iOS 版 Slack——版本说明

Slack 25.12.20

2025 年 12 月 10 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 25.11.30

2025 年 11 月 19 日

修复程序错误

  • 我们整理了货架，擦拭了窗户，并戴着白手套用手指摸过每一个平面。这些都是例行维护工作，是为了确保一切井然有序。全力以赴！

Slack 25.11.20

2025 年 11 月 12 日

修复程序错误

  • 含有“数字输入”区块的 Slack 内置应用此前完全无法输入任何数字，这个特定组件可以说是“连一件事都干不好”。目前，该功能已修复，程序错误数量从 1 降为 0。

Slack 25.11.10

2025 年 11 月 5 日

修复程序错误

  • 之前在复制 Slack 中创建的列表之后，子任务存在显示不出来的情况。“别为小事操心”对人们来说是贴心的格言，但对掌握重要信息的应用来说，就显得不应该了。从现在起，Slack 会操心所有，无论大事小事。

Slack 25.10.50

2025 年 10 月 29 日

修复程序错误

  • 一切都比之前好了一点点。相信我们。

Slack 25.10.40

2025 年 10 月 22 日

修复程序错误

  • 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 25.10.30

2025 年 10 月 16 日

修复程序错误

  • 在这个版本中修复的所有程序错误都很微不足道，小到很难察觉，也细微到很难用语言描述。不管怎样，我们还是做了一些具体工作，应用也变得比之前更好了。

Slack 25.10.20

2025 年 10 月 8 日

修复程序错误

  • 新的一天先来点心灵鸡汤：这个世界因你的存在而变得更加独特，你正以自己无法想象的方式影响着他人。哦，这次应用没有大的变化。享受传递讯息的快乐吧！

Slack 25.10.10

2025 年 10 月 1 日

修复程序错误

  • 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 25.09.41

2025 年 9 月 26 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 25.09.40

2025 年 9 月 24 日

修复程序错误

  • 你上一次经历手动输入电话号码这般折磨人的缓慢进程是什么时候？在 Slack，我们钟爱可一键点击的链接，但如果你有在使用列表中的电话字段，你可能总是需要一个个敲打键盘才能输入电话号码。我们已修复这个程序错误，这意味着你唯一需要牢记的，是你妈妈的电话号码。（妈妈，你好呀！）

Slack 25.09.32

2025 年 9 月 18 日

修复程序错误

  • 问题得到解决，性能有所提升，操作已经完成，最终效果良好。请理性享用 Slack。

Slack 25.09.30

2025 年 9 月 15 日

修复程序错误

  • 我们对应用中一些不适用的补丁进行了擦除，以避免出现任何数字碎片。你知道有“数字碎片”这种东西吗？虽然现在知道了，但你也不需要担心。

Slack 25.09.20

2025 年 9 月 10 日

新功能

  • 现在，消息列回复会显示完整的时间戳，而不是只显示日期。虽说生活里有点小悬念更有意思，但“回复时间只显示日期”这事儿可算不上什么有趣的悬念。

修复程序错误

  • “折叠所有图像”首选项没有可靠地执行其既定职责，也就是说，有时候能折叠所有图像，有时候只能折叠部分图像，总之就是没能做到始终折叠全部图像。与其在功能说明后面加个星号，再写一大堆细则解释，我们觉得还是直接把这个程序错误修复好更省心。
  • 在“通知”屏幕上，“我的关键字”字段曾经一直顽固地显示“无”，即使你已经保存了关键字。这里的重点：“一直”是“曾经”的事啊，这个程序错误“现在”已经修复好了。

Slack 25.09.11

2025 年 9 月 4 日

修复程序错误

  • 空气中是不是弥漫着什么？一种难以名状的独特感觉？世界似乎更明亮了，音乐更动听了…会是什么呢？Slack 应用已更新，这是否让你的心情变轻松了，我们既不确认也不否认。

Slack 25.09.10

2025 年 9 月 3 日

修复程序错误

  • 如果你的工作区对消息编辑设置了时间限制，这个限制之前也会错误地应用到你和 Slackbot 的私信中。现在，你可以随时编辑这些消息了，而更新内容只有你知、Slackbot 知。
  • 说到 Slackbot，此前移动端应用未提供在私信中删除 Slackbot 消息的选项。我们已调高了 Slackbot 的“顺从度”设置，如今只要你发出指令，它就能乖乖“隐身”，不会再打扰你。

Slack 25.08.40

2025 年 8 月 27 日

修复程序错误

  • 是否有那么几周，你感觉风平浪静，但后来回过头来才发现，其实有好多事情都是在悄然发生？对应用而言，现在就是其中一周。

Slack 25.08.31

2025 年 8 月 22 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 25.08.30

2025 年 8 月 20 日

修复程序错误

  • 尝试拨打团队成员个人档案屏幕上的国际电话号码，却莫名其妙地失败了。如果想打电话，请更新 Slack，然后重试。
  • 删除工作区后，工作区图标仍显示在侧边栏中，而选择“删除工作区”没有任何作用。放手可能是一个艰难的过程。你知道吗？在一些语言中，没有“再见”这个词。希望我们找到了合适的词语来传达这个问题已经修复了。

Slack 25.08.21

2025 年 8 月 14 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 25.08.20

2025 年 8 月 13 日

修复程序错误

  • 从 Slack 消息中复制电子邮件地址时会包含“mailto:”前缀，这个残留结构源自其在应用中的存在形式。你了解电子邮件的运作方式，因此在你下次需要复制地址时，我们会继续为你保留这个小细节。
  • 裁剪后的图像在图像预览中仍会显示其原本未裁剪的形式。预览的预览是什么，是预预览？还是先行预览？来一睹为快接下来更新的预览功能：上述有问题的程序错误，已经被我们“裁剪”掉了。
  • 从其他选项菜单中（单独查看消息后点按“⋯”）将消息标记为“未读”时不起任何作用。我们寻遍了所有相关代码，并将这项程序错误标记为“已完成”。
  • 尝试将评论添加到私信中的画板时会出现空白屏幕。我们都听说过“大脑一片空白”，但这项程序错误让这句俗语在 Slack 中成为了现实。朋友，请不要害怕：这项程序错误已经被填充覆盖了。

Slack 25.08.10

2025 年 8 月 6 日

修复程序错误

  • 我们整理了货架，擦拭了窗户，并戴着白手套用手指摸过每一个平面。这些都是例行维护工作，是为了确保一切井然有序。全力以赴！

Slack 25.07.50

2025 年 7 月 30 日

修复程序错误

  • 在 URL 之前粘贴文本会导致“返回”键无法使用，更别提链接本身了。信息就像生活一样，并不总是按线性方式组合的。你可以随意在链接中添加文本，我们不会再搞砸了。
  • 在连续文本中，表情前后会被插入多余空格。我们本意是给你更多的表达空间，但似乎把“空间”理解得太字面了。
  • 在 iPad 上连续添加第二个表情时，不管选择哪个表情，系统都会显示与第一个相同的表情。这绝对与我们废弃的克隆研究项目无关。糟了，说得太多了。请谨慎使用表情。

Slack 25.07.40

2025 年 7 月 23 日

修复程序错误

  • 就像新年决心总在七月前逐渐消散一样，你对通知计划的更改无法持久，应用重启后便会恢复原状。美好的心愿只能到此为止，这次更新注入了更多“坚持不懈”的力量。
  • 长按表情回复时是否一脸困惑？你并不是唯一遇到这个问题的人。系统显示的回复表情摘要表现异常，时而错乱，时而前后矛盾。如果要用一个表情来形容这种体验，大概是思考的表情。如果要用一个表情来形容本次修复，那必须是竖起大拇指。
  • 如果你开始编辑一条消息，随后决定从编辑流程中删除它，那条已被删除的消息仍会滞留在文本输入字段中，导致你需要再次执行删除操作。从现在开始，如果你想删除某条消息，它就会彻底消失。你不需要二次确认。
  • 此前，在块引用后粘贴文本时，系统会生成第二个块引用。买一送一！该怎么形容这种没人想要的“优惠”？我们也不知道，但通过这次更新，这个“优惠”活动已经结束。
  • 在意外（且令人不悦）的重复问题系列中，下一个问题就是：如果你在添加超链接的过程中切换到其他应用，那么添加超链接的词语会出现重复。我们进行了双重检查，并迅速采取了修复措施。请见谅，我们将快速解决接下来的问题。
  • 此前，在侧边栏关闭对话只会暂时将其从视图中移除，你刷新屏幕后，对话又会重新显示。有时候，故事或对话并没有真正结束，而是引导我们回去重新思考、做出调整或解决问题。但有时，这些只是程序错误而已。现在，你可以自行决定是否以及何时返回到之前的对话。
  • 要向现有的群聊添加成员，你可以点按私信标题或转至弹出窗口中的“成员”子菜单进行操作。遗憾的是，两种操作方式中只有一种方式有效。人们常说：“关上一扇门，必定会有一扇窗开启”，这个时候，每当“添加”按钮灰显时，系统就会提交一份程序错误报告。现在，无论你选择哪种方式，都没问题。

Slack 25.07.30

2025 年 7 月 16 日

修复程序错误

  • 当 iPad 连接外接键盘时，按下回车键会尝试发送一条空消息，结果当然失败——毕竟，发送一条没有内容的消息，这种哲学层面的悖论本就难以实现。现在，我们带来一个明确无误的消息：这个程序错误，我们已经修好了。
  • 在安排消息发送时间的弹窗中，相关文字始终坚持显示所有时间都是“[你的时区] 标准时间”，全年如此，完全忽略了夏令时调整。现在是时候将这个程序错误公之于众，来一次准时的修复了。
  • 在“新消息”预览界面中点按消息列时，该消息列会在预览窗格之后加载出来，从而导致无法正常阅读。用一位知情人士的话说，这“没什么太大用处”。我们已经预览了本次应用更新，看起来会靠谱得多。

Slack 25.07.20

2025 年 7 月 10 日

修复程序错误

  • 如果你通过点按大号“+”图标发起新消息（而不是先打开现有频道或私信），那么添加超链接的按钮就会……毫无反应。它只会轻轻弹跳一下，仿佛在说：“我明白你的意思，但我不能照做。你不如问问自己，为什么总想从一件事跳到另一件事？也许你正在寻找的联系就在你的眼前。”这个图标真是个健谈的小家伙。现在这个程序错误已经修复了，但我们鼓励你寻找属于自己的冥想时刻，无论是否与 Slack 有关。

Slack 25.06.40

2025 年 6 月 25 日

修复程序错误

  • 我们清理了代码，确保一切运行顺畅。如今的 Slack 已焕然一新。

Slack 25.06.30

2025 年 6 月 18 日

修复程序错误

  • 使用“未读整理”功能的用户们可能也碰到了一个程序错误：应用会毫无预警地崩溃。让我们来更新一下这个问题的进展：已经修好了。
  • 过去，在 iPad 上查看带封面图的画板时，无法滚动到最底部。现在，在你的平板电脑上，画板不会再被拉长，它们已经能很好地对齐了。
  • 浏览工作区切换器时使用 VoiceOver，它会跳过一些关键信息。具体来说，它不读出所选工作区的名称，而我们认为这基本就是它最该做的事。现在，它已恢复发声，对于之前的沉默，我们深感抱歉。

Slack 25.06.20

2025 年 6 月 11 日

修复程序错误

  • 未针对列表字段中包含的文本建立搜索索引。我们本可以列出说明这是一个问题的所有原因，但最终结果是：这个程序错误已从列表中删除。
  • @提及在黑暗模式下变得更亮了一点。我们提高了对比度，因此这些低亮度的重要信息现在更容易辨认。

Slack 25.06.10

2025 年 6 月 4 日

新功能

  • 一捏搞定，轻松追进度！现在，订阅了企业增强套餐或更高级套餐的 Slack AI 用户，可以在“未读整理”视图中通过双指捏合手势来快速生成未读消息的摘要。这个手势就像你在看照片时缩小画面一样，能帮你迅速掌握一整天的工作重点。

修复程序错误

  • 一些用户反馈，将应用长时间闲置后重新打开时，会收到虚假的抱团邀请。对于这些“幽灵来电”，我们深表歉意，现在这些“鬼影”已被一网打尽啦！
  • 此前，在 iOS 上，即使已开启权限，单频道访客仍无法使用“@在线”或“@频道”。如果你想把“麦克风”递给访客，我们当然有责任确保他们的声音能被听见。现在这个问题已修复了（不过，请理性使用“@频道”哦）。

Slack 25.05.41

2025 年 5 月 30 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 25.05.40

2025 年 5 月 28 日

修复程序错误

  • 当画板被分享到频道或私信时，附带的消息列既无法打开也回复不了。看起来我们当时把“这根线”弄丢了，结果你那边的消息列也断了。这次更新，我们终于把“线团”理顺，解决了这个问题。

Slack 25.05.30

2025 年 5 月 21 日

修复程序错误

  • 如果工作区启用了强制性的双重认证 (2FA)，但拥有者或管理员还没设置好 2FA，那么在使用神奇的链接登录时，登录界面会消失。这种“消失术”可不是人们花钱想看的那种。现在，请欣赏真正的魔术：神奇的链接的登录界面已经华丽回归，回到了它应在的位置。

Slack 25.05.20

2025 年 5 月 14 日

修复程序错误

  • 在桌面版中高亮显示的关键字在移动端其实并未高亮显示。我们希望这次修复不仅能点亮你的关键字，也能让你的心情更好。

Slack 25.05.10

2025 年 5 月 7 日

修复程序错误

  • 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 25.04.50

2025 年 4 月 30 日

修复程序错误

  • 运行 iOS 16 的用户有时会遇到画板加载失败的问题。许多艺术家都曾提到过空白画板所带来的兴奋感和恐惧感，但这种感觉并不是我们想要激发的情感强度。无需引起恐惧感即可激发灵感：这才是 Slack 中的画板功能。
  • 在新频道的运行过程中，VoiceOver 会把频道图标 (#) 识别成相当模糊且无用的“图像”。有时说得越少，画面越清晰。为了清晰起见，VoiceOver 现将忽略这个微小的视觉元素。

Slack 25.04.40

2025 年 4 月 23 日

修复程序错误

  • 在播放音频剪辑时，你可能会注意到播放器挡住了文本框，从而导致在播放过程中无法编写任何消息。恭喜你发现了我们的“有意聆听”功能！事实上，这并非我们有意为之。现在，你可以一边听音频一边随意做笔记了。
  • 现在，可以更灵活地设置自定义状态。通过此次更新，你现在可以将状态设置为以 5 分钟为单位清除，而不是以 30 分钟为单位清除。俗话说得好：“特殊性带来幸福感。”（其实没这句俗话）。
  • 使用外接键盘的 iPad 用户之前发现，在输入消息时，上下箭头键会移动左侧的频道列表，而不是调整文本框内的光标。好消息是，这表明你的外围视觉功能正常。坏消息是，此为程序错误，会让用户十分困扰。我们对此深表歉意。

Slack 25.04.30

2025 年 4 月 16 日

修复程序错误

  • 问题得到解决，性能有所提升，操作已经完成，最终效果良好。请理性享用 Slack。

Slack 25.04.20

2025 年 4 月 9 日

修复程序错误

  • 用 Markdown 格式编写消息时，若“摇动以撤消”功能开启，Slack 应用就会突然打盹儿。我们想从代码中撤消这一程序错误，你同意不？

Slack 25.04.10

2025 年 4 月 2 日

修复程序错误

  • 在这个版本中修复的所有程序错误都很微不足道，小到很难察觉，也细微到很难用语言描述。不管怎样，我们还是做了一些具体工作，应用也变得比之前更好了。

Slack 25.03.40

2025 年 3 月 26 日

修复程序错误

  • 列表中的某些日期筛选条件有点过于“尽职尽责”，把所有项目都给过滤掉了。一个没有孔的筛子就是个奇怪的勺子，而一个不能用的功能就是个烦人的程序错误。为此给您带来的不便，我们深表歉意！
  • 当系统开启“放大字体”设置时，在 Slack 创建新消息时能添加的人数是有限的，这会让人不禁联想到商城开业时人满为患的场景。不过现在，我们的“门卫工程师”已经撤掉了那条阻挡人潮的“红丝绒绳”。尽情享受畅聊吧。

Slack 25.03.30

2025 年 3 月 19 日

修复程序错误

  • 个人档案视图中的自定义状态文本消失了，只剩下相关表情来“讲述”它的故事。我们相信艺术应留给公众解读，但工作不该如此主观。这个程序错误的当前状态是：已解决。
  • 外出消息在用户个人档案中不可见，而且不是以那种酷炫的复古方式隐藏。现在，这些可以选择显示与否的外出描述将在你离线时保留显示。
  • 我们已解决列表功能中的多个程序错误：默认视图无法跨平台同步，且文本字段不支持复制/粘贴。我们制作了一个列表，并仔细检查了两遍。这些程序错误现已修复。

Slack 25.03.22

2025 年 3 月 15 日

修复程序错误

  • 此次更新没有要特别强调的内容，但我们要谢谢你始终更新到最新版本。

Slack 25.03.20

2025 年 3 月 14 日

修复程序错误

  • 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 25.03.20

2025 年 3 月 12 日

修复程序错误

  • 就像跑步者稳步提高分段时间的记录一样，此次更新虽然没有那么引人注目，但也同样重要。你会发现应用变得更快、更精简、更接近目标。

Slack 25.03.11

2025 年 3 月 6 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 25.03.10

2025 年 3 月 5 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 25.02.40

2025 年 2 月 26 日

修复程序错误

  • 推送通知有时会延迟：用户在桌面版上已经读完消息，但推送通知迟迟未出现。无论你是认为“宁迟勿缺”，还是认为“太少也太迟了”，我们都希望此次修复能够及时解决延迟问题。

Slack 25.02.30

2025 年 2 月 19 日

修复程序错误

  • 是否有那么几周，你感觉风平浪静，但后来回过头来才发现，其实有好多事情都是在悄然发生？对应用而言，现在就是其中一周。

Slack 25.02.20

2025 年 2 月 12 日

修复程序错误

  • 本周并没有大更新，但并不意味着本次的更新不重要。不可能每一天都是值得纪念的大日子（也不是每次都有大更新），但有我们在的每一天都是好日子。本次更新就是如此。

Slack 25.02.11

2025 年 2 月 7 日

修复程序错误

  • 新的一天先来点心灵鸡汤：这个世界因你的存在而变得更加独特，你正以自己无法想象的方式影响着他人。哦，这次应用没有大的变化。享受传递讯息的快乐吧！

Slack 25.02.10

2025 年 2 月 5 日

修复程序错误

  • 新的一天先来点心灵鸡汤：这个世界因你的存在而变得更加独特，你正以自己无法想象的方式影响着他人。哦，这次应用没有大的变化。享受传递讯息的快乐吧！

Slack 25.01.50

2025 年 1 月 29 日

修复程序错误

  • 在某些 Enterprise Grid 工作区中，当用户不打开应用而直接回复通知时，消息无法发送。此次修复确保无论什么情况你都可以回复，即使在锁屏界面中回复也没问题。
  • 启用 VoiceOver 后，表情回复选项不会显示，除非有人已经先用表情做出了回复。致那些喜欢第一个用表情回复的人：我们看到你们了，也要为短暂剥夺了你们的自由选择权而道歉。

Slack 25.01.40

2025 年 1 月 22 日

修复程序错误

  • 你知道吗？在你向 Slack 输入十六进制颜色代码（比如通常我们会输入的“#481a54”）时，消息中也会显示对应的颜色。好吧，这个功能鉴于某种原因未能在 iOS 应用端显示，但现在可以了！请让你生活中的平面设计师知道，我们在意他们的感受。

Slack 25.01.30

2025 年 1 月 15 日

修复程序错误

  • 名字有何作用？在你的审计日志中，所有查看过 PDF 的移动用户都被记录为“Slack 用户”而不是他们的正式帐号名。虽然俗话说“蔷薇无论叫什么名字都一样芬芳”，但安全团队需要知道究竟是谁访问了这些文档。还好，问题已经纠正了。
  • 启用 VoiceOver 功能后，“添加回复”按钮无法被选中。有人说“行动胜过只是给出回复”是至理名言，但我们认为两者都很重要。我们希望修复这个程序错误之后，能推动大家积极给出回复。
  • 在读出私信时，VoiceOver 功能会略过用户名。虽说玩“猜猜是谁发的消息”游戏可能会很有趣，但老实说，也挺烦人的。对于出现这个问题我们深表歉意。

Slack 25.01.20

2025 年 1 月 8 日

修复程序错误

  • 本周没有大的修复更新，但请放心，之后会陆续更新。当然让问题产生不是我们的目标，但出错、调整、试错和修正本是日常，也是进步的代价。无论你当前处于哪个阶段，我们都希望你享受这一过程。

Slack 24.12.20

2024 年 12 月 11 日

修复程序错误

  • 觉得未能完全理解团队成员所说的话？原因可能是这样一种程序错误：有时在成批上传图像的过程中，会丢失一两张照片。如果一图胜过千言万语，这些未上传成功的图片价值可比拟中篇小说，这是我们的错。

Slack 24.12.10

2024 年 12 月 4 日

修复程序错误

  • 本周没什么重大问题可报告的。实际上，也没什么小问题可报告的。工作仍在有序推进中，只不过就像幕间换景一样，更像是在幕后完成。我们正在悄悄地为下一场亮相做好准备。

Slack 24.11.30

2024 年 11 月 20 日

修复程序错误

  • 感谢更新应用！本轮的更改不太容易总结，但我们正在尽一切努力确保应用尽可能流畅地运行。一起期待渐进式的提升吧！

Slack 24.11.20

2024 年 11 月 13 日

修复程序错误

  • 这次没有什么可报告的。虽然你没有看到任何更新，但其实我们在背后做了很多工作。我们正在努力让 Slack 变得更好；只是这次没有那么明显罢了。

Slack 24.11.10

2024 年 11 月 6 日

修复程序错误

  • 频道工作流程随机显示“缺少输入”错误，这肯定有问题。现在所有输入都已就位，我们希望你的输出也能非常出色。
  • 画板中的嵌入元素以一种特别诡异的方式闪烁。现在已经是十一月了，我们需要把幽灵季节抛在脑后，并感激无错误代码的出现。

Slack 24.10.50

2024 年 10 月 30 日

修复程序错误

  • 使用未读整理小工具但将应用图标设置为带颜色模式的用户基本无法看清内容，因为文字显示的颜色与背景一致。“白底白字”的作品（至上主义者会话、部分披头士的唱片……）是存在的，但未读整理小工具不属于这些作品。

Slack 24.10.40

2024 年 10 月 23 日

新功能

  • 又到了秋风扫落叶的时节，你是否有了整理一番的冲动？好消息来了：你现在可以在主页标签里创建、重命名和删除自定义分区了！只需长按分区名称，即可看到全新的操作选项。

修复程序错误

  • 如果你曾经叫错了某人的名字并且想立刻撤回，但我们之前的一个程序错误会阻止你在消息中删除 @提及，这可能让你感到非常尴尬。我们修复了这个错误，无论你怎么称呼它，更新、解决还是修补，结果都会一样令人愉快。

Slack 24.10.20

2024 年 10 月 9 日

修复程序错误

  • “外出”状态出了点问题，设置之后却保存不了。现在不用担心啦，不管你是临时有事，还是度假去了，甚至只是出去吃个午饭，我们都能帮你把“我不在”的牌子举得稳稳的。
  • 之前那些对列表有查看权限的人发现他们在移动应用上无法添加评论。看起来好像挺合理，但事情并不像表面上那样简单...现在评论功能又开放了，大家留言的时候请注意礼貌。
  • 如果你习惯用“CMD + [”和“CMD + ]”这类快捷键来浏览聊天历史记录，你可能发现在 iPad 上用外接键盘时这些快捷键不管用。我们真想回到过去，把这个问题抹掉，仿佛它从未发生。可惜啊，时光只能向前，不能倒流。不过我们现在带来了这个修复方案，希望能让你满意。

Slack 24.10.10

2024 年 10 月 3 日

修复程序错误

  • 已经从 Enterprise 组织的所有工作区被移除的用户还能在某些工作区里执行操作，这听起来不太对劲，是吧？要知道，离开办公室就得把遥控器也交出来。
  • 在“应用”分区中点击未读消息时，会从某个应用的“消息”标签跳转到“主页”标签。虽说主页是一个应用的大本营，但你要找的那些消息并不会在这里安营扎寨。

Slack 24.09.40

2024 年 9 月 25 日

修复程序错误

  • 外部工作区的链接返回错误信息“我们无法打开此链接”。你还能听到我们说绝不会让链接崩溃吗？有传言称此程序错误已被修复，所以请不要自作主张。
  • 在强制双重认证登录时，神奇的链接不起作用，没有什么比没有效果的魔术更让人泄气的了。妈咪妈咪哄。现在链接已经修好了。

Slack 24.09.30

2024 年 9 月 18 日

修复程序错误

  • 本周没什么重大问题可报告的。实际上，也没什么小问题可报告的。工作仍在有序推进中，只不过就像幕间换景一样，更像是在幕后完成。我们正在悄悄地为下一场亮相做好准备。

Slack 24.09.20

2024 年 9 月 11 日

修复程序错误

  • 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 24.09.10

2024 年 9 月 4 日

修复程序错误

  • 问题得到解决，性能有所提升，操作已经完成，最终效果良好。请理性享用 Slack。

Slack 24.08.40

2024 年 8 月 28 日

修复程序错误

  • 一些最近状态没有显示在它们应该显示的地方（也就是直观命名为“最近”状态的部分）。诚然，每一天都是从新开始的机会，但回顾过去也会受益匪浅。

Slack 24.08.30

2024 年 8 月 21 日

修复程序错误

  • 已修复：“旁白”功能开启后，一些私信将无法打开，无论你双击多少次。设置旁白功能是为了提升可及性，而非让消息变得触不可及。非常抱歉。

Slack 24.08.20

2024 年 8 月 14 日

修复程序错误

  • 本周没有大的修复更新，但请放心，之后会陆续更新。当然让问题产生不是我们的首要目标，但出错、调整、试错和修正本是日常，也是进步的代价。无论你当前处于哪个阶段，我们都希望你享受这一过程。

Slack 24.08.10

2024 年 8 月 7 日

修复程序错误

  • 这次没有大的变化。有时候，当你回头看看自己走了多远时，你才能更好地衡量自己的进步。你知道我们曾经是一家视频游戏公司吗？相当疯狂。https://johnnyrodgers.is/The-death-of-Glitch-the-birth-of-Slack

Slack 24.07.50

2024 年 7 月 31 日

修复程序错误

  • 已修复如下问题：从不同应用向 Slack 共享内容时采用了一次性策略，即所有后续的共享尝试都不会在共享表中加载任何频道选项。频道不会过期，现在你的共享选项也不会过期。
  • 已修复如下问题：在画板中打开长按菜单时会出现明显的延迟（如复制或粘贴文本时）。现在，尽情享受由友好的 iOS 团队提供的操作更快捷的全新菜单。

Slack 24.07.40

2024 年 7 月 24 日

修复程序错误

  • 改主意是没问题的。遗憾的是，每当在列表功能中修改评分时，应用就会突然崩溃，似乎是在说不能改主意。现在，你可以编辑列表，更新评分，而且要明白唯一不变的就是变化。

Slack 24.07.30

2024 年 7 月 17 日

新功能

  • 夏天到啦，你知道这意味着什么：在泳池边晒晒太阳、啃完堆积已久的书单、熬夜制造美好回忆，还有那些微小但实实在在能够提升日常体验的应用更新。没错，这才是最地道的夏日风情！

Slack 24.07.20

2024 年 7 月 10 日

修复程序错误

  • 已修复：在“留待以后处理”视图中创建新提醒时，应用有时候似乎会创建重复的提醒。这就像是一种买一送二的特惠！不好意思，这项促销已经失效，导致问题的程序错误也已经被修复。
  • 已修复：在通过 VoiceOver 打开新建的私信时，视图中隐藏了第一条消息，可能出现一些不利的介绍。我们已经进行了修复，可以跟这个程序错误拜拜啦。

Slack 24.07.10

2024 年 7 月 3 日

修复程序错误

  • 客观来说，此应用较以往已大有改进。这是一个经过科学验证的事实，不容质疑和破坏。非常感谢你升级到最新版本！

Slack 24.06.40

2024 年 6 月 26 日

新功能

  • 活动屏幕变得更生动了！长按活动中的消息将为你提供新选项，例如静音对话、设置提醒、保存留待以后处理等。现在无需频繁切换频道，便可更快地了解最新动态。

修复程序错误

  • 这一条是针对一些喜欢纠结于程序错误细节的人士的：如果你的团队有 SSO 登录选项，但您选择使用电子邮件地址登录，并且选择手动输入密码（而不是接收电子邮件链接），然后你尝试重置该密码，则应用会抛出未指定的错误。但不管是特定的程序错误还是一般错误，都已随着此次更新销声匿迹了。

Slack 24.06.30

2024 年 6 月 19 日

新功能

  • 这一轮的改动可能太小，无法直观察觉，但我们希望这次更新能带来某种难以言喻的特质。更新后的感觉是不是更好？我们的感觉是如此。

Slack 24.06.20

2024 年 6 月 12 日

修复程序错误

  • “我的屏幕看起来蒙着一片紫色的雾气/灰色的文字在紫色的背景上显得模糊不清/不知道问题出在哪儿/频道名称很难辨认！”虽然我们提供了很多辅助功能，但默认的“茄紫”主题在 iPad 上显示的文字对比度过低，导致用户阅读起来颇为吃力。我们正在努力修复这一程序错误，请见谅。
  • 坦率地说，搜索功能中的频道计数（通过点按“跳转至或搜索”，然后点按“频道”筛选条件查看）非常不准确。Slack 助力业务发展的方式多种多样；频道的数量理应更容易数清楚。

Slack 24.06.10

2024 年 6 月 5 日

修复程序错误

  • 此次更新没有要特别强调的内容，但我们要谢谢你始终更新到最新版本。

Slack 24.05.50

2024 年 5 月 29 日

新功能

  • 有时，你需要的只是重要信息。这就是我们从 Slack AI 引入“要点回顾”功能的原因。通过要点回顾，你可以选择每天自动汇总内容的特定频道，这样每天一早你就能第一时间获得核心要点。就把它想象成你最爱连续剧的“前情提要”吧。现在，你可以继续追剧了！

Slack 24.05.40

2024 年 5 月 23 日

修复程序错误

  • 如果你登录了 15 个或 15 个以上的工作区，你可能会注意到在这些工作区之间切换时有明显的延迟。恭喜你发现了我们的专利方法，这可以让你快速休息一下，因为显然你工作得太辛苦了！当然，我们是在开玩笑，这只是一个程序错误。但请记住，一定要把握好自己的节奏。
  • 当关键字出现在标点符号旁边（如句子末尾）时，关键字不会被高亮显示。虽然这不是我们独有的亮点之一，但这里的关键字是“已修复”。

Slack 24.05.30

2024 年 5 月 15 日

修复程序错误

  • 关闭私信（点击屏幕上方的名称，然后向下滚动并按下“关闭对话”）时，屏幕会被擦除，但实际上并没有从视图中删除私信。与其说是隐喻性地结束了讨论，倒不如说是关上了一扇滑动玻璃门，然后继续尴尬地盯着它看。我们非常重视透明度，但我们很高兴看到这个程序错误被标记为“已关闭”。
  • VoiceOver 拒绝在表情选择器中读取自定义表情的名称，导致这些独一无二的表情无法访问、无法选择，甚至完全无法发挥表情的作用。你的自定义表情现在又可以自由表达了。尽情体验你定制的专属表情吧。

Slack 24.05.20

2024 年 5 月 8 日

新功能

  • 本周并没有大更新，但并不意味着本次的更新不重要。不可能每一天都是值得纪念的大日子（或是更新），但有我们在的每一天都是好日子。本次更新就是如此。

Slack 24.05.10

2024 年 4 月 30 日

修复程序错误

  • 已修复：在未登录 Slack 时接受 Slack Connect 邀请，本应显示一个温馨友好的登录界面。但实际上却显示了一个模糊不清、令人不安的错误界面。我们已经恢复了前者（温馨友好的登录界面），抛弃了后者（模糊不安的错误界面）。现在你不用再害怕连接失败了!

Slack 24.04.40

2024 年 4 月 24 日

新功能

  • 来认识 Slack AI！这是我们全新的生成式 AI 工具，可以让你更智能地搜索、即时汇总对话内容等。请前往帮助中心，了解如何让 Slack AI 为你服务：https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 24.04.30

2024 年 4 月 18 日

修复程序错误

  • 已修复：你是否注意到你的组织的自定义状态建议在桌面设备上显示，但在移动设备上却不显示？出现这种情况是因为我们这边出现了小问题。给您带来不便，我们深感歉意。
  • 已修复：在一些由应用发送并且包含块引用的消息中，消息文本没有缩进并与左边框重叠。我们正在努力让所有内容（包括文本）都井然有序，非常感谢你的理解。

Slack 24.04.20

2024 年 4 月 10 日

新功能

  • 空气中弥漫着什么吗？某种难以言喻的感觉？世界似乎更加明亮，音乐似乎更加动听...会是什么呢？Slack 应用已经更新，我们无法证实也无法否认，为你带来任何轻松体验都是我们的功劳。

Slack 24.04.10

2024 年 4 月 4 日

新功能

  • [错误：未找到版本说明] 等等，这不可能吧...好吧，我们这次确实没有任何具体的修复，但我们一直想利用这个空间让大家知道，我们一直在努力改进这款应用。同时，我们也想为您送上一些美好的祝福。希望你的四月有个好的开始，说真的。

Slack 24.03.40

2024 年 3 月 27 日

新功能

  • 我们一直在幕后努力工作，以确保一切都经过精心打磨，运转正常。如果你发现任何有悖常态的情况，请一如既往地通过 feedback@slack.com 告诉我们！

Slack 24.03.30

2024 年 3 月 20 日

修复程序错误

  • 修正：如果你的语言设置为中文、日文或韩文，则包含“@-频道”或“@-此处”的预定消息最终会显示为“@...”。虽然省略号无疑会增加戏剧性，但省略号给人留下了太多想象空间。修正了这个错误后，你现在可以在各处找到正确的提及。

Slack 24.03.20

2024 年 3 月 13 日

新功能

  • 我们更新了 iPad 的搜索体验，以使其符合近期的更改（你可能已经在 iPhone 上注意到了）。除了焕然一新的外观，您现在还可以从“跳转到...”菜单运行搜索（并从搜索标签查找频道和私信），因此你只需要通过简单的跳转就能找到所需的一切。

Slack 24.03.10

2024 年 3 月 6 日

修复程序错误

  • 消息定时发送功能出现程序错误，代表着你只能设置在当前时间后定时发送消息。上午 11:02？哦不，你需要等到中午。模拟错过火车的经历固然令人兴奋，但现在，你可以将消息设置在未来五分钟内发送。

Slack 24.02.40

2024 年 2 月 28 日

新功能

  • 我们对应用中一些不适用的补丁进行了擦除，以避免出现任何数字碎片。你知道有“数字碎片”这种东西吗？虽然现在知道了，但你也不需要担心。

Slack 24.02.30

2024 年 2 月 22 日

新功能

  • 欢迎观看 Slack 每周汇报。今天的新功能是“未读整理”。通过轻扫将未读消息标记为已读，并直接发送快速回复，就能即时处理未读消息。如果不小心出错，还可以使用“撤销”按钮。现在就试试“未读整理”吧！

Slack 24.02.20

2024 年 2 月 14 日

修复程序错误

  • 在我们称之为“最糟糕的惊喜派对”中，当你有未读消息时，应用图标无法显示消息红点，要等你打开应用后才会显示。新的一天开始了，自己却不知道有消息，没有什么比这个更令人惊慌失措的了。你真该看看自己当时脸上的表情。没有，但真的很抱歉。

Slack 24.02.10

2024 年 2 月 8 日

修复程序错误

  • 比方说，你受邀参加一个明确规定“不收礼物”的派对，但你却带着一个包装精美的空盒子出现了。这就好比之前发生的一种情况，虽然管理员已禁止下载文件，但应用仍允许你下载空白电子邮件附件。那就让我们给此类情况画上句号，指明该设置生效后，将不能进行任何类型的下载。

Slack 24.01.50

2024 年 1 月 31 日

修复程序错误

  • 当画板评论出现在搜索结果中时，眼尖的人会发现出现的不是画板图标，而是一个锁图标（就像私人频道的图标）。画板在技术层面上是私人频道吗？热狗是三明治吗？如果你清洁吸尘器，你会变成吸尘器吗？尽管仍有许多谜团，但我们已经解开了这个特殊难题的答案。

Slack 24.01.40

2024 年 1 月 24 日

新功能

  • 我们整理了货架，擦拭了窗户，并戴着白手套用手指摸过每一个平面。这只是一点例行维护，是为了确保一切井然有序。开足马力！

Slack 24.01.30

2024 年 1 月 17 日

新功能

  • 这就像一场璀璨的舞台表演的中场休息 — 在大幕再次拉开之前，我们可以稍作休息，整理一下过道，让观众耳目一新。换句话说，这次更新只有很小的修复和改进，但我们正在为即将推出的更新做准备（大厅灯光忽暗忽明）。

Slack 24.01.20

2024 年 1 月 10 日

修复程序错误

  • 在这个版本中修复的所有程序错误都太小了，小到很难察觉，也太细微了，很难用语言来描述。尽管如此，工作还是做了，程序错误还是修补了，应用也变得更好了一点点。

Slack 24.01.10

2024 年 1 月 3 日

新功能

  • 新年，新应用！我们今年的目标是，通过每次更新稳步改进 Slack（我们保证不会在 2 月的某个美好日子放弃它）。为此，这个版本包含了一些小幅修复和改进，以更好的状态迈入 2024 年。致 Slack，致我们所有人，每天都能变得更好！

Slack 23.12.21

2023 年 12 月 15 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 23.12.20

2023 年 12 月 13 日

修复程序错误

  • 队长日志：Slackdate 23.12.20。来自工程部门的报告指出工作区切换器会截断 URL 并移除所有提及的“Enterprise”。 这显然违反了 Slack 的主导准则（确保应用中的信息准确无误；此外，不要引入程序错误）。我们通过主偏转器重新路由了超光速粒子发射器，这似乎有用。为所有相关人士提供一轮茶水（热伯爵红茶）。

Slack 23.12.10

2023 年 12 月 6 日

修复程序错误

  • 已修复：我们在 iPad 上的消息列似乎很混乱，包含链接的消息列回复与其他消息相互重叠。小洞不补，大洞吃苦，但应用更新非常棒。
  • 已修复：在 iPad 上，用键盘上的“Enter”键进行选择时，快速切换器无法跳到正确的频道。一些人认为这一行为令人激动，充满了神秘感；而大多数人却觉得这一行为令人困惑和讨厌。

Slack 23.11.40

2023 年 11 月 29 日

修复程序错误

  • 在一次众志成城的奇怪表演中，当切换到“折叠所有图像”选项时，应用崩溃了，将最小化误认为完全解体。现在，不论你是喜欢显示还是隐藏你的图像，应用都会可靠地运行。
  • 就像物理学中的“观察者效应”那样，与“活动”视图中的文件和图像进行交互会导致它们改变状态，在用户界面内到处移动。我们尽了最大的努力，观察到此更新解决了这个问题。
  • 如果你的麦克风处于取消静音的状态，私人频道中的抱团不再开始。即使是一个精心策划的空间，也不意味着你的团队需要听到一切。

Slack 23.11.30

2023 年 11 月 16 日

新功能

  • 你知道比收到错误消息更糟糕的是什么吗？那就是杳无音讯。我们在应用中添加了一些上下文提醒，以便在发现连接问题时通知你。我们希望通过沟通来弥补联系方面可能存在的些许不足。

Slack 23.11.20

2023 年 11 月 8 日

新功能

  • 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 23.11.10

2023 年 11 月 1 日

新功能

  • 感谢你更新应用！本轮的更改不太容易总结，但我们正在尽一切努力确保应用尽可能流畅地运行。一起期待渐进式的提升吧！

Slack 23.10.40

2023 年 10 月 26 日

修复程序错误

  • 就像跑步运动员稳步提高分段时速一样，这次更新虽然不那么显眼，但同样重要。你会发现这款应用速度越来越快、界面和流程越来越精简、功能越来越趋于完美。

Slack 23.10.30

2023 年 10 月 18 日

修复程序错误

  • 已修复：我们解决了 Slack Connect 消息无法识别你正在与其他组织的人员进行对话的问题。不好意思，有点儿尬聊。

Slack 23.10.20

2023 年 10 月 11 日

修复程序错误

  • 已修复：VoiceOver 不指示频道分区何时有未读消息，这让你经常注意不到未读消息。事实证明，“搜寻的刺激”往往导致项目无法按时完成。让你费心劳力地寻找工作，我们深感抱歉。

Slack 23.10.10

2023 年 10 月 5 日

新功能

  • 别介意，我们只是在清理一些蜘蛛网。小的程序错误和数字垃圾，统统走开！

Slack 23.09.40

2023 年 9 月 27 日

新功能

  • 我们对这款应用进行了小修小补。非常感谢你时刻关注我们的最新状态！如果你遇到任何问题，请通过 feedback@slack.com 发邮件告知我们。

Slack 23.09.30

2023 年 9 月 20 日

大的变化即将来临 — 我们的应用将焕然一新！我们正在更新 Slack 的桌面版和移动版，全新视图即将呈现，旨在最大限度地提高专注力、组织能力和工作效率。根据你使用的套餐，你可能不会立即看到这些变化，但在接下来的几周里敬请留意。在此期间，你可以在我们的博客 SlackHQ.com 上了解有关即将推出的新功能。

新功能

  • 网格实现一体化：厌倦了在 Enterprise Grid 上的工作区之间切换？现在，你所在组织中的所有频道都可以显示在一个视图中。太棒了。
  • 页眉和页脚更为整洁：现在，你的“私信”、“草稿”、“消息列”和“留待以后处理”分区更容易访问，同时占用的屏幕空间也更小。你的大拇指也不需要那么累了。
  • 活动：全新的“活动”分区将你的提及、消息列、回复和应用都整合到了一个方便查看的位置。这是你了解对话中新内容的一站式中心。
  • …以及更多内容！我们有没有提及过我们的博客上有全部详情？

Slack 23.09.20

2023 年 9 月 13 日

新功能

  • 这周的工作非常艰辛，但一两句说不清楚。就像一只在河里戏水的鸭子。人们只看到鸭子在水面上悠闲安逸地游动，却很少发现水下面的鸭蹼在奋力地划水。这一周，Slack 就如同这只鸭子。

Slack 23.09.10

2023 年 9 月 6 日

新功能

  • 别介意，我们只是在清理一些蜘蛛网。小的程序错误和数字垃圾，统统走开！

Slack 23.08.50

2023 年 8 月 30 日

新功能

  • 本周我们为你做了一些微不足道的改进，但你知不知道，你可以随时阅读我们过去的版本说明？探索一项功能！看看我们的发展历程！让自己开心一笑吧！所有内容都可在 https://slack.com/release-notes/ios 上找到。

Slack 23.08.40

2023 年 8 月 23 日

修复程序错误

  • SSO 让你想发出 SOS（求救信号）？在设置好 SSO 时，我们的二维码登录流程就会自行循环，这让一些人感觉像流亡者一样。你可以将消息放在瓶子里，二维码不再是一座孤岛了。

Slack 23.08.30

2023 年 8 月 16 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 23.08.20

2023 年 8 月 9 日

新功能

  • 图像现在将显示“ALT”消息红点，表示包含 Alt 文本或图像描述。长按图片，然后在出现的菜单中点按“显示描述”，可以查看该文本。

修复程序错误

  • 已修复：在排队等候时，一般认为自己排成一列是很有礼貌的。当多个文件排队等待发送时，应用无法成功完成所有上传就不太礼貌了。确实一次只能上传单个文件。权宜之计也是礼貌的，所以请随时再次排队上传。

Slack 23.08.10

2023 年 8 月 2 日

新功能

  • 已修复：这周没有太多的信息要分享，但请放心，我们一直在幕后工作，确保一切都处于最佳状态。如果你发现任何异常（或不应该发生的事情），请发送电子邮件至 feedback@slack.com

Slack 23.07.40

2023 年 7 月 26 日

修复程序错误

  • 已修复：如果你团队中的一位成员所在的时区晚于你所在的时区，而你恰好在与这位成员不同月份的特定时间段查看了其个人档案，应用就会显示这位成员的当地时间是“明天”而不是“昨天”。 这真是回到未来啊！但愿这能提醒我们，明天永远是新的一天（它就是昨天）。

Slack 23.07.30

2023 年 7 月 19 日

新功能

  • 想在不将频道标记为已读的情况下偷窥一下里面的内容？只需在频道列表中长按对话名称，即可弹出预览！这项功能就像你在 Slack 公海领域内的个人小型望远镜。

Slack 23.07.20

2023 年 7 月 12 日

修复程序错误

  • 已修复：在 Enterprise Grid 上登录到某个工作区后，一些人发现，在他们受到热烈友好地欢迎之后，该应用很容易立即崩溃。谈谈糟糕的第一印象吧！我们非常欢迎你回来，你想待多久就待多久。

Slack 23.07.10

2023 年 7 月 5 日

新功能

  • 在这个版本中，所有被修复的错误都小之又小，肉眼都看不到，或者繁琐无比，不可言喻。尽管如此，工作还是做了，事情也做了，应用也隐隐约约地变得更好了。

Slack 23.06.40

2023 年 6 月 28 日

修复程序错误

  • 已修复：就像一场没有乐趣的魔术表演一样，通过电子邮件发送频道邀请的菜单“神奇地”消失了，你甚至还没来得及看看邀请内容。有时你能看到，有时又看不到，有时甚至无法向频道添加人员。这个问题现已修复。

Slack 23.06.30

2023 年 6 月 21 日

修复程序错误

  • 已修复：当查看频道的“信息”屏幕时，“主题”栏始终会显示为空，即使之前已经设置了主题还是依然如故。在激烈的讨论过程中，对话偶尔出现跑题再正常不过了。不过，我们的初心是至少给你一个选择，好让你言归正传。
  • 已修复：这个程序错误也许是我们今年最讽刺的一个错误，蓝色未读消息指示器的文本缩放竟然失灵了，这意味着你可能很难查阅到你有多少未读消息。解决这个问题所需要的只是一套新规格。
  • 已修复：通过 iOS 共享扩展将网址共享到私信未起作用。正如任何有孩子的人都会告诉你，共享往往是说着容易做着难。不过，我们正在努力。慢慢来嘛。

Slack 23.06.20

2023 年 6 月 14 日

修复程序错误

  • 已修复：我们收到反馈，称“发布”功能在 iOS 上有点不尽如人意，因为它根本不起作用。修复后，你应该会发现“发布”功能更加有用了（实际上应该说能用了）。

Slack 23.06.10

2023 年 6 月 7 日

新功能

  • 使用妙控键盘（或任何鼠标，无论妙控鼠标还是麻瓜鼠标）的 iPad 用户，现在可以使用辅助点按功能来打开消息和附件的上下文菜单。并不需要念“Abracaslackra”这句神秘的魔法咒语，但你可以试一下。

Slack 23.05.40

2023 年 5 月 24 日

修复程序错误

  • 已修复：有没有参加过一个团队项目，这个项目中并不是每个人都在竭尽所能？VoiceOver 就是这样消极怠工，拒绝阅读消息输入框中的文本，只有在你写入的消息被发送后才愿意说话。这个程序错误已修复，你现在应该发现 VoiceOver 是一个更有用的写作伙伴了。
  • 已修复：向频道添加人员时，VoiceOver 未能正确读出“关闭窗口”按钮的标签。正如我们在业务中常说的，差一点就成功了，但还是没读对。

Slack 23.05.30

2023 年 5 月 17 日

新功能

  • 是否有那么几周，你感觉风平浪静，但后来回过头来才发现，其实有好多事情都是在悄然发生？这就是这款应用表面风平浪静的一周。

Slack 23.05.21

2023 年 5 月 15 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 23.05.20

2023 年 5 月 10 日

新功能

  • 程序错误已解决，性能得到了提高，工作已完成，结果良好。请认真负责地体验 Slack。

Slack 23.04.40

2023 年 4 月 26 日

新功能

  • 新的一天从一碗鸡汤开始：这个世界因你的存在而变得更加独特，你以自己无法想象的方式影响着他人。哦，这次应用没有大的变化。这是喜讯吧！

Slack 23.04.30

2023 年 4 月 19 日

修复程序错误

  • 想象一下，你受邀参加一个很棒的派对。然后参加另一个派对。接着又参加一个派对。当你决定离开第一个派对，接着去拜会其他两个派对上的朋友时，门卫却在你离开第一个派对后自作主张地将你的名字从每张客人名单中都划掉了。这是最新出现的程序错误？这个情况有点像那个门卫，一些用户只是想要登出一个工作区，而系统却将他们从每个工作区中都登出了。不过我们已经修复了这个错误，也就是说，你现在可以参加任何你想去的派对了…呃，是工作区。

Slack 23.04.20

2023 年 4 月 12 日

修复程序错误

  • 已修复：在所有人都离开抱团的情况下，我们会自动将你静音，以免让你陷入对着空气高谈阔论的窘境。但不管怎样，你都可以随时继续你的对话。

Slack 23.04.10

2023 年 4 月 5 日

新功能

  • 本周没有大的修复动作，不过，确信无疑，未来会有更多的修复等着我们呢。当然，引入程序错误并非我们本意。但失误、调整、错误和修正是生活的节奏和成长的代价。无论你目前身在何处，我们都希望你能享受这段旅程。

Slack 23.03.50

2023 年 3 月 29 日

新功能

  • 没有消息就是好消息！不过，有些消息也可能是好消息，或者可以说，没有消息可能会像坏消息一样带来不确定性和猜测，但在我们这里，没有消息就是好事，或者至少不是坏事。没有消息挺好的。从不介意。

Slack 23.03.40

2023 年 3 月 22 日

修复程序错误

  • 已修复：更改星期一或星期五的通知时间表会莫名其妙地影响这两天。如果这个反常的星期五让你经历了忙乱的星期一，我们深表歉意。
  • 已修复：点按另一个应用中的 Slack 消息链接有时会错误地将你带到登录页面。我们没认出你！你做了头发吗？看起来不错。

Slack 23.03.30

2023 年 3 月 15 日

新功能

  • 我们每周都会发布版本说明，以保持最佳性能……但有时没有什么具体的内容要告诉你。那么，我们就先来谈谈我们最好一开始就告诉你的一些内容。比如，你是否知道在手机上长按一条消息，可以其设置为“未读”？这样当你来到办公桌旁时，它就在那里等着你。或者可以设置一个提醒，稍后再查看？哦，你知道？那么，不要紧。继续！

Slack 23.03.20

2023 年 3 月 8 日

修复程序错误

  • 已修复：在 iPad 上查看对话时，人们注意到有时会显示一个“后退”按钮，但点击时却没有任何反应。这是为了提醒我们时间是不会倒流的，无论我们多么渴望过去的某些元素，我们都必须继续前进：永远向前，永不退缩，永不屈服。如果这是真的，你能想象得出会怎么样吗？这绝对是一个程序错误。是我们的错。

Slack 23.03.10

2023 年 3 月 1 日

新功能

  • 从 3 月 6 日起，某些旧版本的 Slack 将无法再进行关联。如果你去年已经进行了更新，你应该不会受到影响。如果你已经一年多没有更新了，那么，你可能没有看到这条消息，但以后的用户可以在这里看到。简而言之，大家都要让自己的应用处于最新状态。我们客服团队，谨致感谢！

Slack 23.02.40

2023 年 2 月 22 日

新功能

  • 你是否曾经创建过一个本应是私人频道，但当时忘记切换那个开关了？为了避免有人看见，你可能要经历一阵手忙脚乱后才能找到控制中心，将“#朱莉-惊喜-派对”或“#我们-所有-财务-文件”频道从公共转为私人。现在，管理员和拥有者可以在“频道详情”分区中找到这个选项，以迅速挽救他们的秘密。

Slack 23.02.30

2023 年 2 月 13 日

修复程序错误

  • 已修复：从 iOS 向 Slack 共享“通讯录”名片时什么反应都没有。这不算事儿。只是交换双方互道了一声“不用，谢谢”。我们已经促成了这件事儿并重新建立了联系，所以你的联系人将会成功共享到 Slack。太厉害了。
  • 已修复：名称是很伟大的 — 如果没有它们，我们将会在哪里？很遗憾，无论你输入什么样的名称，你上传到 Slack 的任何文件都会显示为“来自 iOS 的文件”。这个问题已经解决了，非常抱歉出现这样的问题。此致，来自加利福尼亚的应用。

Slack 23.02.20

2023 年 2 月 9 日

新功能

  • 在抱团中使用移动设备屏幕共享功能，随时随地共享屏幕！只需在发起抱团后打开“更多选项”菜单，然后点按“共享屏幕”即可开始。你甚至可以在后台使用 Slack 应用以继续共享设备上的任何内容！

修复程序错误

  • 已修复：我们听说做人要方方正正，但如果每个人的动态指示器都变成了方形（这个形状通常专属于访客帐户）时，这就不太酷了吧，帅哥。从某种意义上说，我们所有人在这里都是访客，但在这个问题上我们真的要摆正态度了。一切回归本初的模样：圆圈代表正式成员，规则的四边形代表我们尊敬的访客。
  • 已修复：使用 VoiceOver 时，无法打开消息列消息中随附的媒体文件。除了让人无尽的沮丧，这个没有什么特别好笑的地方。对于给你带来的麻烦，我们深表歉意。

Slack 23.02.10

2023 年 2 月 1 日

修复程序错误

  • 已修复：点击自动完成的建议将禁用先前设定的任何文本格式。我们已经（手动）完成此程序错误的修复。

Slack 23.01.40

2023 年 1 月 26 日

新功能

  • 你可以同时处理多项任务，我们也能做到。现在，视频剪辑可以最小化为一个较小的窗口，让你能够在稳定进行剪辑的同时继续播放。

修复程序错误

  • 已修复：我们无法识别消息末尾的表情字符串，这意味着任何象形文字的后缀都无处可寻。Wordle 爱好者可能会松一口气了。
  • 已修复：在开启 VoiceOver（旁白）录制音频剪辑的情况下，会导致屏幕阅读器切换至错误的扬声器，致使声音非常轻且难以理解。这让辅助功能的目的适得其反，非常抱歉出现这样的问题。

Slack 23.01.30

2023 年 1 月 19 日

新功能

  • PSA：你知道可以在 Slack 中设置提醒吗？你可以长按一条消息，然后选择“设置提醒”，也可以在 Slack 的任意消息输入框中键入“/remind me”，Slackbot 就会尽职尽责地在指定时间提醒你。

Slack 23.01.20

2023 年 1 月 11 日

修复程序错误

  • 已修复：复制消息链接可轻松创建返回到 Slack 中特定对话的面包屑路径。遗憾的是，链接在移动设备上并不可用。你知道的，这是一个程序错误（虫子会吃面包屑吗？）。不管怎么样，消息链接恢复正常了。

Slack 23.01.10

2023 年 1 月 4 日

新功能

  • 你能相信现在已经是 2023 年了吗？如果你和我们一样，此刻你可能也会盘点往昔，逐梦未来。因此，这次更新无关重大变化，更多的是为今后的工作奠定基础。Slack 依然是 Slack，你也还是你，只不过我们都比以前进步了一点点。新年快乐！

Slack 22.12.21

2022 年 12 月 19 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 22.12.20

2022 年 12 月 15 日

修复程序错误

  • 已修复：趣闻 — 你可以将应用配置为在 Slack 中为你发布消息。唉，最近的一个错误导致将应用的名称和图标显示了出来，而没有显示作者的名字，这既让人困惑又让人不安。你能想象如果你收到的每封信都是由你的邮递员而不是写信的人签名的吗？这个错误已还给发件人了。

Slack 22.12.10

2022 年 12 月 7 日

新功能

  • 实时文本功能专为图像和暂停的视频打造，让你解锁无限新内容来进行复制粘贴。惯用 Ctrl + C 的用户们，这就是给你们准备的。

修复程序错误

  • 已修复：日语键盘用户在尝试提及某人时无法访问用户建议列表。虽然有些人可能喜欢尝试记住每位同事的用户名来挑战自己的记忆力，但为了便于标记，我们还是再次推出了建议功能。
  • 已修复：如果有人在消息列中回复了一个网址，你现在可以使用 VoiceOver 激活该网址。请在 slack.com 中试一下。（非常感谢你为此贡献的额外网页浏览量。）
  • 已修复：我们已经修复首选项屏幕中的“发送反馈”项，你现在可以发送反馈了。期待听到你的好消息。

Slack 22.11.40

2022 年 11 月 30 日

新功能

  • 直接从手机上为你的工作区创建新的自定义表情！首先，打开表情选择器，然后在搜索框中输入新的表情名称。如果显示“没有结果”，请点按“添加自定义表情”并拍摄照片或从照片库中选择一张照片。将你的宠物、假期照片或者你在一年级时获得但你妈妈又不舍得扔掉的奖励制作成表情。

修复程序错误

  • 已修复：在从另一个应用向 Slack 发送图片后，共享表没有领会用户的暗示，而是让人满心期待地傻等。现在，一旦任务完成，它会委婉地请求原谅。
  • 已修复：如果你试图将某个私信或私人频道中较早的消息重新共享到同一对话，“发送”按钮会迟迟不肯变绿。现在，你可以很容易地重新讨论之前的主题，例如播放圣诞音乐的绝对最早日期是什么时候（我们的专家说是 12 月 1 日）。请试着长按一条消息，然后点按“共享消息”。

Slack 22.11.30

2022 年 11 月 15 日

修复程序错误

  • 已修复：编辑编号列表或项目符号列表有时会破坏原有的格式，这种情况明里暗里都是不太正常的。变化是生活中不可避免的一部分，这个应用现在将更加适应这一现实。
  • 已修复：你可能听过“心急水不开”这句话，但你是否遇到过“音频录制在无人监视时会停止并自行删除”的情况？ 当然，这种情况很少有人会遇到。从现在起，如果你在录制音频剪辑时在频道中向后滚动，录制的内容将不会再自行删除。
  • 已修复：睡眠非常重要，这是无可否认的。但如果手机屏幕在录制音频剪辑的过程中进入休眠状态（进而导致录制停止），这可能更像是一个噩梦。继续让意识保持流动。我们会让你的手机保持唤醒状态，直到录制完成。

Slack 22.11.20

2022 年 11 月 9 日

这周没有太多的信息要分享，但请放心，我们一直在幕后工作，确保一切都处于最佳状态。如果你发现任何异常（或不应该发生的事情），请发送电子邮件至 feedback@slack.com！

Slack 22.11.10

2022 年 11 月 2 日

修复程序错误

  • 已修复：使用“旁白”功能的用户会注意到，在详细视图中打开消息时，回放可区分段落，允许你跳过文本块。如果你要查找的细节经常被淹没在冗长、满是表情的序言中，这一功能就可救你于水火之中。

Slack 22.10.50

2022 年 10 月 26 日

新功能

  • 这次没什么大的变化。有时候，当你回头看看自己走了多远时，才能更好地衡量自己的进步。你知道我们以前是一家视频游戏公司吗？万万没想到吧。

Slack 22.10.40

2022 年 10 月 19 日

新功能

  • 你知道怎样才能踢开绊脚石吗？我们的 iPhone 和 iPad 应用现在支持在输入消息时进行拖放操作！文件、照片、视频、链接和常规旧文本都可以放入撰写框里，然后再添加到消息中。

修复程序错误

  • 已修复：连续多次使用同一个表情时，应用会将其精简为一个实例。我们不会再质疑你那些富有艺术性的决定，如果你的消息需要 5 个印章表情（以授予最大数量的批准印章），我们会照办。

Slack 22.10.20

2022 年 10 月 10 日

新功能

  • 如果你属于那种可以通过整理获得安心感的人，不妨在侧边栏的不同分区中移动频道来找到一些暂时的平静（前提是你已经在桌面应用中创建了这些分区）。家具需要花钱——为什么不改为装点你的侧边栏？

修复程序错误

  • 已修复：如果你在写消息（特别是日语消息）的过程中休息了一下，回来后你可能发现键盘也休息了一下，它好像有点不想继续工作。可以肯定的是，这种情况绝不是只有你遇到过。
  • 已修复：当今似乎没有人能够记住电话号码了，显然我们也不能。现在，如果你从通讯录应用中复制一个电话号码并将其粘贴到 Slack 中，我们不会在消息中发送空白字符串内容。
  • 已修复：Slack Connect 频道在你加入之前，不显示完整的成员名单。它的名字是 Slack Connect，而不是带有秘密客人名单的 Slack Very Exclusive Club（尊享俱乐部），所以我们对成员名称的显示做了些改动。

Slack 22.10.10

2022 年 10 月 3 日

新功能

  • 使用视频通话、实时表情回复等更多功能传递更多信息，现在这一切都可以在移动设备上通过抱团实现！

修复程序错误

  • 已修复：我们的目的是让错误无所遁形，而不是挤压工作区图标。看来我们最近把这个问题搞混了。如果左上角的图标仅显示它的边边角角，你现在应该会看到它的全貌了。
  • 已修复：某些频道似乎被什么东西缠上了，一旦打开就会出问题，且原因不明。我们知道该给谁打电话。[注意：我们已被告知，我们不能在法律上说这款应用包含任何幻影、幽灵、阴魂或灵魂。在修复这个错误的过程中，没有抓到任何鬼魂。]

Slack 22.09.40

2022 年 9 月 26 日

修复程序错误

  • 已修复：有时候，特别是所用语言不是英语时，包含 @提及的消息会将那个提及连续显示两次。无可否认，连续两次不间断地喊某人的名字有助于引起对方的注意，但这么做难免有些失礼。

Slack 22.09.30

2022 年 9 月 19 日

修复程序错误

  • 已修复：俗话说“三思而后行”。然而，我们刚刚发明了“两搜而不得”的说法来解释你最近在应用中可能注意到的情况。现在，你可以随时连续多次运行同一搜索，我们确保每次搜索都正常运行。

Slack 22.09.20

2022 年 9 月 12 日

新功能

  • iPad 用户看过来，我们让跳转变得更快了。现在，用快捷键 Cmd+K，你便可以优雅地从一个频道跳到另一个频道，并立即开始打字，而不会错过任何消息。

修复程序错误

  • 已修复：我们的越狱检测功能发布了一项纯纯的更新：现可与 iOS 16 兼容。
  • 已修复：或许你尝试过想在 iPad 上以半屏模式使用 Slack，但编辑器中的自动填充建议框消失不见了。对于由此给你带来的任何多任务处理方面的不便，我们深表歉意。我们已经修复这个问题，因此你可以在不同的屏幕上继续完成各种任务了。
  • 已修复：共享是一种关怀，这就是为什么我们修复了阻止你将文件从 Slack 共享到其他应用的问题。我们对你使用的其他应用表示歉意。希望我们还是好朋友。

Slack 22.09.10

2022 年 9 月 6 日

新功能

  • 对多个文件、图像或视频使用共享扩展名时，会导致每个文件、图像或视频都出现一条单独的消息，这让用户难以快速浏览，并使频道或私信变得杂乱无章。现在它们会作为附件打包在一条消息中，从而让一切内容都整洁有序。
  • 你是否有过一种情况：想将某人添加到频道或私信中，但在结果列表中却找不到那个人？我们改进了一些功能，以便根据你经常和最近向对方发送消息的人员为你显示结果。
  • 现在，当你查看频道时，会在有草稿消息的消息列上看到一个便捷的小指示器。这便于你从上次离开的地方继续查看。
  • 当你在为新频道命名时，空格现在会自动更改为破折号，因此你根本不必去考虑它。

Slack 22.08.50

2022 年 8 月 29 日

修复程序错误

  • 已修复：在将某些文件从 Slack 导出到另一个应用时，文件名会发生改变，文件名的开头会包含一些看似随机的数字。这是我们这边的一个错误。（只要你愿意，你可以用这些数字来买彩票，只是我们无法保证你会中奖。）
  • 已修复：我们认为办公室昵称很棒。但是，如果有人选择不“显示全名”，那么你根本看不到他们的全名，即便在查看他们的个人档案时也是如此。现在，你可以始终在他们的个人档案图片上看到全名了。向丁骨（真名：丁晋中）致谢。

Slack 22.08.40

2022 年 8 月 22 日

修复程序错误

  • 已修复：用韩语撰写消息时，前几个字符显示不正确。现在，翻译中若出现漏译往往限于人类交流的奇思遐想，而不是技术上的异想天开。

Slack 22.08.30

2022 年 8 月 15 日

新功能

  • 对话顶部的标题已经更新，以便对话顶部包罗更多信息，又看起来不那么拥挤，整体上更简洁。现在，你会在成员数旁边看到书签或已钉选消息的数量，点击相应文本即会转入对话详情屏幕。
  • 是否曾经不小心在“跳转至...”框中开始搜索，或者错误地在搜索框中查找频道？现在，我们可以轻松地在这两种搜索路径之间进行切换，让你始终能到达心之所向。

修复程序错误

  • 已修复：如果从 OneDrive 或 Google 云端硬盘上传失败让你抓狂，我们有个好消息告诉你：这个程序错误已从应用中消除了。
  • 已修复：上传的图像现在会尊重你给它们起的名字，而不是默认叫作“从 iOS 上传的图像”。 我们为自己削尖脑袋自抬身价而抱歉。
  • 已修复：有时，在接受邀请来加入已经进行中的抱团会不让你进入，这未免有点粗鲁。我们向你保证，这只是个小误会。

Slack 22.08.20

2022 年 8 月 8 日

新功能

  • iPad 用户 — 让我们真奔主题。如果你是使用鼠标或触控板的 iPad 用户，你会发现当你的指针移动到按钮、菜单和频道列表上方时，它们会高亮显示，以此指示你可以交互的位置。

修复程序错误

  • 已修复：清晰度与辅助功能相辅相成，这就是为什么 VoiceOver 现在播报每个消息元素时中间会有意暂停一下的原因了。这样也能很好地提醒你：偶尔停下来喘口气。
  • 已修复：有时，一个工作区的消息链接会出现在另一个工作区中打不开的情况，即使你已登录两个工作区也是如此。猜猜是什么原因？其实是程序错误。现在无论你逛到哪个工作区，消息链接都可以正常打开了。

Slack 22.08.10

2022 年 8 月 1 日

新功能

  • 我们一直在幕后努力工作，以确保一切都经过精心打磨，运转正常。如果你发现任何有悖常态的情况，请一如既往地通过 feedback@slack.com 告诉我们！

Slack 22.07.30

2022 年 7 月 25 日

新功能

  • 已修复：在同步应用首选项方面，不存在大型“撞衫”的问题。也就是说，使用“首选项”>“辅助功能”下的“与 iOS 同步”现在可正常运行，确保你在 Slack 中看到的内容与你的系统级设置一致。

Slack 22.07.15

2022 年 7 月 11 日

新功能

  • 这次没有什么可报告的。虽然你没有看到任何更新，但其实我们在背后做了很多工作。我们正在努力让 Slack 变得更好；只是这次没有那么明显罢了。

Slack 22.07.10

2022 年 7 月 5 日

新功能

  • 本周没什么重大问题可报告的。实际上，也没什么小问题可报告的。工作仍在有序推进中，不过这就像幕间换景一样，只是更多地在幕后秘密进行的。我们正在悄悄地为下一场亮相做好准备。

Slack 22.06.25

2022 年 6 月 27 日

修复程序错误

  • 已修复：设置消息定时发送后会在你的每个频道和私信中都显示一条确认信息（而不是只有消息最终会显示的那个频道或私信）。事实表明，没有人想再现在 Slack 中不小心点到“回复所有”时的恐慌，因此我们会确保这些消息更有针对性一点。

Slack 22.06.20

2022 年 6 月 20 日

新功能

  • 我们对搜索界面进行了多项改进，旨在用最少的搜索次数找到最想要的结果。你会发现关键字被高亮显示，标签的格式更加简洁，返回的结果数量会显示在列表顶部。

Slack 22.06.15

2022 年 6 月 13 日

修复程序错误

  • 没人喜欢听这句话“你试过把它关掉再打开了吗？” 然而，有时如果不重启应用，频道列表就会拒绝加载。让各地的客服代理人员和用户感到高兴的是，这一问题已得到纠正。
  • 已修复：如果第一次没有成功，那就试试，再试试。当然，除非你的文件上传是由于网络连接不佳而失败，如果是这样，Slack 可不会给你第二次机会。这款应用将不再任由过去的错误来定义它了，你应该会在重试上传后看到更多成功。

Slack 22.06.10

2022 年 5 月 24 日

修复程序错误

  • 已修复：由于传递了临时文件 ID 而不是最终文件 ID，文件上传功能会周期性地出现问题。举个例子，车管所给你发的学员驾照在你拿到真正的驾照之前非常重要，可是一旦拿到驾照，它就成了手套箱里平平无奇的一张纸，一点实际价值都没有，对吧？这就好比我们把杂物箱清理了一下。
  • 已修复：在抱团开始后加入抱团的 iPad 用户无法将自己的麦克风静音，也就是说通话中的所有人就像参加聚会一样，不管是施工噪音，还是蹒跚学步的孩童吵嚷着要吃饭，都听得一清二楚。现在这个问题已修复，你可以重新加入抱团，再也不用蜷缩在衣橱里的大衣下面了。

Slack 22.05.20

2022 年 5 月 23 日

新功能

  • 上传照片时，你在 Apple 照片应用中标记为收藏的照片在上传预览中现在会显示一个心形。清晰的 UI，满满的爱心，哪一样都不能少。

修复程序错误

  • 已修复：让人哭笑不得的是，轻点“+”图标不会在频道中显示完整的工作流程命令列表。因为，事实上，还需要其他命令。也许，本应该是减号吧。
  • 已修复：转发到 Slack 频道的电子邮件中缺少电子邮件图标。如果主题中的回复二字和鼓舞人心的电子邮件签名都无法帮你认出这是一封电子邮件，为了安全起见，我们重新添加了电子邮件图标。
  • 已修复：之前尝试共享或保存 Photoshop 文件会导致下载错误。如果你截取了这个错误的屏幕截图，并用 Photoshop 将它制作成一封精美的贺信，但你仍然无法下载这个 Photoshop 文件的话，那我们也搞不清楚为什么现在要建议你截屏了。
  • 已修复：如果将 Slack 设置为使用应用内浏览器，尝试打开文件预览内的链接没有任何反应。浏览器和预览器不能同时出现在同一个地方，就像蝙蝠侠和布鲁斯·韦恩或道菲尔太太和冒充道菲尔太太的家伙不能同时出现一样。
  • 已修复：“提及和回复”标签现在可以正确区分 @提及你的姓名和使用你的关键字这两种情形；也就是说，当团队成员发布有关墨西哥卷饼的消息时，你不会再看到“[person] 提及了你”。除非你的显示名就是 @墨西哥卷饼。既然如此，我们还有什么好说的呢？

Slack 22.05.10

2022 年 5 月 9 日

修复程序错误

  • 已修复：在必须使用移动版浏览器的组织中，该应用在登录时仍默认为 Slack 的应用内浏览器。这会导致浏览器试图进行身份验证，遭到拒绝后就放弃了，只会闷闷不乐又不提供任何替代方案。现在会使用合适的浏览器了，如果你仍然会被锁在外面，那你就要找找自身原因了，十之八九是这样哦。

Slack 22.04.20

2022 年 4 月 25 日

修复程序错误

  • 已修复：在 iPad 上查看文件时，不显示菜单栏，这意味着你无法共享这个文件，也不能对其发表评论或保存以备后用，更无法进行任何其他操作。你仿佛置身画廊，只可远观而不可亵玩。我们确信你上传的每个文件都是美学奇迹，但我们也希望能为你提供相关的操作工具。
  • 已修复：在查看长消息列时点按通知，有时会使应用过载，进而导致计划外的电源小憩。天平已恢复平衡，能量流改变了线路，崩溃也遭到了婉拒。

Slack 22.04.10

2022 年 4 月 11 日

新功能

  • iPad 用户，雀跃欢呼吧 — 重大更新即将发布。新的布局更接近于桌面体验；侧栏现已升级，优化了组织和导览体验；并且我们还增加了针对 iOS 辅助功能选项的更多支持。完整的更新概述，请前往如下地址查看：https://slack.com/blog/news/ipad-app-new-look-improved-functionality

修复程序错误

  • 已修复：你知道可以在 iPad 应用中使用键盘快捷键吗？没错，现在可以正常使用了！使用 CMD + [ and CMD + ]，可来回导览你最近查看过的对话。

Slack 22.03.20

2022 年 3 月 28 日

修复程序错误

  • 已修复：在频道详情屏幕中更改频道描述会实际更新频道主题，反过来更改主题也会更新描述。我们已经查明，事实上这并不是什么“相反节”，这只是对这种问题唯一合理的解释。另外，“相反节”并不真的存在。或者说真的存在，这种否认实际上是一种确认？是的（不是），所以我们没有修复这个程序错误（我们已经修复）。

Slack 22.03.10

2022 年 3 月 14 日

新功能

  • 在加入频道前进行预览时，你现在会看到随频道名称一同显示的频道描述，它可以提供更多的背景信息。比如，在你不确定 #夜猫子频道到底是为鸟类学家、失眠症患者还是《双峰镇》剧迷而设的频道时，便可先预览一下。
  • 如果你的工作日不是从早上 9 点开始上班（或者，如果你觉得一大早收到 Slackbot 提醒的负面效果大于实际作用），你现在可以选择“明天”或“下周”提醒的显示时间。请前往“首选项”>“通知”，设置最适合你的默认提醒时间。

修复程序错误

  • 已修复：点按应用中的消息链接总是会将你带到父级消息，而不是特定的消息列回复。这就相当于你询问路人怎么去东方明珠，对方却告诉你东方明珠就在上海。我们在设计上一再推陈出新，努力将产品打造得更具吸引力。

Slack 22.02.20

2022 年 2 月 28 日

新功能

  • 温馨提示：为了跟上新操作系统不断增加的功能，这将是最后一个支持 iOS 13 的 Slack 版本。你仍然可以使用 Slack，但要接收新的更新，就需要先升级到 iOS 14。
  • 我们修复了一大堆关于创建带有韩语字符的消息和列表的小程序错误。一组程序错误的专有名称是什么？一捆？一袋？我们修复了一连串的程序错误。
  • 是否曾有过回复消息列后才意识到那条回复应该发送到主频道的时候？我们也有过。所以你现在可以与频道的其他成员共享以往消息列中的消息了。只需按住相关消息，然后选择“向此频道发送回复”，即可给予它应有的关注。
  • 菜单，再见！现在，你只需突出显示并将网址粘贴到文本上方，就可将该文本转换为超链接。同样的字词，却通往可点按的全新目的地。
  • 你第一次向别人发送私信时，现在会看到对方的称呼显示在对话的开头。我们希望这是促进同事间相互尊重而迈出的一小步。

修复程序错误

  • 已修复：将消息撰写视图扩展到全屏后，实际上并没有改变文本框的大小。这是一种错觉，就像那些花瓶与面孔的错觉照片，或者“再看一集”的想法一样。 再次享受在更大画板上创作的乐趣吧。
  • 已修复：通过点按频道名称并向下滚动到“开始通话”在频道中启动 Zoom 通话不起作用。完全没用。甚至连误拨电话又赶快取消，或是你在外面过夜时鼓起勇气给暗恋对象打电话又立即挂断时那种响一声就结束的铃声都没有。好吧，现在可以正常使用了。请负责任地使用 Zoom。

Slack 22.02.10

2022 年 2 月 15 日

修复程序错误

  • 已修复：在将文件从另一个应用共享到 Slack 时，群聊名称会完全丢失，只显示空格和逗号。虽然共享文件就像婚礼上扔捧花一样令人兴奋，但在工作中发送消息还是需要更高精确度的。
  • 已修复：如果你在移动应用中查看某个人的个人档案，有时会显示长长的不便使用的网址，而不是干净、可点按的链接。这种情况很让人不快，所以我们怀着感激之情整理了一下。

Slack 22.01.30

2022 年 1 月 31 日

新功能

  • 现在，你可以按照“最近的活动”对你的对话进行排序！点按主页标签右上角的按钮，即可查看井然有序的新时间表。

修复程序错误

  • 有些用户报告说，他们被卡在 SSO 循环中了，系统反复要求进行身份验证，就像最差劲的旋转木马一样。无趣的旋转木马。现在，你随时可以进入和退出应用了。
  • 查看团队成员的个人档案时，没有“通话”选项。与人们普遍的看法相反，这并不是因为“在通话之前总是先发短信”的设计理念，而只是代码不匹配所致。

Slack 22.01.20

2022 年 1 月 18 日

修复程序错误

  • 已修复：如果你在工作区中查看某个应用的详细信息，然后再尝试切换到“消息”标签时，该应用会加载很长一段时间。这种情况就像是故事讲到一半陷入了长时间的沉默，你不知道说者是利用停顿制造效果，还是一时脑子短路，亦或是被窗外经过的松鼠迷住了。

Slack 22.01.10

2022 年 1 月 3 日

修复程序错误

  • 已修复：当应用处于深色模式时，超链接显示时对比度较低，不易阅读。深色模式是为了让人眼阅读起来更轻松，而不是假装秉烛阅读的环境，所以我们把亮度提高了几个档次。

Slack 21.12.10

2021 年 12 月 6 日

修复程序错误

  • 已修复：感觉生活过得太快了，就像 GIF 动图和表情一样一闪而过？这实际上是一个程序错误，会对 iPhone 13 Pro 上的 Slack 产生影响。运动图像会再次以适当的速度展示动画效果了。
  • 已修复：当为只有 2 个成员的频道发送通知时，我们的系统有点不拘小节，把对话名称给完全删除了。标题已恢复，所以你会知道这条消息是来自 #you-and-i 还是 #just-the-two-of-us。
  • 已修复：如果你通过键入 /zoom 开始 Zoom 会议，你会发现“Join”（加入）按钮现在可以正常使用了，这就是说，你以后开会迟到再不能拿这个程序错误说事儿了。我们很不好意思/你随意！
  • 已修复：Apple 官方标志（在 Mac 键盘上按 option + shift + K）未在 iOS 应用的所有区域正确显示。别担心，这些只是几个坏苹果，掉得离树太远了。
  • 已修复：带有标点符号的项目符号列表有时在发送时会出现意外换行，让每个语句都孤零零的，有点消极对抗的感觉。这不是我们的初衷，如果我们的帐户上有任何列表看起来多了些对抗性，我们很抱歉。

Slack 21.11.20

2021 年 11 月 15 日

新功能

  • 频道列表操作更容易了！在主页中点按任何频道或私信，即可将对话标记为已读、将通知静音、复制频道名称或完全退出频道。全部操作一个手指搞定。

修复程序错误

  • 已修复：自定义状态信息无法稳定地显示在应用的各个角落，这意味着你可能在编写消息到一半时，才注意到你要发送私信的人当前正在飞机上。或者遛狗。或者他们用 :coffee-parrot: 表情表示一种状态，当 Brian 的状态是 :coffee-parrot: 时，你知道这不是询问冥想应用的最佳时机。现在，无论你身在何处（或摄入了多少咖啡因），这种状态都是可见的。这样能让你安心吗？

Slack 21.11.10

2021 年 11 月 1 日

修复程序错误

  • 已归档频道虽然出现在“跳转至...”菜单中，但却被保存在应用的一个封闭角落里，无法访问，就好像对归档频道心存怨恨一样。它们目前的状态已大有改观，你可以再次访问这些频道来从中获取包含的历史数据了。

Slack 21.10.20

2021 年 10 月 18 日

新功能

  • 如果你正在使用 Slack Connect 与其他组织共享私人频道，我们会确保频道在接收端的私密性。也就是说，接受私人共享频道时无法将频道公开。多一份安心，多一份安全。

修复程序错误

  • 已修复：无论你选择哪个选项，通知音效始终都采用“设备默认”音效。这就像餐馆服务员给了你菜单，然后不管你点了什么都给你上了肉饼。我们无意冒犯肉饼哦。
  • 已修复：某些尺寸比较特殊的图片（全景照片或裁剪的屏幕截图）上传后显示不正常。这款应用现在更加友好了，能够包含各种形状和尺寸的图片。
  • 已修复：我们发现，某些包含非英文字符的消息和表情在发送后有时会被截断。这无疑很令人费解，但同样令人恼火。今后，无论消息采用什么方式编写，都可以为你完整送达。
  • 已修复：从 Slack 复制项目符号列表并粘贴到其他地方后，项目符号不会再扭曲成城堡表情了。不好意思又让你遗憾了。

Slack 21.10.10

2021 年 10 月 4 日

新功能

  • 你现在可以在 Slack 内直接录制视频和音频剪辑。在团队更新时露个脸，讨论反馈，或只是打个招呼。想好好表现一下？最好先问问你的经理。
  • 频道部分现在可以通过手指点按来折叠或展开，界面变得更整洁、更利于专注。

Slack 21.09.21

2021 年 9 月 27 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 21.09.20

2021 年 9 月 20 日

新功能

  • 如果你使用的是全新 iOS 15，则可以在推送通知中看到消息发送人的头像，这是因为如今我们都需要展现更多友好的面孔。
  • Slack 现在集成了 iOS 15 的专注模式，以便你需要片刻平静和重新集中注意力时，我们不会直接打断你。

Slack 21.09.11

2021 年 9 月 9 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 21.09.10

2021 年 9 月 7 日

修复程序错误

  • 已修复：使用 /invite 命令将某人添加到私人频道时，在没有要求确认的情况下直接将对方加了进来。我们已确认包含了上述确认过程，问题解决，皆大欢喜。

Slack 21.08.20

2021 年 8 月 23 日

修复程序错误

  • 已修复：一个粗糙的小程序错误导致有些用户尝试在消息中提及其他人时出现崩溃。修复的整个过程好比是：我们小心翼翼地用一个纸杯捕获了这只“虫子”，然后把它从前门放了出去，这时我们的邻居走过来，奖励给了我们一块蓝莓派，真是妙不可言。
  • 已修复：如果你在 Slack 应用的设置中四处查看，可能会看到表情显示为 :this: 这样的文本，而不是看起来像如常的表情。这个问题已得到修复，表情现在应在各处都正确显示 :thumbs-up:。

Slack 21.08.10

2021 年 8 月 9 日

新功能

  • 这将是最后一个支持 iOS 12 的 Slack 版本。这意味着，这是最后一个支持 iPhone 5s 和 6、iPad Mini 2 和 3、iPad Air（第一代）和 iPod Touch（第六代）等设备的版本。此外，从 9 月 1 日开始，你将需要运行 iOS 13.3 或更高版本才能连接到 Slack。我们知道，这可能不是一个让人愉悦的消息，但必须满足这些最低要求，才可以确保 Slack 达到预期设计的安全性和顺畅性。谢谢你的理解。

修复程序错误

  • 已修复：使用标记时，在句点后添加反引号不会结束代码分区。你现在可以随心所欲地加标点符号，因为代码块肯定不会无限地继续下去了。
  • 已修复：使用 VoiceOver 的用户可能已经注意到，最近的一个更新让在消息之间滑动变得更加困难。问题原因与尝试浏览程序错误本身一样令人兴奋，因此可以说现在情况有所改善。
  • 已修复：内存问题导致应用更频繁地崩溃，主要发生在旧设备上。虽然崩溃让人非常不悦，但这在所难免。我们正在尽最大努力降低崩溃频率，感谢你的耐心等待。

Slack 21.07.20

2021 年 7 月 26 日

新功能

  • 大家都好吗？睡饱了吗？喝足了吗？有没有吃点儿蔬菜？这次我们没什么大的更新，只想趁这个间隙提醒你，要宽以待人也要宽以待己哦。就这样。爱你们。

Slack 21.07.10

2021 年 7 月 12 日

修复程序错误

  • 已修复：有时从 Slack 消息复制文字后，在粘贴回 Slack 时会导致应用崩溃（或甚至出现宇宙裂口）。我们已修补这项程序错误（以及其他未修补的虫洞），我们的科学家保证 Slack 可再次安全地在这时间线上使用。
  • 已修复：那些设置“智能全角空格”的日文假名轻拂键盘输入法用户，现在不仅能恢复如常使用该设置外，还可以在消息中插入新文字。你或许可以说我们一“拂”二鸟。

Slack 21.06.32

2021 年 7 月 1 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 21.06.30

2021 年 6 月 28 日

修复程序错误

  • 已修复：启用 VoiceOver 后不能在消息中访问网址。我们理解应用辅助功能选项反让应用变得不友善的懊恼，所以我们再三确保这项辅助功能可以正常运行。

Slack 21.06.20

2021 年 6 月 14 日

修复程序错误

  • 已修复：点按空白输入框过去会显示“剪切”和“复制”选项，但没有任何可选的内容。没文本时复制什么？如果复制的是空文本，它实际上存在吗？
  • 已修复：以前在编辑频道主题时，即使点按“取消”，更改也会保存，该操作实际上告诉应用“是的，立即执行更改操作”，而非“撤消”。 现已修复此程序错误。
  • 已修复：以“斜杠”开头的消息会导致捷径菜单打开，必须先取消捷径菜单，才能返回消息撰写。捷径本是为了节省时间，而不是增加时间，因此我们已经消除了该疏忽造成的“弯路”。
  • 已修复：有时工作区会显示已有“-1”个新用户已加入，这非常不合常理。虽然我们的服务条款并没有针对不存在的人员使用 Slack 的具体条款，但我们已做出执行决策，限定所有工作区成员数的表示为正整数。

Slack 21.06.11

2021 年 6 月 4 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 21.06.10

2021 年 6 月 1 日

修复程序错误

  • 已修复：尝试通过“快速回复”（回复通知）发送消息，有时无法发送消息。这让发送人非常不悦，我们也很尴尬，根本愧对“快速”这个称谓。 现在支持全速回复。
  • 已修复：以前，尝试开始一个新消息列可能会被简单粗暴地踢回主频道视图，没有任何道歉或解释。已进行修正，无论你去哪里，都可以在那里开始新消息列。

Slack 21.05.20

2021 年 5 月 17 日

新功能

  • 我们已经整理好频道列表供你使用。你现在可以看到个人档案照片、私信以及与群组私信相关的所有名称。我们还改进了辅助功能，增加了对更大文本大小的支持，为你的手指提供了更好的点选目标，并在使用 VoiceOver 转子时提供了额外的操作。
  • 较小拇指更新（嗯，较小更新，但它适用于任何大小的拇指或附件）- 如果你跟随链接从一个频道转到另一个频道，向右滑动将返回至上一频道，而不是频道列表。

修复程序错误

  • 修复：对于一些人来说，尽管已经阅读很多，但频道仍然显示为粗体和未读状态。这会令他们感觉不悦，我们现已修复了这一问题。

Slack 21.05.11

2021 年 5 月 7 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 21.05.10

2021 年 5 月 3 日

新功能

  • 我们改进了对 iOS 关键屏幕中的动态类型支持，这意味着，如果你使用更大的文本或字体设置，Slack 将会实现更出色的可读性。小知识：当人们能够阅读书面语言时，它最有用。

修复程序错误

  • 已修复：无论你选择如何发音 GIF，都可以将其再次粘贴到 Slack 中。让 meme 表情包畅通无阻。

Slack 21.04.20

2021 年 4 月 19 日

新功能

  • 如果你精通（或者正在学习）简体中文或繁体中文，现在可以使用这两种语言版本的 Slack。请在 You（我的） > Preferences（首选项） > Language（语言）中设置语言首选项。
  • 现在使用 Slack 可随时使用草稿。在电脑上开始编写信息，然后在手机上完成。拍摄白板草图的照片，附加到手机上，然后在电脑上完成消息。
  • 现在表达情绪，更准确地说，在 Slack 中发送表情符号更容易了。消息输入现在带有表情符号按钮，方便你查找和选择合适的表情符号。

修复程序错误

  • 已修复：导致 /invite 斜杠命令使 iPad 应用程序崩溃的程序错误。无需结束聚会即可快速邀请其他人。
  • 已修复：/giphy 斜杠命令在消息列中停止工作。由于无法适时将合适的 GIF 插入对话，这可能导致你的思路陷入混乱。这个程序错误现已修复，你可以在消息列中使用 “/giphy thimble” 命令选择自己想要的内容。

Slack 21.04.10

2021 年 4 月 5 日

新功能

  • 将与你协作的人员置于列表顶部。现在，当你在 iOS 应用中点按“共享”图标时，你的 Slack 私信和多方私信会立即在顶部显示。

Slack 21.03.20

2021 年 3 月 22 日

修复程序错误

  • 已修复：有时，你将状态设置为“离线”不起作用，你的团队成员以为你是在屏蔽其消息。我们已经修复了该问题，现在你可以安全地离开并设为“离线”。
  • 已修复：过去，如果你以全屏模式在 Slack 中打开图像，将设备旋转为横屏，然后关闭该图像，Slack 就会卡在那里。我们终于掌握了正确返回的方法，关闭图像现在可以将你带回到原来的正常纵向模式。

Slack 21.03.10

2021 年 3 月 8 日

修复程序错误

  • 已修复：你可以通过点按、按住并拖曳来再次重新排序工作区切换器。一切都各就各位，包括你的工作区。

Slack 21.02.20

2021 年 2 月 22 日

新功能

  • 工作区切换器的粉丝们，请注意：首先，我们很高兴你认为自己是工作区切换器的粉丝，甚至是受宠若惊。其次，我们对其进行了更新，以便你可以更好地区分工作区并更轻松地在各工作区之间进行切换。
  • 某种程度上，搜索是 Slack 的核心。现在，它也是页脚，因为搜索具有了自己的标签，迁移至应用的底部。

修复程序错误

  • 已修复：如果来自应用的消息带有一个按钮，并且该按钮中包含一个表情，则表情会显示为 :this:，而不是表情本身。这个程序错误非常 :woman-gesturing-no:（糟糕），现已修复。

Slack 21.02.10

2021 年 2 月 8 日

修复程序错误

  • 过去，如果你要在工作区菜单中选择“人员”，需要选择某人，单击“消息”，然后尝试发送消息，这对于 Slack 来说，步骤太多了。现在不一样了。直接发送吧！