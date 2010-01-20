Slack pour Android - Notes de mises à jour

Slack 25.12.20

10 décembre 2025

Voici notre dernière publication de l’année 2025, ce qui nous amène à réfléchir à toutes les façons dont nous avons évolué au cours de cette année. Que vous préfériez un changement radical ou une évolution progressive, nous espérons que ces 12 derniers mois ont été enrichissants et épanouissants. Comme l’a si bien chanté Céline Dion, « J’irai où tu iras ». Nous sommes très heureux d’être là avec vous.