Slack pour Mac - Notes de mises à jour

Slack 4.49.81

4 avril 2026

Corrections de bogues

  • Vous avez déjà eu le sentiment que rien n’avance, mais en y repensant plus tard, vous vous rendez compte que c’était tout le contraire ? C’est le cas de l’application cette semaine.

Slack 4.48.102

17 mars 2026

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.48.100

5 mars 2026

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.48.99

4 mars 2026

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.48.95

19 février 2026

Corrections de bogues

  • Nous avons fait un petit nettoyage, rangé les dossiers et éliminé la moindre donnée inutile. Un brin de ménage n’a jamais fait de mal. Tout est en ordre désormais !

Slack 4.48.94

18 février 2026

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.48.92

13 février 2026

Corrections de bogues

  • Nous avons beaucoup de travail ces jours-ci, mais il nous est difficile d’en dire plus. Cette semaine, Slack est ainsi à l’image d’un canard qui nage dans une rivière : sous l’eau, il agite ses pattes avec force, mais à la surface il semble glisser naturellement en suivant le courant.

Slack 4.47.72

12 décembre 2025

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.47.69

8 décembre 2025

Corrections de bogues

  • Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sont à venir prochainement. Bye !

Slack 4.47.65

24 novembre 2025

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.47.59

10 novembre 2025

Corrections de bogues

  • Les bugs ont été neutralisés, les performances améliorées, le travail a repris et le résultat était au top. Profitez de Slack de manière responsable.

Slack 4.46.104

21 octobre 2025

Corrections de bogues

  • Tous les bugs corrigés dans cette version étaient soit trop petits pour être détectables à l’œil nu, soit trop compliqués pour être expliqués ici. Mais le travail a été fait, les difficultés ont été contournées et l’application s’est améliorée.

Slack 4.46.101

6 octobre 2025

Corrections de bogues

  • Petit rappel pendant que vous vaquez à vos occupations : le monde est un endroit unique parce que vous en faites partie... Ah et sinon, aucun changement majeur à signaler sur l’application cette fois-ci. À vos messages !

Slack 4.46.99

22 septembre 2025

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.46.96

10 septembre 2025

Corrections de bogues

  • Nous avons effectué un grand nettoyage de printemps dans le code pour que tout soit fluide. Résultat : un Slack nickel !

Slack 4.45.69

19 août 2025

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.45.64

21 juillet 2025

Corrections de bogues

  • Toute mise à jour, même infime, est importante. Certaines ne bouleversent pas votre vie, certes, mais cela ne remet pas en question leur utilité. Cette mise à jour en est le parfait exemple.

Slack 4.45.60

14 juillet 2025

Corrections de bogues

  • Petit rappel pendant que vous vaquez à vos occupations : le monde est un endroit unique parce que vous en faites partie... Ah et sinon, aucun changement majeur à signaler sur l’application cette fois-ci. À vos messages !

Slack 4.44.65

9 juin 2025

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.44.63

2 juin 2025

Corrections de bogues

  • Tous les bugs corrigés dans cette version étaient soit trop petits pour être détectables à l’œil nu, soit trop compliqués pour être expliqués ici. Mais le travail a été fait, les difficultés ont été contournées et l’application s’est améliorée.

Slack 4.44.60

19 mai 2025

Corrections de bogues

  • L’application est objectivement mieux aujourd’hui qu’hier. C’est un fait scientifique incontestable. Nous vous remercions de vous tenir au courant.

Slack 4.44.59

5 mai 2025

Corrections de bogues

  • Vous avez déjà eu le sentiment que rien n’avance, mais en y repensant plus tard, vous vous rendez compte que c’était tout le contraire ? C’est le cas de l’application cette semaine.

Slack 4.43.52

17 avril 2025

Corrections de bogues

  • Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sont à venir prochainement. Bye !

Slack 4.43.51

31 mars 2025

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.43.49

20 mars 2025

Corrections de bogues

  • Nous avons poli certaines aspérités de l’appli pour éviter que vous vous blessiez avec une écharde numérique. Vous n’avez jamais entendu parler d’ « écharde numérique » ? Peu importe, vous n’avez plus à vous en soucier.

Slack 4.43.44

10 mars 2025

Corrections de bogues

  • Nous avons fait un petit nettoyage, rangé les dossiers et éliminé la moindre donnée inutile. Un brin de ménage n’a jamais fait de mal. Tout est en ordre désormais !

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.42.120

17 février 2025

Nouveautés

  • À compter de cette version, nous modifions nos informations d’enregistrement dans le certificat de signature macOS, passant de SLACK TECHNOLOGIES INC à SLACK TECHNOLOGIES, LLC, à l’instar de la modification similaire apportée au certificat d’enregistrement Windows en 2023. Cette modification a été enregistrée auprès de notre registre de certification, et SLACK TECHNOLOGIES, LLC est l’éditeur valide et correct pour toutes les nouvelles versions de Slack. Si votre logiciel antivirus génère une alerte concernant votre installation Slack, votre entreprise devra peut-être ajouter les nouveaux fichiers binaires et le nouveau nom d’éditeur à votre liste blanche, afin de garantir la conformité avec vos règles de sécurité. Merci pour votre compréhension.

Slack 4.42.117

3 février 2025

Corrections de bogues

  • Modifications mineures et petits réglages dans l’application. Nous vous remercions de vous tenir au courant des nouveautés. Si vous rencontrez le moindre problème, faites-le-nous savoir en nous envoyant un message à feedback@slack.com.

Slack 4.42.115

21 janvier 2025

Corrections de bogues

  • À l’instar d’un joggeur qui améliore son temps petit à petit, cette mise à jour est modeste mais importante. Plus rapide et plus légère, l’appli s’améliore encore et toujours !

Slack 4.41.105

9 décembre 2024

Corrections de bogues

  • Aucun correctif majeur à signaler cette semaine, mais il y en aura forcément d’autres à l’avenir. Notre but n’est pas d’introduire des bugs, bien sûr, mais les ajustements, les erreurs et les corrections font partie du processus de développement. Nous espérons que vous appréciez l’expérience, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez actuellement.

Slack 4.41.104

2 décembre 2024

Corrections de bogues

  • Nous avons beaucoup de travail ces jours-ci, mais il nous est difficile d’en dire plus. Cette semaine, Slack est ainsi à l’image d’un canard qui nage dans une rivière : sous l’eau, il agite ses pattes avec force, mais à la surface il semble glisser naturellement en suivant le courant.

Slack 4.41.98

21 novembre 2024

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.41.97

24 octobre 2024

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.41.96

22 octobre 2024

Nouveautés

  • À partir de la version 4.41, Slack pour macOS sera également disponible au format PKG. Veuillez consulter https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS pour en savoir plus.

Slack 4.40.133

10 octobre 2024

Corrections de bogues

  • Les bugs ont été neutralisés, les performances améliorées, le travail a repris et le résultat était au top. Profitez de Slack de manière responsable.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.40.128

12 septembre 2024

Corrections de bogues

  • Rien de particulier à signaler cette semaine. Rien d’insignifiant non plus, d’ailleurs. Nous sommes quand même occupés, cela dit… Nous travaillons en coulisse, ce qui ne se voit pas. Comme ça, tout sera prêt pour la prochaine mise à jour.

Slack 4.40.126

5 septembre 2024

Corrections de bogues

  • Tous les bugs corrigés dans cette version étaient soit trop petits pour être détectables à l’œil nu, soit trop compliqués pour être expliqués ici. Mais le travail a été fait, les difficultés ont été contournées et l’application s’est améliorée.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.40.120

27 août 2024

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.39.95

29 juillet 2024

Corrections de bogues

  • Tous les bugs corrigés dans cette version étaient soit trop petits pour être détectables à l’œil nu, soit trop compliqués pour être expliqués ici. Mais le travail a été fait, les difficultés ont été contournées et l’application s’est améliorée.

Slack 4.39.90

8 juillet 2024

Corrections de bogues

  • L’application est objectivement mieux aujourd’hui qu’hier. C’est un fait scientifique incontestable. Nous vous remercions de vous tenir au courant.

Slack 4.39.88

17 juin 2024

Corrections de bogues

  • Les utilisateurs de macOS Monterey et des versions ultérieures qui utilisaient la version App Store de Slack ont remarqué qu’ils ne pouvaient pas partager leur écran. Ils recevaient des invites pour activer les autorisations au niveau du système longtemps après qu’elles aient été accordées. Nous vous prions de nous excuser de vous avoir inondés de demandes d’autorisations (on ne le refera pas). Vous voulez en savoir plus ? Accédez à notre centre d’assistance : https://slack.com/help/articles/29407960918291.

Slack 4.38.125

15 mai 2024

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.38.121

9 mai 2024

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.38.115

23 avril 2024

Nouveautés

  • Dites bonjour à Slack AI ! Notre tout nouvel ensemble d’outils d’IA générative vous permet d’optimiser l’efficacité de vos recherches, de résumer les conversations instantanément, et bien plus encore. Rendez-vous dans notre Centre d’assistance pour découvrir comment vous pouvez mettre Slack AI à votre service : https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 4.37.101

8 avril 2024

Corrections de bogues

  • Rien à signaler cette fois-ci. Du moins, rien de visible mais il se passe beaucoup de choses en coulisses. Nous travaillons dur pour améliorer Slack, mais il s’agit cette fois d’un travail en coulisses.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.37.94

18 mars 2024

Corrections de bogues

  • Le partage d’écran au cours d’un appel d’équipe sur macOS 14.4 ne provoquera plus d’alerte système pour autoriser Slack à capturer votre écran et votre audio.

Slack 4.36.140

29 janvier 2024

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.36.138

11 janvier 2024

Corrections de bogues

  • Tous les bugs corrigés dans cette version étaient soit trop petits pour être détectables à l’œil nu, soit trop compliqués pour être expliqués ici. Mais le travail a été fait, les difficultés ont été contournées et l’application s’est améliorée.

Slack 4.36.136

21 décembre 2023

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.35.132

21 décembre 2023

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.36.134

11 décembre 2023

Corrections de bogues

  • Nous n’avons rien de particulier à souligner à propos de cette version, mais nous vous remercions de continuer à vous tenir au courant.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.35.131

30 novembre 2023

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.35.130

27 novembre 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.35.126

6 novembre 2023

Corrections de bogues

  • Rien de particulier à signaler cette semaine. Rien d’insignifiant non plus, d’ailleurs. Nous sommes quand même occupés, cela dit… Nous travaillons en coulisse, ce qui ne se voit pas. Comme ça, tout sera prêt pour la prochaine mise à jour.

Slack 4.35.121

24 octobre 2023

Corrections de bogues

  • La cohabitation entre Slack et les machines virtuelles était plutôt tendue, donnant lieu à de véritables incidents diplomatiques. Cette mise à jour devrait mettre fin aux hostilités.

Slack 4.34.121

28 septembre 2023

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.34.119

12 septembre 2023

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.34.115

5 septembre 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.33.90

14 août 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.33.84

31 juillet 2023

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Bientôt disponible

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

28 juin 2023

Corrections de bogues

  • Les blagues intelligentes sont souvent l'expression d'une pensée profonde, mais c'est sans rapport avec les citations intelligentes qui posent problème pour les liens directs. Dorénavant, la ponctuation n’aura plus d’impact négatif sur les mises à jour des liens directs.
  • Une gouvernance efficace élimine les obstacles, c’est pourquoi nous avons remanié le flux d’ouverture de session pour GovSlack. Désormais, lorsque vous vous connectez pour la première fois à un espace de travail gouvernemental, nous redémarrons automatiquement l’application en mode Gov (au lieu de vous renvoyer à la page de connexion). Yes we can !
  • Saviez-vous que le fait de cliquer sur une bannière de notification vous redirigeait directement vers le message qui l’avait déclenchée ? Aviez-vous remarqué que cette fonctionnalité était devenue inaccessible récemment ? En tout cas, ce problème est désormais résolu.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.32.127

6 juin 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.32.126

30 mai 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.32.122

1 mai 2023

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.31.156

5 avril 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.31.155

27 mars 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.31.152

20 mars 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.29.149

14 novembre 2022

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.28.184

27 septembre 2022

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.28.182

20 septembre 2022

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations importantes de sécurité. La mise à jour est fortement recommandée.

Slack 4.28.171

24 août 2022

Nouveautés

  • Le 1er septembre, la prise en charge de certains anciens systèmes d’exploitation et de certaines versions obsolètes de Slack prendra fin. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page suivante sur notre Centre d'assistance : https://slack.com/intl/fr-fr/help/articles/115002037526-Configuration-syst%C3%A8me-requise-pour-utiliser-Slack.

Corrections de bogues

  • Lorsque vous tentiez de faire une capture d'écran à l’aide d’une application tierce, tout en partageant votre écran dans Slack, cela pouvait faire planter l’application de capture. Ce bug est désormais corrigé.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.27.154

14 juin 2022

Nouveautés

  • Peut-être avez-vous remarqué que le nombre figurant à la fin de cette version est plus grand que d’habitude. À l’avenir, s’ils continueront de se présenter sous forme de séquence <MAJOR.MINOR.BUILD>, les numéros de version correspondront désormais à des versions spécifiques de notre côté, par opposition à un petit numéro séquentiel. En bref : moins de chiffres, mais une plus grande précision pour tous.
  • Nous avons ajouté les extensions de fichiers les plus courantes d’Apple et de Microsoft à notre liste d’approbations. Vous n'aurez plus à confirmer à chaque fois que vous ouvrez un document Word ou une présentation Keynote. Voulez-vous vraiment supprimer une approbation ? (OUI/NON)

Corrections de bogues

  • Si vous vous trouvez dans une région qui n’utilise pas le codage de chaîne du système par défaut sur Mac, l’ouverture de certains types de fichiers faisait planter une dépendance native qui tente d’interpréter une chaîne transmise comme codage de chaîne par défaut. On vous a perdu ? Enfin bref, c'est corrigé.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.26.1

4 mai 2022

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.26.0

25 avril 2022

Corrections de bogues

  • Lorsque vous tentiez de télécharger à nouveau un fichier déjà présent dans votre dossier Téléchargements, l’application semblait effectuer le téléchargement alors qu’aucun nouveau fichier n’était créé. C'est corrigé, vous pouvez télécharger plusieurs fois le même fichier.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.25.0

24 mars 2022

Nouveautés

  • Dès aujourd’hui, vous verrez une fenêtre de confirmation lorsqu’un lien dans Slack lance l’ouverture d’un autre programme. Si vous ne souhaitez pas recevoir cet avertissement à chaque ouverture de lien car vous aimez l'aventure, cochez la case « Toujours ouvrir les fichiers de ce type ».

Corrections de bogues

  • Nous avons découvert que dans des circonstances très spécifiques (les nuits de pleine lune, les jours impairs et si l’on prononce trois fois « Slackbot » face à un miroir), les utilisateurs d’Active Directory se retrouvaient avec une barre oblique inversée dans leur accueil, ce qui empêchait l’application de se lancer. La malédiction a été levée, les barres obliques sont de retour à leur place, et Slack fonctionne de nouveau comme prévu.

Slack 4.24.1

10 mars 2022

Nouveautés

  • Vous souhaitiez utiliser une caméra numérique dans les appels vidéo Slack ? N’attendez plus ! Transmettez un flux vidéo personnalisé depuis votre ordinateur, ou utilisez votre caméra dernier cri. Les caméscopes des années 1990 ne sont pas des sources d’entrée prises en charge pour le moment.

Corrections de bogues

  • Nous avons découvert qu’en cas d’échec lors de la mise à jour de l’application, il arrivait que l’utilisateur reçoive quand même une confirmation de la mise à jour. C'est corrigé, pas de ça chez nous !

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.23.0

7 décembre 2021

Corrections de bogues

  • Les utilisateurs de MacOS 12 nous ont signalé que le son des notifications restait activé même quand le statut était paramétré sur « Aucun ». Nous avons renforcé notre logique interne, qui sera désormais « Aucun, jamais, même si c’est super important, stop, non merci ». Nous espérons avoir été suffisamment convaincants !
  • Parfois, des liens externes se lançaient dans la fenêtre de l’application Slack. Ils se chargeront désormais dans votre navigateur web par défaut, comme il se doit. Slack arrêtera d’accaparer vos pages web.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.22.0

8 novembre 2021

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.21.1

25 octobre 2021

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.21.0

20 octobre 2021

Corrections de bogues

  • Vous avez plusieurs fois reçu un message stipulant que vous aviez été retiré(e) de la bêta de l’application pour ordinateur. Et ce, même si vous n’aviez pas pris part à la bêta. Dorénavant, nous ne vous préviendrons plus de choses qui ne vous concernent pas.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.20.0

20 septembre 2021

Nouveautés

  • En ouvrant des liens SSH, FTP, SFTP ou SMB, vous pourrez désormais autoriser toutes les futures URL provenant du même domaine, et non plus du monde entier. Plus de sécurité pour nous, plus de sérénité pour vous.

Corrections de bogues

  • Certaines versions de l’application ne passaient pas correctement au statut « Absent(e) » au bout de 10 minutes d’inactivité, un problème que nous avons corrigé. Nous en profitons pour vous rappeler que vous pouvez utiliser votre statut personnalisé pour indiquer à votre équipe vos activités, plutôt que de mentionner simplement « Disponible » ou « Absent(e) ». Vous pouvez par exemple préciser que vous promenez votre chien, que vous vous mettez à jour après vos congés, que vous faites une pause, etc.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.19.0

11 août 2021

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations importantes de sécurité. La mise à jour est fortement recommandée.

Slack 4.18.0

14 juillet 2021

Corrections de bogues

  • Certains menus n’étaient pas correctement traduits lors du changement de langue dans l’application. Après un petit séjour linguistique, ils sont redevenus polyglottes.
  • Lorsque l’application était censée se lancer au démarrage tout en restant masquée, elle était un peu trop difficile à trouver et s'amusait à jouer à cache-cache. Le bug est résolu, et l’application apparaîtra quand vous le souhaitez.

Slack 4.17.0

3 juin 2021

Nouveautés

  • Rien de tel qu’une bonne loupe pour y voir plus clair. Nous prenons désormais en charge un niveau de zoom jusqu’à 200 % pour le confort de vos mirettes.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.16.2

10 mai 2021

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.16.0

4 mai 2021

Corrections de bogues

  • C'est corrigé : au moment d'autoriser l'utilisation d'un proxy, nous n’affichions pas systématiquement le champ du mot de passe – cela dépendait de votre niveau de zoom. Résultat, l'utilisation de Slack était peu fluide.
  • Les images et les notifications empiétaient parfois l'une sur l'autre à l'affichage. Nous leur en avons touché deux mots et elles ont conclu un accord pour un temps de présence alterné et équitable sur l'écran.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.15.0

12 avril 2021

Corrections de bogues

  • Dans l’application sur Mac, certains écrans d'erreur empêchaient de bien voir où cliquer et glisser. C'est amusant dans un jeu vidéo de viser une cible difficile, mais pas dans Slack. Nous avons donc élargi la zone cliquable.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.14.0

17 mars 2021

Nouveautés

  • Avez-vous fait la mis à jour Big Sur votre Mac ? Bien sûr que oui ! Vous serez récompensé par une toute nouvelle icône Slack.

Corrections de bogues

  • Nous avons amélioré le redémarrage lorsque vous êtes hors ligne ou que vous rencontrez des problèmes de chargement.
  • Nous avons tous besoin de nous déconnecter de temps à autre. Si vous quittez vos espaces de travail, vous devriez pouvoir vous reconnecter plus facilement.
  • Normalement, vous devriez de moins en moins demander si l’on peut voir votre écran. La bordure verte indiquant que vous partagez votre écran est de retour.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.13.0

16 février 2021

Corrections de bogues

  • Lorsque vous déplacez ou redimensionnez Slack, on devine que c'est intentionnel de votre part. Par contre, le plantage qui arrivait régulièrement ne l'était pas. Ce bug est résolu, fini les fenêtres de mauvaise taille !
  • Nous avons résolu plusieurs problèmes d’accessibilité. Travailler sur l'accessibilité est une mission de tous les jours et on vous remercie de nous suivre dans cette aventure !

Slack 4.12.2

8 janvier 2021

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.12.1

7 janvier 2021

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.12.0

14 décembre 2020

Nouveautés

  • Mamma mia! Nous parlons enfin italien !
  • Vous pouvez désormais joindre des fichiers récemment utilisés en un clic depuis l'icône Trombone. Les fans des captures d’écran vont être ravis.

Corrections de bogues

  • Quelques améliorations significatives ont été apportées au niveau de l'accessibilité, notamment pour ceux qui utilisent VoiceOver ou un lecteur d’écran.
  • Tel le danseur qui se relève instinctivement d’une petite chute, notre application se rechargera tout aussi simplement en cas de panne de réseau.

Slack 4.11.3

25 novembre 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.11.1

11 novembre 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.11.0

9 novembre 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.10.3

15 octobre 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.10.2

9 octobre 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.10.0

6 octobre 2020

Nouveautés

  • Grâce aux mises à jour, Big Sur est parfaitement compatible. C’est un sacré défi. Même un peu fou. Ce qui veut dire que c’est un « bon » défi.

Corrections de bogues

  • Auparavant, vous ne pouviez pas quitter le mode plein écran avec Échap sous Windows, ce qui aurait dû normalement être le cas. À présent, cela fonctionne.
  • Nous avons corrigé les erreurs qui gênaient le redimensionnement des fenêtres Slack. Nous ne souhaitions pas que cela soit le cas.
  • Le passage rapide d’un espace de travail à un autre posait problème, alors qu’il devrait plutôt faciliter l’utilisation de Slack. Nous avons corrigé ce problème.
  • Quelques petits bugs provoquaient des plantages. Nous les avons corrigés et nous continuerons de le faire.

Slack 4.9.0

2 septembre 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.8.0

23 juillet 2020

Corrections de bogues

  • Dans de rares cas, Slack refusait tout simplement de démarrer. Nous aimons tous faire une pause, mais nous savons aussi que vous avez besoin d’une appli qui fonctionne. Nous avons corrigé le problème.
  • En cas de problèmes de connexion, l'écran qui s'affiche est désormais plus fonctionnel. Il a également fait peau neuve.
  • Notre système de notifications commençait à prendre l'eau. Nous l’avons donc emmené en réparation. Tout devrait marcher comme sur des roulettes à présent.

Slack 4.7.0

2 juillet 2020

Nouveautés

  • Nous avons mis à niveau toutes les fonctionnalités d’arrière-plan qui servent de base à l’exécution des applications. Résultat : une meilleure performance générale et moins de bugs.

Slack 4.6.0

21 mai 2020

Nouveautés

  • Protégez-vous ! L’application Sandbox est désormais compatible avec tout type de contenu web. Bref, nous avons renforcé la sécurité de l’application. Elle était déjà sécurisée, elle l’est juste deux fois plus aujourd'hui.
  • Une préférence qui vous permet de choisir un emplacement d’enregistrement pour chaque fichier téléchargé plutôt qu’un dossier unique pour tous les téléchargements. Les esprits méthodiques apprécieront.

Corrections de bogues

  • Plus aucun risque de voir le téléchargement des mises à jour d’applications s'interrompre puisque nous avons considérablement rallongé le délai d’expiration de la session.
  • Le bouton Fermer a retrouvé sa place initiale dans les notifications pour ne pas fruster vos envies de fermeture éclair.
  • Combien de fois avez-vous tenté, en vain, de lancer une chanson sur Spotify en écrasant le bouton de lecture du clavier ? Quand Slack était au premier plan, les boutons média ne répondaient pas. Avec cette nouvelle version, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir !
  • Cette application fera moins transpirer votre processeur lorsque certaines pages d’erreur réseau s’afficheront.
  • Lorsqu’un téléchargement se termine, un message vous informe depuis l'application et non via une notification système envahissante.

Slack 4.5.1

13 mai 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.5.0

1 mai 2020

Nouveautés

  • Nous avons mis à niveau toutes les fonctionnalités d’arrière-plan qui servent de base à l’exécution des applications. Résultat : une meilleure performance générale et moins de bugs.
  • Notre correcteur orthographique a été remplacé par un nouveau modèle plus récent, plus rapide, plus léger et surtout capable de corriger vos fautes de frappe en... plusieurs langues en même temps ! Oui, vous avez bien lu. Ouvrez les préférences « Langues et région » pour choisir vos langues. Si vous faites partie de ceux qui tireront profit de cette fonctionnalité, recevez nos salutations ! Pour notre part, il devient presque difficile de communiquer en une seule langue.

Slack 4.4.2

31 mars 2020

Corrections de bogues

  • Nous nous efforçons constamment d’améliorer nos performances, et cette version corrige un outil de diagnostic des performances qui était défectueux. Vous ne remarquerez pas de différence, mais il nous sera plus facile d’améliorer Slack.

Slack 4.4.1

20 mars 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.4.0

18 mars 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.3.3

21 janvier 2020

Nouveautés

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Corrections de bogues

  • Slack plantait parfois en cas de clic droit pour afficher le menu contextuel. Ce bug embêtant a été corrigé ! Ce n’est plus le cas.
  • Dans son affichage maximisé, l’application pouvait clignoter de façon désagréable. Ce problème est désormais de l’histoire ancienne !
  • Après avoir redémarré, Slack rencontrait parfois des problèmes de connectivité. À présent, la connexion devrait se faire en un rien de temps !

Slack 4.2.0

4 décembre 2019

Nouveautés

  • Notre toute dernière version de Slack est plus rapide, plus efficace, sa saveur plus intense et son parfum plus raffiné. La cerise sur le gâteau ? Vous êtes déjà en train d'en profiter.
  • Vous êtes un adepte du zoom avant et arrière ? Vous rêviez de le contrôler avec votre pavé numérique ? Alors accrochez-vos ceintures, car maintenant vous pouvez.

Corrections de bogues

  • Les notifications pouvaient prendre un aspect bizarre si le nom de votre espace de travail était trop long. Désormais, quelle que soit la longueur du nom de votre équipe, les notifications ont retrouvé toute leur élégance.
  • Certains messages pouvaient être marqués comme lus quand Slack était masqué derrière d’autres applications ou non visible sur l’écran. Désormais, les messages ne seront marqués comme lus qu’après que vous les ayez effectivement consultés. C’est, comment dire… la moindre des choses, non ?
  • Sur le pavé tactile, le balayage à trois doigts pour parcourir l’historique des chaînes fonctionne de nouveau. Et pour ceux qui ne connaissaient pas cette fonctionnalité : elle existe !

Slack 4.1.2

18 octobre 2019

Corrections de bogues

  • Les noms des espaces de travail beaucoup trop longs pour être correctement affichés dans les menus sont désormais automatiquement raccourcis.
  • Les menus de Slack s’affichent désormais dans la bonne langue (c’est-à-dire la langue que vous avez définie par défaut).
  • Le correcteur orthographique avait cessé de fonctionner pour quelques utilisateurs. Le tout a été reumi en baun nétat deux marsh. Le correcteur orthographique étant à nouveau parfaitement opérationnel pour les utilisateurs concernés, les fautes d’orthographe restantes ne sauraient officiellement plus nous incomber.

Slack 4.1.0

16 septembre 2019

Nouveautés

  • Grâce à quelques ajustements du moteur, à un graissage des pistons et à un recalibrage des valves, l’application devrait fonctionner plus fluidement et rapidement qu’avant.
  • Prenant désormais en charge le grec, le portugais et l’anglais britannique, la version révisée du correcteur orthographique est bien meilleure que l’ancienne (et il est de retour sur Linux par-dessus le marché). Écrire correctement devrait donc se faire plus naturellement pour nous tous (ce qui est génial, car « correctement » est un mot qui peut être difissile à orthographier).

Corrections de bogues

  • Après avoir chargé une vidéo dans Slack, certains utilisateurs voyaient un cercle de chargement infini et la lecture ne se lançait pas, ce qui n’a jamais été notre but. À présent, cela fonctionne ! La lecture se lance et le cercle a disparu. Il faut dire qu’avec ce cercle et ces vidéos qui ne se lançaient pas, Slack n’avait pas grand intérêt.

Slack 4.0.3

28 août 2019

Nouveautés

  • Nous avons mis à jour tous les éléments d’arrière-plan afin de veiller à ce que Slack continue à fonctionner parfaitement, ou du moins, comme prévu, dès qu’une nouvelle mise à jour du système d’exploitation arrivera.

Corrections de bogues

  • La vérification de la connectivité du réseau est désormais plus fiable qu’auparavant. La connexion est meilleure et la frustration est moindre

Slack 4.0.2

7 août 2019

Corrections de bogues

  • Désormais, quand vous démarrez votre ordinateur, Slack devrait se lancer sans protester. C’est, comment dire… la moindre des choses, non ?
  • Désormais, vous recevrez une gentille petite notification de notre part à chaque fois que l’application sera mise à jour.
  • Nous avons mis fin à une fuite de mémoire lors de la visualisation de vidéos dans une chaîne.

Slack 4.0.1

25 juillet 2019

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.0.0

15 juillet 2019

Nouveautés

  • Slack est désormais un peu plus rapide grâce à quelques changements mineurs mais néanmoins importants.
  • Les administrateurs ont un meilleur niveau de contrôle quand ils configurent la mise à jour automatique avec un fichier « plist .» Nous avons vérifié, le terme exact est bien « plist ». Pour les administrateurs : vous savez bien-sûr ce que cela veut dire.

Corrections de bogues

  • Le glisser-déposer des fichiers dans Slack est maintenant bien plus stable. Ouf !
  • Si pour une raison ou pour une autre vous avez besoin de réinitialiser les données de l’application, le processus est bien plus simple qu’auparavant.
  • Ceux d’entre vous qui ont de multiples espaces de travail remarqueront certainement que leurs icônes sont bien plus harmonieusement alignées dans la barre latérale. Un détail ? Peut-être, mais un détail tout de même très esthétique.
  • Quand le mode Ne pas déranger est activé, l’icône ne rebondit plus dans le dock. Parce que quand quelqu’un utilise le mode Ne pas déranger, il souhaite précisément ne pas être dérangé.
  • Le processus de mise à jour de Slack est maintenant plus stable, et nous expliquons de manière plus claire pourquoi nous demandons l’autorisation d’exécuter les mises à jour.
  • Parfois, les sons qui accompagnaient les notifications pouvaient être inaudibles. Le but d’une notification, c’est pourtant de vous avertir. Maintenant, elles le font clairement.
  • Les raccourcis Slack personnalisés dans macOS qui pouvaient de temps en temps ne pas fonctionner font maintenant leur travail sans broncher. Nos excuses pour ce petit désagrément.
  • L’accélération matérielle peut maintenant être désactivée sans mettre Slack au premier plan. Si vous comprenez ces termes, vous savez déjà que c’est une très bonne chose. Sinon, ne vous préoccupez de rien, c’est tout de même une très bonne chose. Et merci pour votre attention.

Slack 3.4.2

23 mai 2019

Nouveautés

  • Il n’en était pas possible autrement : nous avons mis à jour Electron avec la version 4.2.1

Corrections de bogues

  • Nous avons amélioré la manière dont les notifications push sur appareils mobiles récupèrent les informations auprès de l’application pour ordinateur. Nous espérons que tout le monde appréciera ce gain en rapidité.
  • Nous avons apporté de légères améliorations à la stabilité en général. Les meilleurs changements sont ceux que vous ne remarquez pas, car cela veut dire que tout fonctionne.

Slack 3.4.0

18 avril 2019

Corrections de bogues

  • Vous remarquerez que lorsque vous aurez mis à jour votre version de Slack, les fonctions Lancer et Masquer de la page de connexion seront plus fiables.
  • L’icône de l’application Slack n’existait pas en petite taille, ce qui était problématique et piquait les yeux. Cette anomalie est désormais résolue.
  • Lorsque vous redémarriez votre ordinateur, il arrivait que Slack plante. Nous avons étudié ce bogue et avons décidé de l’éliminer. C’est beau la technologie !
  • Chez certains utilisateurs, les icônes de la barre latérale qui s’affichaient n’étaient pas celles qu’ils espéraient voir, mais celles d’autres équipes auxquelles ils étaient également connectés. Cette anomalie a été résolue.
  • Les actions effectuées avec le clavier et le curseur qui ne fonctionnaient pas correctement ont retrouvé le droit chemin.

Slack 3.3.8

8 mars 2019

Nouveautés

  • Nous avons légèrement modifié la façon dont vous vous connectez à l’application pour ordinateur. Désormais, la connexion ne s’effectue plus dans l’application, mais dans le navigateur.

Corrections de bogues

  • La nouvelle icône de l’application ne s’affichait pas correctement sur certains docks. Nous avons résolu cette anomalie.
  • De même, l’animation qui s’affichait au chargement paraissait écrasée ou étirée. Maintenant, elle est parfaite.
  • Si, par le passé, vous avez rencontré des difficultés à vous connecter en utilisant l’authentification unique, cela ne devrait plus se produire.
  • Le bouton de navigateur « Ouvrir l’application Slack » n’ouvrait pas toujours l’application. Nous avons corrigé ce dysfonctionnement.

Slack 3.3.7

16 janvier 2019

Nouveautés

  • Vous allez constater que le bouton de notre application arbore un logo flambant neuf. Si cela vous intéresse, vous trouverez plus d’explications sur notre blog, à l’adresse SlackHQ.com. (Sachez que n’avons pas tout chamboulé, seul le logo a évolué.)

Corrections de bogues

  • Lorsque les utilisateurs se connectaient avec l’authentification unique, ils voyaient apparaître deux fois le même message.
  • Les utilisateurs qui se connectaient avec l’authentification unique voyaient le même message apparaître deux fois lors de la connexion. Cela ne se reproduira plus. Promis !
  • En essayant de sélectionner une portion d’un bloc de texte mis en forme par du code (avec ` ou ``` au début et à la fin), certains caractères s’avéraient furtifs et difficiles à sélectionner. Vous pouvez maintenant copier-coller à tout-va.
  • Quelques plantages rares et aléatoires, se produisant lors du lancement et à d’autres moments, ont été éliminés. Il sera malheureusement inévitable que d’autres incidents se produisent, mais nous les éliminerons aussi, dès que nous les auront identifiés.
  • Lorsque vous téléchargerez certains fichiers audio ou vidéo depuis Slack, la fenêtre de téléchargement fonctionnera désormais correctement et aura une apparence normale.
  • Si vous étiez sous macOS Mojave, nous ne vous demandions pas l’autorisation d’accéder au micro et à la caméra. Pourtant cela aurait dû être le cas et par conséquent, nous ne pouvions pas les faire fonctionner. Nous n’oublierons plus de le faire !

Slack 3.3.4 (Mac App Store)

14 janvier 2019

Corrections de bogues

  • Lorsque les utilisateurs se connectaient avec l’authentification unique, ils voyaient apparaître deux fois le même message.
  • Les utilisateurs qui se connectaient avec l’authentification unique voyaient le même message deux fois lors de la connexion. Cela ne se reproduira plus. Promis !
  • En essayant de sélectionner une portion d’un bloc de texte mis en forme par du code (avec ` ou ``` au début et à la fin), certains caractères s’avéraient furtifs et difficiles à sélectionner. Vous pouvez maintenant copier-coller à tout-va.
  • Quelques plantages rares et aléatoires, se produisant lors du lancement et à d’autres moments, ont été éliminés. Il sera malheureusement inévitable que d’autres incidents se produisent, mais nous les éliminerons aussi, dès que nous les auront identifiés.
  • Lorsque vous téléchargerez certains fichiers audio ou vidéo depuis Slack, la fenêtre de téléchargement fonctionnera désormais correctement et aura une apparence normale.
  • Si vous étiez sous macOS Mojave, nous ne vous demandions pas l’autorisation d’accéder au micro et à la caméra. Pourtant cela aurait dû être le cas et par conséquent, nous ne pouvions pas les faire fonctionner. Nous n’oublierons plus de le faire !

Slack 3.3.3

2 octobre 2018

Corrections de bogues

  • Toutes les mises à jour sont dignes de considération. Cependant, celle-ci concerne la sécurité et donc, mérite votre attention.

Slack 3.3.2 (Mac App Store)

6 septembre 2018

Nouveautés

  • Si vous rencontrez des problèmes d’ordre graphique, vous pouvez désormais utiliser la fonctionnalité « Désactiver l’accélération matérielle » dans les préférences pour améliorer la situation.

Corrections de bogues

  • La stabilité générale de l’application a été améliorée grâce à une série de corrections de bogues.
  • En nous signalant les problèmes que vous rencontrez, vous nous aidez à améliorer Slack. C’est la raison pour laquelle nous avons amélioré les outils de diagnostics, de façon à pouvoir analyser et résoudre les problèmes plus rapidement.
  • L’ouverture de plusieurs fenêtres entraînait parfois la réception de notifications en double. Quel que soit le message, il ne doit vous être présenté qu’une seule fois et vous devez pouvoir le trouver en un seul clic.
  • Les profils de couleurs étant légèrement différents dans la version 3.2.0, ils causaient un petit clignotement. Celui-ci devrait avoir disparu.
  • Après quelques ajustements apportés à sa structure logique, le correcteur orthographique est maintenant bien plus performant. Dans Slack (cela va sans dire).
  • Lorsque vous téléchargez quelque chose, les notifications sont plus claires et plus fiables.
  • En fait, les notifications dans leur ensemble sont maintenant plus fiables.
  • Un bogue qui faisait planter l’application au démarrage a été éliminé. Il est possible que d’autres erreurs se produisent. Une fois identifiées, nous les corrigerons de même.
  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 3.3.1

31 août 2018

Nouveautés

  • Si vous rencontrez des problèmes d’ordre graphique, vous pouvez désormais utiliser la fonctionnalité « Désactiver l’accélération matérielle » dans les préférences pour améliorer la situation.

Corrections de bogues

  • La stabilité générale de l’application a été améliorée grâce à une série de corrections de bogues.
  • En nous signalant les problèmes que vous rencontrez, vous nous aidez à améliorer Slack. C’est la raison pour laquelle nous avons amélioré les outils de diagnostics, de façon à pouvoir analyser et résoudre les problèmes plus rapidement.
  • L’ouverture de plusieurs fenêtres entraînait parfois la réception de notifications en double. Quel que soit le message, il ne doit vous être présenté qu’une seule fois et vous devez pouvoir le trouver en un seul clic.
  • Les profils de couleurs étant légèrement différents dans la version 3.2.0, ils causaient un petit clignotement. Celui-ci devrait avoir disparu.
  • Après quelques ajustements apportés à sa structure logique, le correcteur orthographique est maintenant bien plus performant. Dans Slack (cela va sans dire).
  • Lorsque vous téléchargez quelque chose, les notifications sont plus claires et plus fiables.
  • En fait, les notifications dans leur ensemble sont maintenant plus fiables.
  • Un bogue qui faisait planter l’application au démarrage a été éliminé. Il est possible que d’autres erreurs se produisent. Une fois identifiées, nous les corrigerons de même.
  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 3.2.0

5 juin 2018

Nouveautés

  • Une myriade d’améliorations pour les utilisateurs d’Enterprise Grid, y compris un commutateur plus rapide, une meilleure assistance pour le proxy et une meilleure synchronisation à travers plusieurs espaces de travail lorsqu’un message direct est rédigé (vous pouvez commencer à saisir du contenu dans n’importe quel espace de travail et vous pouvez finir dans un autre).

Corrections de bogues

  • Les badges (indiquant que du contenu n’avait pas encore été lu) étaient parfois peu fiables, donc nous avons resserré quelques vis et boulons par-ci par-là pour les améliorer. Normalement, cela devrait avoir fonctionné.
  • Amélioration de la performance du chargement des Slack calls.
  • Nous avons bricolé le processus de connexion à l’espace de travail et amélioré l’utilisation des liens magiques.
  • Copier un lien magique fonctionne vraiment comme il se doit.
  • Slack n'interrompt plus macOS au cours du redémarrage ou de l’arrêt.
  • Si vous effectuez un pincement des doigts pour agrandir la vue, l’application ne s‘entêtera plus à faire le contraire !
  • Douze pannes ont été résolues. Et oui, 12. Si avez été assez malchanceux pour subir ces douze pannes, vous avez droit a) à la médaille d’or virtuelle b) à l’expression de nos sincères excuses.

Slack 3.1.1

6 avril 2018

Corrections de bogues

  • Nous téléchargions les émojis plusieurs fois, notamment lorsque vous passiez d’une chaîne à une autre. Ce qui n’était pas super productif ! Nous avons depuis freiné notre enthousiasme et nous ne faisons appel aux émojis qu’une seule fois.

Slack 3.1.0

9 mars 2018

Nouveautés

  • Nous utilisons une nouvelle police pour le japonais. Elle est plus claire, plus lisible et se marie bien avec l’aubergine. (Ce qui est la couleur par défaut de votre barre latérale.)
  • Slack met parfois beaucoup trop de temps à démarrer. Si cela arrive, a) nous en sommes désolés ; mais b) vous verrez maintenant s’afficher un lien avec quelques idées de dépannage utiles.
  • Lorsque le téléchargement d’un fichier sera terminé, une nouvelle notification vous le fera savoir.
  • Si vous ouvrez Slack en même temps que votre ordinateur, cela ce fait de manière plus discrète.

Corrections de bogues

  • Les badges apposés sur les messages restaient affichés même quand ces derniers avaient été lus. Ces badges devraient disparaître au bon moment.
  • Parfois, Slack arrêtait de fonctionner quand il n’était pas possible de placer des fichiers dans le dossier temporaire. Désormais, Slack utilisera le dossier des téléchargements.
  • Certains utilisateurs n’étaient pas redirigés vers un espace de travail après avoir cliqué sur un lien magique. Nos liens devraient à nouveau fonctionner et opérer leur magie.
  • En essayant de se connecter via un proxy, Slack accepte à nouveau de charger.
  • Pendant une conversation avec notre service d’assistance, il arrivait que nous demandions aux utilisateurs de réinitialiser les données de leur application en cliquant sur un bouton. Cliquer sur ce bouton n’entraînait pas l’effet escompté. Cela a été résolu.
  • Désormais, vous pouvez télécharger un fichier sur Slack, puis le supprimer ; et enfin, le télécharger à nouveau. L’application aurait toujours dû fonctionner de la sorte.
  • Si vous vouliez « Rechercher avec Google » (avec le clic droit de la souris) dans un message, cette action ne vous dirigeait pas vers la bonne page. La recherche fonctionne désormais correctement.
  • Lorsque l’application fonctionnait en arrière-plan, les notifications n’apparaissaient plus. Vous devriez maintenant recevoir vos notifications.
  • Si vous quittiez Slack pendant que l’application était affichée en mode plein écran, puis redémarriez l’application, parfois la barre grise (qui permet de fermer, minimiser et maximiser la fenêtre) disparaissait définitivement. Ce n’est plus le cas.
  • Trop de substitutions de texte dans vos paramètres Mac entravaient le fonctionnement de Slack. Vous pouvez maintenant utiliser le remplacement de texte à votre guise.
  • Une fois que vous aurez consulté une notification, elle disparaîtra (au lieu de rester affichée indéfiniment).
  • Lorsque vous répondrez à une notification (à partir de la fenêtre qui surgira à cet effet), la réponse est maintenant toujours envoyée.
  • Une fine bordure grise sur le côté droit de la fenêtre a été effacée, ou plutôt supprimée.
  • Télécharger des fichiers vers un dossier autre que celui des téléchargements ne fonctionnera plus. Désolés ! Mais nous allons bientôt rétablir cette fonction.

Slack 3.0.5

18 janvier 2018

Corrections de bogues

  • Une mise à jour de notre système de sécurité. Parce que la sécurité revêt à nos yeux une importance cruciale.

Slack 3.0.2

9 janvier 2018

Corrections de bogues

  • Nous avons annulé des modifications qui empêchaient certains utilisateurs de recevoir des notifications avec la version 3.3.3. Vous ne les raterez plus.
  • En outre, cliquer sur les notifications et y répondre sont des opérations maintenant plus fiables.
  • macOS 10.13 High Sierra comporte un bogue qui entraîne des problèmes d’affichage de Slack sur certains MacBook Pros 2012-2013. Nous avons corrigé de manière temporaire ce bogue qui permettra d’obtenir des images plus nettes sur ces appareils, mais ralentira en revanche leur performance. Performance et améliorations graphiques constituent notre prochain objectif.
  • Slack ne tombera plus en panne lorsque vous voudrez quitter l’application.

Slack 3.0.0

8 décembre 2017

Nouveautés

  • Lorsque vous êtes présent dans plusieurs espaces de travail, l’application utilise, désormais, beaucoup moins de mémoire pour démarrer ou redémarrer.
  • Passer d’un espace de travail à un autre est maintenant plus rapide. Pas encore aussi rapide que l’éclair, mais cela se fait presque en un clin d’œil.
  • Nous avons redirigé la page de connexion de l’application vers une autre fenêtre pour des raisons de fiabilité.
  • Un nouveau badge de verrouillage dernier cri vous indique subtilement quels sont les espaces de travail dont vous vous êtes déconnectés.
  • Notre écran de démarrage, rafraîchi et simplifié, vaut bien un coup d‘œil. De même que les dates qui restent affichées en haut d’une chaîne lorsque l’on fait défiler les messages. Peut-être que vous ne les remarquerez pas, mais nous espérons que cela vous donnera quand même une impression de satisfaction.

Corrections de bogues

  • Cela fait longtemps que nous travaillons sur ce projet et cela nous fait plaisir d’annoncer qu’il y a 100 % de rechargement en moins au moment de faire glisser et de déposer des fichiers. Oui, vous avez bien lu : 100 %. Désolé pour toute frustration occasionnée auparavant !
  • Si certaines personnes ont vu s’afficher « Quelque chose ne fonctionne pas  », sachez que la principale anomalie était ce message. Il n’apparaîtra plus.
  • Si vous laissiez votre application fonctionner pendant une longue période, vous aviez sûrement deux mises à jour consécutives en attente. Maintenant les bonnes choses arrivent à point nommé pour qui sait attendre ; et une à une, comme il se doit.
  • La barre latérale se fait beaucoup plus discrète pendant le visionnage d’une vidéo en mode grand écran.
  • Il n’y a plus d’anomalie lorsque vous appuyez sur la touche « Échap. » pour sortir du mode vidéo en grand écran.
  • La panne survenant lorsqu‘une fenêtre en mode grand écran était fermée a été résolue.
  • Trouvé : touche manquante, Ctrl-1 / Cmd-1. Veuillez appeler 1-800-SLACKME pour la réclamer. Inutile de composer ce numéro. Cela ne fonctionne pas. Contrairement à la clé (maintenant).
  • Si jamais vous oubliez quelle application vous utilisez, la fenêtre « À propos de Slack » est toute nouvelle et se charge beaucoup plus rapidement.
  • Faire défiler les messages se fait plus aisément.
  • Il n‘y a plus de panne dans High Sierra au moment de démarre l’application.
  • Composer un texte avec la méthode de saisie pour le chinois, japonais et coréen, n’insère plus d’espaces à la place de certains caractères.
  • Le menu des signes diacritiques et des caractères spéciaux ne double plus les caractères à chaque fois que vous essayez de saisir une lettre. Nous l’avons déjà signalé, mais nous tenions à le reépeéter !
  • Écarter les doigts pour agrandir la vue accidentellement causait l’effet inverse. Vous pouvez maintenant agrandir ou réduire la vue.
  • Les informations qui apparaissent lorsque vous voulez consulter la définition d’un mot ont été repositionnées de façon plus logique.
  • Enfin, sélectionner du texte dans la zone de recherche ne déplace plus la fenêtre. Cela était agaçant !

Slack 2.9.0

16 novembre 2017

Nouveautés

  • Slack est, maintenant, traduit en japonais. Slack est aussi disponible en français, allemand, espagnol et, bien entendu, en anglais (américain). Rendez-vous dans le menu « Préférences », puis sélectionnez la langue de votre choix dans Langue et région.

Slack 2.8.2

16 octobre 2017

Nouveautés

  • Cette version contient une nouvelle mise à jour d’Electron.

Slack 2.8.1

29 septembre 2017

Nouveautés

  • Nous avions résolu des anomalies concernant la saisie de texte en japonais dans la version 2.6.3. Mais ces anomalies sont réapparues dans la version 2.8.0. Nous les avons à nouveau corrigées. La suite au prochain épisode...
  • Mise à jour importante d’Electron pour améliorer la sécurité. Il s’agit juste d’une mesure de précaution. Cependant, mieux vaut prévoir que guérir.

Slack 2.8.0

11 septembre 2017

Nouveautés

  • Slack est désormais disponible en français, en espagnol et en allemand (y compris les émojis). Vous pourrez sélectionner la langue de votre choix dans : Préférences> Langue & région.
  • En outre, nous fournissons maintenant une assistance supplémentaire pour vous aider à travailler de façon innovante avec des sociétés externes depuis Slack.
  • Nous avons aussi introduit une nouvelle manière de présenter l’affichage des noms. Tout cela pour vous aider à relever de nouveaux défis !
  • La notion d’équipe a été remplacée par celle d’espace de travail lorsque l'on se réfère à l’application (mais pas lorsque l’on se réfère aux personnes). Vous créez un espace de travail. Vous invitez des personnes de votre équipe. Tout simplement !
  • Vous pouvez désormais sélectionner, dans les préférences, la langue utilisée par le correcteur orthographique.

Corrections de bogues

  • Quelques rares pannes survenant au moment d’effectuer un appel ou de partager un écran ont été résolues pour toujours ; du moins, nous l’espérons.
  • L’application ne se bloque plus lorsque votre système d’exploitation signale que vous vous situez dans certains fuseaux horaires.
  • Vous avez peut-être vu s’afficher le message « Quelque chose ne fonctionne pas » sur votre écran au moment de stopper la veille et de le réactiver. Il s’agissait bien d’une panne. Nous l’avons résolue.

Slack 2.7.1

17 août 2017

Corrections de bogues

  • Vous aviez presque fini de vous inscrire, quand soudain, aïe, vous vous retrouviez à nouveau sur la première page. Oh, non ! Milles excuses ! Dans cette nouvelle version, cela ne se reproduira plus.
  • Saisir des caractères à partir du menu des accents n’insère plus de caractère supplémentaire. Et voilà. Résolu.

Slack 2.7.0

1 août 2017

Nouveautés

  • L‘application stocke désormais des informations de connexion dans le trousseau. Si quiconque demande une autorisation, vous pouvez la donner.
  • Le téléchargement de fichiers peut être suspendu ou relancé, comme il vous plaira.
  • Modifications apportées pour rendre l’utilisation du clavier plus efficace.
  • Nous avons, légèrement, ajusté l’icône de l’application. Nous faisons de notre mieux.
  • Dans le pire des cas, si l’application n’arrive pas à charger, une page d’erreur moins épouvantable s’affichera avec peut-être même un code que vous pourrez partager.

Corrections de bogues

  • Slack pompait la batterie de votre portable comme un vampire. Laissez tomber l’ail. Le problème est résolu.
  • Un écran en cours de chargement s’illuminait parfois brièvement après s’être connecté à une équipe. Ce n’est plus le cas.
  • Utiliser la barre latérale de l’équipe en touchant l’écran fonctionne mieux. Déplacez les équipes à votre guise.
  • Annuler un chargement en cours est moins risqué (38 % de pannes en moins). Juste pour les fois où vous décidez qu’un troisième fichier gif n’est pas nécessaire.
  • Vous pourrez configurer l’application pour démarrer en mode privé dans vos éléments de connexion au système.
  • De la même manière, si vous envoyez une réponse à partir d’une notification de type alerte, vos collaborateurs en seront informés.

Slack 2.6.3

7 juin 2017

Corrections de bogues

  • Quand vous changiez de réseau, vous vous retrouviez parfois devant un écran vide. Ce n’est plus le cas. Vous y voyez au moins votre équipe.
  • Auparavant, dans certains cas rares, des liens externes ne vous menaient pas au bon endroit. Ce n’est plus le cas.
  • Revisionner une vidéo devrait être une expérience plus aisée.
  • Sur certains claviers, lorsque vous appuyiez auparavant sur la touche « supprimer » ou « arrière », cela n’effaçait pas le dernier caractère. Dorénavant, cela fonctionne correctement.