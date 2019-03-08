Slack for Mac - Release Notes

Slack 4.47.72

12 December 2025

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.47.69

8 December 2025

Bug fixes

  • Don’t mind us – just making a few small adjustments to keep the app in tip-top shape. More to come soon. Cheerio!

Slack 4.47.65

24 November 2025

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.47.59

10 November 2025

Bug fixes

  • Bugs were squashed, performance was improved, work was done and the result was good. Please enjoy Slack responsibly.

Slack 4.46.104

21 October 2025

Bug fixes

  • All bugs that were fixed in this release were too small for the eye to see or too fiddly for human words to describe. Nevertheless, work was done, things tinkered with and the app became subtly better.

Slack 4.46.101

6 October 2025

Bug fixes

  • A little reminder as you go about your day: The world is a more unique place simply because you’re part of it, and you’ve affected others in ways that you can’t imagine. Oh, and no big changes to the app this time. Happy messaging!

Slack 4.46.99

22 September 2025

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.46.96

10 September 2025

Bug fixes

  • We cleaned the code to make sure that everything’s running smoothly. Slack – now with a streak-free shine.

Slack 4.45.69

19 August 2025

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.45.64

21 July 2025

Bug fixes

  • This week’s is not a huge update, but let that not convince you it’s unimportant. They can’t all be red-letter days (or updates), but each day we’re here is a good one. This update is a good one too.

Slack 4.45.60

14 July 2025

Bug fixes

  • A little reminder as you go about your day: The world is a more unique place simply because you’re part of it, and you’ve affected others in ways that you can’t imagine. Oh, and no big changes to the app this time. Happy messaging!

Slack 4.44.65

9 June 2025

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.44.63

2 June 2025

Bug fixes

  • All bugs that were fixed in this release were too small for the eye to see or too fiddly for human words to describe. Nevertheless, work was done, things tinkered with and the app became subtly better.

Slack 4.44.60

19 May 2025

Bug fixes

  • The app is objectively better today than it was yesterday. This is a scientifically verifiable fact that cannot be challenged or undermined. We appreciate you staying up to date!

Slack 4.44.59

5 May 2025

Bug fixes

  • Ever have those weeks when it feels like nothing’s happening, but then you look back later and realise a lot of things were actually happening? This is one of those weeks for the app.

Slack 4.43.52

17 April 2025

Bug fixes

  • Don’t mind us – just making a few small adjustments to keep the app in tip-top shape. More to come soon. Cheerio!

Slack 4.43.51

31 March 2025

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.43.49

20 March 2025

Bug fixes

  • We’ve sanded down some rough patches in the app so as to avoid any digital splinters. Did you know that ‘digital splinters’ were a thing? They are now, but they aren’t anything you’ll need to worry about.

Slack 4.43.44

10 March 2025

Bug fixes

  • We tidied the shelves, cleaned the windows and ran a white-gloved finger over every flat surface. Just a little routine maintenance to ensure that everything is shipshape. Full steam ahead!

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.42.120

17 February 2025

What’s new

  • Starting with this version, Slack has changed our company registration in the MacOS desktop signing certificate from SLACK TECHNOLOGIES INC to SLACK TECHNOLOGIES, LLC following a similar change to our Windows desktop signing certificate in 2023. This change has been updated with our certificate registrar, and SLACK TECHNOLOGIES, LLC is the valid and correct publisher for new versions of Slack. If you’re suddenly seeing Slack being flagged by anti-virus software, the new binary and publisher name may need to be allowlisted by your company’s security policies. Many thanks for your understanding!

Slack 4.42.117

3 February 2025

Bug fixes

  • Minor tinkerings and tune-ups across the app. We appreciate you staying up to date! Let us know if you run into any problems by getting in touch at feedback@slack.com.

Slack 4.42.115

21 January 2025

Bug fixes

  • Like a runner steadily improving their split times, this update is the sort that’s less showy but no less important. You’ll find the app a little faster, a little leaner, a little closer to the goal.

Slack 4.41.105

9 December 2024

Bug fixes

  • No big fixes to bring your attention to this week, but rest assured, there will be more in the future. Not that introducing bugs is our aim, of course. But missteps, adjustments, errors and corrections – these are the rhythms of life and the price of growth. We hope that you’re enjoying the ride, no matter where you happen to find yourself at present.

Slack 4.41.104

2 December 2024

Bug fixes

  • Hard work is happening this week, but nothing that we can easily describe. It’s like a duck swimming on a pond. Under the water, the duck is paddling furiously, but on top, all that can be seen is the gentle gliding of a bird on water. This week, Slack is the duck.

Slack 4.41.98

21 November 2024

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.41.97

24 October 2024

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.41.96

22 October 2024

What’s new

  • Starting with version 4.41, Slack for macOS will also be available in PKG format. Please see https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS for more details.

Slack 4.40.133

10 October 2024

Bug fixes

  • Bugs were squashed, performance was improved, work was done and the result was good. Please enjoy Slack responsibly.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.40.128

12 September 2024

Bug fixes

  • Nothing major to report this week. Nothing minor to report either, as it turns out. Work is still happening, mind you – it’s just more the sort that happens behind the curtain in between scenes at a play. We’re quietly setting the stage for what’s to come.

Slack 4.40.126

5 September 2024

Bug fixes

  • All bugs that were fixed in this release were too small for the eye to see or too fiddly for human words to describe. Nevertheless, work was done, things tinkered with and the app became subtly better.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.40.120

27 August 2024

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.39.95

29 July 2024

Bug fixes

  • All bugs that were fixed in this release were too small for the eye to see or too fiddly for human words to describe. Nevertheless, work was done, things tinkered with and the app became subtly better.

Slack 4.39.90

8 July 2024

Bug fixes

  • The app is objectively better today than it was yesterday. This is a scientifically verifiable fact that cannot be challenged or undermined. We appreciate you staying up to date!

Slack 4.39.88

17 June 2024

Bug fixes

  • Users on macOS Monterey and later who were running the App Store version of Slack noticed that they were unable to share their screen, seeing prompts to enable permissions at the system level long after they had already been granted. They say it’s better to ask for forgiveness than permission. In this case, we’d like to beg forgiveness for repeatedly asking permission. Curious to learn more? Head on over to our Help Center: https://slack.com/help/articles/29407960918291.

Slack 4.38.125

15 May 2024

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.38.121

9 May 2024

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.38.115

23 April 2024

What’s new

  • Say hi to Slack AI! Our brand-new set of generative AI tools lets you search smarter, summarize conversations instantly, and much more. Head over to the Help Center to see how you can put Slack AI to work for you: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 4.37.101

8 April 2024

Bug fixes

  • Nothing to report this time. Well, nothing that you can see, but plenty going on under the surface. We’re working hard to make Slack better; this time it’s not so visible.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.37.94

18 March 2024

Bug fixes

  • Screen sharing during huddles on macOS 14.4 will no longer prompt a system alert to allow Slack to capture your screen and audio.

Slack 4.36.140

29 January 2024

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.36.138

11 January 2024

Bug fixes

  • All bugs that were fixed in this release were too small for the eye to see or too fiddly for human words to describe. Nevertheless, work was done, things tinkered with and the app became subtly better.

Slack 4.36.136

21 December 2023

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.35.132

21 December 2023

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.36.134

11 December 2023

Bug fixes

  • We don’t have anything in particular to call out for this release, but we thank you for staying up to date all the same.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.35.131

30 November 2023

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.35.130

27 November 2023

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.35.126

6 November 2023

Bug fixes

  • Nothing major to report this week. Nothing minor to report either, as it turns out. Work is still happening, mind you – it’s just more the sort that happens behind the curtain in between scenes at a play. We’re quietly setting the stage for what’s to come.

Slack 4.35.121

24 October 2023

Bug fixes

  • Virtual machines were causing actual problems for Slack when both were running simultaneously. We're virtually certain we've eradicated the problem with this update.

Slack 4.34.121

28 September 2023

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.34.119

12 September 2023

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.34.115

5 September 2023

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.33.90

14 August 2023

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.33.84

31 July 2023

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Coming soon

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

28 June 2023

Bug fixes

  • Intelligent quips often contain depth of thought, but that's not what we mean when we say that smartquotes were presenting a problem for deep links. Punctuation will no longer affect the punctuality of your deep link updates.
  • Good governance is all about removing roadblocks, which is why we've retooled the sign-in flow for GovSlack. Now when you sign in to a government workspace for the first time, we'll automatically restart the app in Gov mode (instead of kicking you back to the login page). Your Slack dollars at work!
  • Did you know that clicking on a banner notification will take you directly to the message that triggered it? Had you noticed that recently this feature stopped working? May we make you aware that this is now fixed? Shall we stop writing in rhetorical questions?

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.32.127

6 June 2023

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.32.126

30 May 2023

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.32.122

1 May 2023

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.31.156

5 April 2023

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.31.155

27 March 2023

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.31.152

20 March 2023

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.29.149

14 November 2022

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.28.184

27 September 2022

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.28.182

20 September 2022

Security guidance

  • This release includes significant security improvements. Updating is strongly recommended.

Slack 4.28.171

24 August 2022

What’s new

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Bug fixes

  • Trying to capture your screen with a third-party app while also sharing your screen in Slack may have resulted in the non-Slack app crashing. We’d like to say that this was because the idea of “capture” is antithetical to “sharing,” but in truth it was just a “bug.”

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.27.154

14 June 2022

What’s new

  • You may have noticed that with this release there’s a new, larger number at the end of the version string. Going forward, while you’ll still see the numbers laid out in a <MAJOR.MINOR.BUILD> sequence, the “Build” numbers will now correspond to specific builds on our end as opposed to a small sequential number. TL;DR: A few more numbers for you, a bit more specificity for everyone.
  • We’ve added the most common Apple and Microsoft file extensions to our approved list so you won’t be asked to confirm each time you open a Word doc or Keynote presentation. Are you sure you’d like one less approval? YES/NO

Bug fixes

  • If you’re in a locale that does not use the default system string encoding on Mac, opening certain file types would cause a crash in a native dependency that tries to interpret a string passed to it as the system default string encoding. If that doesn’t mean anything to you, well don’t worry because we fixed it.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.26.1

4 May 2022

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.26.0

25 April 2022

Bug fixes

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.25.0

24 March 2022

What’s new

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

Bug fixes

  • We discovered that under very specific circumstances (stars being aligned, barometric pressure being just so, looking in a mirror and saying “Slackbot” 3 times), Active Directory users were ending up with a backslash in their Home directory, which was preventing the app from launching. However it happened, all slashes are welcome at the party, so Slack will run as expected now.

Slack 4.24.1

10 March 2022

What’s new

  • If you've been wanting to use a virtual camera on a video call in Slack, well, now you can! Plug in a custom video feed from your computer, or use a fancy digital camera for crystal clear picture. Daguerreotypes and hand-cranked movie cameras are not supported as input sources at this time.

Bug fixes

  • We discovered that when an update to the app failed, people were still being notified that the update was a success. There is a time and place for “fake it ‘til you make it,” but this was not one of them.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.23.0

7 December 2021

Bug fixes

  • Those on MacOS 12 reported that notification sounds were still coming through despite Notification Sounds being set to “None.” We have updated the internal logic to the more explicit “None, not under any circumstances, not even if it’s very important, never, not once, nil, absolutely not.” We hope it takes the hint.
  • Some external URLs were occasionally launching within the Slack app window, but will now load in your default web browser, as is proper. Slack cannot have a little web page, even as a treat.

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.22.0

8 November 2021

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.21.1

25 October 2021

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.21.0

20 October 2021

Bug fixes

  • We were occasionally displaying a message letting you know you had been removed from the desktop beta. However, some of you had never been part of the beta in the first place. We will no longer remind you of things that you are not, or when it is not your birthday, or when there is no update to the app.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.20.0

20 September 2021

What’s new

  • When opening SSH, FTP, SFTP or SMB links, you’ll now see the option to allow all future URLs from just that same domain instead of the whole wide world. A little more secure for us, a little more peace of mind for you.

Bug fixes

  • Certain versions of the app were not correctly changing availability to “Away” after 10 minutes of inactivity. While this has been fixed, we’d like to remind you that you can use your Custom Status to let your teammates know your whereabouts beyond simply Active or Away. Examples include: walking the dog, catching up after PTO, taking a mental break, or tweeting nice things to the Slack social media team.

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.19.0

11 August 2021

Security guidance

  • This release includes significant security improvements. Updating is strongly recommended.

Slack 4.18.0

14 July 2021

Bug fixes

  • Certain menus were not being properly translated when switching languages in the app. You know what they say about menus — they’re most helpful when you can read them.
  • When the app was told to launch on login but remain hidden, it took those instructions a little too seriously, playing hide-and-seek when it should not. That which was hidden was sought, and the app window will now politely reveal itself when you want.

Slack 4.17.0

3 June 2021

What’s new

  • Bigger is better, or rather, closer is clearer. We now support additional zoom levels up to 200% to reduce the strain on your precious peepers.

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.16.2

10 May 2021

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.16.0

4 May 2021

Bug fixes

  • Depending on your zoom level, we weren’t always showing the password field when authorizing the use of a proxy. This, by proxy, made for an unpleasant overall experience within Slack.
  • Images and notifications were sometimes sharing real estate...inelegantly. We have given them both a talking-to, and they have agreed to joint custody of that section of the screen.

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.15.0

12 April 2021

Bug fixes

  • In the Mac app, certain error screens made it very hard to find the part of the window that allowed you to click and drag. To be fair, entire genres of computer games have been built around hard-to-find click targets. Slack, however, is not a game of this genre — so we’ve made the clickable area a bit wider.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.14.0

17 March 2021

What’s new

  • Did you update your Mac to Big Sur? Of course you did, you upstanding citizen. You’ll be rewarded with a freshly-updated Slack icon.

Bug fixes

  • We improved the restart experience when you’ve gone offline or are having loading issues.
  • We all have to sign out sometimes. If you sign out of all of your workspaces, you should have an easier time signing back in.
  • Hopefully you’ll be able to ask “Can you see my screen?” a little less these days. The green border that lets you know you’re screen sharing is back.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.13.0

16 February 2021

Bug fixes

  • When you move or resize Slack, we assume you are indeed trying to move or resize it — and so the crash that was regularly happening, instead, was unwelcome. We’ve fixed this. Here’s to properly-sized screens!
  • We’ve fixed several accessibility issues. Making Slack more accessible is a continuous journey, and we’re quite grateful that you’re along for the ride!

Slack 4.12.2

8 January 2021

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.12.1

7 January 2021

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.12.0

14 December 2020

What’s new

  • È pronto! Italian language support has landed!
  • You can now attach recently used files–in one click–from the paperclip menu. Hasty screenshotters, the world is yours.

Bug fixes

  • Some small but important accessibility improvements for those navigating with VoiceOver or a screen reader.
  • As a dancer gracefully recovers from a minor tumble, so shall our app gracefully reload whilst throttled by network failures.

Slack 4.11.3

25 November 2020

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.11.1

11 November 2020

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.11.0

9 November 2020

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.10.3

15 October 2020

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.10.2

9 October 2020

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.10.0

6 October 2020

What’s new

  • Updates mean that Big Sur is totally supported in a very holistic, west coast, chill way. It’s, like, totally gnarly. Or sick! Whichever means “good”, basically.

Bug fixes

  • Sometimes, you could not exit full screen mode with escape on windows, which was wrong, because that’s literally what escape means. Now, it works.
  • We fixed some issues that caused window resizing of Slack to be difficult. We never want to be difficult.
  • Quickly switching workspaces caused problems. Switching workspaces should only cause opportunities, so we fixed that.
  • There were a few little bugs that caused crashes, like bugs do. We fixed those, and we’ll fix the next ones too.

Slack 4.9.0

2 September 2020

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.8.0

23 July 2020

Bug fixes

  • In rare cases, Slack would simply fail to start altogether. While we’re sure we could all use a coffee break, we know you could also use an application that runs. So we fixed that.
  • We made the screen you see when you have connection problems more useful. We also spruced it up a bit with a fresh coat of paint.
  • Our notifications system sprung a leak, so we brought it in for a tune-up. Everything should be running smoother now.

Slack 4.7.0

2 July 2020

What’s new

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.

Slack 4.6.0

21 May 2020

What’s new

  • Batten down the hatches! The app sandbox is now enabled for all web content. This is a fancy way of saying we’ve dialed up the security of the app. It wasn’t unsafe before, but it’s double safe now.
  • A preference that allows you to choose a unique save location per download, instead of choosing a folder for all of them. For the choosy types.

Bug fixes

  • Downloading app updates is less prone to timing out on slow networks, as we’ve extended the timeout to something reasonable.
  • The Close button has returned to its rightful place on notifications, for all your dismissing needs.
  • If you found yourself, in some distant past, trying to start a song on Spotify with your keyboard’s play button, and it did not respond to your command while Slack was front and center, pesky hardware media keys were the problem. And this version is the cure.
  • The app should be less spicy to your CPU when you’re viewing certain network error pages.
  • When a download completes, we’ll show an in-app prompt rather than a bothersome system notification.

Slack 4.5.1

13 May 2020

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.5.0

1 May 2020

What’s new

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.
  • Our spell checker has been swapped out for a newer model that’s faster, leaner, and capable of fixing your typos in… wait, can this be right? “Multiple languages at the same time”! Open the “Language & Region” preferences to choose your languages. And for whoever it is out there requires that functionality: our hats are off to you. We can barely type in one language right now.

Slack 4.4.2

31 March 2020

Bug fixes

  • We're always working on performance improvements - and this release repairs a previously broken performance diagnostic tool. You won't notice a difference, but we'll have an easier time improving Slack.

Slack 4.4.1

20 March 2020

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.4.0

18 March 2020

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.3.3

21 January 2020

What’s new

  • We've tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Bug fixes

  • Slack would sometimes crash when the user right-clicked to see the context menu. In context, that was unhelpful. So it no longer does that.
  • When maximized, the app had developed a bit of a distracting flicker. That flicker is now part of Slack history.
  • Occasionally, a restart would result in connectivity issues for Slack… now you should be back online and back to work lickety-split.

Slack 4.2.0

4 December 2019

What’s new

  • Our newest, fastest, best-performing, shiniest, most nutritious and delicious version of Slack is now fully rolled out, so that’s the one you’re now using. Brilliant.
  • Like zooming in and out? Use a numpad? Great news. You can now do these things, on that.

Bug fixes

  • Notifications looked weird if your workspace name was long. Now, no matter your team name, notifications look lovely.
  • Some messages were being marked as read when Slack was hidden behind applications, or not visible on screen. Now we won’t mark it as read until you’ve actually seen it. Which seems fair.
  • Using three finger swipes to navigate channel history on touchpad now works again. And for those who never knew it could work in the first place: it does!

Slack 4.1.2

18 October 2019

Bug fixes

  • Long workspace names now no longer appear as incredibly long in menus.
  • Slack menus should now be showing up at the right language (meaning the one that is right for you).
  • Spellchecker stopped working for a small count of users, leading to a shorp uptick in avoidabull erratz. With spellcheck now fully back online for those users, any remaining typos are officially not our fault.

Slack 4.1.0

16 September 2019

What’s new

  • Thanks to a few tweaks to the engine, a polish of the pistons, and recalibrated valves, the app should be running smoother and faster, than before.
  • Spellcheck, revamped, is now a much better version of its old self (and back on Linux, to boot) — now it supports Greek, Portuguese and British English. So now spelling correctly should come more naturally to us all (which is good, because “correctly” can be a difacult word to spell).

Bug fixes

  • After uploading a video into Slack some found it would give an infinite circle of loading, but not play, which was never our plan. Now: it works! It plays; no more circle! Because, it turned out, all circ and no play made Slack a null ‘ploy.

Slack 4.0.3

28 August 2019

What’s new

  • We’ve updated all the background things to ensure that whenever a new OS update may arrive, Slack will continue to work perfectly. Or, at least, work as expected.

Bug fixes

  • Now, when we check for network connectivity, it’s more reliable than it was before. Making for a quicker connection, and less frustration

Slack 4.0.2

7 August 2019

Bug fixes

  • When opening your computer, Slack is now far more likely to launch reliably. Which is, let's face it, the very least it should do.
  • Now when we update the app, we'll send you a polite little notification telling you so.
  • A pesky leak involving in-channel videos has been plugged.

Slack 4.0.1

25 July 2019

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.0.0

15 July 2019

What’s new

  • Slack is now a little faster, thanks to a few small but important changes.
  • Admins now have a little more control when configuring the ability to auto-update with a "plist". We've checked, and that's definitely the word. Admins: you apparently know what that means.

Bug fixes

  • Drag and dropping files into Slack is much more stable now. Phew.
  • If you do need, for some reason, to reset the app data, this is now a smoother process than before.
  • Those in many workspaces will find that their icons are now more pleasingly aligned in the sidebar. It's a small thing, but very pleasing.
  • When DND is enabled, we no longer bounce the icon in the dock. Because DND means DND.
  • The process of updating Slack is now more stable — and we now more helpfully explain why we're asking for permissions to do that update.
  • Notifications were not making sounds that might notify you 100% of the time. Honestly, they had ONE job. They now perform it.
  • Customized Slack shortcuts on macOS that sometimes weren't working now do the thing you intended (and apologies that that wasn't the case for some).
  • Hardware acceleration can now be turned off without foregrounding Slack. If you know what that means, you'll know it's a good thing. And if you don't — it still is! And thank you for reading anyway.

Slack 3.4.2

23 May 2019

What’s new

  • Just as day follows night and winter gives way to spring, so have we updated Electron to 4.2.1

Bug fixes

  • Changed things to be smarter about the way push notifications on mobile get information from the desktop app. Hopefully, this is better for everyone. And faster.
  • Minor stability improvements in general. As always, the best kind of fix is one you don't notice at all because nothing is going wrong.

Slack 3.4.0

18 April 2019

Bug fixes

  • Launch (and Hide) on Login now works better than once it did. Where by "once" we mean "five minutes ago before you updated your version of Slack".
  • Our Slack app icon was missing smaller icon sizes, which was both problematic and aesthetically bad. It now renders as it should.
  • Slack would occasionally crash while you were restarting your computer. We looked at the bug causing this, turned it off and on again, and now it works. Technology!
  • Some people were seeing sidebar icons from other teams they were signed into instead of the icons they were expecting. They will now show correctly.
  • Any keyboard and cursor actions you may have experienced behaving badly have been shown the error of their ways.

Slack 3.3.8

8 March 2019

What’s new

  • In a slight change to the way you sign in on desktop, you'll now sign in in the browser rather than directly inside the app.

Bug fixes

  • The new app icon was looking a little fuzzy on some docks, which simply wouldn't do. It should be much crisper now.
  • Equally, the new loading animation was looking a little stretched, or a little squished, depending on how you looked it. It's now practically perfect in every way.
  • If you have had problems logging in using SSO (single sign-on), you should no longer encounter those problems.
  • We fixed a problem wherein the "Open the Slack App" button in the browser did not, in fact, open the app. Honestly: it had *one* job. It now performs that job.