comme bon vous semble !
- C'est corrigé : la rotation de votre appareil mobile alors qu’un texte non envoyé se trouvait dans le champ de saisie provoquait un plantage, ce qui était frustrant sous tous les angles.
- C'est corrigé : dans certains cas rares, le fait d’appuyer sur « Fils de discussion » affichait un message d’erreur au lieu des fils de discussion que vous recherchiez. Nous avons corrigé ce problème afin que vos fils de discussion se trouvent de nouveau là où ils doivent être.
Slack 21.07.20
26 juillet 2021
Nouveautés
- Rejoindre Slack est bien plus rapide via une invitation de connexion partagée. Vous pouvez désormais rentrer sans avoir à remplir un formulaire long et fastidieux. Ouf !
Corrections de bogues
- C'est corrigé : vous pouvez désormais définir un rappel à l’heure que vous souhaitez. C’était déjà le cas, mais nos systèmes étaient un peu trop restrictifs. Vous voulez définir un rappel pour ne pas oublier votre goûter à 16 h ? C’est possible !
Slack 21.07.10
12 juillet 2021
Corrections de bogues
- C'est résolu : les couleurs de peau personnalisées ne s'appliquaient pas aux réactions émoji qui restaient en jaune, la couleur par défaut. À partir d’aujourd’hui, l’émoji envoyé correspondra bien à l’émoji choisi. Ouf !
- C'est résolu : si vous démarrez un nouveau message par le symbole « > », il prendra la forme d’un bloc de citation, comme sur nos autres plateformes. Parfait pour citer Proust dans vos conversations !
Slack 21.06.30
28 juin 2021
Corrections de bogues
- C'est corrigé : si les liens étaient paramétrés dans Slack pour qu'ils soient ouverts dans un navigateur externe, ils ne s'ouvraient pas. Comble de l'agacement, un message d'erreur était généré ! Vous pouvez rester zen, le problème a été résolu.
Slack 21.06.20
14 juin 2021
Nouveautés
- Parfois, il suffit de respirer profondément pour dénouer les tensions accumulées dans le corps. Eh bien cette mise à jour, c'est un peu comme une grande inspiration. Vous êtes toujours dans Slack, mais l’application est plus fluide.
Slack 21.06.10
1 juin 2021
Corrections de bogues
- C'est corrigé : si vos paramètres par défaut n'affichaient pas les images en entier, l’invite « Appuyez pour développer l’image » se confondait avec les aperçus de texte générés à partir d’une URL publiée. Bref, un cafouillage aussi compliqué que la description même de ce bug.
- C'est corrigé : si vous receviez un message direct d’un bot avec des boutons, que vous cliquez sur le message pour le consulter, les boutons ne fonctionnaient pas. Des boutons qui ne marchent pas ont un haut potentiel irritant, donc nous avons résolu le problème.
- C'est corrigé : parfois, vous receviez des notifications de canaux alors qu'elles étaient désactivées. On leur a demandé de lever le pied et de ne plus vous déranger inutilement.
Slack 21.05.20
17 mai 2021
Nouveautés
- Mise à jour mineure mais fort pratique : si vous suivez un lien d’un canal vers un autre, scroller vers la droite vous ramènera désormais vers le canal précédent et non plus vers la liste des canaux.
- Saviez-vous que vous pouvez maintenir votre doigt appuyé sur une réaction émoji pour en connaître l’auteur ? Eh oui ! Si vous le saviez déjà, continuez à profiter de cette fonctionnalité très pratique. Si vous la découvrez, n'hésitez pas à vous en servir !
Slack 21.05.10
3 mai 2021
Corrections de bogues
- C'est résolu : désormais, quand vous appuyez longuement sur l’icône d’application pour ouvrir un message direct récent, vous atterrissez sur ce message direct. On s’est dit que ce serait pas mal que les boutons fassent leur job.
Slack 21.04.20
19 avril 2021
Nouveautés
- Si vous êtes bilingue en chinois simplifié ou traditionnel (ou si vous espérez le devenir un jour), vous pouvez désormais utiliser Slack dans ces deux langues. Définissez vos préférences de langue dans Vous > Préférences > Langue et région.
Corrections de bogues
- C'est corrigé : si Slack était paramétré dans une autre langue que votre appareil, vous receviez un message pour modifier la langue dès que vous lanciez l'appli. Nous avons calmé ces envois intempestifs et vous ne recevrez ce message que lorsque vous changerez manuellement la langue dans Slack.
Slack 21.04.10
5 avril 2021
Nouveautés
- Parfois un émoji vaut mieux qu’un long discours. Le sélecteur et la recherche figurent désormais dans la fenêtre inférieure et vous pourrez voir de nombreux émojis en un seul coup d’œil.
Corrections de bogues
- C'est corrigé : un bug agaçant indiquait un nombre incorrect de réactions dans l’onglet Mentions et réactions (ou, pire encore, n’affichait aucune réaction). Il a été scrupuleusement résolu.
- C'est corrigé : appuyer sur l’icône du micro pour rechercher ou basculer vers un nouveau canal faisait parfois planter l’appli si votre appareil ne prenait pas en charge la reconnaissance vocale. Plus maintenant ! Désormais, votre appareil vous enverra une alerte s’il ne prend pas en charge la reconnaissance vocale.
- Corrigé : plutôt que d’obtenir une page vierge dans Slack lorsque vous saisissez le nom d’un canal introuvable, vous serez désormais informé qu’aucun résultat n’a été trouvé. Ça nous a semblé plus clair.
Slack 21.03.20
22 mars 2021
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! Vous voulez apprécier le moment où vous marquez comme terminé un rappel de tâche. À la place, vous aviez un message d'erreur qui vous gâchait le plaisir. Plus maintenant ! Vous pouvez faire défiler votre to-do list.
- C’est corrigé ! Alors que vous étiez en train de fignoler le message parfait, la moindre micro pression hors du clavier vous sortait de la fenêtre. Ce n’est plus le cas et vous resterez dans votre message aussi longtemps que souhaité.
Slack 21.03.10
8 mars 2021
Corrections de bogues
- C'est corrigé : les messages de groupe étaient difficiles à identifier car la liste des participants était tronquée. Il est désormais plus facile voir les noms quand vous rédigez un message ou que vous utilisez le commutateur rapide. Comme ça, vous savez à l'avance qui est invité à l'apéro du vendredi !
Slack 21.02.20
22 février 2021
Nouveautés
- Avis aux adeptes du sélecteur d’espace de travail : tout d’abord, nous sommes ravis que vous l’ayez adopté au quotidien. Deuxièmement, nous lui avons apporté un petit lifting afin que vous puissiez mieux identifier vos espaces de travail et naviguer plus facilement entre eux.
- Pour certains, la recherche est le cœur même de Slack. Désormais c’est aussi sa base, car il y a maintenant un onglet de recherche dans la partie inférieure de l’application.
- Partager dans Slack des fichiers extérieurs, par exemple ceux de votre application photos, est désormais beaucoup plus simple. Avec les messages directs et les canaux, vous les partagez en quelques clics. Tant mieux ! Car oui, ça aurait dû être le cas depuis longtemps.
Slack 21.02.10
8 février 2021
Corrections de bogues
- C’est corrigé : jusqu'à présent, pas moyen d'afficher un profil d'utilisateur en cliquant sur sa photo ou son nom dans un fil de discussion. Non pas qu'on vous snobait, on avait juste raté le coche. On s'est rattrapé depuis, le profil s'affiche désormais quand on clique.
Slack 21.01.20
25 janvier 2021
Corrections de bogues
- C'est résolu : un plantage mystérieux pouvait se produire quand vous vouliez modifier votre profil et que vous tourniez en même votre téléphone. Bien étrange, mais ça n’arrivera plus.
Slack 21.01.11
21 janvier 2021
Corrections de bogues
- Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.
Slack 21.01.10
11 janvier 2021
Corrections de bogues
- C’est corrigé : parfois, l’appli Slack plantait quand vous la lanciez en mode paysage sur votre tablette. Plus maintenant ! Horizontal ou vertical, choisissez votre mode sans crainte et selon vos envies.
Slack 20.12.10
14 décembre 2020
Nouveautés
- Vous l'aviez peut-être constaté, le clavier du téléphone apparaissait et disparaissait de façon peu gracieuse, voire saccadée. Finis les secousses, cette fonction a été lissée pour Android 11 et les versions ultérieures.
Corrections de bogues
- C'est corrigé : quand vous consultiez un canal contenant un message avec une pièce jointe audio, Slack pouvait planter si la langue sélectionnée était le coréen. Un bien curieux problème linguistique qui a été résolu.
Slack 20.11.20
30 novembre 2020
Nouveautés
- Jeune aventurier, ton pouvoir « commande barre oblique » est passée au niveau supérieur. Tu as désormais accès aux commandes /développer et /réduire, qui te permet de développer ou de réduire les images et les vidéos incorporées.
Corrections de bogues
- C’est corrigé : sur les smartphones avec une « encoche », certaines images affichées en plein écran étaient masquées en haut par l'encoche (les vrais savent). Slack tient désormais compte de l’encoche.
Slack 20.11.10
9 novembre 2020
Corrections de bogues
- C'est corrigé : quand vous ajoutiez une ligne à un bloc de citation ou à un bloc de code, Slack crashait. Oubliez ce mauvais souvenir, vous pouvez maintenant créer vos blocs comme vous le souhaitez.
Slack 20.10.20
26 octobre 2020
Nouveautés
- Nous publions chaque semaine ces notes pour assurer un haut niveau de performance. Puisque nous n'avons a rien de particulier à dire aujourd'hui, parlons de ce qui a été oublié. Vous saviez par exemple que sur appareil mobile, vous pouviez appuyer longtemps sur un message pour le marquer comme non lu ? Ou que vous pouviez définir un rappel pour le lire plus tard ? Vous le saviez déjà ? Alors tout va bien. On vous laisse tranquille.
Slack 20.10.10
12 octobre 2020
Nouveautés
- Slack est désormais disponible en coréen. Youpi ! Vous pouvez enfin envoyer un message direct à votre membre préféré des BTS. Non, c'est une blague.
Corrections de bogues
- Le temps est certes une question de perception, mais il ne s'agit pas non plus de deviner l'heure avec la position du soleil. Désormais, nous affichons l'heure en la synchronisant avec les préférences de votre appareil. Si vous optez pour l’horloge en format 24 heures, elle s'affichera quand vous redéfinirez un statut personnalisé qui a expiré ou quand vous mettrez une notification en pause.
Slack 20.09.20
28 septembre 2020
Nouveautés
- Vous avez peut-être entendu parler de Slack Connect, un outil qui vous permet d’ajouter vos partenaires, clients et fournisseurs à des canaux afin de réduire les interminables échanges d’e-mails. Si votre entreprise le permet, vous pouvez désormais ajouter une entreprise à un nouveau canal directement dans l’appli mobile.
Corrections de bogues
- C'est corrigé : parfois, revenir en arrière est nécessaire. Auparavant, des pressions répétées sur le bouton de retour entraînaient des anomalies d’affichage. Nous étions à l’origine de ce problème, qui a été résolu. Vous pouvez reprendre vos activités.
Slack 20.09.10
14 septembre 2020
Nouveautés
- On a éliminé les bugs, amélioré la performance, relevé nos manches et le résultat est au rendez-vous. Profitez de Slack !
Slack 20.08.30
31 août 2020
Nouveautés
- Nous apportons parfois des améliorations essentielles, mais invisibles. C’est le cas ici : vous ne devriez pas remarquer de différence, et c’est très bien. Slack doit continuer à fonctionner normalement.
Slack 20.08.20
17 août 2020
Nouveautés
- Parfois, nous proposons des améliorations et des corrections de bugs si complexes qu’on ne peut les traduire en quelques mots. Justement, en parlant de mots… Avez-vous essayé les notifications à partir de mots-clés ? C'est le moyen idéal pour suivre les sujets qui vous bottent. Consultez et paramétrez vos mot-clés en appuyant sur Vous > Paramètres > Mes mot-clés. Très pratique.
Slack 20.08.10
3 août 2020
Nouveautés
- Tout nouveau : vous avez déjà consulté un fil de discussion mais vous souhaitez plancher dessus plus tard ? Vous pouvez désormais le marquer comme non lu. Youpi ! Appuyez longuement sur le premier message par lequel vous souhaitez commencer, et sélectionnez l’option "non lu" du menu. Cette fonction était déjà disponible pour les messages des canaux, elle l’est désormais pour les fils de discussion. Pratique !
Slack 20.07.20
20 juillet 2020
Corrections de bogues
- C'est corrigé : certains utilisateurs ont remarqué qu’on pouvait sélectionner « Envoyer également sur le canal » en cliquant sur l’espace vide à côté de la case à cocher dans une réponse avec fil de discussion. Nous avons resserré cet espace : vos réponses ne sont visibles hors du fil de discussion que si vous le voulez.
Slack 20.07.10
6 juillet 2020
Nouveautés
- Vous pouvez désormais personnaliser chaque jour les paramètres de vos notifications : vous pouvez donc suspendre les notifications pour la journée avec le mode Ne pas déranger. (Vous aimeriez aussi une fonction pour éviter d'être dérangé par votre chat, le livreur, les cris des enfants ? On compatit…)
Slack 20.06.20
22 juin 2020
Nouveautés
- C'est la dernière version de Slack qui fonctionnera sur Android 5.0. À l’avenir, pour recevoir des mises à jour, vous devrez avoir installé la version 6.0 d’Android (ou version ultérieure).
Corrections de bogues
- Corrigé : Si vous rédigiez une réponse à un fil de discussion qui était ensuite supprimé, vous ne pouviez plus ouvrir votre brouillon. Plus maintenant ! Vous pouvez désormais ouvrir, copier et supprimer ces brouillons.
Slack 20.06.10
8 juin 2020
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! Quand vous consultiez la liste des canaux, les boutons « + », qui permettent de parcourir les canaux ou de créer un nouveau message direct, étaient parfois capricieux. Ils sont maintenant au garde-à-vous.
Slack 20.05.21
2 juin 2020
Corrections de bogues
- Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.
Slack 20.05.20
25 mai 2020
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! En cliquant sur le bouton Ajouter une image à un canal ou à un message direct, l’écran pour sélectionner les images s'affichait trop lentement à notre goût. Le chargement est à présent bien plus rapide.
- En cliquant longuement sur un message, l’option « Démarrer une conversation » n'apparaissait plus dans le menu. Il était donc impossible d'en commencer une. Nous n’avions pas supprimé l’option, elle avait juste disparu. Nous l’avons maintenant remise à sa place, dans le menu.
Slack 20.05.10
11 mai 2020
En bref : nous avons repensé la disposition de l’appli. Consultez notre blog à l’adresse SlackHQ.com ou notre centre d’assistance pour en savoir plus sur ces améliorations. Nous allons ici nous concentrer sur les nouveautés et les résolutions de problèmes.
Nouveautés
- Quoi de neuf ? Presque tout. Nous avons presque tout changé. Tellement de choses ! Beaucoup de changements.
Corrections de bogues
- Auparavant, l’accès aux quatre éléments les plus populaires auprès des utilisateurs était compliqué. Ce n’est désormais plus le cas, grâce à une nouvelle barre de navigation très pratique au bas de l’appli, qui renferme : un aperçu de l’Accueil pour votre barre latérale, vos Messages directs (classés par ordre chronologique), vos Mentions (pour améliorer votre réactivité) et Vous (parce que vous le valez bien, et aussi parce que le paramétrage de votre statut et de vos préférences se devait d’être plus accessible).
- Le commutateur de l’appli de bureau est fantastique, mais nous avons découvert que les utilisateurs mobiles ne l’utilisaient pas tant que cela. Nous avons donc agrandi et amélioré la fenêtre Accéder à pour y remédier. Croisons les doigts !
- Il était assez difficile, bizarrement, de rédiger un nouveau message dans un canal ou un message direct sans d’abord trouver cet emplacement. Nous avons rectifié le problème grâce à une bonne dose de logique, de conception logicielle et via l’ajout d’un bouton de rédaction dans le coin inférieur droit.
- Toutes nos excuses à ceux qui voulaient paramétrer facilement des rappels, lancer des Flux de travail ou accéder à leurs applis favorites dans des canaux et des conversations, car c’était un peu difficile jusqu’ici. Un éclair flambant neuf, sous la fenêtre de message, vous donne un accès rapide aux raccourcis, et corrige ce vieux problème.
- Et dites également adieu à cet excès de balayage d’écran pour naviguer dans l’ancienne version de l’appli. Nous avons simplifié tout ça : dorénavant, balayer l’écran vers la droite fait apparaître votre espace de travail et vos préférences, tandis qu’en faire de même vers la gauche ouvre la dernière conversation à laquelle vous avez participé. Grâce à ces changements, nous avons bon espoir que vous atteigniez l’omniscience et la capacité à voyager dans le temps. Rien que ça.
- Et oui, nous le savons. Il y aura un temps d’adaptation. Nos doigts ont développé une mémoire musculaire, mais après avoir ajouté des fonctionnalités et des options au fil des ans, il fallait que l’on prenne du recul pour s’assurer de leur utilité. Consultez notre article de blog pour en savoir plus, et n’oubliez pas que vos commentaires sont les bienvenus. Merci de nous avoir lu jusqu’ici. Nous l’apprécions, tout comme nous vous apprécions.
Slack 20.04.20
27 avril 2020
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! Sur certains appareils, la zone de saisie de texte était parfois invisible après le changement de canal. Elle n’avait pas disparu, elle était simplement passée en bas de l’écran. La coquine. Il est désormais de nouveau possible d’envoyer des messages sans devoir jouer au chat et à la souris avec la zone de message.
Slack 20.04.10
13 avril 2020
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! L’application de certains utilisateurs devant utiliser un code d’accès pour accéder à Slack plantait lors de sa saisie. Désormais, la saisie du code d’accès permet d’accéder à l’application. Cela devrait rendre son utilisation plus agréable.
Slack 20.03.30
30 mars 2020
Nouveautés
- C’est sans tambour ni trompette
que l’on a effectué des améliorations discrètes.
Des bugs ont pris la poudre d’escampette.
Les rouages de l’appli tournent. Mazette !
On dirait que tout marche comme sur des roulettes.
Slack 20.03.20
16 mars 2020
Nouveautés
- Vous ne vous êtes peut-être aperçu(e) de rien, mais nous avons beaucoup travaillé pour que tout continue à fonctionner correctement. À l’heure actuelle, tout va très bien.
Slack 20.03.10
2 mars 2020
Nouveautés
- Quoi de neuf ? Pas grand-chose... Ou plutôt si. Je m’explique. Voici une mise à jour qui améliore de nombreux petits détails invisibles pour l’utilisateur lambda. Des choses qui passeraient normalement inaperçues. Si on devait lui donner un nom, ce serait : « Correctif de bogues et améliorations mineures ».
Slack 20.02.20
17 février 2020
Nouveautés
- L’application pour Android a fait une cure de remise en forme pour la nouvelle année ! Elle a perdu du poids pour faciliter le téléchargement et démarre dorénavant au pas de course.
Slack 20.02.10
3 février 2020
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! Les personnes qui utilisent Chrome OS avec un clavier externe constataient que certains messages étaient publiés en double lorsqu’ils utilisaient la touche Entrée de leur clavier. À partir de maintenant, le message ne sera publié qu’une seule fois (si c’est bien ce que vous souhaitiez).
- C’est corrigé ! Coller un segment de texte puis le modifier pour le mettre en forme (en italique par exemple) provoquait un crash, sans explication aucune. Vous pouvez de nouveau ajouter une petite touche pour faire ressortir le paragraphe que vous avez collé. Alors allez-y : osez mettre votre texte en gras (ou en italique, c'est vous qui voyez) !
Slack 20.01.20
21 janvier 2020
Nouveautés
- Nous faisons tout notre possible, dans les coulisses, pour vous proposer un produit élégant qui fonctionne conformément à vos attentes. Si vous remarquez quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter !
Slack 20.01.10
6 janvier 2020
Corrections de bogues
- Correction : dans un message provenant d’un bot, les boutons et les menus qui devaient permettre de répondre aux actions d’un utilisateur ne fonctionnaient pas. Ce n’était pas le début de la révolte des robots, mais un simple bogue qui a été résolu.
Slack 19.12.10
9 décembre 2019
Nouveautés
- Bonne nouvelle ! Pour ceux qui ne peuvent pas résister à l’envie de mettre en forme leurs messages lorsqu’ils sont en déplacement, nous avons ajouté un outil de mise en forme dans la zone de message.
Corrections de bogues
- Si par hasard vous aviez fait pivoter votre appareil immédiatement après l’envoi d’un message, une copie de ce message pouvait rester dans le champ de saisie et être ensuite envoyée. Pourquoi ? Mystère ! La technologie nous réserve parfois bien des surprises. Quoi qu’il en soit, le problème est maintenant résolu.
Slack 19.11.20
18 novembre 2019
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! L’exécution de la commande /renommer pour renommer une chaîne sans indiquer de nom ne provoque plus de plantage. Par contre, malgré des efforts acharnés, la commande /plantage ne fonctionne toujours pas. Vous utilisiez peut-être /renommer pour faire planter votre flux de travail ? Dans ce cas, nous sommes vraiment désolés, mais vous allez devoir trouver une autre solution.
Slack 19.11.10
4 novembre 2019
Nouveautés
- Circulez, il n’y a rien à voir… si ce n’est du travail dans l’ombre pour nous préparer aux futures fonctionnalités (et aux futurs bogues, bien sûr).
Slack 19.10.20
21 octobre 2019
Corrections de bogues
- Corrigé : le thème « Aubergine version classique » utilisait la palette de couleurs du nouveau thème Aubergine (qui sera peut-être le futur thème classique). Nous sommes revenus à la version classique-classique.
- Corrigé : parfois lorsque l’on voulait afficher un long message dans une boîte de dialogue, une fenêtre vide apparaissait à la place. Il vaut parfois mieux ne rien changer. Ce n’était toutefois pas notre intention. Nous avons donc résolu le problème.
Slack 19.10.11
11 octobre 2019
Corrections de bogues
- Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.
Slack 19.10.10
7 octobre 2019
Nouveautés
- Les utilisateurs du mode sombre découvriront que trois options s’offrent désormais à eux : Activer (qui active le mode), Désactiver (qui désactive le mode) ou une option qui adopte la valeur par défaut du système. Les utilisateurs d’Android 9 et des versions antérieures peuvent dans le même temps configurer l’application pour que le mode sombre soit activé lorsque l’appareil passe en mode économiseur de batterie. Dans les deux cas, ça fonctionne !
- Tous les thèmes par défaut de la barre latérale sont maintenant pris en charge dans le mode sombre. Ainsi, lorsque vous passerez en mode sombre, le thème par défaut que vous utilisez variera légèrement pour s’y accorder.
- Parce qu’il faut toujours vivre avec son temps, les mises à jour ne pourront désormais être téléchargées que sur les appareils sous Android 5.0 (c’est à dire Lollipop) ou version plus récente.
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! Pour faciliter leur lecture, les bannières « Connexion » et « Déconnecté » sont maintenant plus claires dans le mode sombre.
- C’est corrigé ! La liste horizontale des « réactions émoji rapides » pouvait parfois contenir un trop grand nombre d’émojis, et ces derniers se chevauchaient les uns les autres. Ironie de l’histoire, cette « cacophonie visuelle » ralentissait les réactions, et nous avons dû résoudre rapidement le problème.
Slack 19.09.20
23 septembre 2019
Corrections de bogues
- Corrigé : sur l’écran Fils de discussion, après la suppression d’une réaction, aucune autre réaction ne pouvait être ajoutée. Vous avez désormais la possibilité de pouvoir changer d’avis ou modifier votre emoji et vous êtes à présent en mesure de le faire plusieurs fois.
Slack 19.09.10
9 septembre 2019
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! Dans un fil de discussion, cocher la case pour que votre réponse soit également publiée dans la chaîne pouvait créer des problèmes d’affichage : la réponse semblait avoir été envoyée deux fois dans le fil. Il fallait alors fermer et rouvrir le fil pour que tout ait à nouveau une apparence normale. En réalité, la réponse était bien publiée une seule fois, et elle sera dorénavant affichée une seule fois. Logique, non ? Désolés pour ce problème.
Slack 19.08.20
26 août 2019
Corrections de bogues
- Correction : l’interruption qui survenait parfois lors du retour en ligne, après l’envoi d’un message en mode hors ligne, est désormais corrigée. L’application reste active et le message est envoyé. Tout le monde y gagne.
- Correction : pour les personnes qui utilisent Slack en anglais britannique, le bouton « Rejoindre la chaîne » (qui apparaît au bas des chaînes dont vous ne faites pas encore partie) s’affichait de la façon suivante : « Rejoindre la %1$s ». Nous avons appris qu’il ne s’agissait pas de l’orthographe britannique du terme « chaîne », donc nous avons modifié cela. Nous en sommes terriblement confus.
Slack 19.08.10
12 août 2019
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! Parfois, les messages sortants vers une chaîne semblaient avoir été envoyés deux fois.
- C’est corrigé ! Parfois, les messages sortants vers une chaîne semblaient avoir été envoyés deux fois. Le problème est maintenant résolu.
Slack 19.07.31
6 août 2019
Corrections de bogues
- Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.
Slack 19.07.30
29 juillet 2019
Corrections de bogues
- Correction : il était très difficile (voire impossible) de lire les blocs de code lorsque le mode sombre était activé. On s'en excuse, nous allons persévérer et faire des tests afin d'améliorer ces éléments.
- Correction : un bug étrange (et très rare) faisait planter l'interface lorsqu'un utilisateur faisait défiler les résultats de recherche et que ces derniers contenaient un message avec fichier joint. Ce bug est de l'histoire ancienne !
- Correction : les boutons qui apparaissaient après avoir @-mentionné un utilisateur sur une chaîne (« Inviter à rejoindre une chaîne » et « Partager un lien ») ne fonctionnaient pas correctement. Si vous avez été confronté à ce phénomène par le passé et que vous vous demandiez si vous aviez vraiment cliqué sur ce bouton, soyez rassuré : vous n’étiez pas fou. Cette anomalie a été résolue.
Slack 19.07.20
15 juillet 2019
Corrections de bogues
- Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.
Slack 19.07.10
1 juillet 2019
Corrections de bogues
- Correction : parfois, une image disparaissait alors que vous tentiez de l’afficher en plein écran. Bref, tout le contraire de ce que vous vouliez ! Heureusement, c’est maintenant le contraire du contraire qui se produit (autrement dit, ce que vous vouliez depuis le début).
- Correctif : vous pouvez maintenant mentionner (@mention) ou rechercher des utilisateurs dont les noms contiennent des caractères chinois, japonais ou coréens.
- Correctif : auparavant, lorsque vous essayiez d’ajouter un espace de travail, vous pouviez rencontrer un message vous indiquant qu’une erreur s’était produite et vous invitant à réessayer l’opération. Nous avons résolu ce problème, et tout fonctionne normalement à présent. Désormais, vous n’avez plus besoin de répéter l’opération, puisque tout fonctionne immédiatement.
Slack 19.06.20
17 juin 2019
Corrections de bogues
- Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.
Slack 19.06.10
3 juin 2019
Corrections de bogues
- Correction : les images envoyées dans une chaîne ne s’affichaient pas toujours. Cela ne se produisait que parfois, sans raison apparente. Nous avons réussi à déterminer l’origine de ce dysfonctionnement et toutes les images devraient désormais s’afficher correctement.
- Correction : avant, lorsque vous essayiez de charger des fichiers animés .gif et .webm, les versions non animées de ces fichiers étaient parfois chargées. Ce n’est plus le cas.
Slack 19.05.20
20 mai 2019
Nouveautés
- Quand vous sélectionnez une image à charger, vous pouvez maintenant tapoter sur sa version réduite pour la prévisualiser ou appuyer de manière prolongée dessus pour en modifier le titre.
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! La rotation de votre téléphone de la vue portrait vers la vue paysage faisait parfois planter l’application. Grand mystère… mais quoi qu’il en soit, ce n‘est plus le cas. Ou si vous préférez : vous pouvez maintenant passer d’une vue à l‘autre sans risque.
- C’est corrigé ! Sur certains appareils dotés de claviers physiques, la zone de message empêchait le bouton Envoyer d’apparaître, ce qui était pour le moins fâcheux. Le bouton est bien là maintenant.
- C’est corrigé ! La @mention d’utilisateurs avec des caractères issus de langues qui s’écrivent de droite à gauche fonctionne maintenant quand vous tapez les noms et prénoms. C‘est la moindre des choses, non ?
Slack 19.5.1
6 mai 2019
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! Lors d’un appui prolongé sur un message pour effectuer une action (marquer comme non lu, définir un rappel ou partager un contenu), certaines des actions sur le message se chevauchaient de manière inesthétique. Tout est bien plus glamour maintenant !
Slack 19.4.2
22 avril 2019
Nouveautés
- Hello, Olá et Hola ! Slack est désormais disponible dans trois autres langues : anglais britannique, portugais brésilien et espagnol d’Amérique. Élémentaire, mon cher Watson ! Obrigago! ¡Hasta luego!
- Google Smart Lock étant désormais pris en charge, vous pouvez à présent vous connecter à Slack en un seul clic si vous avez activé cette fonctionnalité sur votre appareil.
Slack 19.4.1
8 avril 2019
Nouveautés
- Le navigateur de chaînes qui s’ouvre lorsque vous cliquez sur le bouton + en haut de votre liste de chaînes a connu de nombreuses petites améliorations. Pour commencer, les chaînes dont vous êtes membre sont désormais indiquées. À vous de découvrir les autres changements en cliquant dessus.
Corrections de bogues
- Correction : la mention « gif » apparaissait parfois au milieu des images gif animées. Bien qu’exacte et très instructive, cette mention empêchait de voir correctement les images gif. Milles excuses pour cette erreur capitale ! Heureusement, tout cela n’est plus qu’un mauvais souvenir.
Slack 19.3.2
25 mars 2019
Nouveautés
- Vos dernières chaînes non lues devraient désormais être en surbrillance et apparaître en haut de votre barre latérale plus rapidement. Comme Speedy Gonzales !
Corrections de bogues
- Correction : les fichiers hébergés en externe (sur Google Drive par exemple) avaient un bouton de téléchargement qui était beau certes, mais qui ne fonctionnait pas. Il est toujours aussi beau mais maintenant, il fonctionne aussi !
Slack 19.3.1
11 mars 2019
Nouveautés
- Vous pouvez désormais activer et désactiver le mode sombre dans le menu Paramètres. Certes la route a été longue, mais nous voyons enfin le bout du tunnel. Notez que ce mode n’est pour le moment disponible que sur les appareils mobiles. Il sera bientôt également disponible sur l’application pour ordinateur. Nous vous remercions de votre patience et de continuer à nous pousser à en faire toujours plus.
Slack 19.2.2
25 février 2019
Nouveautés
- Nous avons mis à jour la couleur de fond de l’icône de l’application afin qu’elle soit plus visible.
Slack 19.2.1
11 février 2019
Nouveautés
- Un détail que seuls les plus perspicaces relèveront : nous avons changé la numérotation de nos versions. La précédente était 2.76.1, celle-ci est 19.2.1. La plupart d’entre vous ne le remarqueront pas, mais nous voulions juste vous assurer que vous n’aviez rien manqué. Vous pouvez reprendre le cours normal de votre journée.
Corrections de bogues
- Correction : parfois, les @mentions et les blocs de citation s’affichaient dans de drôles de couleurs ou ne s’affichaient pas du tout. Il était hors de question que cela reste comme ça. Nous avons donc résolu cette anomalie.
Slack 2.76.1
30 janvier 2019
Corrections de bogues
- Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.
Slack 2.76
28 janvier 2019
Nouveautés
- Lorsque vous chargez un fichier PDF dans une chaîne ou un message direct, un aperçu de la première page s’affiche, désormais, comme par magie.
Corrections de bogues
- Correction : le bouton Fermer la conversation ne fonctionnait plus. Nous avons résolu l’anomalie.
Slack 2.75
16 janvier 2019
Nouveautés
- Vous allez constater que le bouton de notre application arbore un logo flambant neuf. Si cela vous intéresse, vous trouverez plus d’explications sur notre blog, à l’adresse SlackHQ.com. (Sachez que n’avons pas tout chamboulé, seul le logo a évolué.)
Slack 2.74
7 janvier 2019
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! Les émojis personnalisés pouvaient paraître écrasés ou étirés, et ce n‘était tout simplement pas acceptable. Nous faisons amende honorable. Désormais les émojis s‘affichent de manière convenable.
Slack 2.73
10 décembre 2018
Nouveautés
- Correction :
lorsque vous changiez de chaîne de conversation,
puis écriviez, au passage,
dans la zone de message,
aucune action ne s’opérait en réaction. Vous pourrez désormais pianoter, papoter
et tout noter, à votre guise, sur le clavier.
Slack 2.72
26 novembre 2018
Nouveautés
- Besoin de différer vos notifications ou de vous absenter pendant plus de 24 heures ? Bonne nouvelle ! Vous pouvez maintenant suspendre vos notifications pendant plus d’une journée ou les différer jusqu’à une date ou une heure que vous pourrez spécifier. Nous avons également ajouté deux nouveaux délais prédéfinis : « Jusqu’à demain » et « Jusqu’à la semaine prochaine ». Et voilà ! Vous disposez d’une panoplie d’options pour différer vos notifications !
Slack 2.71
5 novembre 2018
Nouveautés
- Désormais, lorsque vous aurez confirmé votre adresse e-mail, la liste de vos espaces de travail apparaîtra. Vous pourrez sélectionner ceux qui vous intéressent et, bien entendu, vous y connecter.
- Vous pouvez maintenant recevoir des notifications pendant que vous utilisez l’application. Ainsi, par exemple, lorsque vous consulterez le contenu d’une chaîne et que vous recevrez un message direct, vous ne risquerez plus de le manquer. Notez que si cette fonctionnalité ne vous intéresse pas, vous pouvez la désactiver dans le menu « Paramètres de notification ».
Corrections de bogues
- Correction : les utilisateurs d’Enterprise Grid, qui étaient ajoutés à un nouvel espace de travail, ne voyaient s’afficher cet espace qu’après s’être déconnectés puis reconnectés. L’espace de travail apparaîtra maintenant bien plus rapidement.
Slack 2.70
22 octobre 2018
Nouveautés
- Si votre appareil fonctionne avec Oreo ou avec une version plus récente d’Android, vos notifications sont désormais classées par catégories, ce qui vous permet de mieux contrôler comment et quand vous les voyez.
- Les personnes dont l’organisation utilise Enterprise Grid peuvent trouver plus rapidement la chaîne dont elles ont besoin. En effet, il est désormais possible de rechercher et de trouver des chaînes dans tous les espaces de travail via le menu « Accéder à... ».
Donc, si vous vous trouvez dans l’espace de travail « Ventes » mais que vous recherchez « #chats » dans l’espace de travail « Réseaux sociaux », vous pouvez maintenant y accéder à l’aide du Commutateur. (Cela suppose que « #chats » ne se trouve pas déjà dans l’espace de travail « Ventes ». Si c’est le cas, promis, nous ne porterons pas de jugement !)
Slack 2.69
8 octobre 2018
Corrections de bogues
- Correction: parfois, si l’application ne parvenait pas à détecter le statut d’un utilisateur, elle pouvait malheureusement planter. :-( Inutile d’en faire une salade, elle ne devrait plus vous laisser tomber.
Slack 2.68
24 septembre 2018
Nouveautés
- Correction : un appel Slack apparaissait parfois comme étant toujours en cours dans la barre des notifications, même s’il était terminé. Tout nouvel appel manquait alors à l’appel. Mille pardons de vous avoir fait attendre, vous ne devriez plus nous y reprendre ! À l’heure actuelle, vous pouvez passer des appels à la pelle !
Slack 2.67
10 septembre 2018
Nouveautés
- Rien ne dure indéfiniment. Désormais, lorsque vous définissez votre statut, vous pouvez indiquer une date ou une heure d’expiration. Ainsi votre statut n’affichera plus, par exemple, « Travaille à domicile mardi », un jeudi ou « En réunion » pendant deux jours d‘affilée !
- Correction : le bouton du menu qui s’affiche lorsque vous consultez le profil d’un utilisateur était un pixel trop bas. Il est maintenant parfaitement centré.
- Correction : lorsque vous ajoutiez un message aux favoris, il arrivait (quoique très rarement) que l’étoile soit remplacée par une autre icône affichant : « No icon » (Pas d’icône). Incohérent, non ? La bonne icône s’affiche désormais à la place de l’icône « No icon ».
Slack 2.66
27 août 2018
Nouveautés
- Les actions sur les messages sont maintenant disponibles sur les appareils Android. Il est désormais encore plus facile de créer des tâches, d’ajouter des commentaires sur des tickets ou de suivre le déroulement de projets alors que vous êtes en déplacement. Lorsque vous connectez à Slack d’importants outils comme Asana, Zendesk ou Jira, vous pouvez à présent appuyer de façon prolongée sur un message et suivre vos projets sans avoir à vous connecter à ces outils. C’est vraiment très pratique. Allez-y, essayez !
Corrections de bogues
- Correction : les notifications étaient parfois désactivées après avoir restauré l’application à partir d’une version de secours. Nous savons que ce n’était pas une des conséquences prévues de la restauration de votre application.
Slack 2.65
13 août 2018
Nouveautés
- Le problème de la forme pour les raccourcis d’applications a été résolu. Lorsque vous créez un raccourci pour une application, la forme de l’icône correspond désormais à celle des autres icônes de votre écran d’accueil. Ce changement nous a été demandé par un utilisateur appelé Ian. Ian, vous voilà servi.
Corrections de bogues
- Problème résolu : lorsque vous essayiez d’ouvrir une pièce jointe qui avait été transférée dans Slack en utilisant l’adresse e-mail de transfert de Slack, l’application se bloquait. Ce n’est plus le cas.
Slack 2.64
30 juillet 2018
Nouveautés
- Les fils de discussions prennent désormais en charge les fichiers. Vous pouvez maintenant charger des images et des fichiers directement dans les fils de discussion (de la même manière que vous pouvez les charger dans les messages). Lorsque vous commentez un fichier ou une image, votre commentaire est stocké comme réponse dans le fil de discussion. Cette réponse apparaît donc dans le fil de discussion (qui lui est lié à un message).
- La fonctionnalité permettant de diagnostiquer les problèmes de notification fonctionnait mieux sur certains appareils que sur d’autres. Ce n’est plus le cas. Désormais, il n’y a plus de discrimination.
- Rechercher une chaîne et passer d’une chaîne a l’autre sont des opérations dont nous avons amélioré les performances.
Slack 2.63
16 juillet 2018
Nouveautés
- Si par hasard vous effectuez des recherches en chinois, en japonais ou en coréen, cela fonctionnera maintenant beaucoup mieux.
Corrections de bogues
- Correction : un ensemble de bogues provoquant la confusion si un utilisateur était en ligne ou hors ligne. Désormais, si vous indiquez votre disponibilité en saisissant « /absent » ou via le menu des paramètres de l’utilisateur, votre statut apparaît correctement dans l’application.
Slack 2.62
9 juillet 2018
Corrections de bogues
- Correction : l’option « Supprimer le message », située à côté d‘un message que vous n’aviez pas pu envoyer, ne supprimait justement pas ce message. Milles excuses ! C’est maintenant réglé.
Slack 2.61
18 juin 2018
Corrections de bogues
- Correction : appuyer plusieurs fois et rapidement sur le bouton de partage pouvait entraîner le partage infini du fichier. Enfin, jusqu‘à ce que vous soyez obligé(e) d’éteindre l’application ! Ce comportement incohérent ne devrait plus se reproduire.
- Correction : télécharger un fichier dont le nom contient le caractère % n’entraînera plus l’arrêt brutal de l’application.
Slack 2.60
4 juin 2018
Corrections de bogues
- Correction : personnaliser le nom d’un bot ne fonctionnait pas. Autrement dit leurs messages apparaissaient accompagnés d’un nom par défaut ou de « bot ». Nous respectons maintenant votre choix !
- Correction : un dysfonctionnement empêchait certains utilisateurs d’appeler avec Slack Calls dans l’application Android. Désolés pour le désagrément ! La ligne a été rétablie et vous pouvez à nouveau appeler.
Slack 2.59
21 mai 2018
Nouveautés
- Si jamais les notifications vous causent des tracasseries, un nouvel outil peut vous dépanner. Il se trouve dans les Paramètres -> Notifications -> Résoudre les problèmes de notifications. Il devrait même faire l’affaire juste en l’ouvrant.
Corrections de bogues
- Correction : si vous faisiez pivoter votre appareil en même temps que vous essayiez de sélectionner un utilisateur avec le commutateur, l’application pouvait tomber en panne. L’application tourne maintenant comme il faut.
- Correction : lors du partage d’un message daté d’aujourd'hui, le mot « aujourd’hui », inscrit dans le pied de page, n’était pas écrit avec une lettre majuscule. Milles excuses pour cette erreur capitale ! Personne ne l’aura peut-être remarquée, mais elle a été tout de même corrigée.
Slack 2.58
7 mai 2018
Corrections de bogues
- Correction : dorénavant l’application peut être utilisée même lorsque la connexion à Internet se fait par bluetooth ou ethernet, ce qui n’était pas possible auparavant ; l’application ne pouvait être utilisée qu’avec une connexion cellulaire ou le wifi.
- Correction : lorsque des utilisateurs dotés de noms particulièrement longs écrivaient des messages, la date et l’heure de l’envoi étaient renvoyés sur une deuxième ligne, ce qui n’était pas très clair. Nous espérons que cela sera plus esthétique d’un point de vue graphique.
Slack 2.57
23 avril 2018
Corrections de bogues
- Corrigé : la recherche de conversations de groupe par l’intermédiaire du commutateur ne se faisait plus aussi rapidement que voulu. Le commutateur a retrouvé son agilité.
- Corrigé : après l’ajout d’une application à un chaîne, il n’était pas possible de supprimer cette appli sur Android. Et maintenant ? Elle disparaît pour de bon si on veut la supprimer.
- Correction : la saisie semi-automatique pour les mentions ne fonctionnait plus pour certains utilisateurs, sauf s’ils actualisaient leur cache. Cette anomalie a été résolue.
Slack 2.56
9 avril 2018
Corrections de bogues
- Corrigé : lorsque vous modifiez votre statut sur l’ordinateur ou dans une autre version de l’application, cela n’était pas reflété partout sur Android. Maintenant, oui.
- Corrigé : si vous répondiez a un fil de discussion, puis corrigiez un message précédent, le champ de texte perdait sa marge latérale gauche. Il s’agissait juste d’une petite anomalie marginale. Tout est rentré dans l’ordre.
Slack 2.55
26 mars 2018
Corrections de bogues
- Correction : dans certains cas, après avoir déplacé les données des utilisateurs vers un nouveau téléphone, les notifications ne fonctionnaient plus. Les utilisateurs devraient maintenant recevoir leurs notifications en bonne et due forme.
- Correction : les chargements de fichiers inférieurs à 1 Mo affichaient leur taille de manière scientifique. Il était peut-être intéressant de savoir que votre fichier faisait 9.320000e+02B, mais cela n’était pas très utile. Cette information superflue ne sera plus dispensée.
Slack 2.54
12 mars 2018
Corrections de bogues
- Correction : une notification d’un nouveau message dans un fil de discussion vous redirigera bien vers le message, comme il se doit.
- Correction : parfois, lorsque vous faisiez défiler les résultats de votre recherche, cela entraînait un arrêt de l’application. Ce qui n’était pas l’effet recherché !
Slack 2.53
26 février 2018
Corrections de bogues
- Correction : nous avons corrigé une anomalie qui empêchait de sauvegarder votre statut , si défini dans la fenêtre « modifier votre profil ». Vous pourrez maintenant signaler quel est votre statut.
Slack 2.52
19 février 2018
Corrections de bogues
- Correction : le menu de saisie semi-automatique n’apparaissait plus lorsque vous saisissiez @ sur une nouvelle ligne. Vous verrez désormais ce menu apparaître correctement.
- Correction : lorsque vous recevrez une notification dans un fil de discussion (que vous n’aurez pas déjà consulté dans l’application), vous serez redirigé vers ce fil. L’application ne s’arrêtera plus brutalement, comme c’était parfois le cas jusqu’à maintenant.
- Correction : l’icône de recherche (la loupe) était extrêmement difficile à discerner avec certains thèmes de couleur, ce qui était un peu paradoxal. Désormais, elle ne jouera plus au caméléon.
Slack 2.51
29 janvier 2018
Corrections de bogues
- Correction : envoyer des messages en utilisant une connexion irrégulière pouvait causer l’arrêt brutal de Slack. Ce n’est plus le cas. Mais nous allons tout de même améliorer l’utilisation de Slack avec une connectivité à bas débit.
- Correction : quand un utilisateur effectuait un commentaire sur un fichier, puis le partageait immédiatement sur une autre chaîne, Slack s'emmêlait les pédales. La panne a été résolue !
- Correction : parfois, faire passer son statut de disponible à absent (et vice-versa) ne fonctionnait pas. Vous aviez beau être disponible, vous apparaissiez absent. Nous nous sommes penchés sur la question et nous trouvé une solution.
Slack 2.50
18 janvier 2018
Corrections de bogues
- Correction : jusqu’à maintenant un utilisateur ne pouvait pas se connecter avec un nom contenant plus de 21 caractères. Désormais cela est possible.
- Correction : charger plusieurs images à la fois ne causera plus d’arrêt brutal.
- Correction : toucher un bot ou l’icône d’une appli sans connexion à un réseau pouvait causer une panne. Ce bogue a été résolu.
Slack 2.49
14 décembre 2017
Corrections de bogues
- Plusieurs pannes, dont une survenant quand l’application rencontrait un lien vers un autre message appartenant au même espace de travail Slack. C’était plutôt déroutant. Nous avons corrigé ce dysfonctionnement.
Slack 2.48
30 novembre 2017
Nouveautés
- Les conversations de groupes n’envoyaient pas de notifications aussi souvent qu’elles auraient dû le faire. Désormais elles respectent les réglages de notifications que vous avez définis. Les notifications ne devraient plus se perdre en route !
Slack 2.47.1
16 novembre 2017
Nouveautés
- Slack est, maintenant, traduit en japonais. Slack est aussi disponible en français, allemand, espagnol et, bien entendu, en anglais (américain).
Slack 2.47
9 novembre 2017
Nouveautés
- Avez-vous oublié de sélectionner un résultat prédéfini en mentionnant quelqu’un ? Nous essaierons de sélectionner automatiquement la bonne personne pour vous. Moins de saisie, plus de résultats.
- Nous avons introduit une nouvelle façon, plus simple, de se connecter aux espaces de travail associés à une adresse e-mail.
Corrections de bogues
- Une poignée de bogues (trop insignifiants pour être remarqués) ont été éradiqués.
Slack 2.46
26 octobre 2017
Nouveautés
- Sur les appareils dotés d’Android Oreo, notre icône de lancement est maintenant adaptable. Cela signifie qu’elle est représentée par un cercle ou par un carré, en fonction de l’appareil que vous utilisez.
Corrections de bogues
- Nous avons corrigé une anomalie qui affichait des pièces attachées vides pour certaines intégrations d’applications. En fait, les pièces attachées n’étaient pas vides. Maintenant elle s’affichent correctement.
- Auparavant, un panne survenait parfois quand un utilisateur appuyait, en haut, sur le bouton de navigation. C’est corrigé.
Slack 2.45
12 octobre 2017
Corrections de bogues
- Le texte annonçant qu’un utilisateur « est en train d’écrire » était difficile à déchiffrer en raison de la couleur trop claire des lettres. Nous avons corrigé ce défaut.
- Le badge « Non lu », faisant référence à un message direct, restait parfois affiché, alors que vous l‘aviez bien lu. Désormais ce qui est lu, l’est pour de bon !
- Désormais, lorsqu‘un administrateur d’un espace de travail restreint l‘utilisation de @-ici et @-chaîne, les utilisateurs ne peuvent plus utiliser @-ici dans les commentaires de fichiers ou de messages. (Ce qui semble plus logique.)
Slack 2.44
28 septembre 2017
Nouveautés
- Désormais, lorsque vous ajoutez un thème ou un sujet à une chaîne, vous pouvez utiliser les styles standards de mise en forme des messages (gras, italique... ), ou des liens, ou des noms d’utilisateurs.
Corrections de bogues
- Vous pouvez maintenant désactiver la possibilité d’effectuer des commentaires sur les fichiers dans les chaînes partagées, afin d’éviter toute confusion entre plusieurs espaces de travail.
- Lorsque vous receviez deux messages, vous ne receviez pas de notification sonore pour le second. Maintenant, oui.
- « Aujourd’hui », « hier » et « demain » avaient disparu des pièces jointes contenant une date. Maintenant vous saurez de quel jour il s’agit (ou plus précisément quel jour la pièce a été téléchargée)
Slack 2.43
11 septembre 2017
Nouveautés
- Slack est désormais disponible en français, en espagnol et en allemand (y compris les émojis).
- En outre, nous fournissons maintenant une assistance supplémentaire pour vous aider à travailler de façon innovante avec des sociétés externes depuis Slack.
- Nous avons aussi introduit une nouvelle manière de présenter l’affichage des noms. Tout cela pour vous aider à relever de nouveaux défis !
Corrections de bogues
- Correction : de nouvelles conversations de groupes créées disparaissaient mystérieusement du panneau. Elles vont désormais réapparaître.
- Correction : des groupes d’utilisateurs (par exemple, @ingénieurs, @designers), qui n’apparaissaient pas dans la saisie automatique du message, apparaissent maintenant.
- Correction : des pannes avaient lieu pour quelques utilisateurs d’Android O au moment du démarrage. Ce n’est plus le cas.
- Correction : lorsque vous voulez revenir dans un fil de discussion depuis une vue des archives, nous nous souvenons maintenant de votre position et nous pouvons vous y reconduire.
- Correction : les utilisateurs d’Android O recevaient en double les notifications.
- Correction : les utilisateurs d’Android O recevaient en double les notifications. Au moins, vous ne pouviez pas les rater ! Le nombre de notifications a tout de même été réduit.
Slack 2.42
31 août 2017
Nouveautés
- Nous avons supprimé l’assistance pour Twitter et les styles d’émojis EmojiOne sur Android. Nous savons que certaines personnes les utilisaient et nous vous saluons avec l’émoji de votre choix. Moins de styles émojis = une application plus petite pour tout le monde.
Corrections de bogues
- Auparavant, vous ne pouviez pas voir votre propre e-mail en consultant votre profil. Maintenant vous pouvez le faire. Si le besoin se présente.
- « Oh, non ! J’ai épinglé cela par erreur ! ». Bonne nouvelle : vous pouvez maintenant désépingler un message en pressant longuement et en sélectionnant cette fonctionnalité sur la liste.
Slack 2.41
17 août 2017
Nouveautés
- Nouveau : dans les informations de la chaîne, se trouve maintenant un bouton astucieux qui vous permettra de changer le thème ou l’objectif de la chaîne, ou éventuellement le nom de la chaîne elle-même.
Corrections de bogues
- Correction : vous pouvez désormais créer un rappel dans un fil de discussion. La réussite est maintenant entre vos mains
- Correction : appuyer sur un lien magique ne fait plus planter l’application. (Désolé, ce n’était pas le tour de magie escompté !)
Slack 2.40
3 août 2017
Corrections de bogues
- Correction : un émoji personnalisé animé pour le statut ne restait pas en pause. Cela se reproduira plus.
- Résolutions de pannes. Il y en a plusieurs.
Slack 2.39
20 juillet 2017
Corrections de bogues
- Correction : nous ne respections pas le style émoji en texte brut. Ce n’est plus le cas. :pinky_swear:
- Correction : en partageant un extrait dans une chaîne, nous affichions parfois un avatar vide. Ce n’est plus le cas. L’extrait apparaît maintenant correctement.
- Correction : l’émoji géant, affiché sur certains appareils en définissant un statut, était non intentionnel et a été rectifié.