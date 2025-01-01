Mac 版 Slack——版本说明

Slack 4.47.72

2025 年 12 月 12 日

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.47.69

2025 年 12 月 8 日

修复程序错误

  • 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 4.47.65

2025 年 11 月 24 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.47.59

2025 年 11 月 10 日

修复程序错误

  • 问题得到解决，性能有所提升，操作已经完成，最终效果良好。请理性享用 Slack。

Slack 4.46.104

2025 年 10 月 21 日

修复程序错误

  • 在这个版本中修复的所有程序错误都很微不足道，小到很难察觉，也细微到很难用语言描述。不管怎样，我们还是做了一些具体工作，应用也变得比之前更好了。

Slack 4.46.101

2025 年 10 月 6 日

修复程序错误

  • 新的一天先来点心灵鸡汤：这个世界因你的存在而变得更加独特，你正以自己无法想象的方式影响着他人。哦，这次应用没有大的变化。享受传递讯息的快乐吧！

Slack 4.46.99

2025 年 9 月 22 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.46.96

2025 年 9 月 10 日

修复程序错误

  • 我们清理了代码，确保一切运行顺畅。如今的 Slack 已焕然一新。

Slack 4.45.69

2025 年 8 月 19 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.45.64

2025 年 7 月 21 日

修复程序错误

  • 本周并没有大更新，但并不意味着本次的更新不重要。不可能每一天都是值得纪念的大日子（也不是每次都有大更新），但有我们在的每一天都是好日子。本次更新就是如此。

Slack 4.45.60

2025 年 7 月 14 日

修复程序错误

  • 新的一天先来点心灵鸡汤：这个世界因你的存在而变得更加独特，你正以自己无法想象的方式影响着他人。哦，这次应用没有大的变化。享受传递讯息的快乐吧！

Slack 4.44.65

2025 年 6 月 9 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.44.63

2025 年 6 月 2 日

修复程序错误

  • 在这个版本中修复的所有程序错误都很微不足道，小到很难察觉，也细微到很难用语言描述。不管怎样，我们还是做了一些具体工作，应用也变得比之前更好了。

Slack 4.44.60

2025 年 5 月 19 日

修复程序错误

  • 客观来说，此应用较以往已大有改进。这是一个经过科学验证的事实，不容质疑和破坏。非常感谢你升级到最新版本！

Slack 4.44.59

2025 年 5 月 5 日

修复程序错误

  • 是否有那么几周，你感觉风平浪静，但后来回过头来才发现，其实有好多事情都是在悄然发生？对应用而言，现在就是其中一周。

Slack 4.43.52

2025 年 4 月 17 日

修复程序错误

  • 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 4.43.51

2025 年 3 月 31 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.43.49

2025 年 3 月 20 日

修复程序错误

  • 我们对应用中一些不适用的补丁进行了擦除，以避免出现任何数字碎片。你知道有“数字碎片”这种东西吗？虽然现在知道了，但你也不需要担心。

Slack 4.43.44

2025 年 3 月 10 日

修复程序错误

  • 我们整理了货架，擦拭了窗户，并戴着白手套用手指摸过每一个平面。这些都是例行维护工作，是为了确保一切井然有序。全力以赴！

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.42.120

2025 年 2 月 17 日

新功能

  • 从此版本开始，Slack 在 MacOS 桌面签名证书中的公司注册名称已由 SLACK TECHNOLOGIES INC 变更为 SLACK TECHNOLOGIES, LLC，这一调整与 2023 年我们对 Windows 桌面签名证书的变更保持一致。本次变更已在证书注册机构完成更新，SLACK TECHNOLOGIES, LLC 现为 Slack 新版本的公认有效发布者。如果你的防病毒软件意外将 Slack 标记，可能是由于新的二进制文件和发布者名称尚未被贵公司的安全策略列入白名单。感谢你的理解！

Slack 4.42.117

2025 年 2 月 3 日

修复程序错误

  • 我们对这款应用进行了小修小补。非常感谢你时刻关注我们的最新状态！如果你遇到任何问题，请通过 feedback@slack.com 发邮件告知我们。

Slack 4.42.115

2025 年 1 月 21 日

修复程序错误

  • 就像跑步者稳步提高分段时间的记录一样，此次更新虽然没有那么引人注目，但也同样重要。你会发现应用变得更快、更精简、更接近目标。

Slack 4.41.105

2024 年 12 月 9 日

修复程序错误

  • 本周没有大的修复更新，但请放心，之后会陆续更新。当然让问题产生不是我们的目标，但出错、调整、试错和修正本是日常，也是进步的代价。无论你当前处于哪个阶段，我们都希望你享受这一过程。

Slack 4.41.104

2024 年 12 月 2 日

修复程序错误

  • 这周的工作非常艰辛，但一两句说不清楚。就像鸭子在池塘里游动。人们只看到鸭子在水面上悠闲安逸地游动，却很少发现水下面的鸭蹼在奋力地划水。这一周，Slack 就如同这只鸭子。

Slack 4.41.98

2024 年 11 月 21 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.41.97

2024 年 10 月 24 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.41.96

2024 年 10 月 22 日

新功能

  • 从 4.41 版开始，适用于 macOS 的 Slack 也将提供 PKG 格式。详情请参见 https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS。

Slack 4.40.133

2024 年 10 月 10 日

修复程序错误

  • 问题得到解决，性能有所提升，操作已经完成，最终效果良好。请理性享用 Slack。

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.40.128

2024 年 9 月 12 日

修复程序错误

  • 本周没什么重大问题可报告的。实际上，也没什么小问题可报告的。工作仍在有序推进中，只不过就像幕间换景一样，更像是在幕后完成。我们正在悄悄地为下一场亮相做好准备。

Slack 4.40.126

2024 年 9 月 5 日

修复程序错误

  • 在这个版本中修复的所有程序错误都很微不足道，小到很难察觉，也细微到很难用语言描述。不管怎样，我们还是做了一些具体工作，应用也变得比之前更好了。

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.40.120

2024 年 8 月 27 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.39.95

2024 年 7 月 29 日

修复程序错误

  • 在这个版本中修复的所有程序错误都很微不足道，小到很难察觉，也细微到很难用语言描述。不管怎样，我们还是做了一些具体工作，应用也变得比之前更好了。

Slack 4.39.90

2024 年 7 月 8 日

修复程序错误

  • 客观来说，此应用较以往已大有改进。这是一个经过科学验证的事实，不容质疑和破坏。非常感谢你升级到最新版本！

Slack 4.39.88

2024 年 6 月 17 日

修复程序错误

  • 运行 App Store 版本 Slack 的 macOS Monterey 及更高版本用户发现，他们无法共享屏幕，并在已经获得权限很久之后，才看到在系统级别启用权限的提示。俗话说，请求原谅总比请求许可好。在这种情况下，我们想请求你原谅我们反复请求权限的行为。想了解更多信息？请访问我们的帮助中心：https://slack.com/help/articles/29407960918291。

Slack 4.38.125

2024 年 5 月 15 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.38.121

2024 年 5 月 9 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.38.115

2024 年 4 月 23 日

新功能

  • 来认识 Slack AI！这是我们全新的生成式 AI 工具，可以让你更智能地搜索、即时汇总对话内容等。请前往帮助中心，了解如何让 Slack AI 为你服务：https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 4.37.101

2024 年 4 月 8 日

修复程序错误

  • 这次没有什么可报告的。虽然你没有看到任何更新，但其实我们在背后做了很多工作。我们正在努力让 Slack 变得更好；只是这次没有那么明显罢了。

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.37.94

2024 年 3 月 18 日

修复程序错误

  • 在 macOS 14.4 上抱团期间进行屏幕共享时，系统将不再提示是否允许 Slack 捕捉你的屏幕和音频。

Slack 4.36.140

2024 年 1 月 29 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.36.138

2024 年 1 月 11 日

修复程序错误

  • 在这个版本中修复的所有程序错误都很微不足道，小到很难察觉，也细微到很难用语言描述。不管怎样，我们还是做了一些具体工作，应用也变得比之前更好了。

Slack 4.36.136

2023 年 12 月 21 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.35.132

2023 年 12 月 21 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.36.134

2023 年 12 月 11 日

修复程序错误

  • 此次更新没有要特别强调的内容，但我们要谢谢你始终更新到最新版本。

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.35.131

2023 年 11 月 30 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.35.130

2023 年 11 月 27 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 4.35.126

2023 年 11 月 6 日

修复程序错误

  • 本周没什么重大问题可报告的。实际上，也没什么小问题可报告的。工作仍在有序推进中，只不过就像幕间换景一样，更像是在幕后完成。我们正在悄悄地为下一场亮相做好准备。

Slack 4.35.121

2023 年 10 月 24 日

修复程序错误

  • 如果两台虚拟机同时运行，会给 Slack 带来一系列实际问题。我们几乎可以肯定，这次更新已经根除了这一问题。

Slack 4.34.121

2023 年 9 月 28 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.34.119

2023 年 9 月 12 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.34.115

2023 年 9 月 5 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 4.33.90

2023 年 8 月 14 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.33.84

2023 年 7 月 31 日

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

即将推出

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

2023 年 6 月 28 日

修复程序错误

  • 智慧的调侃往往都富有思想深度，但当我们说聪明的引用给深度链接带来了问题时，这就别有他意了。标点符号将不会再影响深度链接更新的准时性。
  • 良好的治理就是要消除阻碍，这也是我们重组 GovSlack 登录流程的原因。现在，当你第一次登录到政府工作区时，我们会在政府模式下自动重启应用，不会再把你退回到登录页面了。你在 Slack 的花费派上用场了！
  • 你知不知道，单击横幅通知会直接将你转到触发它的消息？你有没有注意到最近这项功能停止工作了？我们可以告诉你，现在已修复了这一问题吗？我们停止用反问句撰写好吗？

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.32.127

2023 年 6 月 6 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.32.126

2023 年 5 月 30 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.32.122

2023 年 5 月 1 日

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.31.156

2023 年 4 月 5 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.31.155

2023 年 3 月 27 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 4.31.152

2023 年 3 月 20 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.29.149

2022 年 11 月 14 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.28.184

2022 年 9 月 27 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 4.28.182

2022 年 9 月 20 日

安全指引

  • 此版本说明包括重大的安全改进。强烈建议你进行更新。

Slack 4.28.171

2022 年 8 月 24 日

新功能

  • 9 月 1 日起，我们将不再支持一些旧版操作系统和过时版本的 Slack。详情请访问我们的帮助中心：https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack。

修复程序错误

  • 在 Slack 中共享屏幕时，如果尝试使用第三方应用进行抓屏，可能会导致这个非 Slack 应用崩溃。我们本想说，这是因为“抓屏”的想法与“共享”是相悖的，但实际上它就是一个“程序错误”。

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.27.154

2022 年 6 月 14 日

新功能

  • 你可能已经注意到，在这个版本中，版本字符串末尾出现了一个新的、较大的数字。今后，你仍会看到按 <MAJOR.MINOR.BUILD> 顺序排列的数字，但“Build”数字现在对应的是我们这边的特定内部版本，而不是一个小序号。简单说就是：为你多提供几个数字，为大家多提供一点具体信息。
  • 我们已将最常用的 Apple 和 Microsoft 文件扩展名添加到我们的批准列表中，这样在你打开 Word 文档或 Keynote 讲演演示文稿时不必每次都要确认了。你是否确实希望少来一次批准？是/否

修复程序错误

  • 如果你所在的地区不使用 Mac 上的默认系统字符串编码，那么打开某些文件类型会导致本机依赖项崩溃，因为该依赖项会尝试将传递给它的字符串解释为系统默认字符串编码。如果你没有受到任何影响，那就万事大吉了，我们已经修复上述问题。

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.26.1

2022 年 5 月 4 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.26.0

2022 年 4 月 25 日

修复程序错误

  • 如果你尝试重新下载一个已经存在于“下载”文件夹中的文件，这个应用会假装再下载一次，但它其实不会生成新文件。假装的重复从来都不在计划之内 — 我们对此深感歉意。

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.25.0

2022 年 3 月 24 日

新功能

  • 从今天开始，当 Slack 中的链接提示要打开另一个程序时，系统会弹出一个确认窗口。如果不想每次都看到这些消息，又因为你对此无所顾忌，只需勾选“始终打开此类型文件”复选框即可。

修复程序错误

  • 我们发现，在非常特殊的情况下（比如星星排成一列，气压正好，对着镜子说 3 遍“Slackbot”），活动目录用户最终会在他们的主目录中得到一个反斜杠，使得应用无法启动。不管这是怎么发生的，所有斜杠在整个过程中都是可以接受的，所以 Slack 现在将按预期运行。

Slack 4.24.1

2022 年 3 月 10 日

新功能

  • 如果你一直想着在 Slack 的视频通话中使用虚拟摄像机，好了，现在可以了！从你的电脑中插入一个自定义的视频源，或者使用一个高性能的数码相机来拍摄非常清晰的照片。目前不支持银版照相机和手摇电影摄影机作为输入源。

修复程序错误

  • 我们发现，当应用更新失败时，人们仍会收到更新成功的通知。尽管在有些时候和地方“成功从假装开始”，但在这里并不适合。

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.23.0

2021 年 12 月 7 日

修复程序错误

  • 使用 MacOS 12 的用户报告说，尽管已经将通知提示音设置为“无”，但仍然会有通知提示音。 我们已将内部逻辑更新为更明确的“无，在任何情况下都不要有提示音，即使非常重要也不要有，始终不要有，一次也不要有，绝对不要有提示音。” 我们希望系统能领会我们的意思。
  • 一些外部 URL 偶尔会在 Slack 应用窗口中启动，但现在会加载到你的默认网页浏览器中，这样才是正确的。Slack 无法在应用中打开一个小的网页，即使这样是一种便利。

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.22.0

2021 年 11 月 8 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.21.1

2021 年 10 月 25 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.21.0

2021 年 10 月 20 日

修复程序错误

  • 我们有时会显示一条消息，用于告知已将你从桌面 Beta 版中移除。但是，这当中会有部分人员从一开始就没有参与过 Beta 版测试。如果你没有参与过 Beta 版测试，或者不是你的生日，或者没有应用更新，我们将不再提醒你。

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.20.0

2021 年 9 月 20 日

新功能

  • 打开 SSH、FTP、SFTP 或 SMB 链接时，你会看到一个选项，可设置是否允许以后来自同一个域（而非全部域）的所有网址。我们多一点安全，你多一点安心。

修复程序错误

  • Slack 应用的某些版本在 10 分钟无活动后不能正确地将在线情况更改为“离线”。虽然此问题已得到修复，但我们想提醒一下，除了简单使用“在线”或“离线”外，你还可以使用自定义状态让团队成员知道你的行踪。例如：遛狗、带薪假期结束后跟进工作、精神放松一下，或者向 Slack 社交媒体团队发推文。

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.19.0

2021 年 8 月 11 日

安全指引

  • 此版本说明包括重大的安全改进。强烈建议你进行更新。

Slack 4.18.0

2021 年 7 月 14 日

修复程序错误

  • 在应用中切换语言时，某些菜单未能正确翻译。关于菜单人们常说 — 只有读懂时，它们才有用。
  • 当应用在启动登录后不见反应时，这其实是应用把这些指示看得有些过于认真，而玩起不应该的抓迷藏游戏。现在我们已找回了隐藏的登录，而应用窗口会在你的指示下正常显示。

Slack 4.17.0

2021 年 6 月 3 日

新功能

  • 越大越好，或者说，越近越清晰。我们现在支持更高的缩放级别，可达200%，让你宝贵的眼睛减少压力。

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.16.2

2021 年 5 月 10 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.16.0

2021 年 5 月 4 日

修复程序错误

  • 根据你的缩放级别，我们在授权使用代理时始终显示密码字段。这通过代理给 Slack 带来了不愉快的整体体验。
  • 图像和通知有时不雅观地共用不动产。我们已对两者进行了改进，它们达成一致共同监管屏幕的该部分。

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.15.0

2021 年 4 月 12 日

修复程序错误

  • 在 Mac 应用，某些错误屏幕让你很难找到可以单击拖曳的视窗。说句公道话，所有类型的电脑游戏单击目标都藏在很难找的地方，但是 Slack 并不属于这些电脑游戏。所以我们让单击区域变得更大。

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.14.0

2021 年 3 月 17 日

新功能

  • 你的 Mac 是否升级为 Big Sur 了？你肯定已经升级了，你是一个忠实用户。作为奖励，你将得到一个最新升级的 Slack 图标。

修复程序错误

  • 我们为你改善了离线或遇到加载问题时的重启体验。
  • 我们所有人都会需要时不时地登出。在你登出所有工作区后，你应该可以更轻松地重新登录。
  • 希望你最近能少问几次“你能看到我的屏幕吗？”让你知道自己正在使用屏幕共享的绿色边框又回来了。

安全指引

  • 此版本包括一些小的安全改进。升级对你有益。

Slack 4.13.0

2021 年 2 月 16 日

修复程序错误

  • 当你移动 Slack 或调整其大小时（假设你确实打算移动 Slack 或调整其大小），过去经常会发生崩溃，这非常令人烦恼。我们已经修复了这个问题。为大小合适的屏幕喝彩！
  • 我们已经修复了辅助功能的一些问题。使 Slack 更易于访问是一个持续的旅程，我们非常感谢你的参与！

Slack 4.12.2

2021 年 1 月 8 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 4.12.1

2021 年 1 月 7 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。